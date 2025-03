Apple Notes vs Google Keep: Aplikasi Pencatatan Mana yang Menang?

Apple Notes dan Google Keep telah mengubah cara kita mengatur pikiran, tugas, dan ide. Dari pengingat cepat hingga daftar terperinci dan bahkan foto atau memo suara, keduanya dengan mudah menyimpan semuanya di satu tempat.

Dengan sinkronisasi di semua perangkat Anda, catatan Anda selalu tersedia hanya dengan sekali ketuk-tidak perlu lagi kehilangan jejak detail penting.

Apple Notes bersinar dengan integrasi tanpa batas ke dalam ekosistem Apple, sementara Google Keep disukai karena kesederhanaan dan desainnya yang penuh warna.

Namun, memilih yang tepat di antara kedua aplikasi ini atau aplikasi pencatatan lainnya? Di situlah letak kesulitannya. Berikut ini adalah uraian rinci tentang Google Keep vs Apple Notes untuk membantu Anda menemukan buku catatan digital yang sempurna.

Sebagai bonus, kami juga akan memperkenalkan Anda pada Pencatat AI dari ClickUp . Tambahkan ke rapat Anda dan nikmati transkrip, ringkasan, dan wawasan mendetail yang dibuat secara otomatis dari rapat terpenting Anda!

Sekarang, mari kita selami pertarungan Google Keep vs Apple Notes! ⬇️

**Apa itu Google Keep?

Google Keep adalah cara Google untuk membuat pencatatan sesederhana dan seefisien menulis di sticky note-tetapi dengan lebih banyak fasilitas. Anda bisa berkolaborasi dengan orang lain dalam catatan Anda, dan aplikasi ini juga memungkinkan Anda menambahkan kode warna, gambar, dan bahkan memo suara yang bisa Anda ubah menjadi teks ke semua catatan Anda.

Google Keep adalah aplikasi catatan gratis yang praktis dan dapat diakses melalui aplikasi web atau perangkat seluler. Suka mencoret-coret? Alat gambarnya sempurna untuk membuat sketsa cepat atau membiarkan kreativitas mengalir.

Atur catatan Anda berdasarkan warna, filter dengan mudah, dan jangan pernah khawatir akan kehilangannya dengan fitur-fitur seperti pengarsipan dan pemulihan. Aplikasi ini didukung oleh cloud, sehingga catatan Anda dapat diakses dari ponsel Android, iPhone, tablet, atau desktop.

🧠 Fakta Menarik: Penelitian telah menemukan bahwa membuat catatan membantu Anda mengingat sesuatu dengan lebih baik. Alih-alih menerima informasi secara pasif, Anda bisa aktif dan menyimpan informasi dalam memori jangka panjang.

Fitur Google Keep

Mari kita lihat fitur-fitur Google Keep yang membuatnya menjadi Alternatif Catatan Apple :

Fitur #1: Beberapa opsi pencatatan

via Google Keep Google Keep menghilangkan rasa bosan dalam membuat catatan dengan berbagai fiturnya metode pencatatan . Dari entri teks sederhana untuk pemikiran yang terperinci hingga daftar periksa yang membantu Anda melacak tugas dengan mudah, metode ini menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Buat sketsa ide pada latar belakang polos, bergaris, atau kisi, atau gambar di atas gambar yang diunggah untuk curah pendapat. Jadikan coretan Anda mudah dicari dengan AI Keep. Ambil foto catatan tulisan tangan, dan fitur OCR Keep akan mengubahnya menjadi teks yang dapat dicari.

Rekam memo suara dengan transkripsi otomatis untuk menyimpan ide Anda di ujung jari Anda.

Fitur #2: Pengaturan dan kustomisasi

Keep membuat catatan Google Anda rapi, penuh warna, dan mudah ditemukan. Sistem kode warnanya memungkinkan Anda mengatur catatan Anda secara visual-pikirkan warna merah untuk tugas-tugas yang mendesak dan biru untuk rencana akhir pekan.

Label berfungsi seperti tag, mengelompokkan catatan ke dalam kategori seperti 'prioritas tinggi' atau 'pribadi', semua catatan di bawah label muncul di satu ruang kerja.

Atur latar belakang warna-warni atau sematkan catatan penting agar selalu terlihat di depan dan di tengah.

Fitur #3: Kolaborasi dan berbagi

Google Keep membuat kerja tim menjadi mudah dengan memungkinkan Anda untuk berbagi catatan dan berkolaborasi secara real time. Tambahkan kolaborator melalui email, dan semua orang mendapatkan akses instan untuk melihat atau mengedit catatan, dengan pembaruan yang disinkronkan dengan mulus untuk semua peserta.

Anda juga dapat membuat daftar terpisah untuk grup kerja dan pribadi agar semuanya tetap teratur dan mudah diakses.

Fitur #4: Fitur pencarian

Fitur pencarian Google Keep memastikan Anda tidak akan pernah kehilangan jejak catatan. Temukan semua catatan Anda, termasuk memo audio, daftar, atau coretan, dalam hitungan detik dengan memfilter catatan berdasarkan warna, kata kunci, label, atau jenis catatan.

Ini seperti memiliki asisten pribadi untuk ide-ide Anda-ketikkan apa yang Anda ingat, dan Keep akan menariknya secara instan.

Fitur #5: Pengingat cerdas

Google Keep membawa pengingat ke tingkat berikutnya dengan fitur pintar yang memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan satu hal pun. Entah itu rapat, penjurnalan produktivitas atau ide kreatif, Keep menyinkronkan pengingat ke akun Google Anda, sehingga dapat diakses di aplikasi lain di seluruh perangkat.

Atur pengingat berbasis waktu untuk tenggat waktu tertentu atau pilih pengingat berbasis lokasi (menggunakan peta) yang memberi tahu Anda saat Anda tiba di tempat yang dipilih. Membuat pengingat semudah mengetuk 'Ingatkan Saya' dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Fitur #6: Integrasi dengan layanan Google

Google Keep terintegrasi dengan mudah dengan Google Workspace, sehingga memudahkan untuk mengakses catatan di akun Gmail, Google Documents, dan Google Calendar.

Ekspor catatan ke Google Docs dengan sekali klik atau atur pengingat yang disinkronkan langsung ke kalender Anda. Perlu transkripsi? Terus ubah catatan audio Anda secara otomatis menjadi teks. Selain itu, dengan bilah sisi di hampir semua aplikasi Google, catatan Anda selalu dapat diakses dengan sekali klik.

Harga Google Keep

Gratis

💡 Peretasan Cepat: Berikut adalah beberapa peretasan untuk membuat catatan yang lebih cerdas:

Buatlah setiap catatan terfokus pada satu topik. Lebih mudah untuk menemukannya nanti dan mencegah informasi yang berlebihan

Pisahkan paragraf panjang menjadi poin-poin. Hal ini membuat segalanya menjadi singkat dan manis dan membuat membaca lebih cepat

Jangan memperumit catatan Anda dengan detail yang tidak perlu

Saat ide muncul, jangan menunggu untuk mengetik. Rekam memo suara dan transkripkan nanti

Gunakan templat pencatatan untuk membuat prosesnya lebih cepat dan efisien

**Apa itu Apple Notes?

Apple Notes adalah buku catatan digital lengkap yang terintegrasi dengan mulus ke setiap perangkat iOS. Aplikasi ini sempurna untuk mencatat ide cepat, membuat daftar tugas yang mendetail, atau membuat sketsa rencana.

Dengan sinkronisasi yang mudah di iPhone, iPad, dan Mac, Anda dapat memulai catatan di satu perangkat dan melanjutkannya di perangkat lain tanpa kehilangan momentum. Catatan Anda juga diamankan melalui kode PIN perangkat, kata sandi khusus, ID Wajah, atau ID Sentuh.

Mengatur catatan Anda dan menyimpannya melacak tugas sederhana, berkat folder, tag, dan fitur pencarian pintar. Selain itu, Anda dapat melampirkan foto, menyimpan pindaian PDF, atau menuliskan teks dalam catatan dengan mudah di Apple Notes.

Kolaborasi juga sangat mudah, memungkinkan berbagi dan mengedit secara real-time dengan hingga 100 orang-sempurna untuk proyek tim atau perencanaan perjalanan. 🤝

Fitur Apple Notes

Apple Notes menawarkan fitur-fitur yang mengesankan, menjadikannya aplikasi alternatif yang bagus untuk Google Keep . Mari kita lihat:

Fitur #1: Pencarian cerdas

Dengan kemampuan pencarian yang canggih, Apple Notes memudahkan Anda menemukan catatan yang dibuat sebelumnya atau catatan terbaru. Aplikasi ini menyelami teks, lampiran, dokumen yang dipindai, dan coretan Anda untuk menampilkan hasil yang akurat dalam hitungan detik.

Punya catatan yang penuh gambar? Tidak masalah-Apple Notes juga mengenali konten gambar, sehingga mudah menemukan visual tertentu. Opsi 'Temukan di Catatan' mengambil langkah lebih jauh, menunjukkan kata atau frasa yang tepat di dalam setiap catatan.

Fitur #2: Memperkaya catatan dengan lampiran

via Dukungan Apple Fitur lampiran Apple Notes mengubah catatan sederhana menjadi pusat informasi yang dinamis. Tambahkan foto, video, dokumen yang dipindai, atau bahkan lokasi Anda untuk memberikan konteks yang lebih dalam pada ide Anda.

Untuk sentuhan bebas genggam, rekam dan transkrip audio secara langsung di aplikasi.

Fitur #3: Atur dengan folder pintar

Folder cerdas Apple Notes secara otomatis mengelompokkan catatan Anda berdasarkan tag, sehingga memudahkan untuk menemukan semuanya di satu tempat tanpa penyortiran manual.

Tambahkan tag seperti #pekerjaan, #resep, atau #ide langsung di catatan Anda, dan lihatlah mereka menyortir sendiri dengan rapi ke dalam folder masing-masing.

Fitur #4: Menggambar, mencoret-coret, memecahkan

Apple Notes mengubah pencatatan menjadi sebuah bentuk seni-secara harfiah. Buat sketsa ide Anda menggunakan pensil, spidol, atau palet warna. Sesuaikan ketebalan dan keburaman untuk menyempurnakan setiap detail.

Gunakan Apple Pencil untuk menulis catatan tulisan tangan yang mengalir dengan lancar ke dalam aplikasi, dengan fitur Coretan yang langsung mengubahnya menjadi teks yang jelas dan diketik. Bagi para ahli matematika, Apple Notes adalah alat yang berguna untuk menyelesaikan persamaan, merencanakan grafik, menetapkan variabel, dan bahkan mengakses riwayat perhitungan.

Fitur #5: Tautan ke catatan lain

Apple Notes memungkinkan Anda untuk merajut ide-ide Anda bersama dengan fitur penautan catatan. Tautkan satu catatan ke catatan lainnya dengan mudah menggunakan opsi Tambahkan Tautan dan masukkan judul catatan, sehingga menciptakan jaringan pemikiran, referensi, atau proyek Anda yang saling terhubung.

Harga Apple Notes

Gratis

🔍 Tahukah Anda Menambahkan sketsa ke catatan Anda secara signifikan berdampak pada pembelajaran Anda, kata penelitian . Menggambar meningkatkan daya ingat Anda dan membantu Anda mengingat informasi dengan lebih baik.

Google Keep vs Apple Notes: Fitur yang Dibandingkan

Mari kita lihat alat mana yang menang dalam pertarungan Apple Notes vs Google Keep.

Fitur #1: Pencatatan

Bagaimana sebuah aplikasi menangani catatan membuat perbedaan besar dalam pengalaman mencatat Anda. Mari kita lihat aplikasi mana yang lebih baik.

Google Keep

Google Keep adalah tentang kesederhanaan. Aplikasi ini mendukung teks biasa, daftar periksa, memo suara, dan corat-coret cepat. Pemformatan teks, seperti huruf tebal, miring, garis bawah, dan gaya judul, hanya tersedia di perangkat Android.

Catatan terasa seperti catatan tempel yang Anda tempelkan di lemari es Anda-langsung, fungsional, dan mudah dikelola. Sempurna untuk mencatat pemikiran cepat atau daftar tugas saat bepergian.

Apple Notes

Apple Notes adalah alat yang hebat untuk mencatat. Aplikasi ini mendukung tabel, poin-poin penting, judul, dan pemformatan teks yang kaya seperti huruf tebal, miring, dan sorotan. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat daftar periksa, menyematkan tautan, menggambar sketsa, dan bahkan memindai dokumen dengan aplikasi ini.

Fitur Scribble mengubah catatan tulisan tangan menjadi teks yang diketik, dan Apple Intelligence menambahkan lapisan tambahan dengan mengoreksi, meringkas, atau menyusun ulang teks. Selain itu, aplikasi ini disinkronkan dengan lancar di seluruh perangkat Apple Anda untuk akses kapan saja.

🏅 Pemenang: Apple Notes memenangkan babak ini karena alat pemformatan dan fitur-fiturnya yang canggih.

Fitur #2: Fitur Pencarian

Fitur pencarian yang baik memastikan Anda tidak akan pernah kehilangan jejak catatan penting, berapa pun banyaknya yang telah Anda buat.

Google Keep

Pencarian Google Keep sederhana namun efektif. Aplikasi ini menyaring catatan berdasarkan kata kunci, label, warna, dan jenis catatan seperti gambar, daftar, atau audio. Selain itu, antarmukanya bersih dan mudah untuk menemukan konten tertentu.

Apple Notes

Apple Notes melangkah lebih jauh dengan pencariannya yang canggih. Aplikasi ini memindai kata kunci, gambar, lampiran, dokumen yang dipindai, dan bahkan tulisan tangan atau coretan. Opsi 'Temukan di Catatan' membantu Anda menggali catatan yang lebih panjang.

🏅 Pemenang: Apple Notes memerintah di babak ini karena kemampuannya untuk mencari di berbagai konten, termasuk catatan tulisan tangan dan gambar.

Fitur #3: Pengaturan dan kustomisasi

Tetap terorganisir dan mempersonalisasi catatan Anda adalah kunci untuk pengalaman mencatat yang bebas dari stres. Mari kita periksa alat mana yang memberikan pilihan yang lebih baik.

Google Keep

Google Keep berfokus pada kesederhanaan dengan catatan dan label berkode warna. Warna membantu memisahkan tugas secara visual, sementara label mengelompokkan catatan terkait untuk memudahkan pencarian. Namun, opsi penyesuaian terbatas pada fitur-fitur ini, membuat aplikasi ini menjadi dasar.

Apple Notes

Aplikasi Apple Notes menawarkan pengaturan dan penyesuaian yang lebih mendalam. Folder dan Folder Cerdas memungkinkan kategorisasi otomatis menggunakan tag. Kustomisasi mencakup alat pemformatan seperti huruf tebal, miring, dan sorotan, opsi daftar periksa, coretan, dan sinkronisasi di seluruh perangkat untuk kenyamanan ekstra.

🏅 Pemenang: Apple Notes adalah pemenangnya karena menawarkan alat organisasi yang lebih kaya. Aplikasi ini juga menyediakan tingkat penyesuaian yang lebih tinggi yang memenuhi kebutuhan pencatatan yang lebih rinci.

Fitur #4: Kemampuan untuk menambahkan lampiran

Menambahkan lampiran membantu mengubah semua catatan menjadi sumber daya yang komprehensif.

Google Keep

Google Keep menyempurnakan catatan pribadi atau catatan rapat Anda dengan menambahkan gambar, gambar, dan memo suara. Meskipun sederhana dan efektif, opsi lampirannya cukup mendasar.

Apple Notes

Apple Notes bekerja lebih keras dengan mendukung berbagai macam lampiran. Anda dapat menambahkan foto, video, dokumen pindaian, tautan, lokasi, dan tanda tangan Anda. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk memindai langsung dari antarmuka Notes, membuatnya sangat nyaman. Bagi pecinta audio, aplikasi ini menyertakan transkripsi di samping perekaman.

🏅 Pemenang: Penghargaan utama diberikan kepada Apple Notes, berkat opsi lampirannya yang luas.

Fitur #5: Aksesibilitas

Aplikasi pencatatan yang hebat tidak hanya fungsional-aplikasi ini harus dapat diakses dan mudah digunakan oleh semua orang, apa pun perangkat atau situasi mereka.

Google Keep

Google Keep bersinar dengan ketersediaan lintas platform. Catatan Anda selalu dapat dijangkau, baik saat Anda menggunakan iOS, Android, atau browser web.

Apple Notes

Aplikasi Notes unggul dalam ekosistem Apple, menawarkan sinkronisasi tanpa batas antara iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Namun, aplikasi ini terbatas untuk perangkat Apple.

🏅 Pemenang: Google Keep memimpin dengan aksesibilitas yang lebih luas di berbagai perangkat dan sistem operasi.

Fitur #6: Kolaborasi dan berbagi

Berbagi dan berkolaborasi pada catatan secara real-time sangat penting untuk produktivitas, terutama ketika bekerja dengan tim atau anggota keluarga.

Google Keep

Google Keep memungkinkan pengguna untuk berbagi catatan dengan orang lain melalui email, memungkinkan kolaborasi secara real-time pada tugas, daftar, dan ide.

Apple Notes

Aplikasi Apple Notes juga mendukung berbagi secara kolaboratif, sehingga pengguna dapat mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit catatan. Aplikasi ini mendukung pembaruan waktu nyata, membuatnya sempurna untuk upaya tim atau berbagi daftar belanjaan dengan keluarga.

🏅 Pemenang: Meskipun Apple Notes layak mendapat perhatian khusus untuk integrasi yang lebih baik dalam ekosistem Apple, Google Keep menang untuk kolaborasi yang lebih luas di berbagai platform.

Google Keep vs Apple Notes di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk melihat pendapat orang-orang tentang perdebatan Apple Notes vs Google Keep. Banyak yang setuju bahwa meskipun kedua aplikasi ini bagus untuk membuat catatan cepat, aplikasi Notes menawarkan lebih banyak pilihan dan kedalaman.

Satu pengguna mengatakan,

Saya merasa keduanya bekerja dengan baik dan bagus untuk catatan cepat dan sebagainya, namun Apple Notes memiliki kemampuan untuk menjadi aplikasi catatan yang jauh lebih mendalam.

Lainnya pengguna menyebutkan bahwa menggunakan Google Keep dengan Google Docs dapat membantu.

Untuk mendekati kemampuan Apple Notes, Anda perlu menggunakan Keep dan Docs secara bersamaan. Tangkapan cepat dan catatan kasar di Keep dan catatan yang diformat di Docs. Keduanya terintegrasi dengan baik dan Anda bisa menautkan ke Doc dari Keep.

Namun, Apple Notes lebih hebat.

Beberapa pengguna setuju bahwa integrasi Google Keep dengan layanan Google dan aksesibilitas di seluruh platform membuatnya menjadi pesaing yang kuat.

Satu pengguna mengatakan,

Google Tasks dan Keep tidak sama dengan fungsi Pengingat dan Catatan Apple. Tetapi Keep dan Tasks dapat diakses dengan mudah dan berfungsi penuh di peramban atau komputer mana pun, jadi ini adalah alasan utama saya beralih.

Pertemukan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Google Keep vs Apple Notes

Mencari solusi pencatatan dan manajemen tugas yang lebih komprehensif? ClickUp adalah jawaban Anda.

Tidak seperti Google Keep dan Apple Notes, yang berfokus pada pencatatan dasar, ClickUp menghadirkan banyak fitur. Ini adalah aplikasi yang memiliki segalanya untuk bekerja: dari manajemen proyek hingga pencatatan, itulah mengapa aplikasi ini juga disebut otak kedua .

gunakan ClickUp untuk melacak pencapaian proyek_

Selain itu, alat kolaborasi ClickUp dan lebih dari 1.000 integrasi membuatnya ideal untuk tim, memungkinkan Anda untuk berbagi catatan, menetapkan tugas, dan melacak kemajuan secara real-time. Dengan fitur-fitur seperti Manajemen Pengetahuan ClickUp anda bisa menangkap, mengatur, dan mengambil informasi secara efisien.

Dulu saya hidup dengan catatan tertulis saya, namun setelah dua hari mengevaluasi ClickUp, saya tahu bahwa ini adalah solusi untuk saya.

Alaina Maracotta, Koordinator Pemasaran Acara di Vida Health

Mari jelajahi bagaimana ClickUp meningkatkan pengalaman mencatat Anda:

Satu Hal Baru dari ClickUp #1: Dokumen ClickUp

pastikan catatan Anda tertata rapi dengan ClickUp Docs_ Dokumen ClickUp membawa pencatatan digital Anda ke tingkat berikutnya. Docs memiliki semuanya, baik saat Anda membuat wiki, membuat catatan yang ditautkan dengan tugas, atau merancang rencana proyek.

Butuh tabel? Ada. Opsi pemformatan berlimpah? Tentu saja. Ditambah lagi, dengan halaman bersarang dan kemampuan untuk menyematkan penanda, aturlah konten Anda sesuai dengan yang Anda butuhkan. ClickUp Docs tidak berhenti pada pengorganisasian-ia unggul dalam kolaborasi. Kerja tim real-time membantu Anda meninggalkan komentar, menandai anggota tim, dan menugaskan item tindakan tanpa melewatkan satu pun.

Mode Focus-nya memastikan Anda tidak terganggu saat mengerjakan tugas. Dan ketika tiba waktunya untuk berbagi, mengelola privasi menjadi mudah dengan tautan yang dapat dibagikan dan kontrol akses. 🔒

Satu Peningkatan dari ClickUp #2: ClickUp Brain

Coba ClickUp Brain secara gratis

ClickUp Brain

ClickUp Brain menghadirkan efisiensi berbasis AI pada pencatatan Anda. Bantuan penulisan dengan pemeriksa ejaan bawaan untuk mentranskripsikan audio ke dalam teks membuat prosesnya lebih cepat dan akurat.

Edit, koreksi, dan rangkum secara langsung di Documents untuk pengalaman yang lebih lancar. Tabel, header, dan opsi pemformatan lain yang telah terstruktur sebelumnya memudahkan Anda mengatur catatan Anda.

Bagi mereka yang perlu mengelola catatan dalam berbagai bahasa, ClickUp Brain menerjemahkan konten Anda dalam hitungan detik. Dan jika Anda menghadiri rapat, aplikasi ini siap membantu Anda untuk membuat catatan yang efisien.

Coba ClickUp Brain secara gratis

Satu Lagi dari ClickUp #3: ClickUp Notepad

buat catatan cepat di mana saja dengan ClickUp Notepad_ ClickUp Notepad adalah alat utama untuk mencatat pemikiran, ide, dan daftar tugas dengan cepat. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, aplikasi ini dirancang untuk pencatatan yang cepat dan mudah di mana saja.

Anda tidak perlu khawatir kehilangan catatan Anda; Docs menyimpan dan menyinkronkan catatan secara otomatis di semua perangkat Anda. Notepad juga terintegrasi dengan sistem manajemen tugas ClickUp, sehingga mengubah catatan Anda menjadi item yang dapat ditindaklanjuti semudah mengklik tombol.

Pilihan Terbaik dari ClickUp #4: Pencatat AI ClickUp

Bukan itu saja. Pencatatan menjadi 10X lebih kuat dengan Pencatat AI ClickUp -alat yang dibuat untuk mengubah kekacauan setelah rapat menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Berikut ini adalah cara kerjanya:

Memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat dicatat dan dapat dibagikan dengan mudah kepada siapa pun-apakah mereka ada di ruangan atau tidak

Menangkap item tindakan dan menugaskannya kepada orang yang tepat

Menghubungkan setiap diskusi dengan tugas dan file yang relevan sekaligus memberikan konteks lengkap-sehingga tim Anda dapat bergerak maju tanpa perlu mengulang masa lalu

Satu Peningkatan dari ClickUp #5: ClickUp MindMaps

Dengan ClickUp Peta Pikiran anda dapat mengatur ide dan informasi secara visual dalam format yang kreatif dan mudah dipahami, cocok untuk curah pendapat dan membuat catatan.

visualisasikan catatan Anda dengan cara yang informatif dengan ClickUp Mind Maps

Inilah semua yang dapat Anda lakukan dengannya:

Dengan cepat membuat, mengedit, dan menghapus tugas (dan subtugas) dalam Mode Tugas

Buat dalam mode Kosong di mana node tidak harus terhubung ke struktur tugas apa pun-pemetaan pikiran bentuk bebas yang terbaik

Seret cabang untuk menyesuaikan letak node dan mengaturnya ke dalam jalur yang logis

Bagikan Peta Pikiran dengan siapa pun di luar Ruang Kerja Anda agar semua orang mendapatkan informasi terbaru tentang kemajuan proyek Anda dan banyak lagi

Terakhir, fitur Tugas ClickUp membantu Anda mengubah catatan menjadi daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti, memastikan Anda tidak pernah melewatkan satu langkah pun.

Mengembangkan Catatan Anda dengan ClickUp

Google Keep dan Apple Notes sama-sama memiliki tujuan untuk membuat catatan cepat dan pengorganisasian sederhana.

Desain Keep yang sederhana dan integrasi Apple Notes yang mulus dalam ekosistem Apple sangat ideal untuk penggunaan dasar dan individual.

Namun, ClickUp meningkatkan pencatatan dengan fitur-fiturnya yang komprehensif.

Dari integrasi manajemen tugas hingga alat kolaborasi canggih dan bantuan catatan bertenaga AI, ClickUp membantu Anda menulis ide dan mengubahnya menjadi rencana yang dapat ditindaklanjuti. Daftar secara gratis hari ini!