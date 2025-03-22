Mi az a SaaS-konszolidáció? Ismerje meg, hogyan csökkentheti a költségeket és javíthatja a hatékonyságot

Hogyan jut el odáig, hogy számtalan szoftvereszközre támaszkodik?

Kezdetben csak apró dolgokról van szó: egy alkalmazás az elemzéshez, egy másik az együttműködéshez, egy harmadik a projektkövetéshez. Mielőtt észbe kapna, már több tucat SaaS-eszközt használ, folyamatosan váltogatja a lapokat, és olyan funkciókért fizet, amelyeket alig használ.

Csapata több időt tölt a szoftverek kezelésével, mint a tényleges munkával, az IT-részleg biztonsági kockázatokkal küzd, a költségek pedig folyamatosan emelkednek.

Ez a SaaS-szétszóródás. Ha nem ellenőrzik, akkor csökkenti a termelékenységet, lassítja a döntéshozatalt és felemészti a költségvetést.

A megoldás: SaaS-konszolidáció, egy intelligens, egyszerűsített megközelítés, amely az alapvető eszközöket egy helyen egyesíti, csökkenti a felesleges költségeket, és segít a csapatnak gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Vessünk egy pillantást arra, miért a konszolidáció a jövő, és hogyan tud vállalkozása átállni erre a rendszerre.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A SaaS-konszolidáció az önálló szoftvereszközök számának csökkentése azáltal, hogy azokat integrálják vagy kevesebb, átfogóbb platformokkal helyettesítik.

Segít a vállalkozásoknak csökkenteni a költségeket, javítani a hatékonyságot, erősíteni a biztonságot, egyszerűsíteni az együttműködést és csökkenteni a csapatok közötti kontextusváltást.

Ha konszolidálni szeretné SaaS eszközeit és javítani szeretné a szervezeti hatékonyságot, kezdje azzal, hogy felülvizsgálja a jelenlegi eszközeit, értékelje az all-in-one megoldásokat, zavartalanul migráljon és integráljon, automatizálja a munkafolyamatokat, és optimalizálja a méretezést.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás (tökéletes alternatíva a több SaaS-vállalat és eszköz közötti váltogatás helyett), amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat, célokat, automatizálást és csevegést egyesít egyetlen, AI-alapú platformon.

Mi az a SaaS-konszolidáció?

A SaaS-konszolidáció az a folyamat, amelynek során egy vállalkozás az általa használt önálló szoftver-szolgáltatások (SaaS) számát csökkenti azáltal, hogy azokat integrálja vagy kevesebb, átfogóbb platformokkal helyettesíti.

Ahelyett, hogy több tucat speciális eszközt kezelne, amelyek mindegyike saját előfizetéssel, bejelentkezéssel és tanulási görbével rendelkezik, konszolidálja a technológiai eszköztárat olyan központosított megoldásokká, amelyek több funkciót is lefednek.

Egy szervezeten belül a SaaS-konszolidáció a következőket jelenti:

Vállalkozás tulajdonosok számára : alacsonyabb költségek, kevesebb felesleges eszköz és jobb döntéshozatal a központosított adatoknak köszönhetően.

IT-vezetőknek : Erősebb biztonság, jobb megfelelés és egyszerűsített beszállítói menedzsment

Csapatok számára: kevesebb alkalmazás-fáradtság, kevesebb kontextusváltás, valamint simább, : kevesebb alkalmazás-fáradtság, kevesebb kontextusváltás, valamint simább, produktívabb munkafolyamatok

🔍 Tudta ezt? A Harvard Business Review szerint az átlagos tudásmunkás naponta 1200-szor vált különböző alkalmazások és webhelyek között, ami hetente összesen négy órányi termelékenységveszteséget jelent. Ez egy hónapnyi munka elvesztése évente csak a lapok közötti kattintgatás miatt, ami a következőket eredményezi: Mentális fáradtság : A felesleges kontextusváltás elvonja a figyelmet és az energiát.

Lassabb döntéshozatal : A kritikus adatok különböző eszközökön vannak szétszórva, ami megnehezíti a gyors cselekvést.

Magasabb hibaarány: Az állandó alkalmazásváltás hibákhoz és félreértésekhez vezet.

Miért fordulnak a vállalkozások a SaaS-konszolidációhoz?

Költségcsökkentés : Senki sem akar fizetni olyan eszközökért, amelyeket alig használ. A vállalkozások megszabadulnak a felesleges alkalmazásoktól és SaaS-szolgáltatóktól, hogy pénzt takarítsanak meg és több értéket nyerjenek szoftvereikből.

A hatékonyság romlik: Ha minden feladathoz más-más alkalmazás szükséges, a munka tovább tart, a döntések késnek, és az adatok elvesznek a zűrzavarban.

Az IT-csapatok túlterheltek : Több szoftveres szerződés, biztonsági kockázat és megfelelési probléma kezelése teljes munkaidős feladat (és nem is túl szórakoztató).

A termelékenység zuhanórepülésben van : Folyamatosan váltogatja az alkalmazásokat? Ez a „váltási adó” felhalmozódik, elvonja a figyelmet és hetente órákat pazarol el.

A SaaS-műveletek nehezebben kezelhetők : az IT- és üzemeltetési csapatok nehezen tudják nyomon követni az alkalmazások használatát, automatizálni a munkafolyamatokat és nyomon követni, hogy ki fér hozzá mihez : az IT- és üzemeltetési csapatok nehezen tudják nyomon követni az alkalmazások használatát, automatizálni a munkafolyamatokat és nyomon követni, hogy ki fér hozzá mihez (így néznek ki a jobb SaaS-műveletek)

Az együttműködés frissítésre szorul : A szétszórt eszközök szétszórt beszélgetéseket jelentenek. Ha mindent egyetlen platformra helyezünk, a csapatok összehangoltan tudnak dolgozni, és a munka is halad.

Jobb biztonság: A SaaS-konszolidáció erősíti a biztonsági helyzetét azáltal, hogy csökkenti a támadási felületet, megnehezítve a jogosulatlan hozzáférést és az adatvédelmi incidenseket.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Hatékony SaaS-konszolidációs stratégiák

A túl sok eszköz lassíthatja a csapatok munkáját, ahelyett, hogy hatékonyabbá tenné őket. Ennek elkerülése érdekében íme néhány stratégia a SaaS konszolidálására a munkafolyamatok megzavarása nélkül:

Fedezze fel a rejtett eszközöket: Végezzen teljes SaaS-auditot, hogy azonosítsa a felesleges, alulhasznált vagy elfeledett eszközöket. Valószínűleg több olyan alkalmazást is talál, amelyek ugyanazt a problémát oldják meg, vagy olyan előfizetéseket, amelyekre senki sem emlékszik, hogy feliratkozott volna.

Kössön minden eszközt egy üzleti célhoz : Határozza meg, hogy egy platform hozzájárul-e a bevételhez, a hatékonysághoz vagy a biztonsághoz. Ha nem, akkor el kell távolítani.

Maximalizálja a meglévő beruházásokat : mielőtt új eszközt vezetne be, értékelje, hogy a jelenlegi eszközkészlete képes-e kielégíteni az igényeket. A SaaS piac tele van olyan multifunkcionális platformokkal, amelyek gyakran feleslegessé teszik az önálló alkalmazások (például a ClickUp) használatát.

Szüntesse meg a fel nem használt licenceket : Csökkentse a méretet, ha egy eszköz 50 felhasználói helyet biztosít, de csak 15 aktív felhasználója van. A SaaS-szektorban sok szállító nagyobb szerződések megkötésére ösztönöz, de a döntését a felhasználási adatoknak kell meghatároznia.

Egyszerűsítse a beszerzést : Vezessen be egy egyértelmű jóváhagyási folyamatot az új SaaS-szolgáltatásokhoz. Ha minden csapat maga választja meg az eszközeit, az duplikációhoz, integrációs problémákhoz és költségpazarláshoz vezet.

Csökkentse a beszállítók közötti átfedéseket : Amennyiben lehetséges, konszolidálja a szoftverbeszállítókat. Az egyetlen beszállító, amely több megoldást kínál, gyakran jobb árakat, kevesebb biztonsági kockázatot és zökkenőmentesebb integrációt eredményez.

Fektessen be funkciók közötti platformokba: Amennyiben lehetséges, helyezze előtérbe azokat az eszközöket, amelyek több csapatot és osztályt is kiszolgálnak. A központosított platformok csökkentik a fragmentációt, javítják az együttműködést és egyszerűsítik az IT-kezelést.

💡 Profi tipp: Készítsen egy „SaaS érték pontszám” mátrixot, mielőtt konszolidációs döntéseket hozna. Minden eszközhöz számítson ki egy egyszerű pontszámot: (a csapat heti használatának százalékos aránya × üzleti hatásának értékelése [1-5]) ÷ havi költség. Ez a mutató segít azonosítani, mely eszközök nyújtanak a legtöbb értéket a költségekhez viszonyítva.

A SaaS-stack konszolidációjának célja a redundancia csökkentése és a hatékonyság javítása.

Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít Önnek 👇

Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana, tisztában kell lennie azzal, hogy mi található a technológiai eszköztárában. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy tudta nélkül felhalmozódjanak a felesleges vagy alulhasznált SaaS-alkalmazások, ami felesleges költségekhez és hatástalan technológiai beruházásokhoz vezet.

Főbb teendők: ✅ Készítsen átfogó leltárt: Ez minden részlegen használt SaaS eszközre vonatkozik – IT, értékesítés, marketing, HR, pénzügy stb. (A legtöbb csapat nem is tudja, hogy valójában hány eszközzel rendelkezik.) ✅ Elemezze a használati adatokat: Milyen gyakran használják ezeket az eszközöket? Ki használja őket? Valóban kihasználják-e a legfontosabb funkciókat, vagy a csapatok olyan alapvető funkciókhoz használják őket, amelyeket egy másik eszköz már lefed? ✅ Felülvizsgálja a biztonsági, megfelelőségi és irányítási kockázatokat: Minden eszköz megfelel a szabályozási és biztonsági követelményeknek? Az árnyék-IT-beszerzések biztonsági rést hoznak létre? A SaaS-szolgáltatóknak igazodniuk kell a megfelelőségi szabványokhoz a kockázatok elkerülése érdekében.

📌 Példa: Ha marketingcsapata a Slacket használja a csapatkommunikációhoz, a Google Drive-ot a dokumentumok tárolásához és a Notiont a kampányok tervezéséhez, akkor egy egyetlen platformra (például a ClickUp-ra ) történő konszolidáció, amely beépített csevegőfunkcióval, dokumentumkezelővel és projektmenedzsmenttel rendelkezik, egyszerűsítheti az együttműködést, csökkentheti az eszközök közötti váltást és csökkentheti a SaaS-költségeket.

További információk: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez

2. Értékelje az all-in-one megoldást

A túlterhelt SaaS-termékek elégségesek ahhoz, hogy lelassítsák a csapatok munkáját. Ahelyett, hogy több eszközt összeraknának, a vállalkozások olyan all-in-one szoftverek felé fordulnak, amelyek a funkcionalitás feláldozása nélkül konszolidálják a munkafolyamatokat.

Kérdések, amelyeket fel kell tennie, mielőtt átállna: ✅ Képes-e több eszközt helyettesíteni anélkül, hogy elveszítené a kritikus funkciókat? Egy igazi all-in-one platformnak képesnek kell lennie a projektmenedzsment, a dokumentumok közös szerkesztése, az automatizálás és a jelentések kezelésére – kiegészítők nélkül. ✅ Zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszereibe? Az eszközök cseréje nem zavarhatja a működési hatékonyságot. Egy erős platformnak zökkenőmentesen kell kapcsolódnia a CRM, ERP és kommunikációs eszközeihez, hogy fenntartsa a munkafolyamatok folytonosságát. ✅ Javítja a biztonságot és az irányítást? A fragmentált SaaS-megoldásokhoz való hozzáférés kezelése növeli a kockázatot. A szerepkörökön alapuló jogosultságok, az ellenőrzési nyomvonalak és a vállalati szintű biztonságnak a jobb adatbiztonság érdekében szabványossá kell válniuk. ✅ A platform képes lesz-e lépést tartani a vállalkozás növekedésével? Ha a platform nem képes támogatni a növekvő felhasználói számot, munkafolyamatokat és automatizálási igényeket, akkor a rövid távú megoldás hosszú távú problémává válik. A rendszer jövőbiztosítása elkerüli a későbbi drága migrációkat.

A beszélgetések nyomon követésének elvesztése és a szétkapcsolt adatok kezelése régóta problémát jelent a SaaS iparágban.

A csomagolás koncepciója ebből az igényből alakult ki. A csomagolás azonban elsősorban egy árazási stratégia, amelynek keretében több termék vagy szolgáltatás egy csomagban, kombinált áron kerül értékesítésre. A hangsúly a pénzügyi értéken van, nem pedig az egységes felhasználói élmény megteremtésén. A csomagolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a termékek szorosan integráltak vagy úgy lettek kialakítva, hogy összetartó rendszerként működjenek együtt.

📌 Példa: A Microsoft Office csomagban kínálja a Word, Excel és PowerPoint programokat, de az egyes eszközök egymástól függetlenül működnek.

Az „all-in-one” állítások gyakran pontatlanok a csomagban kínált termékek esetében, mert hiányzik belőlük a valódi konvergenciát meghatározó mély integráció és zökkenőmentes élmény.

Itt egy szuperalkalmazás jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Ez nem csupán eszközök gyűjteménye, hanem terméktervezésről és konvergenciáról szól. Több funkciót egyesít egyetlen, integrált platformban.

📌 Példa: ClickUp (amely feladatok, dokumentumok, csevegés, célok és egyéb funkciók egyetlen platformon történő összevonását teszi lehetővé).

3. Migráció és integráció

A megfelelő platform kiválasztása csak a feladatok felének elvégzése. A zökkenőmentes áttérés határozza meg, hogy a váltás javítja-e a hatékonyságot, vagy zavarja-e a működést.

Ennek biztosításához: ✅ Elsőbbséget adjon a nagy hatással bíró eszközöknek: Kezdje a leggyakrabban használt alkalmazásokkal, általában a projektmenedzsmenttel, a kommunikációval és a dokumentumtárolással, mivel ezeknek van a legnagyobb hatása a napi munkafolyamatokra. ✅ A migráció előtt térképezze fel az adatok függőségét: azonosítsa, mely eszközök támaszkodnak megosztott adatforrásokra (pl. CRM-ek, elemzési platformok), és gondoskodjon arról, hogy ezek a kapcsolatok a migráció után is megmaradjanak vagy javuljanak. ✅ Adatok stratégiai exportálása, tisztítása és importálása: Távolítsa el az elavult fájlokat, a duplikált rekordokat és a fel nem használt munkafolyamatokat. Fokozatosan, osztályonként hajtsa végre az átállást, ahelyett, hogy egyszerre váltana át mindent. ✅ Állítsa be az integrációkat a meglévő rendszerekkel: Határozza meg a szükséges integrációkat, és konfigurálja azokat megfelelően a munkafolyamatok folytonosságának fenntartása érdekében.

📌 Példa: 2008-ban a Netflix komoly akadályba ütközött: az adatbázis összeomlása miatt három napig nem volt elérhető a szolgáltatásuk. Ahelyett, hogy javítgattak volna a hibán, és a legjobbakra reménykedtek volna, merész lépést tettek: áttértek a felhőalapú szolgáltatásra. De nem siették el a dolgot. Megtervezték, fokozatosan bővítették, és 2015-re már 1000-szer több streaming órát kezelték, és 8-szor több előfizetőjük volt. 💡 A tanulság? A migrációk tönkretehetik az üzleti tevékenységét, vagy hatalmas növekedéshez vezethetnek.

További információ: A legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek

4. Optimalizálás és méretezés

A bevezetés nem történik meg automatikusan, és a hatékonysági problémák nem oldódnak meg maguktól. Az igazi munka most kezdődik.

Nyomon követendő dolgok: ✅ A csapatok valóban használják? Kövesse nyomon az elfogadási arányokat. Ha az emberek ragaszkodnak a régi eszközökhöz, derítse ki, miért – képzés hiánya, hiányzó funkciók vagy csak szokás? ✅ Hallgassa meg csapatát! Kérdezze meg, mi működik jól és mi okoz frusztrációt. Kis változtatások, például egy új integráció vagy jobb automatizálás, zökkenőmentessé tehetik az átállást. ✅ Győződjön meg róla, hogy a rendszer Önnel együtt bővíthető. Ami egy 50 fős csapatnak megfelelő, az 500 főnél már nem biztos, hogy működik. Ellenőrizze, hogy platformja képes-e kezelni a növekedést – legyen szó több felhasználóról, több munkafolyamatról vagy mélyebb integrációkról.

📌 Példa: Ha az új rendszer munkafolyamat-automatizálási funkciókat tartalmaz, optimalizálja a folyamatokat, például a feladatkiosztást, a jóváhagyásokat és a jelentéseket, hogy kiküszöbölje az ismétlődő manuális feladatokat.

Hogyan segít a ClickUp a SaaS-konszolidációban?

A SaaS-csomagja valószínűleg úgy néz ki, mint egy rendetlen szekrény. Egy eszközzel kezdte, majd hozzáadott egy másikat, mert az „hiányzó funkcióval” rendelkezett, aztán még egyet az együttműködéshez, és mielőtt észbe kapott volna, már öt eszközzel rendelkezett egyetlen projekt kezeléséhez.

Rendetlen. Drága. És ami a legrosszabb, lassítja a munkát.

De van megoldás ezekre a hatalmas problémákra. Ismerje meg a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást. Ahelyett, hogy több projektet és eszközt kellene egyszerre kezelnie, képzelje el, hogy egyetlen platformon egyesül a feladat- és tudáskezelés, a csevegés, a dokumentumok, a célok és az automatizálás egy zökkenőmentes munkaterületen – mindezt AI-támogatással.

A ClickUp segít Önnek:

1. Központosítsa munkáját egy helyen

A kiváló projektmenedzsment akkor kezdődik, amikor minden szükséges eszköz egy helyen található. A ClickUp projektmenedzsment megoldása azoknak a csapatoknak készült, akik teljes átláthatóságot, zökkenőmentes együttműködést és egyetlen megbízható információforrást szeretnének minden munkájukhoz.

A ClickUp projektmenedzsment csapat megoldásával teljes, magas szintű áttekintést kaphat munkájáról.

A következőket kapja:

Feladatkezelés : Használjon testreszabható feladatokat beágyazott alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal a komplex projektek lebontásához, biztosítva ezzel az áttekinthetőséget és a szervezettséget.

Többféle nézet : Válasszon : Válasszon több mint 15 egyéni nézet közül, beleértve a lista, tábla, naptár és Gantt-diagramokat, hogy a projektjeit a csapatának munkafolyamatához leginkább illeszkedő módon jeleníthesse meg.

Műszerfalak és jelentések : Hozzon létre testreszabható műszerfalakat több mint 50 widget segítségével a KPI-k, a mérföldkövek és a csapat kapacitásának figyelemmel kíséréséhez.

Időkövetés : A ClickUp Time Tracking segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti a termelékenységet és kezelheti a költségvetéseket, mivel lehetővé teszi a munkaórák pontos rögzítését és a számlázható idő felmérését.

Erőforrás-kezelés: Optimalizálja a csapat munkaterhelését valós idejű kapacitásnézetekkel, lehetővé téve a feladatok kiegyensúlyozott elosztását.

Szeretné egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet az AI segítségével? Használja a ClickUp Brain szolgáltatást:

Most, hogy a csapat megoldása már megvan, érdemes átállni a siker meghatározására. Mi a célunk? Hogyan mérjük az előrehaladást?

A ClickUp Goals segítségével.

✅ Határozza meg a magas szintű célokat, és bontsa azokat mérhető célokra. Ahelyett, hogy olyan homályos célokat tűzne ki, mint „javítani az ügyfélélményt”, hozzon létre konkrét célokat, pl. „6 hónapon belül 40-ről 60-ra növelni az NPS pontszámot”. A ClickUp lehetővé teszi szám, pénznem, igaz/hamis és feladat alapú célok meghatározását, így a haladás megvalósíthatóvá válik.

✅ Kössd össze a napi munkát közvetlenül a célokkal. A Célok funkcióval feladatokhoz rendelhetsz konkrét célokat, és a munka elvégzésével automatikusan frissül a haladás. Ez azt jelenti, hogy a csapat tagjai mindig tudják, miért fontos a munkájuk, és hogy hozzájárulásuk hogyan segíti elő a vállalat céljainak elérését.

A ClickUp Goals segítségével azonnal láthatja az előrehaladást, az akadályokat és a korrekció lehetőségét.

✅ Szervezze a célokat strukturált mappákba a különböző csapatok és kezdeményezések számára. Tartsa a marketing, az értékesítés, a termék és a működés céljait rendezett kategóriákban, biztosítva, hogy minden részleg tudja, mi jelent számukra a sikert.

De ha nincs központi hely a dokumentáció tárolására, a csapatok időt pazarolnak a részletek keresésével, a kérdések ismétlésével és a fontos információk elvesztésével.

A ClickUp Docs megoldja ezt azáltal, hogy nyomon követi, hol történik a munka.

A legfontosabb tanulságokat alakítsa cselekvési pontokká, jelölje meg csapattársait megjegyzésekkel, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével.

A statikus dokumentumokon túlmutató ClickUp Docs az akcióra lett kialakítva. Közvetlenül összekapcsolhatja őket a feladatokkal, így a projekttervektől és stratégiai dokumentumoktól a folyamatirányelvekig minden kapcsolódik a végrehajtáshoz.

Ez a központi dokumentációs központ, mint minden más a ClickUp-ban, a ClickUp Brain által működtetett. Egyszerűsíti a munkát azáltal, hogy pillanatok alatt létrehozza, rendszerezi, összefoglalja és frissíti az információkat. Megkérheti a Brain-t, hogy készítsen projektismertetőt, összefoglalja a megbeszélést, hozzon létre alfeladatokat, rendeljen hozzá feladatokat, vagy finomítsa a stratégiai dokumentumot.

A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy több LLM közül válasszon, például a ChatGPT és a Claude közül, hogy elvégezze a munkát. Pillanatok alatt elkészül a szállításra kész dokumentum, amelyet közvetlenül a projekt irányítópultjához kapcsolhat, így a legfontosabb információk láthatóak és felhasználhatóak maradnak.

Írjon projektismertetőket, munkafolyamat-összefoglalókat, feladatleírásokat és még sok mást automatikusan a ClickUp Brain segítségével.

2. Zavarmentes migráció és integráció

Most, hogy projektjei és céljai a ClickUp-ban vannak strukturálva, a következő lépés a meglévő munkák átvitele a munkafolyamatok megszakítása nélkül.

A ClickUp segítségével könnyedén átállhat más eszközökről anélkül, hogy elveszítené a fontos ügyféladatokat vagy a lendületet.

A natív importálási funkció segítségével néhány kattintással importálhat projekteket, feladatokat és munkafolyamatokat olyan platformokról, mint az Asana, a Trello, a Monday.com, a Jira és mások.

A Google Workspace és a Microsoft ökoszisztéma dokumentumaiból is importálhat adatokat.

Vigye át zökkenőmentesen projektjeit, munkafolyamatait, dokumentumait és feladatait a ClickUpba!

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 integrációja biztosítja az információk zökkenőmentes áramlását a platformok között.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 platformmal, hogy a munkafolyamatok szinkronban maradjanak.

3. Automatizálja a munkafolyamatokat

Miután elkészítette projektjeit, céljait és integrációit, az utolsó lépés a kézi munka kiküszöbölése és a már nem szükséges extra eszközök eltávolítása.

A ClickUp Automations segítségével:

Feladatok automatikus kiosztása a projekt állapota, prioritása vagy munkaterhelése alapján (nincs többé manuális feladatkiosztás)

Értesítések és állapotfrissítések a haladás pillanatában, így senkinek nem kell utánajárnia a követésnek.

A feladatok automatikus áthelyezése a munkafolyamatokban – a jóváhagyásoktól az átadásokig a munka akadálymentesen folyik tovább.

Kövesse nyomon minden automatizálást egy ellenőrzési naplóban, hogy mindig tisztában legyen a háttérben zajló eseményekkel.

4. Javítsa a csapatok közötti valós idejű együttműködést

Még ha minden konszolidálva is van, a legtöbb csapat továbbra is különálló csevegőalkalmazásokra támaszkodik a munkával kapcsolatos megbeszélésekhez. Ez egy újabb alkalmazás, amely között váltani kell, egy újabb hely, ahol információk vesznek el, és még egy újabb SaaS-számla, amely felhalmozódik.

A ClickUp ezt a ClickUp Chat segítségével oldotta meg.

Maradjon naprakész, hozzon létre feladatokat, vitassa meg az ötleteket és még sok mást a ClickUp Chat segítségével.

Mostantól nem kell többé az eszközök között ugrálnia, hanem:

Beszélje meg a projekt legfontosabb részleteit valós időben, pontosan ott, ahol a munka folyik.

Alakítsa át az üzeneteket ClickUp feladatokká , hogy a teendők soha ne vesszenek el a végtelen szálak között.

Használja a ClickUp Brain funkciót a csevegésen belül, hogy azonnali válaszokat kapjon, feladatokat rendeljen hozzá, összefoglalókat készítsen, vagy akár válaszokat fogalmazzon meg anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést.

Tartson mindent kontextusban, mivel a csevegési szálak, a feladatlinkek és a dokumentáció mind ugyanazon a munkaterületen találhatóak.

Egyszerűsítsen, racionalizáljon és skálázzon a Super App segítségével!

A SaaS-konszolidáció célja egy intelligensebb, hatékonyabb munkamódszer kialakítása.

A ClickUp segítségével csökkentheti a költségeket, megszüntetheti az alkalmazásokkal kapcsolatos fáradtságot, és mindent (feladatokat, dokumentumokat, célokat, automatizálást és mesterséges intelligenciát) egy hatékony platformba összpontosíthat. Nincs többé váltás az alkalmazások között vagy egymástól független munkafolyamatok – csak egy zökkenőmentes, mindent magában foglaló munkaterület, amelyet a sebesség és a hatékonyság érdekében hoztak létre.

Miért kellene egy túlterhelt SaaS-rendszert kezelni, amikor a ClickUp mindent elvégez?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!