“Saya bukan tipe orang yang bisa multitasking,” katamu sambil menyesap kopi kedua, membalas email, merencanakan makan siang, dan bergegas mengejar tenggat waktu klien. Namun, bekerja seperti ini membuatmu melewatkan tugas penting saat sibuk mengurus lima tugas yang kurang prioritas.

Tidak harus seperti ini! Alat AI dapat meningkatkan produktivitas, memudahkan pengelolaan tugas, memperbaiki komunikasi, dan membantu dalam tugas-tugas seperti analisis data.

Kenalkan ChatGPT, teman produktivitas Anda yang tidak pernah istirahat minum kopi dan tahu hampir segalanya tentang dunia. Karena jika 24 jam terasa seperti 24 menit bagi Anda, maka yang Anda butuhkan hanyalah asisten AI.

Reuters melaporkan bahwa ChatGPT memiliki basis pengguna aktif sebanyak 200 juta orang setiap minggunya. Jelas, kehadirannya sangat terasa!

Teruslah membaca untuk mengetahui cara memanfaatkan ChatGPT guna meningkatkan produktivitas Anda.

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Meningkatkan Produktivitas

ChatGPT adalah asisten Anda yang tidak pernah tidur. Baik Anda seorang pelajar maupun profesional, alat ini dapat membantu Anda dalam tugas sehari-hari seperti kegiatan akademis, pemikiran kreatif, proyek pribadi, atau bahkan penyusunan dan analisis dokumen.

Namun, sebelum menganggap ChatGPT selalu memberikan jawaban yang tepat, ingatlah bahwa ChatGPT dilatih oleh manusia menggunakan kumpulan data. Meskipun kuat, mudah diakses, dan inovatif, ChatGPT tetap bisa membuat kesalahan. Salah satu triknya adalah menulis prompt yang jelas dan hindari kebingungan!

Setelah itu, berikut adalah 15 cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan ChatGPT:

1. Menulis konten

Apakah Anda sudah terlalu familiar dengan perasaan menatap layar kosong?

Kata-kata tidak akan menulis sendiri, jadi mengapa tidak mencari bantuan untuk menghasilkan ide? Alat penulisan berbasis AI dapat memberikan banyak manfaat, baik saat Anda mengalami kebuntuan menulis maupun kehabisan waktu.

ChatGPT dapat membantu dalam:

Membuat postingan blog atau konten media sosial

Menyusun email/laporan

Melakukan penelitian untuk tugas-tugas tertentu

Melakukan tindakan pengeditan dan pemeriksaan naskah

Prompt: “Buatlah [gaya penulisan] [jenis artikel] tentang [topik] dengan panjang [jumlah kata]. Jelaskan mengenai [subjudul/poin-poin penting yang perlu ditonjolkan]. ”

📌Contoh: “Buatlah postingan blog yang lucu tentang kecerdasan buatan dalam 500 kata. Jelaskan potensi manfaat AI, masalah etika, dan dampaknya terhadap pasar kerja. ”

2. Membuat kode untuk pemrograman

Pengembangan perangkat lunak dari awal itu melelahkan dan rumit. Gunakan ChatGPT untuk meringankan beban kerja Anda dengan:

Menulis potongan kode

Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam kode, yang juga dikenal sebagai debugging

Mempelajari bahasa pemrograman baru, fitur-fiturnya, dan potongan kode alternatif

Memahami mengapa kode tidak berfungsi

Menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lainnya

Catatan: ChatGPT bukanlah alat peninjau kode. Mintalah bantuan, tetapi selalu uji hasilnya.

Prompt: “Saya perlu mengimplementasikan [fungsionalitas tertentu] dalam [bahasa pemrograman]. Persyaratan utama saya adalah [Persyaratan 1], [Persyaratan 2], dan [Persyaratan 3]. Harap pertimbangkan praktik terbaik untuk [bahasa/kerangka kerja]. Buat kode dengan komentar yang jelas yang menjelaskan logikanya. ”

📌Contoh: “Saya perlu membuat skrip pemrosesan data untuk file CSV besar menggunakan Python dan Flask. Persyaratan utama saya adalah kinerja tinggi untuk dataset besar, desain yang skalabel, serta dokumentasi yang jelas dan ringkas. Harap pertimbangkan praktik terbaik terkait keamanan dan kinerja Flask. Buat kode tersebut dengan komentar yang jelas untuk menjelaskan logikanya.”

3. Belajar bahasa baru

ChatGPT dapat mengajarkan Anda aturan tata bahasa dan struktur kalimat dalam berbagai bahasa. ChatGPT juga dapat menjelaskan perbedaan antara dua bahasa untuk memudahkan proses belajar.

Gunakan ChatGPT untuk membuat panduan bahasa yang praktis untuk penggunaan pribadi Anda.

Prompt: “Apa perbedaan antara [kata/aturan] dalam [Bahasa 1] dan [kata/aturan] dalam [Bahasa 2]? Jelaskan kepada saya seolah-olah saya adalah pemula dalam kedua bahasa tersebut. ”

📌Contoh: “Apa perbedaan antara bentuk lampau dalam bahasa Spanyol (pretérito) dan bentuk lampau dalam bahasa Prancis (passé composé)? Jelaskan kepada saya seolah-olah saya adalah pemula dalam kedua bahasa tersebut.”

4. Menerjemahkan bahasa asing

Apakah Anda perlu melihat lirik lagu Spanyol dalam bahasa Inggris? Atau ada puisi Arab yang perlu bantuan untuk dipahami? ChatGPT dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain dalam hitungan detik.

Prompt: “Tolong terjemahkan [konten dalam bahasa 1] ke [bahasa 2]. ”

📌Contoh: “Tolong terjemahkan ‘Saya ingin membuat reservasi untuk dua orang pada pukul 7 malam’ dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis.”

5. Mencari inspirasi

Kita semua pernah mengalami kebuntuan setidaknya sekali dalam hidup. Mahasiswa mungkin kesulitan memilih topik tesis, sementara penulis mungkin kesulitan mengembangkan garis besar alur cerita.

Gunakan ChatGPT untuk mengumpulkan ide dan memicu inspirasi kreatif. Anda kemudian dapat mengembangkan saran-saran tersebut menjadi konsep yang matang.

Prompt: “Pertimbangkan [posting media sosial/topik diskusi] dalam obrolan ini dan sarankan lima cara berbeda untuk menuliskannya. Pertahankan nada suaranya. ”

📌Contoh: “Pertimbangkan postingan media sosial dalam obrolan ini: ‘Senang mengumumkan peluncuran produk baru kami! Nantikan pembaruan selanjutnya!’ dan sarankan lima cara berbeda untuk menulisnya. Pertahankan nada antusiasnya.”

6. Mengatur beban kerja Anda

Email yang belum dibaca, tugas yang belum diselesaikan, dan panggilan yang belum dijawab bisa menimbulkan stres. Kurangnya organisasi dan praktik manajemen tugas dapat menumpuk pekerjaan dan menyebabkan keterlambatan. Namun, ChatGPT dapat menjadi manajer proyek Anda, membantu Anda mengatur kekacauan tersebut.

Prompt: “Saya seorang [jabatan]. Pekerjaan saya meliputi [jelaskan tugas-tugas yang perlu Anda kelola]. Saat ini saya [menggunakan metode ini] tetapi [jelaskan tantangan spesifik yang Anda hadapi]. Bisakah Anda membantu saya mencapai [hasil yang diinginkan]?”

📌Contoh: “Saya seorang manajer pemasaran. Tugas saya meliputi mengawasi kampanye, melacak ROI, dan mengelola konten di berbagai platform. Saat ini saya menggunakan spreadsheet untuk melacak kinerja kampanye, tetapi saya kesulitan menganalisis kumpulan data besar dengan cepat dan akurat. Bisakah Anda membantu saya menemukan cara yang lebih efisien untuk melacak dan menganalisis data kampanye?”

7. Transkripsi file video dan audio

GPT-4 memungkinkan Anda mengunggah berkas audio atau video. Gunakan fitur ini untuk mengubahnya menjadi teks dalam lebih dari 50 bahasa dan menyimpan hasilnya dalam berbagai format berkas.

Misalnya, unggah catatan suara Anda ke ChatGPT-4 dan ubah isinya menjadi postingan blog atau paragraf.

Prompt: “Berikut ini adalah [catatan suara/berkas audio] dari [rapat/posting blog]. Silakan buat berkas teks kata per kata. Perlu diketahui bahwa berkas audio tersebut berisi [jumlah pembicara]. Harap cantumkan nama mereka dalam transkrip yang telah diformat. ”

📌Contoh: “Ini adalah rekaman suara rapat tim. Silakan buat berkas teks yang mencatat setiap kata. Perlu diketahui bahwa berkas audio tersebut berisi tiga pembicara. Tolong cantumkan nama mereka dalam transkrip yang telah diformat.”

8. Mencatat refleksi Anda

Alat ini memungkinkan Anda untuk mencatat dan merekam refleksi Anda. Bagian terbaiknya adalah ChatGPT dapat diam atau responsif, tergantung pada preferensi Anda.

Anda juga dapat menggunakannya untuk:

Analisis entri jurnal Anda dan identifikasi pola-pola

Berikan label pada emosi yang telah Anda ungkapkan

Buatlah pertanyaan untuk memperkaya proses berpikir dan refleksi Anda

Dapatkan sudut pandang alternatif untuk mendorong pemikiran yang konstruktif

Anda dapat meminta ChatGPT untuk berperan sebagai tokoh sejarah atau sastra, dan ia akan menanggapi entri jurnal Anda sebagaimana yang akan dilakukannya. Misalnya, bayangkan bagaimana Judith Butler akan menanggapi entri jurnal Anda yang terakhir!

Prompt: “Hai ChatGPT, bisakah kamu kembali ke [jumlah entri jurnal dalam obrolan] terakhir dan tunjukkan pola yang berulang? Tolong sarankan cara-cara konstruktif untuk mengatasinya. ”

📌Contoh: “Hai ChatGPT, bisakah kamu melihat kembali lima entri jurnal terakhir di obrolan dan menunjukkan pola yang berulang? Tolong sarankan cara-cara konstruktif untuk mengatasinya.”

9. Merangkum dokumen yang panjang

ChatGPT dapat membantu merangkum, mengidentifikasi poin-poin penting, dan menyusun kumpulan data besar dalam hitungan detik.

Prompt: “Berikut ini adalah. Tolong tuliskan notulen rapat dalam format daftar. ”

📌Contoh: “Ini adalah file audio rapat hari ini. Tolong tuliskan notulen rapat dalam format daftar.”

10. Membuat rencana perjalanan

Gunakan ChatGPT sebagai pemandu wisata pribadi Anda. Minta ChatGPT untuk membuat rencana perjalanan untuk liburan mendatang atau hari libur di kota asal Anda.

Prompt: “Hai ChatGPT, saya berencana mengunjungi [tujuan Anda] pada [bulan dan tahun]. Buatlah rencana perjalanan selama [jumlah hari] untuk saya. Saya mencari tempat-tempat yang [penuh petualangan/menenangkan/unik].”

📌Contoh: “Hai ChatGPT, saya berencana mengunjungi Tokyo pada Juni 2025. Buatlah rencana perjalanan selama 5 hari untuk saya. Saya mencari tempat-tempat yang menantang.”

11. Mengenali gaya pribadi Anda

Punya undangan pernikahan tapi bingung mau pakai apa selain tuksedo hitam? Bicaralah dengan ChatGPT!

Prompt: “Hai ChatGPT, saya [usia dan jenis kelamin Anda] dengan tinggi [tinggi badan Anda], berat [berat badan Anda]. Saya harus menghadiri [jenis acara] pada bulan [bulan]. Tolong sarankan pakaian dan warna apa yang akan menonjolkan fitur wajah saya.”

📌Contoh: “Hai ChatGPT, saya seorang wanita berusia 28 tahun dengan tinggi 5’6” dan berat 145 lbs. Saya harus menghadiri sebuah pernikahan pada bulan Juni. Tolong sarankan pakaian dan warna apa yang akan menonjolkan fitur wajah saya.”

12. Bereksperimen dengan seni

Minta ChatGPT untuk mendesain logo, mood board, poster, dan sebagainya, serta ambil inspirasi dari kreativitasnya untuk menciptakan desain yang unik.

Prompt: “Saya sedang mengerjakan [deskripsi proyek dan jenis desain]. Tolong berikan beberapa ide untuk [poin-poin yang perlu ditonjolkan]. ”

📌Contoh: “Saya sedang mengerjakan perancangan ulang situs web untuk platform e-commerce. Tolong berikan saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mempermudah proses checkout, dan mempercantik tampilan visual.”

13. Belajar resep baru

Apakah Anda bingung mau masak apa? Kita sering membutuhkan resep yang seimbang antara sehat dan lezat. ChatGPT dapat membuat resep tersebut untuk Anda sesuai dengan instruksi Anda dan isi kulkas Anda.

Prompt: “Hai ChatGPT, saya punya [isi kulkas]. Sarankan 5 [jenis resep] yang bisa saya buat dari bahan-bahan tersebut dalam waktu kurang dari 30 menit. ”

📌Contoh: “Hai ChatGPT, aku punya dada ayam, bayam, tomat, telur, dan keju di kulkasku. Sarankan lima resep cepat dan mudah yang bisa aku buat dengan bahan-bahan itu dalam waktu kurang dari 30 menit.”

14. Memecah proyek kompleks menjadi konsep yang lebih sederhana

Ubah informasi yang berantakan, tujuan proyek yang rumit, dan daftar tugas yang menumpuk menjadi tujuan yang dapat dilakukan dan dicapai.

Prompt: “[Masukkan informasi]. Hai ChatGPT, tolong susun informasi ini dan sajikan dalam format daftar. ”

📌Contoh: “Saya punya daftar tugas untuk minggu ini: 1. Menyelesaikan laporan proyek 2. Menghadiri rapat tim 3. Menulis postingan blog untuk perusahaan 4. Meninjau analisis pemasaran 5. Merencanakan konten untuk media sosial. Hai ChatGPT, tolong susun informasi ini dan sajikan dalam format daftar. ”

15. Membuat rutinitas olahraga Anda

Mintalah ChatGPT untuk memberikan rutinitas olahraga serta tips menjaga pola makan seimbang dan kebersihan diri.

Catatan: Ingat, ChatGPT adalah alat berbasis kecerdasan buatan (AI). Meskipun dapat merancang rutinitas olahraga, Anda harus tetap realistis mengenai penurunan atau kenaikan berat badan dan berkonsultasi dengan ahli gizi atau pelatih.

Prompt: “Hai ChatGPT, berat badanku [berat badanmu] dan aku mengonsumsi [jumlah kalori] setiap hari. Tolong sarankan rutinitas olahraga selama [jumlah hari] dan pola makan seimbang untuk membantuku mencapai [target berat badan]. ”

📌Contoh: “Hai ChatGPT, berat badanku 160 lbs dan aku mengonsumsi 2.000 kalori setiap hari. Tolong sarankan rutinitas olahraga 5 hari seminggu dan pola makan seimbang untuk membantuku mencapai target menurunkan berat badan 10 lbs.”

Keterbatasan Penggunaan ChatGPT untuk Meningkatkan Produktivitas

Meskipun ChatGPT dapat membantu Anda menyusun rencana produktivitas, pengawasan manusia tetap memainkan peran yang sangat penting. AI ini tahu banyak hal, tetapi tidak tahu segalanya. Ia tidak mempertimbangkan bagaimana atau mengapa suatu konsep; sebaliknya, alat ini hanya memberikan informasi berdasarkan pemahamannya terhadap perintah yang diberikan.

Itulah mengapa penting untuk memeriksa ulang semua yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Misalnya, dua pengacara Amerika, Tuan Schwartz dan rekannya, Peter LoDuca, didenda $5.000 karena mengutip kasus yang tidak ada dalam berkas pengadilan mereka.

Salah satu pengacara, Bapak Schwartz, menjelaskan kepada hakim bahwa mereka sempat mengira ChatGPT sebagai ‘mesin pencari super’ dan bahwa ia mengetahui hal itu dari anak-anaknya.

Namun demikian, kita dapat dengan mudah melihat pentingnya melakukan riset sendiri terlepas dari apa yang dikatakan ChatGPT atau alat AI serupa. Selain itu, berikut adalah beberapa keterbatasan ChatGPT lainnya:

1. ChatGPT tidak dapat menyelesaikan soal matematika

Meskipun komputer dan kalkulator sudah dianggap biasa, Anda tidak boleh menganggap AI juga hebat dalam matematika. Sebuah diskusi di forum OpenAI mengungkapkan bahwa ChatGPT dirancang untuk memenuhi permintaan kreatif, bukan untuk menyelesaikan persamaan matematika yang kompleks.

2. Prompt yang buruk dapat menghasilkan jawaban yang menyesatkan

Prompt sangat penting saat Anda berkomunikasi dengan ChatGPT. Alat AI ini tidak dapat membaca makna tersirat. Oleh karena itu, Anda harus menjelaskan pertanyaan Anda secara rinci—beritahu ChatGPT persis apa yang Anda inginkan dan bagaimana caranya. Jika tidak, akan sulit untuk menemukan jawaban yang sesuai atau bermanfaat.

3. ChatGPT tidak dapat mematuhi batasan jumlah kata

Kita sudah tahu tentang keterbatasannya dalam matematika. Namun, ChatGPT juga tidak mematuhi batasan jumlah kata yang ditentukan.

Bahkan jika demikian, jawabannya tetap salah saat dicek ulang. Praktik-praktik seperti ini dapat menghambat kinerja organisasi yang sangat bergantung pada AI untuk memenuhi kebutuhan konten mereka.

Berikut ini contohnya:

4. Bias bawaan menyebabkan hasil yang bias

Respons ChatGPT dapat dipengaruhi oleh bias dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang bias atau diskriminatif.

5. ChatGPT mengalami kesulitan dalam menangani tugas multibahasa

ChatGPT mungkin mengalami kesulitan dalam menangani tugas-tugas yang memerlukan pemahaman dan pembuatan teks dalam berbagai bahasa.

Baca Juga: 20 Alternatif ChatGPT Terbaik

Menggunakan ClickUp untuk Produktivitas

Kita telah mengetahui bahwa ChatGPT dapat memberikan respons ‘fiktif’, dengan menganggap asumsi sebagai fakta. Pengguna harus menggunakan dengan hati-hati karena platform ini mungkin memberikan analisis yang salah atau menghasilkan informasi yang menyesatkan.

Hal ini juga membuat ChatGPT tidak cocok untuk penggunaan organisasi dan pekerjaan. Yang Anda butuhkan adalah alat produktivitas dengan kemampuan AI. Nah, ClickUp memenuhi semua kriteria ini dan masih banyak lagi.

ChatGPT terintegrasi dengan lebih dari 1.000 alat, menyatukan semua informasi di satu tempat dan mengurangi kesalahan transfer data. Singkatnya, Anda memiliki satu antarmuka untuk mengelola fungsi-fungsi dan memberikan visibilitas kepada tim Anda.

Fitur ClickUp mengurangi kebingungan dan menghemat waktu dengan menghilangkan kebutuhan untuk berpindah-pindah antar platform. Misalnya, Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam di depan meja untuk menyempurnakan brief proyek—cukup minta ClickUp Brain untuk melakukannya untuk Anda!

Tulis ringkasan proyek menggunakan ClickUp Brain

Ada tiga fitur utama ClickUp Brain, AI Knowledge Manager, AI Project Manager, dan AI Writer, yang dapat diakses oleh setiap anggota tim untuk mengatur rutinitas harian. Dan itu pun tanpa tekanan untuk mencari tahu prompt yang tepat dalam memberikan instruksi.

Berikut adalah cara fitur-fitur ini dapat membantu Anda menghemat waktu, mengotomatiskan tugas rutin, dan banyak lagi:

Manajer Pengetahuan AI

Temukan jawaban yang kontekstual dan terperinci untuk semua pertanyaan Anda tentang tugas, dokumen, dan orang-orang dengan bantuan manajer pengetahuan AI.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Peroleh informasi dari dokumen, laporan, atau halaman wiki Anda dalam hitungan detik

Analisis data dalam kumpulan dokumen yang besar

Pantau kemajuan tim Anda dan persiapkan diri sejak dini untuk tantangan yang akan datang

Manajer Proyek AI

Alat AI untuk otomatisasi adalah berkah! Manajer proyek AI menghilangkan tugas-tugas berulang, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda. Baik itu entri data atau perencanaan Substack, semuanya ditangani dengan baik.

Beberapa fitur otomatisasi unggulannya adalah:

Membuat ringkasan proyek dan pembaruan berdasarkan status pekerjaan saat ini

Menyoroti poin-poin penting terkait data

Memahami hambatan dan kelemahan

Mengoptimalkan alokasi sumber daya

Ubah komentar menjadi tugas ClickUp atau alokasikan ke tim

Penulis AI untuk Pekerjaan

Fitur ini memungkinkan Anda membuat konten yang dibutuhkan dengan asisten penulisan bawaan, melakukan pemeriksaan ejaan, dan banyak lagi. Atur semua kebutuhan konten Anda di satu tempat:

Buat tabel tanpa repot untuk analisis pesaing atau membandingkan ulasan

Buat berbagai jenis templat untuk dokumen, tugas, atau proyek, lalu gunakanlah

Ubah catatan suara menjadi teks dan gunakan AI writer untuk mentranskrip informasi dari rapat dan klip Anda

ClickUp menawarkan banyak fitur dalam satu platform, seperti manajemen proyek, opsi brainstorming, manajemen tugas, perencanaan proyek, manajemen dokumentasi, dan lain-lain. Platform ini jelas telah mempermudah pekerjaan kami karena mudah digunakan, antarmuka pengguna (UI) dirancang dengan baik, dan kolaborasi di dalam tim serta dengan tim lain menjadi lebih lancar. Kami dapat mengelola pekerjaan dengan lebih baik, melacak dan melaporkan pekerjaan dengan mudah, serta merencanakan masa depan berdasarkan rapat harian untuk memantau kemajuan.

Jelas, ClickUp dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan preferensi organisasi Anda. Dan jika Anda membutuhkan alat AI untuk penggunaan pribadi, ada solusinya juga!

Selain untuk tim besar, ClickUp juga cocok untuk pekerja lepas, pelajar, dan siapa pun yang ingin mencapai tujuannya. Template produktivitasnya sepenuhnya dapat disesuaikan dan siap digunakan.

Misalnya, Template Produktivitas Pribadi ClickUp membagi daftar tugas Anda menjadi hierarki dan mengubahnya menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Fitur ini menyediakan struktur yang dapat disesuaikan untuk tujuan Anda dan menawarkan opsi untuk menjaga antarmuka tetap pribadi atau publik.

Template ini juga memungkinkan Anda untuk:

Buat satu ruang untuk mengelola dan memantau produktivitas Anda

Tetapkan status khusus pada tugas Anda berdasarkan jadwal dan prioritasnya

Kategorikan tindakan ke dalam bidang kustom untuk mengatur daftar tugas

Visualisasikan kemajuan Anda dalam bentuk laporan produktivitas pribadi

Jadwalkan tugas dan pastikan Anda selalu tepat waktu

Dapatkan pemberitahuan real-time sebagai pengingat

Anda juga dapat memvisualisasikan data untuk mengukur produktivitas Anda. Gunakan Template Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp untuk melacak tujuan harian, mingguan, dan bulanan Anda.

Selain itu, Template Menggunakan ClickUp untuk Produktivitas mungkin adalah apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan efektivitas tanpa harus bekerja lembur. Template ini dapat membantu Anda menyaring tugas-tugas penting dan memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Otomatiskan Tugas Rutin Anda dengan Integrasi yang Lancar

ChatGPT dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan tugas-tugas monoton dan berulang dalam waktu yang lebih singkat. Namun, kita juga perlu mengevaluasi apakah ini merupakan solusi jangka panjang.

Mengintegrasikan ChatGPT dengan berbagai ruang kerja memerlukan plugin, API, dan ekstensi. Pengguna harus berpindah-pindah antara berbagai ruang kerja untuk memantau produktivitas dan mengelola pembaruan.

Sebaliknya, ClickUp Brain menggabungkan semua ruang kerja ke dalam satu antarmuka. Anda dapat meminta pembaruan status, dan sistem akan menjawab setelah memeriksa tugas, dokumen, laporan kemajuan, dan sebagainya. Tanggapan yang diberikan bersifat kontekstual, relevan, dan bermanfaat.

Selain itu, Anda tidak perlu jago membuat prompt!

