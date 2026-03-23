10 ClickUp PromptOps sablon az AI-munkafolyamatokhoz

Készített már olyan promptot, amely remekül működött… majd látta, ahogy tönkremegy, amint valaki más újra felhasználta?

Mert a nehéz rész nem egy remek prompt megírása. Hanem annak biztosítása, hogy a prompt helyes maradjon, amikor a kontextus megváltozik, a verziók eltérnek, a modellek másképp viselkednek. A promptok kísérletként indulnak, de a csapatoknak szükségük van rá, hogy eszközként viselkedjenek: felülvizsgáltak, újrafelhasználhatók és biztonságosan bevezethetők legyenek a mindennapi munkafolyamatokba.

Használja a PromptOps sablonokat! Ezek ismétlődő struktúrát biztosítanak a promptok létrehozásához, teszteléséhez, dokumentálásához, jóváhagyásához és idővel történő fejlesztéséhez.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 ClickUp PromptOps sablont az AI-munkafolyamatokhoz, amelyeket lemásolhat, testreszabhat és újra felhasználhat.

A PromptOps-sablonok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés az ebben az útmutatóban bemutatott PromptOps-sablonokról, valamint arról, hogy a prompt életciklusának melyik részét segítik azok egységesítésében.

Mi az a PromptOps?

A PromptOps (a Prompt Operations rövidítése) az a gyakorlat, amely során mérnöki és operatív szigorral kezelik a nagy nyelvi modellekkel (LLM-ek) használt promptok életciklusát. Ez olyan, mint a „promptok DevOps-ja”, amely szisztematikus folyamatokat vezet be a promptok írására, tesztelésére, verziókezelésére, telepítésére és figyelemmel kísérésére.

A PromptOps általában a következőket tartalmazza:

A promptok verziókezelése és a változások nyomon követése

Tesztelés és értékelés mintaadatok alapján

A promptváltozatok összehasonlítása

Telepítés és visszavonás

A termelés során keletkező eredmények figyelemmel kísérése

Irányítás, jóváhagyások és megfelelőségi dokumentáció

✨ Bónusz: Íme egy kis ízelítő a PromptOps munkafolyamatból 👇 Létrehozás: A prompt-mérnök új promptot készít, vagy frissít egy meglévőt a fejlesztői környezetben

Verzió és felülvizsgálat: A promptot A promptot verziókezelés alatt mentik, a csapattagok felülvizsgálják, és nyomon követhetőség céljából dokumentálják.

Tesztelés és értékelés: Az automatizált ellenőrzések a kiadás előtt értékelik a válaszok minőségét, következetességét, biztonságát és költségét.

Kiadás: A telepítési munkafolyamat a jóváhagyott promptot a staging vagy a termelési környezetbe továbbítja

Monitor: A csapatok nyomon követik a kimenetek minőségét, megbízhatóságát és használatát, hogy a problémákat korán felismerjék

Finomítás: Az értékelésekből, a felhasználói visszajelzésekből és a termelési teljesítményből nyert betekintés irányítja a következő fejlesztési ciklust

🧠 Érdekesség: Alan Turing már akkor vázolta fel a gépi intelligencia alapgondolatát, amikor az AI-nek még neve sem volt. 1950-ben javasolta az „imitációs játékot”, és a tanulmányhoz fűzött későbbi kommentárjában megjegyezte, hogy szerinte 2000 körül a gépek öt perces kérdezés után körülbelül 30%-ban képesek lesznek megtéveszteni az emberi bírákat.

10 ClickUp PromptOps sablon az AI-munkafolyamatokhoz

Ha a promptokat külön táblázatban vagy egy erre a célra szolgáló eszközben kezeli, a csapatának folyamatosan váltania kell a lapok között. Ez megzavarja a koncentrációt, és garantálja, hogy az emberek végül teljesen felhagyjanak a prompt-könyvtár használatával.

A ClickUp segítségével a promptokat pontosan ott tarthatja, ahol a munkája zajlik. Futtassa a promptokat közvetlenül a munkaterületéről, és alakítsa a természetes nyelvet aktív munkafolyamatokká anélkül, hogy elhagyná a platformot. Csapata zökkenőmentesen alkalmazza az AI-t, mivel a sablonok közvetlenül beépülnek a napi feladataikba és az AI-munkafolyamatokba.

Vessünk tehát egy pillantást a legjobb sablonokra, amelyek segítenek az AI-munkafolyamatok egységesítésében. 👇

1. ChatGPT-felhívások projektmenedzsmenthez – sablon a ClickUp-tól

A projektmenedzsereknek nem kellene minden héten újra kitalálniuk ugyanazt a frissítést, tájékoztatót vagy értekezlet-összefoglalót. De amikor a hasznos promptok véletlenszerű jegyzetekben vagy valakinek a böngészőjében található könyvjelzők között rejtőznek, a csapat végül újra elvégzi a munkát, ahelyett, hogy egységesítené azt.

A ClickUp által készített ChatGPT-felhívások projektmenedzsmenthez sablon egy közös felhíváskönyvtárat biztosít a projektcsapatok számára a ClickUp Docs-on belül. Ez azt jelenti, hogy a visszatérő projektmunkákhoz leghasznosabb felhívásai dokumentálva maradnak, újra felhasználhatók és könnyen elérhetők a munkafolyamat során, ahelyett, hogy elvésznének a különböző lapok és eszközök között.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Egységesítse az ismétlődő projektmenedzsment feladatokat: Használjon több mint 190 előre megírt promptot olyan általános eredményekhez, mint a projektleírások, az érdekelt felek tájékoztatása és a retrospektívák

Tartsa a promptokat a kontextusban: Tárolja a prompt-könyvtárát a ClickUp Docs-ban a többi projektismeret mellett, így a csapatok tudják, hol találják meg és használhatják újra azokat

Kockázati nyilvántartás-készítő: Írja le a Írja le a projekt hatókörét , és kapjon egy formázott kockázati táblázatot a valószínűségi és hatásértékelésekkel

✅ Ideális: Projektmenedzserek és PMO-vezetők számára, akik ismétlődő, AI-támogatott munkafolyamatokat építenek ki.

Szeretné látni, hogyan egyszerűsítik a sablonok a projekttervezési munkafolyamatokat a ClickUp-ban? Készítettünk egy bemutatót az Ön számára:

2. ChatGPT-felhívások termékmenedzsmenthez – sablon a ClickUp-tól

Készítsen újrafelhasználható, a funkciók kontextusához kapcsolódó termékfelhívásokat a ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template segítségével.

A termékmenedzsmenti promptok akkor működnek a legjobban, ha tükrözik a teljes képet, beleértve a felhasználói személyiségeket, az üzleti célokat és a technikai korlátokat. E kontextus nélkül még egy hatékony prompt is olyan kimenetet generálhat, amely túl általánosnak tűnik ahhoz, hogy hasznos legyen.

A ClickUp által készített ChatGPT-felhívások termékmenedzsmenthez sablon segít a csapatoknak a felhívásokat egy helyen rendszerezni, így azok könnyebben újrahasznosíthatók, finomíthatók és alkalmazhatók a valós termékmunkában.

A sablont összekapcsolhatja a releváns ClickUp-feladatokkal és a támogató dokumentumokkal egy adott funkció, epikus feladat vagy kezdeményezés esetében. Így csapatának egyetlen helyről dolgozhat, amikor AI-t használ ismétlődő termékfeladatokhoz, és a releváns projektkontextus könnyen elérhető.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Központosítsa a promptokat: Több mint 130 termékmenedzsment-promptot tárolhat egyetlen ClickUp Doc-ban, ahelyett, hogy azok jegyzetek, csevegések és lapok között szétszóródnának

Gyorsabban találjon parancsokat: Csoportosítsa a parancsokat termékhasználati esetek szerint, így csapata gyorsan eljuthat a tervezéshez, a tervezéshez, a kutatáshoz és a dokumentáláshoz kapcsolódó parancsokhoz

Az AI-munkafolyamatok egységesítése: alakítsa az egyszeri prompt-készítést olyan ismétlődő rendszerré, amelyet csapata idővel újra felhasználhat, finomíthat és javíthat

✅ Ideális: Termékmenedzserek és termékoperációs szakemberek számára, akik újrafelhasználható AI-munkafolyamatokat hoznak létre PRD-k, kutatások, kiadási tervezés és funkciódokumentáció céljára.

🚀 A ClickUp előnye: Volt már olyan, hogy egy „tökéletes” termékprompt néhány sprint után hirtelen általános kimenetet kezdett generálni? Ez a prompt drift – és pontosan ezt hivatott szabályozni a PromptOps. Adjon hozzá egy ClickUp Super Agentet a prompt-könyvtárához, hogy minden futtatás a legfrissebb kontextust (PRD-k, kapcsolódó feladatok, döntések, korlátozások) vegye alapul, ellenőrizze a hiányosságokat, és gyorsan készítsen konzisztens vázlatot. A munkafolyamat fejlődésével az Agentet is azonnal frissítheti. Ez azt jelenti, hogy irányíthatja az utasításait, megváltoztathatja, hogy mit figyel, vagy új kiváltókat adhat hozzá. Ezzel a prompt-munkafolyamat pontos, megismételhető és változásra kész marad. Nos, beszéljünk a konvergenciáról! 🤝 Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

3. ChatGPT-felhívások mérnöki munkához – sablon a ClickUp-tól

Rögzítse a hibakereséshez és a dokumentációhoz újrahasznosítható mérnöki promptokat a ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template segítségével.

Egy hatékony mérnöki prompt időt takaríthat meg a hibakeresés során, felgyorsíthatja a dokumentációt, és segíthet a fejlesztőknek a monoton technikai munkák gyorsabb elvégzésében.

A ClickUp által készített ChatGPT Prompts for Engineering Template (ChatGPT-felhívások mérnöki munkához) sablon egy, az összes mérnöki felhasználási eset szerint rendszerezett, több mint 200 felhívást tartalmazó felhívás-tárat biztosít a csapatok számára. Ahelyett, hogy a csapatoknak emlékezniük kellene arra, mi működött, egy közös rendszert kapnak a kódoláshoz, hibajelentésekhez és egyéb munkafolyamatokhoz szükséges felhívások gyűjtésére, újrafelhasználására és fejlesztésére.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse a bevált promptokat: Mentse el a kódoláshoz, hibakereséshez és mérnöki dokumentációkhoz használt értékes promptokat, mielőtt azok eltűnnének a csevegésekben vagy a személyes dokumentumokban

Tesztelje és ábrázolja a használatot: Használja Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást , hogy nyomon kövesse, hogyan használják a promptokat a mérnöki munkafolyamatokban, és kiszűrje, mely megközelítéseket érdemes egységesíteni

Automatizálja az ismétlődő munkákat: Használja Használja a ClickUp Automations funkciót a prompt-vezérelt feladatok összekapcsolásához az ismétlődő mérnöki munkafolyamatokkal, és csökkentse a manuális átadásokat

✅ Ideális: Mérnöki csapatok és vezető fejlesztők számára, akik ismétlődő AI-munkafolyamatokat hoznak létre hibakeresés, kódgenerálás és technikai ismeretek megosztása céljából.

✨ Bónusz: Ha valamelyik mérnöki promptja valódi megoldást eredményez, azonnal továbbítsa a ClickUp Codegennek. Említse meg a @codegen-t (vagy rendelje hozzá a Codegent a feladathoz), és az a kontextus alapján kódot generálhat, kérdésekre válaszolhat, sőt PR-t is létrehozhat. A ClickUp Codegen segítségével alakítsa át a bevált mérnöki promptokat kóddá és PR-ekké

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a azt állítja, hogy rendszeresen bevonják őket incidensek vagy eskalációk kezelésébe. Ha az eskalációs útvonalak nincsenek meghatározva, a sürgős problémák általában ugyanazon néhány emberre hárulnak. Idővel ők válnak minden meghibásodás nem hivatalos biztonsági hálójává. A strukturált eskalációs szabályok elosztják ezt a terhelést. A ClickUp Automations prioritás vagy állapotváltozás alapján irányíthatja az incidenseket, míg a Super Agents kezeli a rutin utókövetéseket vagy az alacsony súlyosságú feladatokat.

4. ChatGPT-felhívások HR-sablonhoz a ClickUp-tól

Védje az érzékeny HR-felhívásokat, és korlátozza a hozzáférést a ClickUp ChatGPT Prompts for HR sablonjával

A humánerőforrás-munkafolyamatok rendkívül érzékeny, személyekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak, amelyeket soha nem szabad személyes AI-fiókokba másolni.

Tartsa biztonságban ezeket a bizalmas adatokat a ClickUp által készített ChatGPT Prompts for HR sablonban.

A ClickUp jogosultsági beállításokkal tovább korlátozhatja a megtekintési és szerkesztési hozzáférést, így biztosítva az érzékeny promptok biztonságát a munkaterületen belül. Így HR-csapata teljes mértékben kihasználhatja az AI-műveletek előnyeit anélkül, hogy veszélybe sodorná a munkavállalók adatainak biztonságát.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rendezze a feladatokat munkafolyamatok szerint: Használja Használja a ClickUp nézeteket a HR-feladatok strukturálására olyan kategóriák szerint, mint az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói kézikönyv frissítése, a karrierfejlesztés és a viselkedéssel kapcsolatos munkafolyamatok

Interjúkérdés-készlet: Adja meg a pozíciótípust és a kompetenciákat, hogy célzott viselkedésalapú kérdéseket kapjon

Bevezetési ellenőrzőlista-készítő: Adja meg az osztályt és a kezdési dátumot, hogy megkapja a heti bontású új munkavállalói tervet

✅ Ideális: HR-vezetők, HR-szakemberek és belső tehetségmenedzsment-csapatok számára, akik ismétlődő, érzékeny, AI-támogatott munkafolyamatokat kezelnek.

🧠 Érdekesség: Az, hogy az AI váratlan lépéssel sokkolja az embereket, nem új keletű. A DeepMind szerint az AlphaGo legendás 37. lépésének esélye, hogy egy ember is megtegye, mindössze 1 a 10 000-hez volt, és ez az AI történelmének egyik legikonikusabb pillanatává vált.

5. ChatGPT-felhívások írási sablon a ClickUp-tól

Finomítsa a márka hangfelhívásait a ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template segítségével

A tartalomkészítéshez használt általános AI-felhívások általános, robotos szövegeket eredményeznek, amelyek teljesen elmulasztják a márka egyedi hangvételét.

Tárolja márka hangvételére vonatkozó irányelveit a támogatott promptokkal együtt a ClickUp által készített ChatGPT Prompts for Writing sablonban. És a legjobb az egészben? Valós időben, közösen finomíthatják őket. Ez azt jelenti, hogy minden írója és szerkesztője egyszerre frissítheti a hangvétel leírásait és a példamondatokat. A szerkesztések valós időben jelennek meg, így csapata mindig a legfrissebb prompt-verzió alapján dolgozik.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Blogvázlat-generátor: Adja meg a célszót és a célközönséget, hogy a ClickUp Brain segítségével vázlatot kapjon konkrét szemszögbeli javaslatokkal.

Rendezze a feladatokat formátum szerint: Csoportosítsa a blogokhoz, életrajzokhoz, könyvekhez, érvelő írásokhoz és egyebekhez kapcsolódó írási feladatokat egy kereshető dokumentumban

Finomítsák együtt a promptokat: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy valós időben, közösen frissítsék a hangnemre vonatkozó útmutatásokat, példákat és a promptok megfogalmazását.

✅ Ideális: tartalomvezetők, márkacsapatok és szerkesztői vezetők számára, akik AI-munkafolyamatokat építenek ki a márkának megfelelő tartalomkészítéshez.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI Command Bar-t, hogy előhívja a szerző számára szükséges pontos kontextust – a legfrissebb márka hangvételét bemutató wiki-t, a jóváhagyott „írási prompt” dokumentumot és a kapcsolódó kampányfeladatokat. A ClickUp-ban indítsa el a Cmd + K / Ctrl + K billentyűkombinációval. Az asztali alkalmazásban a Cmd + J / Ctrl + J billentyűkombinációval is kereshet és kérdezhet az AI-tól a számítógép bármely pontjáról. A ClickUp AI Command Bar segítségével gyorsabban hívhatja elő a jóváhagyott írási kontextust

6. ChatGPT-felhívások pénzügyi sablon a ClickUp-tól

Kövesse nyomon a felülvizsgált pénzügyi promptokat a jóváhagyási szakaszok során a ClickUp ChatGPT Prompts for Finance sablonjával

Amikor csapata mesterséges intelligenciát használ költségvetési megjegyzésekhez, eltérési kommentárokhoz vagy jelentésekhez, a kihívás lényegében a felülvizsgált promptok, az aktuális verziók és a biztonságos újrafelhasználási lehetőségek azonosítására korlátozódik.

A ClickUp által készített ChatGPT Prompts for Finance sablon segít a prompt-könyvtár kezelésében egy dokumentumkeretrendszeren belül. A pénzügyi promptokat felhasználási esetek szerint csoportosíthatja, idővel finomíthatja őket, és egy jobban ellenőrzött rendszert hozhat létre az ismétlődő AI-munkákhoz.

Kombinálja a ClickUp egyéni állapotokkal, hogy a promptokat olyan szakaszokon keresztül mozgathassa, mint a Vázlat, Felülvizsgálat alatt, Jóváhagyva vagy Visszavonva.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Negyedéves beszámoló-generátor: Adja meg a legfontosabb mutatókat, és kapjon egy vezetői szintű összefoglalót, amely kifejezetten jelzi a feltételezéseket

Varianciaelemzés magyarázata: Adja hozzá a tételeket és a tényadatokat, hogy természetes nyelvű magyarázatokat kapjon a költségvetési eltérésekről

Pénzügyi munkafolyamatok támogatása: A ClickUp for Finance Teams segítségével összekapcsolhatja a prompt-könyvtárát a költségvetés-tervezés és a pénzügyi műveletek során használt jelentési ciklusokkal, jóváhagyási folyamatokkal és irányítópultokkal.

✅ Ideális: FP&A-vezetők, számviteli csapatok és pénzügyi műveletekért felelős vezetők számára, akik ellenőrzött AI-munkafolyamatokat hoznak létre jelentések és elemzések készítéséhez.

🎥 A mesterséges intelligencia ma már a pénzügyi csapatok számviteli folyamatainak teljes pályáját megváltoztatja. A prediktív elemzéstől az auditokig mindenhol jelen van, és a munkafolyamatokat pontosabbá és egyszerűbbé teszi. Szeretné látni, hogyan működik? Nézze meg ezt a videót:

7. Gemini Prompts sablon a ClickUp-tól

Egységesítse a Gemini-felhívások használatát a csapatok között a ClickUp Gemini Prompts sablonjával

A különböző AI-modellek eltérően reagálnak ugyanarra a promptra, ami azt jelenti, hogy egy kiváló ChatGPT-prompt teljesen kudarcot vallhat a Google Gemini rendszerében.

Erre szolgál a ClickUp Gemini Prompts sablonja. Ez egy kategorizált prompt-központ, amely kattintható aloldalak formájában van elrendezve (Stratégia és tervezés, Marketing és értékesítés, HR, Jogi, Technikai és egyebek). Ez segít a csapatoknak a promptok böngészésében, újrafelhasználásában és funkciók szerinti finomításában. A legjobb megoldás az, ha a csapatok egységesítik a Gemini használatát az egyes részlegek között, anélkül, hogy a promptok megosztását mellékprojektként kezelnék.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Táblázatkezelő-elemző: Töltsön fel egy képernyőképet vagy fájlt, hogy egyszerű nyelven összefoglalót kapjon a trendekről és a kiugró értékekről

Tartsa naprakészen a promptokat: Frissítse a szövegezést, a példákat és a korlátozó szabályokat egyetlen dokumentumban, majd a verziótörténet segítségével kövesse nyomon az időbeli változásokat

Részlegek szerinti böngészés: A promptok külön aloldalakon találhatók, például a Pénzügy, az Üzemeltetés és az Ügyfélszolgálat aloldalakon, így a „megfelelő prompt megtalálása” csak egy kattintás kérdése.

✅ Ideális: Műveleti vezetők vagy támogató csapatok számára, akik több funkcióra kiterjedő Gemini használati irányelveket vezetnek be.

8. AI-felhívás és útmutató blogbejegyzésekhez – sablon a ClickUp-tól

Egységesítse a blogírás szakaszait a ClickUp AI Prompt and Guide for Blog Posts sablonjával

A tartalomkezelő csapatok gyakran küszködnek azzal, hogy a blogbejegyzés kutatási, vázlatkészítési és szerkesztési fázisait egyetlen, koherens AI-munkafolyamatba integrálják.

A ClickUp AI Prompt and Guide for Blog Posts sablonjával egységesítheti az egész folyamatot. Amikor egy szerző új bejegyzést kezd, a sablon alkalmazásával automatikusan létrejönnek a vázlatkészítéshez, a tervezethez és a szerkesztéshez szükséges ClickUp alfeladatok.

Az alfeladatok további szervezési szintet adnak a hierarchiához, felbontva a nagyobb tartalmi egységeket kezelhető lépésekre, az egyes lépésekhez pontos utasításokkal kapcsolva.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Témakör-generátor: Adjon meg egy kiinduló kulcsszót, hogy egy témakör-térképet kapjon, amely támogató cikkötleteket tartalmaz.

Szekciótervező: Adja hozzá a vázlat fejlécét és a szószám-célt, hogy a hangnemre vonatkozó utasításainak megfelelő vázlatot kapjon.

Belső linkjavaslatok: Írja le meglévő tartalomkönyvtárát, hogy kontextushoz igazodó linkajánlásokat kapjon

✅ Ideális: Tartalomvezetők és blogmenedzserek számára, akik ismétlődő, AI-támogatott munkafolyamatot szeretnének a blogbejegyzések megírásához, szerkesztéséhez és SEO-ellenőrzéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain funkciót minden blog-alfeladatban (vázlat → tervezet → szerkesztés), hogy minden lépés konzisztens maradjon. A Brain a munkaterület kontextusát felhasználva képes szövegeket megfogalmazni és finomítani, így nem kell minden alkalommal újra beillesztenie az utasításokat. Készítse el és tökéletesítse szövegét a ClickUp Brain segítségével Ha a cikk megírása közben változik a szemszög, egyszerűen kérje meg a Brain-t, hogy csak azt a részt (bevezető, egy H2, GYIK) frissítse, ahelyett, hogy az egész bejegyzést újrakezdené. Sőt, miután minden készen áll, kérje meg a Brain-t, hogy rendelje hozzá a cikket a kiadónak. Egy munkafolyamat az összes feladat elvégzéséhez!

9. Standard működési eljárások sablon a ClickUp-tól

Valaki módosít egy promptot, kihagyja az értékelést, és így is kiadja – majd két héttel később senki sem tudja megmagyarázni, miért romlott a minőség, vagy melyik verzió került élesítésre.

Valaki módosít egy promptot, kihagyja az értékelést, és így is kiadja – majd két héttel később senki sem tudja megmagyarázni, miért romlott a minőség, vagy melyik verzió került élesítésre.

A ClickUp Standard Operating Procedures Template egy Doc-alapú útmutató azoknak a csapatoknak, amelyek a promptokat termelési eszközként kezelik. Itt rögzítheti a prompt-munkafolyamatot – szabálytervezeteket, ellenőrzési pontokat, értékelési lépéseket, bevezetési ellenőrzéseket és monitorozást –, majd a rendszer fejlődésével együtt naprakészen tarthatja.

Készítse el beágyazott SOP-wikiként: egy oldal munkafolyamatonként (új prompt, prompt szerkesztése, prompt visszavonása), valamint aloldalakkal a szabványokhoz, például a hangnemhez, a biztonsághoz, a formázáshoz és a tesztelési elvárásokhoz.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Értékelési kritériumok: Határozza meg, hogy mi alapján kerül jóváhagyásra egy prompt az eredmények minősége és a formátum következetessége alapján

Verziókezelési szabályok: Határozzon meg egyértelmű szabályokat arra vonatkozóan, hogy mikor kell új verziót létrehozni, és mikor kell a meglévő promptot szerkeszteni.

Kivonási folyamat: Vázolja fel a pontos lépéseket az elavult, már nem megfelelő eredményeket hozó promptok megjelöléséhez és eltávolításához

✅ Ideális: Prompt-mérnökök és AI-csapatok számára, akik egységesítik a prompt-változásokat, felülvizsgálatokat és értékeléseket.

🧠 Érdekesség: ELIZA, az első híres csevegőrobot annyira meggyőző volt, hogy még a készítője, Joseph Weizenbaum is megdöbbent attól, milyen gyorsan vetítették rá az emberek a megértést. Ez a reakció az ELIZA-effektus néven vált híressé.

10. Végrehajtási útmutató sablon a ClickUp-tól

Használja a ClickUp Implementation Playbook sablonját a bevezetések tervezéséhez, a csapatok összehangolásához és az alkalmazási mutatók nyomon követéséhez.

Az új AI-stratégia szervezet egészére történő kiterjesztése gyakran kudarcba fullad, mert a vezetésnek nincs rálátása a tényleges bevezetési arányokra. Kövesse nyomon a prompt-könyvtár és a bevezetési útmutató bevezetésének sikerét a ClickUp Implementation Playbook Template segítségével.

Valójában a ClickUp Dashboards-ot is összekapcsolhatja, hogy magas szintű vizuális ábrázolást kapjon a munkaterület adatairól. Ez csodásan működik a hozzáadott promptok számának, a heti használati arányoknak és az aktívan részt vevő részlegeknek a nyomon követése során. Ez biztosítja, hogy a PromptOps stratégiája valóban üzleti értéket teremtsen, ahelyett, hogy kihasználatlanul állna.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

AI-használati ellenőrzés: Készítsen listát arról, hogy jelenleg ki melyik AI-eszközt használja, és hol találhatók a promptjaik

Kísérleti terv: Válasszon ki egy osztályt, amely felépíti a kezdeti könyvtárat, és határozza meg a siker egyértelmű mérőszámait

Bevezetési nyomkövető: Mérje a hozzáadott promptokat és az átlagos kimeneti minőségi értékeléseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer valóban működik.

✅ Ideális: AI programmenedzserek számára, akik bevezetik a PromptOps-ot és nyomon követik annak alkalmazását a különböző részlegekben.

Készítsen ismételhető PromptOps rendszert a ClickUp segítségével

Az AI bevezetésének legnagyobb akadálya mindig az operatív káosz. A promptok véletlenszerű dokumentumokban találhatók, a jóváhagyások csevegésben történnek, a kontextus szétszórt, és senki sem biztos abban, melyik verziót lehet biztonságosan újra felhasználni.

A PromptOps sablonok megoldják a struktúra problémáját. A ClickUp pedig segít fenntartani ezt a struktúrát.

Ha a prompt-könyvtár, az irányítási eljárások és az általuk támogatott munkák egyetlen, összevont munkaterületen találhatók, a promptok karbantartása, megbízhatósága és a csapatok közötti kiterjesztése egyszerűbbé válik. Azok a csapatok pedig, amelyek ezt most bevezetik, tovább növelik előnyüket, ahogy a modellek folyamatosan fejlődnek.

Készen áll? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát. ✅

Gyakran ismételt kérdések

A prompt-sablon egy újrafelhasználható, kitöltendő struktúra, amelyet egy adott feladatra terveztek, míg a prompt-tervezés az a tágabb értelemben vett készség, amelynek segítségével hatékony promptokat lehet a semmiből létrehozni. Gondoljon a prompt-tervezésre úgy, mint egy technikai mesterségre, a prompt-sablonokra pedig úgy, mint olyan késztermékekre, amelyeket a csapat bármely tagja könnyedén használhat.

Tárolja a prompt sablonokat egy megosztott, kereshető helyen, amelyet az egész csapata már használ a mindennapi munkához, ahelyett, hogy szétszórná őket a személyes jegyzetek között. Címkézze meg az egyes sablonokat a részlegre és az alkalmazási esetre vonatkozó metaadatokkal, hogy a csapattagok másodpercek alatt kiszűrjék és megtalálják a megfelelő utasításokat.

A prompt-sablonok alapszerkezete a modellek között átvihető, de a végső eredmények eltérőek lesznek, mivel minden modell másképp értelmezi az utasításokat. Tesztelje az egyes sablonokat minden általunk használt modellen, és jegyezze meg, melyik teljesít a legjobban az adott feladatnál.