Templat Daftar Tugas Gratis untuk Excel

Mengelola tugas sering kali terasa seperti permainan pingpong yang tidak pernah berakhir.

Anda menyelesaikan satu tugas, dan lima tugas lainnya muncul.

Di situlah daftar tugas hadir untuk menyelamatkan hari Anda. Daftar ini seperti asisten pribadi Anda, membantu Anda mengawasi apa yang akan dilakukan selanjutnya dan menyelesaikan tugas dengan ketepatan seperti seorang ninja.

Dengan templat daftar tugas Excel, Anda bisa meninggalkan pena dan kertas dan menggunakan cara yang lebih efisien dalam mengelola beban kerja. Templat Excel ini memungkinkan Anda menyesuaikan semuanya agar sesuai dengan kebutuhan Anda, membuatnya berguna untuk semua tugas.

Pada artikel ini, kami akan mengulas templat daftar tugas Excel terbaik yang dapat digunakan secara gratis untuk Anda.

Bonus: Meskipun templat Excel dapat membantu, kami memiliki templat daftar tugas lain untuk Anda nanti di artikel ini. Percayalah pada kami-Anda akan senang menggunakannya!

Apa itu Templat Excel Daftar Tugas?

Templat Excel daftar tugas adalah alat yang praktis dan dapat disesuaikan yang membantu Anda tetap teratur dengan mengelola tugas-tugas Anda dalam spreadsheet Excel.

Templat ini memudahkan Anda untuk menetapkan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan memprioritaskan apa yang paling penting dalam hari Anda.

Baik berpindah dari satu proyek ke proyek berikutnya, mengatur jadwal keluarga, atau mengerjakan tugas sekolah, templat ini adalah cara terbaik untuk melacak semuanya di satu tempat.

Yang membuat templat daftar tugas Excel menjadi lebih baik adalah keserbagunaannya.

Tidak seperti perencana standar, Anda dapat menyesuaikan templat ini agar sesuai dengan daftar tugas apa pun.

Templat ini bisa sesederhana atau sedetail yang dibutuhkan, mulai dari memberi kode warna pada tugas yang mendesak hingga menyaring item yang sudah selesai.

Ingin menambahkan kotak centang setelah setiap tugas untuk perasaan puas saat menandainya? Lakukan saja.

Templat-templat ini juga bagus untuk kolaborasi. Jika Anda mengoordinasikan tugas dengan tim atau keluarga Anda, cukup bagikan file Excel; semua orang dapat memperbarui kemajuan mereka secara real time.

Selain itu, templat ini membantu Anda memvisualisasikan tugas yang sudah selesai dan tenggat waktu yang tertunda-sehingga Anda tidak akan pernah melupakan tujuan Anda.

Apa yang Membuat Templat Excel Daftar Tugas yang Baik?

Templat Excel daftar tugas yang solid lebih dari sekadar tempat untuk mencatat tugas.

Misalnya, template ini memungkinkan Anda untuk memecah tugas proyek menjadi bagian-bagian kecil, menjadwalkan rutinitas mingguan, atau melacak kemajuan Anda pada tujuan jangka panjang.

Templat harus memiliki kolom yang jelas untuk melacak tanggal jatuh tempo, tingkat prioritas, dan kemajuan. Templat ini juga harus memiliki fitur bawaan seperti pemformatan bersyarat untuk menyoroti tugas yang terlambat atau menandai tugas yang sudah selesai.

Templat Excel yang ideal harus cukup fleksibel untuk menangani apa pun, mulai dari mengatur beberapa proyek hingga membuat daftar periksa pengepakan sederhana untuk perjalanan.

Idealnya, templat utama Anda harus mudah beradaptasi dan dimuat sebelumnya dengan fitur-fitur seperti pemformatan bersyarat, bagan Gantt, dan bilah kemajuan untuk membantu Anda merampingkan dan menaklukkan daftar tugas seperti seorang juara.

Baca Juga: Cara Membangun Sistem To-Do yang Baik dan Menjadi Lebih Produktif

10 Templat Excel Daftar Tugas Teratas

1. Templat Daftar Tugas dengan Pelacak Kemajuan oleh Microsoft 365

via Microsoft 365 Templat Daftar Tugas dengan Pelacak Kemajuan dari Microsoft 365 adalah tempat yang tepat untuk memulai jika Anda baru mengenal templat Excel. Dengan kolom yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengatur prioritas tugas, tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan menggunakan bilah kemajuan bawaan.

Templat ini membantu Anda mengelola banyak proyek dengan memungkinkan Anda menetapkan tugas dan melacak status penyelesaian. Saat Anda memperbarui persentase penyelesaian, tugas secara otomatis diperbarui ke 'Selesai' saat selesai, menjaga semuanya tetap teratur.

Baik untuk penggunaan pribadi maupun manajemen proyek, templat yang dapat diakses ini memudahkan pelacakan tugas yang sudah selesai.

Selain itu, templat ini sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat dengan mudah membuat templat yang paling sesuai untuk Anda!

✨ Ideal untuk: Asisten proyek, koordinator tim, dan asisten pribadi yang ingin mengelola tugas dan kemajuan dengan mudah

Baca juga: Bagaimana Cara Membuat Daftar Tugas untuk Anak ADHD? (Dengan Template & Contoh)

2. Templat Daftar Tugas Excel oleh Manajer Proyek

via Manajer Proyek Merasa kewalahan dengan daftar tugas Anda? Dengan Templat Daftar Tugas Excel oleh Manajer Proyek, tetap berada di atas tugas Anda menjadi jauh lebih mudah.

Templat daftar tugas ini memungkinkan Anda menetapkan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan memantau kemajuan menggunakan bilah kemajuan sederhana. Sangat cocok untuk mengelola banyak proyek dan dapat disesuaikan sepenuhnya. Plus, aplikasi ini bisa diunduh gratis!

Butuh kontrol lebih? Anda bisa dengan mudah mengimpor daftar tugas ke perangkat lunak Gantt chart dan berkolaborasi dengan tim untuk manajemen proyek yang lancar.

Ideal untuk: Manajer tugas, pimpinan operasi, dan pemimpin tim yang perlu memantau tugas dan kemajuan proyek

Baca juga: 20 Templat Daftar Tugas Proyek Gratis untuk Tugas oleh ClickUp

3. Templat Daftar Tugas Excel oleh Vertex42.com

via Vertex42 Jika Anda mencari templat yang lebih komprehensif untuk mengelola tugas-tugas Anda (terutama dengan tim Anda), Templat Daftar Tugas Excel dari Vertex42 dapat menjadi pilihan Anda untuk melacak kemajuan.

Templat pelacak tugas yang dapat disesuaikan ini memungkinkan Anda untuk tetap terorganisir dengan memungkinkan Anda untuk menetapkan tugas, mengatur tanggal jatuh tempo, dan memprioritaskan dengan bantuan pemformatan bersyarat. Selain itu, secara otomatis menyaring tugas sehingga Anda dapat mengaturnya berdasarkan bidang yang Anda sukai.

Anda juga dapat mengurutkan tugas berdasarkan prioritas atau status penyelesaian dengan beberapa klik.

Ideal untuk: Manajer tim, koordinator proyek, dan supervisor yang membutuhkan alat manajemen tugas yang komprehensif untuk pelacakan tim

Unduh Template Ini

Baca juga: Cara Membuat Daftar Tugas di Excel (Dengan Template)

4. Templat Daftar Tugas yang Dapat Dicetak oleh Template.net

via Template.net Baik Anda mengelola tugas-tugas pribadi, beberapa proyek, atau penganggaran tim untuk proyek terbaru Anda, Templat Daftar Tugas yang Dapat Dicetak oleh Template.net telah membantu Anda.

Templat Excel yang fleksibel ini memungkinkan Anda untuk menetapkan tugas dengan mudah, menetapkan tenggat waktu, dan memantau kemajuan. Templat ini juga memberi Anda ruang untuk menambahkan deskripsi tugas atau catatan.

Fitur intuitifnya menyederhanakan memprioritaskan tugas dan tetap teratur, tidak peduli berapa banyak tugas yang Anda tambahkan ke dalam lembar kerja. Yang terbaik dari semuanya, aplikasi ini dapat diunduh gratis dan dapat diedit sepenuhnya di Excel dan Google Spreadsheet.

Ideal untuk: Administrator kantor, manajer proyek, dan perencana acara yang membutuhkan daftar tugas yang fleksibel dan dapat dicetak untuk beberapa proyek

Baca juga: 20 Template Spreadsheet Gratis di Excel & ClickUp

5. Templat Daftar Tugas Bulanan oleh Template.net

via Template.net Pernahkah Anda merasa seperti tenggelam saat mencoba melacak anggaran bulanan dan jadwal harian Anda?

Melacak tagihan listrik, pembayaran cicilan rumah, dan pencapaian proyek dapat dengan cepat menjadi hal yang merepotkan.

Di sinilah Templat Daftar Tugas Bulanan oleh Template.net dapat membantu membuat perbedaan.

Templat Excel ini menyederhanakan manajemen tugas dengan memungkinkan Anda menetapkan tenggat waktu, memantau kemajuan, dan tetap berada di atas semua sasaran bulanan Anda.

Fitur pemantauan tonggak pencapaian templat ini sangat membantu untuk tujuan jangka panjang, baik untuk melacak anggaran bulanan atau status proyek. Ada juga ruang kosong yang berguna untuk menambahkan catatan.

Simpan sebagai file Excel atau Google Sheet dan cetak untuk digunakan.

Ideal untuk: Manajer anggaran, perencana keuangan, dan koordinator proyek yang perlu melacak anggaran bulanan dan pencapaian proyek jangka panjang

Baca juga: Cara Membuat Daftar Periksa di Excel dengan Template dan Contoh

6. Templat Lembar Kerja Excel Daftar Tugas oleh Template.net

via Template.net Anda dapat mengelola daftar tugas jangka pendek dan tujuan jangka panjang Anda dengan Templat Lembar Kerja Excel Daftar Tugas dengan Template.net .

Kolom yang dapat disesuaikan pada templat ini memungkinkan Anda mengedit kolom untuk menyertakan detail tugas tertentu dan menetapkan prioritas.

Anda dapat dengan mudah menyorot tugas berdasarkan status, tenggat waktu, atau tingkat prioritasnya menggunakan pemformatan bersyarat.

Opsi pengurutan dan pemfilteran membantu Anda mengatur tugas agar mudah dilihat, sementara fungsi kalkulasi bawaan memungkinkan Anda melacak durasi tugas dan kemajuan secara keseluruhan.

Ideal untuk: Manajer operasi, pemimpin proyek, dan penggemar produktivitas pribadi yang mengelola tugas jangka pendek dan tujuan jangka panjang

Baca juga: Cara Melacak Tugas di Tempat Kerja

Keterbatasan Menggunakan Excel untuk Daftar Tugas

Meskipun memformat daftar tugas di Microsoft Excel tampak nyaman, namun ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

Pembaruan manual: Anda harus terus-menerus memperbarui daftar Anda secara manual, yang dapat memakan waktu jika Anda mengelola banyak tugas atau proyek

Anda harus terus-menerus memperbarui daftar Anda secara manual, yang dapat memakan waktu jika Anda mengelola banyak tugas atau proyek Otomatisasi terbatas: Tidak sepertiperangkat lunak manajemen tugas khususexcel tidak menawarkan otomatisasi bawaan untuk tugas berulang atau pengingat otomatis

Tidak sepertiperangkat lunak manajemen tugas khususexcel tidak menawarkan otomatisasi bawaan untuk tugas berulang atau pengingat otomatis Penggunaan bersama yang kikuk: Berbagi spreadsheet Excel Anda dengan orang lain dapat menyebabkan kebingungan, terutama jika beberapa orang melakukan pengeditan pada saat yang bersamaan

Berbagi spreadsheet Excel Anda dengan orang lain dapat menyebabkan kebingungan, terutama jika beberapa orang melakukan pengeditan pada saat yang bersamaan Tidak ada pelacakan waktu nyata: Tidak seperti alat manajemen proyek berbasis cloud, Excel tidak menawarkan pembaruan waktu nyata, sehingga sulit untuk melacak kemajuan secara instan

Tidak seperti alat manajemen proyek berbasis cloud, Excel tidak menawarkan pembaruan waktu nyata, sehingga sulit untuk melacak kemajuan secara instan Rumus yang rumit: Menggunakan fitur yang lebih canggih (seperti bagan Gantt atau pemformatan khusus) membutuhkan pengetahuan tentang fungsi Excel, yang dapat menjadi tantangan bagi pemula

Menggunakan fitur yang lebih canggih (seperti bagan Gantt atau pemformatan khusus) membutuhkan pengetahuan tentang fungsi Excel, yang dapat menjadi tantangan bagi pemula Tidak ada ketergantungan tugas: Tidak seperti perangkat lunak manajemen proyek, Excel tidak dengan mudah mendukung penghubungan tugas berdasarkan ketergantungan, yang sangat penting untuk proyek-proyek yang kompleks

Baca juga: 10 Aplikasi Daftar Tugas AI Terbaik untuk Menyederhanakan Hidup Anda

Templat Daftar Tugas Alternatif

Bagaimana jika kami beritahukan kepada Anda bahwa ada sebuah platform yang menggabungkan pemformatan, penyortiran, dan pelacakan tugas dengan manajemen proyek?

Beginilah caranya ClickUp dapat mengubah daftar tugas Anda menjadi sesuatu yang lebih kuat.

Dengan beberapa tampilan status yang dapat disesuaikan dan fitur manajemen proyek terintegrasi, templat gratis ClickUp dibuat untuk memenuhi semua kebutuhan harian Anda, baik saat Anda mengelola tim pemasaran atau melacak tugas-tugas Anda.

Berikut ini adalah template daftar tugas alternatif terbaik dari ClickUp yang bisa Anda coba:

1. Templat Daftar Tugas Dasar ClickUp

Templat Daftar Hal yang Harus Dilakukan Sehari-hari ClickUp

Jika Anda menginginkan solusi dasar tanpa embel-embel untuk tugas sehari-hari Anda, templat Templat Daftar Tugas Dasar ClickUp adalah pilihan tepat untuk Anda.

Templat ini sangat cocok untuk pemula. Templat ini menawarkan penyiapan yang siap pakai dan dapat disesuaikan sepenuhnya yang memungkinkan Anda memulai dalam hitungan detik.

Templat ini memungkinkan Anda melacak kemajuan dan tetap terorganisir dengan mudah. Lihat tugas Anda dalam format Tampilan Papan atau Daftar dan filter dengan dua status sederhana-'Selesai' dan 'Harus Dilakukan'

Apakah mengelola tugas-tugas pribadi atau menangani proyek, Anda bisa mengadaptasi templat ini sepenuhnya untuk melacak alur kerja Anda!

✨ Ideal untuk: Profesional tingkat pemula, asisten administrasi, dan koordinator proyek yang mencari alat manajemen tugas sederhana

Baca juga: 10 Aplikasi Daftar Tugas Terbaik (Gratis dan Berbayar)

2. Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Mulai dari menyortir kebutuhan bahan makanan hingga merencanakan hari kerja Anda, Templat Daftar Tugas Harian ClickUp sangat cocok untuk kebutuhan harian Anda.

Templat pelacak tugas yang ramah pemula ini membantu Anda memprioritaskan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan harian.

Dengan Bidang Khusus seperti 'Penghitung Streak,' 'Kategori,' dan banyak lagi, ini adalah templat yang tepat untuk melacak dan membangun kebiasaan.

Anda bisa tetap berada di atas beberapa proyek dengan pengingat dan tonggak pencapaian otomatis dari templat ini, memastikan Anda menyelesaikan semuanya dengan waktu luang.

Ideal untuk: Manajer kantor, pekerja lepas, dan pemimpin tim yang mengelola tugas harian dan tujuan pribadi

3. Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp

Templat Daftar Tugas Kalender oleh Clickup

The Templat Daftar Agenda Kalender ClickUp adalah templat satu halaman yang membantu memetakan tugas harian, mingguan, atau bulanan Anda untuk pengaturan dan fokus yang lebih baik.

Bayangkan Anda mengelola proyek tim dengan beberapa tenggat waktu yang tersebar di sepanjang bulan.

Dengan templat ini, Anda bisa dengan cepat menetapkan tugas, mengatur tanggal jatuh tempo, dan melihat semuanya dalam format kalender baru.

Perlu fokus pada tanggung jawab Anda saja? Beralihlah ke Tampilan Berdasarkan Peran dan lihat hanya tugas-tugas Anda, sehingga mudah untuk memprioritaskan beban kerja Anda.

Atau, katakanlah Anda merencanakan acara keluarga besar dengan banyak bagian yang bergerak. Gunakan templat ini untuk menjadwalkan dan menugaskan tugas kepada anggota keluarga, melacak tenggat waktu pemesanan tempat, dan bahkan mengatur pengingat untuk tanggal-tanggal penting.

Templat ini juga dilengkapi dengan Tampilan Permintaan Rapat yang mudah digunakan untuk menampilkan rapat yang akan datang dan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum setiap rapat.

Ideal untuk: Perencana acara, manajer proyek, dan asisten eksekutif yang melacak tugas dan tenggat waktu dalam jadwal harian, mingguan, atau bulanan

💡Baca juga: 15 Contoh Daftar Tugas untuk Menyelesaikan Lebih Banyak Hal di Tempat Kerja

4. Templat Daftar Tugas Pekerjaan ClickUp

Templat Kerangka Kerja

Apakah Anda seseorang yang lupa menyiram tanaman atau, katakanlah, memeriksa hasil kerja minggu lalu karena terlalu banyak pekerjaan?

The Templat Daftar Tugas Pekerjaan ClickUp dapat membantu Anda tetap terorganisir dengan membagi tugas-tugas Anda ke dalam langkah-langkah yang jelas.

Dengan Status Kustom seperti 'Sedang Berlangsung' dan 'Selesai' dan Bidang Kustom seperti 'Jenis Tugas' atau 'Prioritas', templat pelacak tugas ini membantu Anda memprioritaskan dan menetapkan tugas, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan Anda.

Anda juga dapat menggunakan Tampilan Kalender untuk merencanakan seluruh minggu atau bulan Anda sekaligus. Tampilan Daftar Tugas memungkinkan Anda melacak segala sesuatu jika Anda perlu menentukan prioritas utama.

Ideal untuk: Manajer operasi, pemimpin tim, dan eksekutif senior yang perlu mengatur dan memprioritaskan tugas untuk proyek kerja

💡Baca juga: Cara Membuat Daftar Prioritas, Panduan untuk Menyelesaikan Pekerjaan

5. Templat Daftar Aktivitas ClickUp

Templat Daftar Aktivitas ClickUp

Bayangkan Anda mengerjakan beberapa proyek klien sekaligus.

Dengan Templat Daftar Aktivitas ClickUp anda bisa mengatur tugas berdasarkan klien, melacak kemajuan setiap proyek, dan memastikan tenggat waktu tidak tumpang tindih.

Tampilan Kalender memberi tahu Anda tentang acara yang akan datang, sementara bagan Gantt membantu Anda merencanakan beban kerja secara efektif. Anda juga dapat menggunakan Workload View untuk memastikan manajemen sumber daya yang efisien untuk setiap proyek.

Dengan bidang khusus seperti 'Manajer Proyek' dan 'Kemajuan Penyelesaian', Anda dapat memprioritaskan tugas berdasarkan proyek dan memastikan semuanya tetap berada di jalurnya.

Ideal untuk: Manajer proyek klien, manajer akun, dan pemimpin tim yang menangani beberapa proyek klien secara bersamaan

6. Templat Manajemen Tugas ClickUp

Templat Manajemen Tugas ClickUp

Ketika tumpukan pekerjaan menumpuk, maka Templat Manajemen Tugas ClickUp dapat menjadi pilihan terbaik untuk menyederhanakan dan mengatur jadwal Anda.

Templat pelacak tugas serbaguna ini memungkinkan Anda mengatur pekerjaan Anda ke dalam tiga Daftar: Item tindakan, Gagasan, dan Daftar Pekerjaan. Tetapkan tugas, tetapkan tanggal jatuh tempo, dan kemudian filter berdasarkan Bidang Khusus 'Departemen' untuk melacak tugas berdasarkan departemen.

Perlu detail lebih lanjut? Gunakan Bidang Khusus yang sudah ada seperti 'Penerima Tugas' dan 'Prioritas' atau buat sendiri untuk pengelolaan tugas yang lebih terperinci.

Ini adalah solusi siap pakai yang membuat penanganan daftar tugas Anda menjadi lebih mudah dikelola dari sebelumnya!

Ideal untuk: Manajer proyek, pemimpin tim, dan koordinator operasi yang mengelola tugas dan beban kerja yang kompleks di beberapa tim

7. Template Daftar Agenda Pindah KlikUp

ClickUp Memindahkan Template Daftar Tugas

Tidak semua templat dirancang untuk membuat hidup lebih mudah selama perubahan besar (seperti pindah rumah atau kantor). Di situlah fungsi template Templat Daftar Tugas Pindah ClickUp masuk.

Templat ini melacak tugas-tugas spesifik yang berhubungan dengan pindahan Anda. Baik mengemas, menjadwalkan, atau merencanakan logistik, templat ini memecah tugas Anda menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola.

Dengan Status Khusus dan tampilan bagan Gantt, Anda dapat memvisualisasikan kemajuan Anda dan memastikan transisi yang lancar. Ini sempurna untuk memastikan tidak ada yang terlupakan dan membuat kepindahan baru Anda bebas stres dan fokus!

Gunakan Tampilan Tahapan Pemindahan untuk melacak kemajuan keseluruhan pemindahan, sementara Tampilan Panduan Memulai memberi Anda kiat tentang cara merencanakannya secara efisien.

Ideal untuk: Manajer fasilitas, administrator kantor, dan pemilik rumah yang merencanakan dan mengatur tugas pindahan untuk transisi yang lancar

8. Templat Daftar Ember ClickUp

Templat Daftar Ember ClickUp

Sudahkah Anda merencanakan daftar keinginan Anda untuk tahun depan? Jika belum, Anda dapat menggunakan Templat Daftar Keinginan dari ClickUp untuk membantu mengubah mimpi-mimpi tersebut menjadi tujuan yang dapat dicapai.

Templat pelacak tugas ini membantu Anda lebih dekat untuk mencapai tujuan Anda. Bidang Khusus-'Benua,' 'Tujuan,' dan 'Orang yang Terlibat'-sangat bagus untuk mengkategorikan dan melacak pengalaman Anda, dari tempat yang dikunjungi hingga makanan yang dinikmati.

Tampilan Berdasarkan Peringkat akan membantu Anda memprioritaskan apa yang harus dicoba terlebih dahulu, sedangkan Tampilan Berdasarkan Orang akan membantu Anda melacak aktivitas yang Anda rencanakan bersama teman dan anggota keluarga.

Mulailah merencanakan hari ini dan saksikan daftar keinginan Anda menjadi nyata!

✨ Ideal untuk: Penggemar pengembangan diri, pelatih kehidupan, perencana perjalanan, dan siapa pun yang ingin mengubah impian dan aspirasi menjadi tujuan yang dapat ditindaklanjuti

9. Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp

Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp

Para guru di luar sana, ini untuk Anda! The Templat Daftar Tugas Kelas ClickUp memungkinkan Anda mengelola tugas, nilai, dan kemajuan siswa di satu tempat. Baik Anda mengajar kelompok kecil atau mengelola beberapa kelas, templat ini membantu Anda tetap rapi dan sesuai jadwal, sehingga Anda memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada hal yang paling penting-suksesnya siswa Anda!

Dengan status khusus seperti 'Sedang Berlangsung' dan 'Selesai' serta bidang seperti 'Nilai' dan 'Topik yang Dibahas', sekarang mengatur tugas kelas Anda akan terasa sangat mudah!

✨ Ideal untuk: Guru, profesor, dan koordinator akademik yang mengelola tugas kelas dan kemajuan siswa

10. Templat ClickUp Menyelesaikan Sesuatu

Template ClickUp Getting Things Done

The Templat ClickUp Getting Things Done dibangun di atas sistem GTD David Allen, membuat pengorganisasian tugas menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti menjadi mudah. Dokumen Panduan yang disertakan memudahkan pengguna baru untuk memulai.

Dengan tujuh Daftar yang sudah disimpan sebelumnya, seperti Tindakan Berikutnya, File Tickler, dan Tinjauan Mingguan, templat ini memandu Anda melalui setiap langkah proses GTD.

Templat ini juga menyertakan Bidang Khusus seperti 'Diblokir', 'Konteks', dan 'Upaya', yang memberikan Anda alat untuk melacak pekerjaan Anda dengan jelas. Sangat cocok untuk tim dan individu yang siap menyelesaikan pekerjaan secara efisien!

✨ Ideal untuk: Penggemar produktivitas, manajer proyek, dan profesional yang sibuk yang menggunakan sistem GTD untuk mengatur tugas berdasarkan urgensi dan konteks

11. Templat Daftar Agenda Renovasi Rumah ClickUp

Templat Proyek Renovasi Rumah ClickUp

Baik merombak dapur Anda atau merombak seluruh rumah Anda, templat ini akan memastikan renovasi yang lancar dan bebas stres!

Dengan Templat Daftar Agenda Renovasi Rumah ClickUp anda bisa mengatur tugas-tugas prioritas tinggi, mengatur anggaran proyek, dan melacak setiap langkah peta jalan renovasi. Gunakan Tampilan Daftar untuk mengatur tugas berdasarkan tanggal mulai atau Tampilan Papan untuk melacaknya berdasarkan kemajuan tugas.

Templat manajemen proyek ini menyimpan semuanya di satu tempat, menyederhanakan semuanya mulai dari mengelola beberapa kontraktor dan material hingga menjadwalkan jadwal.

Ideal untuk: Pemilik rumah, manajer proyek renovasi, dan desainer interior yang mengawasi tugas dan jadwal perbaikan rumah

Baca juga: daftar Periksa Manajemen Proyek 9 Poin untuk Manajer

Tingkatkan Kemampuan Anda Dengan ClickUp

Jujur saja-daftar tugas yang biasa saja memang sangat membantu, tetapi hanya bisa membawa Anda sejauh ini.

Daftar ini sangat membantu untuk mencatat berbagai hal, tetapi mengelola proyek (baik pribadi maupun pekerjaan) membutuhkan sesuatu yang jauh lebih komprehensif.

Di situlah templat daftar tugas ClickUp hadir.

Mereka menawarkan pengalaman yang dapat disesuaikan yang telah dirancang sebelumnya yang dibuat untuk skenario tertentu, seperti pindah rumah, melacak anggaran proyek, atau menyelesaikan tugas harian.

Dengan ClickUp, Anda bisa dengan mudah mengelola semua tugas dalam daftar tugas Anda, mulai dari proyek rumah hingga komitmen kerja. Daftar di ClickUp secara gratis dan kerjakan daftar tugas Anda dengan percaya diri!