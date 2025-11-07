10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Miro pada Tahun 2026

Miro memang menjadi pilihan populer untuk papan tulis digital, tetapi seiring bertambahnya papan Anda, kanvas tersebut sering kali menjadi berantakan. Catatan tempel terus bertambah, namun kolaborasi yang sesungguhnya terhambat. Dan jika Anda mengelola proyek yang kompleks atau membutuhkan kontrol lebih besar atas struktur dan biaya, Miro bisa mulai terasa membatasi.

Beberapa alternatif Miro menawarkan fitur kolaborasi visual yang kuat. Jika Anda mencari kemampuan pembuatan diagram, Creately adalah pilihan yang tepat. Untuk kolaborasi yang terintegrasi dengan desain, ClickUp menonjol. Mural adalah pilihan lain yang solid, terutama jika tim Anda bekerja dalam ekosistem Microsoft, bersama dengan Microsoft Whiteboard. ClickUp juga menawarkan alat kolaborasi visual, termasuk Whiteboards dan Mind Maps, menjadikannya pilihan all-in-one yang hebat bagi tim yang menginginkan manajemen proyek dan brainstorming dalam satu platform. Lucidchart dan Whimsical juga merupakan pilihan populer di ruang papan tulis. Baik itu penyesuaian yang lebih baik, serah terima proyek yang lebih lancar, atau harga yang lebih ramah anggaran, para pesaing Miro ini hadir di tempat di mana Miro kurang memadai. Kami telah merangkum opsi terbaik bagi tim yang menginginkan kolaborasi visual tanpa merasa kewalahan. 👇

Keterbatasan Miro

Meskipun kami menghargai fitur kolaboratif Miro, kami tidak menyukai hal-hal berikut yang menjadi penghalang:

Kebingungan papan: Seiring bertambahnya papan, hal ini bisa menjadi sedikit membingungkan, sehingga membuat sesi menjadi sulit untuk tetap fokus dan produktif

Kompleksitas untuk tim besar: Mengelola peran dan izin pengguna bisa memakan waktu bagi tim yang lebih besar, dan platform ini mungkin tidak dapat menyesuaikan diri sebaik yang diharapkan untuk kebutuhan tingkat perusahaan

Kontrol dan antarmuka yang kaku: Kontrol Miro tidak intuitif, terutama saat menggunakan mouse atau trackpad, sehingga menimbulkan rasa frustrasi saat menavigasi atau mengedit

Masalah kinerja pada papan besar: Kinerja Miro menurun seiring bertambahnya konten seperti gambar, video, dan catatan tempel di papan, sehingga papan besar menjadi lambat saat dinavigasi dan menyulitkan pengguna, yang pada akhirnya menghambat produktivitas

Sekilas tentang Alternatif Miro

Berikut adalah tabel yang merangkum bagaimana fitur kolaborasi dan manajemen proyek visual dari alternatif Miro memiliki kinerja yang lebih baik:

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp – Papan tulis berbasis AI + dokumen, tugas, obrolan– Ubah ide di papan tulis menjadi tugas– Otomatisasi, templat, peta pikiran– Berbagi eksternal + overlay Gantt/garis waktu Pilihan terbaik untuk tim kecil hingga perusahaan yang membutuhkan kolaborasi visual berbasis AI yang terintegrasi dengan pelaksanaan proyek Tersedia paket gratis; Tersedia penyesuaian khusus untuk perusahaan Mural – Kanvas tak terbatas, templat, catatan tempel, pengatur waktu– Kolaborasi tamu tanpa akses penuh– Pengelompokan catatan dan pengaturan struktur dengan AI Pilihan terbaik untuk tim kreatif dan fasilitator yang menyelenggarakan lokakarya desain jarak jauh/hibrida Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Lucidchart – Sinkronisasi data secara real-time, kolaborasi multi-pengguna– Seret dan lepas untuk diagram alur, diagram organisasi, dan alur kerja– Mode presentasi dan ekspor ke berbagai platform Pilihan terbaik untuk tim teknis dan bisnis besar yang merancang sistem kompleks Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Creately – Diagram + alat proyek dan basis data– Gantt, ERD, dan peta pikiran– Basis data kustom + pelacakan kemajuan Pilihan terbaik untuk tim multifungsi yang membutuhkan diagram dalam perencanaan proyek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Whimsical – Wireframe, peta pikiran, dokumen, catatan tempel– Mode garis besar untuk struktur– Antarmuka yang rapi dan kolaborasi yang cepat Pilihan terbaik untuk tim desain dan produk kecil yang membutuhkan papan tulis digital yang ringan dan intuitif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan FigJam – Terintegrasi dengan rangkaian desain Figma – Widget (jajak pendapat, pengatur waktu), obrolan langsung, reaksi – Obrolan suara dan kursor kolaboratif Pilihan terbaik untuk tim desain dan tim produk skala kecil hingga menengah yang bekerja dalam ekosistem Figma Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Microsoft Whiteboard – Terintegrasi dengan Teams, Outlook, dan OneDrive– Pengenalan bentuk dan tulisan tangan– Tinta digital dan templat proyek Pilihan terbaik untuk tim perusahaan di ekosistem Microsoft 365 yang membutuhkan kolaborasi visual yang sederhana Gratis Conceptboard – Kanvas tak terbatas, riwayat versi, @mention tugas– Berbagi file yang aman, dukungan tim hibrida– Video bawaan, SSO perusahaan, Edisi Pusat Data Pilihan terbaik untuk tim jarak jauh/hibrida dan konsultan yang membutuhkan lokakarya visual yang aman Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $7,50 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Klaxoon – Papan tulis interaktif dengan jajak pendapat, permainan, dan kuis– Fitur Capsule untuk pelatihan multimedia– Awan kata dan agregasi umpan balik Pilihan terbaik untuk para pemimpin di bidang pelatihan, SDM, dan keterlibatan tim yang membutuhkan lokakarya interaktif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $27 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Sketch – Alat desain UI/UX asli untuk Mac– Tata letak cerdas, penggaris, dan perpustakaan bersama– Desain responsif dan pembuatan prototipe Pilihan terbaik untuk desainer UI/UX dan tim kreatif yang membutuhkan pembuatan wireframe dengan detail tinggi Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan; lisensi Mac seharga $120; penawaran harga khusus untuk perusahaan

10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Miro

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Berikut adalah pilihan terbaik kami untuk perangkat lunak papan tulis digital terbaik untuk kolaborasi real-time, brainstorming, manajemen tugas, kemampuan integrasi, dan banyak lagi. 📋

Baik Anda mencari alur kerja yang fleksibel, fitur fasilitasi, atau kolaborasi tim yang lebih baik, para pesaing Miro ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek visual dan kolaborasi)

ClickUp bukan sekadar alat papan tulis biasa di antara banyak pilihan lainnya. Sebenarnya, ini adalah aplikasi serba guna untuk bekerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Dengan ClickUp Whiteboards, setiap kanvas bekerja dengan sangat cepat, tampil elegan, dan dirancang untuk kolaborasi kreatif. Anda dapat mengintegrasikan brainstorming, perencanaan, dan pelaksanaan secara mulus ke dalam satu platform, menciptakan pengalaman yang indah dan terpadu. Tidak perlu lagi membuat sketsa di post-it virtual tanpa tindak lanjut—ide-ide kini dapat langsung diubah menjadi Tugas ClickUp dengan satu klik, dan diintegrasikan secara mulus ke dalam alur kerja Anda.

Selain sesi visual, ClickUp mengintegrasikan dokumen, obrolan, dan tugas ke dalam satu ekosistem yang terpadu. Anda dapat menghubungkan ClickUp Docs dan elemen multimedia langsung di Whiteboard, sehingga Anda bebas untuk berkreasi, mendokumentasikan, dan menugaskan—semuanya tanpa perlu berpindah tab.

Antarmuka sentuh memungkinkan Anda menggambar sketsa dan merancang visi secara intuitif.

Dan dalam hal pelaksanaan, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, membawa semuanya ke level berikutnya: menghasilkan gambar dari prompt teks, merangkum diskusi, mengubah obrolan menjadi daftar tugas terstruktur, dan bahkan merancang proyek lengkap—semuanya dalam ruang kerja yang sama. Berbagi pun sangat mudah: Anda dapat menyematkan papan tulis di dalam ClickUp, membagikannya secara instan, atau mengekspornya sebagai PDF.

Ubah teks menjadi gambar dan ide menjadi tugas langsung dari papan tulis dengan ClickUp AI

Selain itu, ClickUp Mind Maps membantu Anda memvisualisasikan konsep dari awal. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat dengan mudah memecah proyek yang rumit serta menyesuaikan pengaturan dan tata letak ide.

Gunakan Peta Pikiran ClickUp untuk merancang alur pengguna dan alur kerja lainnya

ClickUp juga menyediakan berbagai templat siap pakai, seperti Papan Tulis Roadmap, Papan Tulis Visualisasi, dan Papan Tulis Pembaruan Proyek, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda. Pertimbangkan untuk mencoba Templat Peta Pikiran Sederhana ClickUp guna meninjau proposal Anda dan mengambil keputusan secara cepat di tempat. Saya terkesan dengan fleksibilitas templat ini dalam memodifikasi peta pikiran saya secara dinamis bersama anggota tim lainnya.

Salah satu yang menonjol adalah Template Diagram Fishbone ClickUp, yang memungkinkan Anda mengidentifikasi akar masalah yang dapat dideteksi dari suatu cacat. Selain itu, template ini memungkinkan Anda mengembangkan dan mengelompokkan ide ke dalam kategori yang relevan.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat di mana rekan tim Anda berada di papan tulis, berkolaborasi secara langsung, dan hindari tumpang tindih pengeditan atau kebingungan selama sesi brainstorming dengan mengikuti kursor mereka

Hubungkan elemen papan tulis dengan tugas yang memiliki ketergantungan, hambatan, atau hubungan—sempurna untuk merencanakan alur kerja atau peta jalan proyek secara visual

Tambahkan diagram Gantt, garis waktu, atau dasbor langsung ke papan tulis untuk menghadirkan konteks visual dan pelacakan proyek secara real-time ke ruang brainstorming Anda

Undang kolaborator eksternal untuk berinteraksi di papan tulis tanpa memberikan akses penuh ke ruang kerja Anda—sangat cocok untuk agensi, pekerja lepas, atau tinjauan klien

Rancang alur kerja kreatif yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda dan otomatiskan untuk menghemat waktu serta mengurangi upaya manual

Terhubung dengan lebih dari 1.000 alat lain untuk fitur kolaborasi yang luas di berbagai platform

Dengan ClickUp Automations , otomatiskan tugas-tugas berulang seperti menetapkan tugas, menentukan tenggat waktu, atau memperbarui kemajuan, setelah Anda selesai melakukan brainstorming dan perencanaan

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna merasa antarmuka ClickUp yang kaya fitur terasa membingungkan pada awalnya karena kurva pembelajaran yang agak curam

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.200 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 menyebut ClickUp sebagai “alat manajemen proyek serba guna yang kuat”:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mudahnya platform ini menyatukan tim dan klien kami dalam satu halaman. Platform ini menyediakan segalanya—mulai dari papan Kanban dan diagram Gantt hingga Dokumen dan papan tulis—di satu tempat, sehingga kami dapat melakukan brainstorming, merencanakan, dan mengeksekusi tanpa harus berpindah-pindah antar alat. Komentar real-time, @mention yang mudah, dan izin terperinci memungkinkan klien melihat persis apa yang mereka butuhkan (dan tidak melihat yang tidak perlu) sambil tetap berkolaborasi langsung dalam tugas atau dokumen. Ditambah dengan otomatisasi yang kuat, bidang kustom, dan integrasi dengan Slack, Google Drive, dan Zoom, ClickUp menjadi “pusat komando” sejati yang menjaga proyek tetap berjalan dan komunikasi tetap jelas.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mudahnya platform ini menyatukan tim dan klien kami dalam satu halaman. Platform ini menyediakan segalanya—mulai dari papan Kanban dan diagram Gantt hingga Dokumen dan papan tulis—di satu tempat, sehingga kami dapat melakukan brainstorming, merencanakan, dan mengeksekusi tanpa harus berpindah-pindah antar alat. Komentar real-time, @mention yang mudah, dan izin terperinci memungkinkan klien melihat persis apa yang mereka butuhkan (dan tidak melihat yang tidak perlu) sambil tetap berkolaborasi langsung dalam tugas atau dokumen. Ditambah dengan otomatisasi yang kuat, bidang kustom, dan integrasi dengan Slack, Google Drive, dan Zoom, ClickUp menjadi “pusat komando” sejati yang menjaga proyek tetap berjalan dan komunikasi tetap jelas.

2. Mural (Terbaik untuk kolaborasi visual dan lokakarya kreatif)

melalui Mural

Ruang kerja digital Mural dirancang khusus untuk tugas-tugas pemikiran desain dan perencanaan strategis yang mengandalkan visual. Anda dapat membuat papan dinamis dan interaktif untuk mewujudkan ide-ide secara real-time.

Alat ini sangat cocok untuk tim kreatif dan fasilitator yang menyelenggarakan lokakarya atau mengembangkan storyboard. Baik tim Anda bekerja jarak jauh maupun hybrid, lingkungan kolaboratif Mural memungkinkan Anda memetakan perjalanan pengguna.

Fitur terbaik Mural

Manfaatkan kanvas tak terbatas tanpa batasan ruang, yang menawarkan fleksibilitas untuk proyek-proyek besar

Aktifkan akses pengunjung agar dapat berkolaborasi dengan mitra eksternal tanpa izin penuh atas ruang kerja

Jelajahi alat interaktif seperti catatan tempel, pemungutan suara, dan pengatur waktu untuk meningkatkan kolaborasi

Akses perpustakaan templat untuk memulai proyek dengan tata letak siap pakai

Keterbatasan Mural

Banyak pengguna melaporkan masalah kecepatan saat berkolaborasi pada file berukuran besar

Mengubah kanvas tak terbatas kembali menjadi papan yang terdefinisi bisa merepotkan

Harga Mural

Gratis

Team+: 12/bulan per pengguna

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Mural

G2: 4,6/5 (1.420+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 130 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Mural?

Seorang pengguna G2 berbagi:

Template bawaan yang tersedia memudahkan pemahaman dan membantu Anda memulai dengan cepat dan efisien. Fitur AI baru membantu menghasilkan dan menyusun ide yang lebih baik serta memberikan kendali penuh atas catatan, gambar, dan diagram. Alat ini memiliki sedikit masalah kompatibilitas browser dan sedikit masalah kinerja saat bekerja dengan papan besar yang berisi banyak elemen interaktif.

Template bawaan yang tersedia memudahkan pemahaman dan membantu Anda memulai dengan cepat dan efisien. Fitur AI baru membantu menghasilkan dan menyusun ide yang lebih baik serta memberikan kendali penuh atas catatan, gambar, dan diagram. Alat ini memiliki sedikit masalah kompatibilitas browser dan sedikit masalah kinerja saat bekerja dengan papan besar yang berisi banyak elemen interaktif.

💡 Tips Pro: Jika Anda bekerja dengan tim global, gunakan papan tulis asinkron. Alat seperti komentar atau anotasi memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi bahkan setelah sesi langsung berakhir, sehingga kolaborasi tetap berjalan lancar.

3. Lucidchart (Pilihan terbaik untuk membuat diagram dan memvisualisasikan proses yang kompleks)

melalui Lucidchart

Platform berbasis web yang kuat ini sangat ideal untuk membuat diagram teknis terperinci, diagram alur, dan memvisualisasikan alur kerja, sehingga sangat cocok untuk bidang teknik, TI, dan analisis bisnis. Terkenal dengan fitur seret dan lepasnya, Lucidchart memungkinkan Anda membuat dan merancang arsitektur perangkat lunak dengan cepat.

Gunakan alat ini untuk membuat bagan organisasi atau mengubah ide-ide teknis dan bisnis menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Fitur terbaik Lucidchart

Terhubung ke sumber data langsung untuk pembaruan real-time dan integrasi yang mulus ke dalam diagram Anda

Bekerja sama dengan beberapa anggota tim secara bersamaan pada diagram yang sama

Bagikan pembaruan dan wawasan secara langsung melalui mode presentasi, sehingga tidak perlu menggunakan perangkat lunak pihak ketiga

Ekspor proyek Anda ke platform serupa untuk berbagi dengan mudah dan melanjutkan pekerjaan di berbagai alat

Keterbatasan Lucidchart

Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna (UI) Miro tampak ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya

Kinerja mungkin menurun saat menangani dokumen berukuran besar atau banyak tab yang terbuka

Harga Lucidchart

Gratis

Perorangan: $9/bulan, ditagih per tahun

Tim: $10/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Lucidchart

G2: 4,5/6 (lebih dari 6.400 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.100 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Lucidchart?

Seorang pengguna Capterra berbagi:

Lucid sangat ramah pengguna dan memiliki serangkaian modul pembelajaran yang bagus. Templatenya juga sangat membantu sebagai titik awal. Satu-satunya keluhan saya tentang Lucidchart adalah saya berharap ada opsi untuk menonaktifkan saran alat AI atau menghapusnya dari bilah alat saya. Saya juga tidak suka karena tidak bisa mengklik tiga kali pada kata/huruf tertentu dalam sebuah bentuk untuk menempatkan kursor tepat di titik itu, karena secara default kursor berada di akhir teks.

Lucid sangat ramah pengguna dan memiliki serangkaian modul pembelajaran yang bagus. Templatenya juga sangat membantu sebagai titik awal. Satu-satunya keluhan saya tentang Lucidchart adalah saya berharap ada opsi untuk menonaktifkan saran alat AI atau menghapusnya dari bilah alat saya. Saya juga tidak suka karena tidak bisa mengklik tiga kali pada kata/huruf tertentu dalam sebuah bentuk untuk menempatkan kursor tepat di titik itu, karena secara default kursor berada di akhir teks.

4. Creately (Pilihan terbaik untuk pembuatan diagram serbaguna dan perencanaan proyek)

via Creately

Fitur multifungsi Creately menggabungkan pembuatan diagram teknis, manajemen proyek, dan pembangunan basis data ke dalam satu platform terpadu. Oleh karena itu, platform ini sangat cocok untuk tim yang perlu membuat berbagai diagram sambil mengelola tugas-tugas dalam proyek.

Anda juga dapat menggunakan peta pikiran, diagram Gantt, dan diagram ER sambil dengan cepat beralih antara tugas perencanaan dan pelaksanaan untuk menjaga fokus tim.

Fitur terbaik Creately

Buat basis data khusus langsung di dalam platform untuk mengatur dan mengelola informasi secara efisien

Lakukan pembaruan langsung yang langsung terlihat oleh semua peserta, sehingga semua orang tetap terinformasi

Pantau kemajuan proyek, jadwal, dan ketergantungan menggunakan alat bawaan untuk tetap mengontrol pekerjaan Anda

Buat diagram yang disesuaikan untuk proyek skala kecil maupun besar, memastikan visualisasi yang jelas dan terperinci

Batasan Creately

Pengguna melaporkan kecepatan pemuatan yang lambat dan ketidakresponsifan saat menangani diagram yang sangat besar

Penundaan sinkronisasi sesekali

Harga Creately

Gratis

Pribadi: $8/bulan

Tim: $8/bulan per pengguna

Bisnis: $149/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Creately

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 210 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Creately?

Ulasan G2 menyoroti:

Saya sangat menyukai betapa mudahnya membuat dan berkolaborasi dalam diagram menggunakan Creately. Fitur kolaborasi real-time sangat membantu untuk proyek tim, dan perpustakaan template serta bentuk yang lengkap sangat menghemat waktu. Meskipun Creately umumnya sangat ramah pengguna, terkadang saya merasa waktu muatnya agak lambat, terutama pada proyek yang lebih besar.

Saya sangat menyukai betapa mudahnya membuat dan berkolaborasi dalam diagram menggunakan Creately. Fitur kolaborasi real-time sangat membantu untuk proyek tim, dan perpustakaan template serta bentuk yang lengkap sangat menghemat waktu. Meskipun Creately umumnya sangat ramah pengguna, terkadang saya merasa waktu muatnya agak lambat, terutama pada proyek yang lebih besar.

💡 Tips Pro: Jika Anda sedang mengerjakan diagram atau alur kerja yang rumit, gunakan titik jangkar dan penghubung untuk menunjukkan hubungan antar elemen. Hal ini membantu menciptakan peta visual yang mudah diikuti dan dipahami.

5. Whimsical (Pilihan terbaik untuk perencanaan visual yang ringan dengan antarmuka yang intuitif)

via Whimsical

Whimsical adalah pilihan yang fantastis untuk desainer UX/UI, tim jarak jauh, dan manajer produk.

Kesederhanaan dan kecepatannya membuatnya mudah digunakan. Anda dapat dengan cepat membuat wireframe dan kerangka visual tanpa kerumitan yang sering ditemukan pada alat-alat dengan fitur yang lebih kompleks.

Alat ini dapat membantu mengatur dan mengelompokkan ide secara efisien, sehingga sangat efektif untuk perencanaan sprint dan sesi brainstorming cepat. Anda juga dapat mengundang tim Anda ke papan Anda untuk pengeditan kolaboratif secara real-time.

Fitur terbaik yang unik

Gunakan mode garis besar untuk mengatur elemen dalam struktur hierarki yang jelas, sehingga membantu memetakan ide-ide yang kompleks

Akses fitur wireframe khusus untuk membuat mockup dan memvisualisasikan desain sebelum pengembangan

Susun peta pikiran dan diagram dengan elemen desain tambahan untuk meningkatkan kejelasan dan kreativitas

Batasan yang aneh-aneh

Integrasi AI belum cukup berkembang untuk menghasilkan output yang cerdas

Fitur pengeditan dokumen bawaan agak terbatas

Harga yang fleksibel

Gratis

Pro: $12/bulan per editor

Bisnis: $18/bulan per editor

Enterprise: $20/bulan per editor

Ulasan dan penilaian yang unik

G2: 4,6/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Whimsical?

Salah satu ulasan di G2 berbunyi:

Saya selalu mencari cara untuk mengumpulkan semua pemikiran, catatan, diagram, dan solusi kreatif saya di satu tempat dengan menyediakan semua fitur ini dalam satu platform.

Saya selalu mencari cara untuk mengumpulkan semua pemikiran, catatan, diagram, dan solusi kreatif saya di satu tempat dengan menyediakan semua fitur ini dalam satu platform.

6. FigJam (Pilihan terbaik untuk tim desain dan brainstorming kreatif)

melalui FigJam

Dibuat oleh Figma, FigJam adalah platform papan tulis online kolaboratif yang sangat cocok berkat integrasinya yang mulus dengan rangkaian desain Figma.

Transisi yang mulus antara sesi brainstorming dan pekerjaan desain detail menjadikan alat ini unik. Alat ini menyediakan jembatan yang efisien bagi tim yang bekerja dalam ekosistem Figma.

Fitur terbaik FigJam

Tambahkan widget seperti timer, tombol reaksi, dan jajak pendapat untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan

Tinggalkan komentar dan masukan langsung di papan tulis untuk memudahkan komunikasi dan masukan yang lancar

Gunakan alat penunjuk dan kursor pengguna untuk memandu rapat dan lokakarya agar navigasi berjalan lancar dan fokus tetap terjaga

Lakukan panggilan suara langsung di dalam aplikasi untuk diskusi real-time, sehingga tidak perlu lagi menggunakan alat komunikasi eksternal

Batasan FigJam

Fungsi mandiri yang terbatas tanpa Figma

Batasan penyesuaian untuk templat dan elemen papan

Harga Figma

Dapatkan akses ke FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw, dan Figma Design:

Starter : Gratis

Profesional: $20/bulan per lisensi penuh

Organisasi: $55/bulan per pengguna penuh

Enterprise: $90/bulan per lisensi penuh

Peringkat dan ulasan FigJam

G2: 4,6/5 (lebih dari 440 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang FigJam?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna G2:

Saya menggunakannya secara rutin untuk menjelaskan mekanisme yang rumit dan dengan mudah memetakan proses-proses sederhana… Menemukan layanan dukungan pelanggan atau panduan bantuannya agak sulit, dan saya tidak bisa menemukan cara untuk mengintegrasikan Figjam dengan produk atau layanan lain. Sulit untuk menemukan integrasinya

Saya menggunakannya secara rutin untuk menjelaskan mekanisme yang rumit dan dengan mudah memetakan proses-proses sederhana… Menemukan layanan dukungan pelanggan atau panduan bantuannya agak sulit, dan saya tidak bisa menemukan cara untuk mengintegrasikan Figjam dengan produk atau layanan lain. Sulit untuk menemukan integrasinya

7. Microsoft Whiteboard (Pilihan terbaik untuk tim yang bekerja dalam ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard adalah alat kolaborasi visual yang dirancang untuk bekerja secara intuitif dengan Microsoft Teams, OneDrive, dan Outlook, sehingga memungkinkan alur kerja yang terpadu dan efisien.

Alat ini mendukung berbagai elemen visual, seperti menggambar dan pengenalan bentuk, yang semuanya dapat diakses melalui sentuhan, pena, atau input mouse. Fitur interaktif seperti penulisan digital memungkinkan tim Anda menangkap dan mengatur teknik brainstorming dengan lancar, mengubah ide menjadi tugas yang dapat dilaksanakan.

Fitur terbaik Microsoft Whiteboard

Kenali bentuk dan catatan tulisan tangan untuk meningkatkan daya ingat proyek dan memperbaiki organisasi

Otomatiskan konversi konten kasar menjadi elemen yang rapi dan terformat dengan baik untuk manajemen proyek yang lebih cepat dan lancar

Akses templat papan tulis untuk skenario umum seperti perencanaan dan pelacakan proyek, sehingga memudahkan Anda untuk memulai

Gunakan fitur pena digital dan sentuhan untuk pendekatan yang lebih intuitif dan praktis dalam membuat dan mengedit konten

Keterbatasan Microsoft Whiteboard

Tidak dapat diakses selama gangguan jaringan atau di lingkungan offline

Sulit digunakan di perangkat non-Windows

Harga Microsoft Whiteboard

Gratis

Ulasan dan penilaian Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 140 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Microsoft Whiteboard?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Kelebihan: Serbaguna dan merupakan alternatif terbaik setelah papan tulis fisik dan pertemuan tatap muka. Kekurangan: Sedikit sulit untuk menggambar di atasnya, dan tidak ada cara mudah untuk memastikan orang-orang yang menonton fokus pada area papan yang sama dengan presenter.

Kelebihan: Serbaguna dan merupakan alternatif terbaik setelah papan tulis fisik dan pertemuan tatap muka. Kekurangan: Sedikit sulit untuk menggambar di atasnya, dan tidak ada cara mudah untuk memastikan orang-orang yang menonton fokus pada area papan yang sama dengan presenter.

🧠 Tahukah Anda? Tony Buzan mempopulerkan konsep mind mapping pada tahun 1960-an, namun orang-orang telah menggunakan diagram visual selama berabad-abad sebagai cara untuk mengatur pikiran dan ide.

8. Conceptboard (Pilihan terbaik untuk tim jarak jauh/hibrida dan konsultan yang membutuhkan lokakarya visual yang aman)

melalui Conceptboard

Bayangkan Conceptboard sebagai bengkel virtual Anda—alternatif Miro yang santai namun kuat, dirancang untuk para kreator yang ingin membuat sketsa, merencanakan, dan melakukan brainstorming secara online. Platform ini menawarkan kanvas tanpa batas di mana Anda dapat memperbesar untuk melihat detail atau memperkecil untuk melihat gambaran keseluruhan, menambahkan catatan tempel, sketsa, bentuk, dan bahkan mengadakan panggilan video—semuanya dalam satu tempat.

Alat ini sangat berguna bagi tim jarak jauh atau hybrid yang menjalankan sprint agile, tinjauan desain, atau perencanaan proyek dengan kursor real-time, riwayat versi, dan komentar untuk memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan keamanan tingkat perusahaan dan integrasi yang dapat langsung disesuaikan dengan perangkat kerja Anda yang sudah ada.

Fitur terbaik Conceptboard

Gunakan kanvas tak terbatas untuk brainstorming, membuat wireframe, atau mengadakan sesi retrospektif tanpa batasan ruang

Lampirkan berkas (PDF, gambar, video) dan beri anotasi langsung di papan Anda

Tugaskan tugas dan sebutkan rekan tim dengan @ untuk memastikan tugas-tugas tetap berjalan

Pulihkan riwayat papan tulis untuk membatalkan perubahan atau melihat kembali versi sebelumnya

Kendalikan akses dan izin dengan keamanan tingkat perusahaan (TLS, AES-256, SSO)

Keterbatasan Conceptboard

Kinerja bisa menjadi lambat—terutama pada papan yang besar—yang menyebabkan pemuatan lambat, gerakan kursor yang tersendat, dan penundaan

Pembentukan teks terbatas: Anda tidak dapat menebalkan, mengubah ukuran, atau memformat kata-kata secara individual di dalam kotak teks, yang membuat banyak pengguna merasa frustrasi

Harga Conceptboard

Gratis

Premium: $7,5 per pengguna per bulan

Bisnis: $15 per pengguna per bulan

Enterprise: Mulai dari $16 per pengguna per bulan (minimal 100 lisensi tahunan)

Sektor Publik: $18 per pengguna per bulan (minimal 50 lisensi tahunan)

Edisi Pusat Data: Harga khusus (termasuk 250 lisensi tahunan)

Peringkat dan ulasan Conceptboard

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Conceptboard?

Langsung dari ulasan G2:

Penggunaannya sendiri intuitif, sederhana, dan memberikan ruang yang luas untuk kreativitas serta kerja holistik dan sistematis. Beragam fitur mulai dari ikon dan templat hingga pengoperasian bebas tangan membantu dalam bekerja secara kreatif… Bagi saya sebagai konsultan, pelatih, dan instruktur, pembagian peran dan izin bagi para peserta belum cukup canggih. Di sini jelas diperlukan perbaikan.

Penggunaannya sendiri intuitif, sederhana, dan memberikan ruang yang luas untuk kreativitas serta kerja holistik dan sistematis. Beragam fitur mulai dari ikon dan templat hingga pengoperasian bebas tangan membantu dalam bekerja secara kreatif… Bagi saya sebagai konsultan, pelatih, dan instruktur, pembagian peran dan izin bagi para peserta belum cukup canggih. Di sini jelas diperlukan perbaikan.

🧠 Tahukah Anda? Diagram paling terkenal di dunia mungkin adalah Diagram Venn, yang diciptakan oleh John Venn pada tahun 1880. Awalnya, diagram ini digunakan untuk menunjukkan hubungan logis antara berbagai kelompok.

9. Klaxoon (Pilihan terbaik untuk lokakarya interaktif dan berbasis permainan)

via Klaxoon

Klaxoon adalah alat berkualitas tinggi dan serbaguna yang dirancang untuk tim yang gemar mengadakan lokakarya interaktif. Papan tulis digital interaktifnya menggabungkan kuis, survei, dan pengalaman berbasis permainan untuk memastikan setiap peserta terlibat sepenuhnya.

Elemen gamifikasi platform ini, seperti tantangan langsung dan awan kata, mengubah rapat biasa menjadi sesi brainstorming yang menarik dan efisien. Klaxoon juga menawarkan fitur ‘Capsule’ untuk membuat presentasi interaktif yang menggabungkan multimedia, sehingga sangat cocok untuk sesi transfer pengetahuan dan pelatihan.

Fitur terbaik Klaxoon

Kumpulkan umpan balik menjadi awan kata selama sesi, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan visual tentang poin-poin utama

Akses perpustakaan templat yang dapat disesuaikan dan dirancang khusus untuk berbagai skenario, seperti manajemen proyek dan alur kerja agile

Buat jajak pendapat dan kumpulkan ulasan instan untuk mendapatkan masukan secara real-time dari peserta

Rekam sesi dan putar ulang diskusi untuk meninjau momen-momen penting dan memastikan poin-poin penting tidak terlewatkan

Batasan Klaxoon

Tidak ada mode offline untuk papan tulis

Opsi ekspor yang terbatas

Harga Klaxoon

Gratis

Paket Pemula: $27/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Klaxoon

G2: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa kata pengguna nyata tentang Klaxoon?

Seorang pengguna di G2 berkomentar:

Dua fitur paling populer adalah papan tulis interaktif dan kursus-kursus seru untuk melibatkan karyawan. Klaxoon membuat interaksi menjadi lebih ramah dan memperkuat dukungan bagi agen… Alat ini memerlukan pelatihan agar dapat digunakan secara optimal. Tidak selalu mudah digunakan bagi seseorang yang baru menggunakannya.

Dua fitur paling populer adalah papan tulis interaktif dan kursus-kursus seru untuk melibatkan karyawan. Klaxoon membuat interaksi menjadi lebih ramah dan memperkuat dukungan bagi agen… Alat ini memerlukan pelatihan agar dapat digunakan secara optimal. Tidak selalu mudah digunakan bagi seseorang yang baru menggunakannya.

🧠 Tahukah Anda? Diagram alur pertama kali digunakan pada tahun 1920-an oleh Frank Gilbreth, seorang pionir dalam studi gerak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas industri, namun saat ini, diagram alur digunakan untuk berbagai hal, mulai dari desain perangkat lunak hingga pemecahan masalah.

10. Sketch (Pilihan terbaik untuk desainer UI/UX dan pembuatan prototipe interaktif)

melalui Sketch

Terkenal karena keunggulan desain berbasis vektornya, Sketch sangat cocok bagi para desainer yang ingin membuat, menguji, dan mengulang desain dengan cepat. Aplikasi ini mendukung tim melalui alat tata letak yang kuat, panduan cerdas, dan ekosistem plugin yang luas, memperluas fungsionalitas intinya untuk mencakup animasi dan pembuatan prototipe tingkat lanjut.

Yang menarik adalah perpustakaannya yang luas berisi komponen dan simbol yang membantu tim menjaga konsistensi di seluruh desain dan memperbarui prototipe dengan cepat sesuai kebutuhan.

Fitur terbaik Sketch

Sesuaikan komponen dan elemen dalam desain secara otomatis agar sesuai dengan berbagai ukuran layar untuk tata letak responsif

Sesuaikan artboard untuk membuat tampilan layar dan alur pengguna dengan fleksibilitas, sesuai dengan kebutuhan proyek Anda

Gunakan fitur pengelolaan lapisan yang canggih untuk mengatur dan menyederhanakan desain yang kompleks

Gunakan panduan cerdas dan penggaris untuk menjaga ketepatan tata letak dan memastikan konsistensi

Keterbatasan Sketch

Platform khusus Mac

Tidak ada alat manajemen proyek atau kolaborasi yang canggih

Harga Sketch

Standar: $12/bulan per editor

Lisensi Khusus Mac: $120 per pengguna (termasuk pembaruan selama satu tahun)

Bisnis: $22/bulan per editor (hanya penagihan tahunan)

Peringkat dan ulasan Sketch

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 800 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Mural?

Seorang pengguna G2 menyoroti:

Ekspor artboard yang mulus dan ruang kerja tanpa batas merupakan fitur unggulan, dan pembuatan lapisan serta objek secara otomatis sangat mempermudah proses desain. Meskipun Sketch sangat bagus untuk penggunaan desktop, kehadirannya di iPad akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tak tertandingi bagi para desainer yang bekerja di mana saja.

Ekspor artboard yang mulus dan ruang kerja tanpa batas merupakan fitur unggulan, dan pembuatan lapisan serta objek secara otomatis sangat mempermudah proses desain. Meskipun Sketch sangat bagus untuk penggunaan desktop, kehadirannya di iPad akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tak tertandingi bagi para desainer yang bekerja di mana saja.

Beralihlah ke ClickUp untuk Manajemen Proyek Visual yang Lebih Kuat

Menemukan alat kolaborasi yang tepat tidak hanya sekadar soal papan tulis visual—Anda membutuhkan platform yang sesuai dengan alur kerja tim Anda dan meningkatkan produktivitas tanpa kerumitan.

Meskipun Miro tetap menjadi pilihan yang kuat, alat kolaborasi seperti ClickUp menawarkan berbagai fitur yang dapat meningkatkan pendekatan manajemen proyek Anda.

Pada akhirnya, alat yang tepat bergantung pada ukuran tim, persyaratan teknis, dan anggaran Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan ClickUp karena kinerjanya yang cepat, antarmuka yang menawan, dan fitur pembuatan gambar berbasis AI, yang memastikan ide-ide Anda mengalir secepat imajinasi Anda dan menyederhanakan pekerjaan tim Anda.