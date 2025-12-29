Bemutatjuk a Super Agents™-t: a világ első emberhez hasonló mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökeit

A Super Agents emberihez hasonló mesterséges intelligenciával rendelkező csapattagok, akik a ClickUp-on belül élnek.

Az önálló AI-eszközökkel ellentétben pontosan látják és értik, hogyan kapcsolódik össze a munkád a feladatok, a dokumentumok, a csevegés, a megbeszélések, az ütemtervek és a kapcsolódó eszközök között. Pontosan úgy, ahogy te és a csapatod is.

A teljes kontextusnak köszönhetően a Super Agents éjjel-nappal futtathatja a munkafolyamatokat, együttműködhet a csapattagokkal, és a vállalat tudásán, engedélyein és korlátain belül működhet.

Ez a bejegyzés bemutatja, hogyan működnek, miért fontos az alapul szolgáló architektúra, és mi teszi őket alapvetően másmilyenné a többi ügynöknél, akiket eddig láthattál.

Miért nem teljesítettek még a hagyományos AI-ügynökök?

A legtöbb AI-kezdeményezés néhány egyszerű ok miatt megreked:

Nincs valódi kontextus : A csevegőrobotok és az általános ügynökök valójában nem ismerik a munkáját. Ők csak a promptot látják, nem pedig a projektjeit, ügyfeleit vagy döntéseit.

Különálló eszközök : Feladatai, dokumentumai, jegyei, e-mailjei és elemzései különböző alkalmazásokban találhatók. Az AI-t mindegyikben működésre bírni nagyon nehéz.

Törékeny automatizálások : Lehet, hogy egyszeri munkafolyamatokat írsz le, de azok azonnal megszakadnak, amint a folyamatod vagy az eszközeid megváltoznak.

Nincs emberi szintű együttműködés: nem lehet nekik munkát kiosztani, @megemlíteni őket egy beszélgetésben, vagy bízni abban, hogy „emlékeznek” a múlt héten történtekre.

Az eredmény: rengeteg mesterséges intelligencia kísérlet, de nagyon kevés fenntartható hatás.

Mik azok a szuperügynökök?

A ClickUp Super Agents mesterséges intelligenciával rendelkező munkatársak, akik közvetlenül a ClickUp munkaterületébe vannak beépítve. Úgy jelennek meg, mint a csapattársak, mert a háttérben valódi felhasználókat modelleznek.

Lehetőségek:

Feladatok hozzárendelése : Bízza rájuk az ismétlődő munkákat, projekteket vagy teljes munkafolyamatokat.

@említse őket bárhol : vonja be őket a Dokumentumokba, feladatokba vagy csevegésekbe, hogy kontextust adjon, kérdésekre válaszoljon vagy előre mozdítsa a munkát.

Küldjön nekik közvetlenül üzenetet : kérjen segítséget, delegáljon elfoglalt munkákat, vagy kapjon friss információkat, mintha egy csapattársával beszélne.

Helyezze őket ütemtervekbe és indítókba: bízza meg őket azzal, hogy minden reggel jelentéseket készítsenek, érkezésükkor új kéréseket válogassanak, vagy a háttérben figyeljék a munkafolyamatokat.

A projektmenedzser-ügynök kifejezetten a PM-munkafolyamatok teljes körű kezelésére lett kifejlesztve.

Ahelyett, hogy egyszerűen csak a parancsokra reagálnának, a Super Agents az emberek mellett részt vesznek a munkafolyamatokban. Ezt folyamatosan, proaktívan és a végzett munkájuk teljes átláthatóságával teszik.

A Super Agents három alapvető képessége

A Super Agents három pillérre épül: kontextus, környezeti mesterséges intelligencia és biztonság.

1. Kontextus: Mindig intelligens

A Super Agents valós időben közvetlenül a munkaterületéről és a csatlakoztatott alkalmazásokból nyeri a kontextust, hogy személyre szabott segítséget nyújtson.

A Super Agents az első ügynökök, amelyek valódi emberi szintű memóriával és kontextussal rendelkeznek. Ők:

Csatlakozzon az összes fájljához, alkalmazásához és adatához : a Super Agents beépül a munkaterületébe és a csatlakoztatott eszközökbe, és egyetlen vállalati intelligencia réteget hoz létre a szétszórt tudás helyett.

Lássa a munkát úgy, ahogy az emberek látják : a feladatok, dokumentumok, csevegések, értekezletek és frissítések nem véletlenszerű szövegek. Ezek strukturált, élő kontextusok, amelyekben a Super Agent navigálhat és cselekedhet.

Különböző típusú memóriák tárolása és használata , többek között: Friss memória: Mi történt éppen egy feladat, beszélgetés vagy munkafolyamat során Beállítások: Hogyan szereti a csapatod a munkát elvégezni – hangnem, formázás, útválasztási szabályok és egyebek Hosszú távú és epizodikus memória: A Docs-ban tárolt fontos döntések, minták és projektelőzmények, amelyeket minden együttműködő megtekinthet és finomíthat

A Super Agents folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterületen végbemenő változásokat. Így maradnak pontosak, megbízhatóak és valóban hasznosak hosszú távon is.

2. Ambient AI: Mindig működik

A Super Agents testreszabható, és minimális konfigurációval nagyon specifikus munkafolyamatokat is elvégezhet az Ön számára.

A legtöbb mesterséges intelligencia arra vár, hogy Ön feltegyen egy kérdést. A Super Agents pont az ellenkezőjét teszi: a háttérben dolgozik, így Önnek nem kell.

Ez az intelligencia:

24 órában működik : a Super Agents az Ön által meghatározott ütemterv szerint végzi el a munkát, és figyel a kiváltó eseményekre, például a feltett kérdésekre, az új feladatok létrehozására vagy az űrlapok benyújtására.

Valódi munkaképességeket használnak : Nem csak API-kat hívnak meg. Dokumentumokat szerkeszthetnek, feladatokat frissíthetnek, e-maileket küldhetnek, jegyeket kezelhetnek, értekezleteket összefoglalhatnak és még sok mást tehetnek ugyanazokkal az eszközökkel, amelyeket a csapata ma is használ.

Úgy viselkednek, mint egy csapattag : egyedi segítségért közvetlen üzenetet küldhet nekik, sőt, @megemlítheti őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból világos terv szülessen.

Proaktív beavatkozás: a Super Agents felveti a problémákat, feltárja a betekintéseket és kiemeli a kockázatokat, még mielőtt Ön észrevenné őket.

Van olyan feladat, amelyet általában egy személynek adna, és napokig várna rá? Mostantól átadhatja egy Super Agentnek, és figyelheti, ahogy a háttérben fut.

3. Biztonság: Mindig biztonságos

A részletes jogosultsági beállítások segítségével pontosan eldöntheti, hol és hogyan szeretné használni a Super Agents-et.

A Super Agents első osztályú felhasználók a munkaterületén. Ez teszi biztonsági modelljüket különlegessé.

Ugyanazokat a felhasználói szintű jogosultságokat öröklik, mint a csapata, így Ön:

Döntse el pontosan, hogy az egyes Super Agentek mit láthatnak és mit nem.

Ellenőrizze, ki láthatja, indíthatja el vagy kezelheti a Super Agentet.

Biztonságosan őrizze meg ügyféladatait, belső dokumentumait és érzékeny projektjeit

A Super Agent minden tevékenységét valós idejű ellenőrzési napló rögzíti, így mindig tudhatja, mi történt, mikor és miért.

A kritikus döntések esetében a Super Agents folyamatosan tájékoztatja az embert, és jóváhagyást kér, mielőtt nagy hatással járó lépéseket tenne, például megkéri, hogy ellenőrizze az e-mail vázlatát, mielőtt elküldené. Ön megtartja az irányítást, míg ők elvégzik a nehéz munkát.

Hogyan működnek valójában a Super Agents: lépésről lépésre a munkafolyamatban

Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen is egy szuperügynök bevonása a csapatába.

1. Írja le a munkát

Írja le természetes nyelven az ügynöki munkafolyamatok igényeit, hogy elindulhasson!

A Super Agent Studio segítségével nem kell munkafolyamatokat terveznie, prompt szakértőnek lennie vagy kódot írnia.

Önnek csak le kell írnia:

A feladat, amelyet az ügynöknek el kell végeznie

Az automatizálni kívánt munkafolyamat

A feladatok, amelyeket át szeretne adni

Ebből kiindulva a stúdió konfigurálja a megfelelő készségeket, eszközöket és korlátokat. Ha nem tudja, hol kezdje, választhat a bevált sablonok és a ClickUp által már finomhangolt, ajánlott Super Agents közül.

2. Csatlakoztassa a megfelelő környezetet

Rendezze el Super Agentjét a megfelelő dokumentáció és munkaterület helyszíneihez, hogy mindig a megfelelő kontextusban működjön

Ezután finomíthatja, hogy az ügynökei milyen tudásforrásokhoz férhetnek hozzá:

Listák, mappák vagy terek a ClickUp-ban

A munkájukhoz fontos dokumentumok és wikik

Csatlakoztatott alkalmazások, például e-mail, naptárak vagy támogató eszközök

Mivel a Super Agents ugyanazt a felhasználói modellt használja, mint az emberek, implicit hozzáférést kapnak a munkaterületén található nyilvános ismeretekhez, valamint explicit hozzáférést azokhoz az információkhoz, amelyeket Ön megosztani kíván. Nem kell több száz különálló tudásbázist mikromanage-elni.

3. Döntse el, mikor és hogyan kell cselekednie

Határozza meg a munkafolyamatok kritériumait, hogy Super Agentje pontosan tudja, mikor kell cselekednie

Minden ügynököt beállíthat:

Ütemezés („Minden hétköznap reggel 8 órakor foglald össze a tegnapi munkát, és küldj jelentést”. )

Triggerek („Ha magas prioritású hiba keletkezik, osztályozza azt, és értesítse a megfelelő csapatot”. )

Igény szerinti munkafolyamatok („Amikor @megemlítelek egy feladatban, tisztázd a leírást és adj hozzá egy egyértelmű cselekvési tervet”. )

Innen az ügynök óramű pontossággal működik, együttműködik a csapatával a feladatokban, a Dokumentumokban és a Csevegésben, és bármikor eskalál, ha emberi beavatkozásra van szükség.

Mit tudnak a Super Agents a csapatában?

Mivel a valódi munkafolyamatokra épülnek, a Super Agents szinte minden csapathoz alkalmazkodik.

Íme néhány példa:

Műveleti és projektvezetők számára

Automatizált állapotjelentés : Minden reggel a Super Agent összegyűjti a legfontosabb projektek frissítéseit, kiemeli a kockázatokat, és egy áttekinthető összefoglalót küld az érintetteknek.

Playbookok érvényesítése : Amikor új kérés érkezik, a folyamat alapján címkézi, továbbítja és strukturálja a munkát.

Tartsa a projekteket a terv szerint: Figyelemmel kíséri a határidőket, a függőségeket és az akadályokat, majd értesíti a tulajdonosokat, mielőtt a tételek elcsúsznának.

Piacra lépés és támogató csapatok számára

Beérkező kérések osztályozása : automatikus osztályozás, prioritás meghatározás és továbbítás a jegyek, ügyfél-e-mailek vagy űrlapok esetében

Személyre szabott válaszok megfogalmazása : Használja tudásbázisát és korábbi beszélgetéseit, hogy olyan válaszokat javasoljon, amelyeket csapata gyorsan áttekinthet és elküldhet.

Tartsa szinkronban a CRM-et és a munkaterületeket: jegyezze fel a legfontosabb frissítéseket, megjegyzéseket és nyomon követéseket, bárhol is dolgozzanak a csapatai.

Termékek és mérnöki munka számára

Összegezze a visszajelzéseket cselekvéssé : összesítse a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből származó visszajelzéseket egyértelmű témákba és prioritás szerinti hátralékokba.

Kiadások figyelése : Figyelje a hibajelzéseket, az ügyfelek megjegyzéseit és az alkalmazási adatokat, majd jelölje meg, mire kell figyelni.

Ismétlődő karbantartási feladatok kezelése: A felhalmozódott feladatok rendezésétől a kiadási megjegyzések frissítéséig az ügynökök elvégezhetik az ismétlődő munkákat.

Vezetőknek

Kövesse nyomon az üzleti folyamatokat : kérdezze meg a Super Agent-et a legfontosabb kezdeményezésekről, és kapjon válaszokat, amelyek a tényleges feladataidon, dokumentumaidon és megbeszéléseiden alapulnak.

Felfedezheti azokat a mintákat, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét: megnézheti, hogy milyen típusú munkák lassítják a csapatokat, mely projektek haladnak el a határidőktől, és hol tud az AI több terhet levenni az emberek válláról.

Minden esetben a cél ugyanaz: az emberek a döntéshozatalra, a kreativitásra és a kapcsolatokra koncentrálnak. A Super Agents minden mást elintéz.

Szuper tisztességes számlázási politika

Amikor mi optimalizálunk, Ön pénzt takarít meg.

Amikor csapataink megtakarítást érnek el az AI-költségekben, azt továbbadjuk Önnek. Ha új modellek vagy egyéb változások miatt hirtelen emelkednek az AI-költségek, mi támogatjuk a költségeket, így Ön nem tapasztal hirtelen emelkedést a hitelhasználatban.

Az emberek új korszaka a Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents segítségével:

Kevesebb időt kell fordítania az állapotfrissítésekre, az irányításra és az ismétlődő feladatokra.

Adjon minden csapattagnak saját mesterséges intelligenciával rendelkező munkatársat, aki valóban megérti a munkáját.

Hozzon létre egy olyan rendszert, amelyben a munka akkor is halad előre, ha senki sem figyeli a táblát.

Ön dönti el, mire koncentrál. A Super Agents elvégzi a többit.

