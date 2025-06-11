11 Pembuat Formulir AI Terbaik untuk Tahun 2026

Jika Anda pernah bertanya, ‘Bagaimana cara mengumpulkan data untuk meningkatkan hasil bisnis?’, Anda mungkin pernah memikirkan formulir online.

Membuat formulir online dan menganalisis tanggapan membantu dalam berbagai hal, mulai dari peningkatan produk hingga perolehan prospek, meningkatkan semangat tim, otomatisasi tugas, dan banyak lagi.

Tantangan sesungguhnya? Membuat formulir online yang interaktif, mudah digunakan, dan dipersonalisasi untuk meningkatkan respons pengguna.

Tim saya dan saya telah lama mencari pembuat formulir yang andal dan dapat disesuaikan.

Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk menguji berbagai generator formulir AI guna membuat formulir yang menarik, menganalisis data, dan memperoleh wawasan. Berdasarkan penelitian saya, saya telah menyusun daftar alat generator formulir AI terbaik untuk Anda.

Baik Anda ingin membuat formulir satu halaman atau multi-halaman untuk keperluan penelitian, pemasaran, dan umpan balik, panduan ini akan membantu Anda mengoptimalkan proses dan menghemat waktu.

Mari kita lihat generator formulir AI terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membuat formulir yang menarik.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Pembuat Formulir AI?

Meskipun Anda dapat membuat formulir di Excel, membuat formulir yang menarik, dinamis, dan intuitif membutuhkan kemampuan yang lebih canggih.

Berikut adalah beberapa fitur penting yang harus Anda perhatikan dalam perangkat lunak pembuat formulir online:

Kemudahan penggunaan: Pastikan pembuat formulir tersebut intuitif dan mudah digunakan. Alat ini tidak boleh memerlukan pengetahuan pemrograman sehingga pengguna non-teknis pun dapat dengan mudah membuat formulir

Kemampuan penyesuaian: Alat ini harus memungkinkan Anda menyesuaikan formulir sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik, sehingga formulir tersebut menjadi interaktif bagi audiens dan mendorong mereka untuk menyelesaikannya sebelum meninggalkan halaman.

Logika bersyarat : Ingin mengumpulkan data yang sangat relevan dari pengguna? Memilih alat dengan kemampuan logika bersyarat yang canggih sangat penting untuk menyesuaikan pertanyaan secara real-time berdasarkan respons pengguna

Dukungan multi-halaman : Gunakan alat yang mendukung formulir multi-halaman untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail

Ramah seluler : Pilih pembuat formulir AI yang dapat menyesuaikan diri dengan antarmuka seluler untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna

Integrasi: Pastikan alat tersebut dapat terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada, seperti CRM, pemasaran, analisis data, komunikasi, dan platform pemasaran email

11 Pembuat Formulir AI Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2025

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk formulir yang dapat disesuaikan dan pengumpulan data)

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap dengan fitur otomatisasi formulir bawaan yang membantu membuat formulir online yang ramah pengguna. Tampilan Formulir ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan informasi dari tim, klien, atau pelanggan dengan mudah.

Fitur pembuat formulir ini menambahkan banyak kolom ke formulir online, termasuk teks, teks panjang, angka, email, nomor telepon, tanggal, daftar tarik-turun, dan kotak centang. Hal ini membantu menyusun pertanyaan sesuai dengan tujuannya, seperti pertanyaan terbuka, tertutup, ya/tidak, survei singkat, dan pertanyaan matriks.

Buat formulir yang intuitif dengan menggunakan logika kondisional dan aturan di tampilan Formulir ClickUp

Fitur ini menyembunyikan pertanyaan seperti nama dan nomor telepon responden yang informasinya telah dikumpulkan, sehingga mereka tidak perlu mengisi kolom-kolom tersebut lagi. Hal ini memperlancar pengalaman pengguna, meningkatkan jumlah respons, dan tingkat konversi.

ClickUp Automation semakin meningkatkan pengalaman dengan mengotomatiskan alur kerja pasca-pengiriman, seperti mengirim email kepada pengguna dan mitra agar mereka tetap mendapat informasi terbaru. Anda juga dapat memicu analisis data dan sentimen pelanggan yang dihasilkan AI untuk mengungkap wawasan dan membuat keputusan strategis.

Otomatiskan alur kerja formulir dan optimalkan operasi menggunakan ClickUp Automation

Berikut cara menggunakan otomatisasi siap pakai untuk meningkatkan produktivitas tim:

Manfaatkan lebih dari 100 templat siap pakai untuk mengotomatiskan proses pembuatan formulir yang berulang, seperti menugaskan tugas, memposting komentar, dan mengubah status

Tambahkan tugas baru ke penerima tugas dan pengawas secara otomatis, serta hemat waktu

Terhubung dengan aplikasi yang sudah ada untuk memfasilitasi otomatisasi di seluruh tumpukan teknologi

Selain itu, dengan menggunakan ClickUp Tasks, Anda dapat secara otomatis membuat dan menugaskan tugas berdasarkan respons formulir online. Tambahkan label, informasi formulir, dan respons ke deskripsi tugas untuk memberikan konteks tambahan pada tugas Anda.

Kumpulkan persyaratan dengan ClickUp Forms dan alihkan ke penanggung jawab yang tepat sebagai tugas yang dapat dilacak di ClickUp

Manfaatkan kekuatan ClickUp Forms untuk mempermudah pekerjaan tim perangkat lunak: Sederhanakan pelaporan bug dengan mengumpulkan informasi penting seperti deskripsi bug, spesifikasi perangkat dan sistem operasi, pesan kesalahan, dampak, dan sebagainya.

Kumpulkan permintaan penambahan fitur baru dari anggota tim dan pengguna akhir

Tingkatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan pengujian dengan mencatat detail kasus uji, laporan pelaksanaan uji, masalah yang teridentifikasi, tingkat kritisitas masalah, dan sebagainya.

Yang lebih hebat lagi, Anda cukup memberikan masukan dan bersantai sementara ClickUp Brain menyusun pertanyaan yang paling tepat dan sempurna untuk survei tersebut atas nama Anda. Kami mencoba beberapa prompt untuk membuat survei menggunakan ClickUp Brain.

Contoh prompt AI untuk jajak pendapat dan survei:

Prompt 1: Buat pertanyaan survei yang menarik untuk mengumpulkan wawasan berharga dari audiens Anda. [Tentukan audiens target dan tujuan survei]

Prompt 2: Buatlah pertanyaan jajak pendapat yang persuasif untuk melibatkan audiens Anda dan mendorong partisipasi. [Tentukan topik atau tema jajak pendapat]

Prompt 3: Buat serangkaian pertanyaan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. [Tentukan industri atau jenis bisnisnya]

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan pertanyaan yang sangat relevan untuk jajak pendapat dan survei

Setelah data terkumpul, Anda dapat memanfaatkan ClickUp Brain untuk menjalankan analisis data dan mendapatkan:

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan mengungkap tren dan pola yang mungkin tidak terungkap jika tidak dianalisis

Peningkatan skalabilitas survei dengan distribusi, pengumpulan data, dan analisis yang otomatis

Hasil survei yang lebih baik dengan desain intuitif dan analisis sentimen berbasis AI

Anda juga dapat menggunakan jaringan saraf yang canggih dari ClickUp Brain untuk menganalisis data dengan cepat menggunakan tabel perbandingan, merancang dan meluncurkan strategi pemasaran, serta membagikan hasilnya kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Terakhir, fitur penyesuaian memungkinkan Anda menyesuaikan berbagai elemen, seperti tema, warna, gambar, penyimpanan, templat, dan pesan.

Misalnya, anggaplah Anda sedang mengumpulkan umpan balik tentang fitur produk, layanan pelanggan, dan paket harga. Anda dapat menggunakan Template Formulir Umpan Balik ClickUp dan menyesuaikan bidang, tampilan, serta tugas untuk dengan mudah mengumpulkan, mengakses, dan mengatur informasi. Hal ini menyediakan lokasi terpusat untuk menganalisis data dan menyederhanakan proses pengumpulan umpan balik.

Kumpulkan umpan balik dan tingkatkan fitur produk berdasarkan preferensi pengguna dengan Template Formulir Umpan Balik ClickUp

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Buat survei yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien Anda

Berikan klien platform untuk menyampaikan ide dan kekhawatiran mereka

Kumpulkan wawasan penting untuk meningkatkan produk dan layanan

Evaluasi area yang perlu diperbaiki dan kembangkan strategi yang disesuaikan untuk mengatasinya

Alat ini dirancang untuk membantu Anda mengumpulkan semua data yang relevan di satu tempat dan memanfaatkan umpan balik pengguna dalam menentukan prioritas proyek. Hal ini memberikan analisis yang berharga untuk pengambilan keputusan produk serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas klien.

Fitur terbaik ClickUp

Pilih dari berbagai bidang dan kumpulkan hanya data yang relevan menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Perbarui kolom secara dinamis berdasarkan respons dan sederhanakan pengalaman pengisian formulir bagi pengguna

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan pertanyaan yang paling menarik untuk formulir Anda

Tinjau formulir secara real-time dan analisis tanggapan untuk mendapatkan wawasan

Ubah respons formulir menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara otomatis menggunakan ClickUp Tasks

Gunakan Tag Tugas ClickUp untuk menambahkan informasi ke deskripsi tugas dan menemukannya dengan mudah

Batasan ClickUp

ClickUp Brain tidak tersedia di versi gratis

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Perusahaan : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.700 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Baca Selengkapnya: 11 Template Formulir Umpan Balik Gratis untuk Mengumpulkan Wawasan

2. Jotform (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir tanpa kode)

via Jotform

Jotform membantu organisasi beralih dari pekerjaan rutin yang membebani ke beban kerja yang lebih ringan dengan formulir canggih yang menggunakan logika kondisional, menerima pembayaran, mengotomatisasi alur kerja, dan memanfaatkan otomatisasi tugas untuk menyelesaikan permintaan pelanggan.

Cukup jelaskan jenis formulir yang Anda inginkan di Jotform AI Form Generator, atau buat formulir secara otomatis berdasarkan beberapa saran populer. Anda dapat mengobrol dengan Jotform AI untuk menambahkan bidang formulir, mengedit teks, atau melakukan perubahan desain yang diperlukan.

Anda bahkan dapat membuat Agen AI Percakapan dari formulir apa pun. Alih-alih pengunjung mengisi formulir sendiri, agen akan mengisikannya untuk mereka melalui percakapan. Agen juga dapat mengotomatisasi data di Slack, Google Workspace, Shopify, dan lainnya.

Fitur terbaik Jotform

Buat formulir dalam hitungan detik dengan bantuan AI dengan mendeskripsikan formulir yang Anda inginkan dan data yang ingin Anda kumpulkan

Buat Agen AI untuk formulir apa pun guna memberikan dukungan pengguna secara real-time selama proses pengisian formulir

Integrasikan formulir dengan lebih dari 250 platform yang tersedia, seperti CRM, pemroses pembayaran, manajemen data, dan solusi kolaborasi

Keterbatasan Jotform

Paket Starter memiliki batasan kuota bulanan untuk jumlah formulir, pengiriman, tampilan, dan penyimpanan

Formulir dan agen tanpa batas memerlukan paket Enterprise

Harga Jotform

Starter: Gratis

Bronze : $34/bulan

Silver : $39/bulan

Gold : $99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jotform

G2: 4,7/5 (lebih dari 3.600 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)

3. SurveySparrow (Pilihan terbaik untuk survei percakapan)

melalui SurveySparrow

SurveySparrow, salah satu alternatif JotForm terbaik untuk survei berbasis percakapan, membantu membuat formulir interaktif dengan fitur mirip obrolan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mengoptimalkan operasi bisnis.

Alat ini menyediakan lebih dari 1.500 integrasi untuk mengekspor data dengan mudah ke alat eksternal dan sistem yang sudah ada.

Dasbor eksekutif membantu memvisualisasikan data survei melalui diagram dan grafik batang serta mengekstrak wawasan yang bermakna dari formulir yang dihasilkan AI. Anda juga dapat mengotomatiskan alur kerja berdasarkan tanggapan survei dengan menentukan kondisi dan memicu tindakan seperti email tindak lanjut serta pembaruan tim.

Fitur terbaik SurveySparrow

Tambahkan video ke latar belakang survei Anda

Dapatkan laporan analisis survei langsung ke kotak masuk Anda sesuai jadwal yang Anda inginkan

Ingatkan responden yang belum merespons dan yang merespons sebagian melalui email, serta dorong mereka untuk menyelesaikan survei

Batasan SurveySparrow

Tidak dilengkapi dengan fitur analitis untuk menghitung dan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik

Representasi data memerlukan banyak intervensi manual untuk mendapatkan wawasan yang dibutuhkan

Harga SurveySparrow

Basic : $39/bulan, ditagih per kuartal

Essential : $59/bulan, ditagih per kuartal

Bisnis : $149/bulan, ditagih per kuartal

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (lebih dari 1.900 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

4. Typeform (Pilihan terbaik untuk penyesuaian berbasis formulir)

via Typeform

Typeform menghasilkan formulir online yang menarik secara visual dan interaktif. Dikenal karena antarmukanya yang mudah digunakan, platform ini menampilkan hanya satu pertanyaan per halaman untuk menghindari membingungkan audiens dan mendorong lebih banyak respons.

Dengan Typeform, Anda dapat menyesuaikan formulir dengan logo, elemen, warna, font, gambar latar belakang, dan video yang unik. Tersedia lebih dari 28 format pertanyaan yang dapat diedit untuk mengumpulkan data seperti nama, alamat email, peringkat, penilaian, dan umpan balik tertulis.

Fitur terbaik Typeform

Beritahu AI Typeform tentang kebutuhan Anda, dan AI tersebut akan secara otomatis membuat formulir untuk Anda

Sediakan opsi jawaban yang relevan untuk pertanyaan pilihan ganda menggunakan AI

Buat saran yang didukung AI untuk mengubah pertanyaan yang panjang menjadi pertanyaan yang sederhana dan menarik

Batasan Typeform

Kurang fitur untuk analisis dan interpretasi melalui dasbor dan laporan

Tidak menyimpan respons sebagian dari pengguna

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk templat dan pertanyaan

Harga Typeform

Basic : $29/bulan

Plus : $59/bulan

Bisnis : $99/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Typeform

G2: 4,5/5 (750+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (860+ ulasan)

5. Involve.me (Pilihan terbaik untuk survei mendalam)

Dengan pembuat formulir AI dari Involve, Anda dapat menempelkan URL situs web ke dalam pembuat formulir AI. Pembuat formulir ini menangkap elemen merek Anda untuk membuat formulir dan survei mendalam. Anda kemudian dapat menambahkan elemen, menyesuaikan, dan menyempurnakan templat-templat ini sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Kemampuan analitik AI Involve menganalisis data yang dikumpulkan untuk membuat laporan dan dasbor terperinci. Hal ini membantu kami memperoleh wawasan pelanggan yang berharga, mengoptimalkan saluran untuk konversi, dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Manfaatkan fitur terbaik

Pratinjau formulir dan optimalkan untuk berbagai perangkat, seperti ponsel dan desktop

Buat formulir yang aman untuk menerima pembayaran dengan mengintegrasikan akun Stripe dan PayPal

Undang tim ke Workspace tertentu dan berikan hak akses untuk mengedit dan melihat kepada mereka

Keterbatasan yang terlibat

Fitur desainnya masih dasar dan kurang memiliki opsi untuk menyesuaikan posisi dan ukuran templat

Penyesuaian elemen branding, seperti font, terbatas

Harga Involve

Basic : $49/bulan

Pro : $99/bulan

Bisnis : $199/bulan

Agen : $399/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Sertakan penilaian dan ulasan

G2 : 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan);

6. Fillout (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir multi-halaman)

via Fillout

Fillout adalah pembuat formulir AI yang sederhana dan tanpa kode yang membantu Anda membuat formulir, kuis, dan survei yang efektif. Platform ini menawarkan fitur-fitur canggih, seperti pengumpulan pembayaran, pembuatan formulir multi-halaman, login, dan penjadwalan, untuk membantu Anda membuat formulir yang paling canggih.

Fillout terintegrasi dengan mudah ke alat yang sudah Anda miliki, mengotomatiskan alur kerja, dan memperluas operasi bisnis.

Fitur terbaik Fillout

Tambahkan kode diskon dan kumpulkan pembayaran dari pengguna menggunakan Stripe tanpa biaya tambahan

Tambahkan halaman penjadwalan ke formulir Anda dan biarkan pengguna memesan pertemuan dengan Anda

Batasan pengisian

Tidak ada opsi untuk mengelompokkan formulir, logika, dan perhitungan ke dalam folder dan ruang kerja

Tidak dapat mengambil tindakan terhadap pengiriman dan memberi tahu pengguna mengenai perubahan yang dilakukan

Harga Fillout

Gratis Selamanya

Paket Pemula : $19/bulan

Pro : $49/bulan

Bisnis: $89/bulan

Isi peringkat dan ulasan

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

7. Feathery (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja)

via Feathery

Feathery adalah alat pembuat formulir AI tanpa kode yang membantu Anda mengotomatiskan alur kerja formulir apa pun dan menghemat waktu.

Feathery membuat formulir menggunakan AI dan membantu memigrasikan templat formulir berkinerja tinggi dari merek lain (Typeform). Anda juga dapat menggunakannya untuk mengotomatiskan alur kerja pasca-pengiriman dengan mengekstrak informasi pengguna, menyaring aplikasi, dan meneruskannya ke personel yang relevan untuk proses persetujuan.

Selain itu, Feathery memastikan kepatuhan terhadap SOC-2 dan HIPAA untuk melindungi data pelanggan yang sensitif dari ancaman siber.

Fitur terbaik Feathery

Tentukan logika khusus dalam bahasa alami dan tampilkan pertanyaan berdasarkan jawaban pada bidang sebelumnya

Terintegrasi dengan lebih dari 100 CRM, email, analitik, pembayaran, dan alat manajemen proyek

Keterbatasan Feathery

Tidak mendukung penyematan yang mudah ke situs web

Integrasi dengan platform otomatisasi pemasaran tidak berjalan lancar

Harga Feathery

Gratis Selamanya

Pertumbuhan : Harga khusus

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Feathery

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

8. MakeForms (Pilihan terbaik untuk desain yang intuitif)

via MakeForms

Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan desain yang intuitif dari MakeForms, Anda dapat membuat formulir online satu halaman, multi-halaman, dan sekaligus untuk bisnis Anda.

Dengan fitur verifikasi ponsel dan email dari platform ini, Anda dapat dengan mudah memverifikasi identitas pengguna, menyaring prospek palsu, dan mengumpulkan data pengguna yang akurat.

Alat ini membantu membuat beberapa tautan untuk satu formulir, seperti media sosial, email, dan saluran pemasaran influencer, yang membantu menganalisis tingkat respons audiens dan keberhasilan setiap tautan yang dibuat.

Makeforms mematuhi standar HIPAA, GDPR, SOC-2, dan ISO, serta menyediakan fitur enkripsi dan pencadangan data untuk melindungi data sensitif.

Fitur terbaik MakeForms

Gunakan tata letak yang jelas dan terorganisir untuk memandu pengguna melalui formulir multi-halaman

Publikasikan formulir di situs web Anda dan tawarkan pengalaman pengguna yang lebih profesional

Batasan MakeForms

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kondisi logika dan kemampuan integrasi yang lancar melalui API dan webhook

Template formulir terbatas dan kurang variatif

Harga MakeForms

Essentials : $29/bulan

Pro : $69/bulan

Agency : $149/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan MakeForms

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

9. Yay! Forms (Pilihan terbaik untuk fungsionalitas yang mulus di semua perangkat)

Yay! Forms menawarkan desain yang menarik secara visual dan responsif untuk pengalaman mengisi formulir yang lancar di berbagai perangkat.

Platform yang didukung AI ini menganalisis perilaku pengguna dalam formulir online untuk menyarankan opsi jawaban yang relevan, meningkatkan tingkat respons, dan mengumpulkan umpan balik yang berharga. Hal ini membantu dalam memahami pelanggan dengan lebih baik serta mempersonalisasi strategi pemasaran dan produk.

Yay! Fitur terbaik Forms

Sesuaikan tema dan templat siap pakai agar sesuai dengan citra merek Anda

Periksa di mana pengguna berhenti mengisi formulir dan optimalkan formulir tersebut untuk meningkatkan konversi

Segmentasikan pengguna Anda dengan logika kondisional canggih dan tingkatkan akurasi data yang dikumpulkan

Yay! Batasan formulir

Pengindeksan dan ekspor formulir ke PDF tidak dapat dilakukan

Harga Yay! Forms

Paket Pemula : $19/bulan

Plus : $39/bulan

Profesional: $79/bulan

Yay! Peringkat dan ulasan formulir

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

10. Zoho Forms (Pilihan terbaik untuk tim dan alur kerja persetujuan)

melalui Zoho Forms

Zoho Forms adalah alat pembuat formulir gratis untuk tim yang tidak memiliki pengalaman pemrograman.

Anda dapat membuat dan menyematkan formulir online di situs web, platform media sosial, dan kampanye email untuk meningkatkan keterlibatan.

Fitur-fitur canggihnya meliputi bidang kustom, keamanan data, validasi bidang, dan logika bersyarat. Responden juga memiliki keuntungan dapat menyimpan formulir yang belum selesai diisi dan mengisinya kembali kapan saja sesuai keinginan mereka.

Fitur terbaik Zoho Forms

Validasi respons pengguna pada formulir langsung secara real-time

Arahkan pengguna ke halaman keberhasilan, halaman ucapan terima kasih, atau formulir lain setelah mereka mengirimkan respons

Kirim pemberitahuan SMS dan email kepada responden saat mereka menyelesaikan formulir

Batasan Zoho Forms

Hanya sejumlah bidang tertentu yang dapat disertakan

Tidak memiliki kemampuan integrasi dengan alat dan platform populer lainnya di luar Zoho

Opsi penyesuaian terbatas saat membuat formulir dengan templat siap pakai

Harga Zoho Forms

Gratis

Basic : $10/bulan

Standar : $25/bulan

Profesional: $50/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 120 ulasan)

11. Google Forms AI Form Builder (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dasar secara gratis)

melalui Google Forms

Google Forms adalah aplikasi pembuat formulir berbasis AI yang banyak digunakan, yang memudahkan Anda membuat formulir, membagikannya secara online, mengumpulkan data, dan menganalisis tanggapan secara real-time. Anda dapat dengan mudah memilih pertanyaan dari jenis pertanyaan yang sudah ada, menyeret dan melepas untuk mengatur ulang urutan pertanyaan, serta menyesuaikan warna, gambar, dan font.

Fitur kecerdasan bawaan Google AI Form Builder memungkinkan Anda menetapkan aturan validasi, mendeteksi kesalahan format, dan mengumpulkan hanya respons pengguna yang valid. Dapat diakses dari perangkat apa pun, Anda dapat membuat survei dan menanggapi survei tersebut di mana saja, menjadikannya alternatif yang baik untuk SurveyMonkey.

Fitur terbaik Google Forms AI Form Builder

Ekspor data yang dikumpulkan ke Google Sheets untuk analisis lebih mendalam dan otomatisasi

Tambahkan rekan kerja untuk membuat formulir dan menganalisis hasilnya bersama-sama secara real-time

Buat dan edit formulir di mana saja, serta izinkan pengguna untuk merespons menggunakan perangkat apa pun seperti tablet, komputer, dan ponsel

Batasan Google Forms AI Form Builder

Kemampuan penyesuaian yang terbatas dalam hal branding, seperti jenis font, tata letak, ukuran, dan warna

Platform ini mengalami crash saat menangani lalu lintas pengiriman yang tinggi

Tidak dilengkapi dengan fitur analisis data dan pelaporan

Harga Google Forms AI Form Builder

Gratis

Business Starter : $7,20 per pengguna per bulan

Business Standard : $14,40 per pengguna per bulan

Business Plus: $21,60 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Google Forms AI Form Builder

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

