10 Platform dan Aplikasi Pertemuan Virtual Online Terbaik pada Tahun 2026

Pernahkah Anda merasakan saat sedang berada di tengah-tengah pertemuan virtual, dan semuanya berjalan dengan sangat lancar?

Kualitas koneksinya sangat baik, alat konferensi video ini mudah digunakan (dan merekam serta mentranskripsikan rapat), tidak ada yang perlu bertanya, “Apakah suaraku terdengar?” berulang kali, dan Anda dapat fokus pada percakapan alih-alih berurusan dengan masalah teknis atau mencatat poin-poin penting rapat.

Setelah mencoba banyak platform rapat virtual, akhirnya saya menemukan alat rapat mana yang dapat memberikan pengalaman seperti itu. Prioritas saya sederhana: saya dan tim saya perlu dapat berbagi ide, mengelola tugas, dan memastikan semua orang tetap sejalan tanpa hambatan.

Berdasarkan penelitian kami, saya telah menyusun daftar 10 perangkat lunak rapat virtual terbaik. Jika Anda sedang mencari platform yang tepat untuk meningkatkan interaksi virtual Anda, rekomendasi ini akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut adalah daftar 10 platform rapat virtual terbaik untuk membantu Anda memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda: ClickUp: Pilihan terbaik secara keseluruhan untuk mengelola seluruh siklus hidup rapat, mulai dari agenda, notulen rapat otomatis, hingga tindak lanjut

Google Meet: Pilihan terbaik untuk kolaborasi selama rapat dengan fitur seperti mengangkat tangan secara virtual dan ruang diskusi kecil

Microsoft Teams: Pilihan terbaik bagi pengguna ekosistem Microsoft, dilengkapi dengan fitur papan tulis digital dan pengeditan dokumen secara real-time

Zoom: Pilihan terbaik untuk integrasi yang mulus dengan alat-alat populer seperti ClickUp, Salesforce, dan lainnya.

Chanty: Pilihan terbaik untuk obrolan tim dan pengecekan singkat, dilengkapi dengan fitur manajemen tugas bawaan agar percakapan tetap produktif.

Slack: Cocok untuk pertemuan tim yang santai, dengan fitur Huddles yang mudah digunakan untuk diskusi singkat

Cisco WebEx: Pilihan terbaik untuk inklusivitas, dilengkapi dengan teknologi terjemahan real-time dan penghilang kebisingan

GoTo Meeting: Pilihan terbaik untuk privasi dan keamanan, dilengkapi dengan fitur perlindungan kata sandi dan Meeting Lock

TeamViewer: Pilihan terbaik untuk akses perangkat jarak jauh, memungkinkan tim dukungan TI untuk memecahkan masalah dari jarak jauh

Zoho Meeting: Pilihan terbaik untuk konferensi web khusus departemen, dengan pengelolaan tim yang mudah dan hosting yang aman

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Platform Pertemuan Virtual?

Saat memilih platform rapat virtual, saya mempertimbangkan fitur-fitur berikut ini—dan Anda juga sebaiknya melakukannya!

Kemudahan penggunaan : Saya tidak ingin menghabiskan waktu rapat yang berharga untuk mengatasi masalah teknis atau membimbing orang lain melalui antarmuka yang rumit. Itulah mengapa saya mencari platform yang intuitif dan ramah pengguna

Keandalan : Tidak ada yang lebih buruk daripada rapat yang terganggu oleh gangguan teknis atau masalah koneksi. Saya membutuhkan perangkat lunak dengan rekam jejak yang solid dalam hal keandalan dan gangguan minimal/tidak ada sama sekali agar semuanya berjalan lancar

Integrasi : Saya ingin perangkat lunak ini dapat terintegrasi dengan baik dengan alat-alat lain yang saya gunakan sehari-hari, seperti kalender, aplikasi manajemen proyek, email, dan lainnya

Fitur kolaborasi : Fitur yang mendukung kerja tim adalah hal yang wajib ada. Baik melalui berbagi layar, berbagi file, obrolan real-time , atau papan tulis virtual, alat ini harus memastikan anggota tim jarak jauh saya tetap berada di halaman yang sama

Notulen rapat otomatis : Saya merasa sulit untuk fokus pada rapat jika harus mencatat secara bersamaan. Sangat membantu jika perangkat lunak dapat secara otomatis merangkum poin-poin penting dan tindakan yang harus dilakukan. Hal ini menghemat waktu dan memastikan semua orang memiliki catatan rapat yang jelas

Pengingat rapat: Saya menghargai platform yang mengirimkan pengingat otomatis sebelum rapat tim dimulai, sehingga saya (dan peserta lainnya) diingatkan untuk bersiap dan bergabung tepat waktu. Hal ini mengurangi risiko terlewatnya rapat dan kesibukan di menit-menit terakhir

10 Platform dan Aplikasi Pertemuan Virtual Online Terbaik

Berdasarkan kriteria tersebut, berikut adalah platform rapat virtual terbaik:

1. ClickUp (Alat pertemuan dan komunikasi virtual terbaik)

Mulailah dengan ClickUp AI Note Taker Otomatiskan pencatatan dan ringkasan rapat dengan ClickUp AI Notetaker

ClickUp dikenal karena alat manajemen proyeknya yang canggih, tetapi platform ini menawarkan lebih dari itu. Dengan integrasi yang tepat, ClickUp berubah menjadi platform rapat virtual yang mulus—membantu Anda mengelola segala hal mulai dari agenda hingga tindak lanjut, semuanya dalam satu tempat.

Sebagai bagian dari tim jarak jauh yang lintas fungsi, ClickUp benar-benar merupakan aplikasi serba guna untuk bekerja, yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform terpadu yang didukung oleh kecerdasan buatan.

Rapat tidak akan lengkap tanpa ClickUp AI Notetaker yang praktis ini. Aplikasi ini menghasilkan transkrip (dan rekaman audio) rapat saya dengan sempurna, merangkumnya menjadi poin-poin yang ringkas, dan yang terbaik dari semuanya, membantu saya mengubah poin-poin tindakan yang dibahas menjadi tugas yang dapat saya tetapkan, tentukan tenggat waktunya, dan selesaikan!

Begini cara kerjanya:

Dengan ClickUp AI Notetaker, tim Anda dapat:

Ringkas catatan rapat yang panjang : AI merangkum diskusi yang panjang menjadi ringkasan yang padat, dengan menyoroti poin-poin penting

Buat dokumen notulen rapat yang terstruktur : Fitur ini menghasilkan dokumen notulen yang terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan untuk dibagikan kepada anggota tim dan pemangku kepentingan guna tindak lanjut

Sorot tenggat waktu dan tindakan yang harus dilakukan: AI mengidentifikasi tugas, tenggat waktu, dan tindakan yang dibahas selama rapat, sehingga memudahkan untuk merujuknya

Dengan mengotomatiskan proses transkripsi, AI Notetaker membantu tim tetap selaras dan memastikan hasil rapat didokumentasikan dengan jelas serta dapat ditindaklanjuti.

ClickUp Meetings adalah alat andalan saya untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan konferensi video. Mulai dari merumuskan poin-poin diskusi sebelum rapat hingga menyederhanakan komunikasi asinkron dan menciptakan pengalaman rapat video yang lancar menggunakan Zoom—ClickUp membantu saya di setiap langkah.

Izinkan saya memberi gambaran singkat tentang bagaimana tim saya dan saya menggunakan ClickUp untuk sesi virtual kami:

Tentukan agenda rapat

Sebelum setiap rapat, kami menggunakan ClickUp Docs (dokumen virtual kolaboratif) untuk mendokumentasikan tujuan dan sasaran kami. Kami mencatat poin-poin tindakan yang akan dibahas selama rapat, siapa saja yang akan ikut serta, waktu rapat, dan informasi relevan lainnya.

ClickUp Docs membantu kami:

Bekerja secara real-time dengan anggota tim jarak jauh untuk menyusun agenda rapat

Buat daftar periksa singkat mengenai poin-poin pembahasan dan centang satu per satu saat kita membahas setiap topik

Atur agenda rapat dengan fitur pengeditan yang lengkap, seperti kode warna, judul, huruf tebal, huruf miring, coretan, banner, dan lainnya

Berkomunikasi dengan peserta rapat atau anggota tim lainnya menggunakan komentar yang telah ditugaskan

Ketika kita tidak punya waktu untuk menyusun agenda rapat dari awal, Template Agenda ClickUp sangat berguna.

Bonus: Siap untuk meningkatkan kualitas rapat Anda? Lihat Contoh Agenda Rapat & Template Gratis ini untuk memulai!

Template Agenda ClickUp

Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mencatat elemen-elemen kunci—jenis pertemuan, cakupan, lokasi, tautan pertemuan, tanggal, waktu, nama peserta dan peran mereka, serta daftar peserta.

Template Agenda ClickUp memungkinkan kita untuk:

Bahas semua topik selama rapat

Bantu peserta mempersiapkan diri dengan memberikan gambaran umum mengenai poin-poin pembahasan

Tentukan struktur dan alur pertemuan yang jelas

Dorong partisipasi aktif dari semua peserta

Bagian terbaiknya? Templatenya sepenuhnya dapat disesuaikan. Kami dapat menambahkan Bidang Kustom dan Status sesuai kebutuhan, menyesuaikannya untuk berbagai jenis pertemuan, baik itu pertemuan internal, dengan klien, investor, atau jenis pertemuan lainnya.

Integrasikan dengan aplikasi rapat dan kalender

Berkat integrasi bawaan ClickUp dengan Zoom, saya dapat memulai rapat Zoom langsung dari Tugas ClickUp.

Saat rapat dimulai, tautan untuk bergabung secara otomatis diposting di kolom komentar Tugas tertentu (tempat saya memulai rapat), untuk memberi tahu anggota tim agar bergabung. Saat rapat berakhir, ClickUp menambahkan komentar lain pada tugas tersebut. Komentar tersebut mencakup detail rapat seperti tanggal dan waktu, durasi, peserta, dll., serta menyediakan tautan opsional ke rekaman rapat.

Ikuti rapat Zoom langsung dari Tugas ClickUp

Integrasi bawaan ClickUp dengan Google Calendar memungkinkan saya dan tim saya untuk mengelola jadwal rapat kami dengan lebih baik.

Saya dapat melihat rapat dan tenggat waktu yang akan datang di satu tempat. Setiap perubahan di Google Calendar saya langsung tercermin di ClickUp Tasks (dan sebaliknya), sehingga saya dapat menghindari konflik jadwal dan tetap terorganisir.

Berkomunikasi secara asinkron melalui perekaman layar canggih

Jika ada anggota tim yang memiliki keraguan mengenai suatu proyek dan saya perlu memberikan klarifikasi, saya tidak perlu lagi langsung melakukan panggilan singkat atau rapat (kecuali jika benar-benar diperlukan).

Saya menggunakan ClickUp Clips untuk merekam layar saya bersama dengan audio yang menjelaskan atau memperjelas apa yang ingin saya sampaikan. Fitur ini cepat, efisien, dan menghilangkan rapat singkat yang mengganggu jadwal saya tanpa perlu.

Kirim rekaman layar instan dengan catatan audio menggunakan ClickUp Clips dan hilangkan rapat yang tidak perlu

Rangkum catatan rapat dengan ClickUp Brain dan hemat waktu

Fitur terbaik ClickUp

Atur pengingat dan notifikasi untuk tugas-tugas tindak lanjut yang dibahas dalam rapat agar tidak ada yang terlewat

Buat otomatisasi tugas untuk rapat rutin, memastikan penjadwalan dan pelacakan otomatis

Integrasikan ClickUp dengan alat komunikasi dan penjadwalan lainnya seperti Calendly, Slack, dan Gmail

Buat tugas baru berdasarkan diskusi dalam rapat, berikan tugas tersebut kepada anggota tim, dan tetapkan tenggat waktu untuk memantau tindak lanjut

Batasan ClickUp

Memiliki kurva pembelajaran yang sedikit karena banyaknya fitur dan opsi penyesuaian

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Baca Juga: Alat Pencatat Catatan Rapat Berbasis AI Terbaik

2. Google Meet (Terbaik untuk kolaborasi selama rapat)

melalui Google Meet

Menggunakan Google Meet sebagai platform rapat online merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya sangat menyukai fitur kolaborasi selama rapat, seperti mengangkat tangan secara virtual untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan tanpa mengganggu pembicara yang sedang berbicara. Fitur ini meniru pengalaman rapat di ruang rapat yang sesungguhnya.

Saat mengadakan rapat, saya dapat menampilkan slide dan menunjuk seorang co-host untuk ikut serta dalam presentasi bersama saya.

Untuk sesi brainstorming, alat ini memungkinkan saya memulai sesi kolaborasi dengan Google Jamboard langsung di dalam rapat dan berkolaborasi di papan tulis virtual. Sebagai moderator, saya dapat membuat ruang diskusi terpisah selama rapat, memilih peserta, dan memfasilitasi diskusi yang terfokus dalam kelompok-kelompok kecil.

Fitur terbaik Google Meet

Kumpulkan umpan balik secara real-time menggunakan jajak pendapat

Gunakan laporan kehadiran untuk melacak siapa saja yang menghadiri rapat dan berapa lama mereka hadir

Ubah latar belakang untuk menciptakan suasana profesional selama rapat

Menambahkan atau menghapus peserta secara massal (bagian dari fitur pengelolaan tuan rumah di Google Meet)

Batasan Google Meet

Tidak ada opsi untuk mengatur percakapan obrolan selama rapat yang berlangsung lama

Harga Google Meet

Akses ke fitur Google Meet bergantung pada edisi Google Workspace yang Anda gunakan.

Business Starter : $2 per bulan per pengguna

Business Standard : $9 per bulan per pengguna

Business Plus : $17 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

(Sumber: Capterra)

Peringkat dan ulasan Google Meet

G2 : 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

💡Tips Pro: Ingin meningkatkan kerja sama tim di organisasi Anda? Temukan 10 manfaat utama kolaborasi di tempat kerja beserta contoh-contoh dari para ahli untuk menginspirasi tim Anda!

3. Microsoft Teams (Pilihan terbaik bagi pengguna ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Teams

Microsoft Teams adalah alat rapat virtual yang andal, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan ekosistem Microsoft.

Saat menguji alat ini, saya menyukai betapa mudahnya alat ini membuat kolaborasi kreatif. Hal ini berkat Microsoft Whiteboards, yang memungkinkan Anda melakukan brainstorming secara visual dan mengembangkan ide bersama saat memimpin rapat.

Fitur berguna lainnya adalah pengeditan buku kerja secara instan selama rapat dengan Excel Live. Fitur ini memudahkan kolaborasi pada lembar kerja dan analisis data secara real-time.

Saat seorang anggota tim berbicara atau mempresentasikan sesuatu, anggota tim lainnya dapat mengirimkan reaksi cepat, seperti emoji jempol ke atas atau tepuk tangan, yang membantu pembicara memahami reaksi orang lain.

Keterbatasan Microsoft Teams

Antarmuka pengguna (UI) bisa dibuat lebih sederhana dan intuitif

Harga Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $1 per pengguna per bulan

Microsoft 365 Business Basic: $2 per pengguna per bulan

Microsoft 365 Business Standard: $10 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (lebih dari 15.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

4. Zoom (Terbaik untuk integrasi yang mulus)

melalui Zoom

Zoom telah menjadi favorit di kalangan kami sebagai platform rapat online selama bertahun-tahun. Saya menyukai tampilan multi-penyaji, yang memungkinkan saya untuk fokus pada mereka yang aktif berpartisipasi dalam percakapan. Pilihan warna dan latar belakang virtual kustom yang didukung AI menambahkan sentuhan yang menyenangkan dan personal, sehingga rapat kami menjadi lebih menyenangkan.

Salah satu fitur yang benar-benar menonjol adalah tampilan terpusat. Saya dapat dengan mudah mengakses rekaman rapat dan menggunakan AI Companion untuk dengan cepat menemukan detail penting dalam catatan rapat.

Untuk memudahkan Anda, Zoom terintegrasi dengan mulus dengan Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce, dan HubSpot. Anda dapat menghubungkan hampir semua alat dalam tumpukan teknologi harian Anda ke Zoom, sehingga memastikan kolaborasi virtual yang lancar dan efisien.

Fitur terbaik Zoom

Kelola jadwal secara efektif dengan fitur obrolan, telepon, email, kalender, dan penjadwal yang terintegrasi

Lampirkan bahan bacaan sebelum rapat ke undangan rapat dan obrolan dengan peserta sebelumnya

Bekerja sama dalam mengelola aset yang telah dibagikan sebelumnya selama rapat

Lanjutkan dari titik terakhir Anda dengan saluran obrolan yang tetap aktif sebelum, selama, dan setelah rapat

Keterbatasan Zoom

Pertemuan audio dan video berkualitas tinggi dapat menghabiskan banyak bandwidth, yang mungkin memperlambat aktivitas online lainnya

Harga Zoom

Dasar : Gratis

Pro : $14,99 per bulan per pengguna

Bisnis : $21,99/bulan per pengguna

Business Plus : $26,99 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoom

G2 : 4,6/5 (lebih dari 55.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

5. Chanty (Terbaik untuk kolaborasi)

melalui Chanty

Chanty menawarkan alat rapat virtual yang terintegrasi dalam platform kolaborasi tim. Selain panggilan video, platform ini menggabungkan fitur obrolan, pengelola tugas, dan kalender bawaan.

Alih-alih menggunakan berbagai alat, tim kecil dapat menggunakan satu platform kerja, seperti Chanty, untuk merencanakan pertemuan virtual, berkomunikasi, dan mengelola tugas.

Chanty sangat cocok untuk tim jarak jauh dan hybrid yang membutuhkan fitur komunikasi dan rapat virtual yang lancar agar semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Chanty

Fitur panggilan video dan audio bawaan.

Kalender bawaan untuk merencanakan rapat dan mengatur jadwal.

Obrolan tim dengan riwayat pesan tak terbatas.

Manajemen tugas dengan papan Kanban.

Batasan Chanty

Tidak cocok untuk webinar besar atau acara virtual publik

Harga Chanty

Paket Gratis: hingga 5 pengguna

Paket Bisnis: $3,00 per pengguna per bulan

Paket Perusahaan: silakan hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Chanty

G2 : 4,5/5 (53 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (36 ulasan)

6. Slack (Pilihan terbaik untuk pertemuan informal tim)

melalui Slack

Slack sangat cocok untuk komunikasi asinkron, tetapi juga memungkinkan obrolan video real-time melalui fitur ‘Huddles’. Huddles dimulai sebagai percakapan audio saja, sehingga memudahkan untuk langsung bergabung dalam diskusi singkat dan informal. Jika Anda membutuhkan kolaborasi yang lebih mendalam, cukup aktifkan video dan/atau bagikan layar Anda.

Fitur Huddles dari Slack sangat cocok untuk interaksi tim yang spontan dan informal, bukan untuk rapat formal yang dijadwalkan sebelumnya di kalender.

Saya juga menyukai latar belakang berwarna-warni yang menambah suasana yang menyenangkan dan ceria pada rapat. Slack juga memudahkan pengelolaan dokumen. Semua tautan, dokumen, dan pesan yang dibagikan selama rapat akan disimpan secara otomatis setelah sesi berakhir, sehingga mudah untuk melihat kembali dan merujuk detail penting di kemudian hari.

Fitur terbaik Slack

Berkomunikasilah menggunakan reaksi, efek, dan GIF selama rapat tim

Bagikan catatan, tautan, dan berkas yang berkaitan dengan diskusi di utas pesan khusus

Mulai rapat audio dan video di saluran Slack atau melalui pesan langsung (DM)

Aktifkan teks langsung (tersedia dalam bahasa Inggris)

Keterbatasan Slack

Elemen-elemen rapat formal seperti agenda dan aturan bagi peserta tidak tersedia

Harga Slack

Gratis

Pro : $8,75 per pengguna per bulan

Business+ : $15 per pengguna per bulan

Enterprise Grid: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Slack

G2 : 4,5/5 (lebih dari 35.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.000 ulasan)

Baca Juga: Alat Komunikasi Asinkron Terbaik

7. Cisco WebEx (Terbaik untuk inklusivitas)

melalui Cisco

Fitur terjemahan real-time Cisco Webex, yang mendukung lebih dari 100 bahasa, membuat rapat menjadi jauh lebih inklusif bagi tim multibahasa Anda.

Fitur lain yang menonjol bagi saya adalah teknologi penghilang kebisingan bawaan. Terlepas seberapa bising lingkungannya, hal itu tidak mengganggu jalannya rapat. Saya bisa berada di bandara atau kafe yang ramai, namun kualitas audio saya tetap jernih dan profesional.

Fitur terbaik Cisco WebEx

Buat jajak pendapat interaktif dan sesi tanya jawab untuk membuat rapat tim menjadi lebih menarik

Beralih dari desktop ke ponsel hingga ke mobil dengan fitur kode QR Move to Mobile dan integrasi Apple CarPlay

Kirim reaksi selama rapat hanya dengan menggunakan gerakan jari

Buat dan sorot catatan secara otomatis dengan Webex Assistant

Keterbatasan Cisco WebEx

Tidak ada opsi untuk masuk langsung dari browser web tanpa mengunduh aplikasi desktop

Harga Cisco WebEx

Webex Gratis

Webex Meet : $12 per pengguna per bulan

Webex Suite : $22 per pengguna per bulan

Webex Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (lebih dari 19.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

8. GoTo Meeting (Terbaik untuk fitur privasi dan keamanan)

melalui GoTo Meeting

Saat mencoba GoTo Meeting, saya terkesan dengan kemampuan alat ini untuk melindungi rapat rahasia dengan kata sandi. Kontrol privasinya sangat baik—percakapan tetap bersifat pribadi, dan fitur Meeting Lock sangat berguna. Fitur ini menempatkan tamu di ruang tunggu hingga saya siap mengizinkan mereka masuk, sehingga saya memiliki kendali penuh atas siapa saja yang bergabung dalam rapat.

Saya juga menyukai fleksibilitas penggunaan aplikasi seluler yang berfungsi penuh untuk bergabung dan mengadakan rapat tim saat dalam perjalanan. Lebih baik lagi, Anda dapat dengan mudah bergabung dalam rapat tanpa perlu mengunduh aplikasi GoTo.

Fitur terbaik GoTo Meeting

Berkomunikasi dengan anggota tim/klien menggunakan fitur obrolan terintegrasi

Buat rekaman dan transkrip rapat secara otomatis

Sesuaikan ruang rapat untuk menambahkan sentuhan pribadi pada rapat virtual

Uji dan lihat pratinjau webcam sebelum bergabung dalam rapat

Keterbatasan GoTo Meeting

Terkadang terjadi gangguan pada kualitas audio dan video

Harga GoTo Meeting

Profesional : $12 per penyelenggara per bulan (tagihan tahunan)

Bisnis : $16 per penyelenggara per bulan (tagihan tahunan)

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan GoTo Meeting

G2 : 4,2/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

9. TeamViewer (Terbaik untuk akses perangkat jarak jauh)

melalui TeamViewer

TeamViewer Remote adalah platform rapat virtual yang memungkinkan Anda mengatasi masalah teknis dari jarak jauh. Dengan akses jarak jauh yang aman, tim TI atau rekan kerja tepercaya Anda dapat menangani dan menyelesaikan kesalahan sistem serta pertanyaan terkait perangkat lunak tanpa harus berada di lokasi. Berkat pengalaman yang lancar yang ditawarkannya, Anda dapat meminimalkan waktu henti dan kembali bekerja dengan cepat.

TeamViewer juga memiliki alat konferensi video yang tersembunyi: TeamViewer Meeting. Meskipun fitur akses jarak jauh merupakan tambahan yang sangat berguna untuk alur kerja, saya tidak merasa fitur rapat ini sekuat yang diharapkan.

Fitur terbaik TeamViewer

Dapat digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi

Transfer file dengan ukuran berapa pun antar perangkat jarak jauh

Dapatkan akses ke dukungan multi-monitor dengan resolusi 4K

Berikan dukungan untuk perangkat yang tidak diawasi

Batasan TeamViewer

Transfer file lambat, terutama untuk dokumen berukuran besar

Harga TeamViewer

Premium : $37/bulan (Tagihan tahunan)

Perusahaan: $79/bulan (Tagihan tahunan)

(Sumber: G2)

Peringkat dan ulasan TeamViewer

G2 : 4,4/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Baca juga: Cara Meningkatkan Keterampilan Manajemen Tim Anda

10. Zoho Meeting (Pilihan terbaik untuk konferensi web khusus departemen)

melalui Zoho Meeting

Saya telah mencoba Zoho Meeting untuk mengelola beberapa tim di berbagai departemen, dan hasilnya cukup efektif.

Alat ini memungkinkan saya untuk menyelenggarakan sesi konferensi web yang aman dengan mudah. Saya dapat dengan mudah menambahkan anggota ke departemen masing-masing, menetapkan peran tertentu, dan menjadwalkan rapat khusus untuk setiap departemen.

Selain merekam, memutar ulang, dan membagikan rekaman rapat virtual, saya juga dapat mengunduh rekaman rapat tersebut untuk digunakan secara offline. Fitur ini sangat berguna bagi saya untuk meninjau kembali diskusi di kemudian hari atau membagikannya kepada anggota tim yang tidak dapat menghadiri sesi langsung.

Fitur terbaik Zoho Meeting

Berinteraksi dengan hingga 250 peserta rapat

Nikmati kontrol tuan rumah yang disederhanakan, seperti mengganti peran serta mengelola masuk dan keluarnya peserta

Bekerja sama selama rapat dengan papan tulis dan berbagi file yang lancar

Siaran langsung acara virtual di YouTube dan tanggapi komentar secara real-time

Batasan Zoho Meeting

Gangguan sesekali saat berbagi layar

Fitur perekaman hanya tersedia di paket berbayar

Harga Zoho Meeting

Meeting Standard : $1/bulan

Meeting Professional : $2/bulan

Webinar Standard : $5/bulan

Webinar Professional: $10/bulan

Webinar Enterprise: $47/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Meeting

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 800 ulasan)

Sederhanakan Rapat Virtual dengan ClickUp

Perangkat lunak rapat virtual merupakan fondasi utama komunikasi dan kolaborasi bagi tim hybrid dan jarak jauh seperti kami. Kami sangat bergantung pada platform rapat virtual untuk rapat langsung, berbagi file, dan pembaruan proyek, sehingga semua orang tetap selaras terlepas dari lokasi kerja mereka.

Saya telah menguji banyak alat ini. Meskipun sebagian besar membantu tim terhubung dengan lebih lancar, hanya sedikit yang menawarkan paket lengkap. Saya tidak hanya berbicara tentang rapat, tetapi juga segala hal di antaranya—persiapan, tindak lanjut, dan lainnya.

Di situlah ClickUp benar-benar unggul. Platform ini menyederhanakan seluruh proses rapat—membantu saya menyusun agenda yang terperinci, terintegrasi dengan mulus dengan alat video favorit saya, serta dengan mudah mencatat dan merangkum notulen rapat.

Selain itu, ClickUp mengotomatiskan rapat rutin dan memungkinkan saya mengubah catatan menjadi tugas yang harus dilakukan hanya dengan satu klik, sehingga alur kerja saya tetap teratur dan tim kami tetap produktif.

