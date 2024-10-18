Hogyan készítsünk tartalomkészítési ellenőrzőlistát?

Az ellenőrzőlisták nem csak projektmenedzsereknek vagy üzleti vezetőknek szólnak. Hihetetlenül hasznos eszközök mindenkinek, akinek biztosítania kell, hogy egy feladat vagy projekt alaposan és következetesen legyen elvégezve – főleg, ha több feladatot kell egyszerre ellátnia, vagy marketingesként dolgozik.

Gondoljon bele: egy blogbejegyzés, videó vagy akár egy közösségi média bejegyzés elkészítése sok lépést igényel.

Sok mindent kell nyomon követni, a kutatástól és tervezéstől a szerkesztésig, publikálásig és promócióig. És akkor még ott vannak az összes érdekelt fél – SEO szakemberek, írók, tényellenőrök, tartalomkezelő csapatok, tervezők, szerkesztők és még sokan mások. Könnyen előfordulhat, hogy valami elkerül a figyelmet.

Ne aggódjon! Ebben a cikkben megbeszéljük, hogyan hozhat létre tökéletes tartalomkészítési ellenőrzőlistát a csapatának, és megosztunk néhány taktikai tippet, eszközt és ellenőrzőlista-sablon javaslatot értékes tartalom létrehozásához.

Készen áll a lista elkészítésére és a feladatok kipipálására?

Miért van szüksége tartalomkészítési ellenőrzőlistára?

Mielőtt rátérnénk a tényleges tartalommarketing ellenőrzőlistára, nézzük meg gyorsan, hogyan segítheti ez az ellenőrzőlista a csapatát:

Egyszerűsíti a munkafolyamatot : azáltal, hogy a tartalommarketing tevékenységeket kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontja, az ellenőrzőlisták segítenek koncentrálni és elkerülni a túlterheltséget.

Biztosítja a márka hangjának következetességét : Az ellenőrzőlista segít fenntartani a hangnem következetességét az összes tartalmi ötlet és blog esetében, erősítve ezzel a márka identitását.

Minőségi garancia : Az összes szükséges lépés elvégzésének biztosítása (például formázás ellenőrzése, tervezés felülvizsgálata és tartalom optimalizálása) segít fenntartani a magas minőségi színvonalat.

Javítja az együttműködést: Az ellenőrzőlisták segítenek a csapat minden tagjának, hogy ugyanazon az oldalon maradjanak – mindenki tudja, mi a szerepe és mikor vesz részt a folyamatban.

Csökkenti az átdolgozások számát : Az ellenőrzőlisták egyértelmű útitervet nyújtanak a minőség-ellenőrzés, a tervezés felülvizsgálata és egyéb feladatok konkrét kritériumairól, így segítve Önt abban, hogy minden elsőre sikerüljön, minimalizálva az átdolgozások és a késedelmek számát.

Sokkal könnyebbé teszi az új munkatársak beilleszkedését: Akár új csapattagot, szabadúszót vagy ügynökséget vesz fel, a tartalomkészítési ellenőrzőlista segítségével megfogalmazhatja mind a tartalom minőségével kapcsolatos elvárásait, mind az operatív folyamatokat.

Tehát, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó tartalomkészítő vagy egy nagy marketingcsapat tagja, amely vonzó tartalmakat szeretne létrehozni, az ellenőrzőlista kiváló eszköz lehet a munkafolyamatok racionalizálásához, a magas színvonalú tartalmak előállításához és az organikus forgalom növeléséhez.

A teljes tartalomkészítési ellenőrzőlista

Most, hogy láttuk, miért van szükséged egy tartalomkészítési ellenőrzőlistára, nézzük meg, hogyan lehet ilyet készíteni. Áttekintjük a tartalomkészítés minden lépését – a tervezéstől a promócióig –, és további tippeket adunk arra vonatkozóan, hogyan testreszabhatod az ellenőrzőlistát a saját igényeidnek megfelelően.

De először is, íme egy rövid összefoglaló a tartalomkészítési ellenőrzőlistáról. 1. Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét Határozza meg egyértelműen, hogy kinek készít tartalmat

Határozza meg, mit szeretne elérni a tartalmával (pl. növelni a webhely forgalmát, potenciális ügyfeleket szerezni, javítani a márka ismertségét).

Válassza ki a tartalmához leginkább megfelelő formátumot (pl. blogbejegyzés, videó, infografika). 2. Végezzen alapos kutatást Keresse meg azokat a kulcsszavakat, amelyeket a célközönsége keres

Ismerje meg versenytársai tevékenységét, és azonosítsa a lehetőségeket!

Forrás SME-k szakértői idézetekhez 3. Vázolja fel tartalomszerkezetét Készítsen részletes tartalmi összefoglalót a témákkal, a közönséggel, a kulcsszavakkal és az SME követelményekkel kapcsolatban.

Kezdje 10%-os vázlattal, majd fokozatosan bővítse 30%-ra, hogy részletesebb áttekintést kapjon a tárgyalt pontokról. 4. Készítsen magas színvonalú tartalmat Győződjön meg arról, hogy tartalma informatív, hiteles és jól kutatott.

Írjon releváns tartalmat, amely mélyreható betekintést nyújt 5. Szerkessze és lektorálja tartalmát Ellenőrizze tartalmát nyelvtani, helyesírási és központozási hibák szempontjából.

Győződjön meg arról, hogy a vázlata összhangban van a tartalmi összefoglalóval és a téma tézisével.

A kulcsszavakat természetesen építse be a szövegbe, és optimalizálja a keresőmotorok számára. 6. Véglegesítse a vizuális elemeket Készítsen vagy keressen kiváló minőségű képeket, grafikákat vagy videókat

Győződjön meg arról, hogy vizuális elemei különböző platformokra vannak optimalizálva és mobilbarátok. 7. Tegye közzé és népszerűsítse tartalmát Válassza ki a megfelelő platformot (pl. weboldal, közösségi média, e-mail)

Ossza meg tartalmát a közösségi médiában, e-mailes marketinggel és más csatornákon keresztül. 8. Elemezze tartalmának teljesítményét Figyelje a legfontosabb KPI-ket, mint például a webhely forgalma, az elkötelezettség és a konverziók.

Készítsen közvélemény-kutatásokat, hogy minőségi visszajelzéseket gyűjtsön az olvasóktól.

1. lépés: Határozza meg a tartalom formátumát, céljait és célközönségét

Itt kezdődik minden: kitalálja, kinek ír, melyik csatornát tervezi használni, és hogyan tud legjobban reagálni a célközönség problémáira. Míg egy kezdő inkább a gyakorlati útmutatókat részesíti előnyben, a vezetői csapatok inkább az iparági jelentéseket vagy a szakértői interjúkat olvassák.

Ezenkívül a GenZ közönség és a B2C ügyfelek számára a TikTok és a mémeken alapuló tartalmak lehetnek vonzóak, míg az idősebb millenniumi generáció és a B2B vállalatok inkább a kutatásokon alapuló tartalmakat részesíthetik előnyben.

Javasoljuk, hogy kezdje azzal, hogy felteszi magának a következő kérdéseket: Kinek szól? Határozza meg egyértelműen a célközönségét. Ez meghatározza a tartalom hangvételét, stílusát és üzenetét.

Milyen problémát old meg? A tartalmának értéket kell nyújtania a közönségének. Határozza meg, hogy milyen konkrét problémát old meg, vagy milyen igényt elégít ki.

Hogyan mérhető ennek a munkának a sikere? Határozzon meg egyértelmű mérőszámokat a tartalom hatékonyságának értékeléséhez. Ez magában foglalhatja a webhely forgalmát, az elkötelezettséget, a konverziókat vagy a márka ismertségét.

Milyen új információkat fog ez tartalmazni? Győződjön meg arról, hogy tartalma valami egyedülálló vagy értékes dolgot nyújt, amit a közönsége még nem látott. Ez lehet egy új perspektíva, egy praktikus tipp vagy egy meglévő probléma kreatív megoldása.

💡Profi tipp: Adja hozzá ezeket a kérdéseket az ellenőrzőlistájához alpontként. Ezután a tartalomstratégája (vagy tartalomvezetője) feladata lesz megválaszolni ezeket a kérdéseket, és beépíteni azokat a tartalom vázlatába vagy összefoglalójába. Ez egy megbízható keretrendszert biztosít a célzott, vonzó tartalom tervezéséhez, amely rezonál a közönségével és eredményeket hoz.

2. lépés: Végezzen alapos kutatást

Miután meghatározta céljait és célközönségét, ideje belekezdeni a kutatási fázisba.

Íme a legfontosabb területek áttekintése, amelyeket felfedezhet:

1. Kulcsszó-kutatás

Ez az első lépés minden SEO-vezérelt tartalom – blogbejegyzés, e-könyv vagy fehér könyv – elkészítéséhez. Néhány pont, amelyet ebben a szakaszban megkérhet a csapatától, hogy ellenőrizzen:

Az elsődleges és másodlagos kulcsszavak azonosítása

Elemezett keresési szándék (tranzakciós, navigációs, információs)

Hosszú farkú kulcsszavakkal a célzottabb forgalom érdekében

2. Versenytársak elemzése

Itt azonosíthatja a versenytársai ugyanazon témával kapcsolatos tartalmaiban lévő hiányosságokat. Van olyan téma, amelyet még nem tárgyaltak? Tud-e egyedi perspektívát vagy további betekintést nyújtani?

Ha megismeri versenytársai erősségeit és gyengeségeit, tartalmát úgy pozícionálhatja, hogy az kiemelkedjen a többi közül, és nagyobb értéket nyújtson közönségének.

Egyszerűen megkérdezheti tartalomcsapatát, hogy elvégezték-e a versenytársak elemzését, vagy felbonthatja a feladatot az alábbi lépésekre: Elemezte már a versenytárs blogjának rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében?

Talált hiányosságokat a tartalomban, például hiányzó témákat vagy elavult nézőpontokat?

Mérte már a tartalmak iránti érdeklődés mértékét (pl. megtekintések, lájkolások, megosztások, kommentek)?

Kitalálta már, hogyan emelheti ki a saját munkáját a többiek közül, legyen az egyedi perspektíva, mélyebb információk vagy más formátum használata?

3. Szakértők (SME-k)

Ha technikai vagy összetett témákról, iparági jelentésekről vagy véleményvezér cikkekről ír, akkor elengedhetetlen, hogy szakértőktől szerezzen be információkat. Ez nem egylépéses folyamat.

Ha tartalmához kis- és középvállalkozásoktól származó információkat gyűjt, készíthet egy külön, részletesebb ellenőrzőlistát. Ez strukturált megközelítést biztosít íróinak a folyamat során, garantálva, hogy minden szükséges lépést végrehajtanak.

Ezután hozzáadhatja a linket megjegyzésként a tartalomkészítési ellenőrzőlista „Interjúztatta már a kis- és középvállalkozásokat?” jelölőnégyzetéhez. Ez emlékezteti a csapatát, hogy konkrét útmutatásért olvassa el a kis- és középvállalkozások felkutatására vonatkozó ellenőrzőlistát.

A következőket veheti fel az ellenőrzőlistájára: Azonosítsd a potenciális kis- és középvállalkozásokat

Gondolkodjon át alaposan a kérdéseit!

Interjúk ütemezése

Végezze el az interjúkat

Építsd be a kkv-k tapasztalatait

Szerezzen jóváhagyást

Értesítse a kis- és középvállalkozásokat a publikációról

💡Profi tipp: Adjon hozzá egy megjegyzést az ellenőrzőlistához, hogy meghatározza, milyen típusú kutatásokra van szükség az egyes tartalomtípusokhoz, így csapata tudni fogja, mire kell összpontosítania.

3. lépés: Vázolja fel a tartalom szerkezetét

A tartalomkészítési folyamatától függően előfordulhat, hogy csapatának tartalmi összefoglalót és többféle vázlatot kell készítenie, mielőtt a tényleges tervezethez hozzákezdene.

Így néz ki ez a folyamat: A SEO-szakértőnek (vagy tartalomstratégának) össze kell állítania egy tartalmi összefoglalót, amelyben meghatározza az írónak, hogy milyen témákat kell lefednie, ki a célközönség, milyen kulcsszavakat kell használnia, és hogy szükség van-e SME-idézetekre.

A tartalomíró ezután elkészíti a vázlat 10%-át (ideális esetben a teljes szószám 10%-át), amely tartalmazza a blog tézisét, bevezető részét és a legfontosabb címsorokat.

Miután jóváhagyták, kibővíthetik a vázlatot 30%-ra, részletes áttekintést adva minden egyes szakaszról.

Ez a folyamat segít összehangolni az érdekelt feleket és csökkenti a vissza-vissza levelezést az írás (és szerkesztés) fázisában.

💡Profi tipp: Az SME interjú al-ellenőrzőlistához hasonlóan egyedi ellenőrzőlistákat is készíthet a tartalom összefoglalójához és az egyes vázlatokhoz.

4. lépés: Készítsen magas színvonalú tartalmat

Most pedig jöjjön a legfontosabb rész: olyan minőségi tartalom létrehozása, amelyet mind az emberek, mind a keresőmotorok szeretnek. Általánosságban elmondható, hogy három kulcsfontosságú tényező járul hozzá a magas színvonalú tartalomhoz:

I. Meggyőző narratíva

Van szakértelme a témában?

Minden kutatás megbízható forrásokból származik?

II. Relevancia

Érzi-e a közönségének kihívásait és problémáit?

Túlmutat a felszínes magyarázatokon?

III. Tervezés

Hozzáadta a bloghoz a képernyőképeket és egyéb vizuális elemeket, valamint a képaláírásokat és az ALT szöveget?

Hozzáadta már a tervezőcsapat számára a „tervezési briefet”, amelyben meghatározza, milyen vizuális elemekre lesz szüksége a munkához?

Ha ezekre a területekre koncentrál, olyan tartalmat hozhat létre, amely nemcsak informatív, hanem a közönségét is vonzza.

5. lépés: Szerkessze és lektorálja tartalmát

A tartalom megírása csak az első lépés. A következő lépés annak alapos áttekintése, hogy megfelel-e az elvárásoknak. Egy strukturált keretrendszer (más néven szerkesztési és lektorálási ellenőrzőlista) segíthet ennek a felülvizsgálati folyamatnak a szabványosításában és a minőség állandóságának fenntartásában.

Íme néhány pont, amelyet érdemes belevenni:

I. Összhang a brief-fel

Minden, a briefben említett témát lefedett?

Minden szakasz kapcsolódik a blog téziséhez?

II. Olvashatóság

Használta már a címsorokat, alcímsorokat és felsorolásokat az olvashatóság javítása érdekében?

Világos és tömör nyelvet használt?

Alaposan lektorálta a vázlatát?

III. Márka

Megőrizte-e a márkájához (és célközönségéhez) illeszkedő következetes hangnemet és stílust?

Összhangba hozta tartalmát márkája értékeivel és küldetésével?

IV. SEO

Beépítette a releváns kulcsszavakat természetesen a tartalmába?

Optimalizálta már a meta címét és leírását?

Beillesztette az összes belső linket, amelyeket a tartalmi összefoglalóban említettek?

Az összes hivatkozott forrás 4 évnél fiatalabb?

Eltávolította az UTM paramétereket a külső linkekből?

VI. Cselekvésre ösztönző felhívások (CTA-k)

Beépített egy egyértelmű és vonzó elsődleges CTA-t?

Hozzáadott-e bármilyen lágy CTA-t, hogy a olvasókat más tartalmakra, például sablonokra vagy ingyenes eszközökre irányítsa?

Hozzáadta már az UTM-követőt a CTA-linkjeihez?

Ezen kívül hozzáadhat egy részt is, amelyben megkérdezi az írókat, hogy futtatták-e le a vázlataikat egy plágiumellenőrző vagy AI tartalomdetektorral.

💡Profi tipp: Ahelyett, hogy egyedi ellenőrző listákat rendelne az íróihoz és szerkesztőihez, vegyen fel egy önellenőrzési folyamatot. Kérje meg íróit, hogy az ellenőrző lista segítségével értékeljék munkájukat, mielőtt átadják azt a szerkesztőnek. A szerkesztő ezután ugyanazzal az ellenőrző listával áttekintheti a tartalmat, és célzott visszajelzéseket és javítási javaslatokat adhat. Ez a megközelítés felgyorsíthatja a felülvizsgálati folyamatot, és együttműködőbbé teheti azt.

6. lépés: Véglegesítse a vizuális elemeket

Még ha a tervezőcsapatának is van saját ellenőrzőlistája, jó gyakorlat a legfontosabb tervezési lépéseket beépíteni az általános tartalomkészítési folyamatba, különösen, ha képeket is beszerzel.

Íme néhány pont, amelyet érdemes figyelni: Tervezési brief: Készült-e egyértelmű tervezési brief, amelyben felvázolták a kívánt stílust, színeket és általános esztétikát?

Vizuális eszközök: Minden szükséges vizuális elem (pl. képek, infografikák, ikonok, videók) beszerzése vagy elkészítése megtörtént?

Visszajelzés a tervezésről: Adtál visszajelzést vagy kértél módosításokat a tervezőcsapattól?

Határidők: Betartják a tervezési határidőket?

Kompatibilitás: A tervezési fájlok megfelelő formátumúak, megfelelő méretűek és mobilbarátok?

6. lépés: Tartalmának publikálása és promóciója

Miután elkészült a tartalom és a vizuális elemek, itt az ideje közzétenni és promóciós tevékenységet folytatni.

1. Közzététel

Készítsen ellenőrzőlistákat a tartalommarketing-tervében szereplő minden feladathoz, hogy minden a helyén legyen. Blogokhoz: banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás E-mailekhez: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés Közösségi médiához: platform, vizuális elemek, feliratok, hashtagek

Blogokhoz: Banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás

E-mailek esetében: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés

Közösségi média: platform, vizuális elemek, feliratok, hashtagek

Tegye közzé tartalmát a választott platformon

Ellenőrizze, hogy a közzétett változat pontos és hibátlan-e.

Blogokhoz: Banner képek, meta címkék, keresőmotor-optimalizálás

E-mailek esetében: HTML-kód, tárgy, cselekvésre ösztönzés

Közösségi média: platform, vizuális elemek, feliratok, hashtagek

2. Promóció

Az első lépés a tartalom promóciós stratégiájának kidolgozása, a következő lépések azonban a promóciós csatornától függően változhatnak.

Például, ha egy blogot népszerűsít a közösségi médiában, akkor a következőket kell tennie: Döntsd el, melyik közösségi média platformon a legaktívabb a célközönséged!

Készítsen olyan közösségi média bejegyzéseket, amelyek összefoglalják a tartalmát és ösztönzik a kattintásokat.

Használjon releváns hashtageket a láthatóság növelése érdekében. Az e-mailes terjesztés viszont a következőket jelentené: Szegmentálja e-mail listáját a közönség érdeklődése vagy aktivitása alapján.

Olyan tárgy sor létrehozása, amely felkelti a figyelmet és ösztönzi a megnyitást

E-mail szövegének HTML-kóddá alakítása

7. lépés: Elemezze tartalmának teljesítményét

Végül itt az ideje ellenőrizni, hogy tartalom-marketing stratégiája sikeres-e. Tekintse át újra a tartalomra vonatkozóan kitűzött célokat, és állapítsa meg, hogy azok teljesültek-e vagy túlteljesültek-e. A teljes kép érdekében vegye figyelembe mind a mennyiségi, mind a minőségi eredményeket.

Kvantitatív mutatók Figyelje a webhely forgalmának növekedését a tartalmának köszönhetően

Mérje az elkötelezettség mutatóit, mint például a lájkolások, megosztások, kommentek és az oldalon töltött idő.

Kövesse nyomon a konverziókat (pl. regisztrációk, vásárlások, letöltések).

Figyelje tartalmának keresőmotorokbeli rangsorolását a releváns kulcsszavak tekintetében. Minőségi visszajelzés Végezzen felméréseket vagy közvélemény-kutatásokat, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a közönségétől.

Elemezze a tartalmához fűzött megjegyzéseket és üzeneteket

Javasoljuk, hogy havonta vagy negyedévente vizsgálja meg tartalmának mennyiségi és minőségi teljesítményét, hogy azonosítsa a tartalommarketing-tevékenységei javításra szoruló területeit. Így elemezheti tartalmának eredményeit, és adat alapú döntéseket hozhat a jövőbeli tartalommarketing-stratégiákról.

Tartalomkészítési ellenőrzőlista (és folyamat) kezelése a ClickUp segítségével

A 2023-as McKinsey-felmérés szerint a középvezetők munkaidejük több mint felét adminisztratív feladatokra fordítják. A tartalomfelelősök esetében ez magában foglalhatja a tartalomellenőrző listák elkészítését és kezelését is.

A megoldás?

Használjon olyan projektmenedzsment platformot, mint a ClickUp, amely lehetővé teszi ellenőrzőlisták létrehozását, sablonként való mentését és integrálását a nagyobb tartalomgyártási műveletekbe.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ot tartalomkezelő eszközként használhatja mindezek elvégzéséhez: tartalomkezelés, tartalomkészítés és tartalomteljesítmény-elemzés.

Ahogy Cristina Willson, a Graphite tartalomigazgatója fogalmazott:

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben fogjuk csinálni, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben fogjuk csinálni, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítési kötelezettségünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.

A Graphite a ClickUp segítségével 12-szeresére növelte tartalomgyártási kapacitását!

Így használhatja ki a ClickUp tartalomkezelési funkcióit:

Készítse el a tartalomkészítési ellenőrzőlistáját

Először is, egy ellenőrzőlista segítségével kidolgozhatja a tartalomkészítési folyamat különböző lépéseit. Ehhez használja a ClickUp ellenőrzőlista-sablonok funkcióját. Könnyedén létrehozhat és újra felhasználhat tartalomkészítési folyamatokat a csapatában.

ClickUp ellenőrzőlista sablonok

Időt takaríthat meg, ha a ClickUp ellenőrzőlista-sablonjaival létrehoz egy fő tartalomkészítési listát, és azt minden tartalomprojekthez testre szabja.

Íme néhány kiemelkedő funkció:

Újrafelhasználható sablonok: Mentse el tartalomkészítési ellenőrzőlistáját sablonként, és használja újra különböző projektekben.

Beágyazás és drag & drop: Rendezze a csekklista elemeit beágyazással vagy a sorrend egyszerű drag & drop funkcióval történő módosításával.

Feladatok kiosztása és a haladás nyomon követése: Oszd ki a csekklista tételeit a csapat tagjai között, így biztosítva a felelősségvállalást minden lépésnél.

Valós felhasználási példák: Alkalmazzon ellenőrzőlista-sablonokat olyan folyamatokhoz, mint a blogbejegyzés előtti és utáni feladatok, a céloldal létrehozása vagy a funkciók kiadása, így biztosítva, hogy minden lépés hatékonyan nyomon követhető legyen.

ClickUp feladatellenőrző listák

Ezután a ClickUp feladatellenőrző listáival egyszerű teendőlistákat hozhat létre egy feladat keretein belül.

Dokumentálja a tartalomkészítési folyamat összes lépését a ClickUp feladatellenőrző listák segítségével.

Így segít ez Önnek:

Amikor új tartalomprojektet indít, hozzon létre egy új ellenőrzőlistát az ellenőrzőlista-sablonjából.

Az ellenőrzőlistát a jelenlegi projekted konkrét formátumához és céljaihoz igazíthatod.

A feladatok egyedi elemeit rendelje hozzá a felelős csapattagokhoz (pl. SEO szakértő, tartalomíró, tartalomkezelő).

Ezzel nemcsak időt takaríthat meg, hanem biztosíthatja is, hogy mindenki tisztában legyen a saját szerepével és felelősségével, ami hatékony és eredményes tartalomkészítési folyamatot eredményez.

ClickUp automatizálások

Használja a ClickUp Automations funkciót, hogy a feladat státusza alapján automatikusan hozzárendelje a feladatot a különböző csapattagokhoz.

Például, ha az író a blogot „szerkesztés” állapotba helyezi, akkor automatikusan hozzárendelheti azt a szerkesztői vezetőjéhez, aki azt továbbíthatja az egyik szerkesztőnek.

Gyorsítsa fel az olyan műveleteket, mint a megbízottak hozzáadása, az állapotfrissítések ütemezése és egyebek az AI-támogatott munkafolyamat-automatizálással.

Hozzon létre egy tartalomadatbázist

Most, hogy elkészült a tartalomkészítési munkafolyamat, a következő lépés egy rendszer felállítása a tartalom tényleges létrehozásához és publikálásához. Ehhez felhasználhatja a készen használható ClickUp tartalomgyártási méretezési sablont.

ClickUp tartalomgyártási méretezési sablon

Ez az előre elkészített sablon a ClickUp saját tartalomgyártási folyamatán alapul, így biztos lehet benne, hogy skálázható. Az alapértelmezett sablon a blogokra összpontosít, de könnyen testreszabhatja más tartalomformátumokhoz, például videókhoz vagy weboldalakhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalomgyártási méretezési sablonjával egyetlen kattintással könnyedén méretezheti tartalomgyártását.

Így használhatja a sablont:

Tartalom-backlog: Hozzon létre egy backlogot, amelyben minden témával kapcsolatos ötletét tárolhatja.

Egyéni állapotok: Használjon olyan állapotokat, mint „Vázlat”, „Szerkesztés”, „Tervezés”, „Közzététel” és „Promóció”, hogy nyomon követhesse a haladást.

Részletes feladatok: Testreszabhatja a feladatok részleteit, hogy azok tartalmazzák az írót, a szerkesztőt és a releváns linkeket (ellenőrzőlista, vázlat, tervezet stb.).

Havi nézetek: Használja a ClickUp alapértelmezett havi nézeteit (múlt hónap, ez a hónap, következő hónap) a tartalomszolgáltatási ütemterv vizualizálásához.

Megjegyzések: Tájékoztassa csapatát a blog állapotáról, és használja a megjegyzéseket a feladatokon belüli megbeszélésekhez.

Ez a sablon kiváló lehetőség a tartalomkészítési folyamat összes operatív aspektusának kezelésére és a munkafolyamatok racionalizálására, így méretezheti tartalomgyártási folyamatát.

Tartalomtervezet készítése, szerkesztése és lokalizálása

Akár kutatásának dokumentálása, tartalmi összefoglalók és vázlatok készítése, akár a tényleges tartalom megírása – mindezt elvégezheti a ClickUp Docs beépített dokumentumkezelő megoldással.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs beágyazott oldalakkal rendelkezik – ellentétben a hagyományos dokumentumkezelő programokkal –, így könnyedén összevonhatja különböző dokumentumait. Ide tartoznak a briefek, vázlatok, kutatások, SME interjúk felvételei, vázlatok és még sok más.

Ezenkívül a ClickUp Docs számos együttműködési lehetőséget kínál, például megjegyzések hozzáadását, élő szerkesztést és címkéket, így visszajelzést kaphat az érdekelt felektől, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kezelje az összes tartalmi dokumentációját, és működjön együtt csapattársaival valós időben a ClickUp Docs segítségével.

Egy másik kiváló funkció a ClickUp Brain, az írási asszisztens, amely mesterséges intelligenciával működő tartalom-marketingesként segít gyorsabban létrehozni és lokalizálni blogjait. Kijavíthatja a nyelvtani és helyesírási hibákat, megváltoztathatja blogja hangvételét, hogy az illeszkedjen márkájához, és akár át is alakíthatja blogját közösségi média bejegyzésekké terjesztés céljából.

Ezenkívül e-maileket is készíthet ügyfeleinek, hogy felgyorsítsa a felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatot.

Gyorsítsa fel tartalomkészítési és szerkesztési folyamatát a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain gyorsan megválaszolja az összes kérdését a tartalom előrehaladásával kapcsolatban, a konkrét ellenőrzőlisták megtalálásától a terjesztési tervekhez vagy kutatásokhoz való hozzáférésig. Minden lényeges információ kéznél van, így időt és energiát takaríthat meg.

💡Profi tipp: Ágyazza be a blog tartalomkészítési feladatainak ellenőrzőlistáját a ClickUp Docs-ba. Így az írók könnyen hozzáférhetnek az ellenőrzőlistához és nyomon követhetik az előrehaladásukat, így biztosítva, hogy egyetlen lépés sem maradjon ki.

Helyezze el a feladatellenőrző listáit a blogja dokumentumában, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Kezelje kiadási és terjesztési ütemtervét

Miután elkészítette a tartalom vázlatát, a következő lépés a közzététel.

De ez nem olyan egyszerű. Nem csak a blogodat publikálod, hanem egy sor rövidebb tartalmat is, hogy terjeszd és népszerűsítsd azt. Ez lehet e-mail, közösségi média bejegyzés, közösségi fórumokon való részvétel és még sok más.

Itt jöhet jól egy tartalomnaptár. Ez vizuálisan ábrázolja a publikálási ütemtervét, így biztosítva, hogy szervezett maradjon és ne mulassza el a határidőket.

ClickUp tartalomnaptár sablon

Javasoljuk a ClickUp tartalomnaptár sablon használatát a publikálási és promóciós ütemterv kezeléséhez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a publikálási határidőket a ClickUp tartalomnaptár sablonjával.

Így működik ez a sablon:

Kezdje azzal, hogy hozzáadja a tartalom témáit és azok tartalomgyártási folyamatban elfoglalt szakaszát – írás, szerkesztés stb. Ez azért fontos, mert a státuszok színkóddal vannak jelölve, így a naptárban áttekintheti a blog státuszát.

Adja meg, hogy az egyes témák melyik tartalmi pillér alá tartoznak. Ezzel tartalmát összhangban tarthatja az általános tartalmi stratégiájával, és elkerülheti, hogy irreleváns témákba tévedjen.

Ezután adja meg a blogbejegyzés közzétételének dátumát, és váltson a Naptár nézetre, hogy láthassa a közelgő határidőket. Ezzel áttekinthető képet kap a tartalom ütemezéséről.

Mostantól a közelgő határidőkre koncentrálhat, és ennek megfelelően tervezheti meg projektjeit, észlelheti az ütemterv ütközéseit, és figyelemmel kísérheti tartalom-pipeline-jének állapotát. Nagyon kényelmes, igaz?

Egyszerűsítse tartalomkezelési feladatait a ClickUp segítségével

A tartalomkészítési ellenőrzőlista elengedhetetlen eszköz minden tartalom- vagy digitális marketingcsapat számára. Ez az útiterv a kaotikus tartalomgyártás elkerüléséhez – végigvezeti csapatát a tartalomkészítési folyamat minden szakaszán, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp valódi ereje abban rejlik, hogy képes központosítani az egész tartalomkészítési folyamatot.

Ellenőrzőlistáit, projektmenedzsment feladatait és tartalomtervezeteit ugyanazon a platformon tárolhatja. Csapatának nem kell több eszköz között váltogatnia.

Az összes tartalomkészítési művelet ClickUpba való áthelyezésének számos további előnye van, de ezt inkább hagyjuk, hogy Ön maga fedezze fel. Regisztráljon ingyenesen a ClickUpba, és kezdje el azonnal!