10 Perangkat Lunak Logistik Terbaik di Tahun 2025 (Ulasan & Harga)

Bisnis modern selalu membanggakan pengiriman secepat kilat. Namun pada akhirnya, sebagian besar menyerah pada sistem manajemen logistik yang tidak terstruktur.

Dengan bisnis ritel yang beralih ke online dan saluran penjualan yang terus berkembang - sangat menantang bagi tim logistik untuk mengelola inventaris, pesanan, dan pengiriman secara bersamaan.

Menebak-nebak permintaan dapat menyebabkan stok yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan Anda memerlukan pelacakan real-time dan rencana yang didukung data untuk mengikuti pasar yang kompetitif.

Namun jangan khawatir-alat manajemen logistik ada di sini untuk menyelamatkan Anda.

Apa sajakah itu? Bagaimana cara memilih yang tepat untuk operasi bisnis Anda?

Dalam artikel ini, kami akan membahas alat bantu logistik terbaik yang saat ini tersedia dan menyoroti fitur-fitur utama, batasan, harga, serta ulasan dan peringkat produk sehingga Anda dapat menemukan opsi terbaik yang sesuai untuk Anda.

Apa itu Perangkat Lunak Logistik?

Perangkat lunak logistik mengotomatiskan dan menyederhanakan seluruh siklus hidup di seluruh manajemen inventaris, perencanaan transportasi, pelacakan pesanan, dan kontrol gudang.

Terutama tugas-tugas biasa yang menghabiskan waktu berjam-jam. Seperti entri data, pemasok, dan manajemen tarif, antara lain.

Alat logistik dibangun di atas teknologi modern dan membutuhkan sedikit campur tangan manusia. Harapkan lini produksi yang sangat akurat dengan manajemen logistik yang lebih cepat dan lebih cepat.

Namun, dengan banyaknya pilihan yang tersedia, bagaimana Anda menemukan perangkat lunak manajemen logistik yang tepat untuk bisnis Anda?

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Alat Logistik?

Ketika harus membeli perangkat lunak logistik bisnis, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua.

Harga perangkat lunak dapat berkisar dari beberapa ratus hingga ribuan. Namun, berikut ini beberapa kemampuan yang harus Anda cari dalam alat logistik ideal Anda:

Visibilitas rantai pasokan: Carilah alat bantu logistik yang menyediakan pandangan menyeluruh dari seluruh operasi logistik Anda, mulai dari pengemasan hingga pengiriman

Carilah alat bantu logistik yang menyediakan pandangan menyeluruh dari seluruh operasi logistik Anda, mulai dari pengemasan hingga pengiriman Manajemen waktu nyata: Poin tambahan jika perangkat lunak memiliki pelacakan waktu nyata dan dasbor intuitif untuk memantau KPI bisnis yang penting dalam satu atap

Poin tambahan jika perangkat lunak memiliki pelacakan waktu nyata dan dasbor intuitif untuk memantau KPI bisnis yang penting dalam satu atap Integrasi: Pastikan perangkat lunak terintegrasi dengan sistem AndacRM yang sudah ada (Manajemen Hubungan Pelanggan) dan ERP (EnterprisePerencanaan Sumber Daya) sistem. Integrasi memungkinkan sinkronisasi waktu nyata antara berbagai platform, sehingga menghilangkan tugas-tugas manual atau entri ganda

Pastikan perangkat lunak terintegrasi dengan sistem AndacRM yang sudah ada (Manajemen Hubungan Pelanggan) dan ERP (EnterprisePerencanaan Sumber Daya) sistem. Integrasi memungkinkan sinkronisasi waktu nyata antara berbagai platform, sehingga menghilangkan tugas-tugas manual atau entri ganda Kepatuhan global: Menangani tantangan logistik global dengan cepat, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional, prosedur bea cukai, dan persyaratan dokumentasi

Menangani tantangan logistik global dengan cepat, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional, prosedur bea cukai, dan persyaratan dokumentasi Kecocokan bisnis: Temukan perangkat lunak logistik yang paling sesuai dengan ukuran operasi Anda, volume pengiriman, dan kategori produk yang Anda tangani

Temukan perangkat lunak logistik yang paling sesuai dengan ukuran operasi Anda, volume pengiriman, dan kategori produk yang Anda tangani Skalabilitas: Sebagian besar perangkat logistik berbasis cloud dan dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Namun, pastikan skalabilitas tidak membebani Anda. Cari perangkat lunak dengan harga yang transparan dan fitur yang mudah diskalakan

Terakhir, fitur dan fungsionalitas inti dari perangkat lunak manajemen logistik adalah yang paling penting. Fitur-fitur tersebut sangat memengaruhi pengalaman Anda menggunakan perangkat lunak dalam skenario dunia nyata.

Berikut adalah daftar pilihan perangkat lunak manajemen logistik terbaik 👇

10 Alat Manajemen Logistik Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Artikel ini mencakup fitur, ulasan pengguna, keterbatasan, dan harga dari setiap alat tersebut.

1. ClickUp

Meningkatkan operasi logistik dengan merampingkan tugas dan menggunakan ClickUp Views yang dapat disesuaikan untuk mengatur dan memantau semua jenis pekerjaan

ClickUp adalah aplikasi berbasis cloud manajemen proyek dan alat kolaborasi. Meskipun kasus penggunaannya tersebar luas, dalam kasus ini, ClickUp secara efisien mengelola inventaris dan operasi logistik untuk bisnis dari semua ukuran.

Tim logistik dapat merencanakan, memantau, dan menjalankan operasi mereka dari satu tempat. Berkat dasbor ClickUp yang intuitif.

Anda dapat memilih dari galeri ClickUp yang terdiri dari templat khusus untuk mengelola operasi di semua lini. Ini termasuk Templat Manajemen Inventaris ClickUp , Templat KPI Gudang ClickUp dan Templat Manajemen Proyek ClickUp Agile

untuk beberapa nama.

Buat rencana pengujian produk dengan cepat dan pangkas waktu berjam-jam untuk pekerjaan manual dengan petunjuk yang dihasilkan AI dari ClickUp

Selain itu, fitur chat dan papan tulis interaktif ClickUp dibangun untuk meningkatkan kolaborasi tim untuk tim jarak jauh.

Sesuaikan Papan Tulis Anda dengan mudah dengan menambahkan Dokumen, tugas, dan lainnya

Fitur terbaik ClickUp

Kelola pekerjaan Anda dengan 10+ tampilan ClickUp yang dapat disesuaikan

Berkolaborasi secara efektif dengan komentar, obrolan, berbagi, dan notifikasi secara real-time

Konfigurasikan dasbor dengan KPI penting bisnis dan widget visual

Sinkronkan dokumen dengan alur kerja untuk menetapkan, mengomentari, dan mengerjakannya bersama tim

ClickUp terintegrasi secara native dengan 200+ alat, termasuk Slack, Figma, aplikasi penyimpanan awan, dan banyak lagi

Keterbatasan ClickUp

Pengguna mengatakan bahwa aplikasi seluler ini fungsional tetapi bisa lebih baik lagi

Harga ClickUp

Gratis Selamanya : Gratis

: Gratis Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

2. Oracle Melalui

Oracle Oracle Transportation Management (OTM) adalah perangkat lunak logistik yang komprehensif untuk bisnis yang kesulitan mengelola operasi rantai pasokan global.

Platform ini memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif. Namun, platform ini memiliki serangkaian fitur yang kuat untuk mengelola operasi transportasi dan logistik di tingkat global secara efisien.

Kemampuan konfigurasi muatan 3D OTM menonjol sebagai keunggulannya. Dengan menggunakan ini, Anda dapat mendekonstruksi pengiriman secara visual menggunakan simulasi. Dan kemudian menelusuri berbagai sudut dan penempatan untuk mendapatkan hasil yang optimal perencanaan kapasitas dalam kendaraan pengangkut.

Fitur terbaik OTM

Mengumpulkan, memformat, dan memuat tarif dari penyedia layanan melalui sistem manajemen tarif yang komprehensif

Cari tahu rute terbaik untuk transportasi menggunakan kemampuan perutean jaringan OTM yang kuat

Mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti penjadwalan janji temu, permintaan tarif, pemesanan, dan banyak lagi

Visualisasikan berbagai skenario pasar dengan pemodelan Jaringan secara real-time

Mengetahui titik tertinggi dan terendah di masa depan dengan melakukan analisis prediktif menggunakan dasbor intuitif, KPI yang telah ditentukan sebelumnya, dan data historis

Keterbatasan OTM

Konfigurasi dan penyiapan awal bisa jadi sedikit lamban

Beberapa pengguna berpendapat bahwa antarmuka pengguna tidak menarik

Harga OTM

Tidak disebutkan di situs web

Peringkat dan ulasan OTM

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Peringkat tidak cukup

SAP Perangkat lunak SAP Transportation Management (TM) adalah bagian dari pendekatan design-to-operate SAP yang bertujuan untuk mengoptimalkan rantai pasokan digital.

Oleh karena itu, aplikasi ini cukup serbaguna untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan pengiriman untuk rantai pasokan global atau domestik Anda.

Lebih baik lagi, SAP mengintegrasikan otomatisasi ke dalam aplikasi logistiknya. Oleh karena itu, menawarkan fitur-fitur berteknologi tinggi, seperti perencanaan kapasitas perkiraan prediktif, dan simulasi, di setiap tingkat rantai pasokan Anda.

Fitur-fitur terbaik Manajemen Transportasi SAP

Platform yang sangat mudah dikonfigurasi yang menawarkan skalabilitas dan visibilitas di seluruh perusahaan

Proses tender dan pemeringkatan yang fleksibel

Teknologi untuk meningkatkan konsolidasi muatan dengan optimasi rute yang lebih baik dan biaya bahan bakar yang lebih rendah

Selalu ada AI di sisi Anda untuk memandu pengambilan keputusan dan mengotomatiskan tugas-tugas biasa

Keterbatasan Manajemen Transportasi SAP

Kurva pembelajaran yang tinggi untuk pengguna baru

Aplikasi melambat saat memproses pesanan tugas berat

Harga Manajemen Transportasi SAP

Tidak disebutkan di situs web

Peringkat dan ulasan Manajemen Transportasi SAP

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

Acumatica Acumatica adalah sistem ERP cloud yang menyediakan rangkaian lengkap aplikasi manajemen bisnis, termasuk aplikasi manajemen logistik, seperti pengendalian inventaris, pelacakan pesanan, manajemen gudang, dan sistem manajemen pesanan.

Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan skala menengah mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang bergerak cepat.

Kami menemukan antarmuka yang efisien dan mudah digunakan. Brownie menunjuk pada model lisensi pengguna Acumatica yang menyeluruh, memungkinkan Anda untuk melihat bisnis Anda kapan saja dan dari perangkat apa saja dengan satu harga.

Fitur-fitur terbaik Acumatica

Menyederhanakan proses inventaris dengan manajemen barang yang fleksibel, penelusuran kualitas, dan pengisian ulang yang kuat

Meningkatkan operasi gudang dengan pengambilan tanpa kertas dan terarah dari perangkat seluler

Buat pesanan penjualan dari penawaran yang disetujui dengan sekali klik

Lacak status pengiriman melalui tautan real-time dan bagikan dengan pelanggan menggunakan pesan atau notifikasi dalam aplikasi dengan mudah

Kelola pesanan secara proaktif dengan manajemen pengembalian barang, uji coba audit, konsolidasi faktur, dan lebih banyak alat bantu lainnya

Keterbatasan Acumatica

Beberapa pengguna merasa alat ini sulit untuk dikustomisasi

Pengulas melaporkan adanya bug dan kesulitan teknis sesekali

Sulit untuk menskalakan tanpa merogoh kocek dalam-dalam

Harga Acumatica

Tidak tersedia di situs web

Peringkat dan ulasan Acumatica

G2: 4.4/5 (840 ulasan)

4.4/5 (840 ulasan) Capterra: 4.3/5 (100+ ulasan)

5. NetSuite Cloud ERP /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg Netsuite Dashboard /%img/ melalui

Netsuite Solusi NetSuite Cloud ERP menyederhanakan manajemen logistik untuk bisnis Anda - mulai dari menangani keuangan hingga mengoptimalkan pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan operasi gudang.

Seperti Acumatica, NetSuite menawarkan alat yang tepat bagi tim logistik untuk mengelola operasi secara efisien.

Perangkat lunak ini dipercaya oleh lebih dari 37.000 perusahaan, termasuk perusahaan logistik dan transportasi terkemuka seperti FlexPort, OmniTRAX, dan Floship, dan masih banyak lagi.

Fitur terbaik NetSuite Cloud ERP

Mengotomatiskan, mengelola, dan mengoptimalkan inventaris di berbagai lokasi dan saluran penjualan dari satu dasbor

Menyederhanakan pemrosesan pesanan dengan alur kerja otomatis - mulai dari penawaran penjualan hingga operasi pemenuhan pesanan

Memastikan kepatuhan pasokan global dengan bagian-bagian yang tersedia untuk perdagangan dalam mata uang dan aturan perpajakan wilayah tertentu

Menghilangkan entri ganda dengan menghubungkan secara otomatis transaksi pengadaan dengan catatan vendor, penerimaan barang, dan dokumen penagihan

Keterbatasan NetSuite Cloud ERP

Struktur berbasis SQL NetSuite bertindak sebagai penghambat dalam membuat laporan dan menjalankan kueri pencarian tingkat lanjut

Biaya tambahan dari biaya pengaturan satu kali membuat harga keseluruhan menjadi lebih mahal

Harga NetSuite Cloud ERP

Biaya lisensi tahunan ditambah biaya penyiapan berlaku. Tetapi tidak ada detail harga yang jelas disebutkan pada situs webnya

Peringkat dan ulasan NetSuite Cloud ERP

G2: 4.0/5 (2800+ ulasan)

4.0/5 (2800+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (1400+ ulasan)

6. Inventaris Zoho

via Zoho Zoho Inventory adalah perangkat lunak manajemen stok dan inventaris yang mudah digunakan yang dirancang untuk bisnis era baru.

Jika bisnis Anda bergantung pada saluran penjualan yang berbeda (terutama online), Anda memerlukan perangkat lunak logistik untuk menangani jalur produksi dan lonjakan penjualan serta melakukan kontrol di seluruh gudang yang tersebar.

Zoho Inventory melakukan semuanya.

Fitur terbaik Zoho Inventory

Antarmuka yang ramah pengguna, mudah dinavigasi dan bekerja dengan solusi perangkat lunak

Melacak item berdasarkan batch dan nomor seri di beberapa saluran penjualan

Pemesanan ulang otomatis dengan vendor dan harga yang telah ditentukan sebelumnya mencegah kehabisan stok

Menghasilkan laporan mendalam tentang setiap tren penjualan dan pembelian pesanan

Dasbor intuitif untuk melihat siklus pesanan - tertunda, dikemas, dan dikirim, di bawah satu atap

Terintegrasi dengan lebih dari 40 operator pengiriman

Keterbatasan Inventaris Zoho

Pengguna kesulitan menemukan sumber daya pelatihan dan dokumentasi resmi untuk menggunakan perangkat lunak ini

Bukan perangkat lunak logistik yang lengkap, terutama berfokus pada inventaris dan manajemen stok

Pengguna melaporkan bahwa layanan pelanggan bisa jauh lebih baik

Harga Inventaris Zoho

Gratis selamanya: terbatas hingga 50 pesanan

terbatas hingga 50 pesanan Standar: $29/bulan

$29/bulan **Profesional: $79/bulan

Premium: $129/bulan

$129/bulan Perusahaan: $249/bulan

Peringkat dan ulasan Zoho Inventory

G2: 4.3/5 (80+ ulasan)

4.3/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (370+ ulasan)

7. Tenaga penjualan

melalui Tenaga penjualan Salesforce untuk Penyedia Layanan Transportasi dan Logistik terintegrasi dengan Salesforce CRM untuk menawarkan solusi yang disesuaikan, seperti manajemen kontak, otomatisasi proses, dan pelacakan pengiriman.

Platform ini adalah kunci Anda untuk mengubah operasi logistik menjadi pengalaman yang mulus dan berpusat pada pelanggan. Hal ini dilakukan melalui rantai pasokan yang terintegrasi dan pandangan holistik dari seluruh pengalaman pengiriman.

Fitur-fitur terbaik Salesforce CRM

Dapatkan visibilitas real-time end-to-end ke dalam rantai pasokan Anda melalui dasbor terpadu

Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan interaksi dan pesan yang dipersonalisasi

Terintegrasi dengan ERP, TMS, WMS, dan sistem penyimpanan data lainnya

Dapatkan wawasan waktu nyata tentang tingkat inventaris, status pesanan, dan metrik transportasi

Gunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan mengoptimalkan aset danpemanfaatan sumber daya Keterbatasan Salesforce CRM

Kami tidak dapat menemukan aplikasi seluler

Tidak ada versi gratis

Harga CRM Salesforce

Pemula: $25/pengguna

$25/pengguna Profesional: $80/pengguna

Peringkat dan ulasan Salesforce CRM

G2: 4.3/5 (18.300+ ulasan)

4.3/5 (18.300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (18.000+ ulasan)

Brightpearl Brightpearl adalah sistem manajemen operasi ritel terkemuka. Sistem ini menangani perencanaan dan manajemen inventaris, pengiriman dan pemenuhan, dan pengadaan pesanan .

Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan CRM yang berfokus pada ritel untuk membantu Anda membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih baik.

Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan UI yang menarik, platform ini populer di antara lebih dari 5.000 merek dan perusahaan logistik.

Fitur terbaik Brightpearl

Rekomendasi pembelian inventaris yang akurat berdasarkan tren penjualan dan pola permintaan pelanggan di masa depan

Manajemen inventaris dan pesanan multi-saluran dengan pembaruan waktu nyata

Dasbor intuitif untuk menampilkan semua metrik utama Anda, seperti penjualan, ketersediaan stok, CAC, LTV pelanggan, dan banyak lagi

CRM ritel built-in secara otomatis membuat persona pelanggan-termasuk detail kontak, riwayat pesanan, dan interaksi sebelumnya

Sistem point-of-sale yang terintegrasi penuh dengan program loyalitas

Keterbatasan Brightpearl

Beberapa pengguna merasa kesulitan untuk memulai (kurva pembelajaran yang curam)

Brightpearl tidak menawarkan uji coba gratis

Umpan balik pelanggan yang umum adalah seputar model pelaporan yang terbatas dan dukungan pelanggan yang buruk

Harga Brightpearl

Tidak ada detail pada situs webnya

Peringkat dan ulasan Brightpearl

G2: 4.5/5 (70+ ulasan)

4.5/5 (70+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

9. Roket Mawar

via Roket Mawar Pernah mendengar tentang Guns and Roses? Ya, band rock itu! Meskipun kami menemukan nama Rose Rocket mirip dengan band ini, situs web mereka didasarkan pada tema Guns and Roses.

Rose Rocket adalah perangkat lunak manajemen transportasi terkemuka yang populer di kalangan perusahaan angkutan truk, operator, dan broker.

Dibandingkan dengan sistem manajemen transportasi jadul yang tidak fleksibel, Rose Rocket menawarkan fleksibilitas lengkap untuk menyesuaikan perangkat lunak sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Fitur terbaik Rose Rocket

Mengatur aturan dan pemicu yang disesuaikan untuk mengotomatiskan tugas dan pemberitahuan

Fitur dan alat yang mudah ditambahkan seiring dengan perkembangan bisnis Anda, bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan

Laporan dan dasbor bawaan untuk melacak profitabilitas

Akses berbasis peran untuk kontrol berbagi informasi dan data

Saluran komunikasi real-time agar selalu sinkron dengan pengemudi, pelanggan, dan mitra

Perencanaan dan pengoptimalan rute

Papan intuitif untuk pelacakan pesanan internal, pemilihan muatan pengemudi, atau memberikan visibilitas pesanan yang lengkap kepada pelanggan

Keterbatasan Rose Rocket

Beberapa pengguna merasa kurangnya fitur-fitur canggih

Pembaruan waktu nyata tidak benar-benar 'waktu nyata'

Pengguna merasa sulit untuk membuat pesanan terpisah

Harga Rose Rocket

**Gratis selamanya

Berbayar: $ 125/bulan

$ 125/bulan SMB: $298/bulan

$298/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Rose Rocket

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

Mangkuk ikan Fishbowl adalah perangkat lunak manajemen logistik yang membantu bisnis mengelola inventaris, pergudangan, dan proses produksi dalam sekali jalan.

Perangkat lunak ini dirancang untuk UKM dan tersedia dalam dua versi: on-cloud sebagai Fishbowl Drive dan di lokasi sebagai Fishbowl Advanced.

Dalam kedua bentuk tersebut, platform ini secara efisien mengelola operasi logistik sehari-hari untuk bisnis dari semua ukuran.

Fitur terbaik Fishbowl

Manajemen inventaris yang efisien melalui barcode yang dapat dipindai, penghitungan stok otomatis, dan lebih banyak alat

Buat alur kerja yang dapat disesuaikan untuk mengotomatiskan danmenjadwalkan pembuatan proses sebelumnya

Manajemen pembelian yang efisien dan akurat

Pelaporan otomatis dan dapat disesuaikan

Terintegrasi dengan alat bisnis paling populer seperti QuickBooks, Salesforce, Shopify, dan banyak lagi

Keterbatasan Fishbowl

Banyak pengguna menemukan kebiasaan pemrograman dan bug

UI dan navigasi di seluruh platform tidak menarik

Mahal untuk UKM

Tidak ada modul untuk pelacakan kontainer

Untuk setiap pengaya integrasi, Anda membayar hampir $500

Harga Fishbowl

Mangkuk Ikan Drive

Gudang:* $329/bulan

Mangkuk Ikan Tingkat Lanjut

Pergudangan: $329/bulan

$329/bulan Manufaktur:* $429/bulan

Peringkat dan ulasan Fishbowl

G2: 4.0/5 (210+ ulasan)

4.0/5 (210+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (820+ ulasan)

Temukan Perangkat Lunak Logistik Terbaik Untuk Bisnis Anda

Perangkat lunak logistik menyederhanakan sistem manajemen rantai pasokan perusahaan modern yang tidak terstruktur dan rusak. Dan bagi perusahaan dengan kebutuhan logistik rantai pasokan global, manfaatnya tidak terbatas.

Sistem logistik yang tepat dapat membuat atau menghancurkan bisnis Anda.

Apapun masalahnya, apakah tim logistik Anda dibombardir dengan jumlah pesanan atau berjuang dengan jalur pengiriman yang padat, ClickUp menawarkan manajemen yang sempurna dan alat produktivitas untuk mengungguli persaingan.

Ingin mencoba ClickUp? ClickUp gratis untuk memulai.