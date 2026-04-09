A 10 legjobb ClickUp-sablon a több LLM-kísérletekhez

Három szolgáltató, tizenkét promptváltozat és nulla lehetőség a legjobb eredmények reprodukálására – így végződik a legtöbb multi-LLM kísérlet nyomonkövetési rendszer nélkül.

Ezek a ClickUp-sablonok közös, egységes keretrendszert biztosítanak csapatának a több LLM-kísérletek tervezéséhez, futtatásához és összehasonlításához. És a legjobb az egészben? Mindent lefednek a hipotézisek naplózásától és a minőségi értékeléstől kezdve az érdekelt felek jóváhagyásáig és a végleges kutatási jelentésekig.

Akkor vágjunk bele! 👀

A több LLM-kísérlet nyomon követésére szolgáló sablonok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés az ebben az útmutatóban bemutatott, több LLM-kísérlet nyomon követésére szolgáló sablonokról:

📚 Olvassa el még: ClickUp PromptOps sablonok AI munkafolyamatokhoz

Mi az a több LLM-kísérlet nyomon követése?

A több LLM-kísérlet nyomon követése azt jelenti, hogy szisztematikusan naplózzuk, összehasonlítjuk és elemezzük két vagy több nagy nyelvi modell kimenetét ugyanazon promptok vagy értékelési kritériumok alapján. Bármely csapatnak, amelyik eldönti, melyik LLM-et telepíti – vagy különböző feladatokhoz keveri a modelleket –, szüksége van egy megismételhető módszerre, amellyel rögzítheti, mi történt, mi működött és miért.

Struktúra nélkül a csapatok szétszórt jegyzetekkel maradnak a különböző eszközökön. Senki sem tudja megmondani, melyik modellverziót melyik prompttal tesztelték, és az eredmények megosztása azokkal, akik nem voltak jelen a helyszínen, találgatássá válik.

Ez az AI-terjedés – az AI-eszközök, modellek és platformok felügyelet és stratégia nélküli, nem tervezett elterjedése – minden olyan csapatot érint, amely több AI-eszközt használ, de nincs közös munkaterülete.

A több LLM-kísérlet nyomon követése a következőket vizsgálja:

Komponens Példák Modellek ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Promptok Rendszerpromptok, felhasználói promptok, kevés példával rendelkező példák Paraméterek Hőmérséklet, maximális tokenek, top-p Kimenetek Nyers válaszok, késleltetés, tokenhasználat Értékelési mutatók Pontosság, BLEU/ROUGE pontszámok, emberi értékelések, költség Metaadatok Időbélyegek, adatkészlet-verziók, környezeti információk

📝 Gyors megjegyzés: A kísérletek nyomon követése és a gépi tanulás megfigyelhetősége nem ugyanaz. A nyomon követés a strukturált nyilvántartási réteg. A megfigyelhetőség a valós idejű figyelemmel kísérést és riasztásokat kezeli. A sablonok a nyomon követés részét fedik le, anélkül, hogy mérnöki beállításokra lenne szükség.

Mire kell figyelni a több LLM-kísérlet nyomon követésére szolgáló sablonoknál?

Mielőtt sablont választana, világos értékelési kritériumokra van szüksége. ✨

Strukturált kísérleti mezők: Külön mezők a modell nevéhez, a prompt verziójához, a paraméterekhez és a kimenethez – nem egy üres dokumentum, amit magának kell összeállítania

Egymás melletti összehasonlító elrendezés: Tekintse meg az A modell és a B modell eredményeit ugyanazon a nézeten, anélkül, hogy a lapok között kellene váltania

Értékelési mutatók nyomon követése: Beépített oszlopok a pontosság, a relevancia, a késleltetés, a tokenenkénti költség és a hallucinációs arány értékeléséhez

Állapot és döntési munkafolyamat: Jelölje meg a kísérleteket tervezett, folyamatban lévő, befejezett vagy elutasítottként, hogy mindenki láthassa, hol tartanak a dolgok

Együttműködési funkciók: A megjegyzések, említések és a kijelölt felelősök segítségével a kísérletező és a döntéshozó mindig szinkronban maradnak

Műszerfal vagy jelentési réteg: Összegezze az egyes eredményeket egy Összegezze az egyes eredményeket egy áttekintő nézetben a vezetőség számára

Rugalmasan kezelhető különböző kísérlettípusok: Két modell összehasonlítása és egy modell promptváltozatai is kezelhetők újratervezés nélkül

🧠 Érdekesség: A Transformer-t az egyik legbiztosabb hangvételű cikkcímmel mutatták be: „Attention Is All You Need” (Csak a figyelemre van szükség). A cikk kizárólag figyelmi mechanizmusokon alapuló modellt javasolt, teljesen elhagyva a rekurziót és a konvolúciókat – és ez az architektúra lett a modern LLM-ek alapja.

10 ClickUp-sablon a több LLM-kísérlet nyomon követéséhez

Az itt felsorolt összes sablon megtalálható a ClickUp sablonkönyvtárában. Mindegyiket testreszabhatja egyedi mezőkkel, állapotokkal, nézetekkel, automatizálásokkal és még sok mással.

1. ClickUp kísérleti terv és eredmények sablon

Hasonlítsa össze a modellkísérleteket, és rögzítse a döntéseket a ClickUp kísérleti terv és eredmények sablonjával

A több LLM-et érintő kísérleteket könnyű végrehajtani, de később sokkal nehezebb értelmezni őket. Egy eredmény pillanatnyilag ígéretesnek tűnhet, de gyorsan elveszíti értékét, ha a csapat nem tudja nyomon követni, hogy mit teszteltek, milyen beállításokat használtak, vagy hogyan született a végső döntés.

A ClickUp kísérleti terv és eredmények sablonja egy helyet biztosít a csapatoknak, ahol a kísérlet futtatása előtt meghatározhatják azt, majd utána rögzíthetik az eredményeket. Ez megkönnyíti a modellek, a promptok és a konfigurációk összehasonlítását a különböző kísérletek között anélkül, hogy elveszítenék a végső döntés mögötti érvelést.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Hipotézis mező: A megerősítő torzítás elkerülése érdekében adja meg előrejelzését, mielőtt bármilyen tesztet futtatna

Tesztkonfigurációs szakasz: Naplózza a szolgáltatót, a modell verzióját és a hőmérsékleti beállítást Naplózza a szolgáltatót, a modell verzióját és a hőmérsékleti beállítást a ClickUp egyéni mezőivel

Döntési napló: Hagyja, hogy Hagyja, hogy a ClickUp Brain automatikusan generáljon kísérleti összefoglalókat az eredményadatokból

✅ Legalkalmasabb: strukturált LLM-értékeléseket végző AI-termékmenedzserek számára.

💡 Profi tipp: A több LLM-et érintő kísérletek gyorsan hatalmas mennyiségű kimenetet generálhatnak. A ClickUp Brain segít értelmezni az eredményeket azáltal, hogy összefoglalja a megállapításokat, egységesíti a tanulságokat, és az eredményeket nyomon követhető feladatokká alakítja egyetlen, összevont munkaterületen. Így a kísérlet nem egy halom válaszként végződik, hanem olyasmiként, amit a csapata áttekinthet, alapján cselekedhet, és amire építhet.

2. ClickUp növekedési kísérletek táblás sablon

Használja a ClickUp Growth Experiments Whiteboard sablont ötleteléshez, prioritások meghatározásához és az ötletek feladatokká alakításához

Amint a csapatának több kísérleti ötlete van, mint amennyit ténylegesen végre tud hajtani, a kihívás a tesztelésről a kiválasztásra helyeződik át. Egy prompt összehasonlítása három továbbihoz vezet, a különböző szolgáltatók új változókat nyitnak meg, és hamarosan a felhalmozódott feladatok gyorsabban növekednek, mint ahogy a csapat értékelni tudja őket.

A ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template vizuális felületet biztosít a korai fázisban lévő gondolatok rendezéséhez. A vizuális vászonra épülő sablon segít a csapatoknak az ötletek feltérképezésében, a legerősebb összehasonlítások felismerésében és a legjobbak megvalósításában.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vizuális kísérleti backlog: Csoportosítsa a teszteket felhasználási eset vagy szolgáltató szerint egy szabad formájú vásznon Csoportosítsa a teszteket felhasználási eset vagy szolgáltató szerint egy szabad formájú vásznon a ClickUp Whiteboards segítségével

Prioritási szavazás: Hagyja, hogy a csapat tagjai szavazzanak arról, mely összehasonlítások a legfontosabbak

AI-brainstorming: Használja a ClickUp Brain-t kísérleti ötletek generálásához vagy hipotézisek átfogalmazásához

✅ Legalkalmasabb: Projektmenedzserek és kutatási vezetők számára, akik nagy mennyiségű kísérleti feladatot kezelnek.

📚 Olvassa el még: Ingyenes, testreszabható növekedési kísérleti sablonok vállalkozása fejlesztéséhez

3. ClickUp táblázatsablon

Kövesse nyomon a kísérletek futását pontszámokkal és megjegyzésekkel a ClickUp táblázatsablon segítségével

Ha csapata eddig a Google Sheetsben vagy az Excelben rögzítette a kísérleteket, a ClickUp táblázatsablon nagyon hasonló lesz. A ClickUp táblázati nézetén alapul.

Minden sor egy kísérleti futtatást jelent (modell + prompt + paraméterek), az oszlopok pedig a kimeneteket, pontszámokat, késleltetést, költségeket és megjegyzéseket rögzítik – mindezt beépített együttműködési és automatizálási funkciókkal.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Beírt, szűrhető oszlopok: Használja a ClickUp egyéni mezőit a legördülő menükhez (modellszolgáltató), számokhoz (késleltetés) és értékelésekhez (minőségi pontszám)

Tömeges rendezés és szűrés: Rendezze több száz kísérleti futást bármely mező szerint, anélkül, hogy a táblázatkezelő program teljesítménye romlana

Automatikus értesítések: A ClickUp Automations segítségével riasztásokat indíthat el, amikor egy kísérlet állapota „Befejezve” -re változik.

✅ Legalkalmasabb: ismétlődő kísérleti naplókat kezelő AI-műveleti csapatok számára.

🧠 Érdekesség: A neurális hálózatok régebbiek, mint az „AI” kifejezés. 1943-ban Warren McCulloch és Walter Pitts publikálták az első matematikai modellt egy mesterséges idegsejtről.

4. ClickUp szoftver-összehasonlító sablon

Hasonlítsa össze az LLM-szolgáltatókat közös kritériumok alapján a ClickUp szoftver-összehasonlító sablon segítségével

A ClickUp szoftver-összehasonlító sablon, amelyet eredetileg eszközök közös kritériumok alapján történő értékelésére terveztek, tökéletesen alkalmas az LLM-szolgáltatók közvetlen összehasonlítására.

A gyártók helyett az OpenAI, az Anthropic, a Google és a Mistral termékeit hasonlítja össze a kimeneti minőség, a sebesség, a költség, a kontextusablak mérete és a biztonsági funkciók tekintetében.

Ha több modell is különböző okokból ígéretesnek tűnik, ez a sablon segít összehasonlítani őket ugyanazon döntési kritériumok alapján, és magabiztosabban meghozni a végső döntést.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

✅ Legalkalmasabb: Termék- és mérnöki vezetők számára, akik a biztonsági vagy beszerzési érdekelt felekkel együtt vizsgálják a modellek előny-hátrányait.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy hetekig nyitva tartja a munkával kapcsolatos kutatási lapjait. A válaszadók további 23%-a számára ezek a fontos lapok kontextussal teli AI-csevegési szálakat tartalmaznak. Alapvetően a nagy többség a memóriát és a kontextust a törékeny böngészőfülekre bízza.

5. ClickUp projektmenedzsment irányítópult sablon

Kövesse nyomon a kísérletek állapotát és eredményeit a különböző szolgáltatóknál a ClickUp projektmenedzsment irányítópult sablon segítségével

Ha négy szolgáltatónál több mint 50 kísérleti futtatást kezel, az egyes feladatnézetek már nem elegendőek. A ClickUp projektmenedzsment-irányítópult-sablon összesíti a kísérleti feladatok adatait widgetekbe, és mindezt egyetlen képernyőn jeleníti meg.

Ez rendkívül hasznos, ha a kísérleti programja néhány egyszeri tesztnél tovább bővül. Ahelyett, hogy minden futást külön-külön vizsgálna, figyelemmel kísérheti a teljes tesztelési folyamat állapotát, és észreveheti, hol csökken a lendület.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A kísérletek állapotának megoszlása: Egy pillantásra láthatja, hány kísérlet van tervben, folyamatban vagy már befejeződött

Eredmények modellszolgáltatók szerint: Hasonlítsa össze, melyik modell teljesít a legjobban az összes befejezett kísérletben

A munkaterhelés átláthatósága: A ClickUp Workload View segítségével figyelje, hogy csapatában ki van túlterhelve a kísérleti feladatokkal

✅ Legalkalmasabb: Alkalmazott AI vezetők számára, akik a kutatók, prompt-mérnökök és lektorok közötti kísérleti teljesítményt irányítják.

🔮 Bónusz: A láthatóság csak egy része a több LLM-kísérletek méretezésének.

6. ClickUp heti állapotjelentés sablon

Használja a ClickUp heti állapotjelentés-sablont a frissítések, az előrehaladás, a közelgő feladatok és az akadályok összefoglalásához

A ClickUp heti állapotjelentés-sablon hasznos a befejezett tesztek és a korai eredmények nyomon követéséhez. Ezen felül segít azonosítani az esetleges akadályokat, mint például az API-hozzáférés késedelme, hiányzó adatkészletek vagy a bírálói visszajelzésekre való várakozás.

Az olyan szakaszok, mint a projekt áttekintése, a főbb eredmények és a heti frissítések megkönnyítik az előrehaladás bemutatását anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene készíteni a jelentést.

Ez rendkívül jól működik, amikor a kísérletek gyorsan haladnak, és a vezetésnek világos képet kell kapnia arról, mi változott a héten.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Automatikusan generált jelentési feladatok: Hozzon létre minden héten egy új jelentési feladatot a ClickUp Automations segítségével előre alkalmazott sablon használatával

AI által készített összefoglalók: Hagyja, hogy a ClickUp Brain a befejezett feladatokból merítsen, és perceken belül elkészítse az Hagyja, hogy a ClickUp Brain a befejezett feladatokból merítsen, és perceken belül elkészítse az állapotösszefoglalót

Blokkoló tényezők nyomon követése: Jelölje meg a függőségeket, hogy a vezetőség tudja, mit kell feloldani

✅ Legalkalmasabb: Értékelő csapatok számára, akik ismétlődő tesztciklusokat futtatnak különböző promptok, szolgáltatók és felhasználási esetek között.

💟 Bónusz: Dolgozzon okosabban – bízza a Super Agentre a kísérleteihez szükséges napi állapotjelentések elkészítését!

7. ClickUp tevékenységi jelentés sablon

Kövesse nyomon a kísérletek előzményeit és a következő lépéseket a ClickUp tevékenységi jelentés sablon segítségével

Egy modellváltoztatás életbe lép. Két héttel később valaki megkérdezi, miért módosították a promptot, ki hagyta jóvá az új verziót, és hogy a csapat rögzítette-e valahol az eredményt. Ha ez a történet kommentekben, feladatokban és szétszórt jegyzetekben található, a válasz megadása tovább tart, mint kellene.

A ClickUp tevékenységi jelentés sablon egyértelműen rögzíti a csapatok számára, hogy mi történt a kísérleti ciklus során. Használhatja a teljesített és függőben lévő feladatok, a következő lépések, a kis sikerek és a folyamatbeli problémák egy helyen történő naplózására. Azoknál a csapatoknál, amelyek szabályozott környezetben dolgoznak, vagy bármilyen olyan munkafolyamatban, ahol nyomon követhetőségre van szükség, ez a nyilvántartás fontos.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Automatikusan kitöltődő ellenőrzési napló: A ClickUp beépített tevékenységkövető funkciójával automatikusan rögzítheti a feladatváltozásokat, a hozzáadott megjegyzéseket és az állapotfrissítéseket.

Tartsa áttekinthetővé a jelentések nyomon követését: Használja Használja a ClickUp Docs-ot a teljesített munkák, a függőben lévő tételek, a következő lépések és a folyamatjegyzetek rögzítésére egy folyamatos nyilvántartásban

Időbélyeggel ellátott rekordok: Gondoskodjon arról, hogy minden bejegyzés tartalmazza a dátumot és az időbélyeget Gondoskodjon arról, hogy minden bejegyzés tartalmazza a dátumot és az időbélyeget a teljes nyomon követhetőség érdekében

✅ Legalkalmasabb: AI-irányítási csapatok számára, akik a kísérleti ciklusok során áttekintik a promptok, modellek és jóváhagyások előzményeit.

📚 Olvassa el még: A legjobb LLM-ek nyelvi összefoglaláshoz

💡 Profi tipp: A több LLM-kísérlet futtatása általában azt jelenti, hogy túl sok lap között kell ugrálnia. A ClickUp Brain MAX a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t egyetlen asztali kiegészítőbe egyesíti, így a modellek között válthat anélkül, hogy a jegyzeteket, kérdéseket és a követő munkákat különböző eszközök között kellene felosztania.

8. ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon

A ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista sablon segítségével ellenőrizze a kísérlet beállításainak minőségét a kísérlet elindítása előtt.

Egyetlen rossz beállítás is tönkreteheti a tiszta modell-összehasonlítást. Egy elmulasztott hőmérséklet-beállítás, egy megváltozott prompt vagy egy túl későn meghatározott értékelési rendszer eltorzíthatja az eredményt, mielőtt észrevenné. Ha ez megtörténik, a kísérlet papíron teljesnek tűnik, de az eredmények megbízhatóságát nehéz elhinni.

A ClickUp minőség-ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon strukturált módszert kínál a csapatoknak a beállítások minőségének felülvizsgálatára, mielőtt a kísérlet továbbhaladna. A ClickUp lista nézetében minden kísérlet rendelkezhet saját ClickUp ellenőrzőlistával, amely biztosítja a promptok konzisztenciáját, a paraméterek felülvizsgálatát, az értékelésre való felkészültséget és a végső jóváhagyást.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Paraméterek konzisztenciájának ellenőrzése: Ellenőrizze, hogy a promptok, a hőmérséklet, a maximális tokenek és az egyéb paraméterek minden tesztelt modellben megegyeznek-e

Értékelési rubrika megerősítése: Győződjön meg arról, hogy a kimenetek áttekintése előtt meghatározták az értékelési kritériumokat

Állapot-szűrés: Akadályozza meg, hogy egy kísérlet a „Befejezve” állapotba kerüljön, amíg a ClickUp Automations segítségével az összes ellenőrzőlista-elemet le nem jelölte.

✅ Legalkalmasabb: AI QA vezetők számára, akiknek ismétlődő, bevezetés előtti ellenőrzésre van szükségük a modellek összehasonlításához.

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet csökkenteni az AI torzítását?

9. ClickUp UAT jóváhagyási sablon

Dokumentálja a modellajánlásokat és a végleges jóváhagyásokat a ClickUp UAT jóváhagyási sablon segítségével

Előfordulhat, hogy egy modell megnyeri a kísérletet, de mégsem áll készen a termelésre. Valakinek még mindig meg kell erősítenie az ajánlást, át kell tekintenie az ismert kockázatokat, és jóvá kell hagynia a bevezetést.

A ClickUp UAT jóváhagyási sablon hivatalos módszert kínál a csapatoknak e hiányosság pótlására. Használja a kísérlet összefoglalójának, az ajánlott modellbeállításoknak, a legfontosabb eredményeknek, az ismert korlátozásoknak és a végleges jóváhagyásoknak egy helyen történő dokumentálására.

Ez jól működik olyan multi-LLM programoknál, ahol a végső döntéshez több kell, mint egy verbális igennel.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Jóváhagyói státusz nyomon követése: Rögzítse az egyes érdekelt felek döntéseit (jóváhagyva, elutasítva, függőben) a ClickUp egyéni mezőinek segítségével

Automatikus jóváhagyási értesítések: A ClickUp Automations segítségével riasztásokat indíthat el, amikor jóváhagyásra van szükség

Adjon hozzá kontextust a végső döntés előtt: Használja Használja a ClickUp Clips funkciót , hogy rögzítsen egy rövid áttekintést a nyertes modell kimeneteiről, szélsőséges eseteiről vagy korlátairól, így a bírálók gyorsabban tudják értékelni a döntést

✅ Legalkalmasabb: Termék-, mérnöki és megfelelőségi vezetők számára, akiknek dokumentált jóváhagyási nyomvonalra van szükségük a jelentős hatással járó AI-változásokhoz.

10. ClickUp kutatási jelentés sablon

Dokumentálja a kísérleti eredményeket és ajánlásokat a ClickUp kutatási jelentés sablon segítségével

Lehet, hogy sikeresen lezár egy LLM-kísérletek sorozatát, de még mindig nehezen tudja elmagyarázni, mit tanult a csapat. Az adatok feladatokban, eredménytáblákban, irányítópultokon és megjegyzésekben lehetnek. Az ajánlások pedig valahol máshol. Ez lassítja az áttekintést, és megnehezíti a munka későbbi újrafelhasználását.

A ClickUp kutatási jelentés sablon segítségével a kísérleti munkát világos írásos dokumentummá alakíthatja. A ClickUp Docs-on alapuló sablon tartalmaz szakaszokat az összefoglalóra, a módszertanra, az eredményekre, a hivatkozásokra és egyebekre vonatkozóan.

Ez jól működik olyan belső értékelések esetén, ahol a csapatoknak dokumentálniuk kell, hogy miért teszteltek egy modellt, hogyan értékelték, és mit mutattak az eredmények.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kössük össze a jelentés adatait a végrehajtással: Használja Használja a ClickUp feladatokat a kísérleti futások, a felelősök, az állapotok és az eredményadatok összekapcsolásához a végleges jelentéssel

AI-támogatott vázlatkészítés: Hagyja, hogy a ClickUp Brain a befejezett kísérleti feladatokból összegyűjtse és összefoglalja az eredményeket, ezzel jelentősen lerövidítve az írási időt

Közös szerkesztés: Kapjon visszajelzést megjegyzések és említések formájában közvetlenül a dokumentumon belül

✅ Legalkalmasabb: AI-kutatók vagy termékvezetők számára, akik módszertant, eredményeket és bevezetési ajánlásokat mutatnak be a vezetőségnek.

Kezdje el nyomon követni több LLM-kísérleteit

Ahogy csapata az egy-két LLM értékelésétől a különböző felhasználási esetekre kiterjedő, több modellt magában foglaló stratégiák kezelésére tér át, a strukturált nyomon követés szinte elengedhetetlenül szükséges lesz.

Láthatta, hogy az egyes sablonok a kísérleti életciklus különböző szakaszait kezelik. Kezdje a következő modell-összehasonlításhoz az Experiment Plan and Results sablonnal, majd a bővítés során vegye igénybe a Dashboard sablont is.

A hasznos kísérletkövetés valódi akadálya az, hogy nincs közös struktúra a tesztelt, a megállapított és a végső döntések rögzítésére. Amikor ezek az adatok notebookok, csevegési szálak és személyes táblázatok között szétszóródnak, a csapata nem tud tanulni a korábbi tesztekből, és nem tud magabiztos döntéseket hozni a modellekkel kapcsolatban.

Itt jön képbe a ClickUp konvergens AI-munkaterülete. A kísérleti feladatok, adatok és csapatbeszélgetések egy helyen történő tárolásával, amelyeket az AI köt össze, a ClickUp biztosítja a csapat számára a szükséges egységes struktúrát.

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és állítsa be még ma az első kísérletkövetési sablonját. ✅

Gyakran feltett kérdések a több LLM-kísérletekről

A sablonok strukturált keretrendszert biztosítanak a kísérletek dokumentálásához, így garantálva, hogy minden fontos részlet rögzítésre kerüljön a jövőbeli elemzésekhez. Eközben a megfigyelhetőségi eszközök lehetővé teszik a rendszer teljesítményének valós idejű figyelemmel kísérését, automatikus riasztásokkal az anomáliák esetén, valamint a termelési környezetekhez alkalmas átfogó telemetriai adatokkal. Sok csapat mindkét eszközt együtt használja, ötvözve a sablonok szervezett megközelítését a megfigyelhetőségi eszközökből származó azonnali betekintéssel.

Nyomon követhetem-e az OpenAI, az Anthropic és a nyílt forráskódú LLM-szolgáltatók kísérleteit ugyanazon a ClickUp-sablonon?

Természetesen! A ClickUpban egyedi mezők állnak rendelkezésre, amelyek segítségével szolgáltató-specifikus metaadatokat határozhat meg minden kísérleti bejegyzéshez. Ez lehetővé teszi, hogy bármely szolgáltató eredményeit naplózza és összehasonlítsa anélkül, hogy eszközt kellene váltania. Emellett a műszerfalakat rétegezve átfogóbb, magasabb szintű áttekintést kaphat minden kísérletről.

Milyen mutatókat érdemes naplózni, ha több LLM-et egymás mellett hasonlítunk össze a ClickUp-ban?

Ha több LLM-et hasonlít össze a ClickUp-ban, a naplózandó legfontosabb mutatók négy területet fednek le: teljesítmény (késleltetés, tokenek másodpercenként, kontextusablak-használat), minőség (pontosság, hallucinációs arány, relevancia-pontszám és az utasítások követésének következetessége), költség (bemeneti/kimeneti tokenek száma és kérésenkénti költség) és megbízhatóság (hibasarány, újrakísérletek száma és időtúllépések). Feladatspecifikus értékelések esetén vegye figyelembe az összefoglaláshoz a BLEU/ROUGE pontszámokat, a kódgeneráláshoz a Pass@k-t, illetve az ügynöki feladatokhoz az eszközhívás pontosságát is.

Szükségem van mérnöki szakértelemre a több LLM-kísérlet nyomon követésének beállításához a ClickUp-ban?

Nem – a ClickUp sablonjai előre strukturáltak, így azonnal elkezdheti a kísérletek naplózását, a ClickUp Brain pedig segít a mezők testreszabásában és az automatizálások beállításában természetes nyelv használatával.