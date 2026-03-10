Claude vs. Gemini vs. ChatGPT a munkában [év]

A legtöbb csapat órákat pazarol arra, hogy megvitassa, melyik AI modellt használja, csak hogy aztán rájöjjön, hogy a választott modell a tényleges munka felét sem képes elvégezni. Vagy ami még rosszabb, végül három különböző előfizetést fizetnek, mert egyetlen eszköz sem képes mindent elvégezni.

Ez az útmutató bemutatja, mikor érdemes Claude-ot, Gemini-t vagy ChatGPT-t használni olyan valós munkákhoz, mint az írás, a kódolás és a kutatás.

Megmutatjuk azt is, hogyan kerülheti el az AI-eszközök káoszát – az AI-eszközök, modellek és platformok terv nélküli, felügyelet nélküli elterjedését.

Mik azok a Claude, Gemini és ChatGPT?

Hallott már ezekről a nevekről, de tudni, hogy melyiket használja a tényleges munkájához, nehezebb, mint amilyennek tűnik. A csapatok elemzési bénulásba kerülnek, amikor megpróbálják kitalálni, melyik AI-asszisztens a „legjobb”, csak azért, hogy egy menő bemutató alapján válasszanak egyet, majd rájöjjenek, hogy a tényleges munkájukhoz haszontalan.

Ez időpazarláshoz, frusztrált kollégákhoz és egy újabb előfizetéshez vezet, amely csak digitális port gyűjt.

Íme a három fő szereplő:

ChatGPT: Az OpenAI által készített, a legtöbb ember számára ismert AI-asszisztens. Sokoldalú, mindenre képes eszköz, amely gyorsaságáról és hatalmas plugin-ökoszisztémájáról ismert.

Claude: Az Anthropic által fejlesztett modell a biztonságra és az emberhez hasonló gondolkodásra összpontosít. Claude általában árnyaltabb, hosszabb válaszokat ad, amelyeket sok felhasználó „átgondoltabbnak" tart – bár ez feladattól függően változó.

Gemini: Ez a Google mesterséges intelligenciája, amelyet a sebesség és a keresőmotorral és más Google-termékekkel való mély integráció érdekében terveztek. Ez a legjobb választás valós idejű információkhoz és multimodális feladatokhoz, amelyek képeket vagy hangot tartalmaznak.

Mindhárom modell nagy nyelvi modelleken (LLM) alapul, de különböző célokkal képezték őket. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a parancs három nagyon különböző eredményt adhat.

Tesztjeink során ugyanaz a marketing szöveg előhívás észrevehetően eltérő eredményeket hozott: a ChatGPT a sebességet és a változatosságot helyezte előtérbe, a Claude a hangnem következetességére összpontosított, míg a Gemini több ténybeli kontextust vont be.

Ahhoz, hogy jobban megértsd, mi hajtja ezeket az AI-asszisztenseket, nézd meg ezt a videót, amely elmagyarázza a ChatGPT mögött álló technológiát, valamint azt, hogy a nagy nyelvi modellek hogyan dolgozzák fel és generálják a válaszokat:

Ezeknek az alapvető jellemzőknek a megértése segít kiválasztani a megfelelő eszközt az egyes feladatokhoz.

Következő lépés: hogyan teljesítenek az Ön által ténylegesen végzett munkában.

Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: Erősségek és gyengeségek

Csapatodnak elege van az általános összehasonlításokból, amelyek nem tükrözik a valós munkát. Nincs szükséged benchmark pontszámokra; tudnod kell, hogy egy AI időt takarít meg neked, vagy több tisztítási munkát okoz. A rossz választás azt jelenti, hogy meg kell küzdened a gyengeségeivel – például egy AI, amely túl lassú a gyors kérdésekhez, vagy egy, amely magabiztosan kitalál dolgokat.

Íme egy őszinte elemzés arról, hogy melyik modell hol tűnik ki és hol botlik meg.

Dimenzió Claude ChatGPT Gemini Legalkalmasabb Összetett érvelés, hosszú dokumentumok, árnyalt írás Sokoldalúság, kódolás, plugin-ökoszisztéma Valós idejű információk, sebesség, Google-integráció Írásstílus Természetes, átgondolt, kevésbé robotos Kompetens, de kissé sablonosnak tűnhet Funkcionális, néha tömör Kódolás Erős hibakeresés és magyarázat Kiváló generálás és iteráció Képes, de kevésbé konzisztens Kontextus ablak Akár 1 millió token (API); 200 000 standard Akár 1 millió token (GPT-4. 1 API); 128K a GPT-4o/GPT-5 Pro esetében Akár 2 millió token (Gemini 1. 5 Pro); a legnagyobb elérhető Sebesség Lassabb, átgondoltabb Gyors A leggyorsabb Gyengeségek Lassabb válaszok, korlátozott integrációk Magabiztosan hallucinál, bőbeszédű Inkonzisztens minőség, gyengébb érvelés

A lényeg:

Claude a mélység és a dokumentumok kezelése terén nyer. A ChatGPT szélesebb körű és fejlesztői eszközöket kínál. A Gemini a legjobb sebességet és hozzáférést biztosít az élő információkhoz.

A hibás döntés rejtett költsége hatalmas. Ha egy fejlesztőtől megköveteled, hogy olyan AI-t használjon, amelyik nem ért a kódoláshoz, vagy egy írótól, hogy olyan AI-t használjon, amelyik robotikus hangnemben ír, akkor nem csak rossz eredményt kapsz. Megingatod a bizalmukat az AI-ban, mint hasznos eszközben, ami megnehezíti bármely AI-kezdeményezés elfogadását a jövőben.

👀 Tudta-e: Tanulmányok szerint a megfelelő AI eszköz 65%-kal csökkentheti az írási időt.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban. A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

A legjobb AI-modell általános munkatevékenységekhez

Ideje áttekinteni az általános erősségeket és a konkrét, mindennapi munkatevékenységeket, és kihirdetni az egyes feladatok győztesét.

Írás és tartalomkészítés

Marketingcsapatának olyan szövegekre van szüksége, amelyek emberinek hangzanak, nem pedig robotikusnak. Kommunikációs csapatának olyan belső közleményt kell megfogalmaznia, amelynek hangvétele megfelelő. Ha itt rossz AI-t használ, az órákon át tartó átíráshoz vezet, és az eredmény gyakran unalmas, általános tartalom, amely nem éri el a célját.

Írási és tartalomkészítési feladatok esetében Claude a nyertes.

Sok tartalomcsapat szerint Claude írásstílusa természetesebb és kevésbé sablonos. A felhasználói tesztek során kiderült, hogy hosszabb dokumentumok esetében is kiválóan képes fenntartani a márka hangjának következetességét.

A ChatGPT szerepe: Továbbra is hatékony eszköz. Használja Továbbra is hatékony eszköz. Használja brainstorminghoz, vázlatok készítéséhez vagy durva vázlatok elkészítéséhez másodpercek alatt, amikor a sebesség fontosabb, mint a kifinomultság.

A Gemini szerepe: Leginkább olyan tartalmakhoz alkalmas, amelyek aktuális eseményeket kell bevonniuk, például a csapatod heti hírek összefoglalójához. Írásstílusa azonban szűkszavú lehet, és hiányzik belőle a másik kettő kreativitása.

Bármilyen fontos írási feladatnál, például ügyfélajánlat vagy vezetői e-mail esetén, kezdje Claude vázlatával, majd egy emberrel csiszolja ki. Ez szinte mindig gyorsabb, mint egy másik modellt kérni, hogy újra és újra átdolgozza magát.

💡 Profi tipp: A ClickUp-ot használó csapatok egyszerűen előhívhatják a ClickUp Brain-t, a ClickUp-ba integrált AI-t, hogy a kívánt stílusban és hangnemben generáljanak szöveget.

Kódolás és fejlesztés

A mérnöki csapatod megakadt. Vagy olyan AI-t használnak, amely gyorsan generál kódot, de nem tudja megmagyarázni a saját logikáját, vagy olyan AI-t, amely remekül magyarázza a fogalmakat, de lassú a sablonok generálásában. Ez a feszültség lassítja a fejlesztési ciklusokat és frusztrációhoz vezet.

A győztes itt megosztott döntés: Claude a megértés és a hibakeresés terén, ChatGPT pedig a gyors kódgenerálás terén.

Claude előnye: Jobb a komplex logika áttanulmányozásában és annak magyarázatában, hogy miért nem működik egy kódrészlet. Adjon neki egy nagy kódbázist, és hatalmas kontextusablaka lehetővé teszi számára, hogy megértse a nagyobb képet, így hatékony hibakeresési partnerré válik.

A ChatGPT előnye: A sebességre és az iterációra lett tervezve. Standard funkciók generálásához, egységtesztek írásához vagy sablonkódok létrehozásához hihetetlenül gyors és konzisztens. A ChatGPT alapjául szolgáló modellek a GitHub Copilotot is működtetik, így a fejlesztők, akik már ismerik az egyik eszközt, könnyebben megtanulhatják a másikat is.

A Gemini egy képes, de kevésbé megbízható harmadik lehetőség, amely gyors keresésekhez vagy Google-szolgáltatásokhoz való szkripteléshez hasznos. A legtöbb mérnöki csapat számára az ideális megoldás az, ha mind a Claude, mind a ChatGPT elérhető.

💡 Profi tipp: A ClickUp Codegen AI Agentje egy autonóm AI-asszisztens, amely segít kód írásában és hibakeresésében, PR-ek megnyitásában, műszaki dokumentációk frissítésében, kiadási megjegyzések és változásnaplók megírásában, és még sok másban. Mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot! A fejlesztők @megemlíthetik a Codegen ügynököt egy feladatban vagy csevegésben, hogy kérdéseket tegyenek fel. Az ügynök mind a kódbázist, mind a ClickUp dokumentációt átkutatja, hogy hiteles választ adjon. Tudjon meg többet a Codegenről videónkban

Kutatás és adatelemzés

A kutatás és az adatelemzés terén a csapatának össze kell foglalnia az információkat, de ellentmondásos eredményeket kapnak. Az egyikük olyan AI-t használ, amely elavult tényeket hallucinál, míg a másik egy olyan eszközzel próbálja elemezni az új jelentést, amely még a teljes dokumentumot sem tudja feldolgozni.

Ez rossz adatokhoz, időpazarláshoz a tények ellenőrzése során, valamint hibás információkon alapuló döntésekhez vezet.

A megfelelő eszköz a forrásanyagtól függ. A Gemini nyer a aktuális események kutatásában, míg a Claude a meglévő dokumentumok elemzésében a bajnok.

A Gemini erőssége: A Google Keresővel való közvetlen integrációja valós idejű webes hozzáférést biztosít. Ha tudni szeretné, mi történt a héten, vagy szeretné összegyűjteni a legújabb iparági trendeket, a Gemini naprakész válaszokat ad, A Google Keresővel való közvetlen integrációja valós idejű webes hozzáférést biztosít. Ha tudni szeretné, mi történt a héten, vagy szeretné összegyűjteni a legújabb iparági trendeket, a Gemini naprakész válaszokat ad, kevesebb hallucinációval

Claude erőssége: Ha már rendelkezik forrásanyaggal – például ügyfélinterjúk átirataival vagy negyedéves pénzügyi jelentéssel –, Claude hatalmas kontextusablaka forradalmi változást hozhat. Feltölthet egy egész könyv hosszúságú dokumentumot, és részletes kérdéseket tehet fel, így megbízható összefoglalást és elemzést kaphat.

A ChatGPT a középen helyezkedik el, megfelelő egyensúlyt kínál, de több felügyeletet igényel.

Egy haladó felhasználói munkafolyamat: Használja a Gemini-t a legfrissebb cikkek és források összegyűjtéséhez, majd adja át ezeket a dokumentumokat a Claude-nak, hogy azok mélyreható és árnyalt összefoglalót készítsenek.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Claude-ot tudományos kutatáshoz?

Gyors kérdések és mindennapi feladatok

Néha csak egy gyors válaszra van szükséged. Nem regényt írsz vagy űrsiklót hibakeresel, hanem egy e-mailben egy ügyetlen mondatot írsz át, vagy egy megbeszélésen hallott kifejezés egyszerű magyarázatát kérdezed.

Lassú, körültekintő AI használata ezekhez a feladatokhoz olyan, mint kalapáccsal diót törni – túlzás és lassítja a munkát. A mindennapi segítségnyújtáshoz a legfontosabb a kis késleltetés és a rendelkezésre állás.

Ezekben az ad hoc feladatokban a ChatGPT a nyertes, páratlan sebességének és sokoldalúságának köszönhetően.

via ChatGPT

Gyors válaszideje és megbízható beszélgetési memóriája miatt tökéletes asszisztens a munkaidő alatt felmerülő több száz „gyorsan, segíts ezzel” pillanatban.

A Gemini ugyanolyan gyors, és jobb választás, ha kérdése aktuális eseményre vagy a Google ökoszisztémán belüli valamire vonatkozik. Claude válasza általában részletesebb, ami lassabbnak tűnhet, ha csak gyors válaszra van szüksége. Gyors kérdések esetén a ChatGPT tömörebb alapértelmezett válasza gyakran gyorsabbnak tűnik.

📚 Olvassa el még: A Google Gemini használata: útmutató mesterséges intelligencia chatbot felhasználóknak

Olyan AI eszközöket keres, amelyekkel hatékonyabbá válhat? Ebben a videóban 7 ilyen eszközt mutatunk be:

Hogyan válassza ki a csapatának megfelelő mesterséges intelligenciát?

Az egyéni preferenciák könnyűek, de az AI méretezését egy csapat számára nehéz. Ha mindenki saját eszközét választja, hamarosan az AI elszaporodásának rémálmával kell szembenéznie. Fragmentált munkafolyamatok, inkonzisztens eredmények és tucatnyi különböző AI-előfizetés lesz a vállalati kártyán, felügyelet nélkül. Ez a káosz pénzt pazarol és lehetetlenné teszi az együttműködést.

A „legjobb” AI kiválasztása kevésbé fontos, mint egy olyan stratégia kidolgozása, amelyet a csapata valóban követni fog. Mielőtt elkötelezi magát, szüksége van egy döntési keretrendszerre.

Ellenőrizze a legnagyobb volumenű feladatait: Ne a ritka, menő felhasználási esetekre optimalizáljon. Koncentráljon arra, amit a csapata minden nap csinál: marketing szövegek írása, kód hibakeresése vagy értékesítési hívások összefoglalása.

Fontolja meg az integrációs igényeket: Csapata a Google Workspace-ben dolgozik? A Gemini hazai pályán játszik. Csapata gyakran használ fejlesztői eszközöket? A ChatGPT ökoszisztémája nehéz legyőzni.

Értékelje a kontextus követelményeit: Rendszeresen dolgozik hosszú dokumentumokkal, kutatási cikkekkel vagy hatalmas kódbázisokkal? Claude kiváló kontextusablaka kritikus funkció, nem pedig csak egy kellemes kiegészítő.

Gondolkodjon el az AI-irányításról: Ki fér hozzá mely eszközökhöz? Mely vállalati adatok megosztása biztonságos egy külső AI-vel? Hogyan fogja nyomon követni a használatot és a költségeket? Ki fér hozzá mely eszközökhöz? Mely vállalati adatok megosztása biztonságos egy külső AI-vel? Hogyan fogja nyomon követni a használatot és a költségeket?

Ha mindenki mindháromat használhatja, a rejtett költségek gyorsan felhalmozódnak. A több profi szintű előfizetés összeadódik, és a különböző feladatokhoz szükséges alkalmazások közötti váltás megnehezíti a munkát, ami rontja a termelékenységet.

Az ideális megoldás nem az, hogy kiválasztunk egy modellt, és megbarátkozunk a hibáival. Hanem az, hogy mindegyik erejét kihasználjuk a káosz nélkül.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési problémát, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

📚 Olvassa el még: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet az AI-ból az innováció és a hatékonyság érdekében

Hogyan ötvözi a ClickUp Brain a Claude-ot, a Gemini-t és a ChatGPT-t?

Ha egy AI modellt választ, akkor annak gyengeségeivel kell együtt élnie. Claude írásait, a ChatGPT sebességét és a Gemini valós idejű adatait szeretné, de ha mindhármat meg akarja szerezni, akkor több lapot kell kezelnie, felesleges előfizetéseket kell fizetnie, és folyamatosan másolnia kell a kontextust egyik csevegőablakból a másikba. Ez az AI-szétterjedés hatalmas termelékenységcsökkentő tényező.

Nem kell csak egyet választania. A ClickUp Brain segítségével egy munkaterületről több AI-modellhez is hozzáférhet. Használja Claude érvelését általános feladatokhoz, a ChatGPT sokoldalúságát kreatív munkához és a Gemini sebességét gyors válaszokhoz, míg a ClickUp Brain maga a tényleges munkaterületi adatok felhasználásával kontextusérzékeny válaszokat ad.

Így egyszerűsíti a ClickUp Brain a többmodellű hozzáférést:

Több LLM-hez való hozzáférés: A ClickUp elhagyása nélkül élvezheti a legjobbakat mindegyik világból. Használja Claude hatékony érvelését a mélyreható elemzésekhez, a ChatGPT sokoldalúságát a kreatív feladatokhoz és a Gemini sebességét a gyors válaszokhoz, mindezt egy helyen.

Kontextusérzékeny AI: Mivel a ClickUp Brain ott él, ahol a munkád, már rendelkezik a kontextussal. Megérti a projekteket, feladatokat és dokumentumokat, így soha többé nem kell időt pazarolnod olyan üzenetekre, mint „Emlékeztetőül: projektmenedzser vagyok, aki a következőn dolgozik...”.

Egységes keresés: Ne keressen tovább információkat. Tegyen fel egy kérdést, és Ne keressen tovább információkat. Tegyen fel egy kérdést, és a ClickUp Connected Search azonnal átvizsgál mindent – feladatokat, megjegyzéseket, ClickUp Docs dokumentumokat és még a csatlakoztatott alkalmazásokat is –, hogy megtalálja a választ.

Cselekvő AI: A ClickUp Brain több, mint egy chatbot. Csak @megemlítse a Brain-t egy feladat megjegyzésében vagy A ClickUp Brain több, mint egy chatbot. Csak @megemlítse a Brain-t egy feladat megjegyzésében vagy a ClickUp Chat-ben , és az olyan műveleteket hajt végre, mint alfeladatok létrehozása, projektállapotok frissítése vagy nyomon követési e-mailek megírása. Ezzel az AI passzív asszisztensből aktív csapattaggá válik.

A ClickUp Brain segítségével elkerülheti a kontextusváltást, amelyre az önálló AI-eszközöknél szükség van.

💡 Profi tipp: Mi lenne, ha egy vagy két AI-modell helyett egy csapat autonóm AI-társsal rendelkezne? Ez az, amit a ClickUp Super Agents szolgáltatása nyújt Önnek! A ClickUp Super Agents számtalan, Ön által meghatározott szerepet és feladatot képes ellátni. Gondoljon a Super Agents-re úgy, mint a ClickUp-on belül mindig aktív csapattársakra – @megemlítheti őket, munkát rendelhet hozzájuk, és üzenetet küldhet nekik, mintha emberek lennének. Ezek a végtelen memóriával rendelkező, emberhez hasonló ügynökök úgy lettek kialakítva, hogy alkalmazkodjanak a munkafolyamataihoz és eszközeihez. A nap 24 órájában működnek, emlékeznek a kontextusra, és több feladatot és idővonalat átfogóan cselekszenek a projektek előrehaladásának érdekében. A csapatok heti két napot spórolnak meg velük, mivel automatizálják a rutinmunkát, miközben megőrzik az emberi felügyeletet.

Szeretnéd kipróbálni az első Super Agent létrehozását? Ez nagyon egyszerű, és ez a videó megmutatja, hogyan kell csinálni:

A Claude vs. Gemini vs. ChatGPT vita kevésbé fontos, ha mindegyikhez hozzáférhet egy ClickUp Workspace-en keresztül.

A ClickUp segítségével bármely feladathoz a megfelelő AI-t használhatja, ahelyett, hogy egyetlen modellhez kötött megoldáshoz lenne kötve. Ráadásul a ClickUp AI-je már ismeri csapata munkáját, jogosultságait és céljait – ellentétben az általános asszisztensekkel.

Készen áll arra, hogy véget vessen az AI-eszközökkel való zsonglőrködésnek? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és több AI-modellt is bevethet egyetlen munkaterületen.

Gyakran ismételt kérdések

Claude kiválóan teljesít olyan feladatokban, amelyek mélyreható gondolkodást és finom árnyalatok megértését igénylik, mint például hosszú dokumentumok elemzése vagy tartalom készítése egy adott márka hangján.

A kevésbé szerkesztést igénylő, kifinomult, professzionális prózához általában a Claude a jobb választás, míg a ChatGPT gyorsabb a brainstorminghoz és az első vázlatok elkészítéséhez.

Igen, egy olyan konvergens platform, mint a ClickUp, több LLM-hez való hozzáférést biztosít, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egyetlen munkafolyamaton belül kihasználják a különböző modellek erősségeit különböző feladatokhoz.

A fizetős csomagok jelentős előnyöket kínálnak a gyakori felhasználóknak, de a beépített többmodell-hozzáféréssel rendelkező konvergens munkaterület gyakran egyszerűbb és hatékonyabb megoldás a csapatok számára.