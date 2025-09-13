10 Alat AI Generatif Terbaik untuk Tim DevOps pada Tahun 2026

Kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi segala hal, mulai dari penulisan konten hingga pencitraan medis, namun AI juga sangat menghemat waktu bagi tim pengembangan. Jika tim DevOps Anda sedang mencari solusi ajaib untuk meningkatkan keamanan dan akurasi, Anda membutuhkan alat AI.

Ini bukan sekadar fitur tambahan yang menyenangkan. Alat pemrograman berbasis AI meningkatkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, sehingga integrasi dan pengiriman berkelanjutan menjadi lebih efisien. Alat-alat ini bahkan memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi alur kerja pada proyek pengembangan yang paling kompleks. ?️

Dalam panduan ini, kami akan menguraikan hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih alat AI untuk DevOps dan membagikan 10 alat AI generatif terbaik tahun 2024 untuk tim pengembangan.

Apa Itu Alat AI untuk DevOps?

Alat AI untuk DevOps dirancang untuk mengoptimalkan dan memperlancar proses pengembangan. Mekanismenya berbeda-beda tergantung pada alatnya, tetapi umumnya memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk:

Menganalisis kumpulan data

Sederhanakan pembuatan kode

Memprediksi dan memperbaiki kerentanan

Sarankan strategi perbaikan

Beberapa alat AI generatif untuk DevOps bahkan dapat membantu dalam pemantauan real-time, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan menawarkan tinjauan kode untuk meningkatkan kualitas kode. Baik Anda khawatir tentang efisiensi alur kerja, keamanan, atau kualitas, alat AI akan selalu mendukung Anda di setiap langkah.

Apa yang Harus Anda Cari dalam AI Generatif untuk DevOps?

Mungkin saat ini Anda masih bisa mengandalkan ChatGPT dari OpenAI, tetapi alat AI ini mungkin tidak cukup kuat untuk semua aplikasi DevOps. DevOps bisa jadi cukup teknis, jadi kami menyarankan untuk mencari alat AI generatif dengan fungsi-fungsi seperti:

Integrasi: Semakin banyak solusi Anda terintegrasi satu sama lain, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan untuk berpindah-pindah antar alat—dan itu sangat menghemat waktu. Carilah model AI generatif yang terintegrasi dengan repositori yang sudah ada dan solusi SaaS lainnya

Otomatisasi: Otomatisasi adalah mitra andalan AI yang sangat kuat. Aturan otomatisasi berbasis pemicu memudahkan penyesuaian dan Otomatisasi adalah mitra andalan AI yang sangat kuat. Aturan otomatisasi berbasis pemicu memudahkan penyesuaian dan otomatisasi alur kerja , sehingga menghilangkan hambatan secara permanen

Skalabilitas: Beberapa alat AI tidak mampu menangani banyak permintaan, dan hal itu menjadi masalah bagi tim perusahaan. Carilah alat dengan AI dalam DevOps yang dirancang untuk memenuhi tuntutan kinerja aplikasi Anda yang terus meningkat

Laporan dan analitik: Apakah tim Anda berorientasi data? Dapatkan alat machine learning yang memberikan wawasan real-time mengenai metrik kinerja, alur kerja tim Anda, dan lainnya dengan memanfaatkan AI. Jika alat tersebut dapat melakukan analisis akar masalah untuk masalah kinerja, itu akan lebih baik lagi

Keamanan: Ini adalah hal yang wajib bagi setiap tim, tetapi keamanan sangat penting bagi tim pengembangan perangkat lunak. Tidak semua alat AI transparan mengenai perlindungan data, jadi carilah alat yang memiliki sertifikasi atau jaminan bahwa alat tersebut menangani informasi sensitif dengan benar

Menemukan alat AI yang andal untuk pengembangan perangkat lunak memang sulit, tetapi Anda tidak perlu mencari lagi—kami telah melakukan riset untuk Anda. Lihatlah platform-platform ini untuk menambahkan AI generatif untuk DevOps ke dalam perangkat pengembangan Anda.

ClickUp mungkin merupakan solusi manajemen proyek favorit di dunia, tetapi platform ini juga sangat andal untuk tim pengembangan perangkat lunak. Anggap saja sebagai pusat kerja all-in-one untuk mengelola tim, alat, dan pengetahuan. Andalkan ClickUp untuk pelacakan masalah, daftar tugas sprint, dan pemantauan kemajuan secara real-time.

Tingkatkan kolaborasi—bahkan untuk tim DevOps yang 100% bekerja jarak jauh—dengan ClickUp Mind Maps.

Alat berbasis cloud ini memudahkan tim perangkat lunak untuk mengoptimalkan alur kerja sebelum terjun langsung ke proyek. Anda bahkan dapat mengubah dokumen brainstorming brilian Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan hanya dengan satu klik. ?

Jika Anda mencari alat AI untuk DevOps, kami juga menyediakannya. Beritahu ClickUp AI bahwa Anda adalah seorang pengembang, dan alat ini akan membuat saran khusus untuk pekerjaan Anda.

Gunakan alat AI ini untuk ide produk, peta jalan, dokumentasi produk, atau cerita pengguna—kemungkinannya tak terbatas.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp terintegrasi dengan alat Git yang sudah Anda kenal dan sukai

Hemat waktu dan atur proyek dengan cepat menggunakan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp

Gunakan ClickUp Automations untuk menyederhanakan beban kerja Anda tanpa ketergantungan pada kode

Lacak metrik kinerja di ClickUp Goals untuk memantau anggaran, tonggak proyek, dan lainnya

Menggunakan alat AI di ClickUp sangat mudah dan memiliki sentuhan personal untuk semua departemen dan jenis pekerjaan yang berbeda

Keterbatasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia untuk paket berbayar

ClickUp memiliki banyak fitur, jadi mungkin perlu sedikit waktu untuk terbiasa dengan platform ini

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

2. CodeGuru

Perlu mengamankan sistem Anda? Keamanan Amazon CodeGuru dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan dalam kode Anda. Alat ini menggunakan pembelajaran mesin dan penalaran otomatis untuk menghilangkan inefisiensi kode, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya komputasi.

CodeGuru menawarkan AI generatif untuk DevOps dalam bentuk analisis kode otomatis. Menggunakan alat AI seperti ini membantu Anda secara otomatis mengidentifikasi kerentanan seperti injeksi SQL, masalah kredensial, dan pemalsuan permintaan.

Jika Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lihat, CodeGuru akan menjelaskan dasar-dasar kerentanan, apa yang dipertaruhkan, dan bagaimana alat ini akan menyesuaikan kode Anda agar lebih aman dengan machine learning.

Fitur terbaik CodeGuru

Cukup unggah kode Anda, dan CodeGuru akan secara otomatis menampilkan daftar rekomendasi

CodeGuru mendukung bahasa pemrograman Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript, dan IaC

Alat ini terintegrasi dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, dan beberapa produk AWS

CodeGuru secara otomatis menandai bug yang telah diperbaiki di sistem pelacakan Anda

Keterbatasan CodeGuru

CodeGuru tidak memiliki banyak ulasan khusus mengenai AI dalam DevOps

CodeGuru adalah alat DevOps mandiri, jadi Anda tetap perlu berpindah dari satu platform ke platform lain untuk melakukan pekerjaan sebenarnya

Harga CodeGuru

Gratis

$10/bulan untuk 100.000 baris kode dan $30/bulan untuk setiap tambahan 100.000 baris kode

$10/bulan untuk dua pemindaian repositori lengkap

Peringkat dan ulasan CodeGuru

G2: 5/5 (1 ulasan)

Capterra: N/A

3. Datadog

Datadog adalah alat pemantauan kinerja aplikasi (APM). Jika Anda melakukan deployment di cloud, alat pengembangan perangkat lunak Datadog memberi Anda kemampuan untuk mengkorelasikan jejak dengan telemetri, sehingga analisis akar masalah menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Tidak hanya mengumpulkan semua metrik kesehatan kode dan ketergantungan ke dalam satu tabel, tetapi penggunaan alat AI seperti Datadog akan secara proaktif meningkatkan aplikasi Anda dengan mengatur pemantauan dan pengujian spesifik dengan bantuan AI dan machine learning.

Fitur terbaik Datadog

Lakukan pelacakan terdistribusi dari browser hingga layanan backend dan basis data

Andalkan Bits AI untuk menganalisis data, mempercepat proses perbaikan, dan mencegah masalah di masa mendatang

Datadog menawarkan integrasi siap pakai dengan SAP, Active Directory, Git, dan lainnya

Buat dasbor interaktif dengan data real-time

Keterbatasan Datadog

Beberapa pengguna berharap Datadog menyediakan pemantauan sintetis

Ada yang mengatakan bahwa dokumentasinya kurang lengkap

Harga Datadog

Gratis

Pro: $15 per bulan per pengguna, ditagih secara tahunan

DevSecOps Pro: $22/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Enterprise: $23/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

DevSecOps Enterprise: $34/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Datadog

G2: 4,3/5 (430+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 230 ulasan)

4. Sysdig

Keamanan cloud memang tidak mudah, tetapi Sysdig ingin membuat cloud Anda seaman mungkin. Sysdig berfokus terutama pada deteksi dan respons cloud, manajemen kerentanan, serta izin, tetapi Sysdig juga menawarkan AI generatif untuk DevOps. Cobalah chatbot Sysdig Sage untuk memecah silo pengetahuan dan bertindak lebih cepat saat menghadapi ancaman. ?

Fitur terbaik Sysdig

Sysdig Monitor menganalisis cloud dan Kubernetes dengan layanan Prometheus yang dikelola

Lihat semua risiko potensial dalam dasbor untuk memahami posisi risiko Anda

Menggunakan AI Runtime Insights untuk memprioritaskan dan memitigasi risiko menciptakan proses yang lebih mudah dikelola bagi tim pengembangan dan operasi

Cloud Attack Graph menampilkan ancaman secara real-time sehingga tim Anda dapat segera mengambil tindakan

Keterbatasan Sysdig

Sysdig lebih berfokus pada keamanan cloud, sehingga tidak mencakup fitur untuk optimasi kode, templat, atau manajemen proyek

Beberapa pengguna mengatakan bahwa dasbor dan sumber data Sysdig tidak mudah dikelola

Harga Sysdig

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Sysdig

G2: 4,8/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (7 ulasan)

5. Snyk

Snyk menggunakan DeepCode AI untuk menyediakan intelijen keamanan secara real-time. Alat ini mendeteksi dan secara otomatis memperbaiki kerentanan dalam kode Anda sehingga Anda dapat merasa lebih tenang. Snyk mendukung sejumlah besar bahasa pemrograman dan integrasi, namun alat AI-nya untuk DevOps juga tidak kalah hebatnya.

Gunakan Snyk AI untuk menulis kode yang aman, mengujinya, dan meninjaunya sebelum penerapan.

Fitur terbaik Snyk

Snyk Code menyesuaikan kode Anda secara real-time untuk mendeteksi kerentanan

Snyk menawarkan alat IaC untuk memperbaiki kesalahan konfigurasi cloud

Platform ini menawarkan keamanan kontainer dan Kubernetes

Snyk Open Source melakukan analisis komposisi perangkat lunak untuk memudahkan manajemen risiko

Keterbatasan Snyk

Beberapa pengguna mengatakan bahwa implementasi dan integrasinya cukup rumit

Ada yang mengatakan bahwa fitur perbaikan otomatis Snyk tidak selalu efektif untuk beberapa kebutuhan pengembangan perangkat lunak

Harga Snyk

Gratis

Tim: $52/bulan per pengguna, ditagih per tahun

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Snyk

G2: 4,5/5 (lebih dari 110 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (15+ ulasan)

6. PagerDuty

PagerDuty menawarkan lebih dari sekadar alat AI untuk DevOps. Ini adalah solusi transformasi digital untuk segala hal, mulai dari otomatisasi proses hingga layanan pelanggan.

Alat AI generatifnya mengotomatiskan penyediaan sumber daya, pengelolaan akses, dan analisis pasca-proyek.

Fitur terbaik PagerDuty

Gunakan AI untuk menulis pembaruan status

PagerDuty mengelompokkan peringatan menjadi insiden tunggal untuk penanganan yang lebih cepat

Platform ini menggunakan pendekatan berbasis layanan yang sangat cocok untuk memprioritaskan masalah yang dihadapi pelanggan

PagerDuty mengintegrasikan respons insiden dengan konteks, informasi runbook, dan informasi pemulihan

Keterbatasan PagerDuty

Jumlah peringatan yang begitu banyak membuat sulit untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak

Beberapa pengguna mengatakan bahwa platform yang kompleks ini memiliki kurva pembelajaran yang curam

Harga PagerDuty

Gratis

Profesional: $21/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Bisnis: $41/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Operasi Digital: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan PagerDuty

G2: 4,5/5 (lebih dari 800 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)

7. Harness

Harness mengklaim bahwa klien mereka dapat menyelesaikan proyek empat kali lebih cepat dengan bantuan mereka, yang bukanlah prestasi kecil. Alat AI untuk DevOps ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memverifikasi proses deployment.

Asisten AI AIDA-nya membantu dalam pengembangan dan pemecahan masalah, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan aset cloud melalui pemrosesan bahasa alami (NLP).

Manfaatkan fitur-fitur terbaik

Harness memungkinkan deployment berbasis cloud tanpa perlu penulisan skrip

Alat ini secara otomatis memverifikasi dan mengatasi masalah pada deployment yang gagal

Harness terintegrasi dengan GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos, dan lainnya

Bangun untuk arsitektur apa pun dalam bahasa pemrograman apa pun dengan Harness

Manfaatkan keterbatasan

Beberapa pengguna mengatakan bahwa proses pengaturannya membingungkan

Platform ini tidak terlalu intuitif atau ramah pengguna

Harga Harness

Gratis

Tim: $100/bulan per layanan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Manfaatkan peringkat dan ulasan

G2: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (9 ulasan)

8. Atlassian Intelligence

Apakah Anda sepenuhnya menggunakan produk Atlassian? Jika ya, coba lihat Atlassian Intelligence. Alat AI untuk DevOps ini tersedia di berbagai produk Atlassian, termasuk Jira dan Confluence.

Alat ini menggabungkan pengetahuan institusional, mengubah kueri menjadi JQL atau SQL, dan masih banyak lagi. ?

Fitur terbaik Atlassian Intelligence

Minta chatbot untuk mencari file untuk Anda

Ringkas catatan rapat Confluence

Gunakan Atlassian Intelligence untuk mendefinisikan pekerjaan di Jira

Dapatkan bantuan 24/7 dari tim Jira Service Management untuk segala hal terkait kecerdasan buatan

Keterbatasan Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence hanya tersedia untuk produk Atlassian

Alat ini masih dalam tahap beta, jadi belum banyak ulasan

Harga Atlassian Intelligence

Termasuk dalam produk Atlassian

Peringkat dan ulasan Atlassian Intelligence

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Kubiya

Kubiya menyebut dirinya sebagai “ChatGPT untuk DevOps,” jadi jika itulah yang Anda cari, Anda berada di tempat yang tepat. Didukung oleh model bahasa besar (LLM), Kubiya mengidentifikasi celah dalam alur kerja Anda, mengelola tiket, dan menyimpan pengetahuan institusional.

Fitur terbaik Kubiya

Tambahkan asisten Kubi ke saluran Slack Anda dengan cepat

Buat tiket dari percakapan Kubi

Basis pengetahuan ini terintegrasi dengan Confluence, Notion, dan GitBook

Semakin sering Anda berinteraksi dengan Kubiya, semakin cerdas pula alat ini

Keterbatasan Kubiya

Alat ini tidak memiliki banyak ulasan

Kubiya tidak dilengkapi dengan alat untuk manajemen proyek DevOps , templat, atau kolaborasi, sehingga Anda tetap harus menggunakan platform lain untuk melakukan pekerjaan Anda

Harga Kubiya

Gratis

Paket Tim: $40/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Kubiya

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Dynatrace

Dynatrace mengklaim dirinya sebagai platform analitik dan otomatisasi yang didukung AI. Platform ini menggunakan AI kausal untuk melampaui respons pembelajaran mesin pada umumnya dan benar-benar meniru kecerdasan manusia. Gunakan Dynatrace untuk analitik bisnis, otomatisasi tanpa kode, keamanan, dan observabilitas infrastruktur guna menyeimbangkan keamanan dengan kinerja.

Fitur terbaik Dynatrace

Dynatrace Davis menggunakan model multi-AI untuk observabilitas dan keamanan

Ambil analisis bisnis secara real-time, dan Dynatrace akan memberikan saran optimasi

Melacak lingkungan hybrid dan cloud secara otomatis

Lakukan analisis akar masalah

Keterbatasan Dynatrace

Beberapa orang melaporkan masalah antarmuka pengguna (UI) dan kinerja yang rumit

Yang lain berharap Dynatrace memiliki lebih banyak integrasi

Harga Dynatrace

Pemantauan Full-Stack: $0,08 per jam untuk host 8 GiB

Pemantauan Infrastruktur: $0,04 per jam untuk semua ukuran host

Keamanan Aplikasi: $0,018 per jam untuk host 8 GiB

Pemantauan Pengguna Nyata: $0,00225 per sesi

Pemantauan Sintetis: $0,001 per permintaan sintetis

Manajemen Log & Analitik: $0,0035 per kueri GiB

Peringkat dan ulasan Dynatrace

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

