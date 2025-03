14 Alternatif Mural Terbaik (Pro, Kontra, dan Ulasan) 2025

Inovasi selalu menjadi nama permainan. Bahkan jika Anda memiliki tumpukan alat teknologi yang sudah teruji dan benar yang selalu menyelesaikan pekerjaan dengan cukup baik-itu mungkin berarti ada ruang untuk mengeksplorasi fitur dan alat baru dengan kekuatan lebih dari yang biasa Anda gunakan.

Tren, metode, dan alat manajemen proyek terus berkembang untuk mengikuti inovasi terbaru di industri ini, hingga pada titik di mana Anda tidak perlu lagi menjadi manajer proyek untuk menikmati manfaat dari alat-alat ini!

Hal ini dipasangkan dengan munculnya pekerjaan jarak jauh dan komunikasi asinkron membuka jalan untuk komunikasi visual dan perangkat lunak kolaborasi benar-benar melejit dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling populer adalah Mural.

Meskipun popularitas adalah alasan yang cukup bagus untuk sekadar meneliti sebuah produk, Anda perlu lebih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum berkomitmen pada paket berbayar atau bahkan mulai memperkenalkannya kepada tim Anda. Jadi, apakah Anda pengguna lama yang ingin tahu tentang papan tulis lain di pasaran, atau pengguna baru yang mencoba mencari platform kolaborasi, tidak perlu mencari lebih jauh lagi dari posting ini untuk memulai.

Duduklah dengan nyaman di kursi kantor Anda dan bergabunglah dengan kami saat kami melihat 14 alternatif Mural beserta kelebihan dan kekurangannya.

Apa itu Mural?

via mural Mural adalah platform kolaborasi visual bagi tim untuk membuat desain dan bertukar pikiran tentang solusi untuk apa pun, mulai dari tantangan kecil hingga masalah yang kompleks. Ini papan tulis digital mendapatkan popularitas di antara tim yang terdistribusi karena kemampuannya untuk membawa banyak kontributor ke satu ruang bersama, bahkan meningkatkan kualitas rapat melalui fitur kolaborasinya.

Keterbatasan penggunaan Mural

Selain memfasilitasi percakapan, Mural meningkatkan kreativitas dengan kanvas kosong dan tak terbatas untuk melukis ide, menggambar diagram dan membuat peta pikiran dari awal. Meskipun Mural adalah alat kolaborasi visual yang kuat, Mural bukanlah pengganti untuk proyek Anda dan manajemen tugas pergi ke. Ini sangat baik untuk meningkatkan pertemuan virtual Anda, tetapi sulit untuk menggunakan Mural sebagai cara untuk menindaklanjuti ide-ide Anda karena tidak terhubung langsung ke alur kerja Anda .

Untuk diagram, perencanaan proses, dan pengawasan umum, kami menyukai Mural. Namun untuk menindaklanjuti ide-ide Anda, Anda perlu bersandar pada perangkat lunak lain untuk mengubah curah pendapat Anda menjadi kenyataan.

Kendala utama lain yang dihadapi calon pengguna Mural adalah masalah harga. Terlepas dari UI, kemudahan penggunaan, atau fiturnya, Mural hadir dengan biaya lebih tinggi per pengguna daripada perangkat lunak serupa lainnya di pasaran yang dapat melakukan lebih banyak hal untuk alur kerja Anda. Ya, Mural menawarkan paket gratis, tetapi opsi berbayar pertamanya mulai dari $9,99 per pengguna yang ditagih setiap tahun. Per bulannya, Anda akan dikenakan biaya $12. Dan pada saat itu, Anda mungkin juga mempertimbangkan paket Bisnis mereka yang mulai dari $17,99.

Namun, paket gratis Mural tidak mengatasi masalah ini karena fiturnya yang terbatas, jumlah papan, dan tamu.

Tantangan-tantangan ini membuat beberapa pengguna mencari alternatif Mural untuk perangkat lunak kolaborasi visual yang menargetkan lebih banyak kebutuhan mereka dan melayani mereka dengan lebih baik.

14 alternatif dan pesaing Mural teratas

Sebelum Anda berkomitmen pada perangkat lunak kolaborasi visual tim Anda yang berikutnya dan yang terbaru, pastikan Anda mengetahui keseluruhan ceritanya. Lihatlah daftar 14 alternatif Mural teratas yang kami yakin akan Anda sukai.

1. ClickUp

Terbaik untuk manajemen proyek papan tulis

Bertukar pikiran, menambahkan catatan, dan berkolaborasi pada ide dan alur kerja menggunakan Papan Tulis ClickUp

ClickUp adalah sebuah aplikasi all-in-one alat produktivitas untuk tim di berbagai industri untuk mengelola proyek, berkolaborasi dengan lebih cerdas, dan menyatukan semua pekerjaan Anda di satu tempat. Baik Anda seorang wirausahawan, pelajar, atau bagian dari tim perusahaan berskala besar, kemampuan kustomisasi ClickUp cukup fleksibel dan kuat untuk mengelola beban kerja Anda, memantau pembaruan proyek dan berkomunikasi dengan tim.

Ia dikenal dengan daftarnya yang terus bertambah dari fitur yang sangat fungsional , termasuk kolaborasinya yang kolaboratif Papan Tulis ClickUp alat yang mengubah ide menjadi proyek yang dapat ditindaklanjuti secara real-time.

Seperti kanvas Mural yang tak ada habisnya, Papan Tulis ClickUp memberi Anda kekuatan kolaborasi visual yang sama dengan opsi menambahkan templat media, dan anggota tim untuk membantu mewujudkan ide Anda. Namun tidak seperti Mural, Papan Tulis ClickUp ada di dalam ruang kerja digital Anda dan terhubung langsung dengan proyek, tugas, dan tujuan Anda-bahkan yang sudah berjalan!

Ubah bentuk apa pun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti atau tautkan langsung ke Papan Tulis ClickUp Anda untuk mulai menindaklanjuti ide Anda secara instan

Kesimpulan utama di sini adalah Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengan ClickUp Whiteboard.

Dengan ratusan fitur, paket gratis yang komprehensif, templat, dan lebih dari 1.000 integrasi , ClickUp adalah yang paling kompetitif dan hemat biaya dalam daftar alternatif Mural ini.

Fitur utama ClickUp

Lebih dari 15 cara unik untuk melihat karya Anda di ClickUp termasuk Peta Pikiran tampilan Papan seperti Kanban, Kalender, dan Daftar

Lebih dari 50 yang sudah dibuat sebelumnya dan otomatisasi yang dapat disesuaikan untuk mengurangi tugas yang berulang dan membuat Papan Tulis ClickUp Anda selalu diperbarui setiap saat

Pelaporan waktu nyata dan gambaran umum tingkat tinggi dari semua kemajuan proyek dengan Dasbor ClickUp Pelacakan waktu asli ClickUp kemampuan



✅ Kelebihan

Antarmuka yang ramping dan ramah pengguna

Ratusan fitur manajemen proyek yang canggih bahkan pada Paket Gratis Selamanya

Lebih dari 1.000 integrasi dengan alat kerja populer lainnya

Daftar yang terus bertambah dari pra-bangun dan templat yang dapat disesuaikan termasuk templat yang dibuat khusus untuk Papan Tulis ClickUp

❌ Kekurangan

Bisa menjadi sedikit kurva pembelajaran dengan begitu banyak fitur

Belum ada tampilan tabel di aplikasi seluler

Harga ClickUp

Di luar paket gratisnya yang kaya fitur, ClickUp menawarkan empat opsi harga tambahan:

Gratis Selamanya: Banyak fitur Papan Tulis yang canggih, tugas dan anggota tak terbatas, penyimpanan 100MB, dan banyak lagi

Banyak fitur Papan Tulis yang canggih, tugas dan anggota tak terbatas, penyimpanan 100MB, dan banyak lagi Tak Terbatas ($7 per anggota, per bulan): Penyimpanan tak terbatas, integrasi tak terbatas, Dasbor tak terbatas, Pelaporan tangkas, dan banyak lagi

Penyimpanan tak terbatas, integrasi tak terbatas, Dasbor tak terbatas, Pelaporan tangkas, dan banyak lagi Bisnis ($12 per anggota, per bulan): Google SSO, tim tak terbatas, ekspor khusus, berbagi publik tingkat lanjut, Otomatisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi

Google SSO, tim tak terbatas, ekspor khusus, berbagi publik tingkat lanjut, Otomatisasi tingkat lanjut, dan banyak lagi Perusahaan () hubungi bagian penjualan untuk harga): Pelabelan putih, API perusahaan, orientasi terpandu, manajer sukses yang berdedikasi

Peringkat pelanggan ClickUp

"Suka daftar? Click-Up membuat daftar. Seperti bagan Gantt, selesai. Papan Kanban? Ya. Perlu melihat kalender atau semacam garis waktu? Yep. Peta pikiran? Punya. Papan tulis? Ya. Formulir umum? Kau bisa menebaknya. Bagian yang paling berguna adalah bahwa semua itu hanyalah tampilan pada data dasar yang sama, sehingga semua orang bisa bekerja sesuai keinginan mereka. Otomatisasi yang fungsional dan disertakan, nilai tambah yang besar untuk manajemen proyek. Pembaruan selalu ada, dengan fitur dan integrasi baru yang tersedia untuk ditambahkan/dipilih." -_ Ulasan terverifikasi Capterra

G2: 4.7/5 (4.410+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.810+ ulasan)

2. Miro

Platform papan tulis kolaboratif online terbaik

via Miro Miro adalah platform papan tulis kolaboratif online yang benar-benar unggul dalam hal fitur-fitur yang dibangun untuk pemetaan pikiran dan sesi curah pendapat yang konstruktif . Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja sama secara efektif selama rapat, sesi curah pendapat, dan bahkan mengelola alur kerja yang gesit . Ini adalah alat yang sangat berharga untuk memberikan ide, membuat diagram, memetakan, dan menjalankan presentasi, di antara kasus-kasus penggunaan lainnya.

✅ Kelebihan

Fitur video dan obrolan bawaan dengan @mentions

Ratusan templat yang sudah dibuat sebelumnya dan templat khusus Papan tulis Miro serbaguna untuk tim di seluruh industri

Mode Present memungkinkan presenter untuk memperbesar area utama papan tulis mereka dan membuat orang lain tetap terlibatTerintegrasi dengan ClickUp Dengan fitur yang serupa dengan banyak platform manajemen proyek favorit Anda, Lucidspark adalah papan tulis virtual bagi tim untuk berkolaborasi secara virtual dalam waktu nyata dan menyampaikan ide-ide terbaik mereka.

Ini membantu Anda menuangkan ide ke papan tulis melalui templat dan gambar tangan, dan catatan tempel di antara fitur-fitur lainnya. Atur ide-ide baru Anda dengan pengelompokan, tag, atau papan pelarian yang dibantu, lalu kembangkan alur kerja atau proses dokumen untuk mulai menerapkan ide-ide Anda.

✅ Kelebihan

Panggil orang lain ke papan Anda untuk mengumpulkan semua orang ke ruang yang sama pada waktu yang sama atau buat papan pelarian untuk berkolaborasi dalam kelompok yang lebih kecil

Fitur berbagi layar

Beberapa yang populer fitur manajemen proyek seperti pelacakan tonggak pencapaian dan obrolan di dalam pesawat

Opsi untuk menambahkan reaksi dan penghitungan suara pada catatan tempel

❌ Kekurangan

Banyak sekali fitur curah pendapat tingkat lanjut, tetapi Anda harus mengintegrasikan Lucidspark dengan platform lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mengelola ide-ide Anda di luar tahap awal

Tidak terintegrasi dengan ClickUp

Harga Lucidspark

Gratis: tiga papan yang dapat diedit, fitur kolaborasi dasar, integrasi dasar, reaksi emoji, gambar tangan bebas

tiga papan yang dapat diedit, fitur kolaborasi dasar, integrasi dasar, reaksi emoji, gambar tangan bebas Individu (mulai dari $7,95 per bulan): papan tak terbatas, tag, dan pengelompokan untuk mengatur ide

papan tak terbatas, tag, dan pengelompokan untuk mengatur ide Tim (mulai dari $9 per pengguna, per bulan): fitur kolaborasi tingkat lanjut, mode pemungutan suara dan pengatur waktu, kontrol admin dasar

fitur kolaborasi tingkat lanjut, mode pemungutan suara dan pengatur waktu, kontrol admin dasar Enterprise (hubungi untuk harga): integrasi tingkat lanjut, kontrol admin tingkat lanjut, SSO

Peringkat pelanggan Lucidspark

G2: 4.5/5 (1.810+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (320+ ulasan)

4. Stormboard

Terbaik untuk catatan tempel dan papan buletin online

via papan nama_ Stormboard adalah papan tulis virtual online bagi anggota tim untuk berkumpul, mengadakan rapat, merencanakan proyek, dan berbagi ide dari mana saja secara virtual.

Dalam mode papan tulis yang sebenarnya, ini sangat bagus untuk curah pendapat, tetapi sebagai sentuhan yang menyenangkan, ini mengacu pada setiap papan sebagai "badai" Sangat menyenangkan 🙂

Gunakan Stormboard seperti papan buletin digital untuk menambahkan catatan tempel, gambar, tautan, komentar, atau teks yang terkait dengan rapat, proyek, atau rencana Anda. Setelah sebuah ide diposting, tim dapat melihat, mengomentari, dan memberikan suara! Sebuah pendekatan yang benar-benar kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Kemudian rujuk kembali ke papan Anda untuk mengetahui pembaruan dan perkembangan baru sehingga seluruh tim memiliki pemahaman yang sama.

✅ Kelebihan

Lebih dari 200 templat untuk dipilih

Memperbesar dan memperkecil pekerjaan Anda dengan panel navigasi

Fitur organisasi seperti folder dan prioritas tugas

Dapat digunakan di ponsel dan desktop

Opsi untuk membuat tampilan berbeda seperti Kanban di papan Anda

❌ Kekurangan

Perlu meningkatkan ke paket berbayar untuk mengakses fitur-fitur platform yang lebih canggih

Bisa menjadi sedikit kurva pembelajaran di luar penggunaan dasar

Harga Stormboard

Pribadi : lima Storm terbuka, lima pengguna per Storm, pelaporan dan ekspor dasar, templat yang sudah jadi, integrasi

: lima Storm terbuka, lima pengguna per Storm, pelaporan dan ekspor dasar, templat yang sudah jadi, integrasi Startup ($5 per pengguna, per bulan) : Storm terbuka tanpa batas, lima pemirsa, pelaporan dan ekspor dasar, templat yang sudah jadi dan templat khusus,

: Storm terbuka tanpa batas, lima pemirsa, pelaporan dan ekspor dasar, templat yang sudah jadi dan templat khusus, Bisnis ($10 per pengguna, per bulan): badai terbuka tanpa batas, 10 pemirsa Badai, pelaporan tingkat lanjut, folder, impor data

badai terbuka tanpa batas, 10 pemirsa Badai, pelaporan tingkat lanjut, folder, impor data Enterprise ($16,67 per pengguna, per bulan): SSO, dukungan prioritas, penagihan faktur, persyaratan dan layanan khusus, integrasi tangkas, penampil tak terbatas

Peringkat pelanggan Stormboard

G2: 4.3/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

5. Aneh

Terbaik untuk pemetaan pikiran

via Aneh Whimsical membagi kanvas digitalnya ke dalam lima format utama yang bisa digunakan untuk hampir semua kasus penggunaan: diagram alir, peta pikiran, bagan tulang ikan dokumen, gambar rangka, dan proyek. Bayangkan format-format ini sebagai templat untuk diletakkan di atas papan tulis Anda, dan kembangkan dari sana. Whimsical bertujuan agar Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menata gaya dengan UI dan skema warna yang intuitif dan menarik, sehingga ide-ide Anda siap dipresentasikan dalam sekejap. Sedangkan untuk proyek, Whimsical dapat membantu Anda membuat papan Kanban yang sederhana atau bahkan kompleks di kanvasnya.

✅ Kelebihan

UI dirancang untuk membantu Anda bergerak dengan cepat

Berfokus pada lima kegunaan utama papan tulis untuk membuat fitur-fitur tersebut lebih fokus dan kuat

Fitur pembuatan gambar rangka seperti Canva

❌ Kekurangan

Kelima formatnya dapat membatasi orang-orang yang ingin menggunakan papan tulis mereka untuk proyek yang tidak terlalu terstruktur

TBH, perangkat lunak papan tulis ini bukan untuk pemula, ini untuk manajer proyek papan tulis yang sudah berpengalaman atau tim produk

Harga yang aneh

Pemula (Gratis): anggota tak terbatas, hingga sepuluh tamu per file atau folder, r kolaborasi sepanjang waktu autentikasi dua faktor

anggota tak terbatas, hingga sepuluh tamu per file atau folder, r kolaborasi sepanjang waktu autentikasi dua faktor Pro ($10 per editor, per bulan): lebih dari sepuluh tamu per file atau folder, dukungan prioritas, pemirsa gratis tanpa batas

lebih dari sepuluh tamu per file atau folder, dukungan prioritas, pemirsa gratis tanpa batas Organisasi ($20 per pengguna, per bulan): SSO, tim, kontrak khusus, dan banyak lagi

Peringkat pelanggan yang aneh-aneh

G2: 4.4/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (40+ ulasan)

6. Papan konsep

Terbaik untuk membuat alur kerja yang gesit

via Conceptboard Papan tulis digital Conceptboard bertujuan untuk menyusun ide Anda dengan templat yang dapat Anda tumpuk di atas satu sama lain dan beberapa fitur kolaborasi. Beri komentar, tambahkan bentuk, gunakan @mentions, buat catatan tempel, dan bahkan coret-coret secara bebas di papan tulis Anda untuk membuat hampir semua hal-mulai dari maket sederhana hingga alur kerja yang lincah.

Selain itu, mode presentasi dan alat berbagi layarnya yang populer menghadirkan kolaborasi dan kohesi ke dalam proses curah pendapat secara real-time.

✅ Kelebihan

Folder untuk mengelola beberapa papan tulis

Unggah media dan beri anotasi PDF langsung di papan tulis Anda

Berbagi papan tulis melalui ekspor atau dengan kolaborator internal dan eksternal melalui tautan yang dilindungi kata sandi

❌ Kekurangan

Terbatas kemampuan pengeditan teks untuk memformat catatan tempel

Kurangnya fitur untuk mengelola proyek di luar tahap awal

Harga papan konsep

Gratis: papan tak terbatas, satu anggota tim, 100 objek, pustaka templat, integrasi inti, penyimpanan file 500MB

papan tak terbatas, satu anggota tim, 100 objek, pustaka templat, integrasi inti, penyimpanan file 500MB Premium ($6 per pengguna, per bulan): Kurang dari 10 anggota tim, objek tak terbatas, proyek, 50+ peserta per papan, berbagi audio dan video, penyimpanan file 20GB

Kurang dari 10 anggota tim, objek tak terbatas, proyek, 50+ peserta per papan, berbagi audio dan video, penyimpanan file 20GB Bisnis ($9,50 per pengguna, per bulan): 10+ anggota tim, 75 peserta rapat, penyimpanan file 1TB

10+ anggota tim, 75 peserta rapat, penyimpanan file 1TB Perusahaan (hubungi untuk harga, minimal 250 lisensi): semua fitur dan penyimpanan file dengan batas khusus

Peringkat pelanggan papan konsep

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

7. InVision Freehand

Terbaik untuk curah pendapat

via InVision Freehand InVision Freehand adalah alat bantu papan tulis digital dari rangkaian produk perusahaan untuk merencanakan, bertukar pikiran, dan bekerja sama dengan mengekspresikan ide Anda dengan teks, diagram, gambar, dan bagan.

InVision Freehand sangat visual dan dapat digunakan untuk pemetaan pikiran, menyusun bagan organisasi pemetaan pikiran, dan menggambar maket.

✅ Kelebihan

UX yang sederhana

Mudah untuk membuat dan mengulang gambar kerja

Templat dan integrasi membuat papan tulis InVision lebih berharga bagi tim di berbagai industri

Dapat mengakses semua fitur dasar dengan setiap paket harga, bahkan versi gratis

❌ Kekurangan

Integrasi terbatas dan tidak terintegrasi dengan ClickUp

Kesulitan mengelola proyek yang kompleks karena semakin banyak ide dan kontributor yang ditambahkan ke papan tulis Anda

InVision Harga gratis

Gratis: hingga 100 pengguna, tiga tangan gratis, ruang publik dan privat tak terbatas, semua fitur utama, dan integrasi platform

hingga 100 pengguna, tiga tangan gratis, ruang publik dan privat tak terbatas, semua fitur utama, dan integrasi platform Pro ($4 per pengguna, per bulan): hingga 200 pengguna, freehand tak terbatas

Enterprise (hubungi untuk harga): harga per kursi tanpa batas pengguna, manajemen tim tingkat lanjut, dan keamanan

Peringkat pelanggan InVision Freehand

G2: 4.2/5 (50+ ulasan)

Capterra: 5/5 (1 ulasan)

8. Papan Tulis Microsoft

Terbaik untuk pengguna Microsoft

via papan Tulis Microsoft Microsoft Whiteboard adalah salah satu alternatif Mural populer lainnya yang merupakan bagian dari Microsoft 365, jadi jika perusahaan Anda sudah menggunakan Teams atau OneNote, kemungkinan besar Anda memiliki akses ke aplikasi ini. Sebagai bagian dari rangkaian produk yang lebih besar, Microsoft Whiteboard dengan mudah menyelaraskan dengan pekerjaan yang disimpan di alat Microsoft lainnya dan dapat digunakan untuk meningkatkan banyak fitur papan tulis digital standar yang telah kita kenal dari merek-merek terkemuka lainnya.

✅ Keunggulan Microsoft Whiteboard

Akses papan tulis Anda dari mana saja dengan masuk ke aplikasi di browser web atau aplikasi Windows Anda

Gunakan papan tulis Anda bersama produk Microsoft lainnya untuk menghubungkan ide-ide Anda ke proses kerja Anda

❌ Kekurangan Microsoft Whiteboard

Membutuhkan produk lain untuk mendapatkan hasil maksimal dari papan tulis Anda untuk manajemen proyek yang efektif

Fitur visual yang terbatas menyulitkan untuk menyesuaikan papan tulis Anda sepenuhnya

Peringkat Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard adalah bagian dari MS 365, yang menawarkan harga khusus berdasarkan kontak atau enam paket harga.

Untuk penggunaan pribadi:

Microsoft 365 Personal ($6,99/bulan per satu orang): Penyimpanan awan 1TB, email bebas iklan, Microsoft Editor

Penyimpanan awan 1TB, email bebas iklan, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/bulan untuk hingga 6 orang): Alat-alat kreatif bertenaga AI, keamanan tingkat lanjut OneDrive

Untuk penggunaan bisnis:

Microsoft 365 Business Basic ($5/pengguna per bulan): aplikasi Office versi web dan seluler, perlindungan email, Formulir Microsoft untuk umpan balik

aplikasi Office versi web dan seluler, perlindungan email, Formulir Microsoft untuk umpan balik Microsoft 365 Business Standard ($12,50/pengguna per bulan): lebih dari 1.000 kontrol privasi, kotak surat email 50GB, aplikasi Office premium

lebih dari 1.000 kontrol privasi, kotak surat email 50GB, aplikasi Office premium Microsoft 365 Business Premium ($ 20/pengguna per bulan): Pemesanan Microsoft, penyimpanan OneDrive 1TB

Pemesanan Microsoft, penyimpanan OneDrive 1TB Aplikasi Microsoft 365 ($8,25/pengguna per bulan): hanya mencakup aplikasi Office Suite premium, penulisan bersama secara real-time, sinkronisasi file di PC atau Mac

Peringkat pelanggan Microsoft Whiteboard

G2: 4.2/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (60+ ulasan)

9. Sketsa

Terbaik untuk menggambar dan membuat diagram

via papan Sketsa Hibrida papan tulis digital-sketsa ini dirancang dengan mempertimbangkan tim produk. Meskipun tidak memiliki koneksi antara kanvas dengan tugas atau sasaran yang dapat dilacak, pembuatan diagram adalah keunggulan aplikasi ini.

✅ Kelebihan

Sketchboard berfokus pada ide, bukan tampilan, untuk mendorong menggambar secara bebas

Memiliki lebih dari 400 bentuk seperti sketsa yang bisa Anda anggap sebagai templat untuk gambar Anda

Dibuat untuk tim jarak jauh yang bekerja di lingkungan serba cepat dan membutuhkan umpan balik yang konstan

❌ Kekurangan

Selain diagram, sketsa, dan desain, Sketchboard tidak menawarkan fitur yang sama untuk terhubung dengan tim Anda di luar papan tulis

Tidak ada pusat templat

Tidak ada paket gratis

Harga Sketchboard

Solo ($8 per bulan): satu tim pribadi, papan tak terbatas, ekspor PDF dan SVG, penyimpanan 1GB

satu tim pribadi, papan tak terbatas, ekspor PDF dan SVG, penyimpanan 1GB Tim ($7 per pengguna, per bulan): berbagi kata sandi papan tulis, komentar tim, integrasi Slack

berbagi kata sandi papan tulis, komentar tim, integrasi Slack Bisnis ($9 per pengguna, per bulan): tim pribadi tak terbatas, SSO, manajemen tim, hak akses tim

tim pribadi tak terbatas, SSO, manajemen tim, hak akses tim Enterprise (harga khusus): untuk tim lebih dari 25 orang dengan kebutuhan khusus

Peringkat pelanggan Sketchboard

G2: 4.2/5 (5+ ulasan)

Capterra: 4/5 (1 ulasan)

10. LiveBoard

Terbaik untuk tim pendidikan

via LiveBoard LiveBoard adalah papan tulis digital dengan fokus pada kasus penggunaan yang berhubungan dengan pendidikan online. Meski begitu, fitur berbagi dan kolaborasinya masih dapat berguna untuk manajemen rapat umum, pembuatan diagram, presentasi, dan tujuan perencanaan.

✅ Kelebihan

Membuat dan mengirim kuis ke peserta rapat Anda

Ramah seluler untuk ditambahkan ke papan tulis di berbagai perangkat

Rekam presentasi dengan dewan Anda untuk dibagikan nanti

❌ Kekurangan

Anda harus menggunakan sedikit kreativitas untuk mengadaptasinya ke tim profesional di luar lingkup pendidikan dan bimbingan belajar

Tidak ada fitur manajemen proyek

Anda akan membutuhkan paket khusus jika Anda berencana untuk berkolaborasi dengan lebih dari sepuluh orang

Harga LiveBoard

Terbatas (gratis): hingga lima papan, hingga lima rekaman, satu siswa per sesi, berbagi tautan publik

hingga lima papan, hingga lima rekaman, satu siswa per sesi, berbagi tautan publik Individual ($7,49 per bulan): papan tak terbatas, berbagi, dan merekam, panggilan audio dan video, manajemen grup

papan tak terbatas, berbagi, dan merekam, panggilan audio dan video, manajemen grup Kelompok Kecil ($14,99 per bulan): hingga empat siswa, kuis interaktif, kontrol interaksi siswa

hingga empat siswa, kuis interaktif, kontrol interaksi siswa Grup Besar ($22,49 per bulan): hingga sepuluh siswa, pelacakan kehadiran siswa

Peringkat pelanggan LiveBoard

G2: 5/5 (1 ulasan)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Terbaik untuk presentasi dan obrolan video

via Bluescape Bluescape adalah kombo papan tulis, obrolan video, dan perangkat lunak presentasi yang sudah Anda kenal dengan baik dalam artikel ini. Seperti banyak alternatif Mural lainnya, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk berbagi konten, media, dan gambar di kanvas tanpa batas yang dapat Anda presentasikan, beri anotasi, dan tambahkan selama rapat - secara langsung, atau dari rumah.

✅ Kelebihan

Lebih dari 200 templat yang dapat disesuaikan untuk membantu Anda mendapatkan momentum di papan tulis Anda

Seret dan letakkan gambar, bentuk, dan pdf di antara media lainnya

Papan tulis Anda juga berfungsi sebagai ruang rapat Anda

❌ Kekurangan

Tidak secara langsung menghubungkan papan tulis Anda ke alur kerja Anda

Selain manajemen curah pendapat dan rapat, tidak ada fitur manajemen tugas atau kreasi untuk menindaklanjuti ide-ide Anda

Harga Bluescape

Gratis: tiga ruang kerja, panggilan suara dan video tak terbatas, penyimpanan 100MB, unggahan media, templat yang sudah jadi

tiga ruang kerja, panggilan suara dan video tak terbatas, penyimpanan 100MB, unggahan media, templat yang sudah jadi Tim ($10 per pengguna, per bulan): ruang kerja tak terbatas, menyelenggarakan rapat video hingga 100 orang, penyimpanan 100GB, hosting multi-penyewa

ruang kerja tak terbatas, menyelenggarakan rapat video hingga 100 orang, penyimpanan 100GB, hosting multi-penyewa Bisnis ($20 per pengguna, per bulan): hingga 150 orang dalam rapat video, penyimpanan 200GB, templat khusus

hingga 150 orang dalam rapat video, penyimpanan 200GB, templat khusus Perusahaan (hubungi untuk penawaran): hingga 250 orang dalam rapat video, SSO, cloud pribadi, dukungan tingkat lanjut, integrasi tambahan

Peringkat pelanggan Bluescape

G2: 4.2/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (60+ ulasan)

12. Weje

Terbaik untuk pengguna papan kanban

via Weje TBH, kita semua mungkin mengira bahwa begitulah cara ouija sebenarnya dieja. 😅

Weje adalah papan tulis online terjangkau yang ditujukan untuk para pendidik dan siswa, tetapi juga menawarkan berbagai kasus penggunaan lain untuk para desainer, pemasar, dan manajemen rapat.

Papan tulis, papan suasana hati, catatan tempel, dan membuat papan Kanban adalah beberapa kegunaan utamanya, meskipun Anda juga dapat menggunakan papan tulis untuk berbagi ide dengan orang lain pada kursor langsung. Anda hanya perlu membuat papan baru dan mengundang orang untuk bergabung kemudian memulai, dan jika Anda memulai dari nol dengan papan tulis digital dan ingin segera memulai, keuntungan besar lainnya dari Weje adalah gratis untuk memulai - dan paket berbayar relatif murah.

✅ Kelebihan

Mudah disiapkan

Menawarkan solusi papan tulis digital yang terjangkau, terutama untuk para guru

❌ Kekurangan

Kurang dalam banyak fitur presentasi dan manajemen proyek

Versi gratis terbatas-Anda perlu meningkatkan ke paket bisnis untuk fitur kolaborasi seperti obrolan suara

Jumlah templat yang dibuat sebelumnya terbatas

Harga Weje

Gratis: Papan tak terbatas, dua rekan editor, batas 10MB untuk setiap unggahan berkas

Pribadi ($4 per pengguna, per bulan): empat co-editor, batas 100MB untuk setiap unggahan file

Bisnis ($7 per pengguna, per bulan): Papan tanpa batas, co-editor, unggahan file, anggota tim, dan obrolan suara

Peringkat pelanggan Weje

G2: 4.7/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (30+ ulasan)

13. WebBoard

Papan tulis sederhana terbaik

via WebBoard Jika Anda ingin menggabungkan kegembiraan Microsoft Paint dengan fitur kolaborasi dan presentasi di dunia saat ini, WebBoard adalah alat yang tepat untuk Anda. Dengan biaya yang hanya seharga dua cangkir kopi per bulan, papan tulis digital ini sangat cocok untuk menuangkan ide, bertukar pikiran dengan tim yang tersebar, dan mempresentasikan hasil diskusi.

Meskipun UI-nya tidak berwarna-warni atau ramping seperti alat serupa lainnya di pasaran, WebBoard bisa diakses dan diedit di perangkat apa pun dengan layar sentuh atau mouse dan menawarkan fitur-fitur seperti mode guru, berbagi layar, dan obrolan video untuk membantu Anda terhubung dengan rekan satu tim.

✅ Kelebihan

Mudah untuk mulai digunakan pada tingkat dasar

Fitur kolaborasi dan presentasi

Dapat memperbesar dan memperkecil area tertentu di papan tulis Anda

❌ Kekurangan

Sulit untuk mengelola proyek

Paket gratis terbatas dan harus memiliki paket berbayar tertinggi untuk mendapatkan fitur penyematan

Belum ada paket tim yang ditawarkan

Tidak ada kemampuan untuk menindaklanjuti ide-ide Anda dari papan tulis Anda

Banyak fitur menggambar dan kreasinya yang agak sederhana

Harga WebBoard

Harga WebBoard dalam Euro, jadi angka-angka ini didasarkan pada nilai tukar saat ini pada tanggal publikasi ini.

Gratis: alat dasar, hanya papan publik, satu halaman di papan, obrolan audio dan video, tiga papan

alat dasar, hanya papan publik, satu halaman di papan, obrolan audio dan video, tiga papan Bulanan Dasar ($ 5,36 per bulan): peralatan canggih, halaman tak terbatas pada papan, papan pribadi dan publik, penyimpanan tambahan

peralatan canggih, halaman tak terbatas pada papan, papan pribadi dan publik, penyimpanan tambahan Premium Bulanan ($10,72 per bulan): 25 pengguna dalam satu ruang papan, akses kalender, penyematan papan

Peringkat pelanggan WebBoard

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Aplikasi Webex

Terbaik untuk tim yang terdistribusi

via Webex Webex adalah kumpulan dari beberapa produk yang bergantung pada kolaborasi dan dibuat untuk berbagai kasus penggunaan. Bukan merupakan platform manajemen proyek dan lebih merupakan alat konferensi video atau telepon, Webex memungkinkan tim yang tersebar untuk merasa terhubung selama rapat dengan alat bantu panggilan, rapat, dan perpesanan. Untuk solusi tim hibrida, Webex juga menawarkan berbagai alat kantor, termasuk papan tulis fisik dengan aplikasi web yang sesuai di tingkat perusahaan.

✅ Kelebihan

Fitur manajemen rapat yang canggih

Menawarkan campuran solusi untuk tim hibrida

Beberapa otomatisasi pencatatan

Integrasi berharga dengan aplikasi lain

❌ Kekurangan

Ini lebih merupakan sebuah alat komunikasi daripada alat manajemen proyek

Untuk tim yang benar-benar WFH atau terdistribusi, Anda perlu mengandalkan alat lain untuk kolaborasi yang berarti

Aplikasi web papan tulisnya kurang dalam hal fitur-fitur canggih

Paket berbayarnya cukup mahal

Harga Aplikasi Webex

Suite-Basic (gratis): Rapat HD hingga 100 orang, berbagi layar, dan ruang pribadi

Rapat HD hingga 100 orang, berbagi layar, dan ruang pribadi Suite-Business ($25 per lisensi, per bulan): konferensi video dan rapat, fitur sistem telepon

Paket Meet ($13,50 per lisensi, per bulan): hingga 200 peserta rapat, rekaman, ruang istirahat, latar belakang virtual, teks tertutup

Call Plan ($17 per lisensi, per bulan): fitur panggilan premium hanya dengan nomor telepon berbasis cloud per lisensi, dan ekstensi

fitur panggilan premium hanya dengan nomor telepon berbasis cloud per lisensi, dan ekstensi Paket Perusahaan (paket dan harga khusus): Akses ke semua fitur

Peringkat pelanggan Aplikasi Webex

G2: 4.2/5 (14.010+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (6.270+ ulasan)

Mulai membuat papan tulis dengan alternatif Mural

Tanpa menggali nilai unik dari setiap produk, mudah sekali untuk berasumsi bahwa semua perangkat lunak kolaborasi adalah sama. Dan jika Anda mengambil sesuatu dari artikel ini, saya harap Anda menyadari bahwa tidak demikian.

Nuansa di antara setiap perangkat lunak adalah apa yang membuat perbedaan bagi perusahaan yang melayani kasus penggunaan yang unik.

Berbagai integrasi, obrolan dalam aplikasi, komentar, pengeditan waktu nyata, dan kemampuan berbagi sangat penting bagi tim yang tersebar dan ingin memaksimalkan rapat mereka. Dan meskipun papan tulis digital seperti Mural adalah alat yang hebat untuk mendukung fitur-fitur ini dan memfasilitasi kolaborasi, ini masih merupakan solusi yang terbatas untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar kanvas untuk mengekspresikan rencana mereka.

Untuk menyatukan tim Anda, mendorong kreativitas, dan memaksimalkan setiap diskusi, gunakan alat yang memungkinkan Anda menindaklanjuti ide-ide Anda saat itu juga-ClickUp!

hadirkan semua yang dibutuhkan proyek Anda ke Papan Tulis ClickUp Anda, bahkan tugas-tugas yang serius, semuanya

Mulai secara gratis dan mulai jelajahi fitur-fiturnya yang kaya Paket Gratis Selamanya termasuk papan tulis ClickUp kolaboratif, tugas dan anggota tak terbatas, penyimpanan 100MB, dan banyak lagi. Lihat sendiri bagaimana aplikasi all-in-one tidak hanya dapat menghemat waktu tim Anda, tetapi juga meningkatkan produktivitas Anda di semua tempat yang tepat.