10 Alternatif Terbaik Pipefy untuk Mengotomatiskan Proses Anda

Dahulu kala, semua proses bisnis membutuhkan tenaga kerja manual, dan hampir tidak ada teknologi yang tersedia untuk memfasilitasi mereka. Kemudian datanglah era bisnis manajemen proses (BPM), yang membantu merampingkan dan memvisualisasikan alur kerja dalam sebuah organisasi.

Maju cepat ke masa kini, dan kita berada di zaman AI dan otomatisasi, di mana alur kerja baru platform otomatisasi seperti Pipefy telah muncul untuk membantu kami melakukan banyak proses padat karya secara otomatis. Alat-alat ini menghilangkan pekerjaan yang berulang-ulang dari tangan dan pikiran kita sehingga kita bisa fokus pada aktivitas yang lebih strategis.

Namun, Pipefy bukan untuk semua orang-beberapa orang lebih memilih antarmuka yang lebih ramah pengguna dan kemampuan integrasi yang kuat, sementara yang lain mencari platform otomatisasi alur kerja yang lebih menguntungkan dari segi biaya.

Kami telah melakukan pekerjaan detektif untuk Anda dan menghasilkan daftar praktis dari 10 alternatif Pipefy terbaik untuk mengelola dan mengotomatiskan proses Anda.

Kami akan menguraikan fitur masing-masing alat, menunjukkan beberapa keterbatasan, dan menjelaskan paket harga mereka untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai untuk bisnis Anda.

Apa Itu Pipefy?

Via: Pipefy Pipefy adalah platform bertenaga AI yang memungkinkan organisasi untuk merancang, mengotomatisasi, dan mengelola alur kerja untuk mencapai efisiensi optimal dan produktivitas tim .

Dengan antarmuka intuitif dan kemampuan AI generatifnya, membuat alur kerja khusus semudah mengobrol dan tidak memerlukan pengetahuan pengkodean sama sekali! Anda cukup mengirim pesan ke chatbot-nya untuk menjelaskan seperti apa alur kerja yang Anda inginkan, dan AI akan menangani sisanya.

Pipefy bisa mengotomatiskan berbagai macam proses bisnis, tetapi paling efektif dalam merampingkan SDM , TI, dan operasi pengadaan .

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Pipefy?

Pipefy telah menjadi terkenal di dunia otomatisasi proses bisnis terutama karena serangkaian fitur uniknya yang membuatnya sangat mudah digunakan. Oleh karena itu, apa yang Anda inginkan dalam alternatif Pipefy Anda juga harus menyediakan fitur-fitur berikut ini:

Kemampuan AI: Alternatif harus memiliki kemampuan AI, terutama kemampuan AI generatif untukmenyederhanakan proses otomatisasi alur kerja Antarmuka tanpa kode: Pengkodean bukanlah pilihan semua orang, jadi alternatif Pipefy Anda seharusnya memungkinkan Anda untuk membuat alur kerja otomatis khusus tanpa melibatkan pengkodean Pengoptimalan proses berbasis data: Alat ini harus dapat mengoptimalkan alur kerja berdasarkan data historis untuk memaksimalkan efisiensi Keamanan: Ketika Anda mengotomatisasi proses bisnis, penting untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengutak-atiknya. Oleh karena itu, keamanan tingkat perusahaan juga harus menjadi prioritas ketika mengevaluasi alternatif Pipefy Anda Integrasi: Alat otomatisasi proses hanya seefektif jumlah alat dan layanan eksternal yang dapat diintegrasikan dengannya, jadi itu juga harus menjadi bagian dari kriteria pemilihan Anda

10 Alternatif Pipefy Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024 dan Selanjutnya

Kami telah menyiapkan daftar alternatif Pipefy ini setelah memilah-milah lusinan alat otomatisasi alur kerja dan platform yang tersedia di pasar. Kami akan mengajak Anda melihat apa saja yang mereka tawarkan, kekurangannya, harganya, dan yang terpenting, bagaimana mereka dapat meningkatkan alur kerja Anda. Mari kita mulai! 😎

1. ClickUp

Melihat dan mengelola otomatisasi aktif dan tidak aktif di seluruh Ruang dengan cepat dengan pembaruan dan deskripsi pengguna

ClickUp adalah manajemen proyek visual dengan kemampuan otomatisasi alur kerja yang sangat kuat yang menjadikannya alternatif Pipefy yang hebat. Fungsionalitas otomatisasinya, Otomatisasi ClickUp dilengkapi dengan 100+ template otomatisasi yang sudah jadi untuk membantu Anda memulai dengan cepat. ⏰

Alur kerja otomatis yang Anda buat di ClickUp dapat ditautkan ke Tugas ClickUp dan proyek untuk menandai tugas secara otomatis sebagai selesai, membuat tugas baru, memperbarui status proyek, mengubah penerima tugas dan prioritas, dan masih banyak lagi.

Misalnya, Anda bisa membuat alur kerja otomatis khusus yang dipicu ketika tugas tertentu dalam proyek Anda ditandai selesai oleh Anda atau anggota tim Anda. Setelah dijalankan, alur kerja otomatis dapat membuat dan menetapkan tugas baru dengan sendirinya atau memperbarui status proyek. Dengan begitu, Anda tidak perlu melacak dan memperbarui kemajuan proyek Anda secara manual ketika tugas-tugas yang berbeda diselesaikan.

Sesuaikan otomatisasi tugas Anda dengan ClickUp

Anda bisa lebih merampingkan manajemen alur kerja dengan menggabungkan tugas dan Otomatisasi Anda dengan ClickUp AI , platform ini sangat berguna Alat AI. AI dapat membuat sub-tugas individual secara otomatis tanpa masukan dari Anda, berdasarkan deskripsi tugas dan komentar yang ditinggalkan oleh rekan satu tim Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi tanpa kode untuk membuat dan menugaskan tugas, mengatur tanggal jatuh tempo dan prioritas, memperbarui status tugas dan proyek, dan banyak lagi

100+ templat otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya

Kemampuan AI generatif untuk pembuatan tugas otomatis

Tentukan kondisi khusus untuk semua otomatisasi Anda

Integrasi dengan 100+ alat dan layanan

UI yang dirancang dengan sangat baik dan intuitif

Keterbatasan ClickUp

Bisa jadi sedikit membingungkan pada awalnya untuk pengguna baru

Bidang otomatisasi bisa lebih dinamis

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per Ruang Kerja

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

2. Jalan Proses

Via: Proses.st Untuk aliran uang, ada Wall Street. Untuk alur kerja, ada Process Street! 🛣️

Selain lelucon, Process Street adalah platform otomatisasi alur kerja tanpa kode dan alternatif untuk Pipefy dengan fitur-fitur yang membuat pekerjaan Anda (dan hidup) lebih mudah. Platform ini memiliki template yang telah dirancang sebelumnya untuk proses bisnis standar untuk membantu Anda mulai mengotomatiskan alur kerja Anda dalam sekejap.

Process Street juga memamerkan beberapa kemampuan AI yang mengesankan. Misalnya, pembuat alur kerja dapat membuat alur kerja baru untuk Anda dalam hitungan detik berdasarkan judul dan deskripsi yang Anda tentukan. Ini juga dapat membaca dokumen dan mengekstrak data yang diperlukan untuk melakukan tindakan alur kerja. Jika perlu, AI bahkan dapat membuat dan mengirim email sebagai bagian dari alur kerja otomatis.

Terakhir, Process Street menyediakan analisis dan data tentang semua alur kerja Anda dalam dashboard yang intuitif. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan data mengenai KPI dan mengevaluasi kinerja berbagai proses dan anggota tim.

Fitur terbaik Process Street

Generator alur kerja yang didukung AI

Analisis dokumen cerdas yang didukung AI

Otomatisasi tanpa kode

Data dan analisis untuk semua alur kerja

Templat yang telah dirancang sebelumnya untuk alur kerja umum

Keterbatasan Jalan Proses

Bisa sedikit membingungkan untuk dinavigasi

Organisasi fitur bisa ditingkatkan

Proses Penetapan harga jalan

Startup: $100/bulan

$100/bulan Pro: $415/bulan

$415/bulan Perusahaan: $1.660/bulan

Peringkat dan ulasan Process Street

G2: 4.6/5 (380+ ulasan)

4.6/5 (380+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)

3. Aliran ciuman

Via: Kissflow Kissflow bangga dengan proses 3 langkah untuk membuat dan mengotomatiskan segala jenis alur kerja. Proses tersebut meliputi:

Membuat formulir dengan bidang yang disesuaikan untuk alur kerja Anda Menentukan alur kerja Anda (yaitu, apa yang terjadi ketika formulir dikirimkan) Menerapkan izin yang diperlukan untuk mempublikasikan formulir serta alur kerja Anda

Rancang formulir dengan bantuan pembuat formulir seret dan lepas dan sesuaikan alur kerja melalui representasi visual, sehingga tidak perlu pengkodean. Mengirimkan formulir akan memicu alur kerja tertentu yang terkait dengannya, yang menghasilkan tindakan yang ditentukan di dalamnya. ✅

Seperti yang Anda lihat, mekanisme otomatisasi Kissflow sedikit berbeda dari yang lain alat otomatisasi alur kerja di mana Anda mendefinisikan peristiwa pemicu dan kemudian tindakan yang dihasilkan. Fungsionalitasnya terutama difokuskan pada proses otomatisasi yang memerlukan pengiriman formulir.

Fitur terbaik Kissflow

Berfokus pada proses otomatisasi yang melibatkan pengiriman formulir

Tanpa kode, kustomisasi alur kerja secara visual

Pembuat formulir seret dan lepas

Data dan analitik untuk mengevaluasi kinerja semua alur kerja

Integrasi dengan semua alat dan layanan pihak ketiga utama

Templat otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya untuk manajemen proyek

Keterbatasan Kissflow

Beberapa pengguna telah melaporkan masalah dengan dukungan pelanggan

Bisa sedikit menantang untuk dinavigasi dan dikonfigurasikan dibandingkan dengan alternatif Pipefy lainnya

Harga Kissflow

Dasar: Mulai dari $1.500/bulan

Mulai dari $1.500/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Kissflow

G2: 4.3/5 (500+ ulasan)

4.3/5 (500+ ulasan) Capterra: 3.9/5 (30+ ulasan)

4. Kintone

Via: Kintone Kintone lebih merupakan sebuah pemetaan proses dan perangkat lunak visualisasi daripada platform yang berfokus pada otomatisasi alur kerja. Meskipun demikian, ini sangat mampu mengotomatiskan pengingat, persetujuan, dan serah terima tugas di antara anggota tim.

Alat ini dilengkapi dengan pembangun alur kerja seret dan lepas yang bisa Anda gunakan untuk mendesain alur kerja dari awal dan mengatur aturan untuk mengotomatiskan berbagai bagian alur kerja.

Anda juga dapat menentukan proses persetujuan multi-langkah untuk alur kerja Anda jika Anda mau, dan berkat integrasi pihak ketiga, alur kerja Anda dapat mengotomatiskan tindakan banyak aplikasi dan layanan bisnis.

Fitur terbaik Kintone

Visualisasi dan manajemen proses

Pengingat otomatis, penyerahan tugas, dan persetujuan

Integrasi dengan layanan dan alat pihak ketiga

Antarmuka yang mudah digunakan dengan pembuat alur kerja seret dan lepas

Persetujuan multi-langkah untuk setiap alur kerja

Keterbatasan Kintone

UI-nya tidak terlalu apik

Tidak bisa mengirim email dan teks otomatis

Harga Kintone

$24/bulan per pengguna (minimal lima pengguna, jadi secara efektif $120/bulan)

Peringkat dan ulasan Kintone

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

4.6/5 (200+ ulasan) Capterra: 4/5 (3 ulasan)

5. Pembuat Proses

Via: Pembuat Proses ProcessMaker menggabungkan AI generatif dengan kemampuan Intelligent Document Processing (IDP) bertenaga AI dan mesin pembuat keputusan untuk membantu tim Anda melepaskan "Hyper Productivity." Seperti banyak alternatif lain dari Pipefy, ini termasuk templat untuk membantu Anda mengatur proses dengan cepat.

Nilai jual utama alat ini adalah kemampuan untuk mengekstrak konten yang diperlukan dari dokumen Anda (misalnya, faktur, kontrak, email, dll.) dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diekstrak. Dengan demikian, mesin pengambilan keputusannya secara efektif menghilangkan kebutuhan akan skrip.

Dengan kata lain, ProcessMaker dapat secara otomatis membuat keputusan dan menjalankannya di luar alur kerja yang mungkin Anda harus menulis skrip dalam berbagai bahasa pemrograman. 🧑‍💻

Terakhir, AI generatifnya memungkinkan Anda untuk membangun proses hanya dengan menggambarkan alur kerja yang Anda inginkan.

Fitur terbaik ProcessMaker

Pembuatan proses tanpa kode

Pemrosesan Dokumen Cerdas (IDP) yang didukung AI

AI generatif untuk pembuatan proses yang cepat

Mesin pengambilan keputusan yang didukung AI

Templat proses yang telah dibuat sebelumnya untuk alur kerja manajemen proyek

Data dan analitik untuk setiap jenis proses bisnis

Keterbatasan ProcessMaker

Dokumentasi mungkin agak ketinggalan zaman

UI bisa jadi agak sulit dinavigasi untuk pengguna yang tidak paham teknologi

Harga ProcessMaker

Platform: $1.475/bulan

$1.475/bulan Pro: Harga tersedia berdasarkan permintaan

Harga tersedia berdasarkan permintaan Enterprise+: Harga tersedia berdasarkan permintaan

Peringkat dan ulasan ProcessMaker

G2: 4.3/5 (280+ ulasan)

4.3/5 (280+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (170+ ulasan)

6. Penciptaan

Via: Creatio Salah satu yang dirancang dengan sempurna perangkat lunak alur kerja dalam daftar kami, Creation menonjol karena kemampuan menggabungkan CRM dan otomatisasi alur kerja dengan mulus, sehingga tidak memerlukan dua alat yang terpisah.

Platform tanpa kode ini memungkinkan pembuatan alur kerja otomatis melalui antarmuka pengguna seret dan lepaskan yang intuitif. Anda dapat menentukan aturan untuk mengotomatiskan berbagai bagian dari alur kerja Anda dan menyertakan persetujuan untuk memastikan bahwa langkah tertentu dijalankan hanya setelah Anda atau tim Anda menyetujuinya.

Creatio juga menawarkan wawasan untuk membantu Anda mengevaluasi kinerja semua alur kerja dan mengoptimalkannya untuk efisiensi.

Fitur terbaik Creatio

Kombinasi dariPlatform CRM dan perangkat lunak otomatisasi alur kerja

Desain dan otomatisasi alur kerja tanpa kode, seret dan lepas

Persetujuan untuk bagian tertentu dari alur kerja

Antarmuka yang dirancang dengan baik dan intuitif

Analisis untuk semua proses

Keterbatasan Creatio

Fungsionalitas otomatisasi tidak terlalu kaya

Lisensi pengguna agak terbatas dan tidak fleksibel

Harga Creatio

Pertumbuhan: $25/bulan per pengguna

$25/bulan per pengguna Perusahaan: $55/bulan per pengguna

$55/bulan per pengguna Tak Terbatas: $85/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Creatio

G2: 4.6/5 (230+ ulasan)

4.6/5 (230+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (19 ulasan)

7. Senin.com

Via: Monday.com Monday.com menyebut dirinya "Work OS" karena memiliki fitur-fitur untuk hampir semua aspek bisnis dan manajemen proyek. Lebih khusus lagi, Pusat Otomasi-nya memiliki proses tiga langkah yang mudah untuk membangun alur kerja otomatis:

Tentukan pemicu (tanggal, perubahan status, pembuatan item, dll.) Pilih kondisi (kriteria yang harus dipenuhi oleh peristiwa pemicu) Pilih tindakan yang perlu dilakukan setelah peristiwa pemicu

Anda juga dapat membuat alur kerja otomatis multi-langkah yang melakukan beberapa tindakan atau terpicu ketika beberapa kondisi terpenuhi. Jika Anda ingin melewatkan sebagian besar proses yang telah dijelaskan sebelumnya, pilih templat otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya, yang dikenal sebagai resep di Monday.com.

Fitur terbaik Monday.com

Antarmuka yang intuitif dan tanpa kode

Otomatisasi multi-langkah

Resep otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya

Mengintegrasikan alur kerja ke dalam proyek dan akun CRM Monday.com

100+ integrasi untuk terhubung ke alat manajemen proyek

Keterbatasan Monday.com

Bisa sedikit rumit untuk dinavigasi pada awalnya dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek lainnya

Layar utama tidak terlalu bisa disesuaikan

Harga Monday.com

**Gratis selamanya

Dasar: $8/bulan per pengguna (minimal tiga pengguna)

$8/bulan per pengguna (minimal tiga pengguna) Standar: $10/bulan per pengguna

$10/bulan per pengguna Pro: $16/bulan per pengguna

$16/bulan per pengguna Perusahaan: Harga tersedia berdasarkan permintaan

semua harga mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4.7/5 (8.600+ ulasan)

4.7/5 (8.600+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

8. Asana

Via: Asana Asana adalah pekerjaan lain dan manajemen tugas dan selebriti produktivitas dengan kemampuan otomatisasi alur kerja yang luas, menjadikannya alternatif Pipefy yang menjanjikan. Ini memberi Anda awal yang baik dengan 80+ pra-bangun templat alur kerja dan banyak templat tugas untuk membantu Anda dengan mudah membuat tugas yang ditautkan ke alur kerja Anda. 😎

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur "Bundles" yang unik, yang mengelompokkan templat tugas, aturan otomatisasi, bidang formulir, dan bagian sehingga dapat diterapkan ke beberapa proyek secara bersamaan (Anda tidak akan menemukan ini di sebagian besar Alternatif Asana ).

Terakhir, dasbor pelaporan Asana memberikan gambaran umum yang kaya secara visual tentang bagaimana kinerja alur kerja Anda.

Fitur terbaik Asana

80+ templat otomatisasi siap pakai

Platform tanpa kode

Bundel untuk menerapkan alur kerja otomatis ke beberapa proyek

Menghubungkan alur kerja ke proyek dan tugas

Dasbor pelaporan dengan analitik

Keterbatasan Asana

Bisa sedikit membebani pada awalnya

Beberapa otomatisasi dan integrasi terkunci di balik paket Enterprise yang paling mahal

Harga Asana

Dasar: Gratis selamanya

Gratis selamanya Premium: $10.99/bulan per pengguna

$10.99/bulan per pengguna Bisnis: $24,99/bulan per pengguna

$24,99/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Perusahaan+: Hubungi untuk harga

semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan_

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4.3/5 (9.500+ ulasan)

4.3/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (12.200+ ulasan)

9. Cara yang Kami Lakukan

Melalui: Cara yang Kami Lakukan Way We Do terutama ditujukan untuk membantu Anda mengelola dan memvisualisasikan proses bisnis.

Aplikasi ini memiliki beberapa kemampuan otomatisasi dasar yang terkait dengan tugas-tugas berulang, perutean tugas di antara anggota tim, dan pengingat otomatis. Namun jika Anda membutuhkan otomatisasi berbasis pemicu yang lebih canggih, Anda harus mengintegrasikan Way We Do dengan Microsoft Power Automate untuk memperluas fungsinya.

Fitur terbaik Way We Do

Pengingat dan pemberitahuan otomatis

Perutean tugas otomatis di antara anggota tim

Kemampuan untuk mengatur tugas berulang

Terintegrasi dengan Microsoft Power Automate

Pelaporan dan analitik untuk semua alur kerja

Keterbatasan Cara Kami Melakukan

Bukan platform otomatisasi alur kerja khusus; fitur otomatisasi terbatas

Pengguna hanya dapat ditambahkan dalam kelipatan 10

Harga Way We Do

Masuk: $99/bulan (mulai dari 10 pengguna)

$99/bulan (mulai dari 10 pengguna) Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Way We Do

G2: 4.4/5 (10 ulasan)

4.4/5 (10 ulasan) Capterra: 4.9/5 (9 ulasan)

10. Workato

Via: Workato Workato adalah platform otomatisasi alur kerja lengkap yang menggabungkan kekuatan AI dengan otomatisasi . Aplikasi ini memiliki perpustakaan besar yang terdiri dari 1.200+ konektor yang sudah dibuat sebelumnya untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan Anda dengan menggunakan antarmuka seret dan lepas. Kemudian memungkinkan Anda untuk mengotomatiskannya dengan mudah dengan bantuan AI.

Berkat AI generatif dan Workbot GPT, Workato memungkinkan Anda membangun otomatisasi menggunakan perintah bahasa alami. Ini melangkah lebih jauh dengan memungkinkan Anda untuk mengatur custom chatbots Anda sendiri untuk mengotomatiskan alur kerja.

Sorotan utama lain dari Workato adalah koleksi resep otomatisasi yang sudah jadi. Workato menawarkan lebih dari 500.000 resep yang melayani berbagai kebutuhan dan proses bisnis, yang menempatkannya di liga tersendiri! 🏆

Fitur terbaik Workato

Otomatisasi alur kerja bertenaga AI dengan petunjuk bahasa alami

Chatbot khusus untuk otomatisasi alur kerja

1.200+ integrasi dan konektor

500.000+ resep otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya

Antarmuka seret dan lepas untuk membangun alur kerja

Keterbatasan Workato

Bisa sedikit rumit untuk pengguna baru

Dukungan asli untuk Java dan Python tidak ada

Harga Workato

Tersedia berdasarkan permintaan

Peringkat dan ulasan Workato

G2: 4.7/5 (370+ ulasan)

4.7/5 (370+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

Maksimalkan Produktivitas Tim dengan Alternatif Pipefy Terbaik

Jika Anda masih ragu-ragu tentang alternatif Pipefy mana yang harus dipilih untuk mengelola dan mengotomatiskan alur kerja Anda, inilah pilihan utama kami: _ClickUp!

Dengan bantuan AI, ClickUp dapat mengotomatiskan dan merampingkan manajemen proyek dan tugas, pembuatan dokumen, penjadwalan, pengingat, dan banyak bagian lain dari operasi Anda. Bahkan, ClickUp dapat menjadi jendela tunggal untuk mengelola dan mengotomatiskan hampir semua proses bisnis dalam beberapa klik.

Bagian terbaiknya-Anda dapat memulainya secara GRATIS, jadi daftar dan raih produktivitas yang belum pernah ada sebelumnya! 🤩