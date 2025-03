Smartsheet vs Jira: Alat Manajemen Proyek Mana yang Terbaik?

Apakah sudah waktunya bagi tim Anda untuk beralih dari tugas pelacakan di atas kertas atau catatan tempel? Ada banyak sekali alat manajemen proyek yang bisa dipilih, namun Smartsheet dan Jira adalah beberapa aplikasi yang paling populer untuk tim besar.

Kedua solusi ini menyederhanakan perencanaan proyek dan manajemen tugas, tetapi pengaturan dan fungsinya tidak sama.

Jadi, pilihan mana-Smartsheet vs Jira-yang paling cocok untuk pekerjaan tim Anda?

Dalam panduan ini, kita akan melihat apa yang masing-masing perangkat lunak manajemen proyek yang ditawarkan, fitur-fiturnya yang paling menarik, dan bagaimana mereka saling melengkapi. Kami juga akan berbagi alat yang tidak terlalu rahasia untuk merampingkan tugas, proyek, obrolan, dan templat tim Anda di satu tempat. ✨

Apa itu Smartsheet? Smartsheet adalah alat manajemen proyek serbaguna yang menggabungkan keakraban Excel dengan kekuatan platform manajemen proyek (PM) SaaS. Mungkin terdengar seperti solusi basis data atau spreadsheet, tetapi sebenarnya ini adalah platform manajemen proyek tingkat perusahaan yang dirancang untuk skala besar.

melalui Smartsheet Perangkat lunak manajemen proyek ini mendukung kolaborasi waktu nyata dan serangkaian dasbor yang mengesankan, bagan Gantt, fitur otomatisasi, dan perangkat lunak pelacakan masalah untuk melacak tugas.

Fitur-fitur Smartsheet

Smartsheet sangat berfokus pada data, jadi sangat ideal untuk tim yang mengelola banyak data. Tetapi bahkan jika itu bukan Anda, ada banyak hal yang disukai dari alat bantu PM berbasis cloud ini.

1. Tampilan, alur kerja, dan dasbor-oh my!

Smartsheet dilengkapi dengan alat bantu dan templat yang tangguh untuk mengelola orang, proyek, sumber daya, dan ide-ide besar di satu tempat. Proyek Anda ditampilkan dalam tampilan kisi secara default, tetapi Anda bebas untuk beralih ke tampilan bagan Gantt, bagan, atau kalender untuk melihat dari sudut pandang yang lain.

Melalui Smartsheet

Smartsheet dilengkapi dengan formulir khusus untuk pengumpulan data yang dimasukkan ke dalam lembar kerja Anda secara real-time, yang sempurna jika Anda adalah manajer proyek yang berpusat pada data.

Selain itu, perangkat lunak manajemen proyek ini memungkinkan kolaborasi internal atau eksternal, sehingga cocok untuk bekerja berdampingan dengan klien, kontraktor, atau mitra eksternal. Sistem ini juga mencakup alat pemeriksaan yang memudahkan tinjauan kreatif dan laporan pelacakan waktu untuk pembuatan faktur atau untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik secara internal (atau eksternal).

2. Manajemen proyek dan portofolio (PPM)

melalui Smartsheet

Penyiapan PPM Smartsheet mendukung perencanaan, penyelarasan, implementasi, dan penskalaan. Alat ini menggunakan data waktu nyata untuk menemukan ketidakefisienan dalam alur kerja dan proyek tim Anda sehingga Anda bisa mengurangi pekerjaan manual dan menggunakan energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar menggerakkan jarum.

Tidak hanya itu, Smartsheet PPM membantu Anda menstandarkan dan meningkatkan proses melalui triase data waktu nyata, jadi jika Anda terobsesi dengan efisiensi, fitur manajemen sumber daya ini wajib dimiliki. Tidak ada salahnya bahwa Smartsheet juga dilengkapi dengan templat dan dapat disesuaikan otomatisasi alur kerja s di luar kotak.

3. Integrasi

Bahkan jika Anda melacak proyek di atas kertas saat ini, ada kemungkinan besar tim Anda sudah menggunakan berbagai alat bantu. Namun, tidak perlu membuang bayi dengan air mandi-cukup siapkan integrasi Smartsheet dengan alat bantu yang sudah digunakan oleh tim Anda.

Solusi manajemen proyek Smartsheet terintegrasi dengan banyak aplikasi lain, termasuk:

Slack

Google Workspace

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 dan Tim

Tenaga Penjualan

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Jika tim Anda selalu dalam perjalanan, Smartsheet juga memiliki aplikasi seluler untuk iOS dan Android.

Oh, dan jika Anda membutuhkan sesuatu yang lebih khusus, Smartsheet memungkinkan Anda membuat aplikasi tanpa kode yang sepenuhnya dipersonalisasi.📱

4. Persetujuan dan penyimpanan aset

Smartsheet mungkin terlihat seperti platform yang berpusat pada data (dan memang benar), namun Smartsheet juga memiliki fitur-fitur yang dirancang untuk para pemasar dan tim kreatif. Bangun strategi Anda di Smartsheet dan selaraskan dengan metrik terukur dari indikator kinerja utama (KPI) Anda untuk melihat tujuan besar dan kinerja real-time sekaligus.

Anggaran membuat pemasaran berjalan, jadi gunakan Smartsheet untuk memperkirakan jadwal sumber daya, dan lainnya dengan data waktu nyata.

melalui Smartsheet

Tidak perlu lagi berpindah-pindah antara perangkat lunak manajemen proyek dan aplikasi penyimpanan awan. Smartsheet menyimpan aset besar dalam berbagai format, termasuk rendering 3D dan video 8K.

Kemudahan penggunaan Smartsheet memudahkan untuk mengunggah, berbagi, dan berkolaborasi pada file dengan tim Anda. Alat pemeriksaan Smartsheet melacak di mana aset Anda berada dan apakah aset tersebut sudah disetujui atau belum-tidak perlu lagi menunggu dalam ketidakpastian desain grafis.

5. Transformasi strategis

Perlu melakukan beberapa perubahan serius? Smartsheet mendukung Anda. Pengaturan transformasi strategisnya mendukung perombakan perusahaan secara menyeluruh, mulai dari manajemen proses dan alur kerja yang cerdas ke konektor data dan strategi operasional .

Harga Smartsheet:

Gratis

Pro: $7/bulan per pengguna hingga 10 pengguna, ditagih setiap tahun

$7/bulan per pengguna hingga 10 pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis: $25/bulan per pengguna untuk pengguna tak terbatas, ditagih setiap tahun

$25/bulan per pengguna untuk pengguna tak terbatas, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi untuk harga

Apa itu Jira?

Raksasa perangkat lunak yang dimiliki Atlassian Jira adalah salah satu alat manajemen proyek terbesar untuk pengembangan perangkat lunak dan tim yang gesit. Tidak seperti Smartsheet, yang cocok untuk hampir semua jenis pekerjaan, Jira dibuat untuk pengembangan perangkat lunak dari awal.

via Jira Jika Anda memimpin tim kreatif, mungkin tidak masuk akal untuk menggunakan perangkat lunak Jira, tetapi jika Anda bertanggung jawab atas tim DevOps teknis, ini adalah pemenang yang jelas dalam pertarungan antara Smartsheet vs Jira.

Jira mungkin lebih khusus, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem Atlassian. Jika Anda membutuhkan fungsi atau fitur tambahan, Anda dapat dengan mudah menambahkan produk lain sesuai kebutuhan, seperti Confluence atau Open DevOps.

Fitur-fitur Jira

Jira adalah pilihan tepat untuk tim pengembangan berkat pengaturannya yang gesit, templat, alat otomatisasi seret dan lepas, dan banyak lagi.

1. Rencanakan, lacak, rilis, dan laporkan di satu tempat

Masukkan tujuan besar dan berani Anda untuk membuat cerita pengguna, melacak masalah, dan memberikan tugas kepada tim Anda. Tampilkan proyek Anda dalam tampilan garis waktu, papan, atau bagan Gantt untuk visibilitas proyek yang lengkap.

via Jira

Jika Anda melacak versi perangkat lunak yang berbeda, Jira mencatat semua versi berdasarkan tanggal mulai, tanggal rilis, dan deskripsi. Ini adalah penyelamat jika Anda mengelola beberapa rilis sekaligus dan membutuhkan tampilan tingkat tinggi dari setiap status proyek.

Ingin lebih banyak data? Kunjungi visualisasi data real-time Jira di timeline atau Papan Kanban tampilan. Di luar kotak, Jira dilengkapi dengan laporan teknis seperti laporan sprint, grafik burndown, dan grafik kontrol. Anda bahkan dapat menarik laporan berdasarkan pengguna dan versi perangkat lunak untuk melihat seberapa efisien tim Anda bekerja .

Tetapi hei, jika Anda membutuhkan sesuatu yang lebih disesuaikan, Jira bisa melakukannya. Ini memungkinkan Anda untuk membangun dasbor khusus yang hanya menampilkan data paling penting di satu tempat. 📊

2. Integrasi

Jira memiliki begitu banyak integrasi sehingga kami bahkan tidak dapat mencantumkan semuanya di sini. Itu karena integrasinya tersedia melalui pasar Atlassian yang sangat luas. Temukan integrasi dari kategori-kategori seperti manajemen hubungan pelanggan, makro, email, pemantauan, dan banyak lagi.

Integrasi populer termasuk Miro, Figma, dan GitLab, jadi jika Anda perlu menghubungkan solusi PM Anda dengan peralatan teknis Anda, Jira sangat cocok.

3. Otomatisasi

Otomatisasi Jira menangani banyak tugas-tugas rumit untuk Anda, seperti mengirim pemberitahuan atau memulai alur kerja.

via Jira

Tidak diperlukan kode: Pilih dari pemicu otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya dari Jira atau sesuaikan salah satu pemicu Anda sendiri. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, Jira akan merekomendasikan pemicu berdasarkan pengaturan dan riwayat akun Anda.

Otomatisasi Jira sangat bagus untuk membuat laporan beban kerja pengguna untuk manajemen sumber daya yang lebih baik-sehingga Anda bisa secara otomatis menugaskan atau mendelegasikan pekerjaan ke seluruh tim. Efisiensi perencanaan proyek Anda pasti dapat meningkat ketika Anda mengotomatiskan alur kerja dengan solusi manajemen proyeknya.

4. Templat

Jira dilengkapi dengan templat yang dirancang untuk membuat proyek Anda berjalan. Sebagian besar templatnya ditujukan untuk manajemen kerja tetapi Jira juga menawarkan templat untuk manajemen layanan, pengembangan perangkat lunak, dan bahkan pemasaran dan desain.

via Jira

Tidak perlu mendesain proyek dari awal. Gunakan templat untuk mengatur proyek dengan cepat dalam format papan Kanban atau Papan scrum untuk pelacakan masalah DevOps-dunia adalah milik Anda.

Harga Jira

**Gratis

Standar: $8.15/bulan per pengguna untuk 10 pengguna

$8.15/bulan per pengguna untuk 10 pengguna Premium: $16/bulan per pengguna untuk 10 pengguna

$16/bulan per pengguna untuk 10 pengguna Paket Perusahaan : Hubungi untuk harga

Smartsheet vs Jira: Fitur yang Dibandingkan

Smartsheet dan Jira memiliki kemampuan untuk menangani proyek-proyek untuk perusahaan dan bisnis kecil. Namun, ada banyak perbedaan di antara kedua platform ini, dan memutuskan opsi yang tepat pada akhirnya tergantung pada kebutuhan bisnis Anda.

1. Kasus penggunaan

Smartsheet mengklaim dapat bekerja dengan baik untuk tim TI, tetapi tidak dirancang untuk pengembangan atau TI seperti Jira. Jira dapat bekerja untuk tim nonteknis, tetapi Anda tidak akan benar-benar mendapatkan nilai uang Anda (dan Anda mungkin akan membingungkan orang-orang di bagian pemasaran dengan solusi manajemen proyek yang tidak perlu dan tidak perlu).

Namun, Smartsheet bekerja dengan baik untuk berbagai macam kasus penggunaan. Jika Anda berencana untuk mengalihkan seluruh organisasi Anda ke satu solusi manajemen proyek, Smartsheet lebih fleksibel dan memiliki kurva pembelajaran yang lebih pendek.

Pemenang: Smartsheet untuk keserbagunaan; Jira untuk tim perangkat lunak

2. Template

Perlu menghemat waktu? Baik Jira dan Smartsheet menawarkan templat. Jira menawarkan sekitar 40 templat yang sebagian besar berfokus pada pemformatan proyek. Smartsheet, di sisi lain, menawarkan templat dalam berbagai bahasa dan mempunyai lebih dari 190 templat dalam bahasa Inggris untuk segala hal mulai dari kuis pop, peta jalan produk, hingga kampanye email. Ini pilihan yang lebih baik jika Anda menginginkan templat untuk berbagai penggunaan.

Pemenang: Smartsheet

3. Otomasi dan AI

melalui Smartsheet

Baik Jira maupun Smartsheet hadir dengan alat bantu otomatisasi alur kerja seret dan lepas. Namun dalam pertarungan antara Jira vs Smartsheet, masih harus dilihat siapa yang lebih unggul dalam hal AI.

Smartsheet saat ini sedang menguji coba AI untuk pembuatan formula, pembuatan bagan, dan asisten AI langsung. Saat ini belum tersedia untuk semua orang, meskipun mereka berencana untuk segera merilisnya.

Saat ini, Jira menawarkan AI dalam bentuk agen virtual untuk meringankan beban anggota tim yang bekerja dalam peran dukungan pelanggan. Tetapi masih banyak lagi yang akan datang: Mendaftarlah ke daftar tunggu untuk menjadi salah satu yang pertama menguji AI Atlassian Intelligence, yang menjanjikan untuk menghasilkan konten, menangani catatan pertemuan dan ringkasan, dan menjawab semua pertanyaan Anda tentang sebuah proyek.

Pemenang: Terlalu cepat untuk diberitahukan

4. Manajemen aset digital

Manajemen aset digital (DAM) harus dimiliki untuk menyimpan berkas-berkas organisasi Anda dalam satu ruang digital yang rapi dan terorganisir. Sayangnya, Jira tidak menawarkan DAM sama sekali-Anda harus membeli produk Atlassian lainnya, Brandfolder, untuk ini.

Smartsheet memang menawarkan DAM, yang memudahkan untuk mengatur, mengamankan, dan berbagi dokumen baik secara internal maupun dengan mitra eksternal. Jangan khawatir; ini juga dilengkapi dengan fitur perizinan yang tangguh untuk menjaga informasi Anda tetap terkunci.

Pemenang: Smartsheet

5. Harga

Jira dan Smartsheet tidak terlalu jauh berbeda dalam hal harga. Jira lebih mahal $1,15 per pengguna (untuk 10 pengguna) pada paket standarnya. Namun, Jira lebih murah dengan $16 per pengguna untuk Premium, sedangkan Smartsheet mengenakan biaya $25 per pengguna untuk tingkat Bisnis.

Untungnya, baik Smartsheet maupun Jira menawarkan versi gratis, jadi Anda bisa mencobanya sebelum membeli.

Pemenang: Jira untuk fitur-fitur dasar; Smartsheet untuk akun dengan tingkat yang lebih tinggi

Jira vs Smartsheet di Reddit

Seperti yang Anda lihat, tidak ada pemenang yang jelas dalam perdebatan antara Smartsheet dan Jira. Kami berkonsultasi dengan orang-orang baik dari Reddit untuk mengevaluasi alat manajemen proyek mana yang lebih baik untuk aplikasi yang berbeda.

Beberapa pengguna adalah penggemar berat Jira: "Sebagai seseorang yang telah menggunakan Asana, Trello, MS Project, dan Smartsheet, saya tidak dapat membayangkan menjadi produktif tanpa kesederhanaan dan akuntabilitas yang saya asosiasikan dengan Jira," ujar salah satu pengguna.

Namun, pengguna lain merasa Jira tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seorang pengguna berkata, "Sudah lama sejak pencarian alat kami, tetapi saya ingat kami memutuskan bahwa Jira adalah palu godam untuk masalah lalat kami. Itu hanya bukan pasangan yang cocok. Kami mencoba berbagai macam alat. Sekarang, Smartsheet + Teams telah mengubah permainan."

Pengguna lain mengatakan bahwa implementasi Jira terlalu rumit dan bahwa "alat bantu seperti Trello dan Smartsheet lebih serbaguna dan lebih cocok untuk tim yang lebih kecil yang perlu bergerak cepat."

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Smartsheet vs Jira

Gunakan ClickUp untuk mengelola tugas dan proyek dengan mudah, dan berkolaborasi secara efisien dengan tim Anda

Smartsheet dan Jira masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya lebih baik untuk pengembang, sementara yang lain lebih umum. Tetapi siapa bilang Anda harus memilih antara platform yang sangat terspesialisasi dan platform yang sangat umum? 👀

Pilihlah ClickUp sebagai gantinya. Kami adalah alat manajemen proyek favorit di seluruh dunia untuk manajemen tugas, penetapan tujuan, kolaborasi tim, templat, dan banyak lagi.

Tidak hanya itu, platform kami yang 100% dapat disesuaikan menawarkan bantuan khusus untuk semua jenis tim, sehingga Anda mendapatkan manfaat dari platform lengkap dan keahlian yang mendalam.

Kelola orang, tugas, proyek, dan anggaran di tempat yang sama

Meningkatkan kolaborasi dan mempercepat pelaksanaan proyek menggunakan platform kerja ClickUp yang komprehensif

Mengapa memisahkan alat bantu PM Anda dari pekerjaan harian Anda? Manajemen Proyek ClickUp mengatur proyek Anda, membantu Anda menetapkan tujuan, dan melacak semua komunikasi. Semuanya ada di tempat yang sama, jadi tidak perlu mencari-cari informasi. Cukup masukkan data Anda, visualisasikan alur kerja Anda, dan lakukan lebih banyak hal dalam satu platform.

Lacak semuanya dalam tampilan Tabel yang jelas

Lihat status setiap tugas dalam sekejap dengan tampilan Tabel ClickUp Tampilan Tabel ClickUp adalah basis data tanpa kode yang hemat waktu untuk penganggaran, pelacakan inventaris, manajemen kontak, dan banyak lagi. Pilih dari bidang formulir siap pakai kami atau buat Bidang Khusus untuk mencatat apa saja.

Fungsionalitas seret dan lepas yang sederhana membuat tampilan Tabel ClickUp jauh lebih mudah untuk melihat ikhtisar data atau mengatur baris untuk hal-hal seperti pelacakan anggaran atau pelacakan waktu.

Dapatkan bantuan AI

Masukkan beberapa detail penting dan nada suara lalu tulis email dalam hitungan detik dengan ClickUp AI

Baik Smartsheet dan Jira memiliki kemampuan AI yang terbatas. Tetapi ClickUp AI adalah satu-satunya asisten AI khusus pekerjaan di dunia yang memiliki kekuatan untuk menangani beban kerja harian Anda.

Percayakan pada ClickUp AI untuk memperbaiki kesalahan ketik, menulis email, membuat skrip, membuat agenda, dan... apa pun yang Anda inginkan. ClickUp AI ada di dalam proyek, tugas, dan templat Anda untuk mempercepat hari kerja Anda sehingga Anda bisa memfokuskan energi Anda pada hal-hal yang penting.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Bisnis Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

ClickUp: Manajemen Proyek Tangkas yang Ramah Pengguna

Jelajahi ClickUp untuk mengelola proyek Anda dengan kekuatan AI, 15+ tampilan, dan otomatisasi tugas

Dengar, tidak ada pemenang yang jelas dalam tarik-menarik antara Jira vs Smartsheet. Masing-masing memiliki pro dan kontra. Semua tergantung pada alur kerja dan kebutuhan Anda.

Kabar baiknya adalah Anda tidak harus puas. Tingkatkan produktivitas tim Anda dengan platform yang serbaguna dan terspesialisasi. ClickUp adalah solusi manajemen proyek lengkap yang memenuhi kebutuhan Anda dalam hal kesederhanaan dan fungsionalitas.

Lihat sendiri perbedaannya: Buat Ruang Kerja ClickUp sekarang secara gratis .