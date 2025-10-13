Di sektor jasa keuangan, hal ini disebut sebagai ‘proses pembuat-pemeriksa’. Dalam manajemen risiko, hal ini dikenal luas sebagai ‘prinsip 4-Eyes’. Dalam pengelolaan senjata nuklir AS, hal ini disebut sebagai ‘konsep dua orang’.

Pada dasarnya, semuanya melakukan hal yang sama: Proses-proses ini mencakup tingkat evaluasi, konfirmasi, otorisasi, atau persetujuan tambahan untuk memastikan keakuratan, kualitas, atau relevansi hasilnya.

Dalam pengembangan perangkat lunak, hal ini disebut pengujian atau jaminan kualitas. Sederhananya, pengujian perangkat lunak mengevaluasi kode untuk memastikan bahwa kode tersebut berfungsi sesuai harapan. Untuk melakukan kegiatan ini secara efektif, tim jaminan kualitas menggunakan alat yang ampuh yang disebut kasus uji.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas apa itu, mengapa diperlukan, kapan harus menggunakannya, dan yang paling penting, bagaimana cara menulis kasus uji.

⏰TL;DR: Cara menulis kasus uji yang efektif untuk kualitas perangkat lunak 1. Apa itu kasus uji dalam pengujian perangkat lunak?Kasus uji adalah serangkaian langkah, masukan, kondisi, dan hasil yang diharapkan yang didokumentasikan, yang digunakan untuk memverifikasi bahwa suatu fitur berfungsi sesuai yang diharapkan. 2. Mengapa kasus uji penting bagi tim QA?Kasus uji membantu mengidentifikasi cacat, memvalidasi persyaratan, mengurangi risiko, dan memastikan pembaruan baru tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada. 3. Apa perbedaan antara kasus uji dan skenario uji?Skenario uji adalah deskripsi tingkat tinggi tentang apa yang akan diuji, sedangkan kasus uji memberikan petunjuk terperinci tentang cara mengujinya. 4. Apa saja yang harus ada dalam kasus uji yang baik?Kasus uji biasanya berisi ID, deskripsi, prasyarat, langkah-langkah pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan ruang untuk mencatat hasil aktual. 5. Bagaimana tim dapat menulis kasus uji yang lebih baik dan lebih cepat?Gunakan langkah-langkah yang jelas, pikirkan seperti pengguna, fokus pada satu tujuan per pengujian, tinjau pekerjaan Anda bersama rekan, dan manfaatkan templat serta alat yang dapat digunakan kembali.

Apa Itu Kasus Uji?

Kasus uji adalah kumpulan tindakan, kondisi, dan data masukan yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu aplikasi perangkat lunak.

Misalkan Anda telah membuat formulir untuk mengumpulkan nama dan alamat email pengguna untuk berlangganan buletin. Kasus pengujiannya akan mencakup hal-hal berikut:

Aksi [baik yang berinteraksi dengan pengguna maupun internal]: Segala hal yang diharapkan dilakukan oleh pengguna atau perangkat lunak untuk menyelesaikan alur kerja dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan.

Pengguna memasukkan nama

Pengguna memasukkan alamat email

Pengguna mengklik ‘Kirim’

Email konfirmasi telah dikirimkan kepada pengguna

Data disimpan dalam basis data yang sesuai

Data ditambahkan ke daftar email buletin masing-masing

Kondisi: Persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pengguna atau sistem saat melakukan tindakan mereka.

Simpan jika validasi untuk bidang nama diterima, jika tidak, tampilkan pesan kesalahan

Simpan jika validasi untuk kolom alamat email diterima, jika tidak, tampilkan pesan kesalahan

Tambahkan ke daftar buletin hanya jika pengguna telah mengonfirmasi alamat email mereka

Jika pengguna sudah ada, tampilkan pesan kesalahan yang sesuai

Data masukan: Contoh data masukan yang diterima untuk fitur tersebut. Biasanya, tim Jaminan Kualitas [QA] membuat data pengujian yang dapat menguji hasil positif dan negatif.

Misalnya, jika syarat validasi kolom nama adalah “hanya boleh berisi huruf alfabet dan spasi,” maka data pengujiannya adalah

Jane Doe, yang memenuhi kriteria

Ad@m Sand!er, yang tidak memenuhi kriteria

Mengapa Kasus Uji Penting dalam Rekayasa Perangkat Lunak?

Metode kasus uji adalah pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan dapat diulang dalam pengujian perangkat lunak. Meskipun tujuan utamanya adalah memastikan kualitas aplikasi, metode ini juga menambah berbagai tingkat ketahanan dan keandalan pada proses rekayasa perangkat lunak itu sendiri.

✅ Mengidentifikasi cacat: Kasus uji membantu mengidentifikasi cacat dalam perangkat lunak. Kasus uji menjadi penentu apakah aplikasi aman untuk diluncurkan ke lingkungan produksi.

✅ Memvalidasi persyaratan: Kasus uji memastikan bahwa apa yang telah Anda bangun sesuai dengan apa yang Anda rencanakan sejak awal. Hal ini sangat penting jika Anda adalah organisasi penyedia layanan yang mengembangkan perangkat lunak untuk pemangku kepentingan eksternal yang memiliki persyaratan khusus.

✅ Mengurangi risiko: Kasus uji mengevaluasi suatu fitur terkait risiko keamanan, kinerja, dan keuangan. Analis kualitas juga memasukkan persyaratan terkait kepatuhan regulasi, standar industri, dan sebagainya untuk memastikan semua aspek tercakup.

✅ Menyeimbangkan gambaran besar: Sebuah fitur baru mungkin berfungsi dengan baik jika diuji secara terpisah. Namun, ketika diintegrasikan ke dalam perangkat lunak lainnya, fitur tersebut mungkin mengalami kegagalan atau menyebabkan fitur lain mengalami kegagalan. Kasus uji memastikan hal ini terdeteksi sebelum memengaruhi pengalaman pengguna di lingkungan produksi.

Apakah satu kasus uji dapat melakukan semua hal di atas? Tidak benar-benar. Tergantung pada fitur, perangkat lunak, sistem, kebutuhan, dan tujuan organisasi, terdapat beberapa jenis kasus uji yang ditulis oleh tim QA.

Jenis-jenis Kasus Uji Apa yang Digunakan oleh Tim QA?

Pengujian fungsional untuk memastikan fitur berfungsi

Pengujian unit untuk logika yang terisolasi

Pengujian keamanan untuk perlindungan dan kepatuhan

Pengujian kinerja untuk kecepatan dan skalabilitas

Pengujian regresi untuk mencegah kegagalan

Ada kasus uji untuk setiap jenis pengujian perangkat lunak. Beberapa yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut.

Kasus uji fungsionalitas: Kasus uji dasar dan fundamental ini mengevaluasi apakah perangkat lunak berfungsi sesuai yang diharapkan. Setidaknya, setiap tim jaminan kualitas (QA) harus menyusun ini.

Kasus uji unit: Pengujian unit mengevaluasi bagian dari fitur atau satu unit. Misalnya, seorang QA mungkin menulis kasus uji unit untuk memverifikasi bahwa kolom alamat email memenuhi berbagai syarat.

Kasus uji keamanan: Ini mengevaluasi apakah fitur tersebut memenuhi standar keamanan untuk diluncurkan ke produksi. Biasanya, hal ini mencakup pengujian untuk otorisasi, autentikasi, kepatuhan terhadap standar OWASP, dan sebagainya.

Kasus uji kinerja: Ini memastikan bahwa fitur baru memenuhi persyaratan kecepatan, keandalan, skalabilitas, dan pemanfaatan sumber daya.

Kasus uji regresi: Pengujian regresi memastikan bahwa fitur baru yang Anda kembangkan tidak memengaruhi fitur-fitur yang sudah ada dalam produk.

Selain itu, kasus uji spesifik juga dapat dijalankan. Misalnya, organisasi yang berorientasi pada desain mungkin menyertakan kasus uji antarmuka pengguna [UI]. Produk yang menjadi bagian dari alur kerja yang lebih besar mungkin menulis banyak kasus uji integrasi. Organisasi lain mungkin membuat kasus uji kegunaan spesifik seputar heuristik, aksesibilitas, inklusi, dan sebagainya.

Sebagai pemilik produk, Anda berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak Anda dan membuat kasus uji yang sesuai dengan itu. Anda harus mencakup setiap skenario yang penting bagi Anda.

Apakah itu berarti kasus uji hanyalah skenario uji? Sama sekali tidak.

Apa Perbedaan Antara Kasus Uji dan Skenario Uji?

Kasus uji adalah catatan lengkap tentang bagaimana fitur baru Anda seharusnya berperilaku [dan bagaimana cara mengujinya]. Skenario uji adalah deskripsi tingkat tinggi tentang tindakan apa saja yang mungkin terjadi [dan karenanya perlu diuji].

Sebagai kelanjutan dari contoh sebelumnya, skenario pengujiannya adalah “menguji langganan buletin.” Namun, kasus pengujiannya adalah:

Isi kolom nama pengujian dengan nama yang sesuai

Kolom nama pengujian dengan karakter khusus

Kolom nama pengujian untuk nama selebriti

Kolom nama pengujian dengan angka

Kolom nama pengujian untuk nama tempatholder atau nama fiktif seperti John Doe

Kasus uji Skenario pengujian Definisi Dokumentasi lengkap tentang cara menguji suatu fitur Gambaran singkat tentang bagaimana fitur tersebut seharusnya berfungsi dari sudut pandang pengguna akhir Tingkat Tindakan tingkat rendah dengan tanggung jawab yang terperinci Tindakan tingkat tinggi dengan tanggung jawab yang mencakup gambaran besar Fokus Cara menguji [catatan terperinci tentang fungsi yang dimaksud] Apa yang akan diuji [catatan singkat tentang hasil yang diharapkan] Sumber Diambil dari skenario pengujian Dibuat berdasarkan cerita pengguna dan kasus penggunaan bisnis Pendekatan Pertimbangkan berbagai kemungkinan dengan lebih mendalam dan lakukan pengujian secara menyeluruh Tiru skenario kehidupan nyata dan lakukan pengujian sesuai dengan itu

Sekarang setelah kita mengetahui perbedaannya, mari kita kembali fokus pada kasus uji dan perhatikan lebih detail.

Apa Saja yang Harus Termasuk dalam Kasus Uji yang Ditulis dengan Baik?

Komponen-komponen dari sebuah kasus uji adalah:

Pengidentifikasi unik

Tujuan atau deskripsi

Prasyarat

Langkah-langkah pelaksanaan

Hasil yang diharapkan

Hasil aktual untuk perbandingan

Sebagai ringkasan, kasus uji adalah dokumentasi terperinci mengenai segala hal yang perlu diuji untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai yang diharapkan. Hal ini membuatnya komprehensif, terperinci, dan multifaset, serta melibatkan berbagai komponen.

Beberapa komponen penting dari sebuah kasus uji adalah:

ID Kasus Uji: Setiap kasus uji memiliki nomor. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi untuk menguji aplikasi secara menyeluruh, Anda akan melakukan berbagai pengujian yang tampak serupa. ID kasus uji membantu membedakan di antara pengujian-pengujian tersebut.

Deskripsi: Deskripsi tentang apa yang Anda uji. Dalam contoh di atas, ini mungkin berbunyi, “Menambahkan prospek yang nyata dan tertarik ke basis data buletin kami.”

Prasyarat: Semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan fitur ini. Misalnya, kita telah membahas validasi untuk setiap bidang di atas. Selain itu, kondisi lain mungkin meliputi:

Pengguna belum boleh berlangganan buletin tersebut

Pengguna seharusnya tidak telah berhenti berlangganan buletin

Langkah-langkah: Langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna atau sistem untuk menyelesaikan evaluasi dan menandainya sebagai berhasil.

Pengguna memasukkan nama yang valid

Pengguna memasukkan alamat email yang valid

Pengguna mencentang kotak centang privasi

Pengguna mengklik tombol Kirim

Hasil yang diharapkan: Daftar hal-hal yang harus dilakukan sistem selanjutnya.

Jika nama pengguna tidak valid, tampilkan pesan kesalahan

Jika alamat email tidak valid, tampilkan pesan kesalahan

Jika nama pengguna dan alamat email valid, simpan ke database masing-masing

Setelah disimpan ke database, kirimkan email konfirmasi kepada pengguna

Hasil aktual: Ini adalah pengamatan penguji setelah mereka menjalankan kasus uji. Inilah yang akan dikirimkan kembali kepada pengembang jika ada yang tidak berfungsi dengan benar.

Sudah diuji kolom nama dengan Katy P3rry dan diterima sebagai input yang valid [meskipun berisi angka]

Dengan demikian, Anda sudah siap untuk menulis kasus uji yang efektif. Berikut caranya.

Cara Menulis Kasus Uji yang Efektif dengan Contoh

Inilah cara menulis kasus uji yang efektif:

Identifikasi skenario penggunaan yang nyata

Tentukan apa yang harus dibuktikan sebagai keberhasilan

Dokumentasikan langkah-langkah yang jelas dan dapat diulang

Tentukan hasil untuk setiap variasi

Catat kondisi awal dan kondisi setelahnya

Menulis kasus uji yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang logika bisnis dan teknologi. Anda perlu memahaminya dari sudut pandang pengguna di dunia nyata serta perspektif teknologi di dunia digital. Di bawah ini adalah kerangka kerja yang kokoh untuk membantu Anda memulai perjalanan tersebut.

1. Bagaimana Cara Mengidentifikasi Skenario Pengujian yang Tepat?

Sebelum menulis kasus uji, pahami skenario dunia nyata di mana fitur tersebut akan digunakan. Baca user story, pelajari dokumen persyaratan, atau bahkan diskusikan spesifikasinya dengan pengembang.

Misalnya, skenario pengujian pada contoh sebelumnya adalah: Pengguna berhasil berlangganan buletin.

Pada langkah ini, penting untuk mempertanyakan apakah dokumen persyaratan menggambarkan pengguna dengan cara tertentu.

Misalnya, jika Anda sedang mengembangkan fitur buletin khusus untuk pelanggan berbayar, Anda akan menghadapi skenario di mana pengguna non-berbayar mungkin mencoba berlangganan.

Jadi, teliti persyaratan, spesifikasi, dan cerita pengguna dengan cermat.

2. Bagaimana Tujuan Mempengaruhi Kasus Uji Anda?

Pada tahap ini, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan menjalankan pengujian Anda. Misalnya, jika Anda hanya ingin menguji apakah fitur tersebut berfungsi sesuai rencana, Anda akan menulis kasus uji fungsional.

Namun, jika Anda juga menginginkan perangkat lunak yang aman dan berkinerja tinggi, Anda juga perlu menulis kasus uji yang sesuai. Hal ini akan membantu memperlancar proses pengujian agile Anda dan menyajikan hasilnya kepada tim pengembangan.

3. Apa yang Membuat Langkah-Langkah Pengujian Jelas dan Dapat Diulang?

Tahap ini lebih dari sekadar merancang alur kerja. Ini mencakup semua hal yang perlu dilakukan oleh tim QA untuk memastikan fitur tersebut berfungsi sesuai harapan.

Buatlah secara mendetail: Jelaskan sedetail mungkin. Sertakan apa yang harus terjadi berdasarkan tindakan pengguna/sistem. Misalnya, Anda mungkin menulis:

Masukkan nama di kolom nama

Jika nama mengandung angka, tampilkan pesan kesalahan, “Silakan masukkan nama yang hanya berisi huruf dan spasi”

Jika nama mengandung karakter khusus, tampilkan pesan kesalahan, “Silakan masukkan nama yang hanya berisi huruf dan spasi”

Jika nama tersebut merupakan tempat penampung, tampilkan pesan kesalahan, “Silakan masukkan nama yang valid”

Jika nama telah diverifikasi, izinkan pengguna untuk mengirimkan

Jadikanlah dapat digunakan kembali: Sebagian besar fitur memiliki kesamaan dengan fitur-fitur lain di masa lalu. Misalnya, kolom-kolom untuk berlangganan buletin mungkin mirip dengan kolom-kolom untuk membuat akun pengguna baru. Gunakan kembali kolom-kolom tersebut sebanyak mungkin untuk menjaga konsistensi dan efisiensi.

Bahkan, Anda juga dapat membuat templat dokumen persyaratan produk yang dapat digunakan kembali, yang memudahkan Anda mengekstrak skenario pengujian dan kasus pengujian.

Gambarkan prosesnya: Untuk fitur yang kompleks, Anda mungkin kesulitan mendokumentasikan semua kasus uji secara linier. Dalam hal ini, cobalah menggunakan diagram alur.

Cara membuat diagram alur tentang cara membuat kopi menggunakan ClickUp Whiteboards

Tentukan konteks: Meskipun skenario pengujian menggambarkan konteks bisnis, Anda perlu menjelaskan pengaturan pengujian dengan jelas. Sertakan versi perangkat lunak, sistem operasi/browser, perangkat keras, format tanggal/waktu, zona waktu, dan sebagainya. Selain itu, sertakan tautan ke dokumen dan sumber daya yang mungkin berguna selama pelaksanaan pengujian.

4. Bagaimana Hasil yang Diharapkan Harus Didefinisikan?

Inilah jawabannya untuk "bagaimana jika"! Jadi, apa yang terjadi jika kolom nama diverifikasi? Apa yang terjadi jika kolom nama tidak diverifikasi?

Bagaimana jika pengguna sudah menjadi pelanggan? Apakah Anda harus menolak langganan mereka atau mendaftarkan ulang?

Bagaimana jika pengguna bukanlah pelanggan yang membayar—haruskah Anda meminta mereka untuk membayar sekarang?

Bagaimana jika pengguna sudah berhenti berlangganan sebelumnya? Apakah Anda perlu memeriksa ulang sebelum mendaftar ulang?

Dengan cara ini, uraikan hasil yang diharapkan untuk setiap kemungkinan. Semakin kompleks fitur Anda, semakin panjang daftar Anda.

5. Mengapa Prasyarat dan Pasca-syarat Diperlukan?

Sekarang, tidak ada fitur yang berdiri sendiri. Dalam pengembangan perangkat lunak, setiap fitur terhubung dengan hal lain, yang berarti pengujian memiliki sejumlah prasyarat dan pascasyarat.

Contoh prasyarat

Harus menjadi pelanggan berbayar

Harus menyediakan nama dan alamat email yang valid

Harus menyetujui syarat dan ketentuan

Harus menggunakan versi terbaru Chrome

Harus masuk dari perangkat seluler

Contoh postkondisi

Perlu ditambahkan ke basis data

Perlu mengaktifkan langganan melalui email konfirmasi

Perlu ditambahkan ke daftar newsletter di CRM

Itu tadi dasar-dasarnya, sekarang mari kita bahas hal-hal yang lebih mendetail.

Apa Saja Praktik Terbaik dalam Menulis Kasus Uji yang Kuat?

Praktik terbaik dalam menulis kasus uji adalah:

Berpikirlah dari sudut pandang pengguna

Uji satu tujuan pada satu waktu

Gunakan tinjauan rekan sejawat untuk mengidentifikasi titik buta

Buat templat yang dapat digunakan kembali

Dukung pekerjaan dengan alat yang tepat

Mari kita akui: Menulis kasus uji adalah sebuah seni. Kasus uji yang baik akan mengungkap bug dan cacat yang bahkan tidak teridentifikasi dalam persyaratan. Misalnya, bagaimana jika kolom nama memiliki dua spasi? Atau bagaimana jika nama belakang pengguna mengandung tanda hubung?

Untuk memastikan bahwa kasus uji Anda dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, pertimbangkan praktik terbaik berikut ini.

🧠 Berpikirlah seperti pengguna

Sebelum menulis kasus uji Anda, pikirkan dari sudut pandang pengguna. Jadilah kritis dan teliti. Dalam contoh yang telah kita bahas sejauh ini, Anda mungkin bertanya:

Apa arti kata ‘nama’? Nama depan? Nama belakang? Atau keduanya?

Nama siapa ini? Apakah teks pada kolom nama sebaiknya diganti menjadi “nama Anda”?

Apakah perlu ada teks tempatholder untuk memandu pembaca?

Jika pengguna memasukkan nama yang tidak valid, apakah pesan kesalahan harus menjelaskan apa yang salah?

Letakkan diri Anda pada posisi pengguna. Jelajahi berbagai kemungkinan, bahkan skenario ekstrem. Anda mungkin tidak perlu membuat kasus uji untuk semuanya, tetapi menjelajahi skenario-skenario tersebut membantu memperkuat fitur tersebut.

🎯 Fokus pada satu hal pada satu waktu

Jangan menulis kasus uji fungsional yang juga berfungsi sebagai kasus uji kegunaan dan kasus uji basis data. Lakukan satu hal pada satu waktu. Dengan cara ini, ketika hasil pengujian menunjukkan lulus atau gagal, Anda tahu persis apa yang berhasil atau apa yang salah.

Menyertakan terlalu banyak variabel dalam satu pengujian akan mempersulit identifikasi masalah saat pengujian gagal.

👫 Jangan melakukannya sendirian

Kasus uji menentukan kualitas perangkat lunak. Meskipun kasus uji berperan sebagai pemeriksa dalam proses pembuat-pemeriksa, kasus uji tersebut memerlukan lapisan tinjauan oleh dua orang. Jadi, setelah Anda menulis kasus uji, mintalah tinjauan dari rekan sejawat.

Mintalah rekan kerja Anda untuk memeriksa apa yang telah Anda tulis. Dorong mereka untuk menemukan kesalahan dan memberikan umpan balik yang kritis. Melakukan hal ini secara kolaboratif dengan analis bisnis dan pengembang juga akan membantu Anda memahami maksud mereka dengan lebih jelas.

♻️ Buat templat yang dapat digunakan kembali

Di antara semua praktik terbaik dalam menulis kasus uji, yang paling berharga adalah membuat templat. Baik Anda menguji fitur yang serupa maupun yang benar-benar berbeda, templat memberikan struktur pada pemikiran Anda. Sertakan komponen kunci, mekanisme penomoran otomatis, atau kerangka kerja untuk menampilkan semua hasil pengujian.

Unduh Template Ini Template Kasus Uji ClickUp

Template Kasus Uji ClickUp adalah contoh sederhana namun kuat tentang bagaimana Anda dapat secara drastis meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan kerangka kerja yang dapat diulang. Template tingkat pemula ini dapat disesuaikan, sehingga tim Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat.

Dalam tim pengembangan perangkat lunak, menulis kasus uji yang komprehensif untuk fitur-fitur kompleks bisa menjadi tugas yang memakan waktu. Belum lagi mendokumentasikan dan mengorganisirnya agar mudah diakses.

Untuk melakukannya, pilihlah alat yang tepat.

Platform QA modern mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan otomatisasi untuk memastikan cakupan pengujian yang luas.

Manajemen kasus uji yang baik memungkinkan Anda untuk membuat, mengatur, menjalankan, mencatat, dan memantau apa yang sedang Anda uji. Hal ini membantu tim pengujian memastikan ketelitian tanpa mengorbankan efisiensi. Hal ini membantu tim pengembangan melihat bug dengan jelas.

Meskipun manfaatnya tak terhitung, tantangannya pun tak kalah banyak. Aturan umum untuk jumlah kasus uji per fitur adalah “sebanyak yang diperlukan.” Tergantung pada fitur Anda, bisa dua—yaitu, satu positif dan satu negatif. Bisa tiga, jika kasus uji bersifat kondisional. Atau bisa lebih dari itu.

Untuk mengelola hal ini, Anda memerlukan alat yang andal. Beberapa alat pengujian QA modern terbaik adalah:

Template Manajemen Pengujian ClickUp

