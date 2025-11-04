10 Alternatif Microsoft Word Terbaik di Tahun 2026 (Gratis & Berbayar)

Saya ingat saat Microsoft Word menjadi penguasa tak terbantahkan di dunia dokumen digital. Itu adalah alat yang kita semua kenal, yang diajarkan di sekolah, dan yang seolah-olah dapat menghasilkan segala sesuatu mulai dari esai hingga CV dengan mudah.
Namun, seiring perkembangan teknologi dan semakin beragamnya kebutuhan kita, saya menyadari adanya ketidakpuasan yang semakin meningkat. Orang-orang mengeluhkan kompleksitasnya, kurangnya fitur kolaborasi, dan harganya yang mahal.
Anda mungkin juga sedang mencari alat yang lebih kolaboratif, lebih sederhana, atau bahkan lebih terjangkau. Anda mungkin menginginkan sesuatu yang lebih terintegrasi dengan alur kerja Anda. Microsoft Word tidak selalu memadai.
Itulah tepatnya mengapa saya menghabiskan berjam-jam menguji berbagai perangkat lunak pengolah kata dan menyusun daftar alternatif Microsoft Word terbaik ini. Mulai dari integrasi manajemen proyek hingga alat pengeditan dokumen canggih, opsi-opsi ini akan memenuhi berbagai kebutuhan, baik Anda seorang freelancer, pemilik usaha kecil, maupun profesional korporat.
Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Microsoft Word?
Sebelum kita mulai, penting untuk memahami fitur apa saja yang perlu dicari dalam alternatif Microsoft Word. Alat yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik Anda, apakah Anda berfokus pada penyederhanaan kolaborasi dokumen, integrasi, atau kemudahan penggunaan.
Berikut beberapa pertimbangan utama:
- Format dan tata letak: Pastikan alternatif tersebut dapat menangani gaya format, templat, dan makro Microsoft Word dengan lancar. Cari fitur seperti pemisahan kata otomatis, catatan kaki, catatan akhir, dan kolom ganda untuk menyamai kemampuan Word
- Fitur aksesibilitas: Cari fitur seperti kompatibilitas dengan pembaca layar, mode kontras tinggi, dan pintasan keyboard yang dapat disesuaikan untuk mengakomodasi pengguna dengan disabilitas
- Alat pengecekan tata bahasa dan penyuntingan: Pastikan alternatif Word tersebut dilengkapi dengan pemeriksa tata bahasa dan ejaan yang andal. Jika Anda sering mengutip sumber dalam dokumen Anda, pertimbangkan alat yang terintegrasi dengan perangkat lunak manajemen kutipan atau menawarkan fitur kutipan bawaan
- Kontrol versi: Pastikan platform tersebut secara efektif melacak perubahan dan pembaruan, sehingga Anda dapat melihat, mengembalikan, dan mengelola versi dokumen
- Kolaborasi real-time: Tentukan apakah tim Anda perlu bekerja sama dalam proyek secara real-time. Cari platform yang mendukung pengeditan bersamaan dan pembaruan langsung
- Integrasi: Evaluasi seberapa baik platform tersebut terintegrasi dengan alat yang sudah Anda miliki. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kompatibilitas dengan sistem operasi Anda saat ini dan kemudahan terhubung dengan platform komunikasi
- Kemudahan penggunaan: Evaluasi seberapa mudah platform ini digunakan oleh tim Anda. Cari fitur yang sesuai dengan tugas harian Anda dan hindari antarmuka yang rumit yang mungkin menghambat produktivitas
- Aksesibilitas seluler: Pertimbangkan seberapa sering tim Anda perlu mengakses platform ini dari perangkat seluler. Pilih alat yang memiliki dukungan seluler yang kuat jika kerja jarak jauh atau perjalanan sering terjadi
Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, mari kita lihat alternatif Microsoft Word terbaik.
10 Alternatif Microsoft Word Terbaik yang Wajib Dicoba
Kami telah menyusun daftar sepuluh alternatif MS Word terbaik, masing-masing menawarkan fitur-fitur canggih untuk memfasilitasi kolaborasi konten, meningkatkan kerja tim, dan menghasilkan hasil yang luar biasa.
1. ClickUp (Alternatif Microsoft Word gratis terbaik)
ClickUp adalah platform manajemen proyek dengan kemampuan pembuatan dokumen yang kuat yang terintegrasi dengan manajemen tugas.
Jika Anda seperti saya dan lebih menyukai platform all-in-one di mana Anda dapat membuat konten, berkolaborasi secara real-time, dan mengelola tugas-tugas dalam satu ruang yang sama, ClickUp layak untuk dicoba sebagai alternatif Microsoft Word dan lebih dari itu.
ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen langsung di dalam proyek Anda. Docs Hub membantu mengorganisir dan menemukan informasi dengan cepat, sementara pengaturan privasi dan tingkat akses yang berbeda melindungi konten sensitif.
Di ClickUp, dokumen bukan sekadar berkas teks—dokumen tersebut dapat diperkaya dengan video dan gambar serta dihubungkan ke item tindakan tertentu. Anda dapat menghubungkan Dokumen ke Tugas ClickUp yang terkait. Tampilan Daftar ClickUp kemudian dapat digunakan untuk menyaring dan mencari tugas atau item tertentu di Ruang Kerja Anda. Semuanya terhubung—dokumen, tugas, dan proyek.
Gunakan ClickUp Relationships untuk menghubungkan dokumen-dokumen terkait, sehingga membentuk basis pengetahuan yang komprehensif atau kumpulan dokumentasi proyek yang terintegrasi .
Anda juga dapat mengatur dokumen Anda menggunakan Hierarki Proyek ClickUp. Buat Workspace untuk bisnis Anda, bagi menjadi Spaces, lalu atur lebih lanjut ke dalam Folder dan Daftar.
Hierarki Proyek ClickUp juga memungkinkan Anda melampirkan file dan menghubungkan obrolan langsung ke tugas atau daftar, sehingga mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, ketergantungan antara tugas dan dokumen dapat memastikan bahwa dokumen dibuat atau ditinjau sebelum atau setelah tugas tertentu diselesaikan
ClickUp Brain adalah fitur unggulan lainnya. Alat berbasis AI untuk dokumentasi ini dapat disesuaikan dengan peran dan tugas yang berbeda, sehingga memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan peningkatan konten secara kolaboratif.
ClickUp Brain berfungsi sebagai perangkat lunak asisten penulisan dengan Docs.
Alat ini dapat menghasilkan konten berkualitas berdasarkan masukan Anda, yang sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan tenggat waktu ketat atau mengalami kebuntuan kreatif. Alat ini mempercepat proses pembuatan konten sekaligus mengurangi upaya manual.
ClickUp Brain juga dapat:
- Klasifikasikan dan beri label dokumen secara otomatis berdasarkan isinya agar lebih mudah ditemukan
- Buat ringkasan dokumen yang ringkas, sehingga Anda dapat dengan cepat memahami poin-poin utamanya tanpa perlu membaca seluruh isi dokumen
- Sesuaikan dengan alur kerja dan preferensi Anda, memastikan semuanya berada di tempat yang tepat
Fitur terbaik ClickUp
- Manfaatkan saran AI untuk meningkatkan kualitas konten dan menyempurnakan tulisan, sehingga hasil akhirnya menarik dan bebas dari kesalahan
- Gunakan Kolaborasi Instan dan Langsung untuk pembaruan waktu nyata, seperti saat orang lain sedang mengetik, menambahkan komentar, atau melihat tugas
- Temukan dokumen dengan cepat berdasarkan judul, isi, atau tag melalui pencarian lanjutan
- Buat Bidang Kustom untuk menyimpan informasi tambahan tentang dokumen, seperti jenis file, penulis, atau status persetujuan
- Pratinjau file, lacak dan batalkan perubahan jika diperlukan, serta edit dokumen secara kolaboratif bersama rekan kerja
- Integrasikan dengan Google Drive, Dropbox, dll., agar semua file Anda tersimpan di satu tempat
Keterbatasan ClickUp
- Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran akibat fitur-fitur yang sangat lengkap
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.700 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
Berikut ini pendapat Michael Holt, CEO EdgeTech (sebuah agensi pemasaran digital Amerika), tentang ClickUp:
Pengalaman terbaru kami dalam memanfaatkan dampak kolaboratif ClickUp adalah saat mengerjakan rencana konten untuk peluncuran produk. Kami berhasil membangun dan mengelola repositori konten menggunakan alat dokumen, yang mencakup struktur hierarkis, pengeditan kolaboratif, dan fitur penyisipan yang kuat.
2. Google Docs (Pilihan terbaik untuk kolaborasi berbasis cloud)
Sebagai pengolah kata berbasis cloud, Google Docs memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen secara online. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan beberapa templat siap pakai untuk jenis dokumen umum.
Alternatif Microsoft Word ini merupakan bagian dari Google Workspace (sebelumnya G Suite), sebuah rangkaian alat produktivitas yang mencakup Google Sheets, Google Slides, dan Google Forms.
Beberapa tingkatan akun Workspace juga menyertakan Google Gemini sebagai asisten AI terintegrasi di Google Docs.
Fitur terbaik Google Docs
- Buat dan edit bersama dokumen secara online maupun offline
- Gabungkan surat, dokumen, surat resmi, dan amplop dalam Google Workspace
- Terintegrasi dengan mulus dengan Google Drive, Sheets, dan aplikasi lainnya
- Akses file dari perangkat apa pun melalui penyimpanan cloud.
Keterbatasan Google Docs
- Pilihan pemformatan yang terbatas dibandingkan dengan Microsoft Word
- Pengeditan offline bisa bermasalah kecuali Anda menggunakan Google Chrome
Harga Google Docs
- Gratis dengan akun Google
- Gemini hanya tersedia sebagai add-on berbayar untuk paket Business dan Enterprise
Peringkat dan ulasan Google Docs
- G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 28.000 ulasan)
3. Zoho Writer (Pilihan terbaik untuk dokumen bisnis)
Jika Anda seorang profesional bisnis yang membutuhkan fitur-fitur canggih namun menginginkan alternatif Microsoft Word yang terjangkau, Zoho Writer adalah pilihan yang sangat baik. Antarmuka minimalis-nya tidak membingungkan Anda dengan opsi yang tidak perlu, namun tetap menawarkan fitur-fitur canggih seperti kolaborasi real-time, mail merge, dan tanda tangan elektronik.
Zoho Writer merupakan bagian dari Zoho Office Suite yang lebih luas. Aplikasi ini terintegrasi dengan mulus dengan alat Zoho lainnya seperti Zoho CRM dan Zoho Projects, sehingga sangat cocok untuk tim yang sudah menggunakan ekosistem Zoho.
Fitur terbaik Zoho Writer
- Buat dokumen dan kirim email massal sekaligus dengan mengambil data dari basis data Anda
- Masukkan tanda tangan Anda atau tambahkan bidang penandatangan untuk membuat alur kerja pengumpulan tanda tangan yang sah secara hukum
- Lacak perubahan, obrolan langsung, dan coba berbagai opsi pemformatan untuk berkolaborasi secara real-time
- Impor dokumen MS Word Anda dan lanjutkan bekerja tanpa hambatan
Keterbatasan Zoho Writer
- Aplikasinya berjalan agak lambat di komputer dengan spesifikasi rendah
- Menyalin dan menempel dari aplikasi lain dapat merusak format, termasuk pemisahan paragraf
Harga Zoho Writer
- Perorangan: Edisi Gratis dengan hingga 200 kredit
- Perusahaan: Edisi Berbayar dengan hingga 1.000 kredit gratis
*Bagi pengguna ZohoOne, 50 kredit gratis ditambahkan setiap bulan (dibatasi hingga 1.000 kredit per organisasi)
Peringkat dan ulasan Zoho Writer
- G2: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)
4. LibreOffice Writer (Pilihan terbaik untuk penggunaan offline)
Jika Anda ingin mengakses pekerjaan Anda secara offline, LibreOffice Writer adalah alternatif yang andal untuk Microsoft Word. Sebagai bagian dari paket LibreOffice, aplikasi ini menawarkan pengolah kata sumber terbuka gratis yang lengkap dan memiliki banyak fungsi yang mirip dengan Microsoft Word.
Saya menggunakan LibreOffice Writer saat membutuhkan alat offline yang andal, dan kompatibilitasnya dengan format Microsoft Word sangat mengesankan.
Fitur terbaik LibreOffice Writer
- Perbaiki kesalahan ketik dan ejaan dengan kamus AutoCorrect
- Ketik dengan lebih efisien menggunakan AutoComplete, yang dapat menyarankan kata dan frasa yang sering digunakan untuk melengkapi apa yang Anda mulai ketik
- Gunakan templat bawaan untuk mempercepat pembuatan dokumen yang kompleks
Keterbatasan LibreOffice Writer
- Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat modern lainnya
- Fitur kolaborasi juga kurang
Harga LibreOffice Writer
- Gratis
Peringkat dan ulasan LibreOffice Writer
- G2: 4,1/5 (lebih dari 80 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (lebih dari 2.000 ulasan)
5. Notion (Pilihan terbaik untuk ruang kerja serbaguna)
Notion menggabungkan pencatatan dan pengelolaan tugas dalam ruang kerja yang dapat disesuaikan. Aplikasi ini menggunakan sistem berbasis blok, yang memungkinkan Anda membuat berbagai jenis konten dalam satu dokumen, seperti teks, gambar, tabel, blok kode, dan basis data.
Anda juga dapat melacak tugas proyek dan membuat catatan rapat, semuanya dalam satu antarmuka terpadu.
Selain itu, Notion AI dapat mengurangi beban kerja dokumentasi Anda dengan menghasilkan konten atau memeriksa naskah Anda untuk menemukan kesalahan.
Fitur terbaik Notion
- Simpan riwayat semua perubahan yang dilakukan pada dokumen sehingga Anda dapat kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan
- Jadikan dokumen panjang Anda lebih mudah dibaca dengan bagian dan subbagian yang dapat dilipat
- Manfaatkan berbagai templat siap pakai untuk berbagai jenis dokumen, seperti artikel, laporan, dan presentasi
- Tingkatkan kemampuan menulis Anda dengan asisten AI terintegrasi
Keterbatasan Notion
- Alat ini mungkin memiliki kurva pembelajaran yang agak curam, terutama bagi pengguna yang baru mengenal platform ini
Harga Notion
- Gratis
- Plus: $12 per pengguna per bulan
- Basic: $18 per pengguna per bulan
- Enterprise: Harga disesuaikan
- Notion AI: Tambahkan ke ruang kerja mana pun seharga $10 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Notion
- G2: 4,7/5 (lebih dari 5.700 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.300 ulasan)
6. Apache OpenOffice Writer (Pilihan terbaik untuk kemudahan dalam pembuatan dokumen)
Jika Anda mencari alternatif Microsoft Word yang sederhana dan gratis, Apache OpenOffice Writer adalah pilihan yang tepat. Ini adalah pengolah kata gratis dan bersumber terbuka yang merupakan bagian dari rangkaian alat produktivitas kantor Apache OpenOffice.
Apache OpenOffice Writer mirip dengan Microsoft Word dan dapat digunakan untuk membuat serta mengedit berbagai jenis dokumen, seperti surat, laporan, dan presentasi. Aplikasi ini juga ringan dan mudah diinstal, terutama pada sistem yang lebih lama.
Fitur terbaik Apache OpenOffice Writer
- Buat dokumen standar seperti surat, faks, agenda, dan notulen dengan cepat sambil melakukan tugas-tugas kompleks seperti penggabungan surat
- Kurangi usaha mengetik Anda dengan kamus AutoComplete dan AutoCorrect
- Buat daftar isi atau istilah pengindeksan, referensi bibliografi, ilustrasi, tabel, dan objek lainnya dengan fitur Daftar Isi dan Referensi yang khusus
Keterbatasan Apache OpenOffice Writer
- Alat ini tidak memiliki fitur kolaborasi
Harga Apache OpenOffice Writer
- Gratis
Peringkat dan ulasan Apache OpenOffice Writer
- G2: 4,3/5 (lebih dari 30 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 490 ulasan)
7. WPS Office (Pilihan terbaik jika Anda lebih suka antarmuka yang mirip dengan MS Word)
WPS Office adalah pilihan yang bagus jika Anda mencari alternatif gratis yang mirip dengan Microsoft Word.
Antarmuka bergaya pita yang familiar ini menyerupai Word, sehingga memudahkan transisi bagi pengguna Microsoft Office. Saya menemukan fitur penyimpanan awan dan pengeditan PDF di WPS Office sangat berguna.
Fitur terbaik WPS Office
- Nikmati pengolahan dokumen Word yang lancar di PC Windows, Mac, Android, dan iOS dengan kompatibilitas penuh dengan MS Office
- Buat, edit, dan format dokumen Microsoft Word serta berbagai format file lainnya, termasuk .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf, dan lainnya, dengan mudah
- Tambahkan kotak centang, tanda tangan, ikon dan gambar berwarna yang sudah terintegrasi, serta fitur-fitur lain untuk menambah daya tarik visual pada tulisan Anda
Keterbatasan WPS Office
- Fitur pengecekan ejaan berbasis AI cukup rumit dan tidak semudah Microsoft Edit
- Penyimpanan awan dibatasi hingga 1 GB dan hanya untuk file berukuran kecil
Harga WPS Office
- WPS Standard: Versi gratis dengan iklan
- WPS Premium: $29,99 (Tagihan tahunan)
- WPS Business: Harga disesuaikan
*Harga diambil dari sumber eksternal
Peringkat dan ulasan WPS Office
- G2: 4,4/5 (lebih dari 300 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.400 ulasan)
8. Dropbox Paper (Terbaik untuk kolaborasi tim)
Dropbox Paper adalah alat kolaboratif untuk membuat catatan dan dokumen dengan antarmuka yang bersih dan intuitif. Alat ini bisa menjadi alternatif Microsoft Word yang baik bagi tim yang ingin membuat, mengedit, dan berkolaborasi dalam dokumen bersama-sama.
Paper menawarkan berbagai opsi pemformatan, termasuk gaya teks, judul, daftar, dan gambar. Aplikasi ini juga terintegrasi sepenuhnya dengan platform penyimpanan file Dropbox, sehingga memudahkan Anda mengakses dan berbagi dokumen.
Fitur terbaik Dropbox Paper
- Ekspor dokumen Anda dalam berbagai format, termasuk PDF, Word, dan Markdown
- Buat dokumen yang kaya visual dengan penyisipan video, GIF, papan Pinterest, Google Maps, klip SoundCloud, Figma, Invision, dan banyak lagi
- Tambahkan komentar dan diskusi ke dokumen Anda, sehingga memudahkan untuk memberikan umpan balik dan berkolaborasi dengan orang lain
Keterbatasan Dropbox Paper
- Menyediakan ruang penyimpanan yang terbatas, yang bisa menjadi masalah jika Anda bekerja dengan banyak file berukuran besar
- Anda tidak dapat menambahkan folder di aplikasi desktop
Harga Dropbox Paper
- Gratis dengan akun Dropbox apa pun
Peringkat dan ulasan Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (lebih dari 4.500 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)
9. Abiword (Pilihan terbaik untuk penggunaan ringan)
Abiword adalah pengolah kata gratis dan ringan yang sangat cocok untuk pembuatan dokumen yang cepat dan sederhana. Aplikasi ini bersifat open-source dan berjalan dengan baik di sistem yang lebih lama.
Meskipun tidak menawarkan fitur sebanyak opsi lain dalam daftar ini, saya menemukan Abiword sebagai alternatif Word yang andal bagi mereka yang hanya membutuhkan fungsi dasar.
Fitur terbaik Abiword
- Buat dokumen yang dipersonalisasi dengan fitur mail merge
- Lindungi dokumen dengan dukungan kata sandi dan tanda tangan digital
- Buat makro dan otomatiskan tugas-tugas yang berulang
Keterbatasan Abiword
- Sangat membatasi bagi pengguna biasa. Hanya admin super yang dapat mengubah beberapa pengaturan
- Antarmukanya bisa terasa berantakan dan membingungkan
Harga Abiword
- Gratis
Peringkat dan ulasan Abiword
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
10. Apple Pages (Pilihan terbaik untuk pengguna Apple)
Jika Anda pengguna Apple, Apple Pages adalah pilihan yang tepat. Aplikasi ini gratis untuk semua perangkat Apple dan menawarkan antarmuka yang dirancang dengan indah. Aplikasi ini merupakan bagian dari rangkaian aplikasi produktivitas iWork, seperti Keynote (presentasi) dan Numbers (spreadsheet).
Yang menonjol adalah antarmuka yang bersih dan intuitif, yang membuat pembuatan dokumen menjadi sangat mudah. Beberapa pengguna dapat bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan, sehingga memudahkan kolaborasi dalam proyek.
Fitur terbaik Apple Pages
- Buat laporan, surat, atau proposal dengan cepat menggunakan berbagai macam templat yang stylish dan fungsional
- Manfaatkan berbagai pilihan pemformatan, termasuk gaya huruf, ukuran teks, perataan, dan poin-poin
- Tetap terupdate saat orang lain bergabung, mengedit, atau memberikan komentar pada dokumen kolaboratif secara real-time melalui iCloud, Messages, dan FaceTime
- Gunakan Screen View untuk membaca dan mengedit dokumen Anda dengan mudah di iPhone. Aktifkan fitur ini, dan teks, gambar, serta tabel akan dioptimalkan agar sesuai dengan layar Anda
Keterbatasan Apple Pages
- Hanya kompatibel dengan iOS dan macOS
Harga Apple Pages
- Gratis untuk pengguna Apple
Peringkat dan ulasan Apple Pages
- G2: 4,3/5 (lebih dari 370 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 150 ulasan)
Tingkatkan Pembuatan, Pembagian, dan Kolaborasi Dokumen
Microsoft Word memang alat yang luar biasa, tetapi bukan satu-satunya pilihan yang tersedia. Ada banyak opsi unggulan yang bisa Anda pilih jika Anda membutuhkan fitur kolaborasi yang lebih baik, integrasi yang lebih baik, atau sekadar alternatif gratis.
Memilih alternatif Microsoft yang tepat bergantung pada apa yang paling sesuai dengan alur kerja spesifik Anda. Jika bisnis Anda membutuhkan manajemen dokumen yang canggih dikombinasikan dengan manajemen proyek, ClickUp mungkin menjadi pilihan terbaik Anda.
Sebagai seseorang yang telah menghabiskan waktu untuk menguji alternatif-alternatif Microsoft Word ini, saya menemukan bahwa ClickUp menawarkan lebih dari sekadar pembuatan dokumen. Ini adalah platform komprehensif yang mengintegrasikan manajemen tugas, kolaborasi, dan pengorganisasian dalam satu tempat.
Ini bukan sekadar soal menulis; ini soal mengintegrasikan dokumen ke dalam alur kerja Anda, memastikan tim bekerja secara efisien.
Selain itu, kemampuan ClickUp untuk berkolaborasi secara real-time, mengelola proyek yang kompleks, dan menjaga semuanya tetap terorganisir dalam satu platform membuatnya bukan sekadar alternatif pengolah dokumen—melainkan sebuah platform produktivitas serba guna yang tangguh.
