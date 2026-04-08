10 ingyenes AI-prompt munkafolyamat-sablon

Manapság sok csapat támaszkodik AI-eszközökre. De egységesített promptok nélkül rendkívül inkonzisztens kimenetekről számolnak be, amelyek jelentős átdolgozást igényelnek.

A Deloitte „State of AI” jelentése ezt alátámasztja: a szervezetek 37%-a még mindig csak felületesen használja az AI-t, alig vagy egyáltalán nem változtatva a folyamatokon.

Ez a cikk bemutatja, hogy valójában mik az AI-prompt munkafolyamat-sablonok, és miért jelentik ők a hiányzó láncszemet a csapata és a megbízható AI-kimenet között. Emellett bemutat 10 azonnal használható lehetőséget, amelyek a tartalomkezelés, a projektmenedzsment, a mérnöki munka, a HR, a pénzügyek és egyéb területeket fedik le.

Mi az az AI-prompt munkafolyamat-sablon?

Az AI-promptok munkafolyamat-sablonja egy újrafelhasználható dokumentum, amely egy tesztelt promptszerkezetet párosít a hozzá tartozó munkafolyamat-lépésekkel. Tartalmaz helyőrzőket olyan elemekhez, mint a szerep, a kontextus, a korlátozások és a kimeneti formátum – így nem kell minden alkalommal a nulláról írnia a promptokat, amikor AI-kimenetre van szüksége.

Szabványosítás nélkül láttunk már olyan csapatokat, ahol ugyanaz a kérés – „írj egy projektfrissítő e-mailt” – 50 és 500 szó közötti hosszúságú kimeneteket eredményezett, amelyek hangvétele és részletessége jelentősen eltért egymástól. Senki sem tudja, melyik prompt működik valójában.

Egy jó AI-prompt munkafolyamat-sablon három dolgot egyesít:

A prompt váz: Strukturált formátum, amelyben egyértelműen megjelölve vannak a változók, például a célközönség, a hangnem és a kimenet típusa

A munkafolyamat kontextusa: Mi indítja el a promptot, ki ellenőrzi a kimenetet, és hová kerül az eredmény ezután

Iterációs megjegyzések: Mi változott és miért, hogy a sablon idővel egyre jobb legyen

🎥 Mielőtt belevetné magát a munkafolyamat-sablonokba, érdemes megismerni az AI-nek feltett kérdések hatékony megfogalmazásának alapjait.

Miért takarítanak meg időt az AI-prompt sablonok a csapatoknak?

Manapság minden csapat használja az AI-t a munkahelyen. De a legtöbbjük kihagyja azt a lépést, hogy megegyezzenek abban, hogyan használják őket – a McKinsey megállapította, hogy a szervezetek kevesebb mint egyharmada követi a megfelelő általános AI bevezetési és méretezési gyakorlatokat.

Az AI-prompt sablonok használata számos előnnyel jár:

Következetes kimeneti minőség: Ha mindenki ugyanazt a prompt-vázlatot használja, az új munkatárs ugyanolyan színvonalú vázlatokat készít, mint egy tapasztalt csapattag

Gyorsabb cserék: Az egyértelmű helyőrzők segítségével másodpercek alatt megváltoztathatja a célközönséget, a hangnemet vagy a végeredményt, ahelyett, hogy mindent újra kellene írnia.

Tartós tudás: A jó promptok értékesek. A sablonok egy személy titkos receptjét közös erőforrássá alakítják, amely a személyi változások ellenére is megmarad.

Kevesebb eszközváltás: Ha a prompt-sablonok ugyanabban a munkaterületen találhatók, ahol a projekteket és feladatokat kezeli, csökkenti az alkalmazások közötti váltás okozta kellemetlenségeket

📮ClickUp Insight: A válaszadóink fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27%-nak további képzésre van szüksége a fejlettebb funkciók használatához. A ClickUp egy ismerős, SMS-hez hasonló csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel azonnal belevághatnak a munkába, majd a folyamat során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy az sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbe gátolná őket.

A 10 legjobb AI-prompt munkafolyamat-sablon

Ezek közül néhány sablon a ClickUp-hoz, néhány a ChatGPT-hez vagy a Copilot-hoz készült, egy pedig a Microsoft Lists segítségével szervezi a promptokat. Válassza ki, amelyik illik a rendszeréhez. 👀

1. AI-promptok és útmutató blogbejegyzésekhez a ClickUp-tól

Ez a ClickUp által készített AI-sablon és útmutató blogbejegyzésekhez ismétlődő prompt-munkafolyamatot biztosít a tartalomcsapatok számára blogvázlatok, vázlatok és briefek készítéséhez.

👀 Példa prompt: „Ön egy vezető tartalomstratéga. Írjon egy 1200 szavas blogbejegyzés vázlatot a [TÉMA] témában, a [CÉLKÖZÖNSÉG] számára. Használjon beszélgető hangnemet. Tartalmazza egy H1, öt H2 szakaszt, valamint egy záró CTA-t a [MEGTEENDŐ LÉPÉS] felé. A elmélet helyett a gyakorlati tanácsokat helyezze előtérbe.”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A téma, a célközönség, a hangnem, a SEO-kulcsszavak és a CTA előre kitöltött mezői kiküszöbölik a prompttal kapcsolatos találgatásokat

Összekapcsolódnak a ClickUp feladatokkal , így minden bejegyzés nyomon követhető a vázlatkészítés, a felülvizsgálat és a közzététel szakaszaiban.

Beépíti a prompt-tervezés alapjait , mint például a szerepkiosztást és a kimeneti korlátozásokat, így az első vázlatok használhatóak, nem pedig általánosak.

🚀 Ideális: Tartalommarketing-csapatok számára, amelyek rendszeres publikációs ütemtervet követnek.

2. ChatGPT-promptok a projektmenedzsmenthez

A ClickUp ChatGPT-promptjai a projektmenedzsmenthez sablon előre elkészített ChatGPT-promptokat kínál a projektleírások megírásához, az állapotfrissítések összefoglalásához, a kockázati nyilvántartások létrehozásához és az epikák feladatokra bontásához. Minden prompt tartalmaz üres mezőket a projekt nevére, az ütemtervre, a csapat méretére és a teljesítendő feladatokra.

👀 Példa prompt: „Lépjen a projektmenedzser szerepébe. Összegezze a következő projektfrissítést három pontban a vezetőség számára. Kiemelje: (1) a mérföldkövekhez viszonyított előrehaladást, (2) a legnagyobb kockázatot, (3) a jövő heti prioritást. Projektfrissítés: [FRISSÍTÉS BESZÚRÁSA]. ”

A strukturált űrlapok arra késztetik Önt, hogy megadja az AI-nek a szükséges kontextust, ami azt jelenti, hogy az első kimenet használható lesz, ahelyett, hogy homályosan általános lenne. Ha pedig teljesen ki szeretné hagyni a másolás-beillesztés lépést, a ClickUp Brain összefoglalókat és feladatbontásokat generálhat közvetlenül a meglévő feladatadatokból.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A teljes projektmenedzsment életciklust lefedi: briefek, frissítések, kockázati nyilvántartások és epikus lebontások

A projektspecifikus részletek számára fenntartott üres mezőknek köszönhetően kevesebb körben kell módosítani a promptokat

A promptok úgy vannak felépítve, hogy vezetői szintű kimenetet biztosítsanak, nem pedig összefüggéstelen bekezdéseket.

Természetesen párosítható a ClickUp Brain-nel, ha automatikusan szeretné lekérni a feladatadatokat

🚀 Ideális: Olyan projektmenedzserek és csapatvezetők számára, akik a PM-eszközük mellett a ChatGPT-t is használják

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével teljesen kihagyhatja az üres mezőket. A listán szereplő minden sablon tartalmaz [ÜRES HELYEKET], amelyeket manuálisan kell kitöltenie: projektnév, célközönség, ütemterv és eredmények. Ez működik, de lassú, és a kontextus összegyűjtését magának kell elvégeznie. A ClickUp Brain már ismeri a feladatok nevét, a kijelölt személyeket, a határidőket, a leírásokat és a kapcsolódó alkalmazásokból származó adatokat. Ahelyett, hogy a kontextust beillesztené a promptba, a Brain közvetlenül a munkaterületéről tölti be. Egy állapotfrissítési prompt, amelynek beillesztése a ChatGPT-ben öt percet vesz igénybe, a ClickUp-ban csak néhány másodpercet, mivel a kontextus már ott van. A ClickUp Brain kontextusfüggő AI-jével másodpercek alatt válaszokat kaphat a munkaterületén

3. ChatGPT-feladatok a termékmenedzsmenthez

A ClickUp által készített ChatGPT-sablon a termékmenedzsmenthez kiterjed a PRD-kre ( termékkövetelmény-dokumentumokra ), a felhasználói történetek vázlataira, az ügyfél-visszajelzések témáira és a kiadási megjegyzésekre. A promptok a termék életciklusának szakaszai szerint vannak rendszerezve, így nem kell végiglapoznia egy lapos listát, hogy megtalálja a megfelelőt.

Minden promptba be van építve a szerepkör kontextusa, és a „Mint… szeretnék… hogy…” felhasználói történet formátum már szabványos az AI-promptok esetében a termékmenedzserek számára. A sablonba való beágyazása azt jelenti, hogy a kimenet olyan szerkezetben érkezik, amelyet a csapata már használ, így nincs szükség új formázásra.

👀 Példa prompt: „Ön egy termékmenedzser. Írjon öt felhasználói történetet a következő formátumban: „Mint [felhasználótípus], szeretném, ha [művelet], hogy [eredmény]” egy olyan funkcióhoz, amely [FUNKCIÓ LEÍRÁSA]. Rangsorolja a becsült felhasználói hatás szerint.”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A promptok a termék valós fázisaihoz igazodnak: felfedezés, meghatározás, fejlesztés és bevezetés

A felhasználói történetek kimenete azonnal használható, az iparági szabványnak megfelelő formátumban

Tartalmaz promptokat az ügyfél-visszajelzések témáinak összefoglalásához, nem csak dokumentumok írásához

A szerepkör kontextusa minden promptban megakadályozza, hogy az AI általános, felszínes válaszokat adjon

🚀 Ideális: Termékmenedzserek és termékoperációs csapatok számára, akik a backlogokat és az ütemterveket kezelik.

🚀 Ezek az AI-promptok segítenek a projektmenedzsereknek jobban gondolkodni, gyorsabban haladni, és elkerülni, hogy minden alkalommal a nulláról kelljen kezdeniük.

4. ChatGPT-promptok mérnöki munkához

A ClickUp által készített ChatGPT Prompts for Engineering Template (ChatGPT-sablonok a mérnöki munkához) kódfelülvizsgálati ellenőrzőlistákat, műszaki dokumentációt, hibajelentési sablonokat és architektúra-döntési jegyzőkönyveket tartalmaz. Minden prompt tartalmaz üres mezőket a nyelv, a keretrendszer és a célközönség műszaki szintjének megadására, így a kimenet pontosan illeszkedik az Ön tényleges technológiai környezetéhez.

Az alábbihoz hasonló promptokban szereplő, számozott kimeneti korlátozás a szövegfal helyett áttekinthető, hasznosítható visszajelzést eredményez. Ez a különbség a valóban használt AI-kimenet és az átfutott, majd bezárt AI-kimenet között.

👀 Példa prompt: „Ellenőrizze a következő [LANGUAGE] kódrészletet. Azonosítsa: (1) a lehetséges hibákat, (2) a teljesítménybeli problémákat, (3) az olvashatóság javítására szolgáló lehetőségeket. Minden megállapítást egy mondatban magyarázzon el. Kód: [KÓD BESZÚRÁSA]. ”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A promptok a teljes mérnöki munkafolyamatot lefedik: kódfelülvizsgálat, dokumentáció, hibajelentések és ADR-ek

A nyelvi és keretrendszer-sablonok biztosítják, hogy a kimenet releváns maradjon a rendszeréhez

A számozott kimeneti korlátozásoknak köszönhetően az AI-visszajelzéseket könnyű áttekinteni és azok alapján cselekedni

A célközönség szintű beállítások lehetővé teszik dokumentumok létrehozását mérnökök vagy nem műszaki háttérrel rendelkező érdekelt felek számára

🚀 Ideális: szoftverfejlesztők, műszaki vezetők és DevOps-csapatok számára.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX segítségével bárhonnan (akár hanggal is) adhat parancsokat. A prompt sablonok csak akkor hasznosak, ha akkor érhetők el, amikor az ihlet megérkezik, és nem csak akkor, amikor véletlenül éppen a megfelelő böngészőfület tartja nyitva. A Brain MAX egy asztali AI-társ, amely a tálcán található, és egyetlen gyorsbillentyűvel indítható el. Használja parancsok futtatására, a ClickUp és a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive, a GitHub és a SharePoint átkutatására, valamint válaszok megszerzésére anélkül, hogy ablakot kellene váltania. Ha pedig a részletes prompt begépelése fárasztónak tűnik, a Brain MAX Talk to Text funkciójával természetesen diktálhatja a promptokat. Csak mondja el úgy, ahogyan egy kollégának elmagyarázná a feladatot, a többit pedig az AI elintézi.

5. ChatGPT-felhívások HR-szakemberek számára

Ez a ClickUp által készített ChatGPT-sablon az HR-számára olyan alapvető humánerőforrás-folyamatokat kezel, mint a munkaköri leírások, az interjúkérdés-adatbázisok, az új munkavállalók beillesztésének ellenőrzőlistái és a munkavállalói felmérések összefoglalói. Olyan irányelveket tartalmaz, mint például „Használjon nemek szempontjából semleges nyelvet” és „Kerülje azokat a követelményeket, amelyek nem feltétlenül szükségesek a pozíció betöltéséhez”.

A bias-guardrail utasítás segít leküzdeni a gyakori AI-kihívásokat azáltal, hogy megakadályozza, hogy az AI alapértelmezésként kizáró nyelvi mintákat használjon – ami nélküle gyakrabban fordul elő, mint gondolná.

👀 Példa prompt: „Írjon munkaköri leírást egy [MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE] pozícióra egy [VÁLLALAT MÉRETE] [IPARÁG] vállalatnál. Tartalmazza: a munkakör összefoglalását, öt fő feladatkört, a szükséges és a kívánatos képesítéseket. Az egész szövegben használjon nemek szempontjából semleges nyelvet.”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A People Ops teljes ciklusát lefedi: felvétel, beillesztés, elkötelezettség és távozás

A promptokba alapértelmezés szerint beépítették a torzításmegelőző védelmi mechanizmusokat

Az interjúkérdések nem csupán a szerepkör szerint, hanem a kompetenciák szerint is strukturálva vannak

A felmérési összefoglaló promptok segítségével gyorsan összefoglalhatja a munkavállalók visszajelzéseit témákba

🚀 Ideális: HR-vezetők, toborzók és People Ops csapatok számára.

6. ChatGPT-promptok a pénzügyekhez

A ClickUp ChatGPT-promptjai a pénzügyekhez sablonja kezeli a költségvetési eltérések magyarázatát, a vezetői összefoglalókat, a kiadási kategóriák szabályait és a beszállítói összehasonlító táblázatokat. Mindegyik tartalmaz üres mezőket a jelentési időszakra, a pénznemre és a célközönség beosztására vonatkozóan.

Az alábbihoz hasonló promptokban szereplő, bekezdésenkénti kimeneti utasítások tükrözik a projekt pénzügyi menedzsment formátumát, amelyet a csapatok már bemutatnak a vezetésnek. Ahelyett, hogy egy AI-szövegblokkot átdolgozna valami bemutatható formába, strukturált narratívát kap, amelyet közvetlenül beilleszthet egy prezentációba.

👀 Példa prompt: „Összegezze a következő negyedéves költségvetési adatokat egy három bekezdéses vezetői jelentésbe. 1. bekezdés: általános teljesítmény a tervhez képest. 2. bekezdés: a három legfontosabb eltérést okozó tényező. 3. bekezdés: ajánlott intézkedések. Adatok: [ADATOK BESZÚRÁSA]. ”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A promptok vezetői közönség számára vannak strukturálva, nem pedig nyers adatdumpokhoz

A jelentési időszakra, pénznemre és szolgálati időre vonatkozó üres mezők biztosítják, hogy a kimenet prezentációra kész legyen

A beszállítói összehasonlító promptok nem szöveges leírásokat, hanem egymás mellé helyezett táblázatokat generálnak

A varianciamagyarázó promptok segítenek elmesélni a számok mögött rejlő „miért” kérdést

🚀 Ideális: Pénzügyi elemzők, kontrollerek és FP&A-csapatok számára.

💟 Bónusz: Alakítsa át a legjobb promptját egy mindig készenlétben álló szuperügynökké! Ha megtalált egy olyan promptot, amely jól működik, például egy heti állapotösszefoglalót vagy egy hibajelentési ellenőrzőlistát, ne futtassa tovább manuálisan. Ehelyett hozzon létre egy ClickUp Super Agentet köré. A Super Agents AI-alapú csapattársak, akik a ClickUp-on belül élnek, teljes munkaterületi kontextussal. Több lépésből álló munkafolyamatokat futtathatnak a nap 24 órájában, amelyeket a feladatállapot változásai, ütemezések vagy egy egyszerű @mention indít el. Ön szabályozza, hogy mely eszközökhöz és adatforrásokhoz férhetnek hozzá, ki indíthatja el őket, és milyen korlátok között működnek. Ez a különbség egy olyan prompt között, amelynek használatára emlékszik, és egy olyan autonóm folyamat között, amely soha nem felejt. További információk a Super Agentsről itt 👇

7. ChatGPT-promptok íráshoz

A ClickUp által készített ChatGPT írási prompt sablon túlmutat az alapvető tartalomkészítésen, és kiterjed az e-mailekre, a közösségi média szövegekre, a belső memókra és az ajánlatok leírásaira is. Tartalmaz egy „stílusutánzás” mintát, amelybe beillesztheti márkája hangvételének mintáját, és megkérheti az AI-t, hogy ahhoz igazodjon.

A stílus utánozása az AI-vel történő márkafelismerés kialakításának legkevésbé kihasznált trükkje. Ahelyett, hogy absztrakt kifejezésekkel írná le a hangját, például „professzionális, de barátságos”, megmutatja az AI-nek, hogy az hogyan néz ki. Az eredmény már az első vázlatban is közelebb áll a márka stílusához.

👀 Példa prompt: „Írj egy [FORMÁTUM: e-mail / LinkedIn-bejegyzés / belső memo] a [TÉMA] témában a [CÉLKÖZÖNSÉG] számára. Hangnem: [HANGNEM]. Hossz: [SZÓSZÁM]. Illeszkedj ehhez a minta írásstílusához: [MINTA BESZÚRÁSA]. ”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Minden általános munkamódot lefed: e-mailek, közösségi média bejegyzések, emlékeztetők és ajánlatok

A stílust utánozó promptok segítségével hosszú hangnemleírások nélkül is márkának megfelelő eredményeket kaphat

A formátum, a célközönség és a szószámra vonatkozó mezők biztosítják, hogy az eredmények pontosak és célzottak legyenek

Bármely írócsapat számára alkalmas, nem csak a marketingesek számára

🚀 Ideális: Marketingcsapatok, kommunikációs szakemberek és bárki, aki a munkája során ír.

8. Gemini Prompts a ClickUp-tól

A ClickUp Gemini Prompts Template egy azonnal használható ClickUp Doc, amely 600 előre megírt, üzleti funkciók szerint csoportosított promptot tartalmaz a Google Gemini számára.

Akár marketing szövegek, adatelemzés, projekttervezés vagy ügyfélkommunikáció terén van szüksége segítségre, találhat olyan promptot, amelyet azonnal felhasználhat, ahelyett, hogy a semmiből kellene megírnia.

Mivel ezek a ClickUp Doc-ban találhatók, a csapatod közösen szerkesztheti, jegyzeteket fűzhet hozzájuk, és továbbfejlesztheti azokat a promptokat, amelyek a legjobban illeszkednek a munkafolyamataidhoz.

👀 Példa prompt: „Elemezze a következő ügyfél-visszajelzési adatokat, és azonosítsa az öt leggyakrabban visszatérő témát. Minden témához adjon egy mondatos összefoglalót, és értékelje a hangulatát pozitívnak, semlegesnek vagy negatívnak. Adatok: [VISSZAJELZÉS BESZÚRÁSA]. ”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

600 prompt több üzleti funkcióra kiterjedően, így soha nem kell üres lappal kezdenie

ClickUp Doc formátumban érkeznek, így könnyen megoszthatók, szerkeszthetők és testreszabhatók a csapatoddal

Kezdőknek is könnyen használható, azonnal használatra kész promptok; nincs szükség prompt-tervezési tapasztalatra

Természetesen párosítható a ClickUp Brain-nel, amely egy munkaterületen belül több AI-modellhez (beleértve a Gemini-t is) biztosít hozzáférést.

🚀 Ideális: A Google Gemini-t használó csapatok számára, akik egy nagy, rendezett prompt-könyvtárat szeretnének, amelyet idővel testreszabhatnak.

9. E-mail automatizálás a ClickUp sablonnal

Ez az „E-mail automatizálás a ClickUp sablonnal” című sablon az AI-promptok munkafolyamatait ötvözi a ClickUp automatizálásaival. Az automatizálások triggereken, feltételeken és műveleteken alapulnak, és ez a sablon megmutatja, hogyan építheti be az e-mail automatizálást a meglévő feladatmunkafolyamatába. ✨

Amikor egy feladat állapota „Befejezve”-re változik, egy automatizálás elindítja a ClickUp Brain-t, a feladat nevét, a felelős személyt és a leírást kontextusként felhasználva, és a megfogalmazott e-mail egy kapcsolódó ClickUp Doc-ba kerül felülvizsgálatra.

Senki sem kell emlékezzen a frissítő e-mail megírására, mert az automatikusan elkészül, amikor az állapot megváltozik.

👀 Példa prompt: „Az alábbi feladatnév, felelős személy, befejezési dátum és leírás alapján készítsen egy professzionális ügyfél-tájékoztató e-mail vázlatot. Erősítse meg a feladat befejezését, foglalja össze a teljesített munkát, és határozza meg a következő mérföldkövet. Hangnem: barátságos, de professzionális.”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Az e-mailek automatikusan elkészülnek, amint egy feladat „Befejezve” státuszt kap.

Automatikusan beolvassa a valódi feladatadatokat (név, felelős, leírás) a promptba

A vázlatok elküldés előtt egy kapcsolódó dokumentumba kerülnek felülvizsgálatra, így semmi sem kerül ki ellenőrzés nélkül

Kiküszöböli az ügyfélkommunikáció leginkább elhanyagolható lépését: a frissítés tényleges megírását

🚀 Ideális: Ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok és ügyfélmenedzserek számára, akik ismétlődő frissítési e-maileket küldenek

10. Copilot Prompts Gallery a Microsofttól

A Microsoft Copilot Prompts Gallery egy böngészhető könyvtár, amely a Microsoft 365 Copilot számára kész, használatra kész promptokat tartalmaz, munkafolyamatok szerint rendezve: Catch Up, Create, Analyze, Code, Execute, Schedule és még sok más. Ahelyett, hogy egy üres csevegőablakot bámulna, kiválaszthat egy feladat alapú promptot, és a Copilot futtatja azt az e-mailjein, találkozóin, dokumentumain és projektjein.

Ezek a promptok automatikusan lekérik a kontextust a Microsoft 365 adataiból. A „találkozó összefoglalása” prompt összefoglalja a tényleges naptárában szereplő döntéseket és teendőket. A „válaszra váró e-mailek lekérése” prompt átvizsgálja a valódi beérkező levelek mappáját. A promptok összegyűjtik a kontextust az Ön számára.

👀 Példa prompt: „Segíts felzárkózni az elmúlt értekezleteken elmulasztott dolgokra, beleértve a legfontosabb döntéseket, teendőket és a következő lépéseket.”

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A promptok munkafolyamatok szerint vannak csoportosítva (felzárkózás, létrehozás, elemzés, kódolás stb.), így gyorsan megtalálhatja, amire szüksége van

Minden prompt élő kontextust von be a Microsoft 365 adataiból: e-mailek, értekezletek, dokumentumok és projektek

Számos feladatot lefed, a heti összefoglalóktól és az e-mailek szűrésétől a kódfordításig és a versenytársak elemzéséig.

Nincs szükség prompt-tervezésre, mivel a galéria kezeli a struktúrát, csak kattintson és indulhat

🚀 Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek már használják a SharePointot vagy a Microsoft 365-öt.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a támaszkodik olyan beszélgető AI-eszközökre, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal át kell váltania egy másik fülre, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, a kapcsolódó váltási terhek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban nem így van. Ez közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges promptokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!

Bevált gyakorlatok az AI-prompt munkafolyamatokhoz

Megvannak a sablonok. Most pedig íme, hogyan lehet őket ténylegesen bevezetni a csapatban. 👀

Verziózza a promptjait: Adjon minden sablonnak verziószámot és változásnaplót. A ClickUp Docs-ban minden szerkesztést automatikusan nyomon követ a verziótörténet, így visszaállíthatja a korábbi verziót, ha az új verzió nem teljesít jól.

Jelöljön ki egy prompt-tulajdonost: Valakinek gondoskodnia kell az egyes sablonok karbantartásáról. Tulajdonos nélkül a promptok elavulnak. Adjon hozzá egy sort: „Tulajdonos: [Név]. Utolsó felülvizsgálat: [Dátum]”

Tesztelje az AI-modelleken: Egy prompt, amely a GPT-4o-ban remekül teljesít, a Claude-ban vagy a Gemini-ben kudarcot vallhat. Tesztelje a csapata által használt modelleken, és jegyezze meg, mely kombinációk működnek a legjobban

Először tervezze meg a munkafolyamatot: Először tervezze meg a Először tervezze meg a munkafolyamat automatizálását : Döntse el, mi indítja el a promptot, ki ellenőrzi az eredményt, és hová kerül azután. Automatizálja a kiváltó és továbbító lépéseket a ClickUp Automations segítségével, így az embereknek csak az ellenőrzés marad

Készüljön fel a hibás kimenetre: Minden sablonnak meg kell határoznia, mit tegyen a felhasználó, ha az AI nem találja el a célt – legyen az egy tartalék prompt, egy emberi ellenőr vagy egy újragenerálási lépés

Tárolja a promptokat ott, ahol a munka folyik: A külön alkalmazásban található promptkönyvtár A külön alkalmazásban található promptkönyvtár eszközök szétszóródásához vezet, ami felesleges munkát és a szervezet AI-lábnyomának teljes átláthatatlanságát eredményezi. Az egyik eszközben megtalálja a promptot, egy másikban futtatja, majd a kimenetet egy harmadikba illeszti be. A maximális hatékonyság érdekében tartsa a promptokat a munkájához kapcsolva.

💡 Profi tipp: Szüntesse meg a csevegőablak és a projekttábla közötti kontextusváltást – tárolja a promptokat a ClickUp Docs-ban, kapcsolja össze őket a ClickUp Tasks-szel, és futtassa őket a ClickUp Brain segítségével, mindezt egyetlen munkaterületen.

Ne írjon többé promptokat. Kezdjen el munkafolyamatokat építeni.

A prompt sablonok remek kiindulási pontot jelentenek, de még mindig manuálisak. Az igazi változás akkor következik be, amikor a promptokba beépül a kontextus, azok memóriára helyett triggerek alapján futnak, és egymás után láncolódnak anélkül, hogy minden lépést felügyelnie kellene.

Ez az a terület, ahol a ClickUp konvergált AI-munkaterülete nyer.

A ClickUp Brain automatikusan lekérdezi a munkakörnyezetet, így a promptok már az első kimenetnél is okosabbak. A Brain MAX segítségével bárhonnan futtathatja őket az asztalon, billentyűzettel vagy hanggal. Ha pedig talál egy ismétlésre érdemes promptot, a Super Agents azt egy állandóan aktív csapattárssá alakítja, amely teljes munkafolyamatokat hajt végre, miközben Ön azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyekhez valóban emberi beavatkozás szükséges.

Azok a csapatok, amelyek leküzdik az AI bevezetésének kihívásait, nem azok, amelyek a legkifinomultabb modellekkel rendelkeznek. Hanem azok, akik egységesítették, hogyan kommunikálnak az AI-vel – és ezt beépítették abba a környezetbe, ahol a munka elvégzésére kerül sor.

Gyakran feltett kérdések az AI-prompt munkafolyamat-sablonokról

Mi a különbség az AI-prompt sablon és a prompt-könyvtár között?

A prompt sablon segít az AI-promptok megírásában azáltal, hogy egyetlen, újrafelhasználható struktúrát biztosít, amelyben helyőrzőkkel töltheti ki az adott feladatot. A prompt könyvtár számos sablon gyűjteménye, amely rendszerezett és kategorizált, így a csapatok minden felhasználási esethez megtalálhatják a megfelelőt – ez olyan, mint egy irattár és az abban található egyes dokumentumok.

Igen. A legtöbb prompt-sablon eszközfüggetlen, és működik a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, a Claude vagy a ClickUp Brain alkalmazásokkal. Használja az adatbeviteli automatizálást, hogy kiküszöbölje a kézi másolás-beillesztést a munkaadatok hivatkozásakor – a ClickUp Brain a munkaterületén belül fut, teljes hozzáféréssel a feladatokhoz, dokumentumokhoz és a projekt kontextusához.

Hogyan oszthatom meg az AI-promptok munkafolyamatait több részleg között?

Hozzon létre egy skálázható tudásátadási folyamatot azáltal, hogy a sablonokat egy közös, központi helyen tárolja, amelyhez minden részleg hozzáférhet – például egy ClickUp Doc vagy egy Microsoft Lists Prompt Library Template segítségével. Címkézze meg az egyes sablonokat részleg és felhasználási eset szerint, hogy a felhasználók kiszűrhessék a számukra relevánsakat.

Az AI-prompt sablonok teljesítménye az AI-modelltől függően eltérő?

A legtöbb üzleti feladat esetében a hatékony AI-prompt technikák fontosabbak, mint a modellválasztás, de egyes modellek bizonyos kimeneti formátumokat, például táblázatokat, kódot vagy hosszú szövegeket jobban kezelnek, mint mások. Tesztelje sablonjait különböző modelleken, és dokumentálja az eredményeket magában a sablonban.