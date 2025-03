Panduan 8 Langkah Menulis Ringkasan Desain yang Efektif

Tidak peduli berapa jam yang kita habiskan untuk menatap mata anjing kita, tidak ada satupun dari kita yang bisa membaca pikirannya. 🔮 🐶

Untungnya, ada beberapa cara untuk mengatasi kurangnya kemampuan telepati kita di tempat kerja-terutama dalam hal konsep desain yang kita bayangkan dengan jelas di kepala kita, namun tidak tahu bagaimana menciptakannya kembali di dunia nyata.

Apa solusinya? Tentu saja menulis pengarahan desain yang rinci dan praktis!

Seperti memesan makanan di restoran, brief desain memberi tahu desainer tentang apa yang Anda inginkan dari sebuah permintaan. Ini adalah cara mereka memahami apa proyek itu, apa yang dibutuhkan, dan dari mana harus memulai.

Kunci dari pengarahan desain yang sangat efektif adalah jelas dan ringkas-yang menjadi tantangan ketika Anda berurusan dengan tugas-tugas yang rumit atau beberapa hal yang tidak dapat dinegosiasikan persyaratan proyek . Tetapi kami di sini untuk membantu dengan tips dan contoh untuk membawa brief desain Anda ke tingkat berikutnya. 💜

Apakah tim desain Anda ingin menstandarkan brief dan permintaan Anda, atau Anda adalah bagian dari agensi desain yang menugaskan sebuah proyek perusahaan, artikel ini akan membantu Anda. Baca terus untuk mendapatkan pandangan baru dalam menulis brief desain yang efisien termasuk elemen-elemen penting, rincian cara kerja, templat yang dapat disesuaikan, dan masih banyak lagi!

Apa yang dimaksud dengan Pengarahan Singkat Desain?

Brief desain adalah dokumen manajemen proyek tertulis yang menjabarkan pemikiran desain untuk proyek desain dengan tujuan yang diuraikan, ruang lingkup proyek, dan pendekatan untuk permintaan tersebut. Mirip dengan peta jalan proyek brief desain adalah panduan bagi desainer dalam menentukan di mana, apa, kapan, dan mengapa dari sebuah permintaan spesifik.

Sebuah arahan desain yang ditulis dengan baik biasanya melewati banyak tangan sebelum masuk ke dalam daftar tugas desainer. Dengan persetujuan dari semua manajer proyek dan pemangku kepentingan brief harus menyeluruh tetapi langsung pada intinya, mengidentifikasi jadwal yang disetujui, produk akhir, dan anggaran (jika ada).

Buat wiki, ringkasan, dan sumber daya yang diformat dengan indah untuk semua jenis proyek desain di ClickUp Docs

Pada tingkat yang lebih dalam, brief juga merupakan cara bagi desainer untuk terhubung dan menyelaraskan diri dengan orang yang membuat permintaan. Dalam hal ini, cobalah untuk menggunakan ringkasan proyek Anda sebagai alat kolaboratif untuk menghilangkan kebingungan umum yang muncul karena panggilan telepon, pesan, dan email bolak-balik.

Namun, meskipun penting untuk menyertakan detail inti dan konteks untuk permintaan Anda, ringkasan desain Anda tetap harus, yah, ringkasan. Anda ingin brief ini cukup panjang untuk menjelaskan proyek dan mengkomunikasikan permintaan Anda tanpa membebani desainer dengan pamflet multi-halaman yang panjangnya dari margin ke margin. 🥵

Bagaimana ide-ide ini bisa disatukan dalam sebuah pengarahan singkat desain? Kami akan menunjukkannya kepada Anda!

Arahan Desain Vs Arahan Kreatif

Perbedaan utama antara pengarahan desain dan pengarahan singkat kreatif adalah target audiens. Brief desain ditujukan kepada para desainer, sedangkan brief kreatif berfokus pada tim pemasaran atau individu lain yang terlibat dalam proses kreatif.

Ringkasan desain mencakup lebih banyak detail teknis seperti jadwal, batasan anggaran, dan persyaratan khusus untuk proyek tersebut. Di sisi lain, sebuah pengarahan singkat kreatif dapat lebih fokus pada pesan merek, nada suara, dan target audiens untuk proyek tersebut.

Kedua jenis brief ini memiliki tujuan dalam proses desain dan harus bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang tujuan dan sasaran proyek.

Cara Menulis Arahan Singkat Desain dalam 8 Langkah

Dalam pergantian peristiwa yang menarik, tidak ada format baku yang harus Anda patuhi saat menulis ringkasan desain yang efektif. 🤩

Tim Anda akan menemukan jenis brief yang sesuai dengan kebutuhan Anda manajemen proyek desain yang paling baik dalam hal panjang, detail, dan gaya kerja. Permintaan kecil atau proyek berskala kecil mungkin tidak membutuhkan brief yang banyak, namun tetap ada elemen-elemen kunci yang dimiliki oleh semua brief.

Tambahkan opsi pemformatan dan gaya untuk membuat ringkasan Anda sedetail atau semenarik mungkin sesuai kebutuhan proyek Anda di ClickUp Docs

Mengandalkan templat, permintaan gaya survei, atau struktur dokumen standar adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat ringkasan desain. Kuncinya adalah tetap konsisten! Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah kami untuk menulis ringkasan desain yang efektif dengan contoh-contoh nyata. ✏️

Ikuti delapan langkah berikut ini dari atas ke bawah-atau lompat ke bagian berikutnya untuk mendapatkan templat gratis yang dapat disesuaikan untuk membuat proses desain menjadi lebih mudah! 🤓

Langkah 1: Pilih perangkat lunak manajemen proyek singkat desain Anda Proyek desain pada dasarnya bersifat kolaboratif dan ideal Anda

merancang perangkat lunak manajemen proyek memiliki fitur-fitur untuk mendukung hal itu! Kuat alat desain akan mengurangi beberapa stres dan merampingkan proses harian yang terlibat dalam alur kerja desain dengan kemampuan untuk mengatur, mengedit, berbagi, dan mengelola proyek dalam berbagai ukuran.

Dan karena pengarahan desain biasanya diformat dalam sebuah dokumen, pilihan Anda alat manajemen proyek kemungkinan besar akan mencakup editor dokumen bawaan atau integrasi untuk menyatukan semua informasi yang tepat di seluruh aplikasi.

Contoh:

Anggaplah brief desain Anda sebagai sumber kebenaran yang dapat diandalkan-dokumen yang dapat Anda rujuk kembali kapan saja untuk mendapatkan informasi paling akurat dan pembaruan kemajuan. Contoh terbaik untuk hal ini? Dokumen ClickUp . 📃

ClickUp Docs memungkinkan pemformatan kaya dan perintah garis miring untuk bekerja lebih efisien

ClickUp Docs adalah tujuan Anda untuk semua hal yang berbasis teks di Ruang Kerja Anda. Dengan gaya ClickUp yang sebenarnya, Docs menawarkan banyak fitur seperti AI, halaman bersarang, Perintah garis miring opsi gaya, penyematan, dan pengaturan lanjutan untuk menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas Doc Anda. ClickUp AI adalah alat bantu yang hebat untuk pengarahan desain. Anda dapat menggunakan AI untuk menghasilkan ide dengan cepat, sehingga Anda dapat melakukan brainstorming dan menyempurnakan konsep dengan sedikit usaha. Dengan beberapa klik sederhana, ClickUp AI dapat menghasilkan ratusan ide dalam waktu singkat. Dari sana, Anda bisa menyaring konten yang tidak relevan, menemukan yang paling cocok untuk brief desain Anda, atau mempersempit pilihan untuk membuat brief yang kohesif.

Anda juga akan menyukai sejauh mana Anda bisa mengembangkan brief desain dengan pengeditan waktu nyata, @menyebut dalam komentar serta berbagi dan izin yang aman melalui tautan sederhana. Selain itu, Docs dapat dihubungkan ke alur kerja Anda sehingga setiap pembaruan yang terjadi di dokumen Anda secara otomatis tercermin di tugas terkait dan area lain di ruang kerja Anda.

Langkah 2: Deskripsi proyek singkat desain

Konteks adalah segalanya dan bagian dari uraian singkat desain Anda harus memberikan hal itu!

Berikan gambaran umum proyek yang singkat namun deskriptif tentang apa proyek Anda dan untuk apa proyek tersebut akan digunakan. Ini tidak harus menggali terlalu dalam, tetapi satu atau dua kalimat yang dengan jelas menyatakan permintaan Anda dan untuk apa Anda akan menggunakannya adalah titik awal yang bagus untuk desainer.

Bagian ini juga dapat mencakup sedikit tentang perusahaan atau klien yang meminta desain tersebut. Apa yang dilakukan perusahaan, layanan utama, nilai, dan identitas merek adalah detail yang umum ditemukan di bagian ini.

Contoh:

Kami media sosial agensi pemasaran sedang mendesain ulang situs web kami untuk menampilkan halaman beranda, bagian blog, dan portofolio yang baru. Kami adalah tim kecil beranggotakan delapan orang yang bekerja dengan 50 bisnis di wilayah kami, dan semua pekerjaan kami saat ini dikelompokkan bersama di halaman web kami yang sudah ketinggalan zaman. Kami telah menjadi dewasa sebagai sebuah merek sejak kami membuat situs web awal kami dan berkembang sebagai sebuah perusahaan, dan kami ingin situs web baru kami mencerminkan hal itu.

Langkah 3: Tujuan singkat desain dan sasaran SMART

Jelaskan masalah yang akan diatasi oleh proyek ini dan ide besar yang ingin Anda capai dengan proyek ini. Sampaikan secara langsung tujuan yang Anda inginkan dari proyek ini dan gunakan bagian ini untuk menyelaraskan tim desain dengan visi dan tujuan klien secara keseluruhan melalui Sasaran yang cerdas .

N.B., SMART adalah singkatan dari Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terbatas Waktu.

Buat Sasaran CERDAS di ClickUp dengan berbagai cara untuk melacak kemajuan dan mencapai target Anda

Ingin tahu lebih lanjut tentang sasaran SMART dan mengapa mereka sangat penting? Lihat halaman sumber daya tujuan untuk menulis dan mengimplementasikan tujuan di seluruh departemen!

Contoh:

Kami ingin situs web yang didesain ulang mencerminkan identitas merek kami dengan lebih baik, mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke layanan kami, dan meningkatkan pendaftaran buletin email sebesar 25% pada akhir kuartal fiskal berikutnya.

Langkah 4: Target audiens pengarahan desain

Bagian selanjutnya dari brief Anda mencakup siapa dari semuanya. Tidak terlalu terkait dengan siapa Anda sebagai perusahaan yang meminta desain, tetapi kepada siapa proyek ini ditargetkan.

Di sinilah klien yang meminta proyek akan menggambarkan pelanggan ideal mereka, audiens, persona pengguna dan kasus penggunaan . Desain ini seperti kesan pertama Anda-cara untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa Anda memiliki solusi untuk masalah tertentu yang mereka hadapi dan bahwa proyek Anda memenuhi kebutuhan mereka.

Sangat penting bagi perancang untuk memahami target audiens klien mereka melalui permintaan ini agar dapat terhubung secara bermakna dengan kebutuhan pelanggan.

Contoh:

Target audiens pasar kami adalah pengusaha wanita di daerah San Diego dalam rentang usia 25-34 dan 35-44 tahun. Klien ini ingin mengembangkan bisnis mereka dengan berinvestasi dalam iklan berbayar di platform media sosial dan menginginkan sumber daya untuk meningkatkan dan meningkatkan kehadiran online mereka.

Langkah 5: Anggaran dan jadwal Anda

Sekarang kita mulai masuk ke bagian detail dan logistik dari pengarahan desain Anda. ⏰💸

Pastikan jadwal yang diberikan realistis dan layak untuk apa yang diminta oleh brief. Jika ada batasan anggaran atau sumber daya, inilah saatnya untuk menjelaskannya.

Desainer perlu mengetahui kapan proyek akan diedit pertama kali, kapan mereka dapat mengharapkan umpan balik dari klien, dan apa saja tonggak-tonggak penting , ketergantungan tugas atau tenggat waktu yang terkait dengan permintaan. Ini akan membantu membangun komunikasi yang jelas antara desainer dan klien sehingga semua harapan mereka terpenuhi, dan menghindari potensi kemacetan saat proyek sedang berlangsung.

Menampilkan hubungan antara tugas dan tugas Milestone dalam tampilan Gantt di ClickUp

Kiat pro: Perhatikan juga apakah ada fleksibilitas dengan anggaran dan jadwal yang diharapkan.

Contoh:

Jangka waktu ideal kami dari awal hingga akhir adalah enam bulan. Kami akan mengumumkan situs web baru kami di sebuah acara pada bulan Maret, namun ingin meluncurkan situs web secara diam-diam sebulan sebelumnya. Satu bulan tambahan ini akan memberi kita ruang gerak jika ada kendala. Kami ingin menyetujui mockup dan wireframe, dan melakukan dua kali pengeditan sebelum meluncurkannya.

Langkah 6: Hasil proyek yang diharapkan

Bagian ini berisi tentang detail file dan format yang Anda inginkan untuk menerima proyek. Jika perlu atau sesuai, tentukan ukuran, jenis file, proses penamaan, dan hasil proyek yang Anda harapkan. AKA, apa jenis video, gambar, atau perangkat lunak yang Anda inginkan untuk digunakan dan bagaimana cara mereka membaginya dengan Anda?

Contoh:

Kami akan menyetujui ide dan desain awal dari perangkat lunak papan tulis digital dan meninjau semua gambar kerja di Figma.

Langkah 7: Hal lain yang Anda anggap penting!

Untuk memastikan bahwa semua huruf i bertitik dan huruf t disilangkan, tambahkan informasi lain yang relevan di bagian akhir. Ini dapat mencakup kontak utama yang dapat dihubungi jika desainer memiliki pertanyaan mendesak, detail proses desain yang disetujui, tanggal-tanggal penting, maket klien, dan masih banyak lagi!

Ini adalah waktu yang tepat untuk menentukan apa pun yang tidak ingin Anda lihat dari proyek ini dan gambar inspo untuk memberi desainer ide yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan.

Contoh:

Periksa halaman papan tulis virtual untuk pekerjaan terbaru yang telah kami lakukan dengan klien kami, sketsa kasar tentang apa yang kami bayangkan untuk situs web baru kami, beberapa penelitian, media, dan banyak lagi!

Saran kami? Papan Tulis ClickUp ! 🎨

Buat sketsa gambar mockup dan ide gambar rangka dengan mudah di Papan Tulis ClickUp

Papan Tulis ClickUp sangat visual, kolaboratif, dan produktif! Terlebih lagi, mereka juga satu-satunya perangkat lunak papan tulis di pasaran yang dapat mengubah objek apa pun di papan tulis Anda menjadi tugas yang dapat disesuaikan dan menghubungkannya ke alur kerja Anda.

Dengan alat untuk menggambar, mengunggah media, menyematkan, menata, dan mengedit secara real-time, ClickUp Whiteboards dibuat untuk menangkap ide Anda saat ide itu muncul sehingga Anda dapat langsung menindaklanjutinya. Sungguh, Whiteboard adalah impian setiap desainer. ✨

Selain itu, Whiteboard Anda tetap diperbarui setiap saat, menghilangkan kebutuhan akan banyak tab, penyegaran terus-menerus, dan kebingungan yang disebabkan oleh deskripsi berbasis teks yang panjang.

Langkah 8: Bagikan dengan tim

RE: Langkah 1-arahan desain bersifat kolaboratif!

Anda membutuhkan kemampuan untuk berbagi, mengedit, dan memperbarui brief desain dengan cepat melalui izin khusus dan opsi berbagi yang nyaman seperti tautan sederhana. Hal ini akan membuat seluruh tim dengan cepat memahami hal yang sama (secara harfiah) dan tetap berada di jalur yang benar. 🎯

Bagikan ringkasan desain Anda secara publik atau pribadi melalui tautan sederhana di ClickUp Docs

Contoh Ringkasan Desain

Contoh Ringkasan Desain 1: Rebranding Kedai Kopi Lokal

Latar Belakang:

Sebuah kedai kopi lokal, berusaha mengubah citra dirinya untuk menarik basis pelanggan yang lebih luas sambil mempertahankan pelanggan setianya. Kafe ini ingin menekankan komitmennya terhadap keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, dan produk berkualitas tinggi yang bersumber dari lokal.

Tujuan dan Sasaran SMART:

Tujuan kami adalah menyegarkan kembali identitas merek kafe untuk mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. Kami bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung hingga 30% dan meningkatkan keterlibatan media sosial kami hingga 50% dalam waktu enam bulan setelah peluncuran rebranding.

Target Audiens:

Audiens utama kami adalah individu yang sadar lingkungan berusia 20-35 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dekat kafe. Para pelanggan ini menghargai keberlanjutan, komunitas, dan kualitas dalam pengalaman minum kopi dan kafe mereka.

Anggaran dan Jadwal:

Kami telah mengalokasikan $10.000 untuk proyek rebranding ini, dengan harapan dapat menyelesaikannya dalam waktu empat bulan ke depan. Jadwal tersebut mencakup pengembangan konsep awal, iterasi desain, dan implementasi akhir di semua platform.

Hasil yang diharapkan:

Logo baru yang mencerminkan komitmen kafe terhadap keberlanjutan dan komunitas

Desain kemasan yang diperbarui untuk produk yang dapat dibawa pulang, dengan fokus pada bahan yang ramah lingkungan

Desain menu yang diperbarui dengan menyoroti bahan-bahan yang berasal dari sumber lokal kami

Grafis digital untuk kampanye media sosial yang mempromosikan rebranding

Kontak dan Kendala Utama:

Silakan lihat Papan Tulis Virtual kami untuk mendapatkan inspirasi, aset merek, dan detail kontak manajer proyek. Kami tidak ingin rebranding ini menyimpang terlalu jauh dari skema warna asli kami untuk memastikan pengenalan merek di antara klien kami saat ini.

Contoh Ringkasan Desain 2: Desain Aplikasi Seluler untuk Manajemen Tugas

Latar Belakang:

Sebuah perusahaan rintisan yang berfokus pada alat produktivitas, mencari desain aplikasi seluler yang inovatif dan ramah pengguna. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu para profesional mengelola tugas dan proyek mereka secara efisien, dengan fitur-fitur unik yang memungkinkan kolaborasi dan penentuan prioritas.

Tujuan dan Sasaran SMART:

Tujuannya adalah untuk merancang aplikasi seluler yang menonjol di pasar produktivitas yang padat dengan berfokus pada kemudahan penggunaan, kolaborasi, dan penyesuaian. Kami menargetkan untuk mendapatkan 10.000 pengguna aktif dalam tiga bulan pertama setelah peluncuran.

Target Audiens:

Target pengguna kami adalah para profesional berusia 25-45 tahun yang menangani banyak tugas dan proyek. Mereka mencari solusi yang komprehensif namun mudah untuk meningkatkan produktivitas harian dan kolaborasi kerja.

Anggaran dan Jadwal:

Anggaran kami untuk proyek desain aplikasi ini adalah $15.000, dengan jangka waktu lima bulan dari konsep hingga serah terima desain akhir. Ini termasuk fase desain antarmuka pengguna dan pengalaman, dengan siklus umpan balik setelah setiap pencapaian utama.

Hasil yang diharapkan:

Desain UI/UX lengkap untuk aplikasi seluler, termasuk semua layar dan elemen interaktif

Panduan gaya yang menentukan tipografi, skema warna, dan komponen UI

Prototipe yang mendemonstrasikan fungsionalitas utama dan alur pengguna

Paket aset yang siap untuk dikembangkan

Kontak dan Kendala Utama:

Untuk detail lebih lanjut mengenai fitur dan fungsi aplikasi, kunjungi bagian Papan Tulis Digital. Kami terbuka terhadap ide-ide inovatif namun harus memastikan aplikasi tetap intuitif bagi pengguna baru.

Templat Singkat Desain

Seperti dalam permainan telepon yang buruk, desain yang tidak konsisten ringkasan proyek mengabaikan ide-ide kunci dan akhirnya kehilangan poin utama dari proyek tersebut. Namun, templat yang dapat disesuaikan adalah cara yang pasti untuk menjamin setiap detail dinyatakan dengan jelas.

Pikirkan templat yang telah dibuat sebelumnya sebagai batu loncatan untuk menstandarkan cara Anda menulis ringkasan desain. Templat ini dibuat untuk menyederhanakan dan merampingkan proses pengarahan desain sehingga semua orang yang terlibat dapat fokus pada hal yang paling penting-proyek itu sendiri.

Template yang sudah jadi Templat Singkat Desain oleh ClickUp adalah solusi satu atap untuk menulis secara menyeluruh dan berharga pengarahan kreatif . Templat ini menerapkan sebuah Daftar ke Ruang Kerja Anda dengan tampilan terpisah untuk mengelola tugas, jadwal, dan arahan Anda secara keseluruhan.

Templat Ringkasan Desain oleh ClickUp adalah solusi Anda untuk menulis ringkasan desain yang menyeluruh

Dalam penjelasan singkat desain Anda Tampilan daftar anda akan menemukan tugas-tugas yang sudah jadi dan dapat disesuaikan untuk segala hal mulai dari sesi klien hingga mengumpulkan aset, dan tujuh status kustom untuk transparansi total. Tetapi fitur paling keren dari templat ini pastinya adalah uraian singkat kreatif Papan tulis dengan bagian berwarna, catatan tempel, dan diagram untuk memantapkan visi proyek, merek, sumber daya, catatan, dan lainnya.

Sesuaikan Papan Tulis yang telah dibuat sebelumnya dengan Templat Ringkasan Desain oleh ClickUp

Templat ini juga dilengkapi dengan Dokumen Panduan ClickUp untuk memandu Anda melalui setiap fitur guna memastikan Anda menggunakannya secara maksimal.

Unduh Templat Ringkasan Desain

Kiat pro: Dokumen Bantuan dalam Templat Ringkasan Desain memamerkan banyak fitur gaya dan pemformatan untuk digunakan sebagai inspirasi saat menulis Dokumen ringkasan desain Anda di ClickUp. Atur spanduk di bagian atas Dokumen Anda dan di seluruh halaman untuk garis besar informasi yang jelas, sematkan video, tambahkan daftar isi, dan banyak lagi. Atau, lapiskan salah satu dari Templat pra-bangun ClickUp di atas Dokumen Anda untuk menjaga proses tetap berjalan.

Kelola Proyek Desain Anda yang Akan Datang

Ini dia! Anda tidak hanya siap untuk sukses dengan delapan langkah penting untuk menulis ringkasan desain, tetapi Anda juga memiliki templat yang fleksibel, bebas, dan dapat disesuaikan untuk meringankan beban.

Ide yang bisa dibawa pulang bukan hanya bagaimana menulis brief yang fungsional, tetapi bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan di situlah ClickUp bisa membantu Anda membawa proses Anda ke tingkat yang lebih tinggi. ✅

Pantau pembaruan proyek, buat pengarahan desain, dan bekerja dengan tim, semuanya dari Ruang Kerja ClickUp Anda ClickUp adalah platform produktivitas terbaik bagi tim untuk menyatukan semua pekerjaan mereka ke dalam satu ruang kolaboratif, apa pun kasus penggunaan atau gaya kerja Anda. Its daftar fitur sarat dengan ratusan alat penghemat waktu untuk membuat manajemen kerja lebih mudah dan nyaman dari sebelumnya-dengan 15 cara untuk memvisualisasikan proyek Anda, lebih dari 1.000 integrasi obrolan dalam aplikasi, dan masih banyak lagi!

Akses semua yang Anda perlukan untuk menulis ringkasan desain yang efektif termasuk ClickUp Docs, Papan Tulis, penyimpanan 100MB, tugas tak terbatas, dan banyak lagi tanpa biaya sama sekali saat Anda daftar untuk Paket Gratis Selamanya dari ClickUp .

Dan ketika Anda siap untuk meningkatkan produktivitas Anda lebih jauh lagi, buka lebih banyak lagi fitur-fitur canggih hanya dengan $7 .