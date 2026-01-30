20 Prompt Jasper AI untuk Meningkatkan Kualitas Tulisan dan Kreativitas Anda

Tahukah Anda bahwa 62% pemasar sudah menggunakan AI untuk mencari ide topik baru? Sebanyak 53% lainnya mengandalkan AI untuk merangkum konten, dan 44% menggunakannya untuk menyusun draf artikel.

Namun, AI tidak ada di sini untuk menggantikan pekerjaan Anda. Tujuannya adalah agar Anda bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat!

Jasper adalah asisten penulisan berbasis AI yang membantu dalam pembuatan konten dan mengotomatiskan tugas-tugas berulang. Dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan bahasa alami alat ini, pemasar dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, mengoptimalkan konten untuk SEO, membuat deskripsi produk, dan menghasilkan teks berkualitas tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi 20 prompt Jasper AI untuk membuat tugas pemasaran Anda lebih mudah dikelola dan strategi Anda lebih efektif. 🎯

⏰Ringkasan 60 Detik Prompt Jasper AI memandu alat AI ini untuk menghasilkan ide-ide konten pemasaran media sosial seperti postingan media sosial, email, dan iklan

Prompt yang efektif harus memberikan konteks, menentukan nada/gaya, bereksperimen dengan intensitas, memiliki struktur yang jelas, dan menyertakan unsur peran.

Manfaat menggunakan prompt Jasper AI meliputi peningkatan efisiensi, peningkatan kreativitas, konsistensi suara merek, analisis data, dan optimasi mesin pencari

Untuk menggunakan Jasper AI secara efektif, hindari membebani sistem dengan informasi berlebihan, hormati privasi, tetapkan ekspektasi yang realistis, susun prompt dengan jelas, berikan umpan balik atas hasilnya, dan atasi segala bias.

Jelajahi alternatif Jasper seperti ClickUp Brain untuk pembuatan konten berbasis AI, kolaborasi tim, dan manajemen proyek

Memahami Prompt Jasper AI

Sebelum membahas prompt Jasper AI, mari kita bahas apa itu prompt, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa hal ini penting.

Apa itu prompt Jasper AI?

Prompt Jasper AI adalah instruksi, perintah, atau pertanyaan spesifik yang Anda berikan untuk memandu alat penulisan Jasper AI dalam menghasilkan ide dan konten. Anda dapat menyesuaikan prompt ini untuk berbagai materi pemasaran, seperti kampanye email, postingan media sosial, teks iklan, dan lainnya.

Ingat, AI hanya sebagus instruksi yang Anda berikan. Jadi, semakin detail dan jelas prompt-nya, semakin baik hasilnya.

📌 Contoh: Alih-alih memberikan prompt kepada Jasper, ‘Apa manfaat prompt bagi tim pemasaran?’, cobalah bertanya, ‘Bayangkan Anda adalah seorang insinyur prompt. Dari sudut pandang ahli Anda, mengapa tim pemasaran harus menggunakan prompt?’

🔍 Tahukah Anda? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser, dan Christopher Hull mendirikan Jasper AI pada Februari 2021. Perusahaan yang berkantor pusat di Austin, Texas, ini telah berkembang dalam tiga tahun untuk melayani lebih dari 70.000 pengguna di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan lebih dari $142,9 juta.

Manfaat penggunaan prompt AI dalam strategi pemasaran

Prompt AI dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi kampanye pemasaran Anda. Berikut caranya:

Peningkatan efisiensi: Prompt ini Prompt ini mengotomatiskan tugas-tugas pemasaran seperti analisis data dan pembuatan konten sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas strategis

Kreativitas yang ditingkatkan: Prompt AI menghadirkan konsep-konsep kreatif baru yang mungkin tidak muncul melalui cara-cara konvensional

Analisis data yang luas: Prompt mendorong Jasper untuk menganalisis kumpulan data besar guna mengungkap wawasan tentang perilaku dan preferensi pelanggan demi strategi yang lebih cerdas dan terarah

Pesan merek yang konsisten: Prompt AI memastikan suara, nada, identitas, dan pesan merek Anda tetap konsisten di seluruh saluran pemasaran

Peningkatan kinerja kampanye: Prompt ini mendukung optimasi pemasaran berkelanjutan, sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian secara real-time berdasarkan metrik kinerja

Bagaimana Cara Membuat Prompt Jasper AI yang Efektif?

Dengan kemampuan bahasa alami, Jasper merespons paling baik terhadap prompt yang jelas dan bersifat percakapan yang memberikan arahan kepadanya. Namun, pembuatan prompt bukanlah tugas yang bisa disamakan untuk semua situasi. Kuncinya adalah bereksperimen dengan gaya yang berbeda dan menyempurnakan pendekatan Anda agar Jasper dapat bekerja dengan optimal.

Tips prompt Jasper AI

Menggunakan prompt AI mirip dengan menulis kreatif—semakin sering Anda berlatih, semakin baik hasilnya. Berikut cara melakukannya dengan benar:

Berikan konteks: Bantu Jasper memahami ‘gambaran besarnya’. Tentukan nada, audiens target, tujuan, atau detail penting lainnya yang menurut Anda relevan

Gunakan teknik rantai pemikiran : Pecah masalah yang rumit menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. AI dapat memprosesnya secara bertahap alih-alih terburu-buru mencari jawaban Pecah masalah yang rumit menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. AI dapat memprosesnya secara bertahap alih-alih terburu-buru mencari jawaban

📌Contoh Prompt: Bantu saya membuat rencana konten media sosial untuk mempromosikan jam tangan pintar. Ikuti langkah-langkah berikut: Lakukan riset tentang audiens target produk ini dan minat utama mereka di media sosial

Sarankan 5 ide postingan media sosial yang menarik dan sesuai dengan audiens ini

Untuk setiap ide postingan, sertakan deskripsi singkat mengenai konten dan nada (misalnya, informatif, lucu, menginspirasi)

Tulis 3 variasi teks keterangan media sosial untuk setiap ide postingan yang menonjolkan fitur unik produk

Tambahkan awalan yang sesuai: Gunakan awalan spesifik seperti ‘Sebagai ahli pemasaran’ atau ‘seolah-olah Anda sedang berbicara dengan’ untuk mendapatkan respons yang lebih personal

Coba berbagai pengaturan suhu: Gunakan suhu Jasper untuk mengatur tingkat kreativitas. Tetaplah pada suhu rendah (seperti 0,1) untuk jawaban yang aman dan dapat diprediksi, dan gunakan suhu tinggi (seperti 0,8) untuk tulisan yang santai atau kreatif

Prioritaskan prompt yang terstruktur: Gunakan poin-poin atau daftar bernomor dalam prompt Anda

📌Contoh: Alih-alih bertanya, ‘Ceritakan tentang strategi pemasaran konten,’ katakan: 1. Sebutkan 5 strategi pemasaran konten teratas. 2. Jelaskan masing-masing secara singkat. 3. Tambahkan contoh jika memungkinkan.

Coba peran-peran: Minta Jasper untuk meniru audiens target Anda. Misalnya, bayangkan Anda adalah seorang CTO yang sedang menulis email ini

Tambahkan konteks emosional: Gunakan prompt emosional dan teknik persuasi dengan Jasper AI

Prompt emosional: Bantu saya menyusun presentasi peta jalan produk yang akan mendapat sambutan positif dari tim eksekutif kami. Pastikan presentasi ini menyampaikan rasa urgensi dan menyoroti pentingnya setiap inisiatif secara strategis. Tugas ini sangat penting bagi karier saya

Minta beberapa contoh: Gunakan teknik synthetic bootstrap agar AI menghasilkan beberapa contoh berdasarkan masukan dan persyaratan Anda. Hal ini membantu menciptakan skenario yang beragam, terutama ketika data dunia nyata terbatas

💡Contohnya: Bayangkan diri Anda sebagai pelatih kebugaran dan tulis deskripsi produk untuk mesin dayung kompak dan lipat yang cocok untuk kebugaran di rumah. Fitur utama: Desain lipat untuk penyimpanan yang mudah

Konektivitas Bluetooth untuk menyinkronkan berbagai aplikasi

Tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan untuk semua tingkat keahlian

Kursi ergonomis dan desain yang stylish serta modern Gaya: Motivasi, percakapan, informatif, profesional, dan berfokus pada pemberdayaan pelanggan Suhu: Atur ke 0,8 untuk memungkinkan penulisan yang kreatif dan bersemangat Berikan 3 variasi dengan nuansa yang santai dan menggembirakan.

Prompt Jasper AI Terbaik untuk Berbagai Kebutuhan

Mulai dari pembuatan konten hingga strategi pemasaran, mari kita jelajahi prompt Jasper AI terbaik yang dapat menghemat waktu Anda, meningkatkan kreativitas, dan memberikan hasil yang berdampak. 👀

1. Penulisan blog dan pembuatan konten

Menulis konten panjang maupun pendek, menyempurnakan konten berdasarkan masukan rekan, dan menunggu persetujuan—mengelola kalender konten agar tetap terisi penuh memang sulit dilakukan sendirian.

Berikut adalah beberapa prompt penulisan AI yang dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan sebagai tim konten satu orang dan menghindari kelelahan. 💫

1. Gunakan kerangka kerja Masalah-Solusi di sini. Tulis postingan blog [jumlah kata] yang mendetail untuk menganalisis dampak [peristiwa/berita tertentu] terhadap [industri atau komunitas tertentu]. Mulailah dengan masalah utama, diikuti oleh tantangan atau risiko yang ditimbulkannya. Akhiri dengan solusi yang dapat diterapkan bagi para profesional, didukung oleh data dari [platform tepercaya] dan wawasan ahli beserta tautannya.

2. Terapkan Kerangka Kerja Apa, Mengapa, Bagaimana. Tulis kerangka artikel blog yang komprehensif untuk [jumlah kata]. Sertakan poin-poin utama dari [buku/artikel] dan bahas bagaimana wawasan ini dapat diterapkan pada [industri/bidang]. Sertakan contoh nyata dan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini diterapkan. Berikan [jumlah] langkah bagi pembaca untuk diterapkan.

3. Ambil peran sebagai pemasar digital. Buat strategi terperinci dan praktis untuk mendapatkan backlink berkualitas tinggi dari situs web terkemuka di [industri]. Gunakan kerangka kerja AIDA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keaslian situs saya [tautan situs] dan meningkatkan peringkat pencariannya untuk postingan blog yang berfokus pada [topik spesifik].

4. Buat naskah berdurasi dua menit untuk video YouTube tentang [topik]. Video tersebut harus dimulai dengan pembuka yang menarik atau anekdot, dilanjutkan dengan gambaran umum tentang topik, [jumlah] tips praktis, dan kesimpulan yang mendorong penonton untuk berlangganan.

5. Ambil [konten sumber] dan ubah menjadi postingan di [platform media sosial tertentu] yang ditujukan untuk [audiens tertentu]. Mulailah dengan poin utama yang paling penting dan menarik dari konten sumber, pastikan hal itu langsung menarik perhatian.

Contoh penerapan AI dalam pemasaran konten dan pengembangan ide: Meneliti kata kunci yang relevan dan topik yang sedang tren

Membuat kerangka SEO yang terperinci untuk penulis

Menganalisis strategi pesaing dan menemukan peluang

Melakukan riset audiens

🧠 Tahukah Anda? Jasper dibangun berdasarkan kerangka kerja Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) dan dilatih menggunakan data yang ada dari sekitar 10% internet. Hal ini memungkinkannya menghasilkan teks yang koheren dan relevan secara kontekstual di berbagai topik.

2. Penulisan iklan dan pemasaran

Bagi seorang pemasar atau penulis, menyeimbangkan kreativitas dengan strategi bisa menjadi tantangan.

Anda ingin tulisan Anda menyentuh hati audiens target, tetapi tidak bisa berhenti menambahkan sentuhan pribadi Anda. Untuk mengakhiri dilema ini dan tetap memenuhi tenggat waktu, gunakan prompt Jasper AI.

Cukup berikan kerangka kerja strategis atau detail audiens target, dan biarkan Jasper AI yang mengurus sisanya.

Berikut adalah beberapa contoh prompt penulisan untuk memulai:

1. Menggunakan kerangka kerja ‘Before-After-Bridge’. Tulis teks yang menggambarkan situasi saat ini beserta [masalah] yang dihadapi oleh [personifikasi pelanggan]. Tunjukkan kepada mereka dunia setelah menggunakan [produk/layanan] kami dan bagaimana hal itu telah memperbaiki situasi mereka. Kemudian, berikan [jembatan] untuk menunjukkan kepada mereka cara mencapai keadaan yang lebih baik tersebut dengan menggunakan produk kami.

2. Tulis teks iklan menggunakan kerangka kerja ‘Exclusive-Inclusive’. Posisikan [produk/layanan] kami sebagai produk elit dan menarik bagi [persona pelanggan ideal]. Sertakan poin-poin pembicaraan seperti [nilai jual unik], [masalah yang dihadapi], dan [tindakan yang diinginkan].

3. Analisis pasar untuk [produk/layanan]. Identifikasi segmen pelanggan potensial berdasarkan demografi, perilaku, dan preferensi pembelian. Berikan [jumlah] strategi yang disesuaikan untuk menjangkau dan melibatkan setiap segmen secara efektif, termasuk saluran spesifik, gaya pesan, dan contoh kampanye yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Buatlah teks menggunakan kerangka kerja ‘Story-Solve-Sell’ untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Ceritakan kisah yang menarik yang terhubung dengan [persona pelanggan ideal] dan berkaitan dengan masalah yang diselesaikan oleh [produk/layanan] kami. Kemudian, tunjukkan bagaimana produk kami memecahkan masalah tersebut dan buat ajakan bertindak yang kuat untuk meyakinkan pembaca agar membeli atau melakukan tindakan yang diinginkan. Selain itu, sertakan variabel seperti [produk/layanan], [nilai jual unik], dan [tindakan yang diinginkan].

5. Tuliskan teks menggunakan kerangka kerja ‘Expectation-Surprise’ untuk menarik minat dan mendorong tindakan dari [persona pelanggan ideal]. Sertakan poin-poin pembicaraan seperti [nilai jual unik], [masalah utama], dan [tindakan yang diinginkan].

💡Tips Pro: Otomatiskan pengujian konten dengan menggunakan AI untuk menjalankan uji A/B pada judul, gambar, atau ajakan bertindak (CTA), dan biarkan AI menganalisis data untuk menentukan variasi mana yang menghasilkan hasil terbaik.

3. Konten media sosial

Membuat konten media sosial yang menarik perhatian sekaligus tetap setia pada suara merek Anda merupakan tantangan tersendiri, terutama dengan tenggat waktu yang mendesak. Ide-ide Anda mulai terasa monoton, dan sulit untuk menentukan topik apa yang harus diangkat selanjutnya.

Sebagai perangkat lunak asisten penulisan, Jasper menghasilkan ide konten baru dan membantu menyusun postingan untuk kampanye media sosial Anda berikutnya yang menonjol. Cukup masukkan tujuan dan spesifikasi Anda, lalu biarkan Jasper yang mengerjakannya.

Mari kita lihat beberapa ide prompt yang dapat Anda gunakan:

1. Buat ide untuk serangkaian postingan Instagram yang ditujukan kepada [audiens target], dengan menonjolkan manfaat unik dari [produk/layanan], termasuk [daftar USP]. Sertakan kisah sukses dan [jumlah] tips praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Rujuk ke [tautan] untuk mendapatkan inspirasi dan terapkan kerangka kerja AIDA untuk menarik perhatian, minat, dan keinginan serta mendorong tindakan.

2. Tulis serangkaian keterangan postingan dan teks kreatif yang menggunakan bukti sosial, narasi, dan bahasa persuasif dengan [suasana] yang tepat. Teks tersebut harus menunjukkan nilai dari [produk/layanan] saya dan mendorong [audiens target] untuk bertindak. Anda juga dapat menggunakan humor, anekdot, dan konten yang relevan dalam beberapa bagian untuk menjalin koneksi dengan mereka.

3. Bisakah Anda menyarankan [jumlah] ide konten untuk [platform media sosial] yang berkaitan dengan [topik/industri tertentu] yang dapat menarik perhatian [audiens target]? Gunakan kerangka kerja PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) sebagai panduan ide dan sertakan deskripsi terperinci untuk masing-masing ide beserta teknik pelaksanaannya. Pastikan ide-ide tersebut mencakup campuran konten edukatif, inspiratif, dan praktis.

4. Apa saja hashtag yang sedang tren dan efektif untuk digunakan di [platform media sosial] pada [bulan, tahun], yang dirancang khusus untuk [audiens target]? Mereka tertarik pada [industri/tren]. Sertakan campuran hashtag populer, niche, dan bermerek, serta cantumkan jumlah pengikut spesifik untuk masing-masing. Pastikan hashtag-hashtag tersebut selaras dengan [kata kunci yang terkait dengan topik].

5. Bisakah Anda membantu saya menyusun kalender konten komprehensif selama 30 hari untuk [platform media sosial] yang selaras dengan [nilai-nilai merek] dan sesuai dengan [audiens target]? Gunakan metode 5-3-2 untuk mengatur keseimbangan konten:

5 artikel informatif

3 postingan promosi

💡Tips Pro: Gunakan ikon kilauan untuk menyempurnakan prompt Anda untuk kampanye media sosial. Jasper akan mengisi celah yang mungkin terlewatkan dalam prompt asli Anda.

4. Deskripsi produk dan eCommerce

Anda mengelola semua aspek pemasaran untuk toko online yang menjual barang-barang kulit buatan tangan. Produk ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk menonjol, tetapi interaksi online saja tidak cukup.

Menulis deskripsi produk dan mengoptimalkan untuk SEO membutuhkan waktu yang lebih baik Anda gunakan untuk pemasaran offline.

Namun, ini adalah pekerjaan yang tak terhindarkan. Berikut adalah beberapa prompt Jasper AI untuk membantu Anda membuat konten eCommerce yang menarik:

1. Saya membutuhkan deskripsi produk yang detail untuk lini produk baru [nama lini] dari [kategori produk]. Tekankan [keunggulan produk] dan susun dalam format pembuka, fitur, manfaat, dan ajakan bertindak (CTA). Fokuslah pada membedakan lini produk ini dari pesaingnya, tambahkan [faktor-faktor], dan sesuaikan dengan [audiens target].

2. Jelaskan sehari dalam kehidupan seorang pelanggan [target audiens] yang menggunakan [nama produk], dengan menyoroti dampaknya di setiap tahap kehidupan mereka.

3. Tulis deskripsi yang kaya akan sensasi tentang [nama produk] dari [nama merek]. Jelaskan bagaimana penampilannya, teksturnya, aromanya, atau suaranya tanpa menggunakan kata sifat produk yang umum seperti [contoh]. Fokuslah pada membenamkan pembaca ke dalam pengalaman tersebut daripada sekadar mendeskripsikan barangnya.

4. Tulis deskripsi produk dan tag produk untuk [nama dan deskripsi produk] yang menonjolkan bagaimana produk tersebut sangat cocok untuk [musim tertentu] atau [skenario, seperti pernikahan, liburan, atau liburan akhir pekan]. Buat skenario tersebut unik sesuai dengan tujuan produk.

5. Tulis deskripsi meta produk untuk [nama produk] yang berfokus pada keahlian dan kisah di balik pembuatan produk tersebut. Hal ini dapat mencakup bahan-bahan, para pengrajin, atau proses pembuatannya. Sertakan [detail].

💡Tips Pro: Latih alat AI Anda agar mencerminkan nada dan gaya bahasa merek Anda dengan memberikan contoh dari konten sebelumnya atau panduan gaya. Anda juga dapat memberikan data baru dan umpan balik untuk memastikan semua deskripsi selaras dengan identitas merek Anda dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Menggunakan Prompt Jasper AI

Menggunakan Jasper AI memang seru, tapi beberapa kesalahan pemula bisa bikin hasilnya kurang memuaskan. Ini yang harus dihindari:

Kelebihan informasi: Memberikan terlalu banyak informasi sekaligus kepada Jasper dapat menyebabkan kebingungan dan respons yang tidak jelas. Pisahkan tugas yang rumit menjadi serangkaian perintah yang terfokus dan mudah dikelola untuk hasil yang lebih jelas

Menerima hasil yang kurang memadai: Hasil yang tidak memuaskan atau di bawah standar berarti peluang terlewatkan. Oleh karena itu, sempurnakan prompt Anda atau minta revisi hingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan

Mengabaikan bias: Hasil yang dihasilkan Jasper AI dapat mencerminkan bias seperti bias sampling atau stereotip akibat keterbatasan data pelatihan. Mengabaikan hal ini dapat menyebabkan hasil yang bias atau bermasalah

🤝 Pengingat Ramah: Meskipun AI unggul dalam menghasilkan ide kreatif dan mengotomatiskan tugas, AI tidak dapat menggantikan wawasan manusia. Jadi, gunakanlah untuk meningkatkan keterampilan menulis Anda.

Keterbatasan Penggunaan Jasper

Meskipun Jasper mampu menghasilkan draf yang solid, platform ini tidak luput dari kekurangan. Memahami hal ini memungkinkan Anda menyesuaikan hasilnya dan memastikan penggunaan AI untuk pemasaran konten secara efektif.

Kesulitan dengan topik khusus: Jasper sering menghasilkan konten umum pada topik khusus, jadi bersiaplah untuk melakukan banyak penyuntingan. Misalnya, tanyakan tentang pemasaran berbasis akun untuk SaaS B2B di bidang kesehatan, dan Jasper mungkin akan memberikan tips umum alih-alih detail khusus industri

Kurang memiliki kemampuan manajemen proyek: Jasper unggul dalam pembuatan konten, tetapi tidak dilengkapi dengan alat untuk menyinkronkan ide, melacak tugas, atau mengelola alur kerja tim. Hal ini memaksa pemasar untuk bergantung pada platform terpisah

Membutuhkan beberapa putaran revisi: Anggaplah hasil karya Jasper sebagai draf awal. Jika Anda menginginkan hasil yang lebih rapi, bersiaplah untuk meluangkan waktu untuk memeriksa fakta dan melakukan modifikasi

Tidak mampu menangani format yang rumit: Jasper kurang memadai untuk kebutuhan format lanjutan seperti tabel, grafik, atau elemen visual yang rumit dalam konten

Alternatif Jasper yang Layak Dicoba

Jasper menetapkan standar tinggi dalam penulisan AI, namun sering kali menghasilkan konten yang dapat diprediksi dan memiliki struktur yang serupa. Dan untuk tugas-tugas kompleks seperti mengoordinasikan kampanye atau menyesuaikan konten dengan alur kerja—hal ini mungkin membuat Anda merasa kurang puas.

Jadi, mengapa tidak menjelajahi alat pemasaran AI lainnya?

Di situlah Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp dapat membantu.

Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Anda dapat menggunakannya untuk mengotomatiskan proses rutin, meningkatkan komunikasi, mendapatkan sudut pandang pemasaran yang unik, dan mempercepat pembuatan konten—semuanya dalam satu platform.

ClickUp Brain, asisten penulisan AI dari ClickUp, membantu tim mengorganisir ide, melakukan brainstorming, dan mengatur alur kerja untuk mempermudah proses penulisan.

Mari kita lihat beberapa fitur yang membuatnya layak untuk dicoba. 📃

Pembuatan konten

Buat salinan dan konten yang rapi dalam nada apa pun dengan ClickUp Brain

Baik Anda membutuhkan konten panjang maupun pendek (email, postingan blog, teks media sosial, dll.)—ClickUp Brain dapat menyusunnya hanya dengan beberapa klik. Aplikasi ini bahkan dapat merangkum diskusi dan membuat catatan rapat.

📌Contoh Prompt: Buat kalender pemasaran email selama sebulan untuk kampanye promosi peluncuran produk SaaS baru kami. Kalender tersebut harus mencakup 4 email mingguan: satu untuk memperkenalkan produk, satu untuk testimoni pelanggan, satu untuk penawaran khusus, dan satu untuk demo produk.

Lihat tanggapan ClickUp Brain terhadap prompt tersebut

Anda dapat melihat bagaimana ClickUp Brain memproses prompt dan terintegrasi dengan ClickUp Docs untuk membuat konten yang diminta. ClickUp Docs berfungsi sebagai repositori terpusat untuk menyimpan semua konten Anda. Seluruh anggota tim Anda dapat berkolaborasi dan memberikan umpan balik secara real-time.

Integrasi alur kerja

Integrasi ClickUp Brain dengan ClickUp Tasks memungkinkan Anda untuk secara otomatis menghasilkan pembaruan, laporan status, dan ringkasan berdasarkan tugas dan proyek Anda.

Selain itu, ClickUp Brain memberikan nilai tambah sebagai alternatif Jasper AI dengan mengotomatiskan pembuatan tugas berdasarkan kebutuhan dan percakapan Anda.

Misalnya, jika Anda menjelaskan detail topik posting blog baru, sistem ini dapat menghasilkan dan menugaskan tugas tersebut kepada penulis konten, berkat kemampuan otomatisasi bawaan yang dapat memproses perintah otomatisasi dalam bahasa alami.

💡Tips Pro: Jika Anda kesulitan merumuskan ulang kalimat yang canggung atau perlu menyempurnakan konten yang sudah ada, ClickUp Brain dapat membantu. Alat ini menyempurnakan alur kalimat, struktur, dan keterbacaan, serta memberikan saran untuk memperkuat pesan Anda atau memperbaiki pilihan kata.

Pelacakan kampanye dan pengambilan informasi

Berbeda dengan Jasper AI yang terutama menghasilkan ide, ClickUp Brain berfungsi sebagai basis pengetahuan pemasaran, menghubungkan detail kampanye, file tim, dan analitik untuk akses instan. Kemampuan multifungsi ini menjadikannya salah satu alternatif Jasper AI yang paling kuat.

Perlu mengevaluasi kinerja kampanye terbaru Anda? Tanyakan kepada Brain, ‘Berapa CTR untuk kampanye email terakhir?’ untuk mendapatkan wawasan langsung.

Dapatkan pembaruan instan tentang diskusi atau tugas apa pun untuk memastikan keselarasan tim dengan ClickUp Brain

Kolaborasi tim

Ingin menciptakan alur kerja yang lancar untuk tim konten Anda? ClickUp Brain + ClickUp Chat adalah solusinya. ClickUp Brain memungkinkan Anda mengatur dan menyimpan semua ide, catatan, dan sumber daya di satu tempat, sehingga memudahkan pelacakan dan pengembangan konsep konten.

Di saat yang sama, ClickUp Chat memusatkan komunikasi sehingga anggota tim dapat dengan cepat berbagi umpan balik, mendiskusikan perubahan, atau mengajukan pertanyaan—tanpa perlu berpindah-pindah platform. Kombinasi ini tidak hanya memperlancar kolaborasi tetapi juga memastikan semuanya tetap terhubung, sehingga memudahkan tim untuk tetap berada di halaman yang sama dan membuat konten berkualitas tinggi dengan cepat.

Template siap pakai

Untuk memudahkan pekerjaan Anda, ClickUp memiliki perpustakaan lengkap template prompt AI khusus pemasaran. Tidak perlu memikirkan prompt atau memulai dari awal.

Misalnya, templat strategi pemasaran konten sangat ideal untuk tim pemasaran yang sibuk dengan banyak tanggung jawab.

Ubah Prompt AI Menjadi Proyek yang Sukses dengan ClickUp

Jasper AI memungkinkan Anda menyusun berbagai jenis konten dan mengemukakan ide-ide kreatif. Namun, fungsinya hanya sampai di situ saja. Jasper AI tidak memiliki alat manajemen proyek terintegrasi yang dapat membantu Anda mengelola strategi pemasaran konten Anda secara terpusat.

Jika Anda mencari alat manajemen proyek dengan kemampuan AI bawaan, ClickUp adalah pilihan terbaik.

ClickUp adalah platform manajemen proyek serbaguna yang menyederhanakan alur kerja Anda dengan alat-alat yang andal untuk mengelola tugas, memantau kemajuan proyek, dan mengoordinasikan upaya antar tim.

ClickUp Brain adalah sumber daya berharga di dalam ruang kerja ClickUp yang meningkatkan manajemen tugas, pembuatan konten, dan kolaborasi tim. Fitur ini melampaui bantuan penulisan dasar dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja harian Anda, sehingga proyek yang paling rumit pun menjadi lebih mudah dikelola dan dilaksanakan.

