Egy B2B SaaS-vállalatnál 2000 MQL lépett be a csatornába, de csak 47 ügyletet zártak le. A vállalat a csatorna közepén fellépő szivárgásra gyanakodott, de ezt nem tudta bizonyítani, mert a CRM-, marketingautomatizálási és értékesítési hívásjegyzeteik három különböző rendszerben voltak elosztva.

Ez egy gyakori probléma, amellyel a csapatok szembesülnek. A konverziós tölcsér teljesítményének átláthatósága hiánya miatt pazarló marketingkiadásokhoz, frusztrált értékesítési csapathoz és elmulasztott bevételi célokhoz vezet.

A konverziós tölcsér szivárgáselemzési sablonok segíthetnek. Ez a cikk bemutatja a legjobb sablonokat, amelyek segítségével gyorsan azonosíthatja a kilépési pontokat, diagnosztizálhatja a kiváltó okokat és tesztelheti a javításokat az egész értékesítési és marketing tölcsérben.

10 ingyenes csatorna-szivárgáselemző sablon áttekintése

Mi az a csatorna-szivárgáselemzés?

A csatorna-szivárgás elemzése az a folyamat, amelynek során azonosítja, hol esnek ki a potenciális ügyfelek az értékesítési vagy marketingcsatorna egyes szakaszaiban, majd meghatározza, miért történnek ezek a kilépések. Így nem kell többé találgatnia, hanem adat alapú döntéseket hozhat.

Egy tipikus tölcsér a következő szakaszokon halad át:

Ismertség: A potenciális ügyfelek először ismerik meg a márkáját

Érdeklődés: Kapcsolatba lépnek a tartalmával, vagy információt kérnek

Fontolóra veendő: Összehasonlítják a megoldását az alternatívákkal

Cél: A bemutatók vagy az árajánlatkérések révén jelzik a vásárlási hajlandóságot

Vásárlás: Ők válnak fizető ügyfelekké

A vásárlói életciklus bármely szakaszában jelentkező „szivárgás” azt jelenti, hogy potenciális ügyfeleket veszít. A konverziós tölcsér szivárgáselemzése segít megtalálni ezeket a réseket és kijavítani őket.

Ahelyett, hogy a széttagolt adatokkal küszködne, használhat egy tölcsérszivárgás-elemzési sablont, amely szabványos keretrendszert biztosít az egyes szakaszok feltérképezéséhez, a lemorzsolódási pontok nyomon követéséhez és a kiváltó okok dokumentálásához.

Egy jó sablon átalakítja a munkafolyamatot egy világos, megismételhető folyamattá a szivárgások megszüntetésére. Ez lehetővé teszi a teljesítmény összehasonlítását az idő függvényében és a kampányok között.

📮ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-beszélgetések és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el.

Hogyan lehet azonosítani a csatorna szivárgási pontjait

A csapatok leggyakoribb hibája, hogy rögtön a konverziós arányokra ugranak, anélkül, hogy megértenék, mi történik az egyes szakaszokban. Kezdje azzal, hogy minden csatornaszakaszt külön-külön vizsgál meg, mielőtt az átmeneteket vizsgálná.

Kövesse nyomon a konverziós arányokat a különböző szakaszok között, az átlagos időt, amelyet a potenciális ügyfelek az egyes szakaszokban töltenek, valamint a sebességben bekövetkező változásokat, amelyek súrlódásra utalnak. A konverziós arány hirtelen csökkenése két szakasz között komoly figyelmeztető jel, amely a leggyakoribb, kivizsgálásra érdemes konverziós szűk keresztmetszetek egyikére utal.

👀 Keresse meg ezeket a gyakori szivárgási mintákat:

A csatorna elején jelentkező szivárgások: Magas a webhely forgalma, de alacsony az űrlapok kitöltésének aránya. Ez gyakran azt jelzi, hogy a hirdetés szövege és a céloldal nem illeszkedik egymáshoz, vagy a regisztrációs folyamat túl bonyolult.

A folyamat közepén jelentkező szivárgások: A potenciális ügyfelek érdeklődése az első beszélgetés vagy bemutató után alábbhagy. Ez arra utal, hogy hiányosságok vannak a potenciális ügyfelek ápolási folyamatában, vagy hogy a minősítési kritériumok túl lazaak, így a nem megfelelő potenciális ügyfelek kicsúsznak a hálóból.

A folyamat végső szakaszában jelentkező szivárgások: Ajánlatokat küld, de az üzletek a lezárás előtt megakadnak. Ez általában az árral kapcsolatos kifogásokra, a versenytárs nyomására vagy arra utal, hogy nem sikerült elérni a valódi döntéshozót.

Ahhoz, hogy hatékonyan diagnosztizálja ezeket a problémákat, össze kell gyűjtenie az adatokat a CRM-nyilvántartásokból, a marketingautomatizálási jelentésekből, a weboldal-elemzésekből és az értékesítési hívások jegyzetéből. Itt válnak felbecsülhetetlen értékűvé a sablonok, amelyek segítenek az adatelemzésben és irányt mutatnak a vizsgálat során.

📮ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egy koherens képet alkotó nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtak, több időt tölt az információk összerakásával, és kevesebbet a vezetéssel. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX-ot, hogy gyorsabban összegyűjtse a csatornával kapcsolatos adatokat.

A 10 legjobb csatorna-szivárgáselemző sablon

Ez a gondosan összeállított sablonlista a csatorna-szivárgás kezelésének teljes spektrumát lefedi – a kezdeti folyamatábra-megjelenítéstől a kiváltó okok diagnosztizálásán át a javítások teszteléséig.

Mindegyik sablon az elemzési folyamat egy adott szakaszára lett kialakítva, így teljes eszközkészletet állíthat össze, amellyel a szivárgásdiagnosztikát ismételhető, skálázható módszerré alakíthatja. 🛠️

1. Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól

Kezelje az ügyféladatokat a ClickUp Sales Pipeline Template drag-and-drop felületével

Az ügyletei megakadtak, de nem látja, hol van a gát, és ebben segíthet az AI-alapú szűk keresztmetszetek azonosítása. A megfelelő értékesítési folyamatmutatók nyomon követése nélkül a szűk keresztmetszetek azonosítása puszta találgatás, és a nagy értékű ügyletek elúszhatnak.

Szerezzen vizuális áttekintést az egész értékesítési csatornáról, és azonnal észlelje, hol halmozódnak fel és hol akadnak el az ügyletek a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával. Azok számára készült, akiknek azonnali áttekintésre van szükségük a folyamatokról, hogy prioritásokat állíthassanak fel és előre tudják mozdítani az ügyleteket.

Miért fog tetszeni Önnek:

Testreszabható nézetek: Kövesse nyomon az ügyleteket a különböző szakaszokban a kedvenc Kövesse nyomon az ügyleteket a különböző szakaszokban a kedvenc ClickUp-nézeteivel . Húzza át a kártyákat a ClickUp Kanban-nézetbe egy átfogó áttekintésért, vagy váltson Lista-nézetre a részletesebb bontásért

Részletes információk: Gazdagítsa feladatait olyan fontos adatokkal, mint az üzlet értéke, a lezárás valószínűsége és a szakaszban töltött napok száma Gazdagítsa feladatait olyan fontos adatokkal, mint az üzlet értéke, a lezárás valószínűsége és a szakaszban töltött napok száma a ClickUp egyéni mezők segítségével. Ez segít gyorsan azonosítani, mely üzletek igényelnek a legtöbb figyelmet

AI-alapú betekintés: A ClickUp Brain segítségével feltárhatja azokat az ügyleteket, amelyek túl sokáig ragadtak egy adott szakaszban. Tegye fel a kérdést: „Mely ügyletek vannak már több mint 14 napja az Ajánlat szakaszban?”, és azonnal megkapja a listát a javasolt követő lépésekkel, amelyek az ügylet előzményein és hasonló, sikeresen lezárt ügyletek mintáin alapulnak.

Automatizált nyomon követés: A ClickUp Automations segítségével automatikusan jelölje meg azokat az ügyleteket, amelyek túllépik az adott szakasz átlagos időtartamát, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

🚀 Ideális: Értékesítési csapatok és bevételi menedzserek számára, akiknek gyorsan fel kell ismerniük a megrekedt ügyleteket és a folyamatok szűk keresztmetszeteit.

2. A ClickUp segítségével készíthető értékesítési csatorna-sablon létrehozásának lépései

Használja a ClickUp „Lépések az értékesítési csatorna sablon létrehozásához" funkcióját a feladatok automatikus létrehozásához

A tölcsér strukturált megközelítése nélkül fennáll a kockázata, hogy kétértelmű szakaszdefiníciókat és nem egyértelmű átadási protokollokat hoz létre, amelyek a tölcsér közepén jelentkező szivárgások elsődleges okai.

Tegye átláthatóbbá folyamatát a ClickUp „Lépések az értékesítési csatorna létrehozásához” sablonjával, és megelőzze a szivárgásokat, mielőtt azok bekövetkeznének. Ez tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek csatornájukat építik vagy újjáépítik, biztosítva, hogy minden szakasznak világos célja és minősítési kritériumai legyenek.

Miért fog tetszeni Önnek:

Lépésről lépésre: Ossza fel a csatorna létrehozásának folyamatát megvalósítható feladatokra, és határozza meg az egyes szakaszokat egyértelmű belépési és kilépési kritériumokkal

Beépített utasítások: Dokumentálja az értékesítési és marketing csapatok közötti átadási protokollokat közvetlenül a sablonon belül, így elkerülhető a zavar, hogy ki miért felelős

Kapcsolódó dokumentáció: Rögzítse hivatalos folyamatdokumentációját Rögzítse hivatalos folyamatdokumentációját a ClickUp Docs -ban, közvetlenül összekapcsolva a csatornakezelési feladataival

Negyedéves ellenőrzési folyamat: Használja ezt a sablont minden negyedévben a csatorna ellenőrzéséhez, és annak megerősítéséhez, hogy a szakaszok meghatározásai továbbra is megfelelnek a vásárlók tényleges viselkedésének.

🚀 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek egyértelműbb szakaszmeghatározásokkal és átadási szabályokkal építik vagy alakítják át a konverziós csatornájukat.

3. Elemzési jelentés sablon a ClickUp-tól

Figyelje, értékelje és mutassa be a legfontosabb teljesítményadatokat a ClickUp Analytics jelentéssablon segítségével

A nyers adatok kézi összeállítása jelentésekbe időigényes és hibalehetőségekkel jár, és a végső eredmény gyakran nem adja át azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyek a cselekvéshez szükségesek.

A ClickUp elemzési jelentéssablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen kommunikálni az eredményeket és a tanulságokat azáltal, hogy a csatorna mutatóit egyetlen, megosztható jelentésbe összesíti.

Miért fog tetszeni Önnek:

Előre strukturált szakaszok: Rendezze KPI-jait, trendjeit és betekintéseit egy egységes formátumba, amelyet az érdekelt felek könnyen követhetnek

Valós idejű adatok: Szüntesse meg a kézi adatbevitelt azzal, hogy a Szüntesse meg a kézi adatbevitelt azzal, hogy a ClickUp irányítópultjair ól közvetlenül a jelentéseibe importálja az élő adatokat

AI-alapú összefoglalók: A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt automatikusan összefoglalhatja a legfontosabb eredményeket, és vezetői szintű következtetéseket vonhat le.

Ütemezett jelentések: Állítson be ismétlődő jelentéseket a szivárgási minták időbeli nyomon követéséhez, így az egyszeri elemzésekből Állítson be ismétlődő jelentéseket a szivárgási minták időbeli nyomon követéséhez, így az egyszeri elemzésekből folyamatos fejlesztési ciklus válik.

🚀 Ideális: RevOps-, marketing- és értékesítési vezetők számára, akik a csatornaadatokat világos, rendszeres jelentésekbe foglalják az érdekelt felek számára.

4. Adatelemzési eredmények sablon a ClickUp-tól

Értékelje a nyers adatokat a ClickUp adatelemzési eredmények sablonjának segítségével, és alakítsa azokat intelligens betekintéssé

A csapata elvégzi az elemzést, megtalálja a szivárgást, majd… az eredmények elvésznek egy véletlenszerű dokumentumban. Hat hónappal később újra meg kell oldania ugyanazt a problémát, mert nincs intézményi memória.

A ClickUp adatelemzési eredmények sablonja strukturált, kereshető tudásbázist hoz létre a korábbi csatornaelemzéseiből, biztosítva, hogy az értékes betekintéseket rögzítsék és újra felhasználják.

Miért fog tetszeni Önnek:

Rendszerezett dokumentáció: Részletesen dokumentálja az egyes elemzéseket, külön szakaszokkal a hipotézisére, módszertanára, eredményeire és ajánlásaira vonatkozóan

Intelligens kategorizálás: A ClickUp egyéni mezőinek segítségével kategorizálhatja az eredményeket a csatorna szakaszai, a súlyosság és a kiváltó okok szerint, így könnyen szűrheti és áttekintheti a korábbi mintákat

Csapatmunka: Vonja be a különböző területekről érkező érdekelt feleket az elemzési dokumentumban történő közvetlen áttekintéshez és visszajelzéshez a Megjegyzések és az @említések segítségével

Előzmények áttekintése: Mielőtt új elemzést indítana, gyorsan szűrje ki a korábbi eredményeket, hogy megnézze, foglalkozott-e már a csapata hasonló problémával, így értékes időt takaríthat meg

🚀 Ideális: Olyan csapatok számára, akik kereshető nyilvántartást szeretnének a korábbi csatornaelemzésekről, hipotézisekről és ajánlásokról.

5. Folyamat-audit és fejlesztési sablon a ClickUp-tól

Optimalizálja üzleti folyamatait minőség-ellenőrzéssel, elemzéssel és változáskezeléssel a ClickUp folyamat-audit sablonjának segítségével

Tudja, hogy a csatornája szivárog, de gyanítja, hogy a probléma nem a potenciális ügyfelekben rejlik, hanem a folyamatában. Az inkonzisztens minősítés, a lassú utánkövetés és a csapatok közötti rendezetlen átadás olyan rejtett bevételcsökkentő tényezők, amelyeket szisztematikus felülvizsgálat nélkül nehéz felismerni.

A ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablonja strukturált ellenőrzőlistát nyújt a meglévő csatornafolyamatok ellenőrzéséhez, segítve Önt abban, hogy azonosítsa, mi nem működik, és mi működik jól.

Miért fog tetszeni Önnek:

Rendszeres felülvizsgálat: Hagyja, hogy az Hagyja, hogy az ellenőrzőlista felépítése végigvezesse Önt az egyes csatornaszakaszok folyamatainak átfogó felülvizsgálatán, a potenciális ügyfelek felvételétől az üzletkötésig.

Hiányosságok elemzése: Használja a külön erre a célra szolgáló szakaszokat, hogy dokumentálja, hol nem működik megfelelően a folyamat, és azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket

Automatizált teendők: A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítson el nyomonkövetési feladatokat, és rendelje azokat a megfelelő személyhez, ha egy elemet „fejlesztésre szorulóként” jelölnek meg.

Változás utáni ellenőrzés: Végezze el ezt az ellenőrzést minden jelentős csatorna-változás után – például egy új CRM bevezetése vagy az értékesítési csapat átszervezése után –, hogy megbizonyosodjon arról, az új folyamat a tervek szerint működik-e.

🚀 Ideális: Műveleti és RevOps csapatok számára, akik a csatornafolyamatokat ellenőrzik a hibás átadások és az inkonzisztens végrehajtás felderítése érdekében.

💡 Profi tipp: A ClickUp Super Agent rendszeresen áttekinti a folyamatot, jelzi az elakadt ügyleteket vagy a lassan haladó szakaszokat, és gyors összefoglalót küld, mielőtt a kis szivárgások nagyobb bevételi problémákká válnának.

6. A ClickUp által készített kiváltó okok elemzésére szolgáló sablon

Határozza meg a folyamatokban vagy termékekben fellépő minőségi problémák kiváltó okait, és dolgozzon ki javító intézkedési terveket a ClickUp kiváltó okok elemzésére szolgáló sablonjának segítségével.

Nem elég csak azonosítani, hol szivárog a csatornája. Ha nem mélyül el a problémában, kockáztatja, hogy olyan felületes javításokat hajt végre, amelyek nem oldják meg az alapvető problémát, vagyis a szivárgás újra megjelenik.

A ClickUp kiváltó okok elemzésére szolgáló sablonja végigvezeti Önt egy strukturált kiváltó okok elemzésén, segítve Önt a csatorna szivárgásainak valódi okainak megértésében.

Miért fog tetszeni Önnek:

Az „5 miért” módszer: Használja az Használja az „5 miért” módszert , amely iteratív kérdések sorozatán alapul, hogy a felszíni problémákon túl a lényegi okig jusson el.

Vizuális ötletelés: Készítsen halcsontdiagramot, és ábrázolja vizuálisan a szivárgáshoz hozzájáruló összes lehetséges tényezőt Készítsen halcsontdiagramot, és ábrázolja vizuálisan a szivárgáshoz hozzájáruló összes lehetséges tényezőt a ClickUp Whiteboards segítségével

AI-alapú javaslatok: A ClickUp Brain segítségével feltárhatja a lehetséges kiváltó okokat a szivárgás kontextusa és a munkaterület előzményeiből származó hasonló elemzések alapján.

Funkciók közötti együttműködés: Könnyedén megoszthatja a sablont, és meghívhatja az értékesítés, a marketing és a termékfejlesztés területéről érkező érdekelt feleket, hogy hozzájáruljanak a saját szemszögükből, mivel a szivárgások gyakran átnyúlnak a csapatok határain

🚀 Ideális: Funkciók közötti csapatok számára, akik a javítás kiválasztása előtt diagnosztizálják a tölcsérszivárgás okait.

7. Felhasználói folyamat sablon a ClickUp-tól

Készítsen részletes felhasználói útvonalakat a landolástól a konverzióig a ClickUp felhasználói útvonal sablon segítségével

A ClickUp felhasználói folyamat sablonja tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek digitális csatornákat – például weboldalakat, alkalmazásokat vagy termékpróbákat – elemeznek a rejtett súrlódási pontok felkutatására.

Segít megérteni a felhasználói viselkedést és azonosítani a teljes felhasználói élmény javításának lehetőségeit. Ez természetesen segít a csatorna szivárgásainak megszüntetésében.

Miért fog tetszeni Önnek:

Vizuális ábrázolás: Ábrázolja a felhasználói útvonal minden lépését a kezdeti céloldaltól a végső konverziós eseményig a folyamatábra szerkezetének segítségével

Együttműködéses folyamatábrázolás: Dolgozzon együtt az egész csapatával a felhasználói folyamat valós idejű ábrázolásán a ClickUp Whiteboards segítségével

Súrlódási pontok megjelölése: Jelölje meg a kilépési pontokat, a zavaró felhasználói felületelemeket és az egyéb súrlódási területeket közvetlenül a folyamatábrán megjegyzésekkel és kommentekkel

Adatellenőrzés: Helyezze el a Helyezze el a viselkedéselemzési adatokat – például hőtérképeket és munkamenet-rögzítőket – a folyamatábrájára, hogy a valós felhasználói viselkedéssel ellenőrizhesse feltételezéseit.

🚀 Ideális: PLG- és marketingcsapatok számára, akik a digitális utazásokat térképezik fel az UX-problémák és a kilépési pontok felkutatására.

🎥 Szeretné a széttagolt márkaépítést és termékélményeket egyetlen, koherens és jobb felhasználói útvonalba alakítani? Ez a videó megmutatja, hogyan teheti meg.

8. Növekedési kísérletek táblás sablon a ClickUp-tól

A ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template segítségével vizualizálhatja a csapatával tartott virtuális brainstorming üléseket.

Ha tucatnyi ötlete van a csatorna szivárgásának kijavítására, de nincs strukturált módszere azok tesztelésére, könnyen elhatározhatatlanná válhat. A jó ötletek elvésznek, mert a csapat nem tudja eldönteni, mit próbáljon ki először, vagy hogyan mérje a sikert.

A ClickUp növekedési kísérletekhez készült táblás sablonja strukturált felületet biztosít a növekedési kísérletek tervezéséhez, lebonyolításához és elemzéséhez, hogy megszüntethesse a csatorna szivárgásait.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kísérleti vázlat: Dokumentálja kísérletének hipotézisét, a teszt felépítését, a sikermutatókat és az eredményeket egy áttekinthető nézetben

Vizuális prioritásrendezés: Brainstormingoljon és rangsorolja a kísérleti ötleteket a csapatával olyan keretrendszerek segítségével Brainstormingoljon és rangsorolja a kísérleti ötleteket a csapatával olyan keretrendszerek segítségével , mint a hatás és a ráfordítás összehasonlítása a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

Hasznosítható eredmények: Azonnal hozzon létre feladatokat, hogy a sikeres változatokat állandó folyamatmódosításként vezesse be, azáltal, hogy összekapcsolja a kísérleti tábláját Azonnal hozzon létre feladatokat, hogy a sikeres változatokat állandó folyamatmódosításként vezesse be, azáltal, hogy összekapcsolja a kísérleti tábláját a ClickUp Tasks alkalmazással

ROI-központú megközelítés: Rangsorolja a kísérleteket a potenciális hatásuk és a megvalósítás egyszerűsége szerint, így a legfontosabb területeken tud összpontosítani Rangsorolja a kísérleteket a potenciális hatásuk és a megvalósítás egyszerűsége szerint, így a legfontosabb területeken tud összpontosítani a folyamatos fejlesztésre

🚀 Ideális: Növekedési csapatok számára, akik strukturált módon rangsorolják és tesztelik az ötleteket a konverziós tölcsér szivárgásainak kijavítására.

9. Marketingcsatorna-ellenőrzési ellenőrzőlista a HubSpot-tól

a HubSpoton keresztül

A HubSpot marketingcsatorna-ellenőrzési ellenőrzőlistája gyors ellenőrzési keretrendszert kínál azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek az inbound csatorna teljesítményére koncentrálnak. Leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek már a HubSpot ökoszisztémáján belül működnek.

Miért fog tetszeni Önnek:

Ellenőrzőlista formátum: A sablon egy ellenőrzőlistát tartalmaz a marketingcsatorna minden szakaszának szisztematikus áttekintéséhez.

Tartalomközpontú: Nagy hangsúlyt fektet a lead magnetek, a nurture-sorozatok és az általános tartalmi teljesítmény értékelésére.

Korlátozás: Ez az ellenőrzőlista elsősorban a marketingre összpontosít, és nem foglalkozik részletesen az értékesítés átadásával vagy a konverziós tölcsér alsó szakaszával, ami vakfoltot jelenthet.

🚀 Ideális: Marketingcsapatok számára, különösen a HubSpot felhasználók számára, akik az inbound csatorna teljesítményét és a lead-ápolási hiányosságokat vizsgálják.

10. Szállítási és logisztikai értékesítési csatornaelemzési sablon a Template.net-től

A Template.net közlekedési és logisztikai értékesítési csatornaelemző sablonja egy egyszerű, táblázatszerű sablon azok számára, akik közlekedési vagy logisztikai vállalkozást vezetnek. Segít elemezni az értékesítési csatornát minden szakaszában, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletkötésig.

Ez jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek alapvető nyomon követést szeretnének, fejlett munkafolyamat-funkciók nélkül.

Miért fog tetszeni Önnek:

Előre elkészített képletek: A sablon automatikusan kiszámítja a szakaszok közötti konverziós arányokat, így nem kell magának összeállítania a képleteket

Egyszerű testreszabás: Alapszerkezete könnyen alkalmazkodik a különböző csatorna-konfigurációkhoz, és különböző formátumokba exportálható

Korlátozás: Ez egy statikus sablon, amelyhez manuális adatbevitel szükséges. Nem kapcsolódik élő adatforrásokhoz, ezért gyorsan elavulhat, és nem kínálja az integrált platformok együttműködési funkcióit.

🚀 Ideális: Szállítási és logisztikai csapatok számára, akik egyszerű, táblázatalapú csatornakövetést szeretnének, fejlett munkafolyamat-funkciók nélkül.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő csatorna-szivárgáselemzési sablont?

A megfelelő sablon kiválasztása nem a személyes preferenciákról szól, hanem arról, hogy a sablon pontosan illeszkedjen az elvégzendő feladathoz. Ha ezt elrontja, akkor hiányos betekintést, összefüggéstelen adatokat és nem tartós megoldásokat kap.

Íme egy praktikus módszer a választáshoz az elemzési fázis, a csapatszerkezet és a csatorna szakaszának fókusza alapján. Ne feledje, hogy a legtöbb csapat a legjobb eredményeket több sablon együttes használatával éri el.

Választás az elemzési szakasz alapján:

Elemzési szakasz Ajánlott sablonok Felfedezés és feltérképezés Értékesítési folyamat sablon, felhasználói folyamat sablon Diagnózis Alapvető okok elemzésére szolgáló sablon, Adatelemzési eredmények sablon Tesztelés és javítás Növekedési kísérletek táblás sablon, folyamatellenőrzési sablon Jelentések Analitikai jelentés sablon

Hasznos lehet a csapat típusának megfelelően választani is.

Értékesítésorientált szervezetek számára egy értékesítési folyamat sablon és egy kiváltó okok elemzésére szolgáló sablon kombinációja hatékony megoldás lehet. A marketingorientált vagy termékorientált növekedési (PLG) csapatok számára a felhasználói folyamat sablon és a növekedési kísérletek sablonjának párosítása hozza a legjobb eredményeket.

A hibrid csapatok számára előnyös lehet több sablon összevonása egy olyan munkaterületen, amely összekapcsolja az értékesítési adatokat, a termékelemzéseket és a marketingteljesítményt.

Egyes csapatok számára előnyös lehet a tölcsérszakaszok alapján történő kiválasztás is.

A csatorna tetején jelentkező szivárgások: Használja a Felhasználói folyamat sablont marketingorientált sablonokkal olyan problémák diagnosztizálásához, mint a rossz célzás, a gyenge üzenetközvetítés vagy a kilépések a céloldalakon

A folyamat közepén jelentkező szivárgások: Használja a folyamat-audit sablont és a adat-elemzési eredmények sablont, hogy azonosítsa a gondozási, bevezetési vagy minősítési folyamatokban fellépő akadályokat

A csatorna végének szivárgásai: Kombinálja a értékesítési folyamat sablonját a kiváltó okok elemzésének sablonjával, és összpontosítson az üzletkötési szakasz hatékonysági hiányosságaira, az árral kapcsolatos kifogásokra vagy az értékesítés végrehajtásának hiányosságaira.

📚 Olvassa el még: Hogyan készítsen eredményeket hozó marketing-dashboardokat

Javítsa ki a konverziós csatornáját a ClickUp konvergens AI munkaterületével

A legtöbb csapat nem azért bukik meg, mert rossz sablont választott. Hanem azért, mert a sablonjaik különböző eszközökben találhatók. Az elszigetelt táblázatok, dokumentumok és projektmenedzsment-alkalmazások közötti elemzés kezelése csak eszközök szétszóródását eredményezi, és arra kényszeríti a csapatokat, hogy folyamatosan váltsanak kontextust

Ez a kontextusbeli szétszóródás megöli a lendületet. Az információk elvesznek, az átadások megszakadnak, és senki sem látja a teljes képet.

A ClickUp nem csak egy újabb csatornaelemző eszköz – ez egy konvergált AI-munkaterület, ahol az egész csatornaelemzési folyamat egy helyen zajlik.

Készítse el és kapcsolja össze az összes sablont – a felhasználói folyamatoktól az értékesítési folyamatokig – egyetlen munkaterületen belül

Köss össze feladatokat, adatokat, irányítópultokat és dokumentumokat, hogy minden felismerés alapján cselekedhess

Használja az AI-t a minták feltárásához, az eredmények összefoglalásához és a döntéshozatal felgyorsításához

Tartsa összhangban az értékesítési, marketing és termékfejlesztési csapatokat ugyanazon valós idejű kontextus alapján

Gyakran ismételt kérdések

Az értékesítési csatorna sablon segít vizualizálni és kezelni az ügyleteket, ahogy azok haladnak a különböző szakaszokon, míg a csatorna szivárgáselemzési sablon kifejezetten arra szolgál, hogy diagnosztizálja, hol és miért esnek ki a potenciális ügyfelek. Gondoljon az előbbire operatív nyomon követésként, a másodikra pedig diagnosztikai vizsgálatként.

A legtöbb csapat számára előnyös a negyedéves, mélyreható elemzés, kiegészítve a legfontosabb konverziós mutatók havi ellenőrzésével. Ha nemrégiben megváltoztatta a konverziós tölcsér szerkezetét, új terméket dobott piacra, vagy hirtelen csökkenést észlelt a konverziók számában, akkor haladéktalanul el kell végeznie egy elemzést.

A korai szakaszban, az ismertség és az érdeklődés szakaszai között bekövetkező szivárgások általában üzenetküldési vagy célzási problémákra utalnak. A késői szakaszban, a mérlegelés és a vásárlás között bekövetkező szivárgások általában az ellenérvek kezelésével, az árazással vagy a versenyképes pozícionálással kapcsolatos problémákra utalnak.

Nem hatékonyan. Az elemzés különböző fázisai különböző struktúrákat igényelnek. A legtöbb csapat két vagy három sablont használ együtt: egyet a csatorna feltérképezéséhez, egyet a kiváltó okok elemzéséhez, egyet pedig a kísérletek nyomon követéséhez és az eredmények jelentéséhez.