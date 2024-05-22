Hogyan optimalizálhatja csapata SaaS-műveleteinek kezelését

A legjobban teljesítő csapatoknak csúcsminőségű szoftverekre van szükségük ahhoz, hogy elérjék céljaikat.

A Cisco 2023 Global Networking Trends tanulmánya szerint a szervezetek 66%-a több mint 40%-át a munkaterhelésének több felhőn tárolja. A legtöbb szervezet több mint tíz SaaS alkalmazást használ, többek között csapatmunkát, CRM-et, feladatkezelést, videokonferenciát és automatizálást, hogy csak néhányat említsünk.

Ezen alkalmazások kezelése és biztonságossá tétele rendkívül fontos, azonban számos kihívást jelentenek, többek között a bevezetés nehézségeit, az árnyék-IT-t, az adatmigrációval kapcsolatos problémákat és a nem várt költségeket.

Hogyan lehet tehát leküzdeni ezeket a kihívásokat és hatékonyan kezelni a hatalmas alkalmazásállományt? A válasz a SaaS műveletek kezelésében rejlik.

Ebben a cikkben a következőket fogja megtudni:

Mi az a SaaS műveletek kezelése?

Hogyan kell megközelíteni a SaaS-műveleteket a különböző részlegekben?

Milyen kihívásokkal szembesülhet, és hogyan lehet azokat leküzdeni, valamint

Hogyan lehet sikeresen végrehajtani a SaaS műveletek kezelését?

Vessünk egy pillantást rá! 👇

Mi az a SaaS-művelet?

A SaaS-műveletek vagy SaaSOps egy olyan operatív folyamatok összességét jelenti, amelyek magukban foglalják a szervezet irányítását, menedzsmentjét, beszerzését és a SaaS-eszközök használatának optimalizálását.

Ezek a SaaS-alkalmazások teljes életciklusát lefedik, a felfedezéstől és beszerzéstől az onboardingon és offboardingon át minden másig.

A megfelelő menedzsmenttel olyan szilárd SaaS üzemeltetési stratégiát valósíthat meg, amely növeli a termelékenységet, javítja az adatbiztonságot és a szabályozási megfelelést, optimalizálja a költségeket és támogatja a szervezet növekedését.

Miért sokkal hatékonyabbak a SaaS-műveletek a hagyományos műveleteknél?

A SaaS és a hagyományos működés között nincs valódi verseny, amely magában foglalja a szoftver közvetlen telepítését a vállalkozás hardverére.

Azonban meg kell értenie a kettő közötti különbséget, hogy átfogó képet kapjon a SaaSOps menedzsmentről és arról, hogy ez hogyan javíthatja vállalkozását.

Nézzük meg ezt egy táblázat segítségével. 👇

Funkció SaaS Hagyományos szoftverek Hozzáférhetőség és kényelem Többnyire felhőalapú, internetkapcsolattal bárhonnan elérhető; nincs szükség telepítésre vagy kézi frissítésre. Licencvásárlás, szoftver telepítése a helyi gépekre és rendszeres kézi frissítések szükségesek. Költséghatékony megoldások Az előfizetéses modell minden költséget egyetlen díjban foglal magában; költségkímélő Előzetes költségek a licencek, a hardver és az infrastruktúra tekintetében; folyamatos kiadások a karbantartás, a frissítések és a támogatás tekintetében Skálázhatóság és rugalmasság Könnyű skálázhatóság; felhasználók egyszerű hozzáadása vagy eltávolítása; különféle, az egyedi igényekhez igazított csomagok és funkciók Korlátozott skálázhatóság és testreszabhatóság, költséges és időigényes bővítés vagy testreszabás Automatikus frissítések és karbantartás A szolgáltató kezeli a frissítéseket és a karbantartást, így időt és erőforrásokat szabadít fel. A felhasználók felelősek az alkalmazás frissítéséért és karbantartásáért, ami időigényes és bosszantó. Együttműködés és integráció Más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációra tervezve, egyszerűsített munkafolyamatokat és valós idejű együttműködést tesz lehetővé. Gyakran további fejlesztési munkát és erőforrásokat igényel az egyéb alkalmazásokkal való integrációhoz. Fokozott biztonság és adatvédelem A SaaS-szolgáltatók gondoskodnak a titkosításról, a hozzáférés-ellenőrzésről és a rendszeres biztonsági ellenőrzésekről, biztosítva ezzel a legkiválóbb biztonságot. Az egyes szervezetek, amelyek a biztonsági intézkedések végrehajtásáért felelősek, nem feltétlenül tudják biztosítani a SaaS-szolgáltatók által nyújtott biztonsági szintet. Katasztrófa-elhárítás és redundancia Többszörös redundanciával és biztonsági mentési rendszerekkel ellátott, biztonságos adatközpontokban tárolják, biztosítva az adatok integritását és elérhetőségét. Lehet, hogy nem rendelkeznek ugyanolyan redundanciával és katasztrófa-helyreállítási lehetőségekkel; sebezhetőek az adatvesztés és a leállás tekintetében. Gyors telepítés Gyors telepítést tesz lehetővé. A felhasználók bejelentkezhetnek és azonnal elkezdhetik használni a szoftvert. Hosszadalmas telepítési és beállítási folyamatot igényel, ami leálláshoz vezet Globális hozzáférés és távmunka Bárhonnan elérhető, ahol internetkapcsolat van, ami ideális a távmunkához. Konkrét gépekhez vagy helyekhez kötött, ami gátolja a távmunka rugalmasságát Rendszeres funkciófrissítések Gyakori funkciófrissítések és fejlesztések, hogy a szoftver releváns és versenyképes maradjon Ritka frissítések, így a felhasználók lemaradhatnak értékes funkciókról és fejlesztésekről

A szoftverkód és a felhasználói környezetek folyamatos fejlesztése (CD) révén történő folyamatos építése, tesztelése és fejlesztése elengedhetetlenül fontos lett az ügyfelek igényeinek kielégítése szempontjából.

A hagyományos helyszíni rendszerek nem tudnak lépést tartani a folyamatosan változó igényekkel. Ezért a SaaS-műveletek elengedhetetlenek az üzleti célok eléréséhez.

A SaaS működési keretrendszere

A SaaS működési keretrendszer egy olyan struktúra, amely segít maximalizálni a SaaS-műveletek értékét.

A keretrendszer két fő részre bontható:

SaaS-műveletek összetevői (mi tartozik hozzá) és SaaS életciklus (hogyan alakul az idő múlásával)

SaaS-műveletek összetevői

A SaaS-műveletek kezelése során néhány fontos szempontot érdemes szem előtt tartani.

Ezek a következők:

1. SaaS célok:

A célok között szerepelnek a SaaS-bevezetés és több alkomponens működésének egyértelmű céljai és eredményei, például:

Alkalmazások láthatósága és kiadások kezelése: Ez magában foglalja az alkalmazások átfogó áttekintését, beleértve azok használatát, kiadásait, szerződéseit és megtérülését. Ezzel a láthatósággal figyelemmel kísérheti mind a jóváhagyott, mind a nem jóváhagyott alkalmazásokat, valamint azok osztályonkénti kiadásait.

Infrastruktúra-kezelés: Ez magában foglalja a szerverek beállításától kezdve egészen azok megfelelő javításáig és frissítéséig mindent. Ez magában foglalja a szerverek beállításától kezdve egészen azok megfelelő javításáig és frissítéséig mindent. A dedikált SaaS-eszközök egyszerűsítik ezeket a feladatokat, lehetővé téve a gyorsabb beállításokat és a rendszeres frissítéseket.

Alkalmazáskezelés: Ide tartozik annak meghatározása, hogy mely alkalmazások elengedhetetlenek az üzleti tevékenységhez, és melyeket lehet megszüntetni a használatuk és a felhasználói viselkedés alapján.

Felhasználókezelés: Ez magában foglalja a felhasználók nyomon követését, segítségnyújtást üzleti feladataikban és a felhasználói trendek figyelemmel kísérését.

Biztonság és megfelelőség: Ez magában foglalja az adatbiztonság és a megfelelőség érdekében hozott szigorú intézkedések bevezetését, mint például az egyszeri bejelentkezés (SSO), a többfaktoros hitelesítés (MFA) és a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC). Ezek az intézkedések segítik az alkalmazásokhoz való alkalmazotti hozzáférés kezelését és az adatok védelmét.

Bevezetés és kivonás: Ez a különböző szoftveres szolgáltatások bevezetésének vagy fokozatos kivonásának kezeléséről szól.

2. Érintett érdekelt felek:

Ez a komponens a legfontosabb érdekelt feleket és azok szerepét fedi le a SaaS-műveletekben.

A hatékony SaaSOps-kezelés az IT, az üzleti egységek és a SaaS-szolgáltatók közötti hatékony együttműködéstől és képzéstől függ.

3. SaaSOps folyamatok:

Ehhez a SaaS-munkafolyamatok telepítésének és használatának szabványosítása szükséges.

A tanulmány kitér a változáskezelési eljárásokra is, amelyekre akkor van szükség, amikor a fejlesztők új frissítéseket adnak ki, vagy amikor Ön változtatásokat hajt végre a SaaS-alkalmazásokban.

4. Folyamatos mérés:

Ez a szakasz a SaaS-célok és a azok nyomon követésére használt SaaS-műveletek kezelőeszköz alapján vázolja fel a KPI-ket.

A fontos mutatók között szerepel a szoftverhasználat, az alkalmazás és a ROI, de azokat kell kiválasztani, amelyek leginkább megfelelnek az üzleti igényeinek.

5. Felelősség:

Ez a komponens a SaaS-alkalmazások és -folyamatok megosztott felelősségére összpontosít.

Ez magában foglalja a karbantartási, biztonsági és megfelelőségi feladatok egyértelmű kiosztását, valamint annak biztosítását, hogy az egyének és a csapatok felelősséget vállaljanak a célok és a KPI-k eléréséért, amelyet a monitoring rendszerekkel nyomon követnek. Mindez a felelősségre vonhatóság biztosításának része.

✏️ Megjegyzés: Ezek csak a SaaSOps néhány főbb összetevője, de ennél sokkal több is létezik, attól függően, hogy milyen méretű és típusú iparágban dolgozik.

SaaS-műveletek életciklusa

A SaaS-műveletek életciklusa a megvalósítás tervezésével kezdődik és a sikeres leállítással végződik.

A SaaS-műveletek életciklusát egymást követő tevékenységek sorozataként foglalhatjuk össze:

Válassza ki azokat a potenciális SaaS-alkalmazásokat, amelyek összhangban állnak üzleti céljaival és célkitűzéseivel. Vezesse be a legmegfelelőbb alkalmazásokat, és vonja be az összes érintett felet Kezelje az alkalmazottak hozzáférését ezekhez az alkalmazásokhoz, és biztosítsa az egyes folyamatok és műveletek elszámoltathatóságát. Figyelje a KPI-ket, mint például a használati arány, a felhasználói trendek és az alkalmazások teljesítménye. Kezelje a folyamat során felmerülő esetleges problémákat Fiókok létrehozása, provisioningja és deprovisioningja Kezelje költségeit a felhalmozott adatok felhasználásával

SaaS-műveletek kihívásai

A SaaS-műveletek kezelése olyan, mint a kötéltánc – meg kell találni az egyensúlyt.

Gondosan válassza ki a megfelelő SaaS üzemeltetési platformot, fektessen be a csapat képzésébe, és mondja le azokat az előfizetéseket, amelyek nem felelnek meg az Ön igényeinek.

Vessünk egy pillantást néhány gyakori SaaS-műveleti kihívásra, hogy felkészülhessen azok kezelésére, ha felmerülnek.

1. kihívás: Az adatvédelmi törvények betartása

A különböző iparági szabályozások és megfelelőségi szabványok, például a SOC 2, a GDPR, a CPAA, a HIPAA és a PCI DSS betartása bonyolítja a SaaS működését. Ez folyamatos figyelemmel kísérést és frissítéseket igényel a SaaS szoftverekben, különösen olyan ágazatokban, mint az egészségügy vagy a pénzügyek.

A szabályok be nem tartása súlyos bírságokhoz, jogi problémákhoz vezethet, és károsíthatja márkájának hírnevét.

2017-ben a Zenefits, egy SaaS-vállalat, amelynek értéke 2 milliárd dollárra emelkedett , drámai kudarcot vallott, mert nem tudta tartani a lépést a megfelelőségi és szabályozási előírásokkal. Egy másik példa az Anthem Inc. néhány évvel ezelőtti 16 millió dolláros HIPAA-megállapodása, amelyet a kibertámadások miatt bekövetkezett adatvédelmi incidens okozott.

2. kihívás: Hatékony onboarding és offboarding folyamatok

A SaaS támogatja az alkalmazottait, de potenciálja kiaknázatlan marad, ha ők nem ismerik a rendelkezésre álló szoftvereket és azok használatát. Ezért elengedhetetlen a szoftver bevezetése során a világos kommunikáció.

Készítsen egy SaaS bevezetési ellenőrzőlistát, amely a következőket tartalmazza:

tájékoztassa alkalmazottait a stackben elérhető SaaS eszközökről

magyarázva, hogy az egyes eszközök hogyan alkalmazhatók a sajátos szerepükhöz

dokumentáció és támogatás biztosítása

gyakorlati tapasztalatot kínálva és

rendszeres ellenőrzés és támogatás nyújtása

Az alkalmazáskatalógus létrehozása egyszerűsíti az új és a meglévő alkalmazottak hozzáférését. Központosítja a szabványos szoftverekre és a beszerzési eljárásokra vonatkozó információkat.

Az offboarding ugyanolyan fontos, mint az onboarding, de annak ellenére, hogy kockázatokkal jár, gyakran figyelmen kívül hagyják.

Az alkalmazottak távozásakor gondoskodnia kell az adatok biztonságos kezeléséről, a megfelelő átvitelről vagy eltávolításról, valamint a szoftverlicencek jogi előírásoknak megfelelő megszüntetéséről.

A nem megfelelő kilépési gyakorlatok a szabályok megsértéséhez vezethetnek. Például ha a volt alkalmazottak továbbra is hozzáférhetnek az érzékeny adatokhoz, az HIPAA vagy a GDPR szabályok megsértését jelentheti, ami súlyos bírságokhoz és jogi lépésekhez vezethet.

3. kihívás: Árnyék-IT

Az árnyék IT azokra az alkalmazottakra utal, akik nem engedélyezett SaaS-alkalmazásokat használnak az IT jóváhagyása nélkül. Ez biztonsági kockázatokhoz, megfelelési problémákhoz és adatfragmentációhoz vezethet, ami gátolja a termelékenységet.

Az árnyék-IT elleni küzdelemhez a szervezetnek a következőket kell tennie:

Használjon hatékony SaaS-felfedezést , hogy áttekintést és betekintést nyerjen teljes SaaS-portfóliójába.

Összpontosítson a jogosulatlan SaaS-vásárlókkal való kapcsolatok kiépítésére és igényeik megértésére

Határozzon meg egy SaaS-irányítási stratégiát, hogy megelőzze a jövőbeni árnyék-IT eseteket. Ez a stratégia szabályozza, hogy mi kerüljön be a technológiai rendszerébe, meghatározza az IT-irányítási szinteket és elosztja a SaaS-irányítási felelősségeket.

4. kihívás: Rejtett költségek és túlköltekezés

Egy 2024-es jelentés szerint a szervezetek évente körülbelül 45 millió dollárt fordítanak SaaS-kiadásokra. Ennek a költségvetésnek azonban jelentős része (körülbelül 18 millió dollár) fel nem használt licencekre pazarolódik el.

Hatékony költségfigyelés és optimalizálási stratégiák nélkül kockáztatja, hogy túl sokat költ SaaS előfizetésekre, licencekre és szolgáltatásokra, ami kimeríti pénzügyi erőforrásait és akadályozza stratégiai kezdeményezéseit.

Egy hatékony megoldás az alkalmazások racionalizálása és a feleslegesek eltávolítása a rendszerből.

Egy másik megközelítés a rightsizing, azaz csak a szükséges licencmennyiség és -időszak megvásárlása, és semmi több. Mindkettőhöz ismerni kell, hogy a SaaS-t hogyan, hol és miért használják a rendszerben.

5. kihívás: A SaaS-költségvetés kezelése a lehetséges megtakarítások azonosítása érdekében

Az ellenőrizetlen SaaS-előfizetések és a váratlan kiadások megterhelhetik pénzügyi erőforrásait és felboríthatják költségvetési terveit.

A túlzott kiadások elkerülése érdekében összpontosítson a költségek hatékony kezelésére. Így előre jelezheti a kiadásokat, bölcsen oszthatja el az erőforrásokat és maximalizálhatja a befektetés megtérülését.

A SaaS-műveletek optimalizálásának bevált gyakorlata

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes alkalmazni a SaaS-műveletek optimalizálása során: 👇

1. Központosítsa az adatbázis-kezelést

Ha bárkivel konzultál a SaaSOps-ról, az első tanácsuk az lesz, hogy centralizálja SaaS-alkalmazásait egyetlen adatbázisba.

Ez a központosított rendszer optimális áttekinthetőséget biztosít a szervezet SaaS-rendszerében, teljes képet adva a felhasználói identitásokról és az alkalmazásokhoz és erőforrásokhoz való hozzáférésről.

2. Elemezze a SaaS-használati adatait

Alaposan elemezze a használati adatokat az egyes alkalmazások áttekintésével, hogy megállapítsa, valóban szükségük van-e az összes licenccel rendelkező alkalmazottnak ezekre.

Ezeket az információkat számos alkalmazás adminisztrációs paneljén vagy egy SaaS-kezelőplatformon belül találja meg. Ezenkívül azonosítsa azokat a munkavállalókat, akiknek előnyös lehet a prémium licenc helyett csökkentett vagy ingyenes licenc használata.

3. Válassza a hozzáférés biztosítását a SaaS-műveletekben

A SaaS-ban történő provisioning magában foglalja az új felhasználók számára a hozzáférés és az erőforrások biztosítását, a felhasználói fiókok kezelését, valamint a hozzáférési szintek és jogosultságok hozzárendelését.

Ez a lépés biztosítja Önnek a szükséges eszközöket és hozzáférési jogokat ahhoz, hogy hatékonyan láthassa el feladatait.

4. Egyszeri bejelentkezés (SSO) bevezetése

Az egyszeri bejelentkezés (SSO) vállalati környezetben lehetővé teszi, hogy egyetlen hitelesítő adatsorral egyszer bejelentkezzen, és hozzáférjen az összes engedélyezett vállalati SaaS-alkalmazáshoz, webhelyhez és adathoz.

Az SSO a következőket biztosítva válaszol a legfontosabb üzleti kihívásokra:

Fokozott biztonság és megfelelőség

Jobb használhatóság és elégedettség

Csökkentett IT-költségek

A SaaS megvalósítása a valós világban

Vezessük végig Önt egy lépésről lépésre, hogyan tudja hatékonyan bevezetni a SaaS-t a vállalkozásában.

1. lépés: Tervezze meg a projektet

Ebben a megvalósítás előtti fázisban döntse el a projektmenedzsment legfontosabb ellenőrzési tényezőit. Ide tartoznak:

Az ideális SaaS-csapat kialakítása

A projekt hatókörének meghatározása időtérkép elkészítésével és mérföldkövek kijelölésével

Világos kommunikációs csatornák létrehozása az érintett érdekelt felek között

Adatmigrációs stratégia kidolgozása a leállás idejének minimalizálása és az adatvesztés enyhítése érdekében

2. lépés: Testreszabja a konfigurációját

Testreszabhatja a SaaS szoftvert az egyedi igényeinek megfelelően. Gondoskodjon a szervezet és a harmadik fél SaaS-szolgáltató közötti egyértelmű kommunikációról, hogy pontosan meghatározza az igényeit.

3. lépés: Adatainak migrálása

Ez a SaaS-bevezetés legkritikusabb lépése. Ez magában foglalja az adatok átvitelét az adatvesztés kockázatának minimalizálásával, amely súlyos pénzügyi visszaeséseket okozhat.

A kockázat minimalizálása érdekében meg kell tisztítania, formáznia és előkészítenie az adatait az új célállomáshoz, és éberen kell figyelnie a potenciális biztonsági fenyegetéseket. Emellett készítsen biztonsági másolatot arra az esetre, ha a folyamat során bármilyen probléma adódna.

4. lépés: A meglévő szoftverek integrálása

Integrálja a meglévő alkalmazásokat és más hasznos szoftvereket az új SaaS rendszerbe, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson.

5. lépés: Tesztelje a rendszert

Ne hagyja figyelmen kívül a tesztelési fázist. Alaposan tesztelje a szoftver funkcionalitását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nagy terhelés és stresszes körülmények között is jól működik.

6. lépés: Képezze ki csapatát

Tanítsa meg csapattagjainak az új szoftver használatát. A bevezetés nem lesz sikeres, ha csapata nem tudja hatékonyan használni a szoftvert.

Olvassa el még: A legjobb SaaS konferenciák az üzleti siker érdekében

7. lépés: A szoftver telepítése

Óvatosan vezesse be a szoftvert a szervezetben. Ezt több részletben is megteheti, hogy csökkentsék az ellenállást. Legyen proaktív és éber minden olyan problémával kapcsolatban, amely ebben a fázisban felmerülhet a rendszerben, és próbálja meg azokat azonnal megoldani.

A telepítés során biztosítson szerepköralapú hozzáférés-vezérlést a biztonságos munkakörnyezet fenntartása érdekében.

8. lépés: Vezessen be szerepköralapú hozzáférés-vezérlést

A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) segít a felhasználói jogosultságok kezelésében egy rendszerben, előre meghatározott szerepkörök alapján. SaaSOps rendszergazdaként konkrét szerepköröket rendel a felhasználókhoz, így korlátozva hozzáférésüket csak az adott munkájukhoz szükséges adatokra és funkciókra.

Ez jelentősen javítja az adatbiztonságot, mivel csökkenti a jogosulatlan hozzáférés és az adatvédelmi incidensek kockázatát. Ezeket a jogosultságokat egy központi rendszeren keresztül kezelheti, és szükség szerint bármikor módosíthatja.

9. lépés: Felügyelet és optimalizálás

A bevezetés utáni szakasz legalább annyira fontos, ha nem fontosabb. Rendszeresen ellenőrizni kell a rendszer teljesítményét, és el kell végezni a szükséges módosításokat. A felhasználói visszajelzések gyűjtése és a KPI-k figyelemmel kísérése, mint például az elfogadási arány, a CSAT, az NPS, az elvándorlási arány stb. , ennek a lépésnek elengedhetetlen részei.

Hogyan járulnak hozzá az optimalizált SaaS-műveletek az Ön előnyéhez?

Az optimalizált SaaS-műveletek olyanok, mint egy jól bejáratott gép. Több szinten biztosítják üzleti tevékenységeinek zökkenőmentes működését.

Íme néhány előny:

Megnövekedett munkahatékonyság: A jól optimalizált SaaS-stack egyszerűsíti a munkafolyamatokat és segít a csapatoknak gyorsan alkalmazkodni a folyamatokhoz, végső soron javítva termelékenységüket.

Alacsonyabb ügyfélszerzési költségek: Jelentősen csökkenti az ügyfélszerzési költségeket azáltal, hogy egyszerűsített marketingcsatornát épít ki, marketingautomatizálást valósít meg és minimalizálja az emberi beavatkozást a folyamatba.

Jobb ügyfélélmény: Ha túl sok akadálytól mentes élményt nyújt, növelheti az ügyfél-elégedettségi arányt és több ügyfelet tud megtartani.

Megnövekedett alkalmazásláthatóság: Alapját képezi az alkalmazásportfólió racionalizálásának, a licencelés felhasználói igényekhez való igazításának, valamint annak biztosításának, hogy csapataid csak biztonságos és jóváhagyott alkalmazásokat használjanak.

Csökkentett pazarló kiadások és működési költségek: Ez a fel nem használt licencek azonosításával és eltávolításával a felesleges SaaS-kiadások csökkentését jelenti.

Jobb adatbiztonság: Javítja az adatvédelmet azáltal, hogy növeli a láthatóságot a csapatok által használt alkalmazások tekintetében.

Olvassa el még: A legjobb CRM SaaS szoftver csapatok számára

Sokat beszéltünk arról, hogyan optimalizálhatja SaaS-műveleteit a jobb eredmények érdekében. De mint láthatta, az egyszerű lépések gyorsan túlterhelővé válhatnak. Itt jön jól a trükkünk.

A SaaS műveleti eszközök és erőforrások megkönnyíthetik az optimalizálás nehézségeit. Hasznos elemeket vezetnek be, mint például a mesterséges intelligencia, az automatizálás, az egységes interfészek és még sok más.

Most talán azt kérdezheti: „Milyen SaaS-műveleti eszközöket használjak?” Ez a könnyű rész. Javasoljuk a ClickUp alkalmazást, amely minden SaaSOps-igényét kielégíti.

A ClickUp segít a csapatoknak egyszerűsíteni a SaaS bevezetését, és létrehoz egy munkaterületet a hatékony működéshez. Beállíthat egy ClickUp hierarchiát feladatokkal és alfeladatokkal, mindegyiknek saját leírásával, állapotával és megjegyzésével, hogy részletes képet kapjon a működéséről. Segíthet gondosan megszervezni a munkát osztályok, csapatok, projektek, kampányok stb. szerint, azzal a lehetőséggel, hogy kicsinyítve megtekintheti a különböző területeken végzett munkát.

A ClickUp többféle testreszabható nézetével madártávlatból áttekintheti az összes SaaS-műveletét. A feladatokat listaként, táblaként, naptárként, idővonalaként, munkaterhelésként stb. tekintheti meg.

Például a Workload (Munkaterhelés) nézetben láthatja csapata kapacitását és kezelheti az erőforrásokat. A Board (Tábla) nézet – az agilis csapatok számára elengedhetetlen nézet – lehetővé teszi a feladatok állapot szerinti megjelenítését. A feladatokat egyszerűen áthúzhatja a munkafolyamaton belül.

A ClickUp Workload nézetével azonosítsa a kapacitásokat és hatékonyan ossza el az erőforrásokat, hogy elkerülje azok túl- vagy alulhasznosítását.

Ezenkívül hozzáférést kap több előre elkészített ClickUp sablonhoz, amelyek mezői testreszabhatók, így azokat az üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja.

Válasszon a ClickUp által létrehozott számos előre elkészített sablon közül, hogy elindítsa bármelyik folyamatot.

A ClickUp projektmenedzsment platformja egy all-in-one megoldás, amely összekapcsolt munkafolyamatok, dokumentumok, valós idejű irányítópultok és egyéb funkciók segítségével közelebb hozza egymáshoz a csapatokat.

A valós idejű ClickUp Dashboards áttekintést nyújt a csapat működéséről. Ezek a központként működhetnek a projekt nyomon követéséhez.

Valós idejű betekintést nyerhet projektjébe a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp munkafolyamat-automatizálása lehetővé teszi az adatok rögzítését és konszolidálását testreszabható űrlapok segítségével. Ezek egységesítik és szabványosítják az alkalmazottak adataitól való lekérés, hozzáférés és karbantartás folyamatát. A feltételes logikával releváns részleteket gyűjthet mindenről, a hibajelentésektől és új ötletektől a szoftverhez való hozzáférés iránti kérelmekig.

Ha hatékonyabb automatizálást keres, akkor feltétlenül nézze meg a ClickUp Brain alkalmazást. Ez a világ első neurális hálózata, amely összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, munkatársait és vállalatának összes tudását az AI-vel. Segítségével beállíthat automatikus haladási frissítéseket, standupokat generálhat, összefoglalhatja a megbeszélések jegyzetét, és gyorsan elemezheti az adatokat, hogy beszámolókhoz témákat állítson össze.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan alakítsa át a hangot szöveggé, és használja az AI-t a megbeszéléseken felmerülő kérdések megválaszolásához.

Mi a jövője a SaaS-nak?

A világszerte működő szervezetek több mint 70%-a használ valamilyen SaaS-eszközök kombinációját. Ehhez hozzátéve, hogy a távmunka egyre népszerűbbé válik, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 12,7%-a távmunkában dolgozik, 28,2%-uk pedig hibrid munkamodellt követ, a SaaS-ipar hatalmas növekedést tapasztal.

Így egy robusztus SaaS-stack fenntartása elengedhetetlenül fontos lesz. A szervezet növekedésével ez a keretrendszer még fontosabbá válik az üzemeltetési vezetők és az üzleti vezetők számára. Biztosítja a zökkenőmentes működést és garantálja a csapat termelékenységét, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak. A megfelelő SaaS üzemeltetési szoftver itt döntő jelentőségű lehet.

Kapcsolódó: Alapvető SaaS marketingstratégiák egy növekvő vállalat számára

Optimalizálja SaaS-műveleteit a ClickUp segítségével

Bár a vállalkozások gyakran hangsúlyozzák a SaaS használatát, néha figyelmen kívül hagyják a SaaS-műveletek optimalizálásának elmulasztásával járó buktatókat. Ne ess ebbe a csapdába!

Vegye át a javasolt stratégiákat, és ami a legfontosabb, használjon olyan SaaS-műveletek és projektmenedzsment eszközt, amely jelentősen csökkentheti a SaaS-műveletekkel foglalkozó csapatok munkaterhelését.

Válassza a ClickUp-ot központi SaaS-kezelő platformjául, és regisztráljon még ma. Próbálja ki ingyenesen hatékony funkcióinkat. Csatlakozzon a világszerte több mint 2 millió csapathoz, akik a ClickUp segítségével naponta növelik termelékenységüket.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mit jelent a SaaS-műveletek fogalma?

A SaaS-műveletek, vagy SaaSOps, a SaaS-termékek irányítását, kezelését, beszerzését és használatának optimalizálását szabályozó átfogó szabályrendszert jelentik.

2. Mit jelent a SaaS?

A SaaS a Software as a Service (szoftver szolgáltatásként) rövidítése, egy felhőalapú szoftverterjesztési modell, amelyben az alkalmazásokat egy harmadik fél szolgáltató tárolja, és az interneten keresztül teszi elérhetővé a felhasználók számára.

3. Mi az a SaaS működési modell?

A SaaS működési modell a SaaS-alkalmazások életciklusát fedi le, a felfedezéstől és beszerzéstől az onboardingig és offboardingig, beleértve a folyamat egészének kezelését és optimalizálását. Ez magában foglalja az alkalmazások láthatóságát, az infrastruktúra kezelését, a felhasználók kezelését, a biztonságot, a megfelelőséget, az automatizálást és még sok mást.