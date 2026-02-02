10 Alat AI Cerdas bagi Terapis untuk Meningkatkan Hasil Terapi Klien pada Tahun 2026

Pernyataan Penolakan: Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai alat dan strategi produktivitas. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis profesional, diagnosis, atau pengobatan untuk kondisi kesehatan mental atau fisik apa pun.

Anda merasa lelah dengan rutinitas Anda sebagai terapis. Data pasien menumpuk, dan penilaian baru membutuhkan perhatian Anda. Belum lagi, Anda terlambat mempersiapkan sesi klien pagi Anda.

Terdengar familiar?

Kecerdasan buatan (AI) kini diterapkan di berbagai industri, dan industri kesehatan mental tidak terkecuali. Alat berbasis AI yang tepat dapat menangani tugas-tugas administratif yang memakan waktu, seperti meninjau catatan kemajuan, sehingga Anda memiliki waktu untuk fokus pada kesejahteraan Anda dan klien Anda.

Untuk membantu Anda memilih, kami telah menyusun daftar 10 alat AI terbaik untuk terapis agar Anda tetap dapat memberikan perawatan terbaik kepada klien sambil menjalankan praktik kelompok atau praktik pribadi tanpa stres.

⏰Ringkasan 60 Detik ClickUp : Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja terapi dan dokumentasi yang didukung AI Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja terapi dan dokumentasi yang didukung AI Mentalyc: Pilihan terbaik untuk membuat templat yang disesuaikan untuk pencatatan Upheal: Pilihan terbaik untuk merekam panggilan web yang berbeda Autonotes: Pilihan terbaik untuk proses dokumentasi yang lebih cepat Lyssn: Pilihan terbaik untuk meningkatkan keterampilan terapeutik Woebot Health: Pilihan terbaik untuk bantuan konseling 24/7 Earkick: Pilihan terbaik untuk memantau kesehatan mental Anda Talkspace: Pilihan terbaik untuk terhubung dengan para profesional Calmify: Pilihan terbaik untuk meditasi terarah dan latihan pernapasan Kintsugi: Pilihan terbaik untuk memantau kesehatan mental

Sekitar 46% profesional kesehatan mental tidak mampu memenuhi kebutuhan klien mereka.

Untungnya, ada alat dan aplikasi AI khusus yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan ini. Untuk memudahkan, berikut ini sekilas hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih solusi untuk praktik terapi Anda:

Keamanan data dan kepatuhan: Cari solusi AI yang sesuai dengan HIPAA dan mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga keamanan data sensitif

Berintegrasi dengan baik: Pilih alat yang terintegrasi dengan sistem EHR dan sistem manajemen praktik Anda untuk mengurangi entri data ganda

Kemampuan penyesuaian: Pilih Pilih teknologi AI yang memungkinkan Anda menyesuaikan wawasan sesi, mengotomatiskan pengingat, atau menyesuaikan strategi keterlibatan klien agar sesuai dengan alur kerja Anda

Skalabilitas: Pilih solusi AI yang dapat berkembang sesuai kebutuhan Anda dan mendukung basis klien yang lebih besar tanpa menimbulkan masalah tambahan

Stres organisasi menumpuk dengan cepat ketika Anda harus mengelola banyak janji temu dan terus memantau perkembangan klien. Inilah saatnya Anda dapat memanfaatkan alat AI untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin, menyederhanakan alur kerja, dan menciptakan lebih banyak waktu untuk interaksi yang bermakna dengan klien.

Berikut adalah daftar alat AI terbaik yang harus Anda coba 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk menyederhanakan alur kerja terapi dan dokumentasi berbasis AI

ClickUp adalah 'aplikasi serba guna untuk pekerjaan' yang menggabungkan manajemen proyek dan tugas, berbagi pengetahuan, serta kolaborasi dengan otomatisasi yang didukung AI.

Bagi terapis, AI Notetaker yang baru ini merupakan terobosan besar.

Alih-alih terburu-buru mencatat selama sesi, ClickUp AI Notetaker mendengarkan (dengan persetujuan klien), merekam percakapan secara real-time, dan secara otomatis menghasilkan catatan yang terorganisir setelahnya. Alat ini bahkan dapat mengubah catatan tersebut menjadi tugas tindak lanjut, rencana perawatan, atau pengingat sehingga Anda dapat fokus sepenuhnya pada pasien.

Catat informasi penting dengan ClickUp AI Notetaker

Setelah rapat selesai, sistem akan membuat dokumen terorganisir (pribadi!) yang berisi semua hal penting: nama rapat, tanggal, daftar peserta, dan bahkan rekaman audio jika Anda perlu mendengarkannya kembali. Anda akan mendapatkan ringkasan singkat, daftar poin-poin penting, dan langkah-langkah selanjutnya yang jelas sehingga Anda tidak bingung tentang apa yang sebenarnya perlu dilakukan setelah panggilan.

Setelah AI Notetaker mencatat semuanya, semua data tersebut langsung terintegrasi ke ClickUp Docs. Docs membantu Anda membuat berbagai dokumen, mulai dari ringkasan sesi dan rencana perawatan hingga panduan internal dan panduan untuk klien.

Atur informasi penting di satu pusat terpusat dengan ClickUp Docs

Dan karena Docs terhubung dengan ruang kerja Anda, Anda dapat menghubungkannya langsung ke tugas, proyek, jadwal, dan bahkan tujuan spesifik pasien yang sedang Anda upayakan.

Gunakan ClickUp Docs sebagai editor dokumen kolaboratif yang dilengkapi dengan tugas, AI, penyisipan, dan kolaborasi tim secara real-time

Namun, mengelola catatan terapi hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan proses—masih ada pemantauan kemajuan dan komunikasi dengan klien yang perlu ditangani.

Gunakan ClickUp Brain. Ini adalah asisten penulisan, pengelola tugas, dan pencari informasi berbasis AI yang semuanya terintegrasi dalam satu platform.

Alat ini mengambil catatan sesi mentah dari Docs dan langsung mengubahnya menjadi tugas, baik itu menjadwalkan tindak lanjut, memperbarui rencana perawatan, atau mencatat pencapaian klien. Alat ini juga menghasilkan ringkasan yang jelas dan ringkas, sehingga Anda tidak perlu repot-repot membaca ulang halaman-halaman catatan.

Lebih baik lagi, Brain menampilkan wawasan penting dari sesi sebelumnya, rencana perawatan, atau artikel penelitian yang tersimpan di ruang kerja Anda—tidak perlu lagi mencari-cari di folder atau mengingat di mana Anda mencatat sesuatu.

Dapatkan detail klien, ringkasan, dan tindakan yang perlu dilakukan secara instan dengan ClickUp Brain untuk pengelolaan terapi yang lancar

ClickUp Automations membawa hal ini ke level yang lebih tinggi. Anda dapat secara otomatis memicu tugas tindak lanjut, pengingat sesi, permintaan dokumen, atau bahkan pembuatan faktur pasca-sesi.

Buat otomatisasi khusus untuk meneruskan pengingat dan menjadwalkan sesi dengan ClickUp Automations

Dan jika Anda ingin membuat otomatisasi cerdas yang dapat menyelesaikan pekerjaan untuk Anda, coba Autopilot Agents dari ClickUp. Bot-bot ini dapat dikonfigurasi untuk menangani kasus penggunaan tertentu dengan pengaturan minimal dan tanpa perlu coding!

Selesaikan lebih banyak pekerjaan dengan agen AI ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Para pemula mungkin merasa kewalahan karena banyaknya fitur yang ada di ClickUp

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sangat bagus untuk mengelola tugas-tugas di seluruh organisasi. Juga untuk tugas-tugas berulang, di mana Anda dapat menjadwalkan pelaksanaannya. Sangat mudah digunakan, dan Anda dapat menambahkan bidang kustom, sesuatu yang sangat berguna. Saya suka tampilan-tampilannya yang beragam.

2. Mentalyc (Pilihan terbaik untuk membuat templat yang disesuaikan untuk pencatatan)

melalui Mentalyc

Dengan Mentalyc, Anda dapat membuat templat catatan yang disesuaikan dengan gaya klinis dan kebutuhan praktik Anda. Pembuat templat yang intuitif pada alat ini memungkinkan pengguna untuk merancang dan memodifikasi templat, mulai dari SOAP dan DAP hingga format yang lebih khusus, memastikan bahwa setiap catatan menangkap detail dan nuansa unik dari setiap sesi.

Anda dapat menyusun metodologi praktik individu sambil meningkatkan kepatuhan terhadap asuransi dan akurasi dokumentasi.

Fitur terbaik Mentalyc

Akses catatan klien bersama dan dasbor kinerja untuk berkoordinasi dalam praktik kelompok

Peroleh data mengenai dinamika sesi, seperti waktu berbicara dan periode diam, untuk menyempurnakan proses terapi

Tingkatkan kolaborasi dengan memungkinkan supervisor dan bawahan untuk berbagi dan meninjau catatan sesi

Keterbatasan Mentalyc

Anda bisa kehilangan rekaman Anda sebelum catatan dihasilkan

Alat ini tidak dapat berfungsi sebagai EHR yang lengkap, sehingga pengguna harus menggunakan beberapa platform

Harga Mentalyc

Gratis: Uji coba 14 hari

Mini: $19,99/bulan per pengguna

Paket Dasar: $39,99/bulan per pengguna

Pro: $69,99/bulan per pengguna

Super: $119,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Mentalyc

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

📮ClickUp Insight: 92% pekerja menggunakan metode yang tidak konsisten untuk melacak tugas-tugas, yang mengakibatkan keputusan terlewatkan dan pelaksanaan tertunda. Baik saat mengirim catatan tindak lanjut maupun menggunakan spreadsheet, prosesnya sering kali terpisah-pisah dan tidak efisien. Solusi Manajemen Tugas ClickUp memastikan konversi percakapan menjadi tugas secara mulus—sehingga tim Anda dapat bertindak cepat dan tetap selaras.

3. Upheal (Pilihan terbaik untuk merekam panggilan web yang berbeda)

melalui Upheal

Aplikasi Upheal membantu para profesional kesehatan mental seperti terapis, psikiater, dan pelatih merekam sesi melalui berbagai metode, termasuk perekaman langsung atau perekaman dari perangkat lain. Anda dapat menggunakan ekstensi Chrome-nya untuk masuk ke platform lain, dan aplikasi ini akan merekam sesi tersebut.

Alat ini juga menampilkan grafik sesi yang terperinci, memberikan data objektif kepada terapis mengenai dinamika sesi. Misalnya, jika Anda mengingat momen penting tetapi tidak ingat persis kapan momen itu terjadi, peta sesi dapat menemukannya dengan cepat.

Fitur terbaik Upheal

Buat rencana perawatan dan tujuan SMART setelah menyelesaikan tiga catatan untuk seorang klien

Dapatkan wawasan tentang dinamika sesi, termasuk rasio bicara, irama bicara, waktu respons, analisis sentimen, dan penggunaan tenses

Jadwalkan sesi dengan Kalender Upheal dan dapatkan tautan panggilan yang unik dan aman

Atasi batasan

Terkadang salah mengidentifikasi suara, kadang-kadang menandai terapis sebagai klien dan gagal menangkap suara klien dengan akurat

Aplikasi ini tidak mendukung perekaman panggilan telepon langsung di iPhone karena batasan sistem

Harga Upheal

Gratis

Paket Pemula: $49/bulan per pengguna

Premium: $99/bulan per pengguna

Tanpa Batas: $149/bulan per pengguna

Tim untuk Praktik Kelompok: 1. 10 per sesi

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Upheal

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🧠 Fakta Menarik: Sebuah uji coba terbaru di London sedang mengeksplorasi ‘komedi sebagai resep,’ di mana pasien menghadiri pertunjukan komedi gratis untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi ketergantungan pada antidepresan.

4. Autonotes (Pilihan terbaik untuk proses dokumentasi yang lebih cepat)

melalui AutoNotes

Terapis dapat mendiktekan catatan sesi mereka langsung ke Autonotes, dan AI akan mentranskripsikan serta memasukkan informasi tersebut ke dalam templat yang dipilih. Hal ini mempercepat proses dokumentasi serta mengenali dan memperbaiki kesalahan tata bahasa.

Dengan fitur Presets, Anda juga dapat membuat pintasan untuk frasa, kalimat, atau bagian-bagian yang sering digunakan dan menghemat waktu.

Fitur terbaik Autonotes

Buat dan kelola rencana perawatan klien, termasuk tujuan dan intervensi, di dalam platform

Akses fitur Autonotes secara langsung dengan menggunakan ekstensi browser

Simpan catatan ini dalam folder dan akses kapan saja diperlukan menggunakan Sistem Folder Aman Autonotes

Batasan Autonotes

AI dapat menghasilkan informasi yang salah atau salah menafsirkan informasi

Hal ini tidak memberi Anda kendali atas format dan struktur bagian-bagian tertentu

Harga Autonotes

Paket gratis

Essential: $25/bulan per pengguna

Premium: $49/bulan per pengguna

Ultimate: $99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Autonotes

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Autonotes?

Aplikasi ini merangkum catatan dengan ringkas, sehingga membantu saya lebih fokus pada masalah klien. Penggunaan aplikasi ini intuitif dan navigasi antar fiturnya mudah. – Ulasan G2

5. Lyssn (Terbaik untuk meningkatkan keterampilan terapeutik)

melalui Lyssn

Para profesional kesehatan mental dapat menggunakan AI Lyssn sebagai supervisor terapis virtual berbasis AI untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kinerja mereka. Misalnya, jika Anda kesulitan dalam menunjukkan dukungan emosional, alat ini akan menyoroti momen-momen tertentu dari rekaman dan menyarankan pendekatan alternatif.

Pelatihan sesuai permintaan ini membantu Anda meningkatkan keterampilan tanpa mengganggu jadwal sibuk Anda. Jadi, saat Anda fokus pada klien selama sesi, Anda tahu bahwa Lyssn juga bekerja di latar belakang.

Fitur terbaik Lyssn

Identifikasi gaya dan teknik komunikasi spesifik yang digunakan oleh terapis

Buat draf catatan klinis, dengan mencatat detail penting dan intervensi menggunakan fitur Dokumen

Dapatkan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda mengenai kelebihan dan kelemahan Anda untuk meningkatkan praktik Anda

Batasan Lyssn

Lyssn telehealth tidak kompatibel dengan perangkat seluler

Kecepatan unggah di bawah 5 Mbps dapat menyebabkan video dan audio tersendat selama sesi telemedisin

Harga Lyssn

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Lyssn

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda? Masalah kesehatan mental sering kali dimulai jauh lebih awal daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Sekitar setengah dari semua gangguan kesehatan mental muncul pada usia 14 tahun, tetapi banyak yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani. Pada usia 24 tahun, angka tersebut melonjak menjadi 75%, yang berarti sebagian besar kondisi tersebut telah mengakar sejak masa dewasa muda.

6. Woebot Health (Pilihan terbaik untuk bantuan konseling 24/7)

melalui Woebot Health

Woebot adalah chatbot yang menyediakan bantuan virtual sesuai permintaan bagi pengguna. Chatbot ini menggunakan pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin untuk berinteraksi dalam percakapan serta menawarkan teknik-teknik dari terapi perilaku kognitif (CBT), mindfulness, dan pendekatan berbasis bukti lainnya. Alat ini dapat direkomendasikan bagi pasien yang mungkin membutuhkan dukungan yang sering dan sesuai permintaan.

Fitur terbaik Woebot Health

Izinkan pengguna memantau suasana hati mereka dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi pola atau pemicu

Berikan dukungan sesuai permintaan 24/7, sehingga bantuan kesehatan mental menjadi lebih mudah diakses

Berikan pengguna pengetahuan psikologis dan latihan mandiri yang membangun ketahanan dan strategi koping yang efektif

Keterbatasan Woebot Health

Interaksi dalam aplikasi mungkin terasa terbatas karena respons yang sudah ditentukan sebelumnya, yang mungkin tidak sepenuhnya menanggapi emosi yang kompleks

Harga Woebot Health

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Woebot Health

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

7. Earkick (Pilihan terbaik untuk memantau kesehatan mental Anda)

melalui Earkick

Earkick adalah pendamping perawatan kesehatan mental berbasis AI yang membantu individu memantau dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Baik Anda ingin memeriksa kondisi diri sendiri dengan cepat atau membantu pasien mencatat suasana hati mereka dengan mudah, Earkick membuat prosesnya menjadi lebih lancar.

Alat ini juga menghilangkan kebutuhan akan kuesioner yang panjang atau pencatatan harian, serta mengajarkan Anda cara menggunakan AI sebagai asisten pribadi. Selain itu, Anda dapat memantau kondisi mental Anda secara konsisten dan mengidentifikasi pemicu atau pola potensial.

Fitur terbaik Earkick

Ungkapkan perasaan dan pikiran Anda melalui rekaman suara atau video untuk memudahkan penulisan jurnal dan refleksi

Akses latihan pernapasan yang dipandu untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas menggunakan AI

Dapatkan kutipan dan wawasan harian yang disesuaikan dengan suasana hati Anda dan data yang telah dilacak

Batasan Earkick

Pemantauan suasana hati pada dasarnya bersifat subjektif, dan masukan pengguna mungkin tidak selalu akurat atau konsisten

Earkick tidak menyediakan layanan terapi atau intervensi kesehatan mental lainnya

Harga Earkick

Gratis selamanya

Peringkat dan ulasan Earkick

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

8. Talkspace (Pilihan terbaik untuk terhubung dengan profesional)

melalui Talkspace

Talkspace adalah platform kesehatan mental yang menyediakan layanan terapi dan psikiatri melalui aplikasi seluler dan situs webnya. Platform ini menghubungkan individu dengan terapis dan psikiater berlisensi melalui pesan teks, audio, dan video, serta sesi video langsung.

Platform ini menonjol karena menawarkan pendekatan terapi yang fleksibel, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan terapis mereka sesuai dengan kecepatan dan kenyamanan masing-masing, bukan hanya terbatas pada janji temu yang telah dijadwalkan.

Fitur terbaik Talkspace

Akses jaringan profesional kesehatan mental yang bersertifikat

Hubungkan pengguna dengan dukungan dan sumber daya kesehatan mental darurat saat dibutuhkan

Lakukan terapi melalui pesan teks, sesi video, atau panggilan suara

Keterbatasan Talkspace

Cakupan asuransi terbatas pada program kesehatan di AS, cakupan dari pemberi kerja, dan Program Bantuan Karyawan (EAP)

Harga Talkspace

Terapi melalui pesan: $69/minggu

Terapi Video + Pesan: $99/minggu

Video + Pesan + Lokakarya: $109/minggu

Sesi terapi pertama: $299 per sesi

Sesi terapi pasangan secara langsung + pesan: $436/bulan

Peringkat dan ulasan Talkspace

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Talkspace?

Saya menyukai kemudahan dapat bertemu dengan terapis secara virtual karena pilihan layanan kesehatan mental di daerah saya terbatas. Selain itu, adanya pilihan untuk memilih dari berbagai penyedia layanan membuat saya merasa lebih mandiri dalam keputusan saya untuk mencari layanan kesehatan mental sejak awal. – Ulasan G2

9. Calmify (Pilihan terbaik untuk meditasi terarah dan latihan pernapasan)

melalui Calmify

Calmify menawarkan meditasi terpandu, latihan pernapasan, cerita untuk tidur, dan musik menenangkan untuk mendorong relaksasi dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini adalah alat yang berguna untuk membimbing pasien yang mengalami kecemasan, insomnia, atau kelelahan berkepanjangan.

Pengguna dapat berbincang dengan Calmify AI untuk mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan rencana yang disesuaikan. Bot ini juga menyediakan intervensi CBT berbasis bukti untuk membantu Anda menemukan solusi.

Fitur terbaik Calmify

Jelajahi koleksi meditasi yang berfokus pada peningkatan kualitas tidur dan belas kasih terhadap diri sendiri

Dapatkan akses 24/7, yang memungkinkan pengguna mengelola emosi seperti depresi, kecemasan di tempat kerja , insomnia, masalah hubungan, harga diri rendah, trauma, dan perubahan besar dalam hidup

Pantau praktik mindfulness Anda dan lacak kemajuan Anda dari waktu ke waktu

Keterbatasan Calmify

Calmify adalah alat AI untuk penggunaan pribadi dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti perawatan kesehatan mental profesional

Harga Calmify

Gratis

Standar: $10/bulan per pengguna

Premium: $25/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Calmify

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

10. Kintsugi (Terbaik untuk memantau kesehatan mental)

melalui Kintsugi

Kintsugi Voice adalah perangkat lunak perusahaan yang terintegrasi ke dalam alur kerja klinis dan pusat panggilan. Perangkat lunak ini secara pasif menganalisis data suara dari interaksi pasien untuk mendeteksi kondisi kesehatan mental. AI ini mengidentifikasi isyarat vokal halus yang menandakan tekanan emosional, bahkan jika pasien tidak secara eksplisit mengungkapkan masalahnya.

Orang tersebut kemudian akan diarahkan ke Kintsugi Connect untuk menemukan sumber daya kesehatan mental yang sesuai, seperti terapis, psikiater, atau aplikasi.

Fitur terbaik Kintsugi

Analisis pikiran dan perasaan untuk memberikan wawasan tentang kesejahteraan mental pasien dan memantau kemajuan mereka

Lakukan pencatatan suara menggunakan Aplikasi Kintsugi

Integrasikan dengan sistem manajemen praktik dan telehealth yang sudah ada untuk alur kerja yang terpadu

Keterbatasan Kintsugi

Alat ini tidak mendiagnosis gangguan kesehatan mental; ini adalah alat skrining dan pemantauan

Harga Kintsugi

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Kintsugi

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Terhubung dengan Klien Anda untuk Hasil yang Lebih Baik Menggunakan ClickUp

Menyeimbangkan perawatan klien, tugas administratif, dan upaya terus-menerus untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat membuat para profesional kesehatan mental merasa kewalahan. Oleh karena itu, mempelajari cara menggunakan AI untuk tugas-tugas sehari-hari sangatlah penting.

Dalam hal ini, terapis sebaiknya mulai mengintegrasikan model-model ini untuk menghemat waktu dan memberikan perhatian kepada lebih banyak klien. Namun, penggunaan berbagai alat untuk mengelola tugas yang berbeda dapat mengakibatkan alur kerja yang tidak teratur dan data yang tidak akurat, yang pada akhirnya dapat membahayakan kerahasiaan informasi pasien.

Oleh karena itu, menggunakan solusi terpadu seperti ClickUp adalah pilihan terbaik. Aplikasi ini mengelola data, mencatat informasi, menganalisis data, memberikan wawasan, dan menampilkan jadwal Anda pada kalender yang dapat disesuaikan.

