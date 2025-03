10 Sistem CRM Ritel Terbaik untuk Meningkatkan Keterlibatan Pelanggan dan Mendorong Penjualan

Merek-merek ritel yang mementingkan pengalaman pelanggan melihat keuntungan 3x lebih tinggi dan pulih lebih cepat selama masa-masa sulit. Itulah kekuatan tak terbantahkan dari mengutamakan pelanggan Anda. 🛍️

Sukses dalam industri ritel yang dinamis saat ini bukan hanya tentang melakukan penjualan-ini adalah tentang membangun kepercayaan, mendapatkan kesetiaan pelanggan, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. 🛒🤝

Namun, memberikan tingkat personalisasi tersebut di berbagai interaksi pelanggan yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai saluran merupakan tantangan yang nyata.

Di situlah sistem CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) ritel mengubah permainan. Sistem ini membantu Anda menemukan wawasan pelanggan, memprediksi kebutuhan mereka, dan membangun koneksi yang mengubah pembeli biasa menjadi pendukung merek seumur hidup.

Penasaran? Ikuti terus artikel ini saat kami mengungkapkan 10 solusi CRM ritel terbaik yang membentuk masa depan ritel. 🚀

⏰ Ringkasan 60 Detik:

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dapat menawarkan sesuatu untuk setiap pengecer - mulai dari bisnis kecil yang sedang berkembang hingga perusahaan raksasa yang sedang menyempurnakan strategi mereka.

Berikut ini adalah daftar 10 perangkat lunak CRM ritel terbaik:

SAP: Terbaik untuk manajemen ritel tingkat perusahaan

Terbaik untuk manajemen ritel tingkat perusahaan ClickUp: Terbaik untuk tugas-tugas ritel yang disederhanakan dan integrasi CRM

Terbaik untuk tugas-tugas ritel yang disederhanakan dan integrasi CRM Zoho CRM: Terbaik untuk skalabilitas dan kustomisasi

Terbaik untuk skalabilitas dan kustomisasi Salesforce: Terbaik untuk operasi ritel dan B2B berskala besar

Terbaik untuk operasi ritel dan B2B berskala besar Shopify Plus: Terbaik untuk pengecer yang berpusat pada e-commerce

Terbaik untuk pengecer yang berpusat pada e-commerce ActiveCampaign: Terbaik untuk CRM bisnis kecil untuk pemasaran email

Terbaik untuk CRM bisnis kecil untuk pemasaran email HubSpot CRM: Terbaik untuk mempersonalisasi kampanye pemasaran ritel

Terbaik untuk mempersonalisasi kampanye pemasaran ritel Pipedrive: Terbaik untuk manajemen saluran penjualan

Terbaik untuk manajemen saluran penjualan Monday CRM: Terbaik untuk manajemen alur kerja visual

Terbaik untuk manajemen alur kerja visual Zendesk Sell: Terbaik untuk integrasi layanan pelanggan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM Ritel?

Namun sebelum melompat ke kereta musik CRM ritel, mari kita pastikan Anda memilih yang terbaik! Perjalanan setiap pembeli itu unik, begitu juga dengan kebutuhan bisnis Anda.

Berikut ini yang harus dimiliki Komponen CRM yang harus diprioritaskan:

Kemudahan penggunaan: Pilih solusi CRM ritel yang mudah digunakan dan intuitif. Dengan40% pengguna yang kesulitan dengan alat bantu yang kikuk, pilihlah alat bantu yang bisa dikuasai dengan cepat oleh staf penjualan Anda. Imbalannya? Lebih sedikit kesalahan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat

Pilih solusi CRM ritel yang mudah digunakan dan intuitif. Dengan40% pengguna yang kesulitan dengan alat bantu yang kikuk, pilihlah alat bantu yang bisa dikuasai dengan cepat oleh staf penjualan Anda. Imbalannya? Lebih sedikit kesalahan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat Kemudahan penyesuaian: Sesuaikan CRM Anda dengan operasi ritel Anda yang unik! Sesuaikan dasbor untuk menyoroti produk terlaris, mengoptimalkan alur kerja penjualan, dan beradaptasi seiring pertumbuhan bisnis Anda

Sesuaikan CRM Anda dengan operasi ritel Anda yang unik! Sesuaikan dasbor untuk menyoroti produk terlaris, mengoptimalkan alur kerja penjualan, dan beradaptasi seiring pertumbuhan bisnis Anda Pandangan pelanggan 360°: Pahami pembeli Anda tidak seperti sebelumnya. Gunakan wawasan prediktif untuk memahami demografi pelanggan, menganalisis riwayat pembelian, dan membuat kampanye pemasaran yang sangat bertarget untuk mendorong pembelian berulang

Pahami pembeli Anda tidak seperti sebelumnya. Gunakan wawasan prediktif untuk memahami demografi pelanggan, menganalisis riwayat pembelian, dan membuat kampanye pemasaran yang sangat bertarget untuk mendorong pembelian berulang Otomatisasi penjualan dan pemasaran: Tingkatkan tindak lanjut keranjang yang ditinggalkan, lacak jalur penjualan, dan perkirakan pendapatan98% pembeli CRM menyebut otomatisasi sebagai hal yang harus dimiliki, ini adalah kunci untuk meningkatkan penjualan, penjualan silang, dan menutup kesepakatan dengan lebih cepat

Tingkatkan tindak lanjut keranjang yang ditinggalkan, lacak jalur penjualan, dan perkirakan pendapatan98% pembeli CRM menyebut otomatisasi sebagai hal yang harus dimiliki, ini adalah kunci untuk meningkatkan penjualan, penjualan silang, dan menutup kesepakatan dengan lebih cepat Manajemen prospek omnichannel: Menangkap prospek dari setiap titik kontak-online, di dalam toko, dan media sosial. Memprioritaskan prospek yang menarik dan mengarahkan mereka ke tenaga penjualan yang tepat, meningkatkan konversi dan keterlibatan pelanggan

Menangkap prospek dari setiap titik kontak-online, di dalam toko, dan media sosial. Memprioritaskan prospek yang menarik dan mengarahkan mereka ke tenaga penjualan yang tepat, meningkatkan konversi dan keterlibatan pelanggan Manajemen pesanan dan pengiriman: Meningkatkan efisiensi pemenuhan pesanan di seluruh rantai pasokan Anda. Dari penempatan hingga pengiriman, optimalkan Proses CRM untuk pelacakan yang mulus dan meningkatkan kepuasan pelanggan

🎁 Tip Bonus: Tingkatkan efisiensi Anda dengan CRM seluler! 📱Berdayakan tim penjualan Anda untuk menutup transaksi di mana saja dengan strategi CRM yang ramah seluler. Pada tahun 2034, sistem pasar CRM seluler akan meroket melewati $58 miliar - dengan peningkatan produktivitas sebesar 50% dan tingkat keberhasilan target sebesar 65%. Sudah jelas mengapa para pengecer memilih untuk menggunakan perangkat seluler.

🧠 Fakta Menarik: Setelah Implementasi CRM, sebagian besar bisnis melaporkan 21% -30% kenaikan dalam pendapatan penjualan. 🎉

10 Solusi CRM Ritel Terbaik 18% bisnis mengadopsi perangkat lunak CRM di tahun pertama mereka. Dalam waktu lima tahun, angka tersebut melonjak menjadi hampir 65%. Jadi, apa yang mendorong adopsi yang cepat ini?

Ini semua tentang tetap menjadi yang terdepan dengan operasi yang lebih cerdas, koneksi pelanggan yang lebih dalam, dan hasil bisnis yang lebih baik. Itulah mengapa para peritel yang cerdas fokus pada efisiensi dan manajemen data pelanggan yang komprehensif. Sistem CRM ritel yang tepat dapat mewujudkannya.

Siap bertemu dengan pengubah permainan?

1. ClickUp (Terbaik untuk tugas-tugas ritel yang efisien dan integrasi CRM)

merampingkan inventaris, mengelola jalur penjualan, dan mengawasi strategi manajemen hubungan pelanggan dengan CRM ritel ClickUp_

Lelah bergulat dengan sistem CRM ritel yang kikuk dan meleset dari sasaran? ClickUp -aplikasi segalanya untuk bekerja-menulis ulang narasi dengan alat bantu bertenaga AI untuk menyatukan data pelanggan, mengotomatiskan alur kerja, dan memberikan pengalaman pelanggan yang menonjol.

Inti dari CRM ClickUp memiliki alur kerja yang dapat disesuaikan yang beradaptasi dengan kebutuhan khusus ritel. Baik mengelola inventaris di berbagai lokasi, melacak preferensi pelanggan, atau menyempurnakan strategi penjualan omnichannel, ClickUp menyesuaikan dengan operasi Anda.

Visualisasikan kesuksesan ritel Anda persis seperti yang Anda inginkan dengan 15+ tampilan dinamis, seperti Daftar, Kanban, dan Gantt Chart. Jika Anda khawatir tentang alat lain dalam tumpukan teknologi Anda, ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi.

Tampilan ClickUp

optimalkan strategi ritel Anda dengan memvisualisasikan dan memprioritaskan kampanye dengan Tampilan Bagan Gantt dinamis dari ClickUp_

Atur akun dengan mudah dengan 10+ tampilan CRM fleksibel dari ClickUp untuk kemudahan segmentasi pelanggan dengan mudah.

Tingkatkan produktivitas dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu seperti tindak lanjut, pembaruan inventaris, dan pengingat email. Perlu pembaruan secara real-time? Alat kolaboratif ClickUp menyelaraskan tim Anda dengan obrolan terintegrasi, berbagi file, dan komentar langsung-tanpa berpindah platform.

Tetapi itu baru permulaan! ClickUp menawarkan perpustakaan yang luas dari Templat CRM untuk membantu Anda memulai dengan cepat.

Klik Template CRM

Lepas landas lebih cepat, bangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, dan kelola alur kerja ritel Anda dengan Templat CRM ClickUp

Salah satu yang menonjol adalah Templat CRM ClickUp yang dirancang untuk menyempurnakan ritel Anda strategi manajemen pelanggan. Memusatkan operasi, melacak inventaris, dan mengoptimalkan jalur penjualan pada satu platform yang intuitif. Hasilnya? Tim yang lebih efisien dan pembeli yang lebih bahagia dan lebih setia.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Melacak prospek dan konversi dengan mudah untuk meningkatkan pendapatan

Menggabungkan data pelanggan dan riwayat pembelian untuk layanan yang dipersonalisasi

Berkolaborasi secara mulus dengan obrolan, komentar, dan berbagi file bawaan

Ideal untuk: Peritel multi-lokasi yang menyinkronkan inventaris, merek e-commerce yang menyempurnakan etalase, dan peritel hibrida yang mengelola saluran online dan offline dengan pembaruan waktu nyata untuk operasi yang lebih lancar

⭐Studi Kasus: Mari jelajahi bagaimana Tutup pemimpin global dalam pakaian olahraga, mengoptimalkan operasi ritelnya, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai hasil yang luar biasa dengan menggunakan ClickUp.

Dampak ClickUp di Lids: 1. Dampak ClickUp di Lids

🕒 Peningkatan efisiensi rapat mingguan sebesar 66%. Tim sekarang berkolaborasi lebih efektif dan membuat keputusan lebih cepat

Tim sekarang berkolaborasi lebih efektif dan membuat keputusan lebih cepat 💼 100+ jam yang dihemat di seluruh tim. Otomatisasi dan alur kerja yang efisien membebaskan waktu yang berharga untuk tugas-tugas yang berdampak tinggi

Otomatisasi dan alur kerja yang efisien membebaskan waktu yang berharga untuk tugas-tugas yang berdampak tinggi 🏬 Peningkatan keterlibatan di 25 toko: Manajemen program yang lebih baik memastikan operasi yang lebih lancar dan keselarasan yang lebih baik

Bergabunglah dengan Lids dan banyak peritel lain yang menggunakan ClickUp untuk meningkatkan skala dengan lebih cerdas, menghemat waktu, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Fitur terbaik ClickUp

Dasbor ClickUp Zoho CRM untuk ritel menggabungkan fungsionalitas dengan kustomisasi untuk menyederhanakan operasi bisnis Anda. Solusi omnichannel ini melampaui manajemen data pelanggan dasar dengan mengintegrasikan penjualan, pemasaran, dukungan, dan inventaris ke dalam satu solusi tanpa batas.

Sesuaikan kampanye pemasaran yang ditargetkan, lacak inventaris secara real-time, dan tingkatkan komunikasi pelanggan dari satu dasbor. Baik Anda menjalankan toko butik atau toko ritel besar, Zoho menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, membantu Anda memanfaatkan wawasan untuk meningkatkan pembelian berulang.

Fitur terbaik CRM Zoho

Mengotomatiskan pelacakan inventaris, pembuatan faktur, dan manajemen pesanan

Menampilkan katalog produk, memungkinkan pelanggan untuk menelusuri dan berbelanja dengan mudah

Menangkap tren media sosial untuk menyempurnakan Strategi CRM dan meningkatkan keterlibatan

Gunakan analisis prediktif untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih cerdas

Keterbatasan CRM Zoho

Pengguna non-teknis mungkin memerlukan pelatihan untuk menguasai fitur-fitur tingkat lanjut

Beberapa fungsi tingkat lanjut memerlukan ekstensi, yang menambah biaya

Harga CRM Zoho

Gratis

Standar: $ 20/bulan per pengguna

$ 20/bulan per pengguna Profesional: $35/bulan per pengguna

$35/bulan per pengguna Perusahaan: $50/bulan per pengguna

$50/bulan per pengguna Ultimate: $65/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan CRM Zoho

G2: 4.1/5 (2700+ ulasan)

4.1/5 (2700+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (6800+ ulasan)

Inilah alasannya seorang pengguna G2 lebih memilih Zoho CRM:

Zoho adalah salah satu CRM terbaik, paling dirancang, dan tanpa hambatan yang pernah saya gunakan. Antarmuka penggunanya menarik dan atraktif, dan pengaturan UI-nya yang intuitif membuatnya cocok untuk digunakan semua orang.

3. Salesforce (Terbaik untuk operasi ritel dan B2B berskala besar)

via tenaga penjualan Menangani proses penjualan ritel yang kompleks dan basis pelanggan yang besar tidak harus menjadi sesuatu yang sulit. Salesforce memberikan ketepatan dan skalabilitas yang Anda butuhkan untuk menyederhanakan siklus penjualan yang rumit, menyatukan data pelanggan, dan meningkatkan interaksi pelanggan di seluruh saluran.

Mulai dari meramalkan permintaan pelanggan hingga mengelola operasi multi-saluran atau membina hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B)-Salesforce membekali Anda dengan alat bantu yang tangguh untuk mengambil keputusan berbasis data.

Fitur-fitur terbaik Salesforce

Menggabungkan data pelanggan online dan offline untuk pemasaran yang ditargetkan dan pengalaman e-commerce yang lebih cepat dan menarik

Mengotomatiskan penentuan prioritas prospek, mengoptimalkan kampanye, dan mempercepat penyelesaian masalah dengan agen AI yang otonom dan berbasis data

Sederhanakan operasi dengan mengintegrasikan pemasok, karyawan, dan interaksi pelanggan pada platform terpadu

Personalisasi setiap titik kontak dengan alat yang dapat diskalakan yang beradaptasi dengan operasi penjualan ritel berskala besar

Keterbatasan tenaga penjualan

Titik harga yang lebih tinggi, paling cocok untuk perusahaan besar

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan kustomisasi

Harga tenaga penjualan

Setelan Pemula: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Pro Suite: $100/bulan per pengguna

$100/bulan per pengguna Enterprise: $165/bulan per pengguna

$165/bulan per pengguna Unlimited: $330/bulan per pengguna

$330/bulan per pengguna Einstein 1 Sales: $500/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan tenaga penjualan

G2: 4.4/5 (23.000+ ulasan)

4.4/5 (23.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (18.000+ ulasan)

4. Shopify Plus (Terbaik untuk pengecer yang berpusat pada e-niaga)

via Shopify Plus Shopify Plus melengkapi pengecer dengan kelincahan dan skalabilitas untuk menyederhanakan kerumitan ritel modern.

Dirancang untuk mengembangkan bisnis Anda, perangkat lunak CRM ritel ini menjembatani kesenjangan antara operasi online dan offline. Kelola penjualan kilat dengan pembayaran secepat kilat, perluas ke pasar global dengan solusi lokal, atau fasilitasi pesanan grosir - semuanya dari satu platform.

Fitur terbaik Shopify Plus

Sederhanakan operasi grosir dengan alat yang berfokus pada B2B untuk manajemen pesanan massal yang efisien

Kuasai penjualan omnichannel dengan menyinkronkan inventaris, penjualan, dan data pelanggan di semua platform

Dapatkan tren dan preferensi dengan analitik penjualan tingkat lanjut untuk membuat keputusan berdasarkan data

Optimalkan tumpukan teknologi Anda menggunakan API, perdagangan tanpa kepala, dan ekosistem aplikasi yang kuat

Keterbatasan Shopify Plus

Harga mungkin terlalu mahal untuk pengecer yang lebih kecil atau mereka yang baru mulai berkembang

Kustomisasi pembayaran membutuhkan keahlian teknis atau dukungan pengembang

Harga Shopify Plus

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Shopify Plus

G2 : 4.4/5 (650+ ulasan)

: 4.4/5 (650+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah platform yang bagus untuk e-commerce dan memiliki CRM yang hebat yang memungkinkan semua level anggota untuk mengakses data sesuai dengan peran mereka.

5. ActiveCampaign (CRM bisnis kecil terbaik untuk pemasaran email)

via kampanyeAktif Merasa sulit untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat? ActiveCampaign siap membantu Anda. CRM ritel ini memadukan pemasaran email dengan otomatisasi berbasis AI, membantu Anda menargetkan dengan lebih cerdas, bukan lebih keras.

Ingin mengirim email yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pelanggan individu atau melibatkan kembali pembeli yang sudah tidak aktif? ActiveCampaign menyesuaikan dan memvalidasi kampanye pemasaran Anda, memastikan setiap interaksi pelanggan tepat waktu dan relevan.

Fitur terbaik ActiveCampaign

Pilih dari 250+ template yang menarik dan gunakan segmentasi canggih untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi

Jangkau pelanggan di tempat yang paling aktif untuk meningkatkan keterlibatan dan mendorong pertumbuhan ritel

Atasi biaya pengiriman yang tinggi atau hambatan checkout untuk mengoptimalkan perjalanan belanja online

Menganalisis riwayat pembelian dan nilai seumur hidup pelanggan untuk memaksimalkan pendapatan

Keterbatasan Kampanye Aktif

Harga meningkat seiring bertambahnya daftar kontak Anda, terlepas dari volume email

Memiliki kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru

Harga ActiveCampaign

Pemula: $15/bulan untuk 1000 kontak

$15/bulan untuk 1000 kontak Plus: $49/bulan untuk 1000 kontak

$49/bulan untuk 1000 kontak Pro: $79/bulan untuk 1000 kontak

$79/bulan untuk 1000 kontak Enterprise: $145/bulan untuk 1000 kontak

Penilaian dan ulasan ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

4.5/5 (13.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.400+ ulasan)

Inilah yang dimaksud dengan Pengguna G2 mengatakan:

Saya suka bahwa untuk bisnis kecil, Active Campaign adalah cara yang hemat biaya untuk memulai di bidang CRM dan pemasaran.

6. HubSpot CRM (Terbaik untuk mempersonalisasi kampanye pemasaran ritel)

via cRM HubSpot HubSpot CRM unggul dalam membantu peritel menarik, melibatkan, dan mempertahankan pembeli melalui strategi pemasaran masuk yang disesuaikan dan manajemen hubungan pelanggan yang mulus.

HubSpot dirancang untuk keserbagunaan dan mengotomatiskan pemasaran email, pelacakan prospek, dan segmentasi pelanggan. Dasbor intuitif dan data terpusatnya memberdayakan tim ritel untuk tetap selaras, membina prospek, dan memberikan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dalam skala besar.

Fitur terbaik HubSpot

Memberikan pengalaman berbelanja yang disesuaikan dengan memusatkan data pelanggan

Gunakan alat bantu AI untuk mengotomatiskan pemasaran dan menghasilkan wawasan pelanggan yang lebih baik

Tingkatkan kolaborasi tim dengan dasbor bersama untuk penjualan, pemasaran, dan layanan

Bangun alur kerja yang disesuaikan untuk membuat segmen pelanggan, memelihara prospek, dan meningkatkan kinerja bisnis Anda

Keterbatasan HubSpot

Versi gratis menawarkan opsi penyesuaian terbatas

Penskalaan untuk operasi besar mungkin memerlukan integrasi tambahan

Harga HubSpot

Alat Gratis: Gratis untuk hingga 2 pengguna

Gratis untuk hingga 2 pengguna Pemula: $16/bulan per pengguna (kursi tambahan seharga $20/bulan)

$16/bulan per pengguna (kursi tambahan seharga $20/bulan) Profesional: $1000/bulan untuk tiga pengguna (kursi tambahan dengan harga $50/bulan)

$1000/bulan untuk tiga pengguna (kursi tambahan dengan harga $50/bulan) Enterprise: $3800/bulan untuk lima pengguna (kursi tambahan dengan harga $75/bulan)

Penilaian dan ulasan HubSpot

G2: 4.4/5 (12000+ ulasan)

4.4/5 (12000+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (4200+ ulasan)

7. Pipedrive (Terbaik untuk manajemen saluran penjualan)

via Pipedrive Proses penjualan yang tidak terorganisir dan tindak lanjut yang terlewatkan adalah tantangan umum di sektor ritel. Pipedrive mengatasi masalah ini secara langsung dengan platform CRM berbasis visual, yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen pipeline dan meningkatkan efisiensi tim.

Dapatkan kejelasan dengan laporan real-time dan wawasan bertenaga AI untuk mengoptimalkan saluran penjualan Anda. Alat peramalan, penetapan tujuan, dan metrik penjualan canggih dari Pipedrive memberdayakan pengecer untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat-mendorong pertumbuhan penjualan dan kepuasan pelanggan.

Fitur terbaik Pipedrive

Memvisualisasikan upaya dan kemajuan penjualan dengan pipeline seret dan lepas yang intuitif

Mengotomatiskan tindak lanjut dan pengingat tugas untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan

Dapatkan wawasan dan optimalkan strategi dengan analisis penjualan yang terperinci

Memusatkan database pelanggan untuk menyesuaikan interaksi dan meningkatkan loyalitas merek

Keterbatasan Pipedrive

Tidak ada paket gratis, membatasi aksesibilitas untuk tim ritel yang lebih kecil

Fitur otomatisasi pemasaran yang terbatas dibandingkan dengan sistem CRM ritel lainnya

Harga Pipedrive

Esensial: $14/bulan per pengguna

$14/bulan per pengguna Tingkat Lanjut: $29/bulan per pengguna

$29/bulan per pengguna Profesional: $59/bulan per pengguna

$59/bulan per pengguna Power: $69/bulan per pengguna

$69/bulan per pengguna Perusahaan: $99/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Pipedrive

G2: 4.3/5 (2.100+ ulasan)

4.3/5 (2.100+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

8. Monday CRM (Terbaik untuk manajemen alur kerja visual)

via Monday.com Monday CRM dirancang untuk mengimbangi tuntutan dinamis industri ritel. Dari manajemen inventaris hingga kampanye media ritel, platform ini memusatkan operasi Anda sambil menyelaraskan tim dengan alur kerja visual yang dapat disesuaikan.

Baik meluncurkan lini produk atau meningkatkan program loyalitas, Monday CRM menggabungkan otomatisasi dan dasbor waktu nyata untuk kolaborasi tanpa batas. Jaga agar tim Anda tetap produktif, fokus, dan siap untuk memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa.

Fitur terbaik Monday CRM

Mempercepat peluncuran produk dengan alur kerja yang dioptimalkan dan waktu yang lebih cepat ke pasar

Mendorong permintaan melalui kampanye pemasaran yang disesuaikan dan proses yang dioptimalkan

Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan alat manajemen inventaris, penjualan, dan promosi

Mengelola aktivitas purnajual untuk tetap berada di atas proyek klien, pelacakan penagihan, dan banyak lagi dalam satu hub

Keterbatasan CRM hari Senin

Paket dasar tidak memiliki fitur CRM tingkat lanjut seperti pelaporan dan analitik terperinci

Biaya meningkat dengan cepat seiring bertambahnya ukuran tim dan kebutuhan fitur

Harga CRM hari Senin

Dasar: $15/bulan per pengguna

$15/bulan per pengguna Standar: $ 20/bulan per pengguna

$ 20/bulan per pengguna Pro: $33/bulan per pengguna

$33/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan CRM hari Senin

G2: 4.6/5 (900+ ulasan)

4.6/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (390+ ulasan)

A Pengguna G2 mengatakan:

Hal terbaik dari CRM Monday adalah menawarkan banyak kebebasan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi banyak hal berdasarkan kebutuhan dan persyaratan spesifik Anda.

9. Zendesk Sell (Terbaik untuk integrasi layanan pelanggan)

via jual Zendesk Zendesk Sell menjembatani kesenjangan antara penjualan dan dukungan, menciptakan CRM ritel untuk membina hubungan dengan pelanggan. Sistem ini memberikan pandangan 360 derajat tentang perjalanan pelanggan-memberdayakan pengecer untuk mempersonalisasi setiap interaksi, baik secara online, di dalam toko, atau pasca pembelian.

Sistem ini menawarkan pelacakan prospek yang mudah, manajemen pipeline, dan otomatisasi tugas untuk menyederhanakan alur kerja ritel. Dari menangkap prospek selama penjualan kilat hingga menyederhanakan pengembalian, CRM ritel ini membuat tim penjualan Anda tetap fokus dan pelanggan Anda senang.

Fitur terbaik Zendesk Sell

Mencatat panggilan telepon, mengirim teks, dan melacak komunikasi pelanggan dari platform terpusat

Mengotomatiskan keterlibatan prospek dengan urutan yang disesuaikan dan tindak lanjut yang cerdas

Menganalisis kemacetan saluran dan memperkirakan pendapatan dengan dasbor yang telah dibuat sebelumnya

Segmentasi prospek secara real time dan simpan daftar dinamis untuk akses instan

Keterbatasan Zendesk Sell

Harga mungkin tidak sesuai dengan tim ritel yang lebih kecil

Opsi kustomisasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitor

Harga Jual Zendesk

Tim: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Pertumbuhan: $69/bulan per pengguna

$69/bulan per pengguna Profesional: $149/bulan per pengguna

$149/bulan per pengguna Enterprise: $219/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (480+ ulasan)

4.2/5 (480+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (150+ ulasan)

Inilah alasannya mengapa a Pengguna G2 menyukai Zendesk Sell:

Fitur-fitur platform yang tangguh untuk manajemen prospek dan kesepakatan, bersama dengan kemampuan otomatisasinya, telah secara signifikan meningkatkan efisiensi tim kami dalam menutup kesepakatan dan menjaga hubungan klien dan prospek.

10. SAP (Terbaik untuk manajemen ritel tingkat perusahaan)

via SAP Perangkat lunak SAP CX dan CRM mengubah cara peritel skala besar mengelola operasi, melibatkan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan. CRM ritel yang kuat ini memadukan wawasan berbasis AI, e-commerce, dan data pelanggan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi di setiap titik kontak.

Ingin menemukan keterlambatan sebelum berdampak pada pelanggan Anda? Atau mengoptimalkan metrik utama seperti nilai pesanan rata-rata dan pengeluaran seumur hidup pelanggan? SAP memastikan loyalitas pelanggan dan pemenuhan pesanan tanpa hambatan-apakah Anda meningkatkan toko ritel offline atau online.

Fitur terbaik SAP

Memberikan pengalaman belanja terpadu di seluruh platform digital dan fisik

Menyesuaikan promosi dengan preferensi pelanggan untuk keterlibatan yang lebih baik

Menyederhanakan pemenuhan pesanan dan pengembalian barang untuk meningkatkan layanan pelanggan

Mempromosikan pembelian yang ramah lingkungan dengan menampilkan barang baru dan barang bekas secara berdampingan

Keterbatasan SAP

Biaya tinggi, sehingga lebih cocok untuk bisnis ritel berskala besar

Membutuhkan keahlian teknis untuk pengaturan dan pemeliharaan

Harga SAP

Harga khusus

Penilaian dan ulasan SAP

G2 : 4.1/5 (800+ ulasan)

: 4.1/5 (800+ ulasan) Capterra: N/A

🎁 Bonus: Tingkatkan perjalanan pelanggan Anda dengan Kampanye CRM yang tepat sasaran di setiap tahap corong:

Puncak corong: Menarik pembeli dengan email produk yang sedang tren, iklan sosial, dan undangan VIP di dalam toko untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan

Menarik pembeli dengan email produk yang sedang tren, iklan sosial, dan undangan VIP di dalam toko untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan Tengah corong: Memelihara prospek dengan rekomendasi produk yang disesuaikan, kuis yang di-gamifikasi, dan iklan penargetan ulang untuk troli yang ditinggalkan

Memelihara prospek dengan rekomendasi produk yang disesuaikan, kuis yang di-gamifikasi, dan iklan penargetan ulang untuk troli yang ditinggalkan Bagian bawah corong: Menutup kesepakatan dengan diskon eksklusif, mengintip produk baru, dan ulasan pelanggan yang bersinar

Revolusi CRM Ritel Anda Dimulai Di Sini Dengan ClickUp

Dan begitulah, jajaran sistem CRM ritel terbaik, siap mengubah cara Anda terhubung dengan pelanggan dan meningkatkan skala bisnis Anda!

Tetapi menemukan CRM yang tepat bukan hanya tentang mencentang kotak. Ini tentang membangun solusi yang tumbuh bersama Anda, merampingkan operasi Anda, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa di setiap langkahnya.

Di situlah ClickUp menjadi sorotan utama. Ini adalah aset yang kuat untuk merancang alur kerja khusus, mengubah tim menjadi pembangkit tenaga listrik, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang akan mereka bicarakan.

Jangan menunggu - mulai perjalanan ClickUp Anda hari ini dan saksikan bisnis ritel Anda bertransformasi! 🚀