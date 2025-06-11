11 Pembuat Formulir AI Terbaik untuk Tahun 2026

Jika Anda pernah bertanya, ‘Bagaimana cara mengumpulkan data untuk meningkatkan hasil bisnis?’, Anda mungkin pernah memikirkan formulir online.
Membuat formulir online dan menganalisis tanggapan membantu dalam berbagai hal, mulai dari peningkatan produk hingga perolehan prospek, meningkatkan semangat tim, otomatisasi tugas, dan banyak lagi.
Tantangan sesungguhnya? Membuat formulir online yang interaktif, mudah digunakan, dan dipersonalisasi untuk meningkatkan respons pengguna.
Tim saya dan saya telah lama mencari pembuat formulir yang andal dan dapat disesuaikan.
Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk menguji berbagai generator formulir AI guna membuat formulir yang menarik, menganalisis data, dan memperoleh wawasan. Berdasarkan penelitian saya, saya telah menyusun daftar alat generator formulir AI terbaik untuk Anda.
Baik Anda ingin membuat formulir satu halaman atau multi-halaman untuk keperluan penelitian, pemasaran, dan umpan balik, panduan ini akan membantu Anda mengoptimalkan proses dan menghemat waktu.
Mari kita lihat generator formulir AI terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membuat formulir yang menarik.
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Pembuat Formulir AI?
Meskipun Anda dapat membuat formulir di Excel, membuat formulir yang menarik, dinamis, dan intuitif membutuhkan kemampuan yang lebih canggih.
Berikut adalah beberapa fitur penting yang harus Anda perhatikan dalam perangkat lunak pembuat formulir online:
- Kemudahan penggunaan: Pastikan pembuat formulir tersebut intuitif dan mudah digunakan. Alat ini tidak boleh memerlukan pengetahuan pemrograman sehingga pengguna non-teknis pun dapat dengan mudah membuat formulir
- Kemampuan penyesuaian: Alat ini harus memungkinkan Anda menyesuaikan formulir sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik, sehingga formulir tersebut menjadi interaktif bagi audiens dan mendorong mereka untuk menyelesaikannya sebelum meninggalkan halaman.
- Logika bersyarat: Ingin mengumpulkan data yang sangat relevan dari pengguna? Memilih alat dengan kemampuan logika bersyarat yang canggih sangat penting untuk menyesuaikan pertanyaan secara real-time berdasarkan respons pengguna
- Dukungan multi-halaman: Gunakan alat yang mendukung formulir multi-halaman untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail
- Ramah seluler: Pilih pembuat formulir AI yang dapat menyesuaikan diri dengan antarmuka seluler untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna
- Integrasi: Pastikan alat tersebut dapat terintegrasi dengan teknologi yang sudah ada, seperti CRM, pemasaran, analisis data, komunikasi, dan platform pemasaran email
11 Pembuat Formulir AI Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2025
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk formulir yang dapat disesuaikan dan pengumpulan data)
ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap dengan fitur otomatisasi formulir bawaan yang membantu membuat formulir online yang ramah pengguna. Tampilan Formulir ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan informasi dari tim, klien, atau pelanggan dengan mudah.
Fitur pembuat formulir ini menambahkan banyak kolom ke formulir online, termasuk teks, teks panjang, angka, email, nomor telepon, tanggal, daftar tarik-turun, dan kotak centang. Hal ini membantu menyusun pertanyaan sesuai dengan tujuannya, seperti pertanyaan terbuka, tertutup, ya/tidak, survei singkat, dan pertanyaan matriks.
Fitur ini menyembunyikan pertanyaan seperti nama dan nomor telepon responden yang informasinya telah dikumpulkan, sehingga mereka tidak perlu mengisi kolom-kolom tersebut lagi. Hal ini memperlancar pengalaman pengguna, meningkatkan jumlah respons, dan tingkat konversi.
ClickUp Automation semakin meningkatkan pengalaman dengan mengotomatiskan alur kerja pasca-pengiriman, seperti mengirim email kepada pengguna dan mitra agar mereka tetap mendapat informasi terbaru. Anda juga dapat memicu analisis data dan sentimen pelanggan yang dihasilkan AI untuk mengungkap wawasan dan membuat keputusan strategis.
Berikut cara menggunakan otomatisasi siap pakai untuk meningkatkan produktivitas tim:
- Manfaatkan lebih dari 100 templat siap pakai untuk mengotomatiskan proses pembuatan formulir yang berulang, seperti menugaskan tugas, memposting komentar, dan mengubah status
- Tambahkan tugas baru ke penerima tugas dan pengawas secara otomatis, serta hemat waktu
- Terhubung dengan aplikasi yang sudah ada untuk memfasilitasi otomatisasi di seluruh tumpukan teknologi
Selain itu, dengan menggunakan ClickUp Tasks, Anda dapat secara otomatis membuat dan menugaskan tugas berdasarkan respons formulir online. Tambahkan label, informasi formulir, dan respons ke deskripsi tugas untuk memberikan konteks tambahan pada tugas Anda.
Manfaatkan kekuatan ClickUp Forms untuk mempermudah pekerjaan tim perangkat lunak:
- Sederhanakan pelaporan bug dengan mengumpulkan informasi penting seperti deskripsi bug, spesifikasi perangkat dan sistem operasi, pesan kesalahan, dampak, dan sebagainya.
- Kumpulkan permintaan penambahan fitur baru dari anggota tim dan pengguna akhir
- Tingkatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan pengujian dengan mencatat detail kasus uji, laporan pelaksanaan uji, masalah yang teridentifikasi, tingkat kritisitas masalah, dan sebagainya.
Yang lebih hebat lagi, Anda cukup memberikan masukan dan bersantai sementara ClickUp Brain menyusun pertanyaan yang paling tepat dan sempurna untuk survei tersebut atas nama Anda. Kami mencoba beberapa prompt untuk membuat survei menggunakan ClickUp Brain.
Contoh prompt AI untuk jajak pendapat dan survei:
Prompt 1: Buat pertanyaan survei yang menarik untuk mengumpulkan wawasan berharga dari audiens Anda. [Tentukan audiens target dan tujuan survei]
Prompt 2: Buatlah pertanyaan jajak pendapat yang persuasif untuk melibatkan audiens Anda dan mendorong partisipasi. [Tentukan topik atau tema jajak pendapat]
Prompt 3: Buat serangkaian pertanyaan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. [Tentukan industri atau jenis bisnisnya]
Setelah data terkumpul, Anda dapat memanfaatkan ClickUp Brain untuk menjalankan analisis data dan mendapatkan:
- Wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan mengungkap tren dan pola yang mungkin tidak terungkap jika tidak dianalisis
- Peningkatan skalabilitas survei dengan distribusi, pengumpulan data, dan analisis yang otomatis
- Hasil survei yang lebih baik dengan desain intuitif dan analisis sentimen berbasis AI
Anda juga dapat menggunakan jaringan saraf yang canggih dari ClickUp Brain untuk menganalisis data dengan cepat menggunakan tabel perbandingan, merancang dan meluncurkan strategi pemasaran, serta membagikan hasilnya kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Terakhir, fitur penyesuaian memungkinkan Anda menyesuaikan berbagai elemen, seperti tema, warna, gambar, penyimpanan, templat, dan pesan.
Misalnya, anggaplah Anda sedang mengumpulkan umpan balik tentang fitur produk, layanan pelanggan, dan paket harga. Anda dapat menggunakan Template Formulir Umpan Balik ClickUp dan menyesuaikan bidang, tampilan, serta tugas untuk dengan mudah mengumpulkan, mengakses, dan mengatur informasi. Hal ini menyediakan lokasi terpusat untuk menganalisis data dan menyederhanakan proses pengumpulan umpan balik.
Template ini memungkinkan Anda untuk:
- Buat survei yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien Anda
- Berikan klien platform untuk menyampaikan ide dan kekhawatiran mereka
- Kumpulkan wawasan penting untuk meningkatkan produk dan layanan
- Evaluasi area yang perlu diperbaiki dan kembangkan strategi yang disesuaikan untuk mengatasinya
Alat ini dirancang untuk membantu Anda mengumpulkan semua data yang relevan di satu tempat dan memanfaatkan umpan balik pengguna dalam menentukan prioritas proyek. Hal ini memberikan analisis yang berharga untuk pengambilan keputusan produk serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas klien.
Fitur terbaik ClickUp
- Pilih dari berbagai bidang dan kumpulkan hanya data yang relevan menggunakan Bidang Kustom ClickUp
- Perbarui kolom secara dinamis berdasarkan respons dan sederhanakan pengalaman pengisian formulir bagi pengguna
- Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan pertanyaan yang paling menarik untuk formulir Anda
- Tinjau formulir secara real-time dan analisis tanggapan untuk mendapatkan wawasan
- Ubah respons formulir menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara otomatis menggunakan ClickUp Tasks
- Gunakan Tag Tugas ClickUp untuk menambahkan informasi ke deskripsi tugas dan menemukannya dengan mudah
Batasan ClickUp
- ClickUp Brain tidak tersedia di versi gratis
Harga ClickUp
- Gratis Selamanya
- Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna
- Bisnis: $12/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
- ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota Workspace per bulan
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.700 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
2. Jotform (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir tanpa kode)
Jotform membantu organisasi beralih dari pekerjaan rutin yang membebani ke beban kerja yang lebih ringan dengan formulir canggih yang menggunakan logika kondisional, menerima pembayaran, mengotomatisasi alur kerja, dan memanfaatkan otomatisasi tugas untuk menyelesaikan permintaan pelanggan.
Cukup jelaskan jenis formulir yang Anda inginkan di Jotform AI Form Generator, atau buat formulir secara otomatis berdasarkan beberapa saran populer. Anda dapat mengobrol dengan Jotform AI untuk menambahkan bidang formulir, mengedit teks, atau melakukan perubahan desain yang diperlukan.
Anda bahkan dapat membuat Agen AI Percakapan dari formulir apa pun. Alih-alih pengunjung mengisi formulir sendiri, agen akan mengisikannya untuk mereka melalui percakapan. Agen juga dapat mengotomatisasi data di Slack, Google Workspace, Shopify, dan lainnya.
Fitur terbaik Jotform
- Buat formulir dalam hitungan detik dengan bantuan AI dengan mendeskripsikan formulir yang Anda inginkan dan data yang ingin Anda kumpulkan
- Buat Agen AI untuk formulir apa pun guna memberikan dukungan pengguna secara real-time selama proses pengisian formulir
- Integrasikan formulir dengan lebih dari 250 platform yang tersedia, seperti CRM, pemroses pembayaran, manajemen data, dan solusi kolaborasi
Keterbatasan Jotform
- Paket Starter memiliki batasan kuota bulanan untuk jumlah formulir, pengiriman, tampilan, dan penyimpanan
- Formulir dan agen tanpa batas memerlukan paket Enterprise
Harga Jotform
- Starter: Gratis
- Bronze: $34/bulan
- Silver: $39/bulan
- Gold: $99/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Jotform
- G2: 4,7/5 (lebih dari 3.600 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.500 ulasan)
3. SurveySparrow (Pilihan terbaik untuk survei percakapan)
SurveySparrow, salah satu alternatif JotForm terbaik untuk survei berbasis percakapan, membantu membuat formulir interaktif dengan fitur mirip obrolan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mengoptimalkan operasi bisnis.
Alat ini menyediakan lebih dari 1.500 integrasi untuk mengekspor data dengan mudah ke alat eksternal dan sistem yang sudah ada.
Dasbor eksekutif membantu memvisualisasikan data survei melalui diagram dan grafik batang serta mengekstrak wawasan yang bermakna dari formulir yang dihasilkan AI. Anda juga dapat mengotomatiskan alur kerja berdasarkan tanggapan survei dengan menentukan kondisi dan memicu tindakan seperti email tindak lanjut serta pembaruan tim.
Fitur terbaik SurveySparrow
- Tambahkan video ke latar belakang survei Anda
- Dapatkan laporan analisis survei langsung ke kotak masuk Anda sesuai jadwal yang Anda inginkan
- Ingatkan responden yang belum merespons dan yang merespons sebagian melalui email, serta dorong mereka untuk menyelesaikan survei
Batasan SurveySparrow
- Tidak dilengkapi dengan fitur analitis untuk menghitung dan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik
- Representasi data memerlukan banyak intervensi manual untuk mendapatkan wawasan yang dibutuhkan
Harga SurveySparrow
- Basic: $39/bulan, ditagih per kuartal
- Essential: $59/bulan, ditagih per kuartal
- Bisnis: $149/bulan, ditagih per kuartal
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (lebih dari 1.900 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)
4. Typeform (Pilihan terbaik untuk penyesuaian berbasis formulir)
Typeform menghasilkan formulir online yang menarik secara visual dan interaktif. Dikenal karena antarmukanya yang mudah digunakan, platform ini menampilkan hanya satu pertanyaan per halaman untuk menghindari membingungkan audiens dan mendorong lebih banyak respons.
Dengan Typeform, Anda dapat menyesuaikan formulir dengan logo, elemen, warna, font, gambar latar belakang, dan video yang unik. Tersedia lebih dari 28 format pertanyaan yang dapat diedit untuk mengumpulkan data seperti nama, alamat email, peringkat, penilaian, dan umpan balik tertulis.
Fitur terbaik Typeform
- Beritahu AI Typeform tentang kebutuhan Anda, dan AI tersebut akan secara otomatis membuat formulir untuk Anda
- Sediakan opsi jawaban yang relevan untuk pertanyaan pilihan ganda menggunakan AI
- Buat saran yang didukung AI untuk mengubah pertanyaan yang panjang menjadi pertanyaan yang sederhana dan menarik
Batasan Typeform
- Kurang fitur untuk analisis dan interpretasi melalui dasbor dan laporan
- Tidak menyimpan respons sebagian dari pengguna
- Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk templat dan pertanyaan
Harga Typeform
- Basic: $29/bulan
- Plus: $59/bulan
- Bisnis: $99/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Typeform
- G2: 4,5/5 (750+ ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (860+ ulasan)
5. Involve.me (Pilihan terbaik untuk survei mendalam)
Dengan pembuat formulir AI dari Involve, Anda dapat menempelkan URL situs web ke dalam pembuat formulir AI. Pembuat formulir ini menangkap elemen merek Anda untuk membuat formulir dan survei mendalam. Anda kemudian dapat menambahkan elemen, menyesuaikan, dan menyempurnakan templat-templat ini sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Kemampuan analitik AI Involve menganalisis data yang dikumpulkan untuk membuat laporan dan dasbor terperinci. Hal ini membantu kami memperoleh wawasan pelanggan yang berharga, mengoptimalkan saluran untuk konversi, dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Manfaatkan fitur terbaik
- Pratinjau formulir dan optimalkan untuk berbagai perangkat, seperti ponsel dan desktop
- Buat formulir yang aman untuk menerima pembayaran dengan mengintegrasikan akun Stripe dan PayPal
- Undang tim ke Workspace tertentu dan berikan hak akses untuk mengedit dan melihat kepada mereka
Keterbatasan yang terlibat
- Fitur desainnya masih dasar dan kurang memiliki opsi untuk menyesuaikan posisi dan ukuran templat
- Penyesuaian elemen branding, seperti font, terbatas
Harga Involve
- Basic: $49/bulan
- Pro: $99/bulan
- Bisnis: $199/bulan
- Agen: $399/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Sertakan penilaian dan ulasan
- G2: 4,7/5 (lebih dari 80 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan);
6. Fillout (Pilihan terbaik untuk pembuatan formulir multi-halaman)
Fillout adalah pembuat formulir AI yang sederhana dan tanpa kode yang membantu Anda membuat formulir, kuis, dan survei yang efektif. Platform ini menawarkan fitur-fitur canggih, seperti pengumpulan pembayaran, pembuatan formulir multi-halaman, login, dan penjadwalan, untuk membantu Anda membuat formulir yang paling canggih.
Fillout terintegrasi dengan mudah ke alat yang sudah Anda miliki, mengotomatiskan alur kerja, dan memperluas operasi bisnis.
Fitur terbaik Fillout
- Tambahkan kode diskon dan kumpulkan pembayaran dari pengguna menggunakan Stripe tanpa biaya tambahan
- Tambahkan halaman penjadwalan ke formulir Anda dan biarkan pengguna memesan pertemuan dengan Anda
Batasan pengisian
- Tidak ada opsi untuk mengelompokkan formulir, logika, dan perhitungan ke dalam folder dan ruang kerja
- Tidak dapat mengambil tindakan terhadap pengiriman dan memberi tahu pengguna mengenai perubahan yang dilakukan
Harga Fillout
- Gratis Selamanya
- Paket Pemula: $19/bulan
- Pro: $49/bulan
- Bisnis: $89/bulan
Isi peringkat dan ulasan
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
7. Feathery (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja)
Feathery adalah alat pembuat formulir AI tanpa kode yang membantu Anda mengotomatiskan alur kerja formulir apa pun dan menghemat waktu.
Feathery membuat formulir menggunakan AI dan membantu memigrasikan templat formulir berkinerja tinggi dari merek lain (Typeform). Anda juga dapat menggunakannya untuk mengotomatiskan alur kerja pasca-pengiriman dengan mengekstrak informasi pengguna, menyaring aplikasi, dan meneruskannya ke personel yang relevan untuk proses persetujuan.
Selain itu, Feathery memastikan kepatuhan terhadap SOC-2 dan HIPAA untuk melindungi data pelanggan yang sensitif dari ancaman siber.
Fitur terbaik Feathery
- Tentukan logika khusus dalam bahasa alami dan tampilkan pertanyaan berdasarkan jawaban pada bidang sebelumnya
- Terintegrasi dengan lebih dari 100 CRM, email, analitik, pembayaran, dan alat manajemen proyek
Keterbatasan Feathery
- Tidak mendukung penyematan yang mudah ke situs web
- Integrasi dengan platform otomatisasi pemasaran tidak berjalan lancar
Harga Feathery
- Gratis Selamanya
- Pertumbuhan: Harga khusus
- Bisnis: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Feathery
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
8. MakeForms (Pilihan terbaik untuk desain yang intuitif)
Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan desain yang intuitif dari MakeForms, Anda dapat membuat formulir online satu halaman, multi-halaman, dan sekaligus untuk bisnis Anda.
Dengan fitur verifikasi ponsel dan email dari platform ini, Anda dapat dengan mudah memverifikasi identitas pengguna, menyaring prospek palsu, dan mengumpulkan data pengguna yang akurat.
Alat ini membantu membuat beberapa tautan untuk satu formulir, seperti media sosial, email, dan saluran pemasaran influencer, yang membantu menganalisis tingkat respons audiens dan keberhasilan setiap tautan yang dibuat.
Makeforms mematuhi standar HIPAA, GDPR, SOC-2, dan ISO, serta menyediakan fitur enkripsi dan pencadangan data untuk melindungi data sensitif.
Fitur terbaik MakeForms
- Gunakan tata letak yang jelas dan terorganisir untuk memandu pengguna melalui formulir multi-halaman
- Publikasikan formulir di situs web Anda dan tawarkan pengalaman pengguna yang lebih profesional
Batasan MakeForms
- Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kondisi logika dan kemampuan integrasi yang lancar melalui API dan webhook
- Template formulir terbatas dan kurang variatif
Harga MakeForms
- Essentials: $29/bulan
- Pro: $69/bulan
- Agency: $149/bulan
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan MakeForms
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
9. Yay! Forms (Pilihan terbaik untuk fungsionalitas yang mulus di semua perangkat)
Yay! Forms menawarkan desain yang menarik secara visual dan responsif untuk pengalaman mengisi formulir yang lancar di berbagai perangkat.
Platform yang didukung AI ini menganalisis perilaku pengguna dalam formulir online untuk menyarankan opsi jawaban yang relevan, meningkatkan tingkat respons, dan mengumpulkan umpan balik yang berharga. Hal ini membantu dalam memahami pelanggan dengan lebih baik serta mempersonalisasi strategi pemasaran dan produk.
Yay! Fitur terbaik Forms
- Sesuaikan tema dan templat siap pakai agar sesuai dengan citra merek Anda
- Periksa di mana pengguna berhenti mengisi formulir dan optimalkan formulir tersebut untuk meningkatkan konversi
- Segmentasikan pengguna Anda dengan logika kondisional canggih dan tingkatkan akurasi data yang dikumpulkan
Yay! Batasan formulir
- Pengindeksan dan ekspor formulir ke PDF tidak dapat dilakukan
Harga Yay! Forms
- Paket Pemula: $19/bulan
- Plus: $39/bulan
- Profesional: $79/bulan
Yay! Peringkat dan ulasan formulir
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: Belum cukup ulasan
10. Zoho Forms (Pilihan terbaik untuk tim dan alur kerja persetujuan)
Zoho Forms adalah alat pembuat formulir gratis untuk tim yang tidak memiliki pengalaman pemrograman.
Anda dapat membuat dan menyematkan formulir online di situs web, platform media sosial, dan kampanye email untuk meningkatkan keterlibatan.
Fitur-fitur canggihnya meliputi bidang kustom, keamanan data, validasi bidang, dan logika bersyarat. Responden juga memiliki keuntungan dapat menyimpan formulir yang belum selesai diisi dan mengisinya kembali kapan saja sesuai keinginan mereka.
Fitur terbaik Zoho Forms
- Validasi respons pengguna pada formulir langsung secara real-time
- Arahkan pengguna ke halaman keberhasilan, halaman ucapan terima kasih, atau formulir lain setelah mereka mengirimkan respons
- Kirim pemberitahuan SMS dan email kepada responden saat mereka menyelesaikan formulir
Batasan Zoho Forms
- Hanya sejumlah bidang tertentu yang dapat disertakan
- Tidak memiliki kemampuan integrasi dengan alat dan platform populer lainnya di luar Zoho
- Opsi penyesuaian terbatas saat membuat formulir dengan templat siap pakai
Harga Zoho Forms
- Gratis
- Basic: $10/bulan
- Standar: $25/bulan
- Profesional: $50/bulan
Peringkat dan ulasan Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 120 ulasan)
11. Google Forms AI Form Builder (Pilihan terbaik untuk membuat formulir dasar secara gratis)
Google Forms adalah aplikasi pembuat formulir berbasis AI yang banyak digunakan, yang memudahkan Anda membuat formulir, membagikannya secara online, mengumpulkan data, dan menganalisis tanggapan secara real-time. Anda dapat dengan mudah memilih pertanyaan dari jenis pertanyaan yang sudah ada, menyeret dan melepas untuk mengatur ulang urutan pertanyaan, serta menyesuaikan warna, gambar, dan font.
Fitur kecerdasan bawaan Google AI Form Builder memungkinkan Anda menetapkan aturan validasi, mendeteksi kesalahan format, dan mengumpulkan hanya respons pengguna yang valid. Dapat diakses dari perangkat apa pun, Anda dapat membuat survei dan menanggapi survei tersebut di mana saja, menjadikannya alternatif yang baik untuk SurveyMonkey.
Fitur terbaik Google Forms AI Form Builder
- Ekspor data yang dikumpulkan ke Google Sheets untuk analisis lebih mendalam dan otomatisasi
- Tambahkan rekan kerja untuk membuat formulir dan menganalisis hasilnya bersama-sama secara real-time
- Buat dan edit formulir di mana saja, serta izinkan pengguna untuk merespons menggunakan perangkat apa pun seperti tablet, komputer, dan ponsel
Batasan Google Forms AI Form Builder
- Kemampuan penyesuaian yang terbatas dalam hal branding, seperti jenis font, tata letak, ukuran, dan warna
- Platform ini mengalami crash saat menangani lalu lintas pengiriman yang tinggi
- Tidak dilengkapi dengan fitur analisis data dan pelaporan
Harga Google Forms AI Form Builder
- Gratis
- Business Starter: $7,20 per pengguna per bulan
- Business Standard: $14,40 per pengguna per bulan
- Business Plus: $21,60 per pengguna per bulan
Peringkat dan ulasan Google Forms AI Form Builder
- G2: Belum cukup ulasan
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
