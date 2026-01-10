9 Alat AI Terbaik untuk Manajemen Acara yang Lebih Lancar pada Tahun 2026

Apakah Anda sedang merencanakan pesta terbesar tahun ini untuk bisnis Anda? Mulai dari menjadwalkan postingan media sosial, penjualan tiket, hingga pemilihan lokasi, Anda pasti sibuk sekali berusaha menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi para peserta.

Namun, perencanaan acara melibatkan banyak hal yang harus diurus, dan Anda hanyalah manusia biasa. Mengapa tidak membiarkan kecerdasan buatan (AI) membantu meringankan beban Anda?

Bahkan penyelenggara acara yang paling berpengalaman pun dapat memanfaatkan otomatisasi. Baik itu proses check-in dan pendaftaran acara, pengiriman pesan di platform manajemen acara Anda, atau pengelolaan jadwal acara, ada alat AI yang dapat menghemat waktu Anda.

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara memilih alat AI terbaik untuk merencanakan, mengatur, dan menganalisis dampak manajemen acara, serta memperkenalkan sembilan alat favorit kami. ?️

Merencanakan konferensi internasional sangat berbeda dengan merencanakan pertemuan bisnis B2B besar untuk tim penjualan Anda. Setiap acara memiliki nuansanya sendiri, jadi jika Anda mencari alat manajemen acara berbasis AI, carilah fitur-fitur yang bermanfaat seperti:

Otomatisasi alur kerja: Anda membutuhkan alat manajemen acara yang Anda membutuhkan alat manajemen acara yang menyederhanakan proses perencanaan sebanyak mungkin. Carilah teknologi AI yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mempermudah pemilihan lokasi, penjadwalan acara , atau pengaturan platform acara untuk acara virtual Manajemen peserta: Biarkan AI mengurus pendaftaran dan check-in peserta. Jika Anda menggunakan alat AI yang tepat, alat tersebut bahkan dapat membantu mencocokkan peserta untuk peluang jaringan di acara tersebut Bantuan pemasaran: Butuh bantuan menulis postingan media sosial atau menyusun email promosi yang sempurna? AI manajemen acara siap membantu Anda. Butuh bantuan menulis postingan media sosial atau menyusun email promosi yang sempurna? AI manajemen acara siap membantu Anda. Alat ini menangani segala jenis upaya pemasaran , mulai dari pembuatan teks, grafis, hingga video Analisis data: Tingkatkan kualitas acara Anda di masa depan. AI mengambil data dari alat manajemen acara Anda dan dengan cepat mengidentifikasi tren menarik terkait keterlibatan peserta, tindak lanjut, dan lainnya. Jika Anda merasa pusing setiap kali mencoba melihat data demografis, Tingkatkan kualitas acara Anda di masa depan. AI mengambil data dari alat manajemen acara Anda dan dengan cepat mengidentifikasi tren menarik terkait keterlibatan peserta, tindak lanjut, dan lainnya. Jika Anda merasa pusing setiap kali mencoba melihat data demografis, alat AI terbaik dapat menemukan wawasan berharga hanya dalam beberapa menit

Perencana acara terbiasa menangani pemilihan menu, memesan pembicara tamu, dan menegosiasikan kontrak tempat acara. Namun, mengapa harus bekerja lebih keras dari yang diperlukan?

Para profesional acara kini memiliki kesempatan menarik untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam proses kerja mereka. Alat-alat ini dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja, mengumpulkan wawasan berharga, dan meringankan beban logistik acara. Hasilnya? Acara yang lebih sukses, data acara yang lebih lengkap, dan banyak waktu yang dihemat.

Jika Anda siap mencari asisten AI Anda sendiri, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Gulir ke bawah dan coba sembilan alat manajemen acara berbasis AI favorit kami untuk tahun 2024.

Mulailah Menggunakan ClickUp untuk Acara ClickUp AI memungkinkan tim penjualan untuk lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan cara memeriksa, memperpendek, atau menyusun draf teks email

Ingin aplikasi perencanaan acara yang bisa melakukan semuanya? ClickUp memang lebih dikenal sebagai platform manajemen proyek, tetapi alat AI kami benar-benar patut dibanggakan. ?

Dengan ratusan prompt yang didukung oleh riset, ClickUp AI adalah satu-satunya asisten berbasis AI yang dirancang khusus untuk peran Anda sebagai perencana acara. Baik Anda membutuhkan bantuan untuk mencari vendor, lokasi, pembicara, atau topik sesi, ClickUp AI cukup mumpuni untuk menangani bahkan tugas-tugas tersulit demi proses perencanaan acara yang sukses. Anda juga dapat menggunakan ClickUp AI untuk:

Buat tugas manajemen acara di dalam ClickUp

Tulis rencana acara dan manfaatkan templat perencanaan acara

Cari ide-ide acara perusahaan yang unik dan kreatif yang pasti disukai oleh para peserta acara Anda

Buat konten untuk acara

ClickUp Brain menyediakan ringkasan yang dihasilkan AI mengenai pembaruan terbaru pemesanan tempat untuk acara yang akan datang.

Karena ClickUp AI terintegrasi dengan proyek dan tugas ClickUp, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk melacak semua tugas acara Anda di satu tempat. Pastikan tim Anda bertanggung jawab dan lihat kemajuan Anda di Dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan.

Selain itu, ClickUp memiliki ratusan templat yang dirancang untuk menangani semua pekerjaan untuk Anda, sehingga Anda hampir tidak perlu repot-repot. Lihatlah Templat Manajemen Acara ClickUp untuk mencatat tugas dan tenggat waktu, berkolaborasi dengan tim perencanaan Anda, dan memantau anggaran Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Keterbatasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia untuk paket berbayar

Beberapa pengguna ClickUp merasa kewalahan saat pertama kali bergabung karena ada begitu banyak alat yang bisa dicoba

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.300 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

ClickUp memungkinkan kita semua bekerja dalam satu program dan mengurus acara bersama-sama selama tahap praproduksi, dan pada hari acara pun, kita dapat melaksanakannya dengan yakin bahwa semua detail kita terpusat di satu tempat

2. ChatGPT

Melalui ChatGPT

ChatGPT dari OpenAI hampir membuat internet heboh saat diluncurkan pada tahun 2022. Meskipun bukan alat AI paling canggih untuk perencana acara, namun jika Anda membutuhkan bantuan untuk media berbasis teks, ini adalah alat gratis yang sangat berguna untuk disimpan sebagai cadangan.

ChatGPT sangat ideal untuk mencari ide dan inspirasi. Berikan informasi tentang audiens target Anda, topik acara, dan hasil yang Anda inginkan. Hasilnya mungkin tidak sempurna pada percobaan pertama, tetapi dengan sedikit arahan, AI ini akan memberikan tepat apa yang Anda butuhkan.

Fitur terbaik ChatGPT

Gunakan chatbot untuk sesi brainstorming topik atau ide lokasi

Buat rencana acara yang menarik lebih banyak calon peserta

Buat teks promosi acara, alur check-in digital, dan lainnya untuk situs web acara Anda

Batasan ChatGPT

ChatGPT sering mengalami gangguan

ChatGPT tidak dapat membuat konten multimedia atau mengelola proses perencanaan acara yang sebenarnya

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 340 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 20 ulasan)

3. Soundraw

Melalui Soundraw

Meskipun ChatGPT hanya menghasilkan konten teks, Soundraw hanya menghasilkan musik AI. Jika tim perencana acara Anda mencari irama yang menggemparkan lantai dansa untuk pesta dansa DJ yang akan datang, Soundraw adalah pilihan yang tepat untuk Anda. ??

Alat ini menghilangkan kerumitan perizinan musik dengan menciptakan trek musik yang sepenuhnya unik khusus untuk bisnis atau acara Anda. Cukup masukkan beberapa teks, dan alat AI untuk acara ini akan mengurus sisanya.

Meskipun alat ini tidak akan merencanakan seluruh acara Anda, alat ini tetap menjadi pilihan yang baik bagi manajer acara yang membutuhkan musik khusus dengan anggaran terbatas.

Fitur terbaik Soundraw

Buatlah lagu unik Anda sendiri untuk acara yang tak tertandingi

Buat musik tanpa batas berdasarkan masukan mengenai suasana, genre, dan durasi

Sesuaikan lagu dengan Soundraw music mixer

Keterbatasan Soundraw

Soundraw tidak dilengkapi dengan alat perencanaan acara atau logistik

Soundraw memiliki pilihan suasana dan genre yang terbatas

Harga Soundraw

Gratis

Creator: $16,99/bulan, ditagih per tahun

Artist: $29,99/bulan, ditagih per tahun

Peringkat dan ulasan Soundraw

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Jasper

Melalui Jasper

Jasper mengkhususkan diri pada konten AI yang sesuai dengan merek. Seperti ChatGPT, alat ini sebagian besar bekerja dengan konten berbasis teks, tetapi dilengkapi dengan fitur pemasaran untuk mempromosikan acara Anda. Gunakan AI Jasper untuk menulis blog, membuat kalender konten, merencanakan kampanye media sosial, mengoptimalkan konten untuk SEO, dan menjalankan kampanye pemasaran terintegrasi.

Namun, jika Anda membutuhkan gambar, Jasper juga memiliki solusinya. Generator seni AI Jasper menghasilkan gambar beresolusi tinggi dan bebas royalti untuk acara. Tentu saja, mungkin perlu sedikit arahan untuk mendapatkan hasil yang tepat sesuai kebutuhan Anda, tetapi prosesnya tetap lebih cepat daripada menelusuri situs foto stok.

Fitur terbaik Jasper

Masukkan gaya bahasa Anda, dan Jasper akan berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikannya dengan kepribadian merek Anda

Buat karya seni AI hanya dengan beberapa prompt teks

Gunakan lebih dari 50 templat Jasper untuk pembuatan teks

Batasan Jasper

Generator seni AI Jasper tidak selalu menghasilkan gambar berkualitas

Beberapa pengguna mengatakan bahwa teknologi penyesuaian nada suara Jasper tidak selalu berfungsi dengan baik

Harga Jasper

Creator: $39/bulan untuk satu pengguna

Teams: $99/bulan untuk tiga pengguna

Bisnis: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Jasper

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.800 ulasan)

5. Lumen5

Melalui Lumen5

Lumen5 adalah platform video drag-and-drop yang intuitif. Platform ini sangat mirip dengan solusi seperti PowerPoint, jadi jika Anda bisa membuat presentasi slide, Anda juga bisa membuat video di Lumen5. ?️

Lumen5 pada dasarnya adalah platform video DIY, tetapi memiliki alat AI khusus untuk perencana acara. Fitur AI-nya secara otomatis mengubah blog menjadi video, yang secara signifikan mengurangi waktu yang Anda habiskan untuk mempromosikan sorotan pasca-acara di media sosial.

Fitur terbaik Lumen5

Ubah teks tertulis menjadi video

Lihat ratusan templat dari Lumen5

Akses gambar dan video berlisensi dari Unsplash dan Shutterstock

Keterbatasan Lumen5

Beberapa pengguna mengatakan bahwa templatnya terbatas

Pengguna lain mengatakan bahwa fitur audio, seperti narasi, masih perlu diperbaiki

Harga Lumen5

Basic: $19/bulan, ditagih per tahun

Paket Pemula: $59/bulan, ditagih per tahun

Profesional: $149/bulan, ditagih per tahun

Sesuai Pesanan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Lumen5

G2: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 130 ulasan)

6. Marketing CoPilot

Melalui Marketing CoPilot

Mencari alat pemasaran acara? Marketing CoPilot siap membantu Anda. Alat kalender pemasaran dan saluran penjualan ini mendukung promosi acara, jadi jika Anda ingin meningkatkan jumlah peserta acara, ini mungkin alat yang tepat untuk Anda.

Alat AI Marketing CoPilot dibangun di atas ChatGPT, namun menambahkan lapisan pengetahuan yang berfokus pada pemasaran di atas jawaban-jawaban tersebut untuk memberikan informasi yang lebih relevan. Alat ini dirancang untuk B2B, jadi jika Anda merencanakan konferensi industri besar yang ditujukan untuk para pemimpin bisnis, Marketing CoPilot akan menangani pembuatan funnel, promosi, dan pemrosesan data peserta untuk Anda.

Fitur terbaik Marketing CoPilot

Buat konten AI dengan alat AI berbasis ChatGPT dari Marketing CoPilot

Buat strategi konten yang unik dan buat teks dengan perangkat lunak manajemen acara berbasis AI-nya

Marketing CoPilot bekerja dengan baik bersama solusi Microsoft, jadi jika Anda adalah perusahaan yang menggunakan Microsoft, ini adalah pilihan yang tepat.

Batasan Marketing CoPilot

Marketing CoPilot belum memiliki banyak ulasan

Alat AI ini lebih berfokus pada funnel, pendapatan, dan pemasaran daripada pada perencanaan acara itu sendiri

Harga Marketing CoPilot

Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Marketing CoPilot

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Murf

Melalui Murf

Ingin memandu peserta konferensi dengan suara pengumuman yang terdengar profesional? Tidak perlu menyewa pengisi suara: Gunakan Murf untuk menghasilkan narasi suara berbasis AI. ?

Alat manajemen acara berbasis AI ini menghasilkan narasi berkualitas studio yang terdengar persis seperti suara manusia sungguhan. Gunakan Murf untuk pengumuman konferensi, video, dan presentasi di acara Anda berikutnya. Anda bebas menyesuaikan Murf sesuka hati, sehingga ini adalah impian yang menjadi kenyataan bagi bisnis mana pun yang perlu menghasilkan narasi khusus dalam hitungan menit.

Fitur terbaik Murf

Buat narasi suara yang unik dan profesional dengan teknologi text-to-speech Murf

Gunakan kloning suara untuk meniru audio yang sudah ada

Tambahkan narasi ke video dan Google Slides

Keterbatasan Murf

Beberapa pengguna mengatakan bahwa narasi suara Murf terkadang terdengar seperti robot

Filter suara ini belum secanggih yang diharapkan oleh sebagian pengguna

Harga Murf

Gratis

Basic: $19 per bulan per pengguna, ditagih secara tahunan

Pro: $26 per bulan per pengguna, ditagih secara tahunan

Enterprise: $75 per bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Murf

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (4 ulasan)

8. Taskade

Melalui Taskade

Taskade mengklaim diri sebagai alat AI serba guna. Meskipun tidak khusus untuk perencanaan acara, kelima alat berbasis AI-nya dapat mengintegrasikan pekerjaan Anda untuk menghemat waktu.

Jika Anda ingin pengalaman serupa ChatGPT, obrolanlah dengan AI Taskade untuk menghasilkan konten yang disesuaikan dengan tugas-tugas perencanaan acara umum. AI ini juga terintegrasi dengan fitur-fitur Taskade lainnya, membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.

Fitur terbaik Taskade

Pilih dari lebih dari 700 tugas otomatis bawaan

Visualisasikan catatan dengan sinkronisasi real-time

Buat peta pikiran dan alur kerja AI dalam hitungan detik

Keterbatasan Taskade

Taskade bukanlah aplikasi acara, sehingga tidak memiliki beberapa fitur khusus perencanaan acara

Harga Taskade

Pro: $19/bulan untuk hingga 10 pengguna, ditagih per tahun

Paket Bisnis: $49/bulan untuk hingga 25 pengguna, ditagih per tahun

Ultimate: $99/bulan untuk hingga 50 pengguna, ditagih per tahun

Peringkat dan ulasan Taskade

G2: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

9. Namelix

Melalui Namelix

Namelix bukanlah alat AI murni untuk manajemen acara, tetapi tetap dapat mempercepat beberapa aspek perencanaan acara. Ini adalah alat pembuat nama bisnis gratis yang menghasilkan nama dan frasa yang singkat namun menarik. ✨

Jika Anda mencari nama acara atau tagline yang kreatif, Namelix adalah alat yang tepat untuk Anda. Algoritma pembelajaran mesinnya mampu belajar seiring penggunaan, sehingga semakin sering Anda memberikan masukan, semakin relevan pula opsi yang direkomendasikan.

Fitur terbaik Namelix

Buat nama atau slogan acara yang menarik

Saring hasil berdasarkan kata kunci, durasi, dan lainnya

Gunakan Namelix lebih sering untuk melatih platform ini

Keterbatasan Namelix

Namelix tidak memiliki fitur khusus untuk perencanaan acara

Alat ini belum memiliki banyak ulasan

Harga Namelix

Gratis

Peringkat dan ulasan Namelix

G2: N/A

Capterra: N/A

Gabungkan Teknologi Acara dengan Manajemen Proyek dan Lainnya

Manajemen acara adalah proses logistik yang rumit. Untungnya, ada banyak alat AI untuk manajemen acara yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan Anda dan membantu Anda merencanakan pengalaman acara yang lebih baik.

Meskipun kami menyukai alat AI dalam daftar ini, sebagian besar di antaranya masih memerlukan beberapa alat lain agar acara dapat terlaksana dengan baik.

Jika Anda bosan berpindah-pindah antar platform (dan kami mengerti perasaan Anda), gunakan ClickUp. ClickUp menggabungkan alat AI, tugas, templat, otomatisasi, papan tulis, dan kolaborasi tim Anda ke dalam satu platform.

Tapi jangan hanya percaya kata-kata kami. Coba ClickUp hari ini—gratis selamanya.

Ya! Banyak alat AI yang dirancang untuk acara virtual atau hybrid. Alat-alat ini dapat mengoptimalkan penjadwalan lintas zona waktu, menyesuaikan pengalaman peserta, dan mengelola metrik keterlibatan—semuanya dengan lebih sedikit intervensi manual dari tim Anda.

Meskipun Jasper dan ChatGPT sangat bagus untuk pembuatan konten secara mandiri, ClickUp mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja proyek Anda. Artinya, Anda dapat membuat, menugaskan, dan melacak konten terkait acara di satu tempat—tanpa perlu berpindah-pindah alat.

Tentu saja. Dengan tugas yang dapat disesuaikan, otomatisasi, dan komentar dalam tugas di ClickUp, Anda dapat mengelola persetujuan acara secara terpusat, melacak umpan balik, dan memastikan setiap tugas (bahkan pesanan kopi) terselesaikan.

Cari alat yang menawarkan otomatisasi alur kerja, dukungan pemasaran, pengelolaan peserta, dan analisis real-time. Nilai tambah jika alat tersebut terintegrasi dengan teknologi yang Anda gunakan saat ini dan mendukung kolaborasi tim.