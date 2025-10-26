10 Aplikasi Brain Dump Terbaik untuk Mengatur Pikiran dan Ide Anda

Pernah merasa seolah-olah otak Anda sedang membuka seribu tab sekaligus? Saya juga begitu.

Dan bukan hanya kami yang mengatakannya—ilmu pengetahuan pun mendukung hal ini: Sebuah studi dari Queen’s University menemukan bahwa rata-rata orang memproses lebih dari 6.000 pikiran setiap hari.

Itu banyak sekali kekacauan mental, dan jujur saja—setidaknya setengahnya hanyalah campuran yang kacau dari daftar tugas, tenggat waktu, dan catatan acak yang sulit kita lacak.

Seperti profesional lainnya, otak saya tidak bisa berfungsi ganda sebagai pengelola tugas dan pemecah masalah pada saat yang sama. Otak saya membutuhkan sistem.

Inilah mengapa aplikasi brain dump menjadi alat andalan saya sepanjang hari. Baik itu mencatat, membuat daftar tugas, atau mengatur urusan pekerjaan, alat-alat ini membantu saya mengontrol segalanya dan mencegah saya merasa kewalahan.

Berdasarkan pengalaman saya dan setelah mencoba beberapa alat paling populer di internet, saya telah menyusun daftar 10 alat brain-dumping terbaik untuk membantu Anda mengelola proyek dengan lebih efisien.

⏰ Ringkasan 60 Detik Jika Anda kewalahan dengan ide dan tugas, aplikasi brain dump ini dapat membantu Anda mencatat, mengatur, dan menyusun pikiran Anda dengan mudah: ClickUp : Pilihan terbaik untuk pencatatan, ringkasan, dan kolaborasi yang didukung AI Evernote: Pilihan terbaik untuk pencatatan dan pengorganisasian yang komprehensif OneNote: Pilihan terbaik untuk mencatat dan mengatur catatan secara bebas Notion: Pilihan terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan dan pencatatan pikiran yang terstruktur Obsidian: Terbaik untuk menghubungkan dan memvisualisasikan pemikiran yang saling terkait Google Keep: Pilihan terbaik untuk mencatat dengan cepat dan sederhana Roam Research: Terbaik untuk pemikiran terhubung dan tautan dua arah Bear: Pilihan terbaik untuk mencatat dengan gaya minimalis dan bebas gangguan Apple Notes: Pilihan terbaik untuk mencatat dengan lancar di dalam ekosistem Apple Trello: Pilihan terbaik untuk manajemen tugas visual dan pengorganisasian proyek

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Aplikasi Brain Dump?

Tujuan utama dari aplikasi brain dump adalah untuk menciptakan ruang pemikiran digital tempat Anda dapat menata pikiran dan fokus, karena penelitian membuktikan bahwa stres berdampak negatif pada jaringan otak yang bertanggung jawab atas pemikiran kreatif.

Secara pribadi, saya menggunakannya untuk mengatur informasi yang sesuai dengan jadwal kerja saya—sehingga otak saya hanya perlu mengingat hal-hal yang relevan saat ini.

Aplikasi brain dump terbaik untuk Anda adalah yang dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan ide-ide spontan.

📌 Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan: Kemudahan penggunaan: Catat pikiran dan temukan ide yang tersimpan dengan cepat menggunakan fitur pengetikan suara, pintasan, atau fitur entri cepat

Pengorganisasian yang lancar: Buat catatan tanpa batas dan kategorikan dengan tag serta kode warna untuk identifikasi cepat

Manajemen tugas: Buat daftar tugas, atur pengingat, dan hubungkan entri dengan tenggat waktu

Visualisasi: Gunakan alat pemetaan pikiran dan daftar terstruktur untuk memetakan ide-ide

Lampiran dan pelengkap: Tambahkan gambar, sketsa, dan berkas Markdown untuk memberikan konteks

Kemampuan integrasi: Akses catatan pikiran di berbagai perangkat dan hubungkan dengan kalender, daftar tugas, dan aplikasi pencatatan

Ekspor dan berbagi: Konversikan catatan menjadi file PDF, file Markdown, atau dokumen teks, lalu bagikan dengan mudah

Keamanan dan aksesibilitas: Lindungi informasi sensitif dengan enkripsi dan gunakan aplikasi ini tanpa koneksi internet

Kolaborasi dan berbagi yang efektif: Bagikan pemikiran Anda dengan tim atau rekan kerja untuk sesi brainstorming

Aplikasi Brain Dump Terbaik

Berikut adalah daftar aplikasi brain dump terbaik yang telah kami pilih untuk membantu Anda tetap teratur dan produktif:

1. ClickUp (Terbaik untuk pencatatan, ringkasan, dan kolaborasi yang didukung AI)

Daftar kami dimulai dengan ClickUp. Saya telah menggunakan ClickUp selama bertahun-tahun, dan ini jelas menjadi pilihan utama saya untuk mencatat ide, membuat catatan, dan mengelola proyek.

Dan memang seharusnya begitu, karena ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek dan tugas, berbagi pengetahuan, serta kolaborasi dengan otomatisasi yang didukung AI.

Masukkan ide-ide Anda ke dalam ClickUp Whiteboard Tuangkan semua pikiran Anda di satu tempat dengan ClickUp Whiteboards

Saya suka menggunakan ClickUp Whiteboards untuk dengan cepat mencatat semua ide saya dalam satu ruang visual sehingga saya dapat mengatur pikiran saya tanpa kehilangan momentum.

Saya juga menggunakan ClickUp Docs untuk mencatat pikiran begitu muncul tanpa perlu khawatir soal format atau struktur. Berkat hierarki manajemen dokumennya, mencari informasi tertentu nanti jadi sangat mudah.

Atur informasi, ide, dan pemikiran yang tersebar dalam kanvas terbuka yang siap pakai dan kaya fitur dengan ClickUp Docs

ClickUp Docs juga mendukung tautan dua arah ke ClickUp Tasks, sehingga saya dapat menghubungkan tugas-tugas terkait dengan mulus dan mempertahankan tampilan alur kerja yang jelas dan terstruktur.

Sebagai seorang pembelajar visual, saya sangat menyukai opsi pemformatan yang lengkap di ClickUp Docs, seperti poin-poin, judul, daftar periksa, banner, sorotan, dan kode warna. Fitur-fitur ini membantu saya dengan cepat menelusuri catatan saya dan mengingat poin-poin penting secara instan (ini sangat berguna saat mempersiapkan rapat). 📈

Selain itu, saya dapat menyematkan gambar, berkas Markdown, dan lampiran agar semuanya tersimpan di satu tempat.

Tapi itu belum semuanya. ClickUp Brain, asisten AI dari ClickUp, dapat merangkum catatan, membuat daftar tugas secara otomatis, dan bahkan membantu Anda memunculkan ide-ide baru!

Buat garis besar proyek, ringkas dokumen panjang, dan hasilkan ide secara efisien dengan ClickUp Brain

Berikut ini hal-hal lain yang dibantu oleh ClickUp Brain:

Ubah catatan pikiran menjadi tugas dengan penugasan dan tenggat waktu yang relevan dalam hitungan detik. ✅

Mencatat pikiran saya dalam format bebas tanpa perlu mengedit atau memformatnya, baik saat mengetik maupun berbicara. ✅

Menganalisis catatan saya dan memberikan saran kontekstual mengenai hubungan tugas, subtugas, dan koneksi proyek ✅

Membantu dalam membuat kerangka kerja, menyusun proyek, dan memecah ide-ide kompleks menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. ✅

Terintegrasi dengan mulus dengan fitur-fitur ClickUp lainnya sehingga saya dapat mengarahkan semua pekerjaan saya ke satu ruang kerja, menjaga semuanya tetap terorganisir dan mudah diakses. ✅

🗒 Notepad dari ClickUp adalah favorit saya yang lain—saya menggunakannya sebagai buku catatan andalan untuk mencatat dengan cepat sepanjang hari. Baik itu mencatat ide-ide acak atau pengingat pekerjaan, saya bisa langsung mengubah catatan menjadi tugas!

Ubah ide dan informasi yang tersebar menjadi daftar tindakan dan tugas yang siap dijalankan dengan fitur Notepad dari ClickUp

Misalnya, jika saya mencatat, “Kirim email tindak lanjut ke klien,” saya dapat mengubahnya menjadi tugas dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab dalam hitungan detik. ⏱

Template Catatan Rapat ClickUp berfungsi sebagai perangkat lunak notulen rapat dan membantu Anda mencatat agenda rapat, poin-poin diskusi, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan—semuanya dalam satu tempat, sehingga meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu!

Pengguna lain memuji alat kolaborasi ClickUp.

Pengalaman terbaru kami menggunakan ClickUp adalah saat menyusun rencana konten untuk peluncuran produk. Alat Docs memungkinkan kami membangun dan mengelola repositori konten yang terstruktur dengan organisasi hierarkis, kolaborasi real-time, dan fitur penyisipan yang mulus.

Fitur terbaik ClickUp

Buat catatan di mana saja: Unduh ClickUp di ponsel, desktop, dan sebagai Unduh ClickUp di ponsel, desktop, dan sebagai ekstensi Chrome untuk mengakses catatan saat bepergian

Potong dan simpan seketika: Gunakan ekstensi Chrome untuk menangkap halaman web, mengambil tangkapan layar, dan menyimpan informasi yang relevan dengan cepat

Tingkatkan pencatatan dengan templat: Coba templat ClickUp, yang membuat proses brain dump dan pencatatan menjadi terstruktur dan efisien

Gunakan Notepad untuk mencatat ide-ide singkat: Tuliskan ide-ide Anda dan ubah menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan tanpa perlu keluar dari aplikasi

Otomatiskan alur kerja dengan AI: Ubah data yang tidak terstruktur menjadi tugas-tugas yang terorganisir dengan pembangkitan tugas dan penugasan otomatis yang didukung AI

Batasan ClickUp

Platform ClickUp yang kaya fitur mungkin terasa membingungkan bagi pemula

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini adalah testimoni dari seorang pengguna TrustRadius:

Inilah keunggulan khusus ClickUp: menyediakan sebagian besar alat yang dibutuhkan untuk mengelola proyek di satu tempat. Tidak hanya memungkinkan pengelolaan dan penugasan, tetapi juga menawarkan alat lain di lingkungan yang sama, seperti Documents, di mana Anda dapat membuat catatan dan laporan, serta integrasi dengan kalender dan email, semuanya dalam satu tempat. Tidak perlu menggunakan program eksternal atau aplikasi berbeda untuk setiap fungsi.

🍪 Bonus: Baik saat Anda menyusun ide, merencanakan proyek, atau menghubungkan pemikiran yang terkait, gunakan Peta Pikiran ClickUp untuk mengatur catatan pikiran Anda secara visual guna menciptakan peta jalan yang jelas dan intuitif untuk alur kerja Anda.

2. Evernote (Terbaik untuk pencatatan dan pengorganisasian yang komprehensif)

Melalui Evernote

Evernote adalah aplikasi brain dump yang memungkinkan Anda mencatat ide, catatan, potongan web, dan bahkan file PDF di satu tempat. Dengan fitur buku catatan, tag, dan fitur pencarian yang canggih, saya dapat mencatat pikiran tanpa perlu khawatir tentang strukturnya dan mengaturnya nanti.

Salah satu fitur favorit saya adalah Evernote Web Clipper—alat yang berguna untuk menyimpan artikel, hasil penelitian, dan cuplikan dari situs web langsung ke catatan saya.

Tim saya dan saya sangat mengandalkan aplikasi ini saat mengumpulkan ide, wawasan, dan referensi untuk proyek. Sinkronisasi lintas perangkat memastikan catatan kami selalu dapat diakses, sementara tumpukan buku catatan menjaga proyek-proyek terkait tetap terstruktur.

Fitur terbaik Evernote

Kategorikan catatan ke dalam buku catatan khusus untuk topik dan proyek yang berbeda

Rekam dan simpan teks, catatan tulisan tangan, gambar, rekaman audio, dan file PDF

Atur catatan Anda dengan sistem tag yang canggih agar mudah ditemukan

Susun catatan Anda dengan buku catatan dan tumpukan untuk pengorganisasian yang lebih baik

Atur pengingat pada catatan penting untuk referensi di masa mendatang

Keterbatasan Evernote

Catatan disusun secara linier, sehingga lebih sulit untuk memetakan hubungan yang kompleks antara ide-ide secara visual

Harga Evernote

Pribadi: $14,99/bulan per pengguna

Profesional: 17,99 per bulan per pengguna

Tim: $24,99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Evernote

G2: 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Saya bisa menyimpan hampir apa saja ke akun Evernote saya—catatan yang diketik, potongan situs web, PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan ’kirim ke Kotak Masuk’ sangat berguna bagi saya.

3. OneNote (Terbaik untuk pencatatan dan pengorganisasian catatan bebas)

Melalui OneNote

Ketika saya membutuhkan ruang tak terbatas untuk mencatat ide tanpa perlu khawatir soal format, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah Microsoft OneNote. Sebagai perangkat lunak manajemen dokumen, OneNote memberi saya kanvas bebas bentuk di mana saya bisa mengklik di mana saja dan mulai menulis, menggambar sketsa, atau bahkan merekam audio dan video.

Semua tetap terorganisir dalam buku catatan, bagian, dan halaman, sehingga memudahkan Anda untuk mengelompokkan ide dan meninjaunya kembali nanti.

Dengan sinkronisasi lintas perangkat, saya dapat mengakses catatan saya kapan saja di desktop, ponsel, atau web. Fitur penulisan tangan adalah favorit pribadi saya, yang memungkinkan saya menulis tangan, menggambar sketsa, atau memberi anotasi pada catatan layaknya buku catatan sungguhan.

Fitur terbaik OneNote

Sinkronkan catatan di desktop, perangkat seluler, dan web untuk akses yang lancar

Catat ide-ide singkat dan sempurnakan nanti tanpa perlu berganti aplikasi

Hubungkan halaman-halaman terkait agar navigasi menjadi lebih mudah

Gunakan tag untuk mengelompokkan dan mencari catatan dengan efisien

Gambarlah, buat sketsa, dan beri anotasi menggunakan stylus atau layar sentuh

Keterbatasan OneNote

Fitur kolaborasi pada aplikasi ini terbatas dibandingkan dengan aplikasi brain dump lainnya

Harga OneNote

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Aplikasi Microsoft 365 untuk Bisnis: $9,90/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan OneNote

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OneNote?

Saya menggunakan alat ini setiap hari untuk menulis catatan singkat selama rapat dan menyusun draf materi sebelum dikirimkan. Ini seperti buku catatan virtual saya, dengan manfaat tambahan seperti fitur pencarian dan pengetikan suara!

4. Notion (Terbaik untuk ruang kerja yang dapat disesuaikan dan pencatatan pikiran yang terstruktur)

Melalui Notion

Notion adalah ruang kerja serba guna yang fleksibel, tempat saya dapat mencatat ide, membuat daftar tugas, dan mengatur pikiran tanpa struktur yang kaku. Aplikasi ini berfungsi sebagai aplikasi catatan, pengelola tugas, dan basis data, menjadikannya alat yang sangat kuat untuk mencatat pikiran dan mengatur informasi.

Sistem berbasis blok Notion memungkinkan setiap elemen dipindahkan. Blok yang dapat disesuaikan dengan mudah mengubah brain dump menjadi dokumen terstruktur. Opsi pemformatan yang lengkap seperti judul, poin-poin, dan blok kode membantu menjaga catatan tetap terorganisir secara visual.

Saya sangat menyukai fitur basis data Notion. Fitur ini memungkinkan saya mengubah ide-ide mentah menjadi daftar terstruktur, papan Kanban, atau tabel, sehingga memudahkan pelacakan proyek dan tugas-tugas yang harus dilakukan.

Fitur terbaik Notion

Akses setiap teks, gambar, video, atau tautan sebagai blok yang dapat dipindahkan dan diatur ulang

Tuliskan pikiran Anda dengan bebas di kanvas kosong tanpa tata letak yang sudah ditentukan

Gunakan fitur pengeditan teks kaya, termasuk judul, huruf tebal, huruf miring, poin-poin, dan blok kode

Sisipkan gambar, video, dan tautan langsung ke dalam catatan untuk konteks tambahan

Ubah brain dump menjadi daftar terstruktur, tabel, atau papan Kanban dengan fungsi basis data

Keterbatasan Notion

Notion tidak memiliki mode offline khusus, yang bisa merepotkan jika Anda perlu mengaksesnya tanpa koneksi internet

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Notion adalah alat yang sangat berguna untuk mengatur tugas-tugas kerja dan pribadi

💡 Tips Pro: Kesulitan mencatat poin-poin penting saat menonton video? Kuasai seni mencatat dari video dengan strategi ahli ini, dan jangan pernah melewatkan detail penting lagi!

5. Obsidian (Terbaik untuk menghubungkan dan memvisualisasikan pemikiran yang saling terkait)

Via Obsidian

Saya lebih suka mencatat pikiran secara bebas selama proses ideasi, tetapi juga menginginkan konten yang terstruktur di kemudian hari. Di sinilah Obsidian dapat membantu. Aplikasi ini memungkinkan Anda mencatat pikiran dan ide mentah secara tidak terstruktur, sementara sistem penghubungnya yang kuat membantu Anda menghubungkan konsep-konsep terkait dengan mudah.

Tampilan grafik Obsidian cukup populer di kalangan penggunanya. Fitur ini menampilkan representasi visual tentang bagaimana berbagai catatan dan ide saling terhubung—sebuah fitur yang membuatnya terasa seperti peta pikiran untuk mencatat ide-ide.

Obsidian juga berbasis Markdown, artinya saya dapat memformat teks dengan cepat tanpa gangguan. Sistem vault menyimpan semua catatan saya dengan rapi dan terkategori, dan dengan fitur catatan hariannya, saya dapat menuangkan semua yang ada di pikiran saya dan mengaturnya nanti.

Fitur terbaik Obsidian

Format catatan menggunakan Markdown, sehingga Anda dapat membuat catatan dengan cepat dan tanpa gangguan

Gunakan catatan harian untuk mencatat pikiran, ide, dan refleksi yang muncul sesaat

Visualisasikan hubungan antara catatan dengan tampilan grafik untuk melihat hubungan antar ide

Pelajari cara mengatur catatan dengan sistem vault, dengan mengelompokkannya ke dalam folder dan subfolder

Sesuaikan catatan Anda dengan templat yang sudah dirancang sebelumnya untuk catatan rapat , proyek, dan brainstorming

Perluas fungsionalitas dengan plugin untuk manajemen tugas, pemetaan pikiran, dan lainnya

Keterbatasan Obsidian

Beberapa pengguna mengalami masalah dengan versi seluler, terutama pada perangkat Android

Harga Obsidian

Sinkronisasi: $5/bulan per pengguna

Harga: $10/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Obsidian

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Obsidian?

Mudah digunakan untuk membuat dan mengedit catatan. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah saya ekspor dari Mac Notes.

🧠 Tahukah Anda? Cara Anda membuat catatan dapat memengaruhi seberapa baik Anda mengingat dan mengulang informasi! Baik Anda penggemar peta pikiran, pengguna metode Cornell, atau pencatat digital, lima metode pencatatan yang efektif ini dapat meningkatkan produktivitas Anda dan membantu Anda menangkap ide dengan lebih efektif.

6. Google Keep (Terbaik untuk mencatat dengan cepat dan sederhana)

Melalui Google Keep

Google Keep adalah aplikasi catatan ringan yang memungkinkan pengguna mencatat ide dengan cepat, membuat daftar periksa, mengatur pengingat, dan bahkan merekam catatan suara—semua data tersebut disinkronkan secara mulus di seluruh perangkat.

Tim saya dan saya menyukai sistem kode warna dan penandaan di Google Keep, yang memudahkan pengorganisasian catatan dalam sekejap.

Baik saat saya menandai catatan penting, mengarsipkan catatan lama, atau mengekstrak teks dari gambar, semuanya tetap terstruktur dengan rapi. Selain itu, berkat integrasi Google Keep dengan Google Docs, saya dapat mengubah catatan penting menjadi dokumen lengkap secara instan, sehingga sangat cocok untuk mengubah ide-ide singkat menjadi konten yang terstruktur.

Fitur terbaik Google Keep

Ekstrak teks dari gambar menggunakan pengenalan karakter optik (OCR)

Atur pengingat berdasarkan waktu atau lokasi yang terintegrasi dengan Google Now

Atur catatan dengan memberi label, kode warna, menandai, dan mengarsipkan

Sinkronkan catatan di semua perangkat untuk akses instan di mana saja

Konversikan catatan ke Google Docs untuk pengeditan yang terstruktur

Keterbatasan Google Keep

Catatan dibatasi hingga 20.000 karakter, sekitar 20–30 halaman, yang mungkin tidak ideal untuk pencatatan dalam bentuk panjang

Batas penyimpanan adalah hal yang umum pada aplikasi Google lainnya

Harga Google Keep

Business Starter: $7/bulan per pengguna

Business Standard: $14 per bulan per pengguna

Business Plus: $22/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Harga Google Workspace

Business Starter : $6/bulan

Business Standard : $12/bulan

Business Plus: $18/bulan

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 210 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Keep?

Secara keseluruhan, saya sangat menyukai kemudahan penggunaan Google Keep untuk mencatat dengan cepat dan efisien. Fitur pengenalan suara ke teksnya luar biasa dan membuat pembuatan pengingat pribadi menjadi sangat mudah. Google Keep berfungsi di semua perangkat saya dan sinkronisasi dengan sempurna, menjadikannya ideal untuk tetap terorganisir dan produktif.

7. Roam Research (Terbaik untuk pemikiran terhubung dan tautan dua arah)

via Roam Research

Roam Research dirancang untuk pemikiran terhubung—aplikasi ini menghubungkan ide-ide dengan cara yang meniru cara kerja alami otak kita.

Alih-alih menyimpan catatan dalam folder yang kaku, Roam dengan mudah menghubungkan konsep-konsep, mengubah curahan pikiran acak menjadi jaringan pengetahuan yang dinamis.

Satu hal yang sangat saya sukai adalah fitur tautan dua arah di Roam, yang memudahkan untuk melihat bagaimana berbagai pemikiran saling terkait, meskipun ditulis dengan selang waktu berminggu-minggu.

Tampilan grafik adalah fitur unggulan lainnya, yang memetakan hubungan-hubungan ini secara visual layaknya peta pikiran untuk catatan pikiran saya.

Fitur terbaik Roam Research

Hubungkan catatan dengan mudah menggunakan tautan dua arah untuk membangun jaringan ide

Catat catatan harian untuk mencatat pikiran spontan dan tinjau kembali nanti

Atur konten secara dinamis tanpa folder atau hierarki yang kaku

Cari dan temukan catatan dengan cepat menggunakan fitur pencarian yang canggih

Gunakan Roam di Windows, macOS, dan Linux, dengan dukungan perangkat seluler yang tersedia

Keterbatasan Roam Research

Tidak ada mode offline khusus, artinya koneksi internet diperlukan untuk fungsi penuh

Harga Roam Research

Pro : $15/bulan per pengguna

Believer: $500 untuk 5 tahun per pengguna

Peringkat dan ulasan Roam Research

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,3/5 (10+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Roam Research?

Roam memperkenalkan saya pada konsep tautan terhubung dan cara mencatat yang luar biasa ini. Semuanya langsung ke intinya dan Anda tidak membuang waktu dengan fitur-fitur yang tidak perlu. Mencatat dengan sederhana dan rapi.

8. Bear (Terbaik untuk pencatatan yang minimalis dan bebas gangguan)

via Bear

Jika Anda seperti saya dan menyukai pengalaman mencatat yang rapi dan elegan, Bear adalah aplikasi brain dump yang menawarkan kesederhanaan dengan fitur yang kuat.

Yang paling saya hargai adalah antarmuka Bear yang indah dan bebas gangguan, menjadikannya sempurna untuk mencatat ide secara bebas, membuat catatan terstruktur, dan menulis kreatif. Bear juga mendukung teks, gambar, sketsa, dan daftar tugas, sambil tetap mempertahankan ruang kerja yang rapi dan tidak berantakan.

Fitur terbaik Bear

Tulis dan format catatan dengan mudah menggunakan Markdown

Atur catatan Anda dengan sistem penandaan yang fleksibel, bukan folder yang kaku

Sinkronkan di Mac, iPhone, dan iPad melalui iCloud

Ekspor catatan ke berbagai format, termasuk PDF, HTML, DOCX, dan ePub

Cari di dalam gambar dan PDF dengan teknologi OCR

Keterbatasan Bear

Hanya tersedia di perangkat Apple, tanpa aplikasi resmi untuk Windows atau web

Harga Bear

Langganan bulanan: $2,99/bulan per pengguna

Langganan tahunan: $29,99 per tahun per pengguna

Peringkat dan ulasan Bear

G2: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

💡 Tips Pro: Ingin mengatur pikiran tanpa harus meninggalkan alur kerja Anda? Gunakan alat AI untuk catatan rapat guna mencatat ide secara instan dari layar mana pun—baik saat menjelajahi situs web, membaca artikel, atau meninjau dokumen, catat pikiran Anda dengan efisien.

9. Apple Notes (Pilihan terbaik untuk mencatat dengan lancar di dalam ekosistem Apple)

melalui Apple Notes

Bagi pengguna Apple, Apple Notes adalah aplikasi brain dump gratis yang selalu siap digunakan saat Anda membutuhkannya—tanpa perlu mengunduh atau mendaftar, cukup buat catatan dengan cepat dan intuitif yang dapat disinkronkan dengan mudah di Mac, iPhone, dan iPad.

Saya juga menyukai sistem folder pintar Apple Notes yang secara otomatis mengatur catatan saya berdasarkan tagar dan filter. Selain itu, untuk menjaga keamanan informasi sensitif, Apple Notes juga menyediakan enkripsi ujung-ke-ujung untuk catatan yang terkunci.

Fitur terbaik Apple Notes

Buat catatan teks, daftar periksa, tabel, dan sketsa tulisan tangan

Cari catatan dengan fitur pengenalan karakter optik (OCR) bawaan untuk teks di dalam gambar dan PDF

Bekerja sama dengan catatan dan folder yang dibagikan secara real-time

Amankan catatan Anda dengan enkripsi ujung ke ujung untuk privasi yang lebih baik

Sinkronisasi dengan mulus di Mac, iPhone, iPad, dan iCloud.com

Keterbatasan Apple Notes

Hanya tersedia di ekosistem Apple, tanpa dukungan resmi untuk Windows atau Android

Harga Apple Notes

Gratis

Peringkat dan ulasan Apple Notes

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

🔮 Wawasan Utama: Otak kita seperti papan tulis yang dipenuhi informasi dan ide. Rapikan pikiran Anda dengan templat pencatatan ini yang akan membantu Anda menangkap, mengatur, dan mengembangkan ide-ide Anda—sehingga Anda dapat fokus pada kecemerlangan, bukan kekacauan!

10. Trello (Terbaik untuk manajemen tugas visual dan pengorganisasian proyek)

via Trello

Trello adalah aplikasi brain dump yang menangkap, mengkategorikan, dan mengatur ide dengan mudah.

Aplikasi ini dilengkapi dengan papan bergaya Kanban, daftar, dan kartu, yang memungkinkan Anda mencatat tugas, catatan, dan ide secara terstruktur tanpa membebani pengguna dengan kerumitan yang tidak perlu.

Saya sangat menyukai alur kerja visual Trello, yang memungkinkan saya menyeret dan meletakkan catatan, membuat daftar tugas yang dinamis, serta menambahkan tenggat waktu dan lampiran tanpa kehilangan jejak pemikiran penting.

Fitur terbaik Trello

Atur catatan, tugas, dan ide dengan papan Kanban, daftar, dan kartu

Sinkronisasi tanpa hambatan di desktop, perangkat seluler, dan web untuk akses mudah di mana saja

Otomatiskan alur kerja menggunakan otomatisasi Butler untuk mempermudah tugas-tugas yang berulang

Tingkatkan produktivitas dengan Bidang Kustom, label, dan tanggal jatuh tempo

Gunakan Trello Power-Ups untuk fitur seperti pemetaan pikiran, tampilan kalender, dan banyak lagi

Keterbatasan Trello

Tidak ada mode offline, artinya Anda memerlukan koneksi internet untuk mengakses catatan

Pilihan format yang terbatas untuk catatan panjang dibandingkan dengan aplikasi pencatatan tradisional

Harga Trello

Gratis

Standar : $6/bulan per pengguna

Premium : $12,50/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Trello

G2 : 4,4/5 (lebih dari 13.600 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 23.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Sederhana saja. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba banyak alat untuk mengelola tugas-tugas saya dan mencatat informasi penting, tetapi saya selalu kembali ke kesederhanaan Trello.

Berikut adalah beberapa aplikasi dan alat brain dump yang layak disebutkan, yang tidak masuk dalam daftar 10 besar kami tetapi telah sangat membantu saya:

Joplin: Saya suka bagaimana alat sumber terbuka ini memberi saya kendali penuh atas catatan saya, dengan penyimpanan lokal, dukungan Markdown, dan sinkronisasi melalui OneDrive atau Dropbox—tanpa biaya berlangganan

UpNote: Terkadang, saya hanya ingin ruang yang rapi dan indah untuk mencatat pikiran, dan UpNote menyediakannya dengan antarmuka pengguna yang bebas gangguan, tema yang dapat disesuaikan, dan akses offline

Milanote: Saat saya sedang melakukan brainstorming atau mengatur proyek kreatif, antarmuka seret dan lepas, papan visual, serta fitur Saat saya sedang melakukan brainstorming atau mengatur proyek kreatif, antarmuka seret dan lepas, papan visual, serta fitur kolaborasi real-time dari Milanote membantu saya mengelola ruang kerja digital saya dengan efisien

Jangan Sekadar Menuliskan—Gunakan ClickUp!

Saya akan jujur—dari semua aplikasi brain dump yang pernah saya coba, ClickUp adalah pilihan utama saya. Dan ada alasan yang kuat untuk itu:

Saya suka ruang kerja yang rapi dan menarik secara visual

Saya menyukai antarmuka yang sederhana namun intuitif

Saya percaya pada bekerja secara cerdas, dan AI memainkan peran yang sangat besar dalam hal itu

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat mencatat ide secara spontan, menyusun pemikiran dengan mudah, dan menghubungkan catatan langsung ke tugas. Selain itu, ClickUp Brain mengotomatiskan ringkasan, mengatur brain dump, dan mengubah pemikiran yang tersebar menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti—menghemat waktu Anda berjam-jam dari pekerjaan manual.

Coba sendiri. Daftar ke ClickUp hari ini.