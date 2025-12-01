10 Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik di Tahun 2026

Rata-rata orang beralih antara aplikasi dan situs web hampir 1.200 kali setiap hari .
Dengan seringnya berpindah-pindah konteks, mudah sekali melewatkan hal-hal penting. 🤷🏻
Di sinilah aplikasi pesan all-in-one berperan. Alat-alat ini menggabungkan berbagai aplikasi ke dalam satu platform, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu Anda tetap terorganisir.
Baik saat berkoordinasi dengan rekan tim maupun mengelola interaksi dengan klien, aplikasi pesan all-in-one membantu Anda fokus pada hal yang paling penting.
Berikut adalah sepuluh aplikasi pesan all-in-one terbaik untuk mengubah cara Anda terhubung dan berkolaborasi!
⏰ Ringkasan 60 Detik
Temukan 10 aplikasi pesan all-in-one terbaik yang menggabungkan semua obrolan, panggilan, dan kolaborasi Anda dalam satu platform untuk komunikasi yang lancar.
- ClickUp: Alat kolaborasi dan manajemen proyek all-in-one terbaik
- Franz: Pilihan terbaik untuk mengelola berbagai obrolan dan email di satu tempat
- IM+: Pilihan terbaik untuk menggabungkan aplikasi obrolan dan media sosial
- Rambox: Pilihan terbaik untuk penyesuaian ruang kerja pesan yang canggih
- Beeper: Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan iMessage dan platform lain
- Shift: Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan email dan alat pesan
- All-in-One Messenger: Pilihan terbaik untuk akses cepat ke aplikasi obrolan
- Station: Pilihan terbaik untuk menggabungkan pesan dengan alat produktivitas
- Slack (dengan add-on): Pilihan terbaik untuk kolaborasi tim yang lebih baik
- Mattermost: Pilihan terbaik untuk pesan instan yang aman dan berkualitas tingkat perusahaan
Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Pesan All-in-One?
Memilih aplikasi pesan all-in-one relatif mudah. Anda hanya perlu memastikan aplikasi tersebut memenuhi kriteria berikut: 👇🏻
- Kemudahan penggunaan: Carilah aplikasi dengan antarmuka yang intuitif dan navigasi yang mudah untuk penggunaan yang lancar
- Kompatibilitas: Pilihlah alat yang kompatibel dengan semua platform pesan yang Anda gunakan. Hal ini memastikan dukungan maksimal
- Kemampuan penyesuaian: Pilih aplikasi yang memungkinkan Anda mengubah aspek-aspek seperti notifikasi push, tata letak, integrasi, dll., agar sesuai dengan kebutuhan Anda
- Keamanan: Pilih alat dengan standar keamanan yang kuat untuk memastikan layanan mereka dan data Anda terlindungi dari akses yang tidak sah
- Kinerja tinggi: Pilih alat yang ringan dan cepat. Hal ini memastikan tidak ada kendala komunikasi di tempat kerja
📮Wawasan ClickUp: Lebih dari 60% waktu tim dihabiskan untuk mencari konteks, informasi, dan tugas yang harus dilakukan.
Menurut penelitian ClickUp, tim menghabiskan waktu berharga untuk berpindah-pindah antara berbagai alat seperti email (42%) dan pesan instan (41%). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa 92% orang yang berpartisipasi dalam penelitian kami berisiko kehilangan keputusan penting dan tindakan yang harus dilakukan.
10 Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik
Simak sepuluh aplikasi pesan all-in-one ini untuk mengelola pesan teks Anda dengan mudah dan efisien:
1. ClickUp (Alat kolaborasi dan manajemen proyek all-in-one terbaik)
Sangat mudah untuk melakukan kesalahan saat mengelola pekerjaan dan pesan di berbagai platform. Namun, dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, Anda dapat menggabungkan semuanya ke dalam satu aplikasi untuk menciptakan ruang kerja yang efisien dan kolaboratif.
ClickUp Chat dirancang untuk memaksimalkan produktivitas. Ini adalah solusi lengkap yang memungkinkan Anda mengelola pekerjaan dan komunikasi di tempat kerja secara bersamaan.
ClickUp Chat memungkinkan Anda membuat tugas dan daftar pekerjaan langsung dari pesan. Setiap percakapan yang berisi informasi penting terhubung langsung ke dokumen, tugas, atau obrolan terkait.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur AI bawaan. Dengan bantuan ClickUp Brain, aplikasi ini dapat menyarankan jawaban, membuat tugas secara otomatis dari percakapan, dan bahkan merangkum utas percakapan!
Selain itu, Anda dapat menggunakan Integrasi ClickUp untuk menghubungkan platform percakapan pihak ketiga seperti Gmail, Skype, Zoom, Slack, dan Teams dengan ClickUp guna mendapatkan pengalaman yang komprehensif.
💡 Tips Pro: Butuh bantuan mengelola pesan instan? Coba Template Pesan Instan ClickUp —gratis! Template ini memungkinkan Anda menggabungkan utas percakapan di satu tempat yang terorganisir. Dengan demikian, Anda dapat memprioritaskan percakapan untuk meningkatkan produktivitas.
Fitur terbaik ClickUp
- Aktifkan notifikasi push untuk memberi tahu tim Anda tentang pesan penting secara instan
- Lacak perubahan dalam percakapan dengan secara otomatis menghubungkan pembaruan tugas dan komentar ke obrolan aslinya
- Tetapkan tanggal jatuh tempo dalam obrolan agar tim Anda tetap selaras dengan tenggat waktu
- Gunakan ClickUp Clips untuk berbagi momen penting dalam percakapan secara asinkron
- Gunakan Fitur Penandaan Komentar ClickUp untuk menandai anggota tim tertentu dalam diskusi, sehingga tindakan tindak lanjut menjadi jelas
Batasan ClickUp
- Pengguna baru mungkin perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat proyek dan menyinkronkan tugas dengan tim guna memantau kemajuan dan mencapai tujuan. Diagram Gantt yang berguna dan memberikan wawasan bagi bisnis, serta fitur obrolan real-time, menjadikan ClickUp sebagai perangkat lunak terbaik.
Antarmuka yang mudah digunakan untuk membuat proyek dan menyinkronkan tugas dengan tim guna memantau kemajuan dan mencapai tujuan. Diagram Gantt yang berguna dan memberikan wawasan bagi bisnis, serta fitur obrolan real-time, menjadikan ClickUp sebagai perangkat lunak terbaik.
2. Franz (Terbaik untuk mengelola banyak obrolan dan email di satu tempat)
Franz adalah layanan pesan yang mudah digunakan. Jika Anda kesulitan mengelola arus pesan teks di desktop Anda, alat ini akan membantu Anda.
Franz kompatibel dengan semua perangkat Windows, Mac, dan Linux, serta terintegrasi dengan beberapa saluran komunikasi yang paling sering digunakan.
Aplikasi ini menawarkan mode terang dan gelap untuk penyesuaian. Franz juga sepenuhnya berbasis cloud sehingga Anda dapat beralih antar perangkat.
Fitur terbaik Franz
- Mendukung lebih dari 70 layanan pesan, termasuk WhatsApp, Messenger, dan Telegram
- Mendukung pengiriman pesan teks dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, dan Spanyol
- Memungkinkan Anda mengelola notifikasi push untuk pesan yang masuk
- Terintegrasi dengan lebih dari 1.000 layanan
Batasan Franz
- Hanya tersedia di desktop
- Perlu pengaturan manual
Harga Franz
- Gratis Selamanya
- Pribadi: $3,99/bulan
- Profesional: $7,99/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Franz
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
3. IM+ (Pilihan terbaik untuk menggabungkan aplikasi obrolan dan media sosial)
IM+ adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menggabungkan semua platform pesan di desktop dan ponsel cerdas Anda. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang intuitif, dan pengembangnya mengklaim bahwa pengaturan perangkat lunak ini hanya membutuhkan waktu dua menit.
Namun, itu bukan bagian terbaiknya. IM+ dilengkapi dukungan ChatGPT bawaan untuk membantu Anda menyusun teks serta fitur pemblokiran iklan canggih demi pengalaman pengguna yang lancar.
Fitur terbaik IM+
- Mendukung berbagai platform pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan LinkedIn
- Terintegrasi dengan Gmail, memungkinkan akses ke kotak masuk bersamaan dengan obrolan
- Dilengkapi dengan browser web bawaan untuk berbagi tautan
- Memungkinkan pengiriman pesan secara bersamaan di beberapa akun
Batasan IM+
- Integrasi terbatas
- Dapat terasa lambat
Harga IM+
- Gratis Selamanya
Peringkat dan ulasan IM+
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
4. Rambox (Pilihan terbaik untuk penyesuaian ruang kerja pesan tingkat lanjut)
Rambox adalah aplikasi pesan all-in-one yang sangat dapat disesuaikan. Meskipun dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun profesional, fitur-fiturnya membantu meningkatkan produktivitas di kantor.
Anda dapat mengubah tampilan ruang kerja Anda, menonaktifkan sementara notifikasi, mengaktifkan mode fokus, dan banyak lagi. Alat ini terintegrasi dengan solusi bisnis utama seperti Google Suite dan Microsoft Teams.
Fitur terbaik Rambox
- Mendukung lebih dari 700 platform pesan seperti Instagram, Discord, dan Skype
- Memungkinkan Anda menyesuaikan tema dan preferensi notifikasi
- Menyediakan mode fokus yang menonaktifkan notifikasi pesan dan efek suara
- Terintegrasi dengan berbagai ekstensi pihak ketiga seperti pemeriksa tata bahasa, pengelola kata sandi, dan lain-lain
Batasan Rambox
- Versi gratis memiliki batasan
- Terkadang mengalami masalah koneksi
Harga Rambox
- Basic: Gratis selamanya
- Pro: $7/bulan
- Perusahaan: $14/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Rambox
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: 4,7/5 (30 ulasan)
Saya suka semua aplikasi saya ada di satu tempat, dan perangkat lunaknya tidak bermasalah seperti yang lain yang pernah saya coba.
Saya suka semua aplikasi saya ada di satu tempat, dan perangkat lunaknya tidak bermasalah seperti yang lain yang pernah saya coba.
5. Beeper (Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan iMessage dan platform lain)
Apakah Anda memiliki akun di beberapa platform pesan? Beeper dapat menggabungkannya menjadi satu aplikasi.
Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android, iOS, Windows, dan Linux, serta terintegrasi dengan platform utama (termasuk iMessage) untuk pengalaman yang lengkap. Antarmuka pengguna juga sangat interaktif dan mudah dinavigasi.
Namun, salah satu fitur menonjol Beeper adalah fungsi terjemahan bawaan, yang memungkinkan teks diterjemahkan ke dalam bahasa pilihan Anda.
Fitur terbaik Beeper
- Menggabungkan 14 layanan pesan seperti WhatsApp, Telegram, dll., ke dalam satu platform
- Mendukung media kaya seperti gambar, video, dan tautan
- Fitur ini mendukung pesan SMS serta platform berbasis internet
- Tersedia dalam versi seluler dan desktop
Batasan Beeper
- Kurang memiliki fitur penyesuaian lanjutan
- Diperlukan langganan untuk mengakses semua fitur
Harga Beeper
- Gratis Selamanya
Peringkat dan ulasan Beeper
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Belum cukup ulasan
6. Shift (Pilihan terbaik untuk mengintegrasikan email dan alat pesan)
Jika Anda sering berpindah-pindah profil di platform pesan, beralihlah ke Shift. Aplikasi pesan all-in-one ini menyediakan ruang kerja terpisah untuk penggunaan pribadi dan bisnis.
Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah mengelola akun Anda di berbagai platform pesan. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pengelolaan email. Antarmuka pengguna juga intuitif; Anda dapat menambahkan atau menghapus ekstensi sebanyak yang Anda inginkan.
Fitur terbaik Shift
- Mendukung Gmail, Telegram, Asana, dan alat kerja lainnya dalam satu antarmuka
- Menyediakan sinkronisasi lintas platform antara versi desktop dan seluler
- Dilengkapi dengan fitur pengelolaan ruang kerja untuk meningkatkan fokus
- Terintegrasi dengan alat pihak ketiga seperti Google Drive dan Zoom
Batasan Shift
- Fitur utama hanya tersedia di paket berbayar
- Masalah sinkronisasi yang sering terjadi
Perubahan harga
- Basic: Gratis selamanya
- Tingkat Lanjut: $149/tahun
- Teams: $149 per tahun per pengguna
Ulasan dan penilaian Shift
- G2: 4,3/5 (lebih dari 150 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (lebih dari 310 ulasan)
Saya SUKA sekali karena semua kotak masuk dan komunikasi saya ada di satu tempat. Membuatnya lebih mudah untuk tetap teratur. Sangat mudah untuk menghubungkan semua akun saya dan saya benar-benar menggunakannya setiap menit setiap hari!
Saya SUKA sekali karena semua kotak masuk dan komunikasi saya ada di satu tempat. Membuatnya lebih mudah untuk tetap teratur. Sangat mudah untuk menghubungkan semua akun saya dan saya benar-benar menggunakannya setiap menit setiap hari!
7. All-in-One Messenger (Pilihan terbaik untuk akses cepat ke aplikasi obrolan)
All-in-One Messenger adalah perangkat lunak lengkap untuk para profesional yang sibuk. Aplikasi ini tidak hanya menggabungkan aplikasi pesan Anda—tetapi juga memungkinkan Anda mencari obrolan lama berdasarkan tanggal, mengelola notifikasi push, menyesuaikan tema, dan lain-lain.
Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan dan cepat dikuasai.
Fitur terbaik All-in-One Messenger
- Mendukung lebih dari 40 layanan pesan, termasuk WhatsApp, LinkedIn, dan Skype
- Menyediakan pemberitahuan real-time untuk pesan yang masuk
- Dilengkapi dengan mode gelap untuk lingkungan dengan pencahayaan minim
- Mendukung obrolan grup, memudahkan komunikasi tim
Batasan Aplikasi Pesan All-in-One
- Tidak mendukung panggilan video atau suara
- Tidak ada aplikasi seluler
Harga All-in-One Messenger
- Gratis Selamanya
Peringkat dan ulasan All-in-One Messenger
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: Ulasan belum cukup
8. Station (Pilihan terbaik untuk menggabungkan pesan dengan alat produktivitas)
Aplikasi pesan all-in-one lainnya, Station, membantu meminimalkan kekacauan. Ini adalah platform inklusif yang menyediakan akses ke semua aplikasi pesan dan alat profesional Anda di satu lokasi terpusat.
Dengan Smart Dock, Anda dapat menelusuri dokumen penting, pesan, dan lainnya. Fitur Page Autosleep menonaktifkan tab yang tidak aktif untuk kinerja yang lebih cepat. Bonusnya? Antarmuka pengguna yang sederhana.
Fitur terbaik Station
- Menggabungkan lebih dari 600 aplikasi web seperti Instagram, HubSpot, dan Mailchimp dalam satu ruang kerja
- Menyediakan kotak masuk cerdas untuk memprioritaskan pesan-pesan penting
- Menyediakan antarmuka yang elegan dan bebas gangguan
- Membantu menyesuaikan notifikasi per aplikasi
Batasan stasiun
- Versi gratis memiliki fitur yang terbatas
- Dapat terasa lambat
Harga Station
- Gratis Selamanya
Peringkat dan ulasan Station
- G2: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)
- Capterra: Ulasan belum cukup
Station mungkin adalah salah satu platform yang paling sering saya gunakan; aplikasi yang tampak sederhana ini memungkinkan saya beralih dengan mudah antara berbagai alat seperti email dan alat manajemen tugas, semuanya dalam satu jendela. Selain itu, tidak ada biaya yang dikenakan, tidak seperti aplikasi serupa seperti Shift.
Station mungkin adalah salah satu platform yang paling sering saya gunakan; aplikasi yang tampak sederhana ini memungkinkan saya beralih dengan mudah antara berbagai alat seperti email dan alat manajemen tugas, semuanya dalam satu jendela. Selain itu, tidak ada biaya yang dikenakan, tidak seperti aplikasi serupa seperti Shift.
9. Slack (dengan add-on) (Terbaik untuk kolaborasi tim yang lebih baik)
Slack adalah aplikasi pesan yang terkenal. Aplikasi ini terutama digunakan untuk meningkatkan kolaborasi tim—dan fitur-fiturnya membuktikan alasannya.
Slack membantu mengotomatiskan tugas rutin, membuat dan mengatur saluran untuk tim yang berbeda, melakukan panggilan tim, berbagi layar, dan banyak lagi. Alat ini juga dirancang dengan sangat efisien, dengan navigasi dan antarmuka pengguna yang mudah.
Fitur terbaik Slack
- Menyediakan integrasi dengan alat seperti Google Drive, Trello, dan GitHub
- Dilengkapi dengan fitur pencarian yang andal untuk pesan dan file
- Mendukung panggilan suara dan video
- Menyinkronkan pesan dan notifikasi di seluruh perangkat
Batasan Slack
- Bisa jadi membingungkan
- Beberapa integrasi sulit untuk disiapkan
Harga Slack
- Gratis Selamanya
- Pro: $7,25/bulan
- Business+: $12,50/bulan
- Enterprise Grid: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Slack
- G2: 4,5/5 (33.640+ ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.450 ulasan)
Alat yang hebat yang memungkinkan kami mempraktikkan apa yang kami ajarkan saat bekerja dengan klien kami.
Alat yang hebat yang memungkinkan kami mempraktikkan apa yang kami ajarkan saat bekerja dengan klien kami.
10. Mattermost (Terbaik untuk pesan yang aman dan tingkat perusahaan)
Mattermost bukanlah aplikasi pesan all-in-one biasa. Aplikasi ini lebih merupakan platform kolaborasi.
Dengan aplikasi ini, Anda dapat membuat saluran dan berkolaborasi dengan tim jarak jauh Anda untuk mendiskusikan proyek, jadwal, dan topik lainnya. Platform ini dikenal karena keamanannya dan kemampuannya untuk disesuaikan. Anda dapat memilih integrasi yang diinginkan, menghosting platform sendiri, dan menyesuaikan elemen-elemen aplikasi.
Fitur terbaik Mattermost
- Mendukung pesan instan real-time dengan percakapan berurutan
- Menawarkan integritas dan kepatuhan tingkat perusahaan
- Dilengkapi dengan fitur pengelolaan peran pengguna untuk pengorganisasian tim
- Terintegrasi dengan alat CI/CD seperti Jenkins dan GitHub
Batasan Mattermost
- Membutuhkan keahlian teknis
- Masalah kinerja yang sering terjadi
Harga Mattermost
- Gratis Selamanya
- Profesional: $10/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Mattermost
- G2: 4,3/5 (lebih dari 330 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 160 ulasan)
Mattermost adalah platform terbaik untuk mengatur rapat dan berkomunikasi dengan anggota tim. Selain itu, platform ini menyediakan berbagai fitur seperti saluran, berbagi file, berbagi layar, dan lain-lain.
Mattermost adalah platform terbaik untuk mengatur rapat dan berkomunikasi dengan anggota tim. Selain itu, platform ini menyediakan berbagai fitur seperti saluran, berbagi file, berbagi layar, dan lain-lain.
Pilih Aplikasi Pesan All-in-One Terbaik—Gunakan ClickUp!
Ada banyak manfaat menggunakan satu aplikasi untuk berkomunikasi. Aplikasi ini membuat Anda tetap produktif, efisien, dan, yang terpenting, selalu terhubung dengan segala hal yang terjadi. Namun, segalanya bisa dengan cepat menjadi kacau jika Anda tidak memilih aplikasi pesan all-in-one yang terorganisir.
Jadi, pilihlah ClickUp. Dengan fitur dan fungsionalitas yang lengkap serta rangkaian alat manajemen kerja yang canggih, ClickUp dapat membantu Anda mengelola semua obrolan pribadi dan profesional serta aplikasi pesan Anda dengan mudah.
