Hogyan konszolidálhatja technológiai infrastruktúráját: útmutató

Az átlagos kisvállalkozás 25–50 különböző alkalmazást futtat, de a legtöbb csapat ezeknek csak egy töredékét használja. Valószínűleg havonta körülbelül 3000 dollárt költ túl sokat ritkán használt szoftverekre, elveszíti a platformok közötti munkáját, és csökkenti az AI-eszközök hatékonyságát, mert az adatai túl szétszórtak ahhoz, hogy hasznosak legyenek.

Ez az útmutató bemutatja, hogy mit is jelent valójában a technológiai infrastruktúra konszolidációja, miért fontos a költségvetés, a biztonság és a termelékenység szempontjából, és hogyan lehet ezt pontosan hét lépésben megvalósítani a ClickUp központi munkaterületének felhasználásával.

Mi az a technológiai infrastruktúra konszolidációja?

A technológiai infrastruktúra konszolidációja, vagyis az eszközök konszolidációja az a folyamat, amelynek során a vállalkozás által használt szoftvereszközök számát csökkentik azáltal, hogy az egymást átfedő alkalmazásokat kevesebb, de nagyobb teljesítményű platformra cserélik.

A kisvállalkozások gyakran szenvednek a kontextus szétszóródásától. A csapatok órákat pazarolnak el a munkájukhoz szükséges információk keresésével, az alkalmazások közötti váltogatással és a fájlok felkutatásával, mert a kritikus információk egymástól független alkalmazások között vannak szétszórva.

Ehhez jön még az eszközök szétszóródása is. A marketing egy projektkövetőt választ, a fejlesztők pedig egy másikat. Hirtelen három csevegőalkalmazás és két dokumentumszerkesztő van, amelyekről senki sem állapodott meg, így a csapat teljesen összehangolatlanul működik.

A megoldás? Cserélje le a többféle egycélú pontszerű megoldást egy olyan platformra, amely natívan kezeli a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a csapaton belüli kommunikációt. A ClickUp konvergens AI-munkaterülete például összefogja az összes munkáját, és megszünteti a kontextusok szétszóródását.

A csapatok végre egyetlen környezetben kapnak teljes képet a helyzetről – nem kell többé öt különböző alkalmazás között keresgélniük a projekt állásának megértéséhez.

📮ClickUp Insight: Minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy a feladataihoz kapcsolódó további információkat keres. Ez a teljes munkahét közel 40%-a, amit olyan dologra pazarolnak, ami csak néhány másodpercet igényelne! A ClickUp Connected Search funkciója egyesíti az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan azt találja meg, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy az eszközök között kellene váltogatnia.

A széttagolt rendszer kezelése erőforrásokat emészt fel és felesleges súrlódásokat okoz. A munka központosítása csökkenti a szoftverköltségeket, biztosítja az adatok biztonságát és megalapozza a jövőt.

Csökkentse a szoftverköltségeket és szüntesse meg a felesleges előfizetéseket

A funkcióikban átfedő eszközök azt jelentik, hogy pontosan ugyanazért a képességért kétszer (vagy többször) fizet. A felesleges előfizetések gyorsan felhalmozódnak, amikor az éves megújítások automatikusan terhelik a számlát olyan felhasználói helyekért, amelyeket senki sem használ aktívan.

Íme néhány gyakori eszközátfedés, amely megterheli a kisvállalkozások költségvetését:

Projektkövetés és táblázatok: Két eszköz, amely pontosan ugyanazt a feladatot látja el a státusz nyomon követése terén

Dokumentációs platformok és wikik: Senki által nem karbantartott, párhuzamos tudásbázisok

Csevegőalkalmazások és e-mail: Több beérkező leveles fiók ugyanazon beszélgetéshez

💡 Profi tipp: Ne fizessen többé párhuzamos licencért – váltson át egy egységes platformra! A ClickUp egyetlen előfizetésben egyesíti a feladatkezelést, a ClickUp Docs-ot és a ClickUp Chat-et, így jelentősen csökkentve a teljes tulajdonlási költséget. Kössd össze feladataidat és projektjeidet a beszélgetéseiddel a ClickUp Chat segítségével

A biztonság erősítése és a szabályozási követelményeknek való megfelelés egyszerűsítése

👀 Tudta-e: A Verizon megállapította, hogy a biztonsági incidensekben a harmadik felek részvétele megduplázódott, és elérte a 30%-ot.

Minden további eszköz egy újabb szállítót jelent, aki hozzáfér a vállalati adatokhoz. Ez hatalmas támadási felületet és biztonsági vakfoltokat eredményez azoknál a kis csapatoknál, amelyek nem rendelkeznek saját IT-személyzettel. Végül tucatnyi különböző alkalmazásban kell engedélyeket keresnie, csak azért, hogy egyetlen alkalmazottat elbocsásson.

Kevesebb platform egyszerűbb hozzáférés-ellenőrzést és egyértelmű ellenőrzési nyomvonalat jelent a szabályoknak való megfelelés érdekében.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével a jogosultságokat egyetlen adminisztrációs panelen kezelheti, tizenkettő helyett. Ha valaki távozik, a hozzáférést egyszer kell visszavonnia, nem pedig tucatnyi különböző szolgáltatói portálon. A tulajdonosok és az adminisztrátorok egyetlen környezetből irányíthatják a hozzáférést a Space, a Mappa, a Lista és a Feladat szintjén.

A ClickUp a biztonságos együttműködés érdekében lett kifejlesztve

Növelje a csapat termelékenységét AI-kompatibilis munkafolyamatokkal

A kisvállalkozások az AI segítségével kevesebb erőforrással is sokkal többet tudnak elérni. Ha azonban az AI-t külön rétegként illesztik a meglévő eszközökhöz, az eredmény egy csomó egymással nem kommunikáló, széttagolt eszköz lesz.

Ez az AI-szétszóródáshoz vezet, ahol az AI-eszközök csak az adatok töredékeit látják, és hiányos válaszokat adnak. Több munka, ahelyett, hogy kevesebb lenne!

💡 Profi tipp: Szerezzen be egy kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát, amely az egész munkaterületén, a csatlakoztatott eszközökön és akár az interneten is működik a ClickUp Brain MAX segítségével. Ez a mesterséges intelligencia asztali ügynök az egész munkaterületén működik, mivel már eleve hozzáfér a feladatokhoz, dokumentumokhoz és beszélgetésekhez. Nincs szükség külön mesterséges intelligencia kiegészítő eszközre. ✨ Ó, és emellett hozzáférést biztosít olyan prémium AI-modellekhez is, mint a ChatGPT, a Gemini, a Claude stb. – mindezt egy helyen! Keressen a munkájában, és másodpercek alatt kapjon válaszokat a ClickUp Brain MAX segítségével

👉🏽 Kisvállalkozásoknak szóló AI-útmutatónk pontosan elmagyarázza, hogyan lehet az AI-t felhasználni a komplexitás csökkentésére, ahelyett, hogy újabb eszközöket vezetnénk be.

A SaaS-konszolidációs projektek gyakran megakadnak, mert a csapatok egyszerűen nem tudják, hol kezdjék. A terv nélküli eszközök eltávolítása megszakítja a munkafolyamatokat és frusztrálja azokat a munkatársakat, akik bizonyos alkalmazásokra támaszkodnak. Ehelyett tervezzen zökkenőmentes átállást strukturált folyamatok és egyértelmű kommunikáció segítségével.

Kezdje azzal, hogy felsorolja az összes alkalmazást, amelyért a vállalat fizet. Vegye fel a listára az egyes költségjelentésekben elrejtett eszközöket és az ingyenes szolgáltatásokat is, amelyek rejtett kontextusváltási költségekkel járnak. Egy átfogó SaaS-leltár létrehozása segít megelőzni a SaaS-alkalmazások elszaporodását és azonnal felismerni az árnyék-IT-t. 👀

Vegye elő a vállalati hitelkártya-kivonatait és a kiadási jelentéseket az elmúlt 12 hónapból – ez feltárja azokat az előfizetéseket, amelyek megkerülik az IT-osztály jóváhagyását. Ezután kérdezze meg minden osztályvezetőtől egy egyszerű kérdést: „Milyen eszközöket használ a csapata naponta, amelyek megtartásáért harcolna?”

Gyorsabban fedezheti fel az árnyék-IT-t, mint bármely automatizált vizsgálat.

Az ellenőrzés során kövesse nyomon az alábbi konkrét részleteket:

Eszköz neve: A konkrét szoftveralkalmazás

Havi költség: Teljes kiadás, beleértve a rejtett díjakat is

Aktív felhasználók: A bejelentkező személyek tényleges száma

Átfedések: Más eszközökkel párhuzamos funkciók

💡 Profi tipp: A ClickUp táblázati nézetével azonnal felismerheti a pazarlást és az átfedéseket. Minden feladat egy sor lesz, amelynek saját oszlopai vannak a költségek és az osztályok számára, így gyorsan áttekintheti és szerkesztheti az adatokat. Készítsen strukturált eszközellenőrzést a ClickUp táblázati nézetében

2. lépés: Hangolja össze technológiai infrastruktúráját az üzleti célokkal

Miután elkészítette a teljes eszközlistát, rendelje hozzá az egyes eszközkategóriákat egy konkrét üzleti eredményhez. A cél annak megállapítása, hogy egy adott alkalmazás aktívan támogatja-e az operatív prioritásait. Azok az eszközök, amelyek nem teremtenek stratégiai értéket, csak zavart okoznak és lassítják a csapat munkáját.

💡 Profi tipp: A ClickUpban ez könnyen megoldható a ClickUp Tasks segítségével. Adjon hozzá egy egyéni mezőt az eszközkategóriához és az üzleti célhoz a listán szereplő minden eszközhöz.

Jelölje meg azokat az alkalmazásokat, amelyek pontosan ugyanazt a funkciót látják el különböző részlegek számára. Kérdezze meg minden csapatot, hogy egy adott kategóriában melyik eszközt tartanák meg, és miért. Ez feltárja mind az ismétlődő funkciókat, mind az egyes szoftverekhez fűződő érzelmi kötődéseket.

Ez a lépés kizárólag diagnosztikai célú legyen, egyelőre ne javasoljon semmilyen leépítést.

💡 Profi tipp: A ClickUp nézetek segítenek elemezni mindezt az információt. Használhatja a Lista nézetet az eszközök funkció vagy kategória szerinti csoportosításához, vagy az Idővonal nézetet az előfizetési időtartamok átfedéseinek összehasonlításához, és így tovább.

4. lépés: Értékelje a többfunkciós platformokat

Keressen olyan funkciók közötti együttműködési platformokat, amelyek egyszerre több eszközkategóriát is magukba foglalnak. Olyan platformra van szüksége, amely a különböző részlegek között is elég jól működik ahhoz, hogy több egyfunkciós alkalmazást kivonhasson a forgalomból.

Használja ezeket a kritériumokat a beszállítói kockázatértékeléshez:

Alapvető funkciók: Projektkezelés, dokumentumkezelés és csevegés natív módon

Integrációs mélység: Kapcsolódik azokhoz a speciális eszközökhöz, amelyeket meg kell tartania

AI-képességek: Beépített AI ahelyett, hogy utólagosan hozzáadnák

Skálázhatóság: Idővel a csapatával együtt növekszik

💡 Profi tipp: Helyezd egy helyre a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a központi kommunikációt azáltal, hogy a széttagolt alkalmazásokat ClickUp-ra cseréled.

5. lépés: Tervezze meg az integrációkat és az adatmigrációt

Tervezze meg pontosan, hogy a megmaradt speciális eszközök hogyan kapcsolódnak majd az új központi platformhoz. Szüksége van egy világos stratégiára az adatok leképezéséhez és a régi rendszerek archiválásához. Rendeljen minden adatmigrációs tervhez egy konkrét felelőst, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

💡 Profi tipp: A ClickUp importáló eszközeivel zökkenőmentesen migrálhatja meglévő munkáját. Könnyedén importálhat adatokat táblázatokból, vagy közvetlenül a régi projektmenedzsment szoftverekből. A ClickUp integrációk segítségével összekapcsolhatja speciális alkalmazásait, így munkaterülete a tökéletes központi csomóponttá válik. 🛠️ Vigye át munkáját a ClickUp-ra, gond nélkül

6. lépés: Tájékoztassa a csapatot a változásokról, és képezze őket

Az emberek természetüknél fogva ellenállnak a változásoknak, különösen akkor, ha fel kell adniuk egy olyan eszközt, amelyet maguk választottak. A konszolidációs törekvések kudarcba fulladnak, ha a vezetők figyelmen kívül hagyják a felhasználói elfogadást és a változáskezelést.

Annak érdekében, hogy a csapatok megértsék és elfogadják a változást, magyarázza el a mögöttes okokat, mielőtt bejelentené az új szoftvert.

💡 Profi tipp: Mutassa meg csapatának pontosan, hogyan kell kezelni az új munkafolyamatokat a ClickUp Clips segítségével. Rögzíthet rövid, hanggal kísért képernyőbemutatókat, és biztonságos linkek formájában megoszthatja azokat. Ezen felül tárolja az összes szabványos működési eljárást a ClickUp Docs-ban, hogy a munkatársak mindig rendelkezzenek egy megbízható útmutatóval. 📚 Rögzítsen, osszon meg és rendszerezzen képernyőfelvételeket anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét a ClickUp Clips segítségével

🎥 Aggódik, hogyan tudná rávenni a csapatát az AI-eszközök használatára? Ez a videó segít.

7. lépés: Az eredmények nyomon követése és a folyamatos optimalizálás

A konszolidáció nem egyszeri projekt, hanem folyamatos gyakorlat. Határozzon meg negyedéves felülvizsgálati ütemtervet a használati statisztikák és a csapat elégedettségének nyomon követésére. Határozzon meg egyértelmű teljesítménymutatókat, például alacsonyabb kiadásokat és gyorsabb projektbefejezést.

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards segítségével azonnal áttekintést kaphat a munkaterhelés eloszlásáról és a csapat termelékenységéről, így bizonyítva, hogy az összevonás valóban működik. Hozzon létre egyedi ClickUp-műszerfalakat a csapat termelékenységének és az eszközökre fordított kiadások nyomon követéséhez

A technológiai infrastruktúra konszolidációjával kapcsolatos figyelemre méltó kihívások

A váratlan akadályok könnyen meghiúsíthatják a konszolidációs erőfeszítéseket. A csapatok pánikba esnek az elvesztett funkciók miatt, az adatok a régi rendszerekben rekednek, és az alkalmazottak nem hajlandók átállni az új platformra. Jelezze előre az esetleges súrlódásokat, hogy stresszmentes átálláson vezesse át csapatát.

Figyeljen ezekre a gyakori problémákra:

A beszállítói függőségtől való félelem: Értékelje azokat a platformokat, amelyek nyílt API-kkal és adatátvitel-lehetőséggel rendelkeznek, így soha nem fogja magát csapdában érezni. Mielőtt elkötelezi magát, tesztelje az exportálási funkciót. Képes-e az adatait szabványos formátumban (CSV, JSON) exportálni anélkül, hogy külön díjat kellene fizetnie? A ClickUp lehetővé teszi a feladatok, dokumentumok és megjegyzések exportálását

A speciális funkciók elvesztése: Bizonyos speciális eszközöket valóban nem lehet pótolni. Az összevonás nem az összes önálló alkalmazás megszüntetését, hanem csökkentését jelenti. Tartsa meg azt, ami valóban pótolhatatlan; szüntesse meg azt, ami csak kényelmi okokból van meg.

Változásellenállás: Vonja be a végfelhasználókat már a Vonja be a végfelhasználókat már a szoftverértékelési folyamat korai szakaszában, mert az emberek támogatják azt, aminek a kialakításában részt vettek. Állítson össze egy többfunkciós munkatársi csapatot, és bízza meg őket az értékeléssel. Ez segíthet abban is, hogy azonosítsák azokat a konkrét funkciókat, amelyek elengedhetetlenek a kiválasztott szoftverben.

A migráció összetettsége: Végezzen el egy kísérleti bevezetést egy részlegen, mielőtt vállalati szintre terjesztené a megoldást. Gyűjtse össze a részletes visszajelzéseket – mind a mennyiségi, mind a minőségi adatokat –, hogy eldönthesse a megvalósíthatóságot.

Hiányos átláthatóság: A személyes kártyákkal vagy ingyenes csomagokban vásárolt eszközök nem jelennek meg a pénzügyi ellenőrzés során. Kérdezze meg közvetlenül a csapatokat, hogy feltárja a személyes hitelkártyákkal vásárolt árnyék-IT-t

A path8 Productions videóprodukciós cég ClickUp segítségével konszolidálta működését. ⚡ Az eredmény 6 eszköz helyett egyetlen egységes munkaterület

60%-kal kevesebb időt kell fordítani a csapatértekezletek előkészítésére

Kevesebb mint 8 hét a platform teljes bevezetéséhez

Valós idejű projektáttekintés a tervezés, az üzenetküldés és az időnyilvántartás terén A ClickUp mindent egy helyre hozott. Hatékonyabbak vagyunk, a csapatunk boldogabb, és én a kreatív munkára koncentrálhatok, ahelyett, hogy a projektfrissítéseket kellene követnem.

Hogyan egyszerűsíti a ClickUp a technológiai infrastruktúra konszolidációját

A technológiai infrastruktúra konszolidációjának legnehezebb része nem az, hogy eldöntsük, mit kell kivonni, hanem az, hogy olyan platformot találjunk, amely elég erős ahhoz, hogy több eszközt is helyettesítsen anélkül, hogy új hiányosságokat teremtene. A legtöbb csapat azért habozik, mert nem akarja a túlzott eszközhasználatot a funkcionalitás romlásával cserélni.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy konvergált AI-munkaterületként működik – egy központi platformként, amely a végrehajtást, a tudásmenedzsmentet, a kommunikációt és a natív AI-t egyesíti egy helyen, anélkül, hogy a mélységet feláldozná.

Így konszolidálhatja hatékonyan technológiai infrastruktúráját a ClickUp segítségével:

A ClickUp egyetlen helyen egyesíti az összes munkáját

A ClickUp egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a tudásbázisokhoz és wikikhez használt Docs-ot, valamint a valós idejű együttműködéshez szükséges Chat-et – így három fő eszközkategóriát egyetlen rendszerbe integrál. Ez közvetlenül megoldja a munkák és a kontextusok szétszóródásának problémáját, amikor az információk az alkalmazások között szétszóródnak, és a csapatok időt pazarolnak az alkalmazások közötti váltogatásra.

Eredmény: Kevesebb eszköz, kevesebb sziló és egyetlen megbízható forrás a munkavégzésről.

Szüntesse meg az AI-alkalmazások elszaporodását

A ClickUp mesterséges intelligenciája a munkaterületen keresztül integrálódik

A ClickUp Brain segítségével az AI nem csak ráépül a rendszerére, hanem annak szerves részét képezi. Minden feladat, dokumentum és beszélgetés során működik, így képes:

A projektek összefoglalása és frissítések generálása

Válaszoljon a folyamatban lévő munkákkal kapcsolatos kérdésekre

Dokumentumok tervezete és az ismétlődő munkafolyamatok automatizálása

Mivel már rendelkezik teljes munkaterületi kontextussal, elkerülhető az AI-terjedés.

Eredmény: Okosabb, gyorsabb döntések az egész munkafolyamatot átlátó mesterséges intelligencia segítségével.

Automatizálja a manuális, monoton munkákat

Szabadítsa meg csapatát a mindennapi ismétlődő feladatoktól a ClickUp Automations segítségével

A munkafolyamat-automatizálás beépített funkciója a ClickUp-nak. A ClickUp Automations testreszabható kiváltó eseményeket és műveleteket használ, így nincs szükség külön automatizálási eszközre. Lehetőségei:

Automatizálja a feladatok kiosztását, az állapotfrissítéseket és az értesítéseket

Műveletek indítása határidők, függőségek vagy feltételek alapján

A visszatérő munkafolyamatok egységesítése a csapatok között

Ezzel elkerülhető a különálló automatizálási platformok használata, és csökkennek az üzemeltetési súrlódások.

Eredmény: Kevesebb manuális munka, kevesebb hiba és gyorsabb végrehajtás a projektek során.

Az eszközök konszolidálása egy dolog – a csapatok, munkafolyamatok és adatforrások közötti munka összehangolása pedig egy másik.

Automatizálja a munkafolyamatokat végpontok között a ClickUp kódírás nélküli AI Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents intelligens végrehajtási rétegként működik az összevont munkaterület tetején. Ahelyett, hogy kizárólag statikus automatizálásokra támaszkodnának, a következőket tudják megtenni:

A feladatok, dokumentumok és beszélgetések közötti munkafolyamatok valós idejű nyomon követése

A kockázatok, szűk keresztmetszetek vagy kihagyott lépések proaktív azonosítása

Indítson el műveleteket, ajánlásokat vagy frissítéseket a kontextus alapján – ne csak szabályok alapján

Ez különösen hatékony egy konszolidált környezetben, ahol több munka, adat és döntés található egy helyen. A Super Agents az Ön AI-csapattársai, környezeti és kontextusfüggőek. Gondoskodnak arról, hogy a komplexitás növekedésével semmi ne essen szét.

Eredmény: Egy önoptimalizáló rendszer, amelyben a végrehajtás, a felügyelet és a döntéshozatal folyamatosan zajlik – további eszközök vagy általános költségek hozzáadása nélkül.

A technológiai infrastruktúra hatékony konszolidációja nem jelenti azt, hogy mindent ki kell cserélni. Egyes speciális eszközök továbbra is hozzáadott értéket jelentenek.

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható a tervezés, fejlesztés, elemzés és egyéb területeken, így az összevont munkaterületed központi csomóponttá válik, nem pedig elszigetelt rendszerré. Ez összhangban áll a platformkonszolidáció bevált gyakorlataival: széles körben konszolidálj, szelektíven integrálj.

Eredmény: Egyszerűsített rendszer a kritikus funkciók elvesztése nélkül.

Valós idejű áttekinthetőség

Valós idejű áttekinthetőséget biztosítson a csapatoknak a ClickUp Dashboards segítségével

A konszolidáció csak akkor működik, ha a csapatok egyértelműen láthatják, mi történik a projektek, az emberek és a prioritások terén – anélkül, hogy az eszközök között kellene ugrálniuk.

A ClickUp irányítópultjai valós idejű áttekintést nyújtanak a végrehajtásról, így a csapatok:

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, a határidőket és az akadályokat egy helyen

A munkaterhelés elosztásának és a csapat kapacitásának figyelemmel kísérése

Tartsa kézben a prioritásokat, a kockázatokat és a változó határidőket

Ahelyett, hogy több eszközön keresztül kellene kutatnia a frissítések után, minden egy egyetlen, testreszabható nézetben jelenik meg, amely minden szerepkörhöz igazodik – függetlenül attól, hogy Ön projektmenedzser, csapatvezető vagy vezető beosztású munkatárs.

Ez a fajta átláthatóság felváltja az állapotmegbeszéléseket, csökkenti az oda-vissza levelezést, és biztosítja, hogy mindenki a legfontosabb dolgokra koncentráljon.

Eredmény: Világos, valós idejű áttekintés a munkáról, amely segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni, gyorsabban haladni és elkerülni a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

A konszolidáció egy őszinte felülvizsgálattal kezdődik, az üzleti célokhoz való igazodást igényel, és akkor jár sikerrel, ha a csapatok már a kezdeti szakaszban bekapcsolódnak a folyamatba, és az eredményeket időben nyomon követik.

A túlterhelt technológiai infrastruktúra valódi költsége nem csupán az előfizetési díjakban rejlik – hanem a kontextus elvesztésében, a felesleges munkában és abban, hogy az adatok szétszóródnak a egymástól független eszközök között, így az AI-t nem lehet hatékonyan használni. Azok a kisvállalkozások, amelyek korán konszolidálják rendszerüket, felkészülnek arra, hogy gyorsabban haladjanak, kevesebbet költsenek, és az AI fejlődésével együtt ténylegesen kihasználják annak előnyeit – ahelyett, hogy később kapkodva próbálnák összekapcsolni a széttagolt eszközöket.

Gyakran ismételt kérdések

A technológiai infrastruktúra konszolidációja az eszközök számának csökkentésére összpontosít azáltal, hogy az egymást átfedő alkalmazásokat kevesebb platformra egyesíti. Az alkalmazások racionalizálása egy szélesebb körű IT-irányítási folyamat, amely minden alkalmazást az üzleti érték szempontjából értékel, hogy eldöntse, melyiket tartják meg és melyiket szüntetik meg.

Végezzen fokozatos bevezetést úgy, hogy először egy csapatnál kezdi meg a munkafolyamatok áttelepítését. A régi és az új eszközöket egy rövid átfedési időszakban párhuzamosan futtassa, hogy semmi ne maradjon ki.

Adjon elsőbbséget azoknak a projektmenedzsment szoftvereknek, amelyek natívan, egy helyen kezelik a dokumentumokat és a kommunikációt. Szüksége van egy beépített mesterséges intelligenciára, amely a teljes munkaterületen működik, valamint rugalmasságra, hogy mérnöki erőforrások nélkül testreszabhassa a munkafolyamatokat. /