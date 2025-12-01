10 Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik di Tahun 2026

Rata-rata orang beralih antara aplikasi dan situs web hampir 1.200 kali setiap hari .

Dengan seringnya berpindah-pindah konteks, mudah sekali melewatkan hal-hal penting. 🤷🏻

Di sinilah aplikasi pesan all-in-one berperan. Alat-alat ini menggabungkan berbagai aplikasi ke dalam satu platform, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu Anda tetap terorganisir.

Baik saat berkoordinasi dengan rekan tim maupun mengelola interaksi dengan klien, aplikasi pesan all-in-one membantu Anda fokus pada hal yang paling penting.

Berikut adalah sepuluh aplikasi pesan all-in-one terbaik untuk mengubah cara Anda terhubung dan berkolaborasi!

⏰ Ringkasan 60 Detik Temukan 10 aplikasi pesan all-in-one terbaik yang menggabungkan semua obrolan, panggilan, dan kolaborasi Anda dalam satu platform untuk komunikasi yang lancar. ClickUp : Alat kolaborasi dan manajemen proyek all-in-one terbaik

Franz : Pilihan terbaik untuk mengelola berbagai obrolan dan email di satu tempat

IM+ : Pilihan terbaik untuk menggabungkan aplikasi obrolan dan media sosial

Rambox : Pilihan terbaik untuk penyesuaian ruang kerja pesan yang canggih

Beeper: Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan iMessage dan platform lain

Shift : Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan email dan alat pesan

All-in-One Messenger: Pilihan terbaik untuk akses cepat ke aplikasi obrolan

Station : Pilihan terbaik untuk menggabungkan pesan dengan alat produktivitas

Slack (dengan add-on) : Pilihan terbaik untuk kolaborasi tim yang lebih baik

Mattermost: Pilihan terbaik untuk pesan instan yang aman dan berkualitas tingkat perusahaan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Pesan All-in-One?

Memilih aplikasi pesan all-in-one relatif mudah. Anda hanya perlu memastikan aplikasi tersebut memenuhi kriteria berikut: 👇🏻

Kemudahan penggunaan: Carilah aplikasi dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah untuk penggunaan yang lancar

Kompatibilitas: Pilihlah alat yang kompatibel dengan semua platform pesan yang Anda gunakan. Hal ini memastikan dukungan maksimal

Kemampuan penyesuaian: Pilih aplikasi yang memungkinkan Anda mengubah aspek-aspek seperti notifikasi push, tata letak, integrasi, dll., agar sesuai dengan kebutuhan Anda

Keamanan: Pilih alat dengan standar keamanan yang kuat untuk memastikan layanan mereka dan data Anda terlindungi dari akses yang tidak sah

Kinerja tinggi: Pilih alat yang ringan dan cepat. Hal ini memastikan tidak ada Pilih alat yang ringan dan cepat. Hal ini memastikan tidak ada kendala komunikasi di tempat kerja

📮Wawasan ClickUp: Lebih dari 60% waktu tim dihabiskan untuk mencari konteks, informasi, dan tugas yang harus dilakukan. Dapatkan laporan gratis Menurut penelitian ClickUp, tim menghabiskan waktu berharga untuk berpindah-pindah antara berbagai alat seperti email (42%) dan pesan instan (41%). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa 92% orang yang berpartisipasi dalam penelitian kami berisiko kehilangan keputusan penting dan tindakan yang harus dilakukan. 📊 Ingin tahu alasannya? Unduh Laporan Kondisi Komunikasi di Tempat Kerja oleh ClickUp dan lihat apa yang sebenarnya menghambat kinerja tim.

10 Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik

Simak sepuluh aplikasi pesan all-in-one ini untuk mengelola pesan teks Anda dengan mudah dan efisien:

1. ClickUp (Alat kolaborasi dan manajemen proyek all-in-one terbaik)

Coba ClickUp Chat Sentralisasikan percakapan, tugas, dan lainnya di ClickUp Chat

Sangat mudah untuk melakukan kesalahan saat mengelola pekerjaan dan pesan di berbagai platform. Namun, dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, Anda dapat menggabungkan semuanya ke dalam satu aplikasi untuk menciptakan ruang kerja yang efisien dan kolaboratif.

ClickUp Chat dirancang untuk memaksimalkan produktivitas. Ini adalah solusi lengkap yang memungkinkan Anda mengelola pekerjaan dan komunikasi di tempat kerja secara bersamaan.

ClickUp Chat memungkinkan Anda membuat tugas dan daftar pekerjaan langsung dari pesan. Setiap percakapan yang berisi informasi penting terhubung langsung ke dokumen, tugas, atau obrolan terkait.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur AI bawaan. Dengan bantuan ClickUp Brain, aplikasi ini dapat menyarankan jawaban, membuat tugas secara otomatis dari percakapan, dan bahkan merangkum utas percakapan!

Selain itu, Anda dapat menggunakan Integrasi ClickUp untuk menghubungkan platform percakapan pihak ketiga seperti Gmail, Skype, Zoom, Slack, dan Teams dengan ClickUp guna mendapatkan pengalaman yang komprehensif.

💡 Tips Pro: Butuh bantuan mengelola pesan instan? Coba Template Pesan Instan ClickUp —gratis! Template ini memungkinkan Anda menggabungkan utas percakapan di satu tempat yang terorganisir. Dengan demikian, Anda dapat memprioritaskan percakapan untuk meningkatkan produktivitas.

Fitur terbaik ClickUp

Aktifkan notifikasi push untuk memberi tahu tim Anda tentang pesan penting secara instan

Lacak perubahan dalam percakapan dengan secara otomatis menghubungkan pembaruan tugas dan komentar ke obrolan aslinya

Tetapkan tanggal jatuh tempo dalam obrolan agar tim Anda tetap selaras dengan tenggat waktu

Gunakan ClickUp Clips untuk berbagi momen penting dalam percakapan secara asinkron

Gunakan Fitur Penandaan Komentar ClickUp untuk menandai anggota tim tertentu dalam diskusi, sehingga tindakan tindak lanjut menjadi jelas

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat proyek dan menyinkronkan tugas dengan tim guna memantau kemajuan dan mencapai tujuan. Diagram Gantt yang berguna dan memberikan wawasan bagi bisnis, serta fitur obrolan real-time, menjadikan ClickUp sebagai perangkat lunak terbaik.

Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat proyek dan menyinkronkan tugas dengan tim guna memantau kemajuan dan mencapai tujuan. Diagram Gantt yang berguna dan memberikan wawasan bagi bisnis, serta fitur obrolan real-time, menjadikan ClickUp sebagai perangkat lunak terbaik.

2. Franz (Terbaik untuk mengelola banyak obrolan dan email di satu tempat)

Franz adalah layanan pesan yang mudah digunakan. Jika Anda kesulitan mengelola arus pesan teks di desktop Anda, alat ini akan membantu Anda.

Franz kompatibel dengan semua perangkat Windows, Mac, dan Linux, serta terintegrasi dengan beberapa saluran komunikasi yang paling sering digunakan.

Aplikasi ini menawarkan mode terang dan gelap untuk penyesuaian. Franz juga sepenuhnya berbasis cloud sehingga Anda dapat beralih antar perangkat.

Fitur terbaik Franz

Mendukung lebih dari 70 layanan pesan, termasuk WhatsApp, Messenger, dan Telegram

Mendukung pengiriman pesan teks dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol

Memungkinkan Anda mengelola notifikasi push untuk pesan yang masuk

Terintegrasi dengan lebih dari 1.000 layanan

Batasan Franz

Hanya tersedia di desktop

Perlu pengaturan manual

Harga Franz

Gratis Selamanya

Pribadi: $3,99/bulan

Profesional: $7,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Franz

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

➡️ Baca Selengkapnya: Cara Menggunakan Pesan Instan di Tempat Kerja

3. IM+ (Pilihan terbaik untuk menggabungkan aplikasi obrolan dan media sosial)

IM+ adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menggabungkan semua platform pesan di desktop dan ponsel cerdas Anda. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang intuitif, dan pengembangnya mengklaim bahwa pengaturan perangkat lunak ini hanya membutuhkan waktu dua menit.

Namun, itu bukan bagian terbaiknya. IM+ dilengkapi dukungan ChatGPT bawaan untuk membantu Anda menyusun teks serta fitur pemblokiran iklan canggih demi pengalaman pengguna yang lancar.

Fitur terbaik IM+

Mendukung berbagai platform pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan LinkedIn

Terintegrasi dengan Gmail, memungkinkan akses ke kotak masuk bersamaan dengan obrolan

Dilengkapi dengan browser web bawaan untuk berbagi tautan​

Memungkinkan pengiriman pesan secara bersamaan di beberapa akun

Batasan IM+

Integrasi terbatas

Dapat terasa lambat

Harga IM+

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan IM+

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

🔍 Tahukah Anda: ChatGPT menerima lebih dari 10 juta pertanyaan setiap hari.

4. Rambox (Pilihan terbaik untuk penyesuaian ruang kerja pesan tingkat lanjut)

Rambox adalah aplikasi pesan all-in-one yang sangat dapat disesuaikan. Meskipun dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun profesional, fitur-fiturnya membantu meningkatkan produktivitas di kantor.

Anda dapat mengubah tampilan ruang kerja Anda, menonaktifkan sementara notifikasi, mengaktifkan mode fokus, dan banyak lagi. Alat ini terintegrasi dengan solusi bisnis utama seperti Google Suite dan Microsoft Teams.

Fitur terbaik Rambox

Mendukung lebih dari 700 platform pesan seperti Instagram, Discord, dan Skype

Memungkinkan Anda menyesuaikan tema dan preferensi notifikasi

Menyediakan mode fokus yang menonaktifkan notifikasi pesan dan efek suara

Terintegrasi dengan berbagai ekstensi pihak ketiga seperti pemeriksa tata bahasa, pengelola kata sandi, dan lain-lain

Batasan Rambox

Versi gratis memiliki batasan

Terkadang mengalami masalah koneksi

Harga Rambox

Basic: Gratis selamanya

Pro: $7/bulan

Perusahaan: $14/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Rambox

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,7/5 (30 ulasan)

Saya suka semua aplikasi saya ada di satu tempat, dan perangkat lunaknya tidak bermasalah seperti yang lain yang pernah saya coba.

Saya suka semua aplikasi saya ada di satu tempat, dan perangkat lunaknya tidak bermasalah seperti yang lain yang pernah saya coba.

5. Beeper (Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan iMessage dan platform lain)

Apakah Anda memiliki akun di beberapa platform pesan? Beeper dapat menggabungkannya menjadi satu aplikasi.

Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android, iOS, Windows, dan Linux, serta terintegrasi dengan platform utama (termasuk iMessage) untuk pengalaman yang lengkap. Antarmuka pengguna juga sangat interaktif dan mudah dinavigasi.

Namun, salah satu fitur menonjol Beeper adalah fungsi terjemahan bawaan, yang memungkinkan teks diterjemahkan ke dalam bahasa pilihan Anda.

Fitur terbaik Beeper

Menggabungkan 14 layanan pesan seperti WhatsApp, Telegram, dll., ke dalam satu platform

Mendukung media kaya seperti gambar, video, dan tautan​

Fitur ini mendukung pesan SMS serta platform berbasis internet

Tersedia dalam versi seluler dan desktop

Batasan Beeper

Kurang memiliki fitur penyesuaian lanjutan

Diperlukan langganan untuk mengakses semua fitur​

Harga Beeper

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan Beeper

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

➡️ Baca Selengkapnya: 10 Aplikasi Pesan Bisnis Terbaik

Jika Anda sering berpindah-pindah profil di platform pesan, beralihlah ke Shift. Aplikasi pesan all-in-one ini menyediakan ruang kerja terpisah untuk penggunaan pribadi dan bisnis.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah mengelola akun Anda di berbagai platform pesan. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pengelolaan email. Antarmuka pengguna juga intuitif; Anda dapat menambahkan atau menghapus ekstensi sebanyak yang Anda inginkan.

Fitur terbaik Shift

Mendukung Gmail, Telegram, Asana, dan alat kerja lainnya dalam satu antarmuka​

Menyediakan sinkronisasi lintas platform antara versi desktop dan seluler

Dilengkapi dengan fitur pengelolaan ruang kerja untuk meningkatkan fokus

Terintegrasi dengan alat pihak ketiga seperti Google Drive dan Zoom

Batasan Shift

Fitur utama hanya tersedia di paket berbayar

Masalah sinkronisasi yang sering terjadi

Perubahan harga

Basic: Gratis selamanya

Tingkat Lanjut: $149/tahun

Teams: $149 per tahun per pengguna

Ulasan dan penilaian Shift

G2: 4,3/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 310 ulasan)

Saya SUKA sekali karena semua kotak masuk dan komunikasi saya ada di satu tempat. Membuatnya lebih mudah untuk tetap teratur. Sangat mudah untuk menghubungkan semua akun saya dan saya benar-benar menggunakannya setiap menit setiap hari!

Saya SUKA sekali karena semua kotak masuk dan komunikasi saya ada di satu tempat. Membuatnya lebih mudah untuk tetap teratur. Sangat mudah untuk menghubungkan semua akun saya dan saya benar-benar menggunakannya setiap menit setiap hari!

7. All-in-One Messenger (Pilihan terbaik untuk akses cepat ke aplikasi obrolan)

All-in-One Messenger adalah perangkat lunak lengkap untuk para profesional yang sibuk. Aplikasi ini tidak hanya menggabungkan aplikasi pesan Anda—tetapi juga memungkinkan Anda mencari obrolan lama berdasarkan tanggal, mengelola notifikasi push, menyesuaikan tema, dan lain-lain.

Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan dan cepat dikuasai.

Fitur terbaik All-in-One Messenger

Mendukung lebih dari 40 layanan pesan, termasuk WhatsApp, LinkedIn, dan Skype

Menyediakan pemberitahuan real-time untuk pesan yang masuk

Dilengkapi dengan mode gelap untuk lingkungan dengan pencahayaan minim

Mendukung obrolan grup, memudahkan komunikasi tim

Batasan Aplikasi Pesan All-in-One

Tidak mendukung panggilan video atau suara

Tidak ada aplikasi seluler

Harga All-in-One Messenger

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan All-in-One Messenger

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

➡️ Baca Selengkapnya: 16 Alat Komunikasi Perusahaan Terbaik yang Patut Dipertimbangkan

Aplikasi pesan all-in-one lainnya, Station, membantu meminimalkan kekacauan. Ini adalah platform inklusif yang menyediakan akses ke semua aplikasi pesan dan alat profesional Anda di satu lokasi terpusat.

Dengan Smart Dock, Anda dapat menelusuri dokumen penting, pesan, dan lainnya. Fitur Page Autosleep menonaktifkan tab yang tidak aktif untuk kinerja yang lebih cepat. Bonusnya? Antarmuka pengguna yang sederhana.

Fitur terbaik Station

Menggabungkan lebih dari 600 aplikasi web seperti Instagram, HubSpot, dan Mailchimp dalam satu ruang kerja

Menyediakan kotak masuk cerdas untuk memprioritaskan pesan-pesan penting

Menyediakan antarmuka yang elegan dan bebas gangguan

Membantu menyesuaikan notifikasi per aplikasi

Batasan stasiun

Versi gratis memiliki fitur yang terbatas

Dapat terasa lambat

Harga Station

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan Station

G2: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Station mungkin adalah salah satu platform yang paling sering saya gunakan; aplikasi yang tampak sederhana ini memungkinkan saya beralih dengan mudah antara berbagai alat seperti email dan alat manajemen tugas, semuanya dalam satu jendela. Selain itu, tidak ada biaya yang dikenakan, tidak seperti aplikasi serupa seperti Shift.

Station mungkin adalah salah satu platform yang paling sering saya gunakan; aplikasi yang tampak sederhana ini memungkinkan saya beralih dengan mudah antara berbagai alat seperti email dan alat manajemen tugas, semuanya dalam satu jendela. Selain itu, tidak ada biaya yang dikenakan, tidak seperti aplikasi serupa seperti Shift.

9. Slack (dengan add-on) (Terbaik untuk kolaborasi tim yang lebih baik)

Slack adalah aplikasi pesan yang terkenal. Aplikasi ini terutama digunakan untuk meningkatkan kolaborasi tim—dan fitur-fiturnya membuktikan alasannya.

Slack membantu mengotomatiskan tugas rutin, membuat dan mengatur saluran untuk tim yang berbeda, melakukan panggilan tim, berbagi layar, dan banyak lagi. Alat ini juga dirancang dengan sangat efisien, dengan navigasi dan antarmuka pengguna yang mudah.

Fitur terbaik Slack

Menyediakan integrasi dengan alat seperti Google Drive, Trello, dan GitHub

Dilengkapi dengan fitur pencarian yang andal untuk pesan dan file​

Mendukung panggilan suara dan video

Menyinkronkan pesan dan notifikasi di seluruh perangkat​

Batasan Slack

Bisa jadi membingungkan

Beberapa integrasi sulit untuk disiapkan​

Gratis Selamanya

Pro: $7,25/bulan

Business+: $12,50/bulan

Enterprise Grid: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Slack

G2: 4,5/5 (33.640+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.450 ulasan)

Alat yang hebat yang memungkinkan kami mempraktikkan apa yang kami ajarkan saat bekerja dengan klien kami.

Alat yang hebat yang memungkinkan kami mempraktikkan apa yang kami ajarkan saat bekerja dengan klien kami.

➡️ Baca Selengkapnya: 17 Integrasi Aplikasi Slack Terbaik

10. Mattermost (Terbaik untuk pesan yang aman dan tingkat perusahaan)

Mattermost bukanlah aplikasi pesan all-in-one biasa. Aplikasi ini lebih merupakan platform kolaborasi.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat membuat saluran dan berkolaborasi dengan tim jarak jauh Anda untuk mendiskusikan proyek, jadwal, dan topik lainnya. Platform ini dikenal karena keamanannya dan kemampuannya untuk disesuaikan. Anda dapat memilih integrasi yang diinginkan, menghosting platform sendiri, dan menyesuaikan elemen-elemen aplikasi.

Fitur terbaik Mattermost

Mendukung pesan instan real-time dengan percakapan berurutan

Menawarkan integritas dan kepatuhan tingkat perusahaan

Dilengkapi dengan fitur pengelolaan peran pengguna untuk pengorganisasian tim

Terintegrasi dengan alat CI/CD seperti Jenkins dan GitHub

Batasan Mattermost

Membutuhkan keahlian teknis

Masalah kinerja yang sering terjadi

Harga Mattermost

Gratis Selamanya

Profesional: $10/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Mattermost

G2: 4,3/5 (lebih dari 330 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 160 ulasan)

Mattermost adalah platform terbaik untuk mengatur rapat dan berkomunikasi dengan anggota tim. Selain itu, platform ini menyediakan berbagai fitur seperti saluran, berbagi file, berbagi layar, dan lain-lain.

Mattermost adalah platform terbaik untuk mengatur rapat dan berkomunikasi dengan anggota tim. Selain itu, platform ini menyediakan berbagai fitur seperti saluran, berbagi file, berbagi layar, dan lain-lain.

➡️ Baca Selengkapnya: Menerapkan Etika Obrolan Tim di Tempat Kerja untuk Kolaborasi yang Optimal

Pilih Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik—Gunakan ClickUp!

Ada banyak manfaat menggunakan satu aplikasi untuk berkomunikasi. Aplikasi ini membuat Anda tetap produktif, efisien, dan, yang terpenting, selalu terhubung dengan segala hal yang terjadi. Namun, segalanya bisa dengan cepat menjadi kacau jika Anda tidak memilih aplikasi pesan all-in-one yang terorganisir.

Jadi, pilihlah ClickUp. Dengan fitur dan fungsionalitas yang lengkap serta rangkaian alat manajemen kerja yang canggih, ClickUp dapat membantu Anda mengelola semua obrolan pribadi dan profesional serta aplikasi pesan Anda dengan mudah.

Jangan tunggu lagi—unduh ClickUp sekarang juga. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi ClickUp atau daftar untuk uji coba gratis!