A 10 legjobb Hedy AI alternatíva valós idejű értekezletjegyzetekhez

A valós idejű beszélgetési intelligenciával és több mint 30 nyelven elérhető élő átírással a Hedy népszerű választás a diákok és a többnyelvű csapatok körében.

De nem mindenki szeretné a megbeszéléseit egy adott AI-munkafolyamathoz igazítani. A Hedy csak akkor működik jól, ha a munkamenet-alapú folyamat megfelel az Ön munkamódszerének. És bár élő AI-támogatást nyújt, hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek a végrehajtáshoz kapcsolják.

Ha beépített értekezlet-intelligenciával rendelkező munkamenedzsment rendszert keres, ez a lista segít Önnek.

Vessünk egy pillantást a legjobb Hedy AI alternatívákra. 📲

Hedy AI alternatívák áttekintése

Az alábbi táblázatban összehasonlítottuk a legfontosabb funkciókat, hogy könnyebben megérthesse, melyik eszköz melyik területen a legalkalmasabb.

Eszköz Funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú értekezlet-összefoglalók és átírások, értekezletek munkafolyamatainak automatizálása ügynökökkel Bármilyen méretű csapatok, akik egy platformon szeretnék összefogni a találkozókat, feladatokat, dokumentumokat és munkafolyamatokat. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Granola Automatikus átírás AI-támogatott jegyzetekkel, AI-csevegés Kis vezetői csapatok, akik privát AI-találkozó-jegyzetfüzetet szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Szuperhatású AI-alapú értekezlet-átírás és összefoglalók, naptárintegrációk Freelancerek és kis csapatok, akik egyszerű AI-találkozói jegyzeteket szeretnének, találkozó-bot nélkül. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 36 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Otter. ai Valós idejű értekezlet-átírás, beszélő azonosítás, kereshető értekezlet-könyvtár Közepes méretű csapatok és vállalkozások, amelyeknek valós idejű értekezlet-átírásra és közös jegyzetekre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fireflies. ai Automatikus értekezlet-felvétel és átírás, intelligens keresés, CRM-integrációk Közepes méretű csapatok és vállalkozások, amelyek kereshető értekezlet-jegyzeteket szeretnének az összes részlegen Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 18 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. MeetGeek AI-alapú értekezlet-összefoglalók és kiemelt pontok, értekezlet-elemzések, cselekvési pontok felismerése és nyomon követése Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek automatizált értekezlet-felvételeket és AI-összefoglalókat szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15,99 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. tl;dv AI-találkozó-összefoglalók időbélyegekkel, kiemelt részekkel és megosztható találkozó-klipekkel Kis- és közepes méretű értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok, amelyeknek szükségük van a megbeszélések legfontosabb pontjaira és coaching-meglátásokra. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fathom Azonnali AI-összefoglalók a megbeszélések után, CRM-integrációk az értékesítési csapatok számára Szabadúszók és kis csapatok, akik ingyenes, azonnali összefoglalót készítő AI-találkozó-rögzítőt keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fellow AI-találkozói jegyzetek, találkozói sablonok, együttműködési találkozói napirendek, teljesítményre vonatkozó betekintés Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek strukturált értekezletkezelést szeretnének napirendekkel és a cselekvések nyomon követésével. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Avoma Bevételi intelligencia értékesítési hívásokhoz, beszélgetéselemzés, CRM-integrációk a folyamatok nyomon követéséhez Közepes méretű csapatok és vállalkozások, amelyeknek értékesítési és bevételi csapatok számára szükségesek a találkozókra vonatkozó információk. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Mit kell keresnie a Hedy AI alternatíváiban?

Bár a Hedy kiválóan alkalmas valós idejű beszélgetési támogatásra, nem ideális, ha mélyebb munkafolyamat-integrációra van szüksége.

Alternatívát keresve győződjön meg arról, hogy az eszköz a következőket kínálja:

AI-alapú értekezlet-támogatás : Az értekezlet során javasolt kérdések vagy teendők formájában hasznos információkat nyújt.

Összefoglalók és kimeneti minőség : Pontos : Pontos értekezletjegyzeteket és összefoglalókat generál, amelyeket nagy szerkesztési munkák nélkül megoszthat kollégáival vagy az érdekelt felekkel.

Munkafolyamat-integráció : integrálható a naptárral, a kommunikációs és a projektmenedzsment szoftverekkel, így elkerülhető : integrálható a naptárral, a kommunikációs és a projektmenedzsment szoftverekkel, így elkerülhető a szoftverek túlzott elszaporodása.

Testreszabás : Lehetővé teszi, hogy a válaszokat a munkastílusához és a munkakörnyezetéhez igazítsa.

Tudásmenedzsment : Segít létrehozni egy központi adattárat, ahol a korábbi jegyzetek között kereshet. : Segít létrehozni egy központi adattárat, ahol a korábbi jegyzetek között kereshet.

A legjobb Hedy AI alternatívák

Vessünk egy közelebbi pillantást a legjobb AI eszközökre, amelyek nemcsak jegyzeteket készítenek, hanem a virtuális találkozókat is cselekvéssé alakítják.

1. ClickUp (A legjobb megoldás a találkozói jegyzetek feladatokká alakításához és a munkafolyamatok automatizálásához)

Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazást! A ClickUp AI Notetaker segítségével pontos átiratokat készíthet, amelyekben a beszélők nevei, összefoglalók, felvételek és teendők egy dokumentumban vannak rendezve.

Sok AI-találkozóeszköz kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére. De a találkozók nem érnek véget ezzel, igaz? Szüksége van valamire, ami kiküszöböli a különálló platformok közötti munkamenedzsment szélesebb körű rendszerterhelését.

A ClickUp egy konvergens AI munkaterületet biztosít a csapatok számára a találkozók munkafolyamatainak teljes körű tervezéséhez és automatizálásához.

Az AI-alapú értekezlet-átírás és összefoglalók mellett egy központi hubot is kap a dokumentáció, az együttműködés és a végrehajtás számára.

Nézzük meg, hogyan helyettesíti a ClickUp több pontszerű eszközt egyetlen operációs rendszerrel.

Szerezzen be AI-alapú értekezlet-összefoglalókat és átiratokat

A ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti a beszélgetéseit, és beépíti azokat a projekt munkafolyamatába.

Minden találkozó után kap egy privát dokumentumot, amely tartalmazza a találkozó címét és dátumát, a résztvevők listáját, egy videó- vagy hangfelvételt, a találkozó rövid összefoglalóját, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a legfontosabb témákat és a beszélgetés teljes átiratát a beszélők jelölésével.

Később a ClickUp beépített, kontextusfüggő AI-jének kérdéseket tehetsz fel bármelyik megbeszélésedről, és a jegyzetek alapján válaszokat kaphatsz.

Ez a videó bemutatja, hogyan automatizálhatja a találkozók jegyzetelését és a feladatokat a ClickUp alkalmazásban 📹

Hozzon létre kereshető, strukturált adattárakat a megbeszélésekből nyert információkról.

Amikor a csapatok külső dokumentumkezelő eszközöket használnak, a tudás elválik a végrehajtástól. Az egyik platformon készült találkozói jegyzeteket külön kell hivatkozni, amikor egy másik platformon feladatokat hoznak létre.

A ClickUp Docs végleg megoldja ezt a problémát. Ez lesz az egyetlen hely, ahol minden, ami a megbeszélésen elhangzik, egy helyen megtalálható.

Amikor egy találkozó előtt megfogalmaz egy napirendet egy dokumentumban, mindenki láthatja, szerkesztheti és kommentálhatja azt valós időben, így a megbeszélés egy közös struktúrával indul. A találkozó után az AI Notetaker jegyzetek is rögzítésre kerülnek a dokumentumban. Innen a teendők átalakíthatók ClickUp feladatokká, határidővel és felelősökkel. Ezzel megszűnik az adminisztratív késés a megbeszélés és a megvalósítás között.

Mindez a Docs Hubban kerül tárolásra. Könnyedén szűrhet és visszakereshet korábbi értekezletjegyzeteket, ami fontos, ha hetek vagy negyedévek alatt követi nyomon a kötelezettségvállalásokat.

Kontextusfüggő betekintést nyerhet a munkaterület egészéről.

A ClickUp Brain segítségével egy AI-alapú személyi asszisztenst kap, amely információkat tud lekérni feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és korábbi frissítésekből. A megbeszélések során világos képet ad arról, hogy mi már megvitatásra került vagy befejeződött, így elkerülhetőek az ismétlődő megbeszélések.

Például, ha egy csapat tag egy megbeszélés során egy funkció állapotáról kérdez, a ClickUp Brain azonnal összefoglalja a releváns feladatok előrehaladását, kiemeli a legutóbbi frissítéseket, és feltárja az korábban rögzített akadályokat.

Részletes összefoglalók és betekintés a munkaterületéről a ClickUp Brain segítségével.

A megbeszélések után az AI automatikusan létrehozza a feladatokat, kijelöli a felelősöket, összekapcsolja őket a megfelelő projekttel vagy dokumentummal, és közvetlenül a beszélgetésből rögzíti a határidőket. Így a megbeszélések eredményei azonnal beépülnek a munkafolyamatba, ami megkönnyíti a felelősségre vonhatóság nyomon követését és a döntések végrehajtását.

Automatizálja a megbeszélések munkafolyamatait fejlett AI segítségével

A ClickUp AI Super Agents funkciója önállóan képes kezelni a megbeszélésekhez kapcsolódó ismétlődő operatív feladatokat.

Tekintse őket olyan AI-társaknak, akik teljes kontextusban ismerik a munkaterületét. Elemezhetik a feladatokkal kapcsolatos legújabb tevékenységeket, és összefoglaló jelentést készíthetnek az elért eredményekről. Emellett, ha egy megbeszélés során új döntések vagy feladatok kerülnek napirendre, egy erre a feladatra kijelölt ügynök létrehozhat feladatokat, kijelölhet felelősöket, csatolhat kapcsolódó dokumentumokat és határidőket állíthat be, így a teendők azonnal megjelennek a munkaterületen.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat végpontok között a testreszabott ClickUp Super Agents segítségével.

A ClickUp Super Agents végtelen, környezeti tudással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy észleli a munkaterületen belüli feladatok, dokumentumok és csevegési szálak változásait, és valós időben frissíti azok kontextusát. Végtelen memóriával is rendelkeznek, így emlékeznek például arra, hogy hogyan szereti a találkozók összefoglalóját, és hogy szeretné-e, ha a találkozó cselekvési pontjai pontok vagy számok formájában kiemelve jelenjenek meg a jegyzetekben, stb.

Segítségükkel automatizálhat bármilyen értekezletes munkafolyamatot – az ügyfélhívás előkészítésétől a meghozott döntések nyomon követéséig és jelentéséig.

A ClickUp legjobb funkciói

Hivatkozzon feladatokra, kapcsoljon össze dokumentumokat, rendeljen tulajdonosokat valós időben, és alakítsa a ClickUp Chat üzeneteit cselekvésre késztető feladatokká, hogy elkerülje a csevegésből a projekteszközbe történő döntések másolásának általános többletmunkáját.

Növelje a találkozó utáni áttekinthetőséget azáltal, hogy ClickUp Clips-et rögzít a frissítésekről, áttekintésekről vagy magyarázatokról, és azokat közvetlenül a Feladatokhoz vagy Dokumentumokhoz csatolja.

Használja a ClickUp automatizálási funkcióit a megbeszélések utáni munkafolyamatok automatizálásához, például a feladatok megfelelő személynek való kiosztásához, a prioritási szintek alkalmazásához, a határidők beállításához, a feladatok állapotok közötti áthelyezéséhez vagy az érdekelt felek értesítéséhez.

Több mint 15 egyedi nézet segítségével vizualizálhatja a megbeszélések eredményeit az igényeinek megfelelően: Gantt-diagram nézet a függőségek és az ütemtervek megjelenítéséhez, Kanban-stílusú táblázat nézet a munkaterhelés vizuális kezeléséhez, listanézet a magas prioritású feladatok szűréséhez és még sok más.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája kissé nyomasztó lehet az első használatkor.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó beszámolója:

Miután projektmenedzserként különböző platformokat kipróbáltam, elmondhatom, hogy a ClickUp lett a kedvencem. Különösen tetszik az AI Notetaker funkció: projektmenedzserként ez a funkció aranyat ér. A rendszer világos összefoglalókat készít a legfontosabb pontokkal, így a rövid és a hosszú megbeszéléseken is a megbeszélésre koncentrálhatok, anélkül, hogy a jegyzetelés elvonná a figyelmemet.

Miután projektmenedzserként különböző platformokat kipróbáltam, elmondhatom, hogy a ClickUp lett a kedvencem. Különösen tetszik az AI Notetaker funkció: projektmenedzserként ez a funkció aranyat ér. A rendszer világos összefoglalókat készít a legfontosabb pontokkal, így a rövid és a hosszú megbeszéléseken is a megbeszélésre koncentrálhatok, anélkül, hogy a jegyzetelés elvonná a figyelmemet.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a szerint az AI-ügynökök még nem felelnek meg a velük kapcsolatos elvárásoknak, és úgy írják le őket, mint korai stádiumban lévő eszközöket, amelyek több munkát okoznak, mint amennyit megkönnyítenek. Ez a frusztráció gyakran megjelenik az átadás során. Az ügynök összefoglalja a megbeszélést, javaslatot tesz a következő lépésekre, vagy jelzi a problémákat, majd abbahagyja. Önnek még mindig meg kell hoznia a feladatokat a cselekvési pontokból, kijelölnie a felelősöket, frissítenie az állapotokat, és manuálisan nyomon követnie a folyamatot. A Super Agents arra lett tervezve, hogy ezeket a lépéseket elvégezze. Láncszerű műveletekkel a találkozó jegyzeteket feladatokká alakíthatják, frissíthetik a projekt státuszát, a munkát a megfelelő tulajdonosokhoz irányíthatják, és a munkafolyamatokat ugyanazon a rendszeren belül tarthatják, ahol a végrehajtás is történik. Amikor egy AI-ügynök képes átvenni a munkát a „ez az, ami történnie kell” állapotból a „már folyamatban van” állapotba, akkor válik valódi az értéke.

2. Granola (A legjobb megoldás a találkozók jegyzetének AI-támogatással történő javításához)

via Granola

A Granola AI-találkozóasszisztense nem az AI-kimenetével való teljes helyettesítésre, hanem a jegyzetek javítására összpontosít. Személyes vagy üzleti találkozók után finomítja az Ön által írtakat, és az AI által generált átiratokból származó kontextust ad hozzá, hogy strukturált, cselekvésre alkalmas összefoglalásokat készítsen.

Mivel az eszköz az Ön eszközén fut és helyileg rögzíti az audiót, a jegyzetek teljesen bizalmasak maradnak. Ha készen áll a megosztásra, a beépített integrációk segítségével közvetlenül elküldheti őket olyan eszközökre, mint a Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio és Zapier.

A jobb formázás érdekében alapvető Markdown funkcióval rendelkezik, amellyel fejlécekkel és felsorolásokkal strukturálhatja jegyzetét. Képeket és képernyőképeket is hozzáadhat a jegyzetéhez, hogy további kontextust nyújtson.

A Granola legjobb funkciói

Szinkronizálja az alkalmazást a Google vagy az Outlook naptárral, hogy lássa a közelgő találkozókat.

Használja a naptár eseményeiből származó kontextusinformációkat, például a találkozók címét, időpontját és résztvevőit, hogy hasznosabb találkozói jegyzeteket és emlékeztetőket készíthessen.

Hozzon létre vagy válasszon jegyzet sablonokat a gyakori értekezlet típusokhoz, például egyéni megbeszélésekhez, interjúkhoz vagy értékesítési prezentációkhoz.

A Granola korlátai

A jegyzetek más rendszerekbe való exportálása vagy szélesebb körű munkafolyamatokkal való szinkronizálása nem olyan zökkenőmentes, mint a fejlett AI-vel rendelkező versenytársak esetében.

Granola árak

Alap : Ingyenes

Üzleti : 14 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 35 USD/felhasználó/hónap

Granola értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Granola valódi felhasználói?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Granola-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyedén kezeli a találkozók jegyzetét anélkül, hogy megzavarná a beszélgetés menetét. Közvetlenül az eszközöm hangjáról hallgatja a beszélgetést, botok nem csatlakoznak a hívásokhoz, és tiszta, strukturált összefoglalót készít a döntésekről, a teendőkről és a legfontosabb pontokról.

A Granola-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyedén kezeli a találkozók jegyzetét anélkül, hogy megzavarná a beszélgetés menetét. Közvetlenül az eszközöm hangjáról hallgatja a beszélgetést, botok nem csatlakoznak a hívásokhoz, és tiszta, strukturált összefoglalót készít a döntésekről, a teendőkről és a legfontosabb pontokról.

📚 További információk: A legjobb AI termelékenységi eszközök

3. Superpowered (A legjobb automatizált, kiváló minőségű értekezletjegyzetekhez)

via Superpowered

A Superpowered segítségével a jegyzetelésre koncentrálhat, miközben a program elvégzi a jegyzetelést.

Az automatikus csatlakozás funkcióval pontosan érkezhetsz a megbeszélésekre, a visszaszámlálás pedig 10 perccel az esemény kezdete előtt figyelmeztet. Ha késni fogsz, egyetlen kattintással értesítheted a többi résztvevőt.

Az eszköz nem rögzít és nem tárol hang- vagy videofájlokat, és a jegyzetek elkészülte után 7 nappal a leiratok törlésre kerülnek. Emellett megfelel a SOC-2 Type-2 és a GDPR megfelelőségi szabványoknak is.

A legjobb funkciók szuperhatékonysággal

Szerezzen be testreszabható AI-sablonokat strukturált jegyzetekhez az értekezlet típusának megfelelően.

Integrálja a Google Drive, a Slack, a Zapier és a Notion alkalmazásokkal a munkafolyamatok összekapcsolása érdekében.

Készítsen átiratokat több mint 50 nyelven, többek között japánul, franciául, olaszul és még sok más nyelven.

Szuperhatékony korlátozások

Az eszköz nem rendelkezik olyan fejlett értekezlet-intelligencia funkciókkal, amelyeket a nagyobb, átfogóbb platformok kínálnak.

Szuperhatékony árazás

Ingyenes

Alap : 36 USD/hó

Pro: 108 USD/hó

Szuperhatékony értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Superpoweredről a valódi felhasználók?

Egy Product Hunt felhasználó így fogalmaz:

Korábban szigorúan jegyzeteltem a megbeszéléseken, majd időt töltöttem a jegyzetek/teendők formázásával, most már nem kell ezzel foglalkoznom. Az is tetszik, hogy nem zavarja a megbeszélést!

Korábban szigorúan jegyzeteltem a megbeszéléseken, majd időt töltöttem a jegyzetek/teendők formázásával, most már nem kell ezzel foglalkoznom. Az is tetszik, hogy nem zavarja a megbeszélést!

👀 Tudta? Tanulmányok szerint az alkalmazottak munkaidejük 15%-át értekezleteken töltik, de csak a találkozók 37%-a vezet tényleges döntéshozatalhoz. Sőt, a rendszeres értekezletek 64%-a és az egyszeri találkozók 60%-a nem rendelkezik napirenddel, ami megnehezíti a csapatok számára a koncentrációt és az eredmények nyomon követését. Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek automatikusan generálják a napirendet, rögzítik a megbeszéléseket és megszervezik a követő lépéseket, így biztosítva, hogy az értekezletek valóban cselekvéshez vezessenek.

4. Otter. ai (A legjobb élő átíráshoz és kereshető értekezlet-archívumokhoz)

Az Otter valós időben képes leírni a virtuális és személyes találkozókat, így Ön láthatja a beszélgetést, ahogyan az zajlik, és azonnal áttekintheti azt. A találkozók során az AI eszköz automatikusan hozzáadja a megosztott diák vagy képernyők képernyőképeit a leíráshoz. A szöveg mellett ezekkel a vizuális hivatkozásokkal teljes kontextust kap a megbeszélt témákról.

Az eszköz AI Chat funkciójával természetes nyelven tehetsz fel kérdéseket a jegyzetekkel kapcsolatban, és hasznos válaszokat kaphatsz. Emellett közvetlenül a megbeszélés tartalmából készíthet követő e-maileket vagy következő lépéseket tartalmazó üzeneteket, valamint összefoglalhatja a beszélgetés során tárgyalt konkrét témákat.

A jobb ellenőrzés érdekében kapcsolja be vagy ki a szinkronizált naptárakat, így csak a releváns találkozók jelennek meg az alkalmazásban. Be vagy kikapcsolhatja az automatikus jegyzetelő elhelyezést bizonyos naptárak vagy találkozók esetében is.

Otter. ai legjobb funkciói

Címkézze meg a beszélőket a jegyzetekben, és az eszköz automatikusan azonosítja őket a jövőbeli hívásokban, anélkül, hogy újra kézzel kellene címkézni őket.

Használja az AI-t a beszélgetésből a legfontosabb prioritások és a következő lépések azonosítására, és automatikusan rendeljen feladatokat a releváns résztvevőkhöz.

Hozzon létre csatornákat, hogy a csapatok közös teret kapjanak, ahol együttműködhetnek a beszélgetésekben és a jegyzetek elkészítésében.

Otter. ai korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az eszköz pontossága különböző akcentusok esetén, valamint a beszélő azonosításának képessége nem megbízható.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD felhasználónként/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az Otter. ai-ról?

Íme, mit mondott egy felhasználó a G2-n:

Az Otter mindig pontosan és megbízhatóan csatlakozik a megbeszélésekhez, így csapatunk számára megbízható eszköz. Az egyértelmű és pontos összefoglalók készítésére való képessége lehetővé teszi számunkra, hogy visszatérjünk a fontos pontokra anélkül, hogy újra meg kellene néznünk a teljes felvételt.

Az Otter mindig pontosan és megbízhatóan csatlakozik a megbeszélésekhez, így csapatunk számára megbízható eszköz. Az egyértelmű és pontos összefoglalók készítésére való képessége lehetővé teszi számunkra, hogy visszatérjünk a fontos pontokra anélkül, hogy újra meg kellene néznünk a teljes felvételt.

📚 További információk: Hogyan használhatja az aszinkron kommunikációt a jobb csapatmunka érdekében?

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX, az asztali AI szuperalkalmazás, kiterjeszti az AI-t az értekezleteket körülvevő teljes munkafolyamatra. Összekapcsolja a technológiai eszközkészletében található összes eszközt, így a megbeszélések során az új információkat a megfelelő projektekhez vagy dokumentumokhoz kapcsolhatja anélkül, hogy manuálisan kellene átvinnie az információkat az eszközök között. A Brain MAX a Talk To Text segítségével támogatja a hangalapú munkafolyamatokat, lehetővé téve, hogy hangparancsokkal diktáljon ötleteket, hozzon létre feladatokat, üzeneteket fogalmazzon meg vagy frissítse a projekt részleteit. Az értekezletek után összefoglalja a projektekkel kapcsolatos frissítéseket és válaszol az értekezletekkel kapcsolatos kérdésekre. A ClickUp Brain MAX segítségével alakítsd át az izolált beszélgetésekből álló találkozókat összekapcsolt munkafolyamatokká.

5. Fireflies. ai (A legjobb automatizált értekezletjegyzőkönyvekhez értekezletelemzéssel)

Az automatikus, pontos értekezlet-átírás és több mint 100 nyelv támogatása révén a Fireflies. ai egy megbízható jegyzetelő alkalmazás. Kereshető értekezlet-archívumokat és egy AI-asszisztenst, az AskFredet kapsz, amely válaszol a korábbi értekezletekkel kapcsolatos kérdéseidre.

Az AI-alapú feed pontokba szedett összefoglalót nyújt a legutóbbi értekezletekről, így gyorsan áttekintheti a legfontosabb tanulságokat és prioritásokat anélkül, hogy elolvasná a teljes jegyzőkönyvet. Az értekezletek előtt megtekintheti a korábbi hívásokon felmerült vitapontokat és a még megoldásra váró feladatokat, így már az értekezlet előtt teljes képet kap a helyzetről.

Az együttműködés megkönnyítése érdekében létrehozhat és megoszthat hangfelvételeket a rögzített találkozókról, megjelölheti a csapat tagokat a nyomon követéshez, és témák vagy ügyfelek szerint rendezheti a találkozókat. A csapatok a műszerfalon megtekinthetik a beszélgetések mutatóit is, például a beszélgetési idő elemzését, a hangulat elemzését, a témák nyomon követését, az AI szűrőket és egyebeket.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Hozzáférhet az AI által generált összefoglalókhoz, teljes átiratokhoz, videofelvételekhez, elemzésekhez és cselekvési tételekhez minden egyes találkozóhoz a Fireflies Notepad alkalmazásban.

Rögzítsen offline beszélgetéseket, személyes találkozókat, hangjegyzeteket és a számítógépen keresztül továbbított telefonhívásokat a Fireflies Web Recorder segítségével.

Állítson be hangparancsokat, hogy a megbeszélések során automatikusan feladatok jöjjenek létre az integrált projektmenedzsment eszközökben.

Fireflies. ai korlátai

Az AI által generált összefoglalók nem mindig rögzítik pontosan a legfontosabb pontokat, ezért a felhasználóknak manuálisan kell kijavítaniuk vagy finomítaniuk azokat.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Fireflies.ai segítségével automatikusan rögzítem, leírom és összefoglalom a találkozóimat. Leginkább az AI által generált találkozóösszefoglalók tetszenek, mert segítenek azokban a találkozókban, amelyeken nem tudok részt venni, de így is megkapom a megbeszélések részleteit.

A Fireflies.ai segítségével automatikusan rögzítem, leírom és összefoglalom a találkozóimat. Leginkább az AI által generált találkozóösszefoglalók tetszenek, mert segítenek azokban a találkozókban, amelyeken nem tudok részt venni, de így is megkapom a megbeszélések részleteit.

🧠 Érdekes tény: Ha úgy érzi, hogy a naptára keddenként tele van, akkor nem csak képzelődik. A Microsoft egy tanulmánya szerint a kedd a legforgalmasabb nap a megbeszélések tekintetében, a heti megbeszélések 23%-a erre a napra esik.

6. MeetGeek (A legjobb strukturált és kereshető értekezlet-dokumentációhoz)

via MeetGeek

A MeetGeek automatikusan generál AI-találkozói jegyzőkönyveket, és a hívás befejezése után röviddel strukturált e-mailes összefoglalót küld a résztvevőknek. Az e-mail tartalmaz egy bekezdéses áttekintést, a találkozó vázlatát, a következő lépéseket, a legfontosabb kiemelt pontokat a cselekvési tételekkel, valamint egy linket a teljes jegyzőkönyvhöz.

Ellenőrizheti, hogy ki kapja meg, szerkesztheti a generált összefoglalót elküldés előtt, testreszabhatja a tartalmat, és olyan eszközöket használhat, mint a mentés, másolás, visszaállítás vagy újragenerálás, hogy finomítsa az eredményt.

Az automatizált munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy összekapcsolja a találkozókat a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, például a RingCentral, a Notion, a Trello stb. Egyszerű munkafolyamat-szabályokat hozhat létre, amelyek minden találkozóra vagy csak azokra vonatkoznak, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak. A találkozóasszisztens ezután a teljes összefoglalót vagy a kiválasztott fontosabb pontokat, például a legfontosabb döntéseket vagy teendőket elküldi a választott alkalmazásba.

A MeetGeek legjobb funkciói

Rögzítsen ad hoc megbeszéléseket, amelyek nincsenek a naptárában, úgy, hogy beilleszti a linket az eszköz beviteli űrlapjába, vagy naptári meghívót küld a megbeszélés botjának.

Szabályozza a hozzáférést úgy, hogy a találkozókat privát vagy nyilvánosnak jelöli, csak bizonyos kiemelt részeket oszt meg, vagy csapatmegosztási szabályokat határoz meg, hogy a találkozó tartalma a csapat tagjai számára elérhető legyen.

Tegyen fel kérdéseket a döntésekről, a nyomon követésről vagy a korábbi találkozók konkrét pontjairól, és kapjon azonnali válaszokat anélkül, hogy végig kellene görgetnie a jegyzeteket az AI Chat segítségével.

A MeetGeek korlátai

Fontos, előre nem tervezett vagy nem szinkronizált ad hoc értekezletek esetén nehéz lehet a jegyzetelés megkezdése az értekezlet közepén.

MeetGeek árak

Alap : Ingyenes

Pro : 15,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 27 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

MeetGeek értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

Nyelvtanárként nagyon hasznosnak találom a MeetGeek alkalmazást, mert segítségével nyomon követhetem az óráimat és láthatom, hogyan haladnak az ügyfeleim. Könnyen használható, automatikusan megtalálja a találkozóimat, és alig kell közbeavatkoznom. Az összefoglalók jók, és segítenek abban, hogy a következő óráimra a legfontosabb pontokra koncentráljak.

Nyelvtanárként nagyon hasznosnak találom a MeetGeek alkalmazást, mert segítségével nyomon követhetem az óráimat és láthatom, hogyan haladnak az ügyfeleim. Könnyen használható, automatikusan megtalálja a találkozóimat, és alig kell közbeavatkoznom. Az összefoglalók jók, és segítenek abban, hogy a következő óráimra a legfontosabb pontokra koncentráljak.

📚 További információk: A legjobb termelékenységi eszközök ügynökségek és csapatok számára

A tl;dv AI-képességei a szövegfal helyett témák szerint rendezik a jegyzeteket, így gyorsan áttekintheted a döntéseket, kihívásokat, nyomon követendő feladatokat és visszatérő témákat. Minden téma tartalmaz egy rövid összefoglalót és egy linket a felvétel azon részéhez, ahol az adott téma megvitatásra került.

Az eszköz félig automatizált jegyzeteket is támogat, lehetővé téve a megbeszélés során a legfontosabb pillanatok rögzítését. Amikor valamit rögzít, az AI egy összefoglalót készít arról a pillanatról, és egy AI által hozzárendelt címkével beépíti azt a nagyobb összefoglalóba.

A Meeting Templates segítségével egyedi struktúrákat hozhat létre és alkalmazhat a találkozókon, így az AI által generált összefoglalók egy előre meghatározott formátumot követnek. Ez megkönnyíti az ismétlődő találkozói megbeszélések strukturált folyamatdokumentációvá alakítását és a munkafolyamatok idővel történő egységesítését.

tl;dv legjobb funkciók

Hozzáférés egy nagy, szerepkörspecifikus prompt példákból álló könyvtárhoz, hogy jobb, strukturáltabb betekintést nyerjen az értekezletek felvételeiből.

Használja a beszélgetési intelligenciát a legfontosabb témák, trendek, döntések és visszatérő témák azonosításához egyedi és több találkozón keresztül.

Alkalmazzon AI-ügynököket a találkozók tartalmának rögzítésére, összefoglalására, elemzésére és a meglévő eszközökbe és folyamatokba való integrálására a teljes körű találkozó-munkafolyamat-kezelés érdekében.

tl;dv korlátai

Néhány felhasználó említette, hogy hiányoznak bizonyos funkciók, például több találkozó összefoglalása vagy a találkozók csoportosítása a szélesebb körű elemzés érdekében.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 98 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A tl;dv rendkívül hasznos eszköz a találkozók összefoglalásának elkészítéséhez és az összes fontosabb megbeszélési pont rögzítéséhez. A különböző összefoglaló sablonok közül való választás lehetőségével egyszerűsítheti a folyamatot és biztosíthatja a csapatok közötti egységességet.

A tl;dv rendkívül hasznos eszköz a találkozók összefoglalásának elkészítéséhez és az összes fontosabb megbeszélési pont rögzítéséhez. A különböző összefoglaló sablonok közül való választás lehetőségével egyszerűsítheti a folyamatot és biztosíthatja a csapatok közötti egységességet.

8. Fathom (A legjobb azonnali értekezlet-összefoglalókhoz AI csevegéssel és kiemelt lejátszási listákkal)

via Fathom

A Fathom AI jegyzetelője az egész találkozót 1–2 perces összefoglalássá alakítja, amelyben a legfontosabb pontok, döntések és feladatok világosan szerepelnek. Emellett rendelkezik egy csevegésszerű AI felülettel is, ahol kérdéseket tehetsz fel a találkozókkal kapcsolatban, vagy kérhetsz utólagos vázlatokat és betekintést a hívás után.

Az eszköz integrálható a Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana stb. alkalmazásokkal, így a találkozók adatai beépülhetnek a szélesebb körű munkamenetbe. Csapatok számára olyan funkciókat kínál, mint a megosztott mappák, hozzáférés-vezérlés, lejátszási listák rögzítése, kiemelt részek megosztása stb., így mindenki naprakész maradhat, még akkor is, ha lemaradt a hívásról.

Számos nyelven kaphat átírást, és lehetőség van egyedi szókincsek vagy szótárak létrehozására a vállalat rövidítései és szakzsargonja számára. Ez segít javítani az átírás pontosságát és az értekezletek általános hatékonyságát, különösen olyan megbeszélések esetén, amelyek komplex vagy technikai terminológiát tartalmaznak.

Fathom legjobb funkciói

Hatékony értekezleteket tarthat , ha lejátszási listákat készít a legfontosabb pillanatokról az új munkatársak beillesztése, a képzés vagy a visszatekintések során.

Engedje meg az eszköznek, hogy a háttérben figyelje a találkozó ütemét és dinamikáját, miközben Ön még a beszélgetésben van, valós idejű AI coaching funkciókkal.

Bármikor visszanézheti a jegyzeteket, összefoglalókat és kiemelt részeket a Fathom Dashboardon, amely minden felvételét tárolja.

Fathom korlátai

Nincs dedikált mobilalkalmazás, ezért csak olyan megbeszélésekhez használhatja, amelyeken asztali számítógépről vagy laptopról vesz részt.

Fathom árak

Ingyenes

Csapat : 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 5/5 (800+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Fathomban leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen kezeli a találkozókat, anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene. Automatikusan rögzíti, mindent elment a felhőbe, és teljes átiratot készít. Ha elfelejtek egy részletet, vagy újra át kell néznem egy beszélgetést, gyorsan visszamehetek és átnézhetem.

A Fathomban leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen kezeli a találkozókat, anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene. Automatikusan rögzíti, mindent elment a felhőbe, és teljes átiratot készít. Ha elfelejtek egy részletet, vagy újra át kell néznem egy beszélgetést, gyorsan visszamehetek és átnézhetem.

📚 További információk: A legjobb PM szoftver, amely döntéseket von le a találkozók jegyzetéből

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 27%-a úgy véli, hogy a heti frissítéseket aszinkron alternatívákkal lehetne helyettesíteni, míg 25% ugyanezt mondja a napi standupokról. Ez azonban több speciális eszköz használatát, az információk szétszóródását és további költségeket jelenthet. A ClickUp forradalmasítja a csapatmunkát azáltal, hogy a kommentek segítségével központosítja a megbeszéléseket, lehetővé teszi a gyors frissítések rögzítését a ClickUp Clips segítségével, és még sok mást – mindezt egyetlen platformon belül. 💫 Valós eredmények: A Trinetrixhez hasonló csapatok a ClickUp segítségével 50%-kal csökkentették a felesleges találkozók számát!

9. Fellow (A legjobb strukturált, AI-alapú értekezletjegyzőkönyvek és napirendek készítéséhez)

via Fellow

A Fellow egy értekezletkezelő szoftver, amely AI-képességeket épít be az értekezletek munkafolyamataiba.

Integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Slack, hogy rögzítse a találkozókat, leírja az audiót, felismerje a döntéseket és kivonja a cselekvési pontokat.

Az „Ask Fellow” AI asszisztens az összes korábbi találkozódat átnézi, hogy megkeresse a kihagyott frissítéseket, és kivonatokat és összefoglalókat állítson össze anélkül, hogy az egész beszélgetést újra lejátszaná.

Az AI segítségével a találkozók előkészítése is könnyebbé válik. Az „AI Agenda Builder” a találkozó címéből és a naptár leírásából strukturált napirendi pontokat és beszélgetési témákat generál. Az „AI Suggested Topics” pedig olyan témákat javasol, amelyeket hozzáadhat a találkozó napirendjéhez.

A legjobb funkciók

Tárolja a rögzített találkozókat és átiratokat egy központi adattárban, ahol csatornák szerint rendszerezheti őket, és szükség esetén bármikor visszatérhet a döntésekhez.

Szerezzen be teljesen testreszabható AI jegyzet sablonokat a napi standupokhoz, townhallokhoz, heti prioritásokhoz, ügyfél-kickoff hívásokhoz és még sok máshoz.

A részletes hozzáférés-vezérlés, a vállalati irányítás, valamint a SOC 2, HIPAA és GDPR előírásoknak való megfelelés biztosítja a találkozók adatainak biztonságát.

Társak korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az egy méretű összefoglalók nem mindig illeszkednek az egyes értekezletek típusához, ha nem testreszabják őket.

Fellow árak

Ingyenes

Csapat: 11 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Társak értékelései és véleményei

G2 : 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit oszt meg egy G2-felhasználó:

A Fellow-ban leginkább az tetszik, hogy milyen intuitív és felhasználóbarát. Zökkenőmentessé teszi a találkozók, jegyzetek és nyomon követések kezelését, segítve ezzel a szervezettséget és a hatékony együttműködést a csapatommal.

A Fellow-ban leginkább az tetszik, hogy milyen intuitív és felhasználóbarát. Zökkenőmentessé teszi a találkozók, jegyzetek és nyomon követések kezelését, segítve ezzel a szervezettséget és a hatékony együttműködést a csapatommal.

🧠 Érdekes tény: Az alkalmazottak 58%-a elismeri, hogy időt tart fenn a naptárában, csak hogy megvédje a koncentrációra szánt időt a további megbeszélésektől.

10. Avoma (A legjobb értékesítésközpontú értekezlet-elemzéshez és valós idejű coachinghoz)

via Avoma

Az Avoma egy AI-alapú értekezlet-coach, amely felismeri a beszélgetés kulcsfontosságú elemeit, például az ügyfelek ellenvetéseit, a versenytársak említését, a problémás pontokat és a prioritásokat, és kiemeli azokat áttekintés céljából. Emellett a saját értékesítési módszertanod vagy egyéni kritériumaid alapján pontozza a hívásokat, segítve azonosítani, hogy a képviselőknek hol van szükségük coachingra, vagy hol lehetnek veszélyben az üzletek.

Az olyan funkciók, mint a „Live Answer Assistant” (Élő válaszasszisztens) kontextusfüggő javaslatokat adnak élő hívások során, a „Smart Trackers” (Intelligens nyomkövetők) pedig figyelemmel kísérik a fontos kifejezéseket, hogy figyelmeztessenek a kockázatokra és lehetőségekre.

A „Könyvjelzők” funkcióval időbélyeggel láthatja el a legfontosabb pillanatokat, rögzítheti a környező beszélgetéseket, összefoglalhatja azokat egy rövid jegyzetben, és releváns kategóriákba rendezheti őket.

Az Avoma legjobb funkciói

Az összefoglalókat intelligens fejezetekbe és kategóriákba rendezi, így a jegyzetek később könnyebben áttekinthetők és érthetőek.

Szerezzen be AI-alapú segédpilótákat, akik válaszolnak a megbeszélésekkel kapcsolatos kérdésekre és támogatják a döntéshozatalt a különböző részlegek között.

Kövesse nyomon az olyan mintákat, mint a beszéd/hallgatás aránya és a témák trendjei, hogy megértse, mit csinálnak másképp a legjobban teljesítők, és ezeket a viselkedésmintákat alkalmazza a csapatában.

Az Avoma korlátai

A felhasználók szerint az AI átírási és összefoglalási funkciói néha pontatlanok, különösen olyan kihívást jelentő körülmények között, mint a rossz hangminőség, erős akcentusok vagy technikai zsargonnal teli beszélgetések.

Avoma árak

14 napos ingyenes próba

Startup : 29 USD/felvevő hely/hónap

Szervezet : 39 USD/felvevő hely/hónap

Vállalati: 39 USD felvevőhelyenként/hónapban (éves számlázás)

Avoma értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

Az Avoma-t használom az értékesítési hívások rögzítésére és visszanézésére, és nagyon zökkenőmentesen működik, megbízhatósága pedig kiváló; még soha nem tapasztaltam átírási hibát vagy tévedést. Nagyon értékelem az Ask Avoma funkciót, mert rengeteg időt takarít meg azzal, hogy segít ellenőrizni a beszélgetések konkrét részleteit.

Az Avoma-t használom az értékesítési hívások rögzítésére és visszanézésére, és nagyon zökkenőmentesen működik, megbízhatósága pedig kiváló; még soha nem tapasztaltam átírási hibát vagy tévedést. Nagyon értékelem az Ask Avoma funkciót, mert rengeteg időt takarít meg azzal, hogy segít ellenőrizni a beszélgetések konkrét részleteit.

A ClickUp segítségével alakítsa a találkozók jegyzetét strukturált, megvalósítható tervekké

Természetesen a leírás pontossága fontos szempont egy értekezletjegyzet-eszköz kiválasztásánál. De ugyanolyan fontos, hogy az eszköz hogyan kapcsolja össze a valós idejű betekintést a végrehajtással.

A ClickUp segítségével a találkozók összefoglalói közvetlenül kapcsolódnak a végrehajtáshoz. Az AI által generált cselekvési tételek azonnal átalakíthatók feladatokká, tulajdonosokkal, határidőkkel és prioritásokkal, így soha nem marad le fontos részletekről.

Ahelyett, hogy a jegyzeteket és a feladatlistákat külön kezelné, minden egy egyetlen munkaterületen marad összekapcsolva, ahol a haladás automatikusan nyomon követhető.

Lépjen túl a hagyományos jegyzetelésen, és kezdje el a beszélgetéseket egyértelmű végrehajtási tervekké alakítani.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.