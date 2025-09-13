10 Alat AI Generatif Terbaik untuk Tim DevOps pada Tahun 2026

Kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi segala hal, mulai dari penulisan konten hingga pencitraan medis, namun AI juga sangat menghemat waktu bagi tim pengembangan. Jika tim DevOps Anda sedang mencari solusi ajaib untuk meningkatkan keamanan dan akurasi, Anda membutuhkan alat AI.
Ini bukan sekadar fitur tambahan yang menyenangkan. Alat pemrograman berbasis AI meningkatkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, sehingga integrasi dan pengiriman berkelanjutan menjadi lebih efisien. Alat-alat ini bahkan memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi alur kerja pada proyek pengembangan yang paling kompleks. ?️
Dalam panduan ini, kami akan menguraikan hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih alat AI untuk DevOps dan membagikan 10 alat AI generatif terbaik tahun 2024 untuk tim pengembangan.
Apa Itu Alat AI untuk DevOps?
Alat AI untuk DevOps dirancang untuk mengoptimalkan dan memperlancar proses pengembangan. Mekanismenya berbeda-beda tergantung pada alatnya, tetapi umumnya memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk:
- Menganalisis kumpulan data
- Sederhanakan pembuatan kode
- Memprediksi dan memperbaiki kerentanan
- Sarankan strategi perbaikan
Beberapa alat AI generatif untuk DevOps bahkan dapat membantu dalam pemantauan real-time, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan menawarkan tinjauan kode untuk meningkatkan kualitas kode. Baik Anda khawatir tentang efisiensi alur kerja, keamanan, atau kualitas, alat AI akan selalu mendukung Anda di setiap langkah.
Apa yang Harus Anda Cari dalam AI Generatif untuk DevOps?
Mungkin saat ini Anda masih bisa mengandalkan ChatGPT dari OpenAI, tetapi alat AI ini mungkin tidak cukup kuat untuk semua aplikasi DevOps. DevOps bisa jadi cukup teknis, jadi kami menyarankan untuk mencari alat AI generatif dengan fungsi-fungsi seperti:
- Integrasi: Semakin banyak solusi Anda terintegrasi satu sama lain, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan untuk berpindah-pindah antar alat—dan itu sangat menghemat waktu. Carilah model AI generatif yang terintegrasi dengan repositori yang sudah ada dan solusi SaaS lainnya
- Otomatisasi: Otomatisasi adalah mitra andalan AI yang sangat kuat. Aturan otomatisasi berbasis pemicu memudahkan penyesuaian dan otomatisasi alur kerja, sehingga menghilangkan hambatan secara permanen
- Skalabilitas: Beberapa alat AI tidak mampu menangani banyak permintaan, dan hal itu menjadi masalah bagi tim perusahaan. Carilah alat dengan AI dalam DevOps yang dirancang untuk memenuhi tuntutan kinerja aplikasi Anda yang terus meningkat
- Laporan dan analitik: Apakah tim Anda berorientasi data? Dapatkan alat machine learning yang memberikan wawasan real-time mengenai metrik kinerja, alur kerja tim Anda, dan lainnya dengan memanfaatkan AI. Jika alat tersebut dapat melakukan analisis akar masalah untuk masalah kinerja, itu akan lebih baik lagi
- Keamanan: Ini adalah hal yang wajib bagi setiap tim, tetapi keamanan sangat penting bagi tim pengembangan perangkat lunak. Tidak semua alat AI transparan mengenai perlindungan data, jadi carilah alat yang memiliki sertifikasi atau jaminan bahwa alat tersebut menangani informasi sensitif dengan benar
10 Alat AI Terbaik untuk Digunakan oleh Tim DevOps
Menemukan alat AI yang andal untuk pengembangan perangkat lunak memang sulit, tetapi Anda tidak perlu mencari lagi—kami telah melakukan riset untuk Anda. Lihatlah platform-platform ini untuk menambahkan AI generatif untuk DevOps ke dalam perangkat pengembangan Anda.
1. ClickUp
ClickUp mungkin merupakan solusi manajemen proyek favorit di dunia, tetapi platform ini juga sangat andal untuk tim pengembangan perangkat lunak. Anggap saja sebagai pusat kerja all-in-one untuk mengelola tim, alat, dan pengetahuan. Andalkan ClickUp untuk pelacakan masalah, daftar tugas sprint, dan pemantauan kemajuan secara real-time.
Tingkatkan kolaborasi—bahkan untuk tim DevOps yang 100% bekerja jarak jauh—dengan ClickUp Mind Maps.
Alat berbasis cloud ini memudahkan tim perangkat lunak untuk mengoptimalkan alur kerja sebelum terjun langsung ke proyek. Anda bahkan dapat mengubah dokumen brainstorming brilian Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan hanya dengan satu klik. ?
Jika Anda mencari alat AI untuk DevOps, kami juga menyediakannya. Beritahu ClickUp AI bahwa Anda adalah seorang pengembang, dan alat ini akan membuat saran khusus untuk pekerjaan Anda.
Gunakan alat AI ini untuk ide produk, peta jalan, dokumentasi produk, atau cerita pengguna—kemungkinannya tak terbatas.
Fitur terbaik ClickUp
- ClickUp terintegrasi dengan alat Git yang sudah Anda kenal dan sukai
- Hemat waktu dan atur proyek dengan cepat menggunakan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp
- Gunakan ClickUp Automations untuk menyederhanakan beban kerja Anda tanpa ketergantungan pada kode
- Lacak metrik kinerja di ClickUp Goals untuk memantau anggaran, tonggak proyek, dan lainnya
- Menggunakan alat AI di ClickUp sangat mudah dan memiliki sentuhan personal untuk semua departemen dan jenis pekerjaan yang berbeda
Keterbatasan ClickUp
- ClickUp AI hanya tersedia untuk paket berbayar
- ClickUp memiliki banyak fitur, jadi mungkin perlu sedikit waktu untuk terbiasa dengan platform ini
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)
2. CodeGuru
Perlu mengamankan sistem Anda? Keamanan Amazon CodeGuru dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan dalam kode Anda. Alat ini menggunakan pembelajaran mesin dan penalaran otomatis untuk menghilangkan inefisiensi kode, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya komputasi.
CodeGuru menawarkan AI generatif untuk DevOps dalam bentuk analisis kode otomatis. Menggunakan alat AI seperti ini membantu Anda secara otomatis mengidentifikasi kerentanan seperti injeksi SQL, masalah kredensial, dan pemalsuan permintaan.
Jika Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lihat, CodeGuru akan menjelaskan dasar-dasar kerentanan, apa yang dipertaruhkan, dan bagaimana alat ini akan menyesuaikan kode Anda agar lebih aman dengan machine learning.
Fitur terbaik CodeGuru
- Cukup unggah kode Anda, dan CodeGuru akan secara otomatis menampilkan daftar rekomendasi
- CodeGuru mendukung bahasa pemrograman Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript, dan IaC
- Alat ini terintegrasi dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, dan beberapa produk AWS
- CodeGuru secara otomatis menandai bug yang telah diperbaiki di sistem pelacakan Anda
Keterbatasan CodeGuru
- CodeGuru tidak memiliki banyak ulasan khusus mengenai AI dalam DevOps
- CodeGuru adalah alat DevOps mandiri, jadi Anda tetap perlu berpindah dari satu platform ke platform lain untuk melakukan pekerjaan sebenarnya
Harga CodeGuru
- Gratis
- $10/bulan untuk 100.000 baris kode dan $30/bulan untuk setiap tambahan 100.000 baris kode
- $10/bulan untuk dua pemindaian repositori lengkap
Peringkat dan ulasan CodeGuru
- G2: 5/5 (1 ulasan)
- Capterra: N/A
3. Datadog
Datadog adalah alat pemantauan kinerja aplikasi (APM). Jika Anda melakukan deployment di cloud, alat pengembangan perangkat lunak Datadog memberi Anda kemampuan untuk mengkorelasikan jejak dengan telemetri, sehingga analisis akar masalah menjadi lebih mudah dari sebelumnya.
Tidak hanya mengumpulkan semua metrik kesehatan kode dan ketergantungan ke dalam satu tabel, tetapi penggunaan alat AI seperti Datadog akan secara proaktif meningkatkan aplikasi Anda dengan mengatur pemantauan dan pengujian spesifik dengan bantuan AI dan machine learning.
Fitur terbaik Datadog
- Lakukan pelacakan terdistribusi dari browser hingga layanan backend dan basis data
- Andalkan Bits AI untuk menganalisis data, mempercepat proses perbaikan, dan mencegah masalah di masa mendatang
- Datadog menawarkan integrasi siap pakai dengan SAP, Active Directory, Git, dan lainnya
- Buat dasbor interaktif dengan data real-time
Keterbatasan Datadog
- Beberapa pengguna berharap Datadog menyediakan pemantauan sintetis
- Ada yang mengatakan bahwa dokumentasinya kurang lengkap
Harga Datadog
- Gratis
- Pro: $15 per bulan per pengguna, ditagih secara tahunan
- DevSecOps Pro: $22/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
- Enterprise: $23/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
- DevSecOps Enterprise: $34/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
Peringkat dan ulasan Datadog
- G2: 4,3/5 (430+ ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 230 ulasan)
4. Sysdig
Keamanan cloud memang tidak mudah, tetapi Sysdig ingin membuat cloud Anda seaman mungkin. Sysdig berfokus terutama pada deteksi dan respons cloud, manajemen kerentanan, serta izin, tetapi Sysdig juga menawarkan AI generatif untuk DevOps. Cobalah chatbot Sysdig Sage untuk memecah silo pengetahuan dan bertindak lebih cepat saat menghadapi ancaman. ?
Fitur terbaik Sysdig
- Sysdig Monitor menganalisis cloud dan Kubernetes dengan layanan Prometheus yang dikelola
- Lihat semua risiko potensial dalam dasbor untuk memahami posisi risiko Anda
- Menggunakan AI Runtime Insights untuk memprioritaskan dan memitigasi risiko menciptakan proses yang lebih mudah dikelola bagi tim pengembangan dan operasi
- Cloud Attack Graph menampilkan ancaman secara real-time sehingga tim Anda dapat segera mengambil tindakan
Keterbatasan Sysdig
- Sysdig lebih berfokus pada keamanan cloud, sehingga tidak mencakup fitur untuk optimasi kode, templat, atau manajemen proyek
- Beberapa pengguna mengatakan bahwa dasbor dan sumber data Sysdig tidak mudah dikelola
Harga Sysdig
- Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Sysdig
- G2: 4,8/5 (lebih dari 50 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (7 ulasan)
5. Snyk
Snyk menggunakan DeepCode AI untuk menyediakan intelijen keamanan secara real-time. Alat ini mendeteksi dan secara otomatis memperbaiki kerentanan dalam kode Anda sehingga Anda dapat merasa lebih tenang. Snyk mendukung sejumlah besar bahasa pemrograman dan integrasi, namun alat AI-nya untuk DevOps juga tidak kalah hebatnya.
Gunakan Snyk AI untuk menulis kode yang aman, mengujinya, dan meninjaunya sebelum penerapan.
Fitur terbaik Snyk
- Snyk Code menyesuaikan kode Anda secara real-time untuk mendeteksi kerentanan
- Snyk menawarkan alat IaC untuk memperbaiki kesalahan konfigurasi cloud
- Platform ini menawarkan keamanan kontainer dan Kubernetes
- Snyk Open Source melakukan analisis komposisi perangkat lunak untuk memudahkan manajemen risiko
Keterbatasan Snyk
- Beberapa pengguna mengatakan bahwa implementasi dan integrasinya cukup rumit
- Ada yang mengatakan bahwa fitur perbaikan otomatis Snyk tidak selalu efektif untuk beberapa kebutuhan pengembangan perangkat lunak
Harga Snyk
- Gratis
- Tim: $52/bulan per pengguna, ditagih per tahun
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Snyk
- G2: 4,5/5 (lebih dari 110 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (15+ ulasan)
6. PagerDuty
PagerDuty menawarkan lebih dari sekadar alat AI untuk DevOps. Ini adalah solusi transformasi digital untuk segala hal, mulai dari otomatisasi proses hingga layanan pelanggan.
Alat AI generatifnya mengotomatiskan penyediaan sumber daya, pengelolaan akses, dan analisis pasca-proyek.
Fitur terbaik PagerDuty
- Gunakan AI untuk menulis pembaruan status
- PagerDuty mengelompokkan peringatan menjadi insiden tunggal untuk penanganan yang lebih cepat
- Platform ini menggunakan pendekatan berbasis layanan yang sangat cocok untuk memprioritaskan masalah yang dihadapi pelanggan
- PagerDuty mengintegrasikan respons insiden dengan konteks, informasi runbook, dan informasi pemulihan
Keterbatasan PagerDuty
- Jumlah peringatan yang begitu banyak membuat sulit untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak
- Beberapa pengguna mengatakan bahwa platform yang kompleks ini memiliki kurva pembelajaran yang curam
Harga PagerDuty
- Gratis
- Profesional: $21/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
- Bisnis: $41/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
- Operasi Digital: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan PagerDuty
- G2: 4,5/5 (lebih dari 800 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)
7. Harness
Harness mengklaim bahwa klien mereka dapat menyelesaikan proyek empat kali lebih cepat dengan bantuan mereka, yang bukanlah prestasi kecil. Alat AI untuk DevOps ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memverifikasi proses deployment.
Asisten AI AIDA-nya membantu dalam pengembangan dan pemecahan masalah, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan aset cloud melalui pemrosesan bahasa alami (NLP).
Manfaatkan fitur-fitur terbaik
- Harness memungkinkan deployment berbasis cloud tanpa perlu penulisan skrip
- Alat ini secara otomatis memverifikasi dan mengatasi masalah pada deployment yang gagal
- Harness terintegrasi dengan GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos, dan lainnya
- Bangun untuk arsitektur apa pun dalam bahasa pemrograman apa pun dengan Harness
Manfaatkan keterbatasan
- Beberapa pengguna mengatakan bahwa proses pengaturannya membingungkan
- Platform ini tidak terlalu intuitif atau ramah pengguna
Harga Harness
- Gratis
- Tim: $100/bulan per layanan
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Manfaatkan peringkat dan ulasan
- G2: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (9 ulasan)
8. Atlassian Intelligence
Apakah Anda sepenuhnya menggunakan produk Atlassian? Jika ya, coba lihat Atlassian Intelligence. Alat AI untuk DevOps ini tersedia di berbagai produk Atlassian, termasuk Jira dan Confluence.
Alat ini menggabungkan pengetahuan institusional, mengubah kueri menjadi JQL atau SQL, dan masih banyak lagi. ?
Fitur terbaik Atlassian Intelligence
- Minta chatbot untuk mencari file untuk Anda
- Ringkas catatan rapat Confluence
- Gunakan Atlassian Intelligence untuk mendefinisikan pekerjaan di Jira
- Dapatkan bantuan 24/7 dari tim Jira Service Management untuk segala hal terkait kecerdasan buatan
Keterbatasan Atlassian Intelligence
- Atlassian Intelligence hanya tersedia untuk produk Atlassian
- Alat ini masih dalam tahap beta, jadi belum banyak ulasan
Harga Atlassian Intelligence
- Termasuk dalam produk Atlassian
Peringkat dan ulasan Atlassian Intelligence
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
Kubiya menyebut dirinya sebagai “ChatGPT untuk DevOps,” jadi jika itulah yang Anda cari, Anda berada di tempat yang tepat. Didukung oleh model bahasa besar (LLM), Kubiya mengidentifikasi celah dalam alur kerja Anda, mengelola tiket, dan menyimpan pengetahuan institusional.
Fitur terbaik Kubiya
- Tambahkan asisten Kubi ke saluran Slack Anda dengan cepat
- Buat tiket dari percakapan Kubi
- Basis pengetahuan ini terintegrasi dengan Confluence, Notion, dan GitBook
- Semakin sering Anda berinteraksi dengan Kubiya, semakin cerdas pula alat ini
Keterbatasan Kubiya
- Alat ini tidak memiliki banyak ulasan
- Kubiya tidak dilengkapi dengan alat untuk manajemen proyek DevOps, templat, atau kolaborasi, sehingga Anda tetap harus menggunakan platform lain untuk melakukan pekerjaan Anda
Harga Kubiya
- Gratis
- Paket Tim: $40/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun
- Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga
Peringkat dan ulasan Kubiya
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
Dynatrace mengklaim dirinya sebagai platform analitik dan otomatisasi yang didukung AI. Platform ini menggunakan AI kausal untuk melampaui respons pembelajaran mesin pada umumnya dan benar-benar meniru kecerdasan manusia. Gunakan Dynatrace untuk analitik bisnis, otomatisasi tanpa kode, keamanan, dan observabilitas infrastruktur guna menyeimbangkan keamanan dengan kinerja.
Fitur terbaik Dynatrace
- Dynatrace Davis menggunakan model multi-AI untuk observabilitas dan keamanan
- Ambil analisis bisnis secara real-time, dan Dynatrace akan memberikan saran optimasi
- Melacak lingkungan hybrid dan cloud secara otomatis
- Lakukan analisis akar masalah
Keterbatasan Dynatrace
- Beberapa orang melaporkan masalah antarmuka pengguna (UI) dan kinerja yang rumit
- Yang lain berharap Dynatrace memiliki lebih banyak integrasi
Harga Dynatrace
- Pemantauan Full-Stack: $0,08 per jam untuk host 8 GiB
- Pemantauan Infrastruktur: $0,04 per jam untuk semua ukuran host
- Keamanan Aplikasi: $0,018 per jam untuk host 8 GiB
- Pemantauan Pengguna Nyata: $0,00225 per sesi
- Pemantauan Sintetis: $0,001 per permintaan sintetis
- Manajemen Log & Analitik: $0,0035 per kueri GiB
Peringkat dan ulasan Dynatrace
- G2: 4,5/5 (lebih dari 1.100 ulasan)
- Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)
