10 Perangkat Lunak Penampil Microsoft Project Terbaik untuk Tahun 2026

Ketika saya mulai bekerja sebagai manajer proyek, saya segera menyadari bahwa meskipun Microsoft Project sangat powerful, biayanya yang tinggi dan sistem lisensinya yang rumit menjadi kendala bagi sebagian orang.

Mengurus lisensi volume terasa membingungkan—apakah tim saya akan menggunakan semua fiturnya, ataukah kami hanya membayar untuk fitur tambahan? Selain itu, perubahan file yang tidak sah membuat sulit untuk mempertahankan kendali.

Saya membutuhkan solusi yang lebih sederhana, jadi saya mencari tahu tentang Microsoft Project Viewer untuk membantu tim saya mengakses dan berbagi detail proyek tanpa repot mengurus lisensi penuh.

Dalam artikel ini, saya akan membagikan 10 pilihan terbaik saya untuk perangkat lunak penampil Microsoft Project beserta fitur terbaik dan keterbatasannya, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat.

Ayo kita mulai!

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Penampil Microsoft Project?

Semua penampil Microsoft Project memungkinkan akses ke berkas proyek, tetapi beberapa di antaranya menawarkan fitur tambahan, sehingga menjadikannya alternatif yang sesungguhnya untuk Microsoft Project. Kemampuan tambahan ini dapat sangat meningkatkan kolaborasi tim dan berbagi informasi.

Berikut adalah beberapa fitur yang wajib dimiliki yang perlu dipertimbangkan oleh manajer proyek:

Buka file MPP: Pastikan kompatibilitas dengan berbagai format file (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) untuk akses penuh ke proyek

Bagikan file proyek: Cari opsi untuk mengekspor file MPP ke format Excel atau CSV agar dapat dibagikan dengan mudah kepada pengguna yang tidak menggunakan Microsoft Project

Cetak berkas proyek: Pastikan penampil tersebut memungkinkan pencetakan salinan cetak yang Anda butuhkan untuk rapat

Sistem operasi yang didukung: Pastikan kompatibilitas dengan sistem operasi Anda, baik Windows, Mac, maupun Linux

Tampilkan bagan dan laporan: Periksa visual proyek penting seperti bagan Gantt dan laporan alokasi sumber daya

Akses tampilan khusus: Pastikan perangkat lunak tersebut dapat membuka tampilan khusus yang dibuat di Microsoft Project untuk penyajian data yang akurat

Ekspor file: Pastikan perangkat lunak tersebut memiliki kemampuan untuk mengekspor file kembali ke Microsoft Project atau Excel agar pembaruan dapat dilakukan dengan mudah

Mengelola file besar: Perhatikan batasan ukuran file yang mungkin membatasi akses ke proyek-proyek berukuran besar

Integrasi dengan layanan cloud: Pastikan kompatibilitas dengan SharePoint, Google Drive, dan OneDrive

Dukungan versi tertentu: Pastikan kompatibilitas dengan versi Microsoft Project yang Anda gunakan

10 Perangkat Lunak Penampil Microsoft Project Terbaik

Berikut adalah 10 pilihan perangkat lunak penampil Microsoft Project terbaik yang memungkinkan Anda melihat dan berbagi rencana proyek Microsoft secara detail: 👇🏼

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek secara keseluruhan dengan integrasi)

ClickUp menawarkan kemampuan untuk melihat file Microsoft Project serta fitur manajemen proyek yang komprehensif, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi tim yang ingin bekerja dengan file MS Project sambil memiliki akses ke alat manajemen proyek tambahan.

Meskipun tidak dirancang khusus sebagai penampil MS Project, Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp adalah platform serbaguna yang layak dipertimbangkan saat mengelola proyek Anda.

Saya memilih ClickUp sebagai pilihan utama saya karena menggabungkan kemampuan integrasi dengan alat kolaborasi, menjadikannya alat manajemen proyek terbaik.

ClickUp Tasks

Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat membagi proyek yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola dan menyesuaikannya dengan alur kerja Anda. Tambahkan bidang kustom, hubungkan tugas yang saling bergantung, dan kategorikan berdasarkan Jenis Tugas untuk memastikan semuanya terorganisir sesuai kebutuhan Anda.

Penyesuaian ini tidak hanya sekadar melihat file, tetapi juga secara aktif mengelola proyek Anda.

Visualisasikan pekerjaan di berbagai Daftar untuk mengelola tugas lintas fungsi dan merencanakan Sprint dengan ClickUp Tasks

Integrasi ClickUp

Sebagai pengguna ClickUp, saya sangat menyukai bagaimana ClickUp Integrations, yang memiliki lebih dari 1.000 alat, membuat proses impor dan ekspor data menjadi sangat mudah.

Baik Anda mengimpor tugas dari Asana, Trello, atau Jira, maupun menyinkronkan dengan Google Drive, Slack, dan HubSpot, ClickUp memastikan semuanya terorganisir dan mudah diakses di satu tempat.

Gabungkan alat-alat Anda dengan Integrasi ClickUp dan kelola semua proyek Anda dari satu platform

Diagram Gantt sangat berguna untuk melacak jadwal, sementara papan Kanban sangat cocok untuk memvisualisasikan alur kerja dan mengelola prioritas tugas.

ClickUp Views

Meskipun banyak penampil Microsoft Project umumnya hanya memungkinkan Anda untuk melihat file .mpp, ClickUp Views menawarkan lebih dari itu. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola proyek secara aktif dengan tampilan yang dapat disesuaikan, seperti diagram Gantt dan papan Kanban.

Tetap di jalur yang benar dengan Tampilan Jalur Kritis di ClickUp Gantt dan pastikan proyek Anda mencapai setiap tonggak pencapaian

Tingkatkan produktivitas Anda dengan Template Manajemen Proyek ClickUp

Template Manajemen Proyek ClickUp memudahkan perencanaan dengan Ruang yang telah dibuat sebelumnya yang mengatur pekerjaan ke dalam Folder fase proyek.

Inilah yang dapat dibantu oleh perangkat lunak ini:

Visualisasikan dan lacak sumber daya: Dapatkan gambaran yang jelas tentang sumber daya proyek

Kelola dan prioritaskan tugas: Tugaskan dan prioritaskan tugas dengan berbagai tampilan alur kerja

Kolaborasi yang lancar: Sinkronisasi dengan mudah bersama pemangku kepentingan dan tim Anda

Template gratis ini dilengkapi dengan tampilan Daftar dan Papan bergaya Kanban yang fleksibel untuk pemantauan kemajuan secara langsung, serta enam status tugas kustom untuk menunjukkan apakah item tindakan sedang dalam proses, terbuka, atau selesai.

Dibandingkan dengan perangkat lunak penampil Microsoft Project konvensional, templat ClickUp ini menawarkan pendekatan yang lebih interaktif, memungkinkan Anda mengelola tugas dan berkolaborasi dengan tim Anda, bukan sekadar melihat data.

🌟 Arsip templat: Jelajahi berbagai templat manajemen proyek kami untuk setiap kebutuhan, mulai dari alur kerja agile hingga strategi pemasaran.

Fitur terbaik ClickUp

Kontrol akses: Tentukan izin dan atur siapa saja yang dapat melihat atau mengedit proyek Anda dengan membuat tautan yang dapat dibagikan untuk Lists atau Docs

Sentralisasi informasi: Atur pekerjaan Anda secara terstruktur di seluruh ruang kerja, proyek, daftar, tugas, dan subtugas. Anda juga dapat menambahkan bidang kustom untuk pelacakan dan pengorganisasian yang lebih terperinci

Pelacakan waktu: Optimalkan alur kerja manajemen proyek Anda dengan menggunakan fitur Optimalkan alur kerja manajemen proyek Anda dengan menggunakan fitur pelacakan waktu dan pelaporan , yang memberikan wawasan mendetail mengenai durasi tugas dan alokasi sumber daya

Bekerja sama dengan tim Anda: Gunakan komentar, obrolan, dan @mention untuk tetap terhubung dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama sepanjang siklus hidup proyek

Pantau kemajuan: Beri tahu semua orang, termasuk pemangku kepentingan eksternal, dengan Beri tahu semua orang, termasuk pemangku kepentingan eksternal, dengan Dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan yang menampilkan kemajuan secara real-time pada metrik proyek utama untuk memahami area yang perlu ditingkatkan

Selaraskan dan lacak tujuan bersama tim Anda dengan tujuan terpadu di ClickUp Dashboards

Gunakan manajer pengetahuan AI: Akses jawaban tentang tugas, dokumen, dan anggota tim secara instan melalui Akses jawaban tentang tugas, dokumen, dan anggota tim secara instan melalui ClickUp Brain , sehingga Anda tidak perlu lagi mencari informasi dari berbagai sumber

Manfaatkan ClickUp AI untuk mempermudah pengelolaan proyek dengan mengotomatiskan tugas, menghasilkan wawasan, dan membuat konten

Batasan ClickUp

Mungkin ada kurva pembelajaran yang curam karena fitur manajemen proyek ClickUp yang komprehensif

Aplikasi seluler ini masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat menandingi kinerja serta fungsionalitas versi web.

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Saya sedang mencari platform manajemen proyek, dan saya menemukan yang terbaik. Sejak awal, saya merasa ClickUp dapat menyelesaikan semua masalah kami dan menciptakan solusi siap pakai yang memberikan manfaat bagi kami dengan cara yang bahkan tidak pernah saya bayangkan.

2. Project Plan 365 (Pilihan terbaik untuk kompatibilitas Microsoft Project di semua perangkat)

Project Plan 365, yang dikembangkan oleh Housatonic Software, adalah alat manajemen proyek yang kompatibel dengan file Microsoft Project (.mpp).

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda membuka dan mengedit file Microsoft Project secara langsung tanpa perlu mengimpor atau mengekspor, sehingga kolaborasi menjadi lancar dan tanpa hambatan.

Alat ini menyediakan perencanaan dan kolaborasi yang lancar, terutama bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan Microsoft Project. Baik Anda mengelola proyek tradisional maupun menggunakan metodologi Agile modern, alat ini memudahkan Anda melacak kemajuan dan menjaga semuanya tetap terorganisir.

Fitur terbaik Project Plan 365

Akses proyek Anda di perangkat apa pun—PC, Mac, iOS, atau Android

Terhubung dengan semua layanan cloud utama seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan SharePoint, memastikan data Anda selalu dapat diakses dan aman

Hitung biaya, tenggat waktu, dan jalur kritis dengan mesin penjadwalan canggihnya

Buat diagram Gantt dan laporan visual yang menarik untuk memantau kemajuan proyek

Batasan Project Plan 365

Anda mungkin mengalami crash sesekali saat bekerja dengan bagan yang kompleks

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi dengan Dropbox

Harga Project Plan 365

Standar: $10/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Bisnis: $16/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Ulasan dan penilaian Project Plan 365

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

💡Tips pro: Jadwalkan pembaruan rutin dalam perangkat lunak penampil untuk memastikan pemangku kepentingan proyek tetap mendapat informasi tentang kemajuan dan perubahan. Hal ini dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan semua pihak tetap sejalan.

3. MOOS Project Viewer (Pilihan terbaik untuk melihat file Microsoft Project secara ringan)

MOOS Project Viewer adalah perangkat lunak dengan lisensi berbasis pengguna yang dapat dijalankan di platform apa pun yang mendukung Java, termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Perangkat lunak ini merupakan solusi hemat biaya bagi manajer proyek dan pemangku kepentingan, menjadikannya pilihan yang fleksibel bagi pengguna di berbagai sistem.

Meskipun tidak dikembangkan oleh Microsoft®, penampil Microsoft Project ini dirancang untuk memberikan semua fitur tampilan yang Anda butuhkan guna mengelola proyek Anda secara efisien.

Fitur terbaik MOOS Project Viewer

Buka berkas Microsoft® Project dalam berbagai format (.mpp, .mpt, .xml) dan versi dari 2000 hingga 2019, sehingga Anda dapat mengakses data proyek secara fleksibel di berbagai versi

Cetak tampilan proyek apa pun secara langsung, sehingga Anda dapat dengan mudah membagikan laporan atau menyimpan salinan cetak untuk referensi

Muat proyek dan subproyek secara otomatis untuk pengelolaan proyek yang lebih efisien

Saring tugas untuk fokus yang lebih baik, sehingga Anda dapat menyoroti tugas atau fase tertentu dalam proyek Anda

Batasan MOOS Project Viewer

Ketiadaan fitur-fitur canggih membuatnya kurang cocok untuk proyek-proyek yang kompleks

Perangkat lunak ini sangat bergantung pada integrasi dengan perangkat lunak lain

Harga MOOS Project Viewer

Reguler: $25 per lisensi

Upgrade: 12,50/lisensi

Perpanjangan: $7,50/lisensi

Peringkat dan ulasan MOOS Project Viewer

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

4. Steelray Project Viewer (Pilihan terbaik untuk tampilan dan pelaporan MS Project tingkat lanjut)

Diluncurkan pada tahun 2000, Steelray Viewer adalah perangkat lunak penampil Microsoft Project yang terjangkau, ideal untuk anggota tim yang hanya perlu melihat file proyek.

Ini sangat cocok bagi mereka yang tidak memerlukan semua fitur, tetapi tetap membutuhkan akses ke detail proyek yang penting.

Anda dapat dengan mudah menemukan tugas, sumber daya, atau tanggal, serta mencetak rencana proyek dalam skala besar. Meskipun Steelray merupakan solusi on-premises, yang berarti Anda perlu mengunduhnya ke komputer Anda, kesederhanaan dan efisiensi biayanya menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi mereka yang membutuhkan penampil proyek yang andal.

Fitur terbaik Steelray Project Viewer

Akses fitur peninjauan proyek tingkat perusahaan untuk industri dengan jadwal proyek yang besar, seperti industri dirgantara dan konstruksi

Buka file Microsoft Project dari versi 1998 hingga 2019, serta file Oracle Primavera P6.XER, untuk kompatibilitas yang mulus

Jelajahi detail proyek dengan satu klik, lihat tugas, sumber daya, atau tanggal penting dengan mudah

Pratinjau dan sesuaikan rencana proyek dengan mudah berkat opsi pencetakan yang ditingkatkan. Atur ukuran halaman, orientasi, dan detail pencetakan lainnya untuk hasil cetakan yang lebih efisien

Batasan Steelray Project Viewer

Steelray hanya ditujukan bagi pengguna yang berfokus pada peninjauan berkas MPP

Mungkin tidak sepenuhnya mendukung format atau fitur terbaru

Harga Steelray Project Viewer

Perangkat lunak penampil untuk Microsoft Project: $20 per tahun per pengguna

Edisi Ultimate: $35 per tahun per pengguna

Viewer untuk Primavera: $20 per tahun per pengguna

Peringkat dan ulasan Steelray Project Viewer

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

❓Tahukah Anda? Banyak alat penampil Microsoft Project kini menawarkan integrasi cloud, sehingga tim dapat mengakses dan berkolaborasi pada file proyek dari mana saja, yang meningkatkan kemampuan kerja jarak jauh.

5. Seavus Project Viewer (Pilihan terbaik untuk melihat proyek secara aman dengan fungsi lengkap MS Project)

Seavus Project Viewer adalah alat yang praktis untuk membuka dan melihat file MS Project, menawarkan cara yang sederhana dan terjangkau bagi organisasi Anda untuk mengakses data proyek dengan lancar.

Perangkat lunak penampil Microsoft Project ini menawarkan antarmuka yang mirip dengan Microsoft Project, sehingga memudahkan pengguna untuk menavigasi dan mengelola rencana proyek.

Saya menyukai bahwa perangkat lunak ini menyediakan lebih dari 27 tampilan, dapat disesuaikan untuk peran proyek yang berbeda, serta mencakup diagram Gantt, jadwal jalur kritis, dan tampilan pengelolaan tugas, menjadikannya perangkat lunak pengelolaan tugas tingkat pemula yang baik.

Fitur terbaik Seavus

Bagikan data proyek dengan aman tanpa menyimpannya di luar sistem, sehingga privasi dan perlindungan data terjamin

Gunakan dalam bahasa Anda berkat dukungan multibahasa, tersedia dalam 11 bahasa berbeda seperti Inggris, Jerman, Jepang, dan lainnya

Integrasikan dengan Skype for Business untuk meningkatkan rencana komunikasi proyek Anda guna memfasilitasi komunikasi langsung antar tim di dalam penampil proyek

Ekstrak laporan proyek terperinci mengenai kemajuan, biaya, dan pembaruan tugas, sehingga Anda mendapatkan wawasan yang jelas mengenai kondisi proyek

Batasan Seavus

Seavus Project Viewer hanya dapat digunakan untuk melihat berkas MPP, dan Anda tidak dapat membuat atau mengedit berkas

Tingkat integrasi dengan alat manajemen proyek lain yang umum digunakan mungkin terbatas

Harga Seavus

Lisensi Tunggal: $30 per lisensi (Perorangan)

Lisensi Bersamaan: $89 per lisensi (Perorangan)

Perusahaan: Harga khusus

Enterprise Unlimited: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Seavus

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

6. GanttProject (Pilihan terbaik untuk pembuatan dan pengelolaan diagram Gantt sumber terbuka)

Saya penggemar berat solusi open-source, jadi saya senang menggunakan GanttProject. Alat manajemen proyek serbaguna ini membuat pembuatan dan pengelolaan proyek menjadi mudah dan efisien.

Baik Anda menggunakan Windows, macOS, atau Linux, GanttProject mudah dipasang dan membantu Anda mengatur tugas serta sumber daya dengan mudah.

Dirilis di bawah lisensi GPL3, kode sumbernya tersedia untuk diunduh, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali. Fleksibilitas ini menjadikannya pilihan yang hemat biaya bagi usaha kecil dan menengah yang mencari penampil Microsoft Project terbaik.

Fitur terbaik GanttProject

Mulailah membuat proyek sekarang juga tanpa proses pengaturan yang rumit

Pecah tugas, tetapkan sumber daya, dan buat diagram Gantt dengan mudah

Ekspor file proyek ke format Microsoft Project, atau gunakan file CSV dan Excel. Anda juga dapat membuat laporan dalam format PDF dan PNG

Pantau kemajuan dan bandingkan langsung dengan garis dasar untuk mengidentifikasi penyimpangan

Batasan GanttProject

Alat ini tidak ideal untuk analisis yang kompleks

Antarmukanya terasa kuno dan agak canggung saat digunakan

Harga GanttProject

Gratis

Sumbangan sukarela mulai dari $5 ke atas

Ulasan dan penilaian GanttProject

G2: 4,3/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 150 ulasan)

7. MPP Viewer (Pilihan terbaik untuk melihat file MPP dengan cepat dan mudah)

Jika Anda mencari cara mudah untuk mengakses file MS Project, MPP Viewer adalah pilihan yang tepat. Penampil yang sederhana ini memungkinkan Anda membuka, mengekspor, dan mencetak file MPP dengan lancar.

Perangkat lunak ini kompatibel dengan berbagai versi Microsoft Project, termasuk 2016, 2007, 2003, dan 2000. Selain itu, perangkat lunak ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna sehingga memudahkan Anda menavigasi data proyek.

MPP Viewer 4.0 memerlukan .NET Framework 4.6.2 agar dapat berjalan dengan lancar. Jika Anda menggunakan Windows XP, Anda memerlukan MPP Viewer 1.0, yang mendukung .NET 4.5.

Fitur terbaik MPP Viewer

Lihat struktur proyek Anda dengan tata letak hierarkis yang jelas untuk memahami hubungan antar tugas dengan mudah

Kerjakan beberapa berkas dokumentasi proyek secara bersamaan, sehingga memudahkan perbandingan dan pengelolaan tugas

Saring tugas berdasarkan status penyelesaian, baik yang sudah selesai, belum selesai, atau jatuh tempo hari ini, dengan mudah

Selalu selangkah lebih maju dari tenggat waktu dengan menyoroti tugas yang terlambat secara otomatis

Batasan MPP Viewer

Anda tidak dapat membuka file proyek 2007, dan tanpa log kesalahan, opsi pemecahan masalah sangat terbatas

Harga MPP Viewer

Gratis digunakan karena ini adalah platform sumber terbuka

Peringkat dan ulasan MPP Viewer

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

8. Project Reader (Pilihan terbaik untuk melihat file MS Project dengan biaya terjangkau)

Project Reader memastikan Anda memiliki alat untuk mengelola proyek secara efektif, terutama saat menangani data dalam jumlah besar.

Anda dapat membuka berbagai proyek dengan berbagai jenis file Microsoft Project, termasuk file MPP, MPT, XML, dan bahkan file dari versi yang dirilis sejak tahun 1998.

Perangkat lunak penampil yang ringan ini meniru pengalaman menggunakan MS Project, dengan menawarkan fitur-fitur penting seperti Diagram Gantt, Penggunaan Tugas, Pelacakan Gantt, dan Manajemen Sumber Daya bagi pengguna Windows maupun Mac.

Fitur terbaik Project Reader

Buat catatan pada tugas, urutkan tabel, dan ekspor data ke Excel untuk berbagi dan menganalisis dengan mudah

Pilih dari beberapa bahasa—Inggris, Spanyol, Portugis, Italia, Jerman, dan Prancis—sehingga dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas

Temukan data dengan cepat dalam proyek besar menggunakan fitur pencarian, sehingga menghemat waktu Anda yang berharga

Sesuaikan pengalaman menonton Anda dengan memilih dari tabel yang sudah ada atau membuat tabel Anda sendiri

Batasan Project Reader

Kurang fleksibel dalam menutup file pada tingkat penyimpanan dan membukanya kembali pada tingkat atas

Pilihan yang terbatas untuk pengelolaan file dapat mengganggu alur kerja pengguna

Harga Project Reader

Standar: $29 (Lisensi untuk satu workstation)

Standar: $92 (Lisensi bersamaan)

Professional: $40 (Lisensi untuk satu workstation)

Profesional: $115 (Lisensi bersamaan)

Peringkat dan ulasan Project Reader

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

9. Smartsheet (Terbaik untuk pengelolaan kerja kolaboratif dan otomatisasi)

Smartsheet menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan fitur-fitur dari alat kolaborasi dan pengelolaan proyek, menjadikannya alternatif praktis bagi penampil Microsoft Project tradisional, termasuk Microsoft Project Server.

Untuk berhasil mengimpor berkas .mpp, Anda harus menghapus batasan seperti ‘harus selesai pada’ dan memastikan semua kolom telah diperluas. Langkah-langkah ini membantu mencegah masalah selama proses impor.

Fitur terbaik Smartsheet

Terintegrasi dengan mulus dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi Microsoft dan Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box, dan Tableau

Gunakan AI Smartsheet untuk mengisi rumus atau teks secara otomatis di sel spreadsheet Anda, sehingga mempermudah entri data dan mengurangi kesalahan

Bagikan file, atur pemberitahuan, dan buat utas percakapan untuk menjaga koneksi tim Anda dan meningkatkan komunikasi tim

Ekspor data diagram Gantt dengan mudah kembali ke spreadsheet, sehingga memungkinkan analisis dan pengolahan informasi proyek Anda secara cepat

Batasan Smartsheet

Hanya diperbolehkan satu lembar kerja per file

Ada batasan jumlah data yang dapat Anda simpan di baris dan kolom

Harga Smartsheet

Pro: $9 per bulan per pengguna

Bisnis: $32/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4,4/5 (lebih dari 15.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.200 ulasan)

10. Project Viewer 365 (Pilihan terbaik untuk melihat file MS Project di berbagai platform)

Project Viewer 365 adalah alat yang praktis untuk membuka, membaca, dan berbagi file MS Project. Baik Anda bagian dari tim kecil atau berkolaborasi dengan mitra eksternal, penampil MS Project ini menyederhanakan proses tersebut, sehingga memungkinkan akses cepat ke detail proyek tanpa kerumitan perangkat lunak manajemen proyek lengkap.

Perangkat lunak ini berfungsi dengan sempurna pada versi MS Project mulai dari 2021 hingga 2010. Selain itu, antarmukanya yang mirip dengan Office 365 sangat ramah pengguna, sehingga siapa pun dapat menggunakannya dengan mudah.

Fitur terbaik Project Viewer 365

Manfaatkan versi gratisnya untuk melihat proyek Anda tanpa biaya apa pun, menjadikannya pilihan yang tepat bagi tim yang hanya perlu melihat detail tugas

Akses file .mpp Anda dengan lancar di Windows, Mac, dan perangkat seluler, sehingga Anda dapat bekerja dari mana saja

Terhubung dengan mudah ke Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan SharePoint untuk pengelolaan dan berbagi file yang praktis

Batasan Project Viewer 365

Versi gratis mungkin membatasi akses ke fitur-fitur lanjutan

Alat ini tidak dirancang untuk mengedit atau membuat file proyek

Harga Project Viewer 365

Lisensi permanen: Mulai dari $29,99 per pengguna

Ulasan dan penilaian Project Viewer 365

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Gabungkan Penampil Proyek dengan ClickUp untuk Pengorganisasian yang Lebih Baik

Memilih perangkat lunak penampil Microsoft Project yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan manajemen proyek Anda. Perangkat lunak ini menawarkan solusi hemat biaya untuk melihat dan berbagi file proyek tanpa kerumitan lisensi penuh.

Masing-masing dari sepuluh alat penampil MS Project yang telah kami ulas memiliki fitur unik, mulai dari kolaborasi yang lancar hingga pelaporan yang komprehensif.

Namun, jika Anda menginginkan lebih dari sekadar penampil MS Project, ClickUp adalah pilihan terbaik. Dengan manajemen tugas yang intuitif dan tampilan yang dapat disesuaikan, seperti diagram Gantt dan papan Kanban, ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja sesuai kebutuhan Anda dengan sempurna.

Daftar ke ClickUp dan tingkatkan pengalaman manajemen proyek Anda hari ini!