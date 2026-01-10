10 Alat AI Terbaik untuk E-commerce untuk Meningkatkan Penjualan pada Tahun 2026

Mengelola toko online adalah bisnis yang rumit. Mulai dari penulisan konten, mengelola kampanye pemasaran e-commerce, hingga memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, semuanya sangat banyak.

Untungnya, kecerdasan buatan (AI) dapat meringankan beban para pengecer online. Alat-alat AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami untuk mengambil alih tugas-tugas rutin dan menyederhanakan alur kerja, sehingga menghemat waktu dan uang Anda.

Memang, teknologi pembelajaran mesin AI dapat meningkatkan tingkat konversi, mendongkrak penjualan, dan memperkuat reputasi Anda di pasar dengan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Temukan beberapa alat AI terbaik untuk platform e-commerce yang dapat membawa Anda ke level berikutnya sehingga Anda dapat bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. ?

Beberapa alat berbasis AI dirancang untuk membantu tugas-tugas tertentu, sementara yang lain menawarkan dukungan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa fitur dan fungsi pembelajaran mesin yang perlu diperhatikan dalam alat AI terbaik untuk bisnis e-commerce:

Sekarang setelah Anda memahami bagaimana alat AI dapat mempermudah pekerjaan Anda dan memberikan pengalaman pengguna yang berkualitas tinggi, saatnya untuk mulai bertindak. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh beberapa alat AI terbaik untuk e-commerce bagi Anda.

Buat rencana pengujian produk dengan cepat dan kurangi waktu kerja manual yang tak berujung dengan petunjuk yang dihasilkan AI dari ClickUp

ClickUp adalah platform produktivitas serba guna yang dirancang untuk menyederhanakan setiap aspek bisnis Anda—termasuk platform e-commerce Anda. Manfaatkan otomatisasi, templat, dan alat manajemen proyek yang kuat yang mencakup berbagai kasus penggunaan.

Percepat proses pengembangan e-commerce Anda dengan memanfaatkan beberapa dari banyak templat yang tersedia. Misalnya, Templat Rencana Proyek E-commerce ClickUp akan memandu Anda dalam menetapkan tujuan untuk toko online Anda serta memperjelas ruang lingkup dan jadwal proyek.

Alat ini membantu Anda merencanakan tonggak pencapaian dan langkah-langkah terperinci, mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan, serta mengelola strategi komunikasi Anda untuk memastikan seluruh tim Anda terlibat.

Ingin tahu lebih banyak? ClickUp AI adalah salah satu alat AI terbaik untuk e-commerce.

ClickUp AI memungkinkan Anda untuk lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan memeriksa, mempersingkat, atau menyusun draf teks email

Gunakan asisten penulisan AI ClickUp untuk membuat konten untuk halaman arahan, deskripsi produk, posting blog, dan email Anda. Gunakan AI ini bersama ClickUp Doc atau ClickUp Whiteboard untuk merancang desain situs web Anda atau mengembangkan strategi konten atau penjualan bersama tim Anda.

Biarkan alat ini merangkum catatan rapat Anda dan dengan cepat mengubah teks menjadi daftar tindakan. Pantau tugas-tugas tersebut hingga selesai, sehingga meningkatkan produktivitas seluruh tim Anda. ✅

Saat Anda siap meluncurkan bisnis, fitur Penjualan ClickUp menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk mengelola alur kerja Anda mulai dari pemasaran hingga penutupan transaksi.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan Podcast ClickUp for Ecommerce untuk mempelajari cara menggunakan ClickUp dalam alur kerja e-commerce Anda

Atur pemberitahuan untuk mengingatkan Anda tentang semua tugas penting Anda sehingga Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu

Gunakan prompt berbasis AI bawaan untuk mempermudah tugas dan menyempurnakan hasil Anda

Simpan semua percakapan terkait proyek e-commerce di satu tempat dengan ClickUp Chat View

Rancang dasbor khusus untuk memantau kemajuan proyek secara real-time, di setiap tahapnya

Integrasikan dengan lebih dari 1.000 alat lainnya, baik secara langsung maupun melalui Zapier

Batasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia pada paket berbayar

Aplikasi seluler ini belum sepenuhnya menyamai semua fitur versi desktop

Harga ClickUp

Gratis Selamanya: Gratis

Tanpa Batas: $7/bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

2. ViSenze

Digunakan oleh banyak merek e-commerce populer, alat AI ini membantu pelanggan menemukan produk yang mereka butuhkan di toko online Anda dengan cepat dan mudah. Dan ketika pencarian produk menjadi mudah, pelanggan akan membeli lebih banyak, sehingga meningkatkan penjualan Anda. ?

ViSenze menganalisis apa yang sedang dilihat oleh pelanggan untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi bagi mereka. Pelanggan juga dapat melakukan pencarian AI visual untuk produk menggunakan tangkapan layar, foto, atau gambar yang disimpan. Penandaan produk cerdas dengan data seperti warna, ukuran, dan merek membantu mereka menemukan persis apa yang mereka cari.

Fitur terbaik ViSenze

Lakukan cross-sell atau upsell dengan menyarankan produk serupa atau pelengkap

Impor produk ke ViSenze dari situs web e-commerce untuk pengelolaan katalog yang mudah

Dengan mudah skalakan dan tambahkan lebih banyak data SKU seiring pertumbuhan toko e-commerce Anda

Integrasikan dengan platform e-commerce populer seperti Shopify, BigCommerce, dan WooCommerce

Batasan ViSenze

Penemuan produk tidak selalu 100% akurat bagi bisnis e-commerce

Belum ada cukup ulasan untuk menilai seberapa baik ViSenze bekerja

Harga ViSenze

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan ViSenze

G2: 4,0/5 (2 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

3. Blueshift

Blueshift adalah alat e-commerce yang dirancang untuk menyederhanakan interaksi dengan pelanggan. Alat ini menggunakan AI untuk mengotomatisasi pemasaran di berbagai saluran guna meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan.

Blueshift mengumpulkan dan mengorganisir data pelanggan dari berbagai sumber seperti CRM Anda, interaksi layanan mandiri, dan perilaku pelanggan di situs web dan aplikasi Anda untuk membuat profil yang berguna. AI membantu menyegmentasikan data tersebut, menentukan saluran komunikasi terbaik untuk digunakan pada segmen yang berbeda, dan mengirim pesan pada waktu yang tepat agar pesan tersebut paling efektif. ?

Fitur terbaik Blueshift

Data pengguna dari alat AI berbasis pembelajaran mesin yang dikumpulkan dari audiens target Anda membantu mengoptimalkan anggaran iklan berbayar Anda

Kirim notifikasi push untuk memicu percakapan dan pembelian pelanggan

Tawarkan konten dan produk yang dipersonalisasi kepada pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja mereka

Integrasikan dengan elemen lain dalam tumpukan teknologi Anda, seperti Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook, dan toko Shopify

Batasan Blueshift

Sistem ini cukup rumit sehingga kurva pembelajaran bisa cukup curam bagi pengguna baru (tersedia dokumentasi untuk membantu)

Beberapa pengguna ingin memiliki kemampuan untuk membuat laporan yang lebih disesuaikan

Harga Blueshift

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Blueshift

G2: 4,4/5 (lebih dari 240 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (6 ulasan)

4. Barilliance

Perangkat lunak AI untuk e-commerce ini membantu Anda menciptakan pengalaman berbelanja online yang dipersonalisasi bagi pelanggan. Perangkat lunak ini dirancang untuk meningkatkan penjualan, tingkat konversi, dan nilai seumur hidup pelanggan melalui berbagai cara.

Misalnya, fitur AI ini memprediksi pembelian pelanggan berikutnya, bahkan hingga ke merek, warna, dan ukuran tertentu. Kemudian, fitur ini mengirimkan pesan dinamis kepada mereka untuk merekomendasikan produk-produk tersebut atau menawarkan kupon diskon yang disesuaikan.

Alat ini juga dapat mengirim pesan tindak lanjut untuk skenario tertentu—seperti ketika pelanggan meninggalkan keranjang belanja mereka atau Anda belum melihat mereka di toko online Anda dalam beberapa waktu. ?

Fitur terbaik Barilliance

Segmentasikan basis data pelanggan Anda agar Anda dapat mengirimkan pesan yang sangat relevan dan tertarget

Terintegrasi dengan mulus dengan penyedia email Anda dan berbagai platform e-commerce

Kumpulkan alamat email dengan mudah dari pengunjung anonim yang menjelajahi situs Anda

Gunakan bukti sosial secara real-time untuk memberi tahu pelanggan bahwa orang lain sedang membeli produk yang mereka minati

Batasan Barilliance

Jika Anda ingin melakukan penyesuaian pada cara kerja sistem, Anda memerlukan keterampilan pemrograman teknis

Beberapa pemilik toko e-commerce dan pengguna merasa antarmuka pengguna bisa lebih baik

Harga Barilliance

Hubungi kami untuk informasi harga (mulai dari $250/bulan)

Peringkat dan ulasan Barilliance

G2: 4,5/5 (1 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (18 ulasan)

5. LivePerson

LivePerson adalah sistem chatbot yang berfokus pada AI percakapan yang mirip manusia untuk pengecer online. Sistem ini mengotomatiskan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, termasuk obrolan web, email, pesan instan, media sosial, dan panggilan suara. ?

Alat AI ini untuk pemilik toko e-commerce dan bisnis memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari miliaran percakapan pelanggan nyata untuk menciptakan interaksi yang autentik, yang memfasilitasi layanan mandiri dan membangun kepercayaan. Hal ini membebaskan tim layanan Anda untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan.

Fitur terbaik LivePerson

Gunakan LivePerson untuk merekomendasikan produk, mengirim pembaruan pesanan, dan mengelola pengiriman

Sederhanakan proses pengembalian dan penukaran barang tanpa perlu dukungan langsung

Sentralisasikan semua interaksi pelanggan dengan chatbot dan tim layanan pelanggan Anda di platform Conversational Cloud

Tingkatkan pengalaman pelanggan dengan integrasi yang mudah dengan platform lain seperti CRM, sistem manajemen konten (CMS), atau Google Contact Center

Batasan LivePerson

Beberapa pengguna merasa fitur pelaporan agak terbatas dan perlu ditingkatkan

Layanan pelanggan tampaknya tidak konsisten—kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak

Harga LivePerson

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan LivePerson

G2: 4,2/5 (150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (39 ulasan)

6. Clerk. io

Clerk. io bertujuan untuk meningkatkan penjualan bisnis online Anda dengan memanfaatkan personalisasi dan relevansi yang ditingkatkan sepanjang perjalanan belanja pelanggan. Algoritma AI menganalisis perilaku dan transaksi pelanggan di berbagai saluran untuk menghasilkan konten yang dipersonalisasi, rekomendasi, dan hasil pencarian yang meningkatkan konversi.

Dan hal ini dilakukan tanpa menggunakan cookie.

Alat AI untuk e-commerce ini juga mengotomatiskan upaya pemasaran email, menggunakan pemicu untuk mengirimkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. ?

Fitur terbaik Clerk.io

Fungsi pencarian yang memahami bahasa alami dan memperhitungkan sinonim, kesalahan ejaan, serta ketersediaan produk

Dapatkan wawasan menyeluruh tentang profil dan perilaku pelanggan sejak interaksi pertama mereka di situs e-commerce Anda

Segmentasikan basis pelanggan Anda menggunakan filter dan kata kunci untuk membuat audiens yang spesifik, lalu kirimkan penawaran yang tidak akan bisa mereka tolak

Integrasikan dengan mulus ke platform e-commerce, CRM, dan pemasaran Anda

Keterbatasan Clerk.io

Sistem ini cukup rumit, sehingga mungkin memerlukan waktu untuk benar-benar terbiasa menggunakannya

Opsi harga bersifat modular dan mudah dipahami, tetapi beberapa pengguna merasa biayanya cepat membengkak

Harga Clerk.io

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Clerk.io

G2: 4,8/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (19 ulasan)

7. Syte

Syte membantu pelanggan Anda menemukan produk yang mereka butuhkan melalui pencarian visual, navigasi di situs, dan optimasi mesin pencari (SEO). Syte juga menggunakan personalisasi tingkat tinggi untuk menampilkan produk serupa dan pelengkap kepada mereka.

Visual AI menciptakan pengalaman pelanggan yang intuitif dan menarik untuk meningkatkan konversi. Alat ini sangat populer di kalangan pengecer online yang menjual dekorasi rumah, fashion, dan perhiasan karena mampu menampilkan produk-produk tersebut dengan baik serta menonjolkan bagaimana produk-produk tersebut dapat dipadukan untuk menciptakan tampilan yang sempurna. ?️

Fitur terbaik Syte

Otomatiskan penandaan produk untuk meningkatkan dan menstandarkan data produk, mengoptimalkan penataan produk, serta menghemat waktu

Jelaskan produk secara detail dengan lebih dari 15.000 atribut yang dapat dipilih

Tunjukkan kepada pelanggan apa yang Anda tawarkan melalui Galeri Inspirasi

Hubungi tim layanan pelanggan Syte yang responsif dan siap membantu jika Anda membutuhkan dukungan

Keterbatasan Syte

Pencarian gambar tidak selalu menampilkan hasil yang sesuai

Alat ini terutama ditujukan untuk pasar dekorasi rumah, perhiasan, dan mode, jadi jika bisnis Anda tidak termasuk di dalamnya, Anda mungkin akan menemukan bahwa Syte tidak memiliki semua fitur yang Anda inginkan

Harga Syte

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Syte

G2: 4,6/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

8. Phrasee

Alat AI ini memudahkan Anda membuat konten pemasaran yang sangat efektif, yang disesuaikan dengan setiap tahap perjalanan pelanggan Anda. Alat ini menggunakan data untuk memprediksi konten mana yang akan berkinerja terbaik, lalu membantu Anda melakukan pengujian secara besar-besaran dan mengoptimalkan untuk hasil yang lebih baik. ?

Phrasee dapat menghasilkan konten yang dipersonalisasi untuk berbagai keperluan, seperti baris subjek dan isi email, pesan SMS, serta iklan berbayar untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan keterlibatan pelanggan.

Fitur terbaik Phrasee

Buatlah konten yang mudah dikonversi, terdengar alami, dan selaras dengan suara merek Anda dengan mudah ?

Lakukan uji A/B pada pesan pemasaran Anda untuk mengetahui versi mana yang paling efektif

Dapatkan wawasan mendalam tentang hasil real-time dari konten yang telah Anda publikasikan

Integrasikan dengan berbagai penyedia layanan email

Keterbatasan Phrasee

Harganya mungkin sedikit mahal untuk anggaran usaha kecil

Anda perlu memeriksa konten yang dihasilkan oleh Phrasee untuk mendeteksi kesalahan apa pun

Harga Phrasee

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Phrasee

G2: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,0/5 (1 ulasan)

9. Disederhanakan

Simplified adalah alat pembuatan konten AI lainnya yang menghasilkan teks dan grafis tanpa memerlukan keahlian desain atau pemrograman. Dengan beragam templat desain dan akses ke jutaan foto, Anda dapat membuat gambar berkualitas tinggi untuk bisnis e-commerce Anda. ?️

Gunakan alat AI ini untuk e-commerce guna mendesain apa pun yang Anda inginkan—kartu nama, postingan media sosial, brosur, iklan, dan video. Kemudian sesuaikan ukuran desain Anda agar sesuai dengan berbagai platform, seperti Facebook, YouTube, dan X.

Simplified juga memiliki alat Manajemen Media Sosial, alat Link in Bio, dan fungsi Chatbot AI.

Fitur terbaik yang disederhanakan

Siapkan kit merek Anda—termasuk logo, warna, dan font—lalu berikan akses kepada tim, klien, atau penyedia layanan Anda

Edit gambar Anda dengan cepat menggunakan alat-alat berguna seperti Background Remover dan Magic Resizer

Animasikan apa pun hanya dengan satu klik untuk meningkatkan tingkat keterlibatan secara signifikan

Bekerja sama secara real-time dengan anggota tim untuk meninjau, memberikan umpan balik, mendapatkan persetujuan, dan menyelesaikan desain Anda

Batasan yang disederhanakan

Karena berbasis cloud, Anda memerlukan koneksi internet yang andal

Paket gratis memiliki batasan, dan begitu Anda melampaui batasan tersebut, akses Anda akan dihentikan

Harga yang disederhanakan

Desain Grafis Gratis: Gratis

Graphic Design Pro : $9/bulan per pengguna

Bisnis Desain Grafis: $15/bulan untuk 5 pengguna

Editor Video Gratis: Gratis

Video Editor Pro : $19/bulan per pengguna

Video Editor Business: $49/bulan untuk 5 pengguna

AI Writer Free: Gratis

AI Writer Pro: Mulai dari $12 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan yang disederhanakan

G2: 4,6/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 180 ulasan)

10. Chatfuel

Alat AI untuk e-commerce ini adalah platform pesan yang dapat Anda gunakan di berbagai saluran, termasuk situs web Anda, Facebook Messenger, WhatsApp, dan X.

Fitur seret dan lepas (drag-and-drop) ini berarti Anda tidak memerlukan keahlian pemrograman untuk mengonfigurasinya. Chatfuel menggunakan teknologi GPT-4 canggih dari OpenAI untuk menciptakan percakapan dalam interaksi pelanggan menggunakan bahasa alami. ?

Chatfuel dapat menjawab pertanyaan yang sering diajukan, melacak preferensi pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk, mengirimkan kode promo, mengirimkan pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan, menangani keluhan dan umpan balik, mengoptimalkan iklan Anda, dan masih banyak lagi.

Fitur terbaik Chatfuel

Sederhanakan segala sesuatunya dengan satu nomor WhatsApp untuk beberapa agen layanan pelanggan

Integrasikan dengan ChatGPT untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan Anda ke level berikutnya

Jual produk Anda langsung dari WhatsApp sehingga pelanggan tidak perlu berpindah platform untuk menyelesaikan pembelian

Gunakan API Chatfuel untuk mengintegrasikan dengan toko, CRM, atau platform data pelanggan (CDP) Anda guna transfer data yang lancar dan proses pengiriman pesan yang mulus

Batasan Chatfuel

Paket harga Anda menentukan jumlah pesan yang dapat Anda kirim setiap bulan

Penerapan sistem ini membutuhkan waktu dan fokus

Harga Chatfuel

Bisnis: Mulai dari $11,99/bulan

Enterprise: Mulai dari $300/bulan

Peringkat dan ulasan Chatfuel

G2: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Alat AI terbaik untuk pemilik toko e-commerce dan bisnis memanfaatkan pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami untuk mengotomatiskan banyak tugas yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Anda tidak hanya akan menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan—yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. ?

Baik Anda membutuhkan bantuan dalam menulis teks dan membuat grafis, mempersonalisasi konten, membantu pembeli menemukan produk, atau meningkatkan layanan pelanggan, alat AI untuk e-commerce ini dapat membantu Anda menyelesaikan tugas tersebut.

ClickUp mendukung banyak fitur ini dan masih banyak lagi. Daftar gratis dan mulailah menyederhanakan setiap aspek bisnis Anda sehingga Anda dapat fokus pada peningkatan penjualan dan meningkatkan laba bersih Anda.