Apple Notes vs Evernote: Aplikasi Pencatatan Mana yang Lebih Baik?

Pengguna EN selama 10 tahun (-6200 catatan) dan beralih ke versi gratis EN. Beralih ke AN dan saya sangat senang. Proses impor yang sederhana, tag yang muncul, konten yang tepat dan AN melakukan semua yang saya butuhkan. Dapat diakses dari MBP dan iPhone, sangat cepat dan gratis. Saya sangat senang. Saya belum menemukan kasus penggunaan yang tidak dapat ditangani oleh AN.