A 3 legjobb PM szoftver, amely döntéseket von le a találkozók jegyzetéből [év]

Miért érdemes olyan PM szoftvert használni, amely a megbeszélések jegyzetéből kivonja a döntéseket?

A csapatértekezletek célja az összehangolás elősegítése, de gyakran éppen az ellenkezőjét érik el. Fontos részletek maradnak figyelmen kívül, feladatok maradnak kiosztatlanul, és a határidők csúsznak. Mindenki több oldalas, nyers jegyzetekkel távozik, amelyeket soha többé nem fog átnézni.

A modern, mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsment szoftver megoldja ezt a problémát.

Íme, miért érdemes rájuk időt és pénzt fordítani...

A beszélgetéseket azonnal cselekvéssé alakíthatja. Az AI kivonja a döntéseket a találkozó jegyzetekből , feladatokká alakítja őket, kijelöli a felelősöket és hozzáadja a határidőket – így minden eredmény a találkozó befejezésének pillanatában megvalósíthatóvá válik.

Növelje a csapaton belüli felelősségvállalást. Amikor a döntések a PM eszközön belüli feladatokhoz kapcsolódnak, nem merül fel kétség azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős. Mindenki láthatja, hogy mi lett elfogadva, ki a felelős érte, és mikor esedékes – ez megkönnyíti a projektmenedzsmentet.

A jegyzetelés és a döntések rögzítésének automatizálásával a csapatok elkerülhetik a követő e-mailek küldését, a pontosítások utánajárását vagy a találkozók felvételeinek átkutatását. A megtakarított időt a projektek előrehaladására fordíthatják.

A találkozók jegyzetét, átiratát és a döntéseket egy helyen tárolja. Az új munkatársak vagy az érdekelt felek a csapatot megkérdezése nélkül is tájékozódhatnak a korábbi találkozókról.

👀 Tudta? A ClickUp „A munkahelyi kommunikáció helyzete 2025-ben” című felmérése szerint a szakemberek több mint 40%-a úgy érzi, hogy minden megbeszélés után azonnal meg kell valósítania a cselekvési tételeket. Mivel azonban a kommunikációs csatornák az e-mail (42%) és az azonnali üzenetküldés (41%) között oszlanak meg, a cselekvési tételek gyakran szétszóródnak a munkahelyen. Egy másik HBR-felmérés szerint a csapatok idejük több mint 60%-át kontextus, információk és teendők keresésével töltik.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő projektmenedzsment szoftvert a döntések kivonásához?

Amikor olyan projektmenedzsment szoftvert választ, amely automatikusan kivonja a döntéseket (és a teendőket) a találkozó jegyzetekből, vegye figyelembe a következő funkciókat:

Kivonatolási pontosság: Az Az AI eszköz nemcsak a teendőket, hanem a döntéseket is felismeri a beszélgetésből? Például: „Az X szállítót választjuk” kontra „Fontoljuk meg az X szállítót”. Emellett fel kell ismernie a beszélők hozzászólásait, az időbélyegeket és minden kétértelműséget is.

Mesterséges intelligencia: A szoftvernek rögzítenie kell a teljes megbeszélést, összefoglalnia kell a legfontosabb vitapontokat, kiemelnie kell a döntéseket és világosan meg kell határoznia a következő lépéseket.

A döntéseket közvetlenül feladatokká alakítsa: Az eszköznek a találkozó jegyzetekből kivont döntéseket és teendőket feladatokká kell alakítania, megjelölve a felelősöket, a határidőket és a prioritásokat.

Integrálja a technológiai eszközeivel: Az Az AI kommunikációs eszköznek szinkronizálnia kell a Zoom, a Google Meets, a Teams és a naptárával, hogy a jegyzetelő automatikusan csatlakozhasson a találkozókhoz, és központilag tárolhassa a döntéseket.

Megfelelés és adatbiztonság: Az AI jegyzetelőjének SOC 2 és HIPAA előírásoknak kell megfelelnie, és vállalati szintű biztonságot kell nyújtania. A végpontok közötti titkosítás segít megőrizni a találkozók jegyzetének és a döntések biztonságát, különösen akkor, ha a hívásokban ügyfelek vagy bizalmas témák is szerepelnek.

Íme egy rövid összehasonlítás a legnépszerűbb versenyzők között.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp AI-alapú projektmenedzsment és a találkozók jegyzetének cselekvéssé alakítása AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, több mint 1000 integráció Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Fathom Többnyelvű, valós idejű összefoglalók Automatikus hívásrögzítés, döntések címkézése, CRM-integrációk Ingyenes csomag elérhető. A Pro csomag ára 20 USD/felhasználó/hónap. Fireflies. ai Kereshető átírás Több mint 40 alkalmazás átírása, kulcsszókeresés, feladatkiemelés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hónap áron

A legjobb PM szoftver, amely a megbeszélések jegyzetéből kivonja a döntéseket, hogy azokat felhasználhassa

A legjobb AI-alapú értekezletjegyzet-szoftverek a következők:

1. ClickUp (AI-alapú projektmenedzsment és a találkozók jegyzetének cselekvéssé alakítása)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, integrálja a projektmenedzsmentet és az AI jegyzetelést. Ezzel nincs szükség külön eszközökre a találkozók, feladatok, dokumentumok és nyomon követések kezeléséhez.

Nézzük meg, hogyan centralizálja a ClickUp a munkafolyamatokat, a kontextust és a megbeszéléseken hozott döntéseket.

Az AI Notetaker segítségével alakítsa a szétszórt beszélgetéseket strukturált munkává

A ClickUp AI Notetaker csatlakozik az értekezletekhez, rögzíti a beszélgetéseket, és pontos jegyzeteket készít a beszélők nevével ellátva.

Emellett automatikusan csatlakozhat a Zoom, Google Meet és Teams találkozókhoz közvetlenül a naptárából – nincs szükség kézi beállításra vagy meghívókra. Így minden fontos megbeszélés rögzítésre kerül, még akkor is, ha több programja van egyszerre, vagy több hívás között vált.

De ez messze túlmutat a leíráson.

A kontextusfüggő mesterséges intelligencia segítségével kiemeli a döntéseket, feltárja a teendőket, azonosítja a felelősöket és kivonja a legfontosabb tanulságokat.

Ha mesterséges intelligenciát használ a találkozók jegyzetéhez, minden információ közvetlenül a munkaterületére kerül. Ez a videó megmutatja, hogyan kell ezt csinálni:

Így növeli a ClickUp AI Notetaker a munkád értékét:

Könnyen megkülönböztetheti a találkozó résztvevőit és felismerheti a különböző beszélőket, megkönnyítve az ötletek egyértelmű hozzárendelését.

Elemezze a tudáshiányokat, és fedezze fel a fejlesztési területeket, hogy visszaszorítsa a túlzott beszédet vagy az ismétléseket.

A ClickUp Docs-ban részletes értekezlet-összefoglalók, időbélyegek és legfontosabb tanulságok találhatók, amelyeket azonnal megoszthat.

Hozzon létre automatikusan feladatokat az észlelt cselekvési pontok alapján, és javasoljon függőségeket és prioritásokat valós időben.

Készítsen kereshető jegyzőkönyveket, hogy ne veszítsen el a kontextust.

Kövesse nyomon a találkozók minden percét, és készítsen megvalósítható összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Szerezzen kontextusérzékeny betekintést a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, a beszélgetéseket és tartalmakat megvalósítható ötletekké alakítja át a munkaterületén belül.

A ClickUp Brain funkciói a következők:

Intelligens tartalomgenerálás: A munkafolyamataihoz igazított ülésnapirend, összefoglalók, e-mailek és projektfrissítések tervezetei.

Észrevételek kivonása: Összefoglalja az értekezlet jegyzeteket, dokumentumokat és kommentárszálakat.

Fordítás: Írja le a találkozó jegyzeteket több nyelvre

Kontextusfüggő ajánlások: Javasoljon következő lépéseket, határidőket és automatizálásokat.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon optimális feladat határidőket, és jobban rangsorolja a munkáját.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain MAX segítségével többet kaphat a találkozók jegyzeténél. A ClickUp Brain MAX minden adatforrást bevon az értekezletek munkafolyamatába, így a döntések kivonása gazdagabb és pontosabb lesz. Így segít előrevinni az értekezleteket: Kontextusgazdag feladat létrehozás: alakítsa az értekezletekből nyert információkat olyan feladatokká, amelyekhez már előre csatolt fájlok, előzmények és kiegészítő dokumentáció tartozik – anélkül, hogy át kellene kutatnia a korábbi értekezleteket vagy meghajtókat. Egységes keresés az összes alkalmazásban : Azonnali adatlekérés a Google Drive-ból, a Sheets-ből, a Slack-ből, a Confluence-ból, a GitHub-ból és más alkalmazásokból, hogy a döntéseket kontextussal gazdagítsa. Beszéd-szöveggé alakítás : Rögzítse a feltételezéseket, kockázatokat vagy nyomon követendő feladatokat, és alakítsa őket strukturált jegyzetekké vagy feladatokká anélkül, hogy manuálisan be kellene gépelnie őket. Megszünteti az AI-szétszóródást : A különálló AI-eszközöket, jegyzetelőket és termelékenységi előfizetéseket egységes platformra cseréli. Alkalmazások közötti kontextusérzékenység: Amikor egy értekezleten döntés születik, a Brain MAX automatikusan megjeleníti a kapcsolódó dokumentumokat, korábbi megbeszéléseket vagy más eszközökből származó függőségeket. A Brain MAX az az alkalmazás, amely összeköti az összes munkáját.

A ClickUp Docs segítségével alakítsa az értekezletek jegyzetét élő, megvalósítható dokumentumokká

A ClickUp Docs segítségével minden értekezlet jegyzetét, összefoglalóját, döntését és teendőjét egy teljesen integrált tudásközpontban tárolhatja.

Mivel a dokumentumok natív módon szerepelnek a ClickUp-ban, minden oldal hivatkozhat élő feladatokra, beágyazhat nézeteket, címkézhet tulajdonosokat és linkelhet valódi projekt ütemtervekhez.

Egy kattintással közösen szerkesztheti a jegyzeteket, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és szöveget vagy teendőket alakíthat feladattá.

A találkozók összefoglalói közvetlenül egy dokumentumba menthetők, így biztosítva, hogy a megbeszélések összekapcsolhatók, kereshetők és a munkaterület állandó részét képezik. Nincs többé kapkodás, hogy ki mit írt és hova mentette.

Hagyja, hogy az AI-ügynökök elvégezzék a nehéz munkát

Használja a ClickUp AI Agents szolgáltatást a feladatok automatizálásához, a kérdések megválaszolásához és a hatékonyság növeléséhez.

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökei intelligens csapattársakként működnek. Figyelik az értekezleteket, megértik, mi a következő teendő, és elvégzik az Ön helyett a követő munkát.

Ezek az ügynökök nem csak javaslatokat generálnak, hanem terveznek, cselekszenek és koordinálják a feladatokat a munkaterületén.

Csökkentse a Zoom-megbeszélések vagy más megbeszélési platformokról származó megbeszélések gyakorlati előrelépéssé alakításának manuális munkáját.

Példa: Egy ügyfélhívás után egy AI-ügynök áttekinti a jegyzetelő összefoglalóját, kivonja a legfontosabb döntéseket, és azonnal létrehoz feladatokkal, felelősökkel, prioritásokkal és kapcsolódó dokumentumokkal. Ha a nyomon követés a Google Drive-ban található fájltól vagy a Sheets-ben található költségvetési táblázattól függ, az ügynök automatikusan bevonja ezt a kontextust. Ha később valami elakad, akkor a projekt változásai alapján eskalálhat, figyelmeztetheti a tulajdonosokat vagy módosíthatja az ütemtervet.

A ClickUp legjobb funkciói

Azonnali értekezletek létrehozása: Használja Használja a SyncUps alkalmazást , hogy gyors hang- és videohívásokat kezdeményezzen, és megossza a képernyőjét a ClickUp munkaterületén belül. Az értekezlet után kapjon értekezlet-összefoglalókat és cselekvési tételeket.

Cserélje le a magyarázó megbeszéléseket képernyőfelvételekkel: Rögzítsen gyors képernyővideókat a döntések tisztázása, visszajelzések megosztása vagy a következő lépések áttekintése érdekében Rögzítsen gyors képernyővideókat a döntések tisztázása, visszajelzések megosztása vagy a következő lépések áttekintése érdekében a Clips segítségével.

Segítsen csapatának a legfontosabb dolgokra koncentrálni: a feladatprioritások azonnal megmutatják, melyik megbeszélésen felmerült teendőre kell először figyelmet fordítani, így a csapatok zavartalanul, további utólagos egyeztetések nélkül tudják elvégezni a munkát.

Akadályozza meg a blokkoló tényezőket és kerülje el az újramunkálást: Térképezze fel, mely feladatok függnek másoktól, hogy a csapatok Térképezze fel, mely feladatok függnek másoktól, hogy a csapatok a ClickUp Dependencies segítségével megismerjék a végrehajtás helyes sorrendjét.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Slackhez, a Google Workspace-hez, a Zoomhoz, a GitHubhoz, a Figma-hoz és másokhoz, így a találkozók jegyzetai, döntései és feladatai Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Slackhez, a Google Workspace-hez, a Zoomhoz, a GitHubhoz, a Figma-hoz és másokhoz, így a találkozók jegyzetai, döntései és feladatai a ClickUp integrációk segítségével az egész eszközkészletén átmozgathatók.

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciókészlete új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a ClickUp AI Notetaker használatáról:

A beépített ClickUp AI jegyzetelő meglepően hasznos, különösen az értekezletek összefoglalásához és a követéshez szükséges idő megtakarításához. Nagyon tetszik nekünk az a lehetőség is, hogy világos, strukturált kiadási megjegyzéseket tehetünk közzé közvetlenül a platformon belül, ami segít a belső és külső érdekelt feleknek, hogy ugyanazon az oldalon álljanak.

2. Fathom (A legjobb többnyelvű, valós idejű kiemelt információkhoz)

via Fathom

Az AI-alapú értekezlet-asszisztens, a Fathom AI segít az értekezletek rögzítésében anélkül, hogy kézzel kellene jegyzeteket készíteni.

Az eszköz automatikusan rögzíti a hívásokat, jegyzeteket készít, és lehetővé teszi a legfontosabb megbeszélési pontok (teendők vagy nyomon követendő feladatok) megjelölését a megbeszélés során.

A Fathomnak természetes nyelven tehet fel kérdéseket a csapatértekezletekkel kapcsolatban, és azonnali válaszokat kaphat. A Fathom segítségével az egész szervezet értekezlet-könyvtárában kereshet információkat. Ide tartoznak a korábbi döntések, az ügyfelek visszajelzései és a stratégiai megbeszélések.

A találkozó jegyzetek szoftvere kezeli a szakmai szókincset, miután betanította az Ön iparágának kifejezéseire.

A találkozó jegyzeteket megoszthatja bizonyos csapattagokkal, attól függően, hogy kik vettek részt és milyen témákról volt szó.

Ismerje meg a legjobb funkciókat

Jelölje meg a hívás során a legfontosabb pillanatokat, adjon hozzá kontextust, tegyen fel kérdéseket, és jelölje meg a csapattagokat a valós idejű együttműködés érdekében.

Hozzon létre egyedi értekezlet-összefoglaló sablonokat a csapata munkafolyamata alapján.

Szinkronizálható olyan eszközökkel, mint a Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana és mások, megkönnyítve az automatizált munkafolyamatokat a megbeszéléstől a feladatokig vagy az ügyfélkapcsolatokig.

Ismerje meg a korlátokat

Nem támogatja a projektmenedzsment funkciókat, mint például a haladás nyomon követése, a feladatok kiosztása és egyebek.

Fathom árak

Ingyenes csomag elérhető

Pro: 20 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 28 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5000 értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a G2 egyik értékelője a Fathomról:

Imádom a tiszta, könnyen navigálható összefoglalókat, amelyek időbélyeggel ellátott kiemelt részekkel ellátva lehetővé teszik, hogy közvetlenül a hívás legfontosabb pillanataihoz ugorjak. A leírás pontossága általában megbízható, de néha az audio minőségétől vagy az akcentustól függ.

📚 További információ: A legjobb Fathom AI alternatívák az AI jegyzeteléshez

3. Fireflies. ai (A legjobb kereshető jegyzetekhez)

via Fireflies ai

A Fireflies egy mesterséges intelligenciával rendelkező csapattárs, amely leírja, összefoglalja és elemzi az Ön találkozóit.

Az AI jegyzetelő már a megbeszélés kezdete előtt is Önért dolgozik. A megbeszélés előtt összefoglalót kap a legfontosabb információkról, a kontextusról és a korábbi beszélgetésekből és megbeszélésekből származó intézkedésekről.

A találkozó során a Fireflies több mint 100 nyelven biztosít élő átiratokat. Emellett azonosítja a találkozókon és az audiofájlokban szereplő különböző beszélőket.

Az értekezlet után azonnal kap egy átfogó, AI-alapú összefoglalót, amely tartalmazza a legfontosabb pontokat, a teendőket és az egyéni jegyzeteket.

A Live Assist valós idejű információkat nyújt a beszélgetések során. Például az értékesítési csapat azonnal hozzáférhet a korábbi hívások árakkal kapcsolatos megbeszéléseihez anélkül, hogy megzavarná a jelenlegi beszélgetést.

Az előre elkészített értekezlet-összefoglaló sablonok segítségével a beszélgetések dokumentálásra kerülnek, ami gyakorlati lépésekhez vezet.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Írja le az Aircall, RingCentral és más tárcsázók hívásait, vagy használja a Fireflies API-t az audiofájlok feldolgozásához.

Automatikusan generáljon e-maileket, írjon jelentéseket, elemezzen beszélgetéseket és hozzon létre eredménykártyákat.

Fedezze fel olyan információkat, mint a felszólalók beszédideje, a témák nyomon követése és a hangulatelemzés.

Vágjon ki fontos pillanatokat a beszélgetésből megosztható hangrészletekké.

Fireflies. ai korlátai

Az összefoglalók néha kézi javítást igényelnek, ami csökkenti a hatékonyságot.

Fireflies. ai árak

Ingyenes csomag elérhető

Pro: 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a G2 egyik értékelője a Fireflies. ai-ról:

A Fireflies rendkívül hasznos a jegyzetelés támogatásában. Azt mondanám, hogy 80%-os pontossággal rögzíti a beszélgetés tartalmát, azonban az akcentusokat nem veszi túl jól. Nem tetszik, hogy olyan gyorsan elfogy a tárhelye, és a történetből törölnünk kell a hívásokat, hogy több helyet szabadítsunk fel. Néha a Fireflies nem csatlakozik gyorsan a híváshoz, és meg kell hívnunk. Félig megbízható.

📚 További információ: A legjobb Fireflies AI alternatívák jegyzeteléshez és átíráshoz

Íme három további eszköz, amelyek eltérő módon közelítik meg az értekezletek jegyzetelését és a döntések rögzítését.

Tactiq : A Tactiq egy könnyű Chrome-bővítmény, amely a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal együttműködve valós idejű átírást végez. A beszélőkre vonatkozó átírások segítségével pontosan meghatározhatja a teendőket és a döntéseket. Azok számára, akik nem szeretnék megváltoztatni a projektmenedzsment eszközüket, de önálló AI jegyzetelőt szeretnének, a Tactiq hasznos eszköz.

Sembly AI : Hozzon létre AI-artefaktokat, például hibajavítási jelentéseket, értékesítési ajánlatokat vagy sajtóközleményeket közvetlenül a megbeszélésekből, ami hasznos lehet azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek gyors dokumentációra van szükségük. A Sembly AI automatizálhatja a projektterveket, a sprint-backlogokat, a retrospektív összefoglalókat, valamint nyomon követheti a döntéseket és az akadályokat közvetlenül a megbeszélések eredményeiből – anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Notion: A Notion egy munkaterületen egyesíti a találkozók dokumentálását, a feladatkezelést és a tudásmegosztást. Ez egy hasznos lehetőség, ha a találkozók jegyzetét közvetlenül be szeretné ágyazni a munkafolyamatokba. A találkozók leírása után a találkozók jegyzetét összekapcsolhatja a projektoldalakkal, feladatokkal, ütemtervekkel vagy SOP-kkal. Az összes találkozó előzményét egy kereshető tudásközpontban tárolhatja.

👀 Tudta? A 20 óra után kezdődő megbeszélések száma 16%-kal nőtt az előző évhez képest, ami egy újabb jele annak, hogy a hagyományos munkanapok kora lejárt.

Tegye az értekezleteket világossá és elszámoltathatóvá a ClickUp segítségével

Figyelembe véve a túlterheltség problémáját, jó kiindulási pont lehet először is a megbeszélések számának csökkentése.

Egy egyszerű módosítás segíthet ebben.

A „először írd le” kultúra (összefoglalók, kockázatok, ajánlások, napirend) csökkenti az értekezletek számát, mert az emberek a dokumentumra reagálnak, ahelyett, hogy időt szánnának a megbeszélésre.

Ugyanakkor a találkozók gyakran elkerülhetetlenek.

A termékmenedzsment szoftver, amely a megbeszélések jegyzetéből kivonja a döntéseket, egyértelművé teszi a folyamatot.

A ClickUp segítségével ez könnyedén megtehető.

Az AI Notetaker és a kontextusfüggő AI segítségével az értekezleteken hozott döntések, a teendők és a kontextus közvetlenül feladatokká, dokumentumokká, ütemtervekké és irányítópultokká alakulnak.

Ha megbeszéléseit cselekvéssé szeretné alakítani, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.

GYIK

A ClickUp AI Notetaker automatikusan létrehozhat feladatokat a találkozó jegyzetekben felismert cselekvési pontokból. Támogatja a natív feladat létrehozást. A Fathom viszont kivonja a cselekvési pontokat az online találkozókból, és szinkronizálja azokat az Ön eszközeivel.

A hatékony döntéskövetés magában foglalja a megbeszélések eredményeinek rögzítését és a megbeszélések összefoglalásának automatizálását. Ezután rendelje hozzá a döntést egy felelőshöz, és kapcsolja össze feladatokkal vagy munkafolyamatokkal. Tárolja a döntéseket egy kereshető, központi rendszerben, hogy bármikor visszanézhesse, mi, mikor és ki által lett eldöntve.

Igen. A modern AI-alapú értekezlet-asszisztensek képesek hallgatni a hívásokat, összefoglalókat készíteni, és kiemelni a legfontosabb részleteket vagy feladatokat. Például a ClickUp Brain nemcsak összefoglalja az értekezleteket, hanem AI-alapú keresést is kínál. Válaszol olyan kontextusfüggő kérdésekre, mint „Milyen döntéseket hoztunk a múlt héten?”, és AI-generált cselekvési pontokat kínál a virtuális értekezletekből.

A távoli csapatoknak szükségük van egy helyre, ahol a feladatok, a döntések és a kommunikáció együtt léteznek. A ClickUp a legjobb választás, mert ötvözi az AI-alapú jegyzetelést a feladatkezeléssel, a Docs-szal, a kontextusfüggő intelligenciával és olyan integrációkkal, mint a Slack és a Zoom. A döntéseket és a legfontosabb pontokat a hívás során rögzítik, cselekvési tételekké alakítják, és átláthatóan nyomon követik a különböző csapatok között.

Igen. A listán szereplő mindhárom eszköz – a ClickUp, a Fathom AI és a Fireflies AI – ingyenes csomagokat kínál, amelyek támogatják a találkozók átírását, összefoglalását és a döntések/teendők kivonását.