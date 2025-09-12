15 Perangkat Lunak Dokumentasi TI Terbaik untuk Tahun 2026

Apakah Anda sering merasa bahwa semua pengetahuan TI Anda tersembunyi di catatan acak, pesan lama, atau hanya tersimpan di ingatan seseorang? 😅

Hal itu membuat tim teknis sulit untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat—mereka menghabiskan waktu untuk mencari jawaban, mengulang tugas, atau memperbaiki masalah yang sama berulang kali.

Itulah mengapa memiliki perangkat lunak dokumentasi TI yang baik sangatlah penting. Perangkat lunak ini membantu menyimpan semua pengetahuan TI Anda di satu tempat, mudah ditemukan, dan mudah dibagikan kepada tim.

Oleh karena itu, kami telah menyusun daftar perangkat lunak dokumentasi TI terbaik yang tersedia. Baik Anda sedang menulis panduan langkah demi langkah, melacak peralatan, atau membantu anggota tim baru memulai, ada solusi di sini untuk membantu setiap tim TI tetap terorganisir dan bekerja lebih cerdas. 🧠

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Dokumentasi TI Terbaik?

Memilih alat dokumentasi yang tepat bisa terasa seperti berenang di lautan pilihan, yang semuanya menjanjikan sebagai “yang terbaik.”

Sangat mudah terjebak dalam membandingkan fitur, harga, dan integrasi hingga semuanya mulai terasa kabur. Namun, intinya adalah: alat yang tepat untuk Anda tidak terlalu bergantung pada istilah-istilah populer, melainkan lebih pada apa yang benar-benar membantu tim Anda tetap terorganisir, efisien, dan tidak kewalahan.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan:

Pencarian yang kuat : Anda harus dapat menemukan apa pun dalam hitungan detik. Carilah alat yang dilengkapi dengan pencarian semantik, filter, dan cuplikan konteks sehingga pengguna dapat menemukan jawaban secara instan, terutama dalam situasi tanggap insiden atau onboarding

Kontrol akses dan izin : Tidak semua insinyur atau pemangku kepentingan memerlukan akses ke setiap dokumen. Alat yang tepat harus mendukung izin berbasis peran, SSO, dan jejak audit untuk melindungi konfigurasi sensitif, kredensial, atau rencana arsitektur

Kolaborasi real-time : Tim Anda harus dapat mengerjakan dokumen bersama secara efisien. Carilah : Tim Anda harus dapat mengerjakan dokumen bersama secara efisien. Carilah perangkat lunak kolaborasi dokumen yang mendukung pengeditan tim, komentar langsung, dan fitur lainnya

Integrasi yang mulus dengan stack teknologi Anda : Perangkat lunak ini harus dapat berintegrasi dengan lancar dengan aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan tim Anda, seperti Slack, GitHub, Jira, dan lainnya

Riwayat versi dan cadangan : Alat dokumentasi yang andal akan mencatat perubahan dokumen, memungkinkan pemulihan ke versi sebelumnya, dan menyediakan opsi cadangan otomatis, yang sangat penting selama audit, gangguan sistem, atau saat pergantian anggota tim

Dukungan berbagai format: Dokumentasi Anda harus dapat diekspor dan dibagikan. Carilah alat yang mendukung PDF untuk berbagi dokumen yang sesuai dengan ketentuan, Markdown untuk format yang ramah pengembang, dan HTML untuk basis pengetahuan internal atau portal

Dan yang terpenting, pilih satu alat yang mendukung manajemen pengetahuan TI, sehingga dokumen Anda tetap terstruktur, mudah dicari, dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh tim. 🧠

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Dokumentasi TI Terbaik

Berikut ini perbandingan singkat dari alat-alat terbaik:

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Dokumen yang didukung AI, halaman bersarang, penghubungan tugas Dokumentasi TI terpusat & manajemen proyek Tersedia paket gratis; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Confluence Versi halaman, integrasi Jira, templat Berbagi pengetahuan tim & integrasi Jira Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5,16 Notion Blok, basis data, templat yang dapat disesuaikan Wiki dokumen dan basis data serba guna yang fleksibel Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 Document360 Basis Pengetahuan (KB) yang didukung AI, kontrol versi, analitik Basis pengetahuan khusus dengan fitur AI Penetapan harga khusus Scribe Panduan tangkapan layar otomatis, pembuatan dengan satu klik, ekspor ke berbagai format Dokumentasi proses langkah demi langkah yang otomatis Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15 IT Glue Brankas kata sandi, manajemen aset, integrasi RMM/PSA Dokumentasi operasi TI terpusat & pengelolaan kata sandi Paket berbayar mulai dari $29 Nuclino Kolaborasi real-time, tampilan grafik, antarmuka pengguna minimalis Wiki tim yang ringan dengan kolaborasi langsung Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8 GitHub Pengelolaan versi Git, wiki Markdown, integrasi kode Dokumentasi berbasis kode dengan kontrol versi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $4 ProPofs KB Tema yang dapat disesuaikan, pengelolaan multi-situs, dan izin akses Penerbitan basis pengetahuan yang mudah dan berbasis templat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $79 per penulis per bulan Bit. ai Penyisipan konten yang kaya, pelacakan dokumen, dan asisten penulisan berbasis AI Dokumen multi-format dan konten interaktif Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 Dropbox Paper Pengeditan real-time, manajemen tugas, dan integrasi Dropbox Pengeditan dokumen yang ringan dan kolaboratif Paket berbayar mulai dari $11,99 ClickHelp Output multi-format, manajemen proyek, dan kontrol versi Penulisan bantuan teknis dengan output multi-format Paket berbayar mulai dari $175 Helpjuice Pencarian lanjutan, analitik, penyesuaian Basis pengetahuan yang terfokus dengan analitik yang kuat Paket berbayar mulai dari $249/bulan Tettra Integrasi Slack, bot tanya jawab, persetujuan halaman Wiki internal yang terintegrasi dengan Google dan Slack Paket berbayar mulai dari $5 Doxygen Secara otomatis menghasilkan dokumen dari kode, mendukung berbagai bahasa Dokumentasi kode dari sumber Gratis

Berikut adalah alat-alat terbaik yang menonjol berkat fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan fitur kolaborasi timnya:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk dokumentasi TI terpusat dan manajemen proyek)

Buat dokumentasi, kelola tugas, tetapkan prioritas, dan lacak alur kerja dokumentasi TI menggunakan alur kerja berbasis AI dari ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu tim mengelola dokumentasi teknis dan proyek secara bersamaan.

Salah satu fitur unggulannya, ClickUp Docs, merupakan terobosan bagi tim yang menangani dokumentasi eksternal dan internal. Fitur ini memungkinkan Anda membuat dokumentasi yang rapi, terstruktur, dan terintegrasi di ruang kerja Anda. Selain itu, fitur ini mendukung pengeditan real-time, pemformatan kaya (tabel, embed, blok kode), dan bahkan halaman bersarang (sangat cocok untuk memecah sistem TI yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami).

Bekerja sama dengan tim Anda untuk membuat dan menyempurnakan dokumentasi melalui ClickUp Docs

ClickUp Docs juga menawarkan kontrol izin, sehingga Anda dapat menentukan siapa yang dapat melihat, memberikan komentar, atau mengedit setiap dokumen.

Jika dokumentasi Anda perlu menghasilkan tindakan (seperti melaporkan bug atau memperbarui konfigurasi), Anda dapat menghubungkan dokumen terkait langsung ke Tugas ClickUp yang relevan agar semuanya tetap terhubung, sangat cocok untuk optimasi alur kerja yang lebih cerdas.

ClickUp juga dilengkapi dengan asisten penulisan AI bernama ClickUp Brain, salah satu alat AI paling canggih untuk penulisan teknis. Ingin mendokumentasikan prosedur operasional standar dengan cepat? Cukup gunakan prompt penulisan AI seperti:

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat dokumentasi TI yang rapi dan terstruktur, seperti panduan orientasi dan SOP pemecahan masalah

Brain akan langsung membantu Anda memformat dan menyusun dokumen Anda, sehingga upaya dokumentasi Anda menjadi lebih cepat, lancar, dan tidak perlu banyak dilakukan secara manual.

Jika Anda tidak yakin bagaimana cara menulis dokumentasi teknis, ClickUp menawarkan Template Dokumentasi Teknis ClickUp yang siap digunakan. Template ini dirancang untuk membantu tim TI mendokumentasikan perangkat lunak, API, konfigurasi sistem, dan lainnya. Template ini mencakup bagian-bagian yang telah terstruktur sebelumnya seperti ‘Gambaran Umum,’ ‘Persyaratan Sistem,’ dan ‘Pertanyaan Umum,’ sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi tugas berulang: Otomatiskan proses dokumentasi seperti pemberitahuan pengingat untuk dokumen yang sudah kadaluwarsa atau menugaskan seseorang untuk meninjau entri baru dengan Otomatiskan proses dokumentasi seperti pemberitahuan pengingat untuk dokumen yang sudah kadaluwarsa atau menugaskan seseorang untuk meninjau entri baru dengan ClickUp Automations

Buat tugas: Ubah poin tindakan dokumentasi menjadi tugas yang dapat dilacak. Sangat berguna untuk menjaga kualitas dokumentasi, seperti menugaskan pembaruan, menambahkan tanggal jatuh tempo, dan menghubungkan tugas dengan bagian dokumen

Pencarian global: Temukan apa pun di seluruh Tugas, Dokumen, komentar, dan lampiran dengan : Temukan apa pun di seluruh Tugas, Dokumen, komentar, dan lampiran dengan ClickUp Enterprise Search . Sangat penting bagi tim TI yang perlu menemukan detail dengan cepat tanpa harus menelusuri folder satu per satu

Keterbatasan ClickUp

Platform ini mungkin sulit dinavigasi bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

ClickUp membantu menyatukan semua pekerjaan kami di satu tempat, sehingga mengurangi kebutuhan akan komunikasi yang tersebar dan meningkatkan keselarasan tim. Perangkat lunak ini mengatasi tantangan dalam melacak berbagai tugas pengujian di berbagai tim dengan menawarkan tampilan yang dapat disesuaikan, otomatisasi, dan dokumentasi yang jelas.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop berbasis AI yang memudahkan pembuatan dokumentasi TI. Alih-alih mengetik setiap detail, cukup gunakan fitur bicara-ke-teks. Ucapkan langkah-langkah pengaturan, tips pemecahan masalah, atau catatan proses Anda, dan Brain MAX akan langsung merekam dan mengatur kata-kata Anda menjadi dokumentasi yang jelas dan terstruktur. Ini adalah cara tercepat untuk mendokumentasikan alur kerja TI yang kompleks, menjaga pengetahuan tetap mutakhir, dan memastikan tidak ada yang terlewatkan.

2. Confluence (Pilihan terbaik untuk berbagi pengetahuan tim dan integrasi dengan Jira)

melalui Confluence

Confluence dari Atlassian adalah ruang kerja kolaboratif yang membantu tim membuat, berbagi, dan mengelola konten secara efisien. Perangkat lunak ini berguna bagi tim TI yang sudah menggunakan alat-alat Atlassian seperti Jira, karena Anda dapat dengan mudah menautkan halaman ke masalah, sehingga proyek dan dokumentasi Anda tetap selaras.

Perangkat lunak ini juga memiliki perpustakaan templat yang lengkap untuk dokumen teknis, onboarding, dan lainnya. Anda dapat berkolaborasi secara real-time, menambahkan komentar, dan mengatur pengaturan izin. Confluence juga mendukung pengorganisasian halaman secara hierarkis, sehingga memudahkan penyusunan informasi yang kompleks di seluruh tim dan proyek.

Fitur terbaik Confluence

Sematkan masalah Jira secara langsung: Tampilkan status tiket Jira secara real-time di dalam Tampilkan status tiket Jira secara real-time di dalam dokumen proyek untuk mendapatkan konteks instan mengenai bug, deployment, atau permintaan dukungan

Gunakan makro untuk meningkatkan kejelasan: Tambahkan konten dinamis seperti blok kode, bagian yang dapat dilipat, label status, dan keterangan untuk membuat dokumen teknis lebih mudah dibaca

Simpan berkas konfigurasi dan log di dalam halaman: Lampirkan berkas .conf, .yaml, .log, dan berkas teknis lainnya untuk memudahkan referensi

Keterbatasan Confluence

Tim sering kali harus menduplikasi dan memperbarui dokumentasi secara manual, karena tidak ada alur kerja bawaan untuk penggunaan ulang konten atau sinkronisasi antar halaman

Harga Confluence

Gratis : Hingga 10 pengguna

Standard : $5,16 per pengguna per bulan

Premium : $9,73 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Confluence

G2 : 4,1/5 (lebih dari 3.500 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Confluence?

Sebuah ulasan pengguna mengatakan:

Perpustakaan templat yang luas untuk catatan rapat, rencana proyek, dokumen persyaratan produk (PRD), analisis SWOT, dan lainnya. Templat-templat ini memberikan titik awal yang fantastis dan membantu menstandarkan cara tim membuat dan berbagi informasi. Editornya bersih dan ramah pengguna, sehingga memudahkan anggota tim non-teknis untuk menggunakannya.

3. Notion (Pilihan terbaik untuk wiki dokumen dan basis data yang fleksibel dan serba guna)

melalui Notion

Notion adalah ruang kerja berbasis blok yang juga berfungsi sebagai alat dokumentasi TI. Tim dapat membangun pusat pengetahuan yang dapat diskalakan dengan menggabungkan teks, basis data, blok yang disinkronkan, dan konten yang disematkan.

Fitur basis datanya mendukung penyaringan, tampilan beragam (tabel, papan, kalender, galeri), dan logika berbasis rumus untuk mengelola alur kerja TI yang dinamis. Untuk pengaturan yang lebih cepat, pengguna dapat memulai dengan templat gratis dan premium, sementara Notion AI dapat membantu menyusun, merangkum, atau menerjemahkan dokumentasi dalam hitungan detik.

Fitur terbaik Notion

Dokumentasi tertaut dengan tautan balik: Buat tautan dua arah antara halaman yang terkait (misalnya, tautkan inventaris server Anda ke diagram jaringan) untuk memudahkan referensi silang

Database untuk alur kerja TI yang terstruktur: Buat pelacak untuk insiden, catatan perubahan, inventaris aset TI, atau referensi API dengan tampilan dan properti yang dapat disesuaikan

Penyisipan media dan dukungan Markdown: Tambahkan blok kode, diagram, video, PDF, dan Markdown secara langsung

Keterbatasan Notion

Kontrol akses yang terbatas (tingkat granularitas izin per pengguna mungkin terasa sederhana), dan penggunaan offline sering disebut-sebut sebagai kelemahan

Harga Notion

Gratis Selamanya

Plus : $12 per pengguna/bulan

Bisnis : $24 per pengguna/bulan

Enterprise : Harga disesuaikan

Add-on Notion AI: $10 per anggota/bulan

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,7/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saya senang karena memiliki kebebasan untuk membuat hampir semua hal yang relevan bagi organisasi dan struktur tim saya. Hal ini memudahkan saya untuk menghasilkan teks, terutama karena kini sudah terintegrasi dengan AI.

4. Document360 (Pilihan terbaik untuk basis pengetahuan khusus dengan fitur AI)

melalui Document360

Document360 menyediakan alat untuk membangun basis pengetahuan bermerek, baik publik maupun privat, dengan opsi untuk menyesuaikan halaman beranda dan menggunakan domain Anda sendiri. Tim TI, khususnya, dapat bekerja baik di editor Markdown yang sederhana maupun antarmuka WYSIWYG, disertai fitur seperti kontrol versi dokumen, pengelolaan kategori, dan penyesuaian alur kerja.

Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan widget, Knowledge Base Assistant, yang dirancang untuk memberikan akses kepada pengguna ke basis pengetahuan secara langsung dari halaman web atau aplikasi mana pun. Dari sisi analitik, Document360 memberikan wawasan tentang bagaimana orang berinteraksi dengan konten Anda, termasuk apa yang mereka cari, artikel mana yang mereka baca, dan seberapa besar keterlibatan mereka.

Fitur terbaik Document360

Tanya Eddy (asisten AI) : Buat konten yang lebih cerdas yang merekomendasikan artikel dan mendukung pencarian cerdas untuk membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan dengan lebih cepat

SEO: Optimalkan basis pengetahuan Anda untuk mesin pencari dengan fitur seperti peta situs, robots.txt, dan konfigurasi SEO tingkat artikel

Platform REST API: Buat integrasi khusus yang memungkinkan Anda membaca dan menulis ke basis pengetahuan Anda untuk otomatisasi yang lebih baik dan kontrol alur kerja

Keterbatasan Document360

Anda tidak dapat menambahkan ikon keterangan secara langsung di editor, tidak seperti alat pesaing yang menawarkan dukungan bawaan untuk fitur tersebut

Harga Document360

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Document 360

G2 : 4,7/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Document 360?

Berikut ini ulasan dari G2:

Saya sangat menyukai betapa mudahnya mengatur dan mulai menggunakan Document360. Antarmukanya bersih, intuitif, dan membuat pengorganisasian basis pengetahuan kami terasa mudah.

5. Scribe (Pilihan terbaik untuk dokumentasi proses langkah demi langkah yang otomatis)

melalui Scribe

Scribe membantu tim TI membuat dokumentasi langkah demi langkah untuk kebijakan dan prosedur TI, menggunakan panduan dan halaman yang telah diformat dalam satu tempat. Fitur-fiturnya meliputi pengorganisasian folder, filter dokumen, templat halaman siap pakai, opsi penyortiran, dan pelacakan tampilan.

Perangkat lunak ini menawarkan fitur Smart Embed yang memungkinkan Anda menyematkan Scribes dan Pages langsung ke dalam alat seperti Confluence, Notion, SharePoint, dan HubSpot, sehingga dokumentasi tersedia di tempat tim Anda sudah bekerja. Anda juga dapat mengelola pengaturan notifikasi untuk tampilan dokumen, reaksi, dan undangan rekan tim.

Fitur terbaik Scribe

Integrasi Scribe AI : Gabungkan Scribes Anda sendiri dengan teks yang dihasilkan AI untuk membuat dokumen proses khusus perusahaan yang disesuaikan dengan alat dan alur kerja Anda

Pemutaran Scribe animasi : Sematkan Scribes Anda sebagai video agar pemirsa dapat menonton proses langkah demi langkah dengan animasi dan narasi suara opsional

Dukungan media kaya di Pages: Tambahkan lebih dari 1.000 jenis media, termasuk video, formulir, diagram alur, dan dokumen langsung ke dalam Pages untuk dokumentasi yang lebih interaktif dan visual

Keterbatasan Scribe

Pengurutan ulang langkah dapat terasa kaku, dengan kontrol yang terbatas dan tidak ada fitur seret dan lepas yang lancar

Pengguna tidak dapat mengedit atau menghapus langkah-langkah secara real-time saat merekam

Harga Scribe

Gratis Selamanya

Pro Team : $15 per pengguna/bulan

Pro Personal: $29 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Scribe

G2 : 4,8/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scribe?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Keunggulan utama Scribe adalah kemampuannya yang tangguh dalam mengedit dan memberi anotasi pada tangkapan layar, yang menjadikannya alat yang ampuh untuk membuat panduan, tutorial, atau dokumentasi yang terperinci dan mudah dipahami.

6. IT Glue (Pilihan terbaik untuk dokumentasi operasi TI terpusat dan pengelolaan kata sandi)

melalui IT Glue

IT Glue adalah perangkat lunak dokumentasi TI yang intuitif, dirancang khusus untuk Penyedia Layanan Terkelola (MSP) dan tim TI. Perangkat lunak ini membantu mengonsolidasikan, menstandarkan, dan mengelola semua pengetahuan digital Anda secara aman di satu tempat.

Dengan tampilan Daftar (List View), Anda dapat dengan cepat menyaring, mengurutkan, dan mencari melalui sejumlah besar data, seperti konfigurasi, domain, kontak, dan dokumen. Perangkat lunak ini juga menyimpan filter Anda antar sesi. IT Glue juga dilengkapi dengan Daftar Global, yang memungkinkan pengguna dengan izin yang tepat melihat data di seluruh organisasi. Hal ini membuat pelacakan hubungan aset dan pengaturan khusus klien menjadi jauh lebih mudah.

Untuk mendukung dokumentasi yang komprehensif, tim juga dapat membuat templat aset khusus yang sesuai dengan alur kerja mereka.

Fitur terbaik IT Glue

Fitur Relate : Hubungkan dokumen dan aset secara instan untuk meningkatkan visibilitas konten dan mengurangi pelacakan manual

Runbooks dan SOP: Buat SOP yang terstruktur dan ekspor sebagai Runbooks, yang sangat berguna untuk serah terima klien, audit, atau pelatihan internal

Cooper Copilot: Menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk menyarankan dokumentasi yang relevan secara otomatis, sehingga tim dapat dengan cepat mengakses informasi yang sesuai dengan konteks saat dibutuhkan

Keterbatasan IT Glue

Fungsi pencarian terkadang secara default diarahkan ke bagian atau topik tertentu, bukan pencarian umum atau di seluruh organisasi, yang dapat membingungkan saat disesuaikan

Harga IT Glue

Basic : $29 per bulan

Pilih : $38 per bulan

Enterprise: $44 per bulan

Peringkat dan ulasan IT Glue

G2 : 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 300 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IT Glue?

Berikut ini ulasan dari G2:

Perangkat lunak ini sangat fleksibel dalam mengelola kata sandi dan dokumentasi lainnya. Kami menggunakan DattoRMM, sehingga mengintegrasikannya dengan IT Glue membuat proses menjadi lebih efisien.

7. Nuclino (Pilihan terbaik untuk wiki tim yang ringan dengan kolaborasi langsung)

melalui Nuclino

Nuclino adalah wiki minimalis tempat tim TI dapat memusatkan alur kerja seluruh tim.

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan Tampilan Grafik yang menggambarkan bagaimana topik-topik terhubung di seluruh ruang kerja Anda, sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar dokumen

Selain itu, Nuclino memiliki Tampilan Tabel untuk mengelola dokumentasi layaknya spreadsheet, dengan kolom yang dapat disesuaikan untuk melacak kemajuan, kepemilikan, tag, dan bidang-bidang penting lainnya. Dengan akses ke wawasan tim, log audit, filter pencarian lanjutan, dan izin berbasis peran, Nuclino memberikan tim TI perangkat yang sederhana namun kuat untuk mengelola segala hal mulai dari dokumen kebijakan hingga panduan pemecahan masalah.

Fitur terbaik Nuclino

Sidekick(AI) : Tulis, edit, dan ringkas konten, atau buat gambar 2D, 3D, atau gambar fotorealistik untuk meningkatkan alur kerja dokumentasi

Dukungan media kaya : Tambahkan diagram Mermaid, sematkan video, atau gunakan Canvas untuk membuat papan tulis, diagram alur, dan dokumentasi visual

API yang ramah pengembang: Otomatiskan proses dokumentasi dan integrasikan Nuclino dengan alat lain melalui API baca/tulisnya yang fleksibel

Keterbatasan Nuclino

Tidak menawarkan kontrol data penuh atau API yang cukup lengkap untuk pencadangan yang lancar, yang mungkin menjadi masalah bagi tim yang menangani informasi bisnis sensitif

Harga Nuclino

Gratis Selamanya

Starter : $8 per pengguna per bulan

Bisnis: $12 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Nuclino

G2 : 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nuclino?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas Capterra:

Nuclino terintegrasi dengan baik ke dalam tim kami sebagai perusahaan kecil hingga menengah yang membutuhkan cara sederhana namun efektif untuk mendokumentasikan pekerjaannya. Berkat fitur kolaborasi yang luar biasa, perangkat lunak ini terintegrasi dengan sangat baik ke dalam struktur rapat kami dan dalam pengorganisasian rapat.

8. GitHub (Pilihan terbaik untuk dokumentasi berbasis kode dengan kontrol versi)

melalui GitHub

GitHub membantu tim TI membuat, mengelola, dan mengotomatiskan dokumentasi teknis mereka dari awal hingga akhir.

Dengan GitHub Pages, tim dapat menerbitkan situs web dokumentasi statis yang rapi langsung dari repositori mereka—sangat cocok untuk segala hal mulai dari referensi API hingga pusat pengetahuan internal. GitHub Pages mendukung domain kustom, pengaturan versi melalui cabang, dan penerbitan yang mudah dari cabang utama atau cabang dokumentasi Anda.

Bagi tim yang menangani proses kompleks, GitHub juga menawarkan GitHub Actions, yang memungkinkan Anda mengotomatiskan alur kerja dokumentasi seperti pengujian, penerbitan, atau pembaruan format. Actions dapat dipicu oleh pull request, commit, atau jadwal, memastikan dokumentasi Anda tetap selaras dengan kode.

Fitur terbaik GitHub

GitHub Copilot : Gunakan AI untuk melengkapi skrip secara otomatis, membuat catatan, atau kode terkait dokumentasi langsung di dalam editor Anda

Integrasi paket : Sediakan alat internal, SDK, atau pustaka tepat di samping dokumentasi untuk memudahkan akses dan penerapan

GitHub Projects: Menambahkan lapisan visual untuk manajemen tugas, membantu tim mengatur masalah terkait dokumen, memprioritaskan pembaruan, dan mengelola sprint tanpa harus meninggalkan platform

Batasan GitHub

File biner berukuran besar dan konten yang sarat media dapat memperlambat kinerja dan meningkatkan biaya penyimpanan

Harga GitHub

Gratis Selamanya

Team : $4 per pengguna per bulan

Enterprise: $21 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan GitHub

G2 : 4,6/5 (lebih dari 2.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitHub?

Berikut ini ulasan dari G2:

GitHub merupakan bagian dari alur kerja mingguan saya untuk pengendalian versi, kolaborasi kode, dan manajemen proyek. GitHub menyediakan berbagai fitur, termasuk permintaan pull, tindakan, pelacakan masalah, diskusi, dan lain-lain, yang memungkinkan tim tetap produktif.

9. ProProfs Knowledge Base (Pilihan terbaik untuk penerbitan KB yang mudah dan berbasis templat)

melalui Basis Pengetahuan ProProfs

ProProfs Knowledge Base adalah alat dokumentasi TI lain yang dirancang untuk membantu tim menyederhanakan pengetahuan internal, SOP, dan pusat bantuan yang berorientasi pada pelanggan. Editor berbasis AI-nya, ProProfs AI, membantu mempercepat pembuatan konten dan menawarkan saran cerdas saat Anda menulis.

Perangkat lunak ini juga memungkinkan impor dokumen yang sudah ada dengan mudah dalam format seperti Word, PDF, dan HTML, sehingga menghemat waktu selama migrasi. Dengan analitik bawaan, alat SEO, dan pelacakan halaman secara real-time, ProProfs membantu tim mendokumentasikan dengan lebih baik dan mengoptimalkan basis pengetahuan TI mereka.

Fitur terbaik ProProfs Knowledge Base

Tampilan tab : Beralih di antara beberapa halaman bantuan sekaligus, sehingga penelusuran menjadi lebih efisien

Potongan konten dan konten bersyarat : Gunakan kembali blok teks dan sesuaikan visibilitasnya berdasarkan peran atau perilaku pengguna

Bantuan kontekstual: Tambahkan tooltip, lightbox, dan popup yang memandu pengguna

Keterbatasan ProProfs Knowledge Base

Beberapa pengguna mengatakan bahwa perangkat lunak ini kurang memiliki kontrol pemberitahuan yang fleksibel—hanya pemilik akun yang menerima pemberitahuan untuk dokumen yang menunggu publikasi, sehingga mengabaikan editor yang tepat berdasarkan keahlian topik

Harga ProProfs Knowledge Base

Gratis Selamanya

Essentials: $79 per penulis/bulan

Bisnis: $99 per penulis/bulan

Peringkat dan ulasan ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (lebih dari 30 ulasan)Capterra: 4,7/5 (lebih dari 25 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProProfs Knowledge Base?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Alat ini sangat membantu dalam membuat dokumen produk online. Fitur bantuan kontekstualnya memungkinkan Anda menambahkan tooltip, popup, dan lightbox untuk menjelaskan fitur dan terminologi rumit yang terkait dengan suatu produk. Menulis dan mengedit konten menjadi sangat mudah berkat editor yang mirip MS Word yang disediakannya. Anda bahkan dapat mengunggah konten, gambar, dan video langsung ke dokumen produk.

10. Bit.ai (Pilihan terbaik untuk dokumen multi-format dan konten interaktif)

Dengan antarmuka yang rapi dan editor berbasis blok, Bit.ai membantu tim membuat dokumen yang menarik secara visual dan diperkaya dengan video, bagan, formulir, PDF, serta lebih dari 100 jenis konten tertanam.

Dengan menempatkan subhalaman di bawah dokumen induk, Anda dapat mengubah dokumen apa pun menjadi ruang kerja kolaboratif atau wiki internal yang dapat dinavigasi, sehingga membantu tim mempertahankan struktur hierarki yang jelas.

AI Genius Writing Assistant-nya terintegrasi langsung ke dalam editor, membantu dalam penggalian ide, pembuatan konten, dan penyempurnaan teks. Smart Widgets semakin memperluas fungsionalitas Bit dengan memungkinkan integrasi yang kaya tanpa perlu berpindah platform. Misalnya, Anda dapat menyeret dan meletakkan potongan kode, spreadsheet, dan dasbor analitik langsung ke dalam dokumen.

Fitur terbaik Bit.ai

Pencarian cerdas : Menyajikan hasil yang cepat dan relevan dengan menganalisis konten dokumen, tag, dan metadata di seluruh ruang kerja Anda

Kontrol berbagi lanjutan : Menyediakan perlindungan kata sandi, batas waktu akses, dan pelacakan tautan untuk mengelola visibilitas dokumen secara aman

Peningkat alur kerja: Lacak interaksi dokumen dengan tanda terima pembacaan, gunakan riwayat versi untuk memantau perubahan, dan percepat proses dengan templat yang dapat digunakan kembali

Keterbatasan Bit.ai

Beberapa pengguna melaporkan tautan yang rusak saat mengunggah PDF dan mengatakan bahwa pengguna harus memasukkan nama dan alamat email mereka untuk mengakses tautan yang dapat dilacak

Harga Bit.ai

Gratis Selamanya

Pro : $12 per bulan

Bisnis : $20 per bulan

Add-on AI: $10 per 100.000 kata/bulan

Peringkat dan ulasan Bit.ai

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bit. ai?

Sebuah ulasan pengguna mengatakan:

Bit.ai memudahkan cara saya dan tim saya membuat, berbagi, dan mengelola dokumen. Panduan video dan templat siap pakai sangat menghemat waktu kami, dan ruang kerja pribadi sangat penting untuk menangani informasi sensitif dengan aman dan efisien. Riwayat versi otomatis juga sangat membantu ketika banyak orang mengedit dokumen yang sama.

11. Dropbox Paper (Pilihan terbaik untuk pengeditan dokumen kolaboratif yang ringan)

melalui Dropbox

Dropbox Paper mendukung pengeditan secara real-time, sehingga beberapa anggota tim dapat berkolaborasi secara bersamaan—dilengkapi dengan @mentions, komentar, dan daftar periksa untuk menugaskan atau melacak tugas. Anda dapat menyematkan media kaya seperti video, gambar, Google Maps, atau bahkan pin Pinterest, mengubah dokumen dasar menjadi ruang kerja interaktif.

Tim juga dapat membuat dokumen terstruktur menggunakan templat siap pakai atau menyesuaikannya untuk jadwal proyek dan peta jalan produk. Anda dapat mengekspor dokumen Anda ke format PDF atau Word, sehingga lebih mudah untuk dibagikan di luar Dropbox.

Fitur terbaik Dropbox Paper

Pembuatan kerangka dokumen: Secara otomatis menghasilkan kerangka berdasarkan judul, sehingga memudahkan navigasi dalam dokumen yang panjang

Subhalaman dan tautan internal: Atur dokumentasi TI yang luas ke dalam subbagian yang logis dan tautkan dokumen terkait atau sumber daya eksternal

Daftar periksa yang dapat ditindaklanjuti dan penugasan tugas: Sisipkan daftar periksa untuk melacak langkah-langkah dalam proses TI dan tetapkan tugas beserta tenggat waktunya kepada anggota tim dalam dokumentasi

Batasan Dropbox Paper

Anda tidak dapat membuat folder dari aplikasi desktop, yang dapat membuat pengorganisasian dokumen menjadi sedikit rumit

Harga Dropbox Paper

Plus: $11,99 per bulan

Professional: $19,99 per bulan

Standard: $18 per pengguna/bulan

Tingkat Lanjut: $30 per pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Dropbox Paper?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Dropbox dirancang secara sempurna untuk mengedit dan membuat dokumen saat dalam perjalanan. Berbagai fiturnya sangat lengkap dan mudah dipahami. Anda dapat dengan mudah berkolaborasi dengan anggota tim, mengundang mereka, dan mengedit dokumen dengan mudah.

12. ClickHelp (Pilihan terbaik untuk penulisan panduan teknis dengan output multi-format)

melalui ClickHelp

ClickHelp adalah platform dokumentasi TI berbasis browser yang menggunakan pendekatan penulisan berbasis topik. Platform ini memungkinkan Anda memecah konten menjadi unit-unit modular yang lebih mudah diperbarui, digunakan kembali, dan diorganisir. Setiap proyek dokumentasi berfungsi sebagai ruang kerja khusus bagi kontributor, sementara publikasi berperan sebagai hasil akhir yang ditampilkan kepada pengguna, sehingga draf dan konten yang sudah dipublikasikan tetap terpisah dengan rapi.

ClickHelp juga dilengkapi dengan WriteAssist, asisten penulisan berbasis AI yang mempermudah pembuatan konten dan meningkatkan kualitas penulisan secara keseluruhan. Platform ini menawarkan fitur pelaporan yang komprehensif, memberikan wawasan mengenai perilaku pembaca, keterbacaan konten, dan kinerja tim.

Fitur terbaik ClickHelp

Alat single-sourcing : Gunakan potongan kode, variabel, dan blok kondisional untuk menghasilkan berbagai output dari satu sumber

Topik Otomatis : Buat indeks, glosarium, atau daftar isi secara otomatis berdasarkan struktur dokumentasi Anda

Manajemen alur kerja kolaboratif: Optimalkan kolaborasi tim dengan status topik, penugasan, dan alur kerja tinjauan bawaan

Keterbatasan ClickHelp

Tidak ada opsi navigasi langsung untuk kembali ke Dasbor utama, yang dapat memperlambat akses ke ikhtisar proyek

Harga ClickHelp

Starter : $185 per bulan

Growth : $310 per bulan

Professional: $610 per bulan

Peringkat dan ulasan ClickHelp

G2: 4,8/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickHelp?

Sebuah ulasan pengguna mengatakan:

Secara keseluruhan, saya menyukai ClickHelp dan fitur-fiturnya, tetapi di sini saya ingin fokus pada fitur AI-nya. Saya menggunakan Answer Genius dan Write Assist dari ClickHelp sesering mungkin. Keduanya telah meningkatkan alur kerja saya sebagai penulis teknis secara signifikan. Answer Genius membantu pembaca kami dengan memberikan saran yang relevan secara instan, sehingga memudahkan untuk menjawab pertanyaan umum pengguna secara efektif. Write Assist mempercepat pembuatan konten saya dengan menyempurnakan teks, memastikan kejelasan, dan bahkan menawarkan saran untuk meningkatkan keterbacaan. Alat-alat ini bekerja dengan sangat baik, menghemat waktu saya, dan meningkatkan kualitas dokumentasi saya secara keseluruhan.

13. Helpjuice (Pilihan terbaik untuk basis pengetahuan yang terfokus dengan analitik yang kuat)

melalui Helpjuice

Helpjuice dilengkapi dengan pengaturan editor ganda—Markdown untuk tim pengembangan dan WYSIWYG untuk pengguna non-teknis, sehingga setiap kontributor dapat membuat konten dengan nyaman. Tim dapat berkolaborasi secara real-time, meninggalkan komentar, dan melacak perubahan, sehingga lebih mudah untuk menjaga konten tetap terkini.

Kemampuan AI-nya sangat berguna, terutama alat Saran Subjudul, yang secara otomatis menyusun subjudul yang menarik, dan Swifty AI Chatbot, yang memberikan respons instan dan cerdas terhadap pertanyaan pengguna berdasarkan konten basis pengetahuan Anda.

Fitur terbaik Helpjuice

Penyesuaian editor visual : Sesuaikan tata letak, header, dan footer basis pengetahuan Anda dengan mudah tanpa perlu menulis kode

Dasbor analitik : Pantau jumlah tampilan artikel, tren pencarian, dan perilaku pengguna untuk mengidentifikasi celah dalam dokumentasi dan meningkatkan konten

Swifty AI Helpbar: Sematkan fitur pencarian dan obrolan yang didukung AI langsung di antarmuka pencarian, sehingga meningkatkan navigasi dan mengurangi pertanyaan dukungan

Keterbatasan Helpjuice

Beberapa pengguna mengatakan hasil pencarian tidak selalu akurat, dan mengakses umpan balik atau analisis memerlukan terlalu banyak klik

Harga Helpjuice

Mulai dari $249/bulan

Peringkat dan ulasan Helpjuice

G2 : 4,6/5 (lebih dari 180 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 90 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Helpjuice?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Menambahkan konten relatif mudah, dan modul terjemahan otomatisnya sangat membantu. Sangat baik untuk membuat struktur perpustakaan bantuan untuk produk yang Anda dukung, atau dokumen yang hanya perlu diakses oleh tim Anda atau pengguna eksternal.

14. Tettra (Pilihan terbaik untuk wiki yang terintegrasi dengan Google dan Slack)

melalui Tettra

Tettra adalah basis pengetahuan internal yang ringan dan didukung AI, dirancang untuk tim yang dinamis dan aktif di Slack. Anda dapat membuat halaman terstruktur menggunakan templat, mengelompokkannya ke dalam kategori, dan mengontrol akses dengan izin berbasis tim.

Asisten AI Tettra, Kai, memberikan jawaban instan atas pertanyaan anggota tim dengan mencari melalui dokumentasi yang ada. Kai dapat diakses langsung di dalam Slack, sehingga pengguna dapat menerima respons secara real-time tanpa harus meninggalkan platform komunikasi mereka.

Fitur terbaik Tettra

Fungsi pencarian lanjutan : Dapatkan hasil pencarian yang tepat dengan menggunakan pencocokan frasa persis dan pengecualian istilah

Dukungan format Tanya Jawab : Atur pengetahuan perusahaan dengan mudah ke dalam format tanya jawab yang terstruktur untuk menemukan dan memahami informasi dengan cepat

Alur kerja verifikasi konten: Pastikan keakuratan dokumentasi dengan tinjauan dan persetujuan terjadwal

Keterbatasan Tettra

Beberapa pengguna telah menyoroti dukungan yang terbatas untuk elemen visual seperti diagram, font, dan format warna sebagai masalah

Harga Tettra

Basic: $5 per pengguna/bulan (minimal 10 pengguna)

Skalabilitas: $10 per pengguna/bulan (minimal 10 pengguna)

Professional: $7.200 per tahun (termasuk 50 pengguna pertama)

Peringkat dan ulasan Tettra

G2 : 4,7/5 (lebih dari 140 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tettra?

Berikut ini ulasan dari G2:

Tettra sangat cocok untuk mengatur dan mencari informasi di basis pengetahuan kami. Perangkat lunak ini membantu anggota tim dengan mudah menjelajahi proses dan prosedur kami saat mereka mulai bekerja.

15. Doxygen (Terbaik untuk dokumentasi kode dari sumber)

melalui Doxygen

Doxygen adalah alat gratis dan sumber terbuka yang membantu tim pengembangan membuat dokumentasi langsung dari kode sumber yang diberi anotasi. Alat ini sangat cocok untuk memahami cara menulis dokumentasi kode.

Doxygen banyak digunakan untuk membuat dokumentasi API untuk bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan lainnya. Dengan mengurai komentar khusus dalam kode Anda, perangkat lunak ini menghasilkan dokumentasi terstruktur dalam berbagai format, seperti HTML, PDF, dan LaTeX.

Selain itu, fitur seperti referensi silang otomatis, pembuatan diagram (jika terintegrasi dengan Graphviz), dan dukungan untuk berbagai format keluaran, Doxygen memudahkan pemeliharaan dokumentasi dan menyinkronkannya dengan perubahan kode.

Fitur terbaik Doxygen

Perintah khusus: Buat alias dan tentukan tag baru untuk blok dokumentasi yang konsisten dan dapat digunakan kembali di seluruh basis kode Anda

Dukungan tabel tingkat lanjut: Melampaui markdown sederhana dengan tabel bersarang, elemen span, dan keterangan menggunakan sintaks HTML untuk penyajian data yang lebih baik

Integrasi rumus matematika: Dengan mudah sertakan rumus bergaya LaTeX yang ditampilkan dengan rapi dalam output HTML dan LaTeX, sangat cocok untuk dokumen teknis dan ilmiah

Tiruan Doxygen

Beberapa pengguna merasa integrasi Doxygen terbatas

Harga Doxygen

Gratis Selamanya

Ulasan dan penilaian Doxygen

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Sederhanakan Dokumentasi TI dengan ClickUp

Jika Anda masih mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut, begini intinya: menemukan perangkat lunak dokumentasi TI yang tepat bergantung pada ukuran tim, kebutuhan teknologi, dan gaya kolaborasi Anda.

Beberapa alat dokumentasi perangkat lunak sangat cocok untuk tim yang banyak berurusan dengan pengembangan, sementara solusi lain unggul dalam kesederhanaan atau dukungan AI.

Namun, jika Anda menginginkan keseimbangan antara kekuatan, kemudahan, dan kesiapan menghadapi masa depan, ClickUp memenuhi banyak kriteria. Anda mendapatkan ClickUp Docs untuk dokumentasi yang terstruktur dan konsisten, penghubungan tugas untuk alur kerja, AI untuk penulisan yang lebih cepat, serta templat untuk menghindari stres saat menghadapi halaman kosong.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Perangkat lunak mana yang terbaik untuk dokumentasi?

Perangkat lunak dokumentasi terbaik bergantung pada kebutuhan spesifik Anda, namun pilihan populer meliputi Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp, dan Google Docs. Platform-platform ini menawarkan pengeditan kolaboratif, kontrol versi, dan pengorganisasian informasi yang mudah. Untuk dokumentasi teknis, alat seperti Read the Docs, GitBook, dan Docusaurus juga banyak digunakan. Pilihan ideal akan bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran tim Anda, kebutuhan integrasi, dan apakah Anda memerlukan fitur lanjutan seperti manajemen izin atau dokumentasi API.

2. Apa perangkat lunak terbaik untuk mendokumentasikan proses?

Dalam hal mendokumentasikan proses, alat seperti Process Street, Lucidchart, dan Microsoft Visio sangat direkomendasikan. Process Street dirancang khusus untuk membuat dan mengelola alur kerja serta daftar periksa, sehingga memudahkan standarisasi dan otomatisasi proses yang berulang. Lucidchart dan Microsoft Visio sangat cocok untuk membuat diagram alur dan diagram proses, yang membantu memvisualisasikan setiap langkah dengan jelas. ClickUp, Notion, dan Confluence juga populer untuk dokumentasi proses, terutama jika Anda ingin menggabungkan teks, visual, dan sumber daya yang disematkan dalam satu tempat.

3. Apa saja jenis-jenis dokumen TI?

Dokumentasi TI dapat mencakup berbagai jenis dokumen, seperti panduan pengguna, panduan teknis, prosedur operasi standar (SOP), diagram jaringan, file konfigurasi, panduan pemecahan masalah, dan artikel basis pengetahuan. Jenis dokumen umum lainnya meliputi dokumen arsitektur sistem, dokumentasi API, panduan onboarding, serta kebijakan kepatuhan atau keamanan. Setiap jenis dokumen memiliki tujuan spesifik, mulai dari membantu pengguna akhir mengoperasikan perangkat lunak hingga memfasilitasi tim TI dalam memelihara dan memecahkan masalah sistem secara efisien.

4. Jenis perangkat lunak apa IT Glue?

IT Glue adalah platform dokumentasi TI khusus yang dirancang untuk penyedia layanan terkelola (MSP) dan tim TI. Platform ini membantu organisasi menyimpan, mengatur, dan mengakses informasi TI penting seperti kata sandi, konfigurasi jaringan, inventaris aset, dan dokumentasi proses dengan aman. IT Glue berbasis cloud dan menawarkan fitur seperti pemetaan hubungan, kontrol versi, dan integrasi dengan alat manajemen TI lainnya, sehingga memudahkan tim untuk mempertahankan dokumentasi yang selalu terbaru dan mudah diakses.