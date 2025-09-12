10 Alternatif Granola AI Terbaik yang Wajib Dicoba pada tahun 2026

Granola AI adalah aplikasi catatan berbasis AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas rapat dengan menggabungkan catatan yang diketik pengguna dengan transkripsi yang dihasilkan AI. Aplikasi ini membuat ringkasan yang disesuaikan, memberikan konteks, dan mengutamakan privasi dengan menghindari bot yang mengganggu.

Meskipun memiliki kelebihan, Granola AI juga memiliki keterbatasan. Beberapa pengguna melaporkan masalah dalam pengenalan suara, tidak adanya fitur perekaman video, dan dukungan platform yang terbatas (saat ini hanya untuk Mac). Pengguna lain menganggap kurva pembelajaran untuk fitur-fitur baru cukup curam, dan tidak adanya aplikasi seluler membatasi penggunaan saat bepergian.

Jika Anda juga menghadapi masalah serupa dan ingin beralih dari Granola, kami telah menyiapkan panduan ini. Dalam panduan ini, kami akan membahas 10 alternatif Granola AI terbaik untuk membuat rapat Anda lebih produktif.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang 10 alternatif Granola AI teratas: ClickUp : Terbaik untuk pencatatan dan rapat all-in-one Terbaik untuk pencatatan dan rapat all-in-one Fathom: Pilihan terbaik untuk wawasan rapat otomatis dan integrasi CRM Otter.ai: Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dan analisis multi-rapat MeetGeek.ai: Pilihan terbaik untuk mengekstrak poin-poin tindakan dari catatan rapat Avoma: Pilihan terbaik untuk intelijen penjualan dan analisis percakapan tl;dv: Terbaik untuk menerjemahkan catatan rapat dalam berbagai bahasa Wudpecker: Pilihan terbaik untuk bantuan rapat real-time tanpa batas Chorus. ai: Pilihan terbaik untuk menganalisis interaksi pelanggan Krisp: Pilihan terbaik untuk peredam bising AI dan transkripsi langsung Fireflies.ai: Pilihan terbaik untuk transkripsi rapat yang aman

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Alternatif Granola AI?

Saat mencari alternatif Granola AI, penting untuk fokus pada fitur-fitur yang benar-benar meningkatkan produktivitas Anda dan sesuai dengan alur kerja Anda. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk aplikasi pencatat:

📌 Kemudahan penggunaan: Cari aplikasi yang terasa intuitif sejak awal. Antarmuka yang rapi dan navigasi yang mudah untuk mencatat dapat membuat perbedaan besar

📌 Sinkronisasi yang andal di semua perangkat: Catatan Anda harus dapat diakses di mana saja—ponsel, laptop, atau tablet. Pastikan aplikasi ini dapat disinkronkan dengan lancar tanpa kehilangan data atau menyebabkan penundaan

📌 Pencarian dan pengorganisasian yang kuat: Aplikasi pencatat catatan berbasis AI yang baik harus dapat membantu Anda menemukan catatan dengan cepat. Carilah fitur penandaan cerdas, pencarian lanjutan dengan filter, dan sistem folder yang menjaga semuanya tetap rapi

📌 Privasi dan keamanan: Pilih aplikasi dengan enkripsi yang kuat dan kebijakan privasi yang jelas untuk menjaga keamanan data Anda

📌 Opsi penyesuaian: Setiap orang bekerja dengan cara yang berbeda dan menggunakan alat kolaborasi serta komunikasi di tempat kerja yang berbeda-beda. Alternatif Granola AI terbaik harus memungkinkan Anda menyesuaikan templat atau alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda

10 Alternatif Granola AI Terbaik

Tidak perlu lagi terbatasi oleh keterbatasan Granola AI Notetaker; berikut adalah beberapa alternatif Granola AI:

1. ClickUp (Perangkat lunak pencatatan dan rapat serba guna terbaik)

Sederhanakan Alur Kerja Anda dengan ClickUp Brain Jadikan catatan rapat dan transkrip dapat dicari dengan ClickUp Brain

Kesulitan mengelola berbagai aplikasi untuk rapat, catatan, dan tugas? Hal ini mengakibatkan inefisiensi, penurunan produktivitas, dan informasi yang tersebar.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan pencatatan, pengelolaan tugas, dan kolaborasi tim—semuanya didukung oleh AI.

AI Notetaker dari ClickUp

AI Notetaker dari ClickUp berfungsi sebagai asisten rapat pribadi berbasis AI yang merekam, merangkum, dan mengatur diskusi dengan mudah. Alat ini merekam notulen rapat, mengekstrak wawasan penting, dan membuat daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Bagian terbaiknya adalah alat ini terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, menjadikannya teman rapat terbaik Anda.

Otomatiskan pembuatan transkrip, ringkasan, dan daftar tindakan dengan AI Notetaker dari ClickUp

ClickUp Docs

Apa lagi? Anda mendapatkan rekaman rapat lengkap beserta transkripnya sehingga Anda dapat meninjau kembali panggilan tersebut kapan saja untuk konteks yang lebih detail! Semua rekaman dan catatan disimpan dengan rapi di ClickUp Docs pribadi, di mana Anda dapat memberi tag, memformat, dan membagikannya sesuai kebutuhan.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat:

Atur format catatan agar lebih mudah dibaca

Gunakan tautan dua arah untuk menghubungkan catatan dengan tugas

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time

Ringkas teks, perbaiki tata bahasa, dan tingkatkan gaya penulisan Anda dengan fitur AI bawaan

Kelola rekaman rapat, catatan, dan ringkasan di ClickUp Docs

ClickUp Brain

Padukan ini dengan ClickUp Brain, asisten AI yang membawa pencatatan ke level berikutnya. Ia dapat merangkum transkrip rapat yang panjang menjadi poin-poin tindakan yang ringkas, menghasilkan tugas dan sub-tugas dari catatan rapat, memformat ulang catatan untuk struktur dan kejelasan yang lebih baik, dan bahkan menerjemahkan catatan rapat.

Fitur-fitur canggih ini, dikombinasikan dengan kolaborasi AI, mengubah catatan rapat Anda menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan produktivitas.

Bonus tambahan ✨? Pengguna ClickUp Brain dapat memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk Claude dan GPT-4o, langsung dari ruang kerja ClickUp mereka!

Template rapat

Membuat catatan adalah satu hal—mengaturnya dengan efektif adalah hal lain. ClickUp menawarkan berbagai templat, termasuk Templat Catatan Rapat ClickUp, untuk membantu Anda mengelola agenda rapat, mencatat hasil rapat, dan mendokumentasikan tindak lanjut.

Atur agenda, poin penting, dan tindak lanjut Anda dengan rapi menggunakan Template Catatan Rapat ClickUp

Dengan ClickUp, rapat, catatan, dan pemikiran Anda selalu terorganisir dan mudah diakses, sehingga memudahkan Anda untuk mengubah ide menjadi tindakan.

Fitur terbaik ClickUp

Adakan rapat, atur agenda, buat catatan, dan tetapkan tugas—semuanya dengan ClickUp Meetings . Tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk melacak apa yang telah dibahas dan apa yang perlu dilakukan

Berbincang, diskusikan tugas, bagikan pembaruan, dan berkolaborasi secara real-time tanpa melewatkan detail penting. Berbeda dengan pesan yang tersebar di aplikasi lain, ClickUp Chat memastikan semua hal tetap terhubung dengan proyek Anda

Ubah diskusi rapat menjadi tugas nyata dengan tenggat waktu, penanggung jawab, dan prioritas. Dengan ClickUp Tasks , setiap tindakan akan dilacak, sehingga tidak ada yang terlewatkan

Catat pemikiran penting, pengingat, dan tugas tanpa mengganggu alur kerja Anda dengan ClickUp Notepad

Keterbatasan ClickUp

Alat ini memiliki kurva pembelajaran yang curam karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sungguh luar biasa melihat betapa banyak waktu yang telah kami hemat dalam rapat sejak beralih ke ClickUp. Yang dulu memakan waktu tiga jam per minggu untuk perencanaan acara dan pembaruan, kini hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari satu jam. Tim-tim yang terlibat kini memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada prioritas pemasaran yang lebih penting.

Sungguh luar biasa melihat betapa banyak waktu yang telah kami hemat dalam rapat sejak beralih ke ClickUp. Yang dulu memakan waktu tiga jam per minggu untuk perencanaan acara dan pembaruan, kini hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari satu jam. Tim-tim yang terlibat kini memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada prioritas pemasaran yang lebih penting.

💟 Bonus: Mencari alternatif yang lebih cerdas dari Granola AI? Kenalkan Brain MAX — pendamping desktop bertenaga AI yang melampaui otomatisasi dasar. Dengan Brain MAX, Anda mendapatkan akses ke berbagai model AI terkemuka (LLMs) untuk segala hal, mulai dari menyusun dokumen dan mengumpulkan ide hingga mengelola proyek dan mencari informasi di seluruh aplikasi Anda. Cukup ucapkan pikiran Anda, dan Brain MAX akan menangkap, mengatur, dan menindaklanjutinya secara instan. Tidak perlu lagi berganti-ganti alat atau melewatkan AI terbaik—Brain MAX menyatukan semuanya, memberikan produktivitas berbasis suara dan kecerdasan canggih tepat di ujung jari Anda.

2. Fathom (Pilihan terbaik untuk wawasan rapat otomatis dan integrasi CRM)

via Fathom

Fathom merekam dan mentranskripsikan semua rapat tim dan panggilan penemuan di satu tempat. Hal ini memungkinkan tim penjualan untuk menganalisis panggilan dan mengidentifikasi pesan penjualan terbaik atau menentukan anggota tim mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut.

Anda dapat mengintegrasikannya langsung dengan CRM dan platform dokumentasi seperti Google Docs, Notion, dan Asana untuk memastikan otomatisasi alur kerja yang lancar. Selain itu, dengan fitur seperti transkripsi langsung, dukungan multibahasa, dan unduhan rapat instan, Fathom menghilangkan kebutuhan untuk mencatat secara manual, sehingga analisis pasca-rapat menjadi lebih cepat dan akurat.

Fitur terbaik Fathom

Akses transkrip yang akurat dan terstruktur secara langsung selama panggilan

Identifikasi dan kategorikan poin-poin penting, keputusan, dan tugas, sehingga mengurangi kebutuhan akan tindak lanjut manual

Bagikan ringkasan panggilan dengan mudah dari tim penjualan ke tim keberhasilan pelanggan

Memahami batasan

Ringkasan rapat yang dihasilkan terkadang tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman

Fathom hanya tersedia dengan Zoom

Harga Fathom

Standar: $29/bulan

Pro: $39/bulan

Peringkat dan ulasan Fathom:

G2: 5/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Tindakan lanjutan setelah rapat sangat berharga. Fitur “Ask Fathom” juga luar biasa. Bertanya hal-hal seperti “Apa tiga alasan utama Michael tidak ingin melanjutkan dengan solusi saya” sungguh fantastis.

Tindakan lanjutan setelah rapat sangat berharga. Fitur “Ask Fathom” juga luar biasa. Bertanya hal-hal seperti “Apa tiga alasan utama Michael tidak ingin melanjutkan dengan solusi saya” sungguh fantastis.

🧠 Tahukah Anda? Pasar aplikasi pencatat catatan berbasis AI sedang melonjak pesat! Bernilai $450 juta pada tahun 2023, pasar ini diperkirakan akan melampaui $2,3 miliar pada tahun 2033, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang mengesankan sebesar 18,7%.

3. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi real-time dan analisis multi-rapat)

Otter.ai, platform transkripsi berbasis AI yang canggih, mengubah ucapan menjadi teks secara real-time. Platform ini memproses audio dari rapat virtual, menerapkan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menyusun transkrip, dan memungkinkan kolaborasi langsung dengan sorotan, komentar, dan penanda waktu.

Anda dapat mengintegrasikan Otter.ai dengan kalender, mengotomatiskan ringkasan rapat, dan menelusuri transkrip sebelumnya menggunakan chatbot AI-nya. Dengan mendukung analisis multi-rapat, kosakata khusus, dan perekaman bersamaan, Otter.ai menjadi alat yang sangat berguna bagi tim yang menangani masukan pengguna yang kompleks.

Fitur terbaik Otter.ai

Rekam konten lisan secara instan dengan mesin transkripsi langsung dari Otter.ai

Dapatkan wawasan dari beberapa rapat secara bersamaan. Cari transkrip menggunakan kueri yang didukung AI untuk mengidentifikasi pola dan pembahasan utama

Latih Otter.ai untuk mengenali istilah teknis, akronim, dan terminologi perusahaan

Minta chatbot AI Otter untuk ringkasan instan, keputusan, atau tindakan yang perlu dilakukan dari rapat-rapat sebelumnya

Keterbatasan Otter.ai

Membutuhkan minimal 10 lisensi untuk integrasi CRM, sehingga kurang cocok untuk tim yang lebih kecil

Hanya merekam audio; perekaman video hanya tersedia di paket Enterprise

Mendukung transkripsi real-time terutama dalam bahasa Inggris, dengan dukungan terbatas untuk bahasa lain

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan

Bisnis: $30/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang-orang yang saya ajak bicara saat menelepon, tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan jadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan lebih banyak informasi karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audionya.

Hal yang paling saya sukai dari Otter adalah saya bisa fokus sepenuhnya pada orang-orang yang saya ajak bicara saat menelepon, tanpa harus terus-menerus mencatat. Percakapan jadi lebih lancar, saya bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mendapatkan lebih banyak informasi karena saya tahu Otter akan mencatat dan merekam transkrip audionya.

4. MeetGeek.ai (Terbaik untuk mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat)

via MeetGeek

MeetGeek.ai secara otomatis bergabung dalam rapat terjadwal, merekam diskusi dengan pengenalan suara yang akurat, dan menghasilkan ringkasan terstruktur. Alat ini dilengkapi dengan deteksi tindakan secara real-time dan transkrip yang dapat dicari untuk memudahkan pencarian wawasan penting.

Alat ini mampu menerjemahkan transkrip dalam lebih dari 30 bahasa dan terintegrasi dengan platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Alat ini juga dapat membantu manajer proyek mengotomatisasi alur kerja dengan mengintegrasikan kecerdasan rapat ke dalam CRM dan sistem manajemen tugas.

Fitur terbaik MeetGeek.ai

Ubah ucapan menjadi transkrip yang akurat dan dilengkapi cap waktu tanpa perlu menekan tombol ‘Rekam’

Pemrosesan berbasis AI memastikan kualitas transkripsi yang tinggi di lebih dari 30 bahasa yang didukung

Lompat ke bagian mana pun dalam diskusi tanpa perlu menggulir file video secara manual

Batasan MeetGeek.ai

Rekaman rapat dan transkrip tidak dapat diekspor sebagai PDF, sehingga membatasi fleksibilitas format

Tidak adanya pengelompokan folder (daftar putar) berarti pengguna tidak dapat mengkategorikan atau mengelompokkan rapat, sehingga pengelolaan konten menjadi lebih sulit

Harga MeetGeek.ai

Gratis

Pro: $19/bulan

Bisnis: $39/bulan

Enterprise: $59/bulan

Peringkat dan ulasan Miro

G2: 4,6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek.ai?

Saya suka karena saya tidak perlu membuat catatan, mencatat, atau bahkan mencoba mencari tahu apa yang terlewatkan, karena meskipun saya tidak hadir dalam rapat, MeekGeek akan hadir di rapat itu untuk saya dan merangkum semuanya dengan detail! Semakin baik lagi ketika Anda bisa mengetahui di bagian mana tepatnya dalam rekaman tersebut Anda dapat menemukan topik tertentu. Ini sungguh luar biasa! Ini membuat Anda tetap terorganisir dan selalu selangkah lebih maju!

Saya suka karena saya tidak perlu membuat catatan, mencatat, atau bahkan mencoba mencari tahu apa yang terlewatkan, karena meskipun saya tidak hadir dalam rapat, MeekGeek akan hadir di rapat itu untuk saya dan merangkum semuanya dengan detail! Semakin baik lagi ketika Anda bisa mengetahui di bagian mana tepatnya dalam rekaman tersebut Anda dapat menemukan topik tertentu. Ini sungguh luar biasa! Ini membuat Anda tetap terorganisir dan selalu selangkah lebih maju!

💡Tips Pro: Beberapa alat AI memungkinkan Anda mengarahkan pencatatan dengan prompt kustom. Cobalah mengatur pengingat untuk tenggat waktu, menandai keputusan, atau meminta ringkasan berdasarkan topik untuk mendapatkan wawasan yang lebih terfokus.

5. Avoma (Terbaik untuk intelijen penjualan & analisis percakapan)

via Avoma

Avoma merupakan singkatan dari ‘A Very Organized Meeting Assistant’ yang dapat memproses dan menganalisis percakapan penjualan Anda secara efisien. Ini adalah platform intelijen pendapatan berbasis AI yang dirancang untuk peramalan real-time dan manajemen kesepakatan. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin, Avoma memberikan skor kesehatan kesepakatan, memantau perubahan dalam pipeline, dan mengotomatiskan pembaruan CRM.

Avoma juga melacak metodologi penjualan dan memprediksi hasil pendapatan berdasarkan data percakapan. Dengan copilot berbasis AI-nya, tim penjualan Anda dapat menghilangkan tebak-tebakan, memitigasi risiko kesepakatan, dan meningkatkan akurasi peramalan tanpa intervensi manual.

Fitur terbaik Avoma

Deteksi pola dalam panggilan penjualan, email, dan rapat untuk mengevaluasi kesehatan kesepakatan

Catat dan rekam setiap interaksi penjualan secara real-time

Memperbarui catatan CRM dengan catatan rapat, keputusan penting, dan tindakan yang harus dilakukan, memastikan tim bekerja dengan data terbaru

Keterbatasan Avoma

Proses untuk mengakses cuplikan panggilan tertentu cukup rumit, karena memerlukan pencarian manual melalui daftar putar tanpa opsi unduh langsung

Alat pencatat AI ini terkadang terlambat bergabung dalam rapat dan mungkin salah mengidentifikasi pembicara, sehingga memengaruhi akurasi transkripsi

Harga Avoma

Asisten Rapat AI: $29/bulan

Conversation Intelligence: $69/bulan

Revenue Intelligence: $99/bulan

Peringkat dan ulasan Avoma

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Sangat mudah digunakan. Mengintegrasikannya dengan Zoom dan sistem panggilan video lainnya sangat mudah. Tidak hanya merekam percakapan, tetapi juga merangkumnya dan memungkinkan Anda membaca transkripnya. Saya menggunakannya setidaknya 3 kali seminggu. Ini benar-benar penyelamat!

Sangat mudah digunakan. Mengintegrasikannya dengan Zoom dan sistem panggilan video lainnya sangat mudah. Tidak hanya merekam percakapan, tetapi juga merangkumnya dan memungkinkan Anda membaca transkripnya. Saya menggunakannya setidaknya 3 kali seminggu. Ini benar-benar penyelamat!

6. tl;dv (Terbaik untuk menerjemahkan catatan rapat dalam berbagai bahasa)

tl;dv adalah aplikasi pencatat rapat berbasis AI yang dirancang untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar transkrip. Aplikasi ini merekam, mentranskrip, dan mengekstrak wawasan penting dari rapat, serta terintegrasi dengan mulus ke CRM, sistem tiket, dan lebih dari 5.000 alat lainnya.

tl;dv mendukung perekaman rapat di Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Selain itu, tl;dv secara otomatis memperbarui bidang CRM dan mengirimkan tugas ke alat seperti Jira dan Slack. Ideal untuk tim penjualan UKM, tl;dv juga melayani tim produk, teknik, dan keberhasilan pelanggan dengan dukungan multibahasa, fitur keamanan, dan alat bimbingan.

tl;dv fitur terbaik

Deteksi pembicara secara otomatis, ringkas diskusi, dan kategorikan wawasan untuk referensi cepat

Sinkronkan wawasan panggilan langsung ke bidang CRM seperti Salesforce dan HubSpot, sehingga menghilangkan entri data manual dan menjaga catatan tetap terkini

Tandai momen penting dalam rapat dengan cap waktu dan tandai anggota tim, lalu beri tahu mereka secara instan melalui email dengan tautan pemutaran langsung

Kumpulkan wawasan dari berbagai rapat sekaligus dengan laporan terjadwal yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

tl;dv batasan

Aplikasi selulernya kurang intuitif dibandingkan versi desktop, sehingga penggunaannya saat bepergian menjadi sulit

Transkripsi real-time tidak tersedia, sehingga membatasi akses langsung ke konten rapat

tl;dv harga

Gratis

Pro: $29/bulan

Bisnis: $98/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Ringkasan: Peringkat dan ulasan

G2: 4,7/5 (lebih dari 330 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv?

tl;dv adalah alat terbaik yang pernah saya gunakan untuk merekam percakapan dalam bahasa Prancis; alat ini unggul bahkan saat menghadapi ucapan yang cepat dan kualitas audio yang buruk dengan menangkap diskusi secara akurat. Alat ini luar biasa untuk meninjau poin-poin penting melalui ringkasan berwaktu, menawarkan templat yang dapat disesuaikan untuk berbagi wawasan relevan, dan memiliki antarmuka yang mudah digunakan dengan tutorial yang bermanfaat. Selain itu, opsi untuk mengatur rekaman berdasarkan proyek membuat semuanya tetap terorganisir.

tl;dv adalah alat terbaik yang pernah saya gunakan untuk merekam percakapan dalam bahasa Prancis; alat ini unggul bahkan saat menghadapi ucapan yang cepat dan kualitas audio yang buruk dengan menangkap diskusi secara akurat. Alat ini luar biasa untuk meninjau poin-poin penting melalui ringkasan berwaktu, menawarkan templat yang dapat disesuaikan untuk berbagi wawasan relevan, dan memiliki antarmuka yang mudah digunakan dengan tutorial yang bermanfaat. Selain itu, opsi untuk mengatur rekaman berdasarkan proyek membuat semuanya tetap terorganisir.

📮Wawasan ClickUp: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ rapat per minggu, dengan setiap rapat berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa besar yang dihabiskan untuk rapat di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa menghemat waktu tersebut? AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan rapat instan—sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang lebih efisien—sehingga mengubah jam-jam rapat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

7. Wudpecker (Pilihan terbaik untuk bantuan rapat real-time tanpa batas)

Wudpecker adalah asisten rapat berbasis AI yang menggunakan pemrosesan bahasa alami canggih dan teknologi GPT-3 untuk mengekstrak wawasan rapat dan poin tindakan, serta menyusun draf email tindak lanjut.

Salah satu fitur unggulannya adalah sistem pertanyaan berbasis AI yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan di tengah rapat dan mendapatkan jawaban real-time yang sesuai konteks. Selain itu, fitur perekaman lintas platform Wudpecker, yang berfungsi untuk diskusi virtual maupun tatap muka tanpa bergantung pada bot.

Fitur terbaik Wudpecker

Ekstrak wawasan kunci, tindakan yang perlu dilakukan, dan keputusan dari rapat tanpa perlu meninjau secara manual

Ajukan pertanyaan secara real-time selama rapat dan dapatkan jawaban instan yang sesuai konteks

Rekam rapat tanpa batas tanpa batasan penyimpanan atau waktu di semua perangkat

Integrasikan dengan Slack, Notion, HubSpot, dan lainnya untuk menyimpan catatan di tempat yang Anda butuhkan

Keterbatasan Wudpecker

Transkrip sering kali mengandung kesalahan ketik, kesalahan atribusi, dan kesalahan lainnya, sehingga memerlukan peninjauan manual sebelum dibagikan

Tidak ada opsi untuk mengecualikan pencatat rapat dari rapat berulang tertentu, sehingga memerlukan intervensi manual setiap kali

Harga Wudpecker

Gratis

Plus: $19/bulan

Pro: $32/bulan

Peringkat dan ulasan Wudpecker

Ulasan belum cukup

8. Chorus.ai (Terbaik untuk menganalisis interaksi pelanggan)

melalui Zoom Marketplace

Chorus.ai, dari ZoomInfo, adalah platform kecerdasan percakapan yang membantu bisnis meningkatkan kinerja penjualan dengan menganalisis interaksi pelanggan. Platform ini merekam, mentranskripsikan, dan menganalisis percakapan secara real-time. Hasilnya? Peningkatan dalam pipeline dan pendapatan.

Platform ini dapat bergabung dalam rapat online, bahkan yang tidak terjadwal, serta merekam audio dan tampilan layar. Platform ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi poin-poin diskusi penting, seperti harga atau keberatan, dan terintegrasi dengan mulus dengan alat-alat seperti Salesforce dan Zoom untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi tim penjualan.

Fitur terbaik Chorus.ai

Akses transkrip panggilan yang akurat segera setelah rapat, sehingga memudahkan Anda untuk memperbarui CRM atau mengirim email tindak lanjut

Soroti risiko, peluang, dan topik penting seperti langkah selanjutnya atau keberatan selama percakapan

Lacak interaksi pelanggan, umpan balik positif, dan frasa komitmen untuk membantu tim menutup kesepakatan lebih cepat dan menyelaraskan tindakan dengan target penjualan

Keterbatasan Chorus.ai

Mungkin diperlukan beberapa jam atau hari hingga rekaman tersebut diunggah

Ringkasan rapat bisa jadi kurang detail penting

Harga Chorus.ai

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Chorus.ai

G2: 4,5/5 (2.960+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chorus.ai?

Chorus memungkinkan saya mengambil cuplikan bagian-bagian penting dari rapat klien dan mengirimkannya langsung kepada klien saya. Alat ini juga sangat membantu dalam menyusun detail rapat ke dalam format yang mudah dibaca, serta sangat berguna untuk membuat catatan.

Chorus memungkinkan saya mengambil cuplikan bagian-bagian penting dari rapat klien dan mengirimkannya langsung kepada klien saya. Alat ini juga sangat membantu dalam menyusun detail rapat ke dalam format yang mudah dibaca, serta sangat berguna untuk membuat catatan.

9. Krisp (Pilihan terbaik untuk pembatalan suara berisik berbasis AI dengan transkripsi langsung)

via Krisp

Jika kebisingan latar belakang selama rapat menjadi masalah utama Anda, Krisp adalah solusinya. Krisp adalah asisten rapat berbasis AI yang dirancang untuk meningkatkan kualitas audio dan mengotomatiskan pencatatan. Tidak seperti alat transkripsi standar, Krisp menawarkan penghilang kebisingan AI secara real-time, lokalisasi aksen, dan penerjemahan AI langsung.

Fitur pencatatan AI tanpa bot dari Krisp memungkinkan pengguna membuat ringkasan dan daftar tindakan tanpa perlu menambahkan peserta tambahan ke panggilan mereka.

Fitur terbaik Krisp

Hilangkan suara latar belakang seperti bunyi ketukan keyboard atau obrolan di kafe secara real-time, sehingga menghasilkan audio yang jernih.

Terjemahkan percakapan lisan saat bepergian dalam lebih dari 20 bahasa, sehingga tidak perlu lagi menggunakan penerjemah manusia

Ubah aksen menjadi enam suara yang dihasilkan AI, sehingga meningkatkan komunikasi dalam tim global dan interaksi dengan pelanggan

Akses transkripsi real-time dengan penyuntingan PII otomatis, sehingga aman dan kompatibel dengan platform UCaaS dan CCaaS

Keterbatasan Krisp

Pengguna individu menemukan bahwa fitur penghapusan suara latar tidak kompatibel dengan perangkat Bluetooth dan headphone lainnya

Komputer dengan prosesor yang kurang bertenaga sering mengalami perlambatan sistem

Harga Krisp

Gratis

Pro: $8/bulan

Bisnis: $15/bulan

Peringkat dan ulasan Krisp

G2: 4,7/5 (560 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Krisp?

Saya suka betapa mudahnya alat ini diintegrasikan ke platform apa pun untuk konferensi video. Alat ini mudah digunakan dan memiliki dukungan pelanggan yang sangat baik. Saya sangat merekomendasikan perangkat lunak ini untuk penggunaan sehari-hari di tempat kerja Anda. Namun, alat ini mungkin sedikit memperlambat sistem Anda jika Anda tidak memiliki prosesor yang mumpuni.

Saya suka betapa mudahnya alat ini diintegrasikan ke platform apa pun untuk konferensi video. Alat ini mudah digunakan dan memiliki dukungan pelanggan yang sangat baik. Saya sangat merekomendasikan perangkat lunak ini untuk penggunaan sehari-hari di tempat kerja Anda. Namun, alat ini mungkin sedikit memperlambat sistem Anda jika Anda tidak memiliki prosesor yang mumpuni.

🙂 Fakta Menarik: NASA berada di urutan teratas daftar klien Krisp, bersama dengan nama-nama besar lainnya seperti Sony dan Atlassian.

10. Fireflies.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi rapat yang aman)

via Fireflies

Fireflies.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang populer, yang memungkinkan Anda mentranskrip, merangkum, dan menganalisis percakapan dengan akurasi tinggi. Alat ini merekam rapat di berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, dan MS Teams, serta mengubah diskusi menjadi basis pengetahuan yang terstruktur dan dapat dicari.

Apa lagi? Anda mendapatkan asisten yang didukung ChatGPT yang menghasilkan email tindak lanjut, tugas, dan ringkasan sesuai permintaan, sehingga meningkatkan produktivitas pasca-rapat. Fireflies juga memenuhi standar keamanan perusahaan dengan enkripsi end-to-end, sertifikasi SOC 2 Tipe 2, dan kepatuhan terhadap HIPAA/GDPR, memastikan penanganan data yang aman. Selain itu, dengan integrasi di lebih dari 50 aplikasi bisnis, Anda dapat mengotomatiskan alur kerja rapat tanpa perlu usaha manual.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Temukan momen-momen spesifik dalam rapat dengan fungsi pencarian yang memindai transkrip dan audio di seluruh perpustakaan Anda

Tambahkan istilah-istilah khusus industri ke kamus AI untuk transkripsi dan ringkasan yang lebih akurat

Kirim catatan rapat, tindakan yang harus dilakukan, dan ringkasan langsung ke CRM seperti Salesforce, sehingga mengurangi entri data manual

Transkripsikan rapat dalam lebih dari 100 bahasa dengan akurasi transkripsi lebih dari 95%

Keterbatasan Fireflies.ai

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Granola kurang memiliki wawasan AI yang mendetail di berbagai rapat, sehingga menghambat analisis yang komprehensif

Paket gratis memiliki fitur terbatas, tidak ada perekaman dan penyimpanan video, dan beberapa pengguna merasa terganggu dengan bot yang ikut serta dalam rapat

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro: $18/bulan

Bisnis: $29/bulan

Enterprise: $39/bulan

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai?

Saya senang karena Fireflies membebaskan saya untuk menjadi pendengar dan peserta yang aktif dalam rapat yang direkam dan ditranskripsikan olehnya. Saya tidak lagi terikat pada pena dan buku catatan saya. Saya juga suka bahwa jika saya melewatkan rapat, saya dapat membaca ringkasan dan transkripnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Penerapannya sangat mulus dan terintegrasi dengan rapat-rapat kami, dan semua orang di kantor kami akhirnya menggunakannya beberapa kali setiap minggu.

Saya senang karena Fireflies membebaskan saya untuk menjadi pendengar dan peserta yang aktif dalam rapat yang direkam dan ditranskripsikan olehnya. Saya tidak lagi terikat pada pena dan buku catatan saya. Saya juga suka bahwa jika saya melewatkan rapat, saya dapat membaca ringkasan dan transkripnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Penerapannya sangat mulus dan terintegrasi dengan rapat-rapat kami, dan semua orang di kantor kami akhirnya menggunakannya beberapa kali setiap minggu.

💡Tips Pro: Atur kata kunci dan pemicu khusus di aplikasi pencatat AI Anda untuk menandai poin-poin penting. Misalnya, jika Anda sering memantau tenggat waktu, konfigurasikan AI untuk menyoroti frasa seperti ‘due by,’ ‘deadline,’ atau ‘submission date.’

Tingkatkan Produktivitas Rapat dengan AI Notetaker dari ClickUp

Mencatat sambil tetap fokus memang sulit, dan melewatkan detail penting dapat menghambat produktivitas Anda. Jika Anda tidak menyukai Avoma, ada banyak alternatif lain. Namun, jika Anda mencari alat serba guna untuk perekaman rapat berbasis AI, manajemen tugas, dan kolaborasi tim, cobalah ClickUp.

AI Notetaker dari ClickUp secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, mendengarkan, dan mencatat poin-poin penting—sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Anda tidak perlu lagi repot-repot menelusuri catatan yang berantakan atau kehilangan jejak item tindakan. Sebaliknya, Anda mendapatkan ringkasan yang jelas dan terstruktur yang membuat Anda tetap menguasai segala hal.

Dengan ClickUp, Anda dapat fokus pada percakapan sementara AI yang menangani pekerjaan beratnya. Daftar ke ClickUp dan ubah cara Anda membuat catatan dalam rapat.