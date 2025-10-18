Ingyenes Miro felhasználói folyamat sablonok az UX tervezés egyszerűsítéséhez

Egy termékfejlesztő csapat hetekig vitatta, hogy miért nem működik az új regisztrációs folyamatuk.

Az űrlapok egyszerűnek tűntek, a szöveg világos volt, és a gombok pontosan ott voltak, ahol a felhasználók szerint lennie kellett.

De amikor feltérképezték a felhasználók által ténylegesen végzett lépéseket, rájöttek a probléma okára: a felhasználók félúton kiléptek, mert az út túl sok felesleges kattintással volt tele. 🫤

A belépési pontoktól a döntési pillanatokig a Miro felhasználói folyamat sablonok mindent vizuálisan ábrázolnak, így könnyebb felismerni az akadályokat és intuitív élményeket tervezni.

Fedezzük fel a legjobb sablonokat, amelyeket azonnal használatba vehet.

Ráadásul megnézzük néhány kiváló ClickUp sablont is, amelyek növelik a folyamatok hatékonyságát és a csapatok közötti együttműködést. 🤩

A legjobb felhasználói folyamat sablonok egy pillantásra

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb Miro és ClickUp felhasználói folyamat sablonokról:

Mik azok a Miro felhasználói folyamat sablonok?

A Miro felhasználói folyamat sablon egy vizuális keretrendszer, amely feltérképezi, ábrázolja és dokumentálja azokat a lépéseket, amelyeket a felhasználó egy adott feladat elvégzéséhez vagy egy cél eléréséhez egy digitális termék vagy szolgáltatáson belül megtesz.

Ez segít az UX- és termékcsapatoknak a felhasználói útvonalak, döntési pontok és interakciók ábrázolásában, megkönnyítve a felhasználói élmények közös tervezését, felülvizsgálatát és optimalizálását.

🧠 Érdekesség: A „felhasználói élmény” kifejezést 1993-ban Donald Norman alkotta meg az Apple-nél végzett munkája során, ami jelentős változást jelentett a tervezés fókuszában: az esztétikáról a felhasználóközpontú funkcionalitásra helyeződött a hangsúly.

Mi jellemzi a jó Miro felhasználói folyamat sablont?

Íme, mire kell figyelnie a jó Miro felhasználói folyamat példákban:

Világos vizualizáció minden felhasználói lépésről, döntési pontról és eredményről.

Könnyű testreszabás különböző felhasználási esetekhez és termékcélokhoz

Logikus szervezés a belépéstől a kilépésig, jól jelölt kezdettel és végével.

Szabványosított folyamatábra szimbólumok használata (ovális alakzatok a kezdéshez/befejezéshez, téglalapok a műveletekhez, rombuszok a döntésekhez, nyilak a folyamat irányához)

Együttműködési funkciók a kollégák visszajelzéseihez, megjegyzésekhez és aszinkron csapatbeviteli adatokhoz

Összpontosítson a felhasználói és üzleti célokra, és tartsa a folyamatokat célorientáltnak és felhasználóközpontúnak.

🔍 Tudta? Az 1980-as években a grafikus felhasználói felület (GUI) forradalmasította a tervezést azzal, hogy a hangsúlyt a statikus esztétikáról az interaktív élményekre helyezte. Ez megteremtette az alapját a modern UX-tervezésnek.

5 Miro felhasználói folyamat sablon

Íme néhány Miro sablon, amelyet használhat:

1. Miro felhasználói folyamat sablon

A Miro felhasználói folyamat sablon segít a csapatoknak lépésről lépésre feltérképezni a felhasználói utakat, a belépési pontoktól a döntésekig és az eredményekig. Beépített alakzatokkal, összekötőkkel és együttműködési eszközökkel egyszerűsíti a felhasználók és a termék közötti interakciót, és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.

🌟 Miért fog tetszeni?

Tervezzen strukturált felhasználói folyamatokat előre elkészített alakzatok és összekötők segítségével.

Térképezze fel a komplex, többszintű utazásokat egy végtelen vásznon

Egyszerűsítse az együttműködést valós idejű megjegyzésekkel, említésekkel és közös szerkesztéssel.

Kössd össze a folyamatokat a termékismertetőkkel, kutatási összefoglalásokkal vagy értekezletjegyzetekkel a kontextus érdekében.

A felhasználói folyamatábra „Prezentáció” módjával zökkenőmentesen mutathatja be a felhasználói útvonalakat az érdekelt feleknek.

📌 Ideális: UX-tervezőknek, akik onboarding folyamatokat hoznak létre, termékmenedzsereknek, akik navigációs útvonalakat finomítanak, és fejlesztőknek, akiknek világos vizuális tervre van szükségük a felhasználói interakciókhoz.

2. Miro UI folyamatábra sablon

A Miro UI Flowchart Template segít a csapatoknak a digitális termékek struktúrájának és navigációjának feltérképezésében. Megjeleníti a képernyőket, műveleteket és döntési pontokat, megkönnyítve a felhasználóbarát felületek tervezését és a navigációs hiányosságok feltárását a fejlesztés megkezdése előtt.

🌟 Miért fog tetszeni?

Intuitív termékfolyamatokat tervezhet előre elkészített UI-elemekkel és csatlakozókkal.

Vizualizálja a képernyők közötti navigációs útvonalakat, hogy korán felismerje a használhatósági problémákat.

Szervezze meg a komplex folyamatokat csoportosított szakaszokkal az adminisztrátorok, a bejelentkezett felhasználók vagy az ügyfelek számára.

Mutassa be a folyamatokat az érdekelt feleknek egy világos, lépésről lépésre bemutató útmutató segítségével.

📌 Ideális: UX/UI tervezőknek, akik UX stratégiákat hoznak létre alkalmazásfelületek építéséhez, termékmenedzsereknek, akik navigációs logikákat tesztelnek, és fejlesztőknek, akik a folyamatokat funkcionális tervekké alakítják.

🧠 Érdekesség: 1955-ben Henry Dreyfuss ipari mérnök megjelentette a Designing for People című könyvét, amelyben hangsúlyozta az emberközpontú tervezés fontosságát a termékfejlesztésben.

3. Miro képernyőfolyamat-sablon

A Miro Screen Flow Template segít a csapatoknak feltérképezni, hogy a felhasználók hogyan mozognak egy alkalmazásban vagy weboldalon, képernyőről képernyőre.

Ez a vázlat sablon a vázlatokat sorrendben rendezi el, és összeköti őket a Miro táblán található navigációs útvonalakkal. Ez megkönnyíti a tervezési logika érvényesítését, a zsákutcák azonosítását és a felhasználói utazás finomítását a fejlesztés előtt.

🌟 Miért fog tetszeni?

Kössön össze képernyőket nyilakkal, hogy egyértelműen megmutassa a felhasználói műveleteket és átmeneteket.

Térképezze fel a regisztráció, bejelentkezés, keresés és profilkezelés részletes folyamatát.

Valós időben együttműködhet tervezőkkel, termékmenedzserekkel és fejlesztőkkel a gyors visszajelzések érdekében.

📌 Ideális: UX-tervezőknek, akik a layout logikáját tesztelik, termékmenedzsereknek, akik a navigációs folyamatokat ellenőrzik, és fejlesztőknek, akik biztosítják, hogy a képernyőátmenetek megfeleljenek a követelményeknek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

4. Miro ügyfélút sablon

A Miro ügyfélút sablon segít feltérképezni az ügyfél és a termék vagy szolgáltatás közötti minden érintkezési pontot. Különböző szakaszokat, célokat és problémás pontokat térképezhet fel, hogy könnyen azonosíthassa a fejlesztési lehetőségeket, és összehangolhassa a funkciók közötti csapatokat az ügyfelek igényeivel.

A marketing, az értékesítés, a termékfejlesztés és a támogatás csapatai mind ugyanazon a felhasználói élménytérképen dolgozhatnak.

🌟 Miért fog tetszeni?

Tervezze meg a végpontok közötti ügyfélinterakciókat több szakaszban és csatornán keresztül.

Rögzítse a felhasználói célokat, problémás pontokat és érzelmeket vizuális elemekkel és öntapadós jegyzetekkel.

Szervezze meg az utazási tevékenységeket strukturált úszósávokban a pontosabb elemzés érdekében.

Mutassa be az utakat egyértelmű vizuális ábrázolással, amely a vevői adatokat felhasználhatóvá teszi.

📌 Ideális: kampányokat finomító marketingcsapatok, a funkciókat az ügyfelek igényeihez igazító termékmenedzserek és az általános élményt javító CX-szakemberek számára.

🔍 Tudta? A 2008-ban kifejlesztett felhasználói élmény kérdőív (UEQ) egy széles körben használt eszköz a digitális termékek felhasználói élményének minőségének értékeléséhez.

5. Miro folyamatábra sablon

A Miro Flow Diagrams Template sablon egyszerűsíti a komplex folyamatokat azáltal, hogy minden lépést vizuálisan ábrázol. Nem számít, hogy rendszert, munkafolyamatot vagy döntéshozatali folyamatot dokumentál. A folyamatábra-szoftver egyértelmű struktúrát biztosít a kétértelműségek csökkentése érdekében.

🌟 Miért fog tetszeni?

Hozzon létre folyamatábrákat szabványosított alakzatokkal, például döntésekkel, műveletekkel és összekötőkkel.

Vizualizálja a függőségeket és a sorrendeket, hogy korán felismerje a szűk keresztmetszeteket.

A folyamatokat szöveggel, színekkel és címkékkel testreszabhatja az egyértelműség és az összehangoltság érdekében.

📌 Ideális: üzleti elemzőknek a műveletek egyszerűsítéséhez, projektmenedzsereknek a munkafolyamatok feltérképezéséhez és fejlesztőknek a rendszer logikájának tisztázásához.

🔍 Tudta? 1947-ben az Amerikai Gépészmérnökök Társasága elfogadta a folyamatábrák standard szimbólumait (amelyek Gilbreth munkájából származnak), amelyek megalapozták a modern folyamatábra- és UX-diagram-konvenciókat.

A Miro felhasználói folyamatok tervezéséhez való használatának korlátai

A Miro számos korlátozással rendelkezik, amelyek hatással lehetnek a munkafolyamatok hatékonyságára és a csapat tapasztalataira. Nézzük meg néhányat, amelyet el kell kerülnie:

A nagy vagy összetett táblák lassú teljesítménye, különösen a funkciókban gazdag tartalom esetén, akadályozhatja a valós idejű együttműködést és iterációt.

A funkciók túlterheltsége megterhelő lehet a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára, ami megnehezíti a bevezetést és az alapvető használatot.

A formák korlátai (például 6000 szimbólum táblánként) korlátozzák a kiterjedt felhasználói folyamatok vagy folyamatábrák méretét.

A navigáció és a kiválasztás sajátosságai (húzással történő kiválasztás vs. objektumok mozgatása) gyakori véletlen szerkesztéseket okozhatnak és frusztrálhatják a felhasználókat.

A strukturálatlan táblák szervezése rendetlenséget eredményez a munkaterületeken, mivel a táblák mappákba vagy alprojektekbe rendezése nehézkes.

Nincs fejlett grafikai tervezési funkciója, ezért nem alkalmas finom vizuális vagy nagy pontosságú tervezési munkákhoz.

Alternatív felhasználói folyamat sablonok

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás , amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Íme néhány kiváló sablon, amelyet a felhasználói nyomon követő szoftver kínál:

1. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre zökkenőmentes felhasználói élményt, és azonosítsa a problémás pontokat a ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével.

A ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével könnyen vizualizálhatja, hogyan mozognak a felhasználók a termékében, webhelyén vagy szolgáltatásában. A belépési pontoktól a döntésekig és a cselekvésekig ez a sablon segít dokumentálni és optimalizálni a felhasználói utat. Mivel a ClickUp Whiteboards-ban készült, a folyamatokat közvetlenül összekapcsolhatja a feladatokkal, visszajelzésekkel és a projekt végrehajtásával.

🌟 Miért fog tetszeni?

Térképezze fel a több képernyőt és a felhasználói döntéseket, hogy felismerje a webdesign munkafolyamatában fellépő súrlódási pontokat.

Testreszabhatja a folyamatokat címkékkel, szöveggel és színekkel a gyors felismerés és összehangolás érdekében.

Ossza meg professzionális, kifinomult felhasználói folyamatokat az érdekelt felekkel, hogy a fejlesztés megkezdése előtt egyeztessék a tervezési döntéseket.

📌 Ideális: Onboarding élményeket tervező termékmenedzserek, felhasználói utakat validáló UX tervezők és konverziós csatornákat feltérképező marketingcsapatok számára.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Whiteboards segítségével felvázolhatja a felhasználói utakat, feltérképezheti a döntési pontokat, és valós időben vizuálisan összekapcsolhatja minden lépést a csapatával. Ráadásul az AI-alapú képalkotásnak köszönhetően külső vizuális eszközök nélkül is azonnal életre keltheti az absztrakt fogalmakat vagy képernyőket. 👇🏼

2. ClickUp folyamatábra sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen vizuális diagramokat a napi folyamatairól a ClickUp folyamatábra-sablon segítségével.

A ClickUp folyamatábra-sablon segít a komplex munkafolyamatokat világos, lépésről lépésre bemutató vizuális ábrákra bontani. Ábrázolhatja a felvételi folyamatokat, a jóváhagyási folyamatokat és a csapatok közötti átadásokat. Ahelyett, hogy csak a tevékenységeket és az eredményeket mutatná be, a feladatokat szerepkörök szerint rendezi. Így láthatja a felvételi vezetők, toborzók, potenciális munkavállalók vagy bármely más csapat felelősségi köreit.

🌟 Miért fog tetszeni?

Rendezze a folyamatokat úszósávok szerint, hogy a különböző szerepek vagy csapatok közötti felelősségek egyértelműek legyenek.

Kövesse nyomon a párhuzamos feladatokat és az érdekelt felek közötti átfedéseket, ne csak a egymást követő lépéseket.

Adjon hozzá elutasítási, jóváhagyási vagy ellenőrzési útvonalakat, hogy láthatóvá tegye, mi történik, ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak.

Dokumentálja a döntéshozatali és kommunikációs érintkezési pontokat egyetlen folyamatban.

📌 Ideális: a toborzási szakaszokat egységesítő HR-csapatok, a folyamatok megfelelőségét biztosító operatív vezetők és a többfunkciós csapatok számára.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain egy AI-alapú projektmenedzser, amely segít egyszerűsíteni az UX-tervezési munkafolyamatokat. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon megvalósítható fejlesztéseket a felhasználói folyamatokhoz Például a felhasználói folyamatok feltérképezésekor felteheti a következő kérdéseket: Készítsen felhasználói folyamatot a fizetési folyamatra a legújabb UX-kutatásaink alapján.

Javasoljon fejlesztéseket erre a céloldal áramlására, hogy csökkentsék a kilépések számát.

Készítsen feladatlistát az új bevezetési folyamat megvalósításához. Az AI eszköz elemzi a meglévő feladatokat, dokumentumokat és munkafolyamatokat, majd másodpercek alatt megvalósítható ajánlásokat ad.

3. ClickUp adatáramlási diagram sablon

Ingyenes sablon letöltése Térképezze fel az adatáramlást, és ismerje meg a felhasználói viselkedést, az adatforrásokat és a célállomásokat a ClickUp adatáramlási diagram sablonjával.

A ClickUp adatáramlási diagram sablon segít feltérképezni, hogyan mozognak az információk a rendszeren belül. Az adatbevitelre, tárolásra és kimenetre összpontosít, így ideális eszköz rendszertervezők, fejlesztők és elemzők számára. Strukturált módon vizualizálhatja, hogyan jönnek létre, alakulnak át és osztják meg az információkat a folyamat szimbólumok, adattárolók és külső entitások segítségével.

🌟 Miért fog tetszeni?

Szabványosítsa a DFD jelöléseket (entitások, folyamatok, adattárolók, áramlások), hogy a diagramok mindenki számára érthetőek legyenek.

A rendszer bevezetése előtt keresse meg a redundanciákat, a hatékonysági hiányosságokat vagy a hiányzó kapcsolatokat.

Dokumentálja az adatok mozgását úgy, hogy hidat képezzen az üzleti és a műszaki csapatok között.

📌 Ideális: Adatarchitektúrát dokumentáló rendszerelemzők, integrációkat tervező fejlesztők és az információk alkalmazások közötti áramlását tisztázó üzleti csapatok számára.

4. ClickUp koncepciótérkép-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen koncepciótérképet a ClickUp koncepciótérkép-sablon drag-and-drop felületével.

A ClickUp koncepciótérkép-sablon segít az ötletek rögzítésében, rendszerezésében és összekapcsolásában.

Ez a folyamatábra-sablon lehetővé teszi, hogy egy központi koncepcióval induljon, abból alkoncepciókra ágazzon, és azokat ötletekhez és eredményekhez kapcsolja. Ez különösen hatékonnyá teszi brainstorminghoz, tudásfeltérképezéshez és absztrakt vagy komplex témák feltárásához.

🌟 Miért fog tetszeni?

Kezdje egy központi koncepcióval, majd ágazzon el alkoncepciókra, ötletekre és eredményekre a nem lineáris gondolkodás érdekében.

Vizualizálja a kapcsolatokat címkézett összekötőkkel (pl. „vezet”, „szolgál”, „lehet”) a jelentés megragadása érdekében.

Alakítsa át az elvont brainstorming üléseket világos vizuális térképekké, amelyek cselekvésre ösztönöznek.

A csomópontokat és csatlakozókat színekkel és címkékkel testreszabhatja az egyértelműség és a kontextus érdekében.

📌 Ideális: oktatók számára, akik fogalmakat magyarázzák, termékcsapatok számára, akik funkciókat brainstormingolnak, felhasználói kutatók számára, akik tudásterületeket térképeznek fel, és stratégák számára, akik ötleteket kapcsolnak össze eredményekkel.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Mind Maps segítségével ötleteit dinamikus vizuális munkafolyamatokká alakíthatja. Gyorsan térképezze fel a felhasználói utakat, ötleteljen alternatív folyamatokat, vagy kapcsolja össze a tervezési elemeket egyetlen interaktív térben. Minden csomópont átalakítható végrehajtható feladattá, dokumentumokhoz kapcsolható vagy csapat tagoknak rendelhető, így a együttműködés zökkenőmentessé válik. Vizualizálja ötleteit és munkafolyamatait a ClickUp Mind Maps segítségével

5. ClickUp ügyfélútvonal-sablon

Ingyenes sablon letöltése A Clickup ügyfélút-sablon segítségével azonosíthatja az ügyfélút érintési pontjait és súrlódási pontjait.

A ClickUp ügyfélútvonal-sablon segít Önnek abban, hogy termékét vagy szolgáltatását az ügyfél szemével lássa. Ossza fel az egész utat fázisokra: tudatosság, mérlegelés és konverzió. Emellett nyomon követheti, hogy az ügyfelek mit csinálnak, mit éreznek és mit tapasztalnak az egyes lépések során.

🌟 Miért fog tetszeni?

Vizualizálja az ügyfél utazását egyértelmű szakaszokra, összehangolt cselekvésekkel, érintési pontokkal és élményekkel.

Rögzítse az ügyfelek érzelmeit, hogy felismerje a súrlódási pontokat és az örömteli pillanatokat.

Rendeljen tulajdonjogot, hogy az út minden szakaszáért egy felelős csapatvezető feleljen.

📌 Ideális: kampányokat fejlesztő marketingcsapatok, ügyfélelégedettséget növelő CX-vezetők és a funkciókat a valódi felhasználói igényekhez igazító termékcsapatok számára.

6. ClickUp úszósávos folyamatábra sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja a folyamatokat és biztosítsa a projektek időbeni megvalósítását a ClickUp Swimlane Process Map Template sablon segítségével.

A ClickUp Swimlane Process Map Template sablon egyértelművé teszi a komplex, többfunkciós folyamatokat. A felelősségeket „sávokra” osztja az egyes szerepek, osztályok vagy érdekelt felek szerint. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy ki miért felelős, hogyan mozognak a feladatok a csapatok között, és hol fordulhatnak elő szűk keresztmetszetek.

🌟 Miért fog tetszeni?

Ossza fel a folyamatokat úszósávokra, hogy megmutassa, melyik csapat vagy szerepkör felelős az egyes lépésekért.

Térképezd fel a feladatátadásokat, hogy feltárd a késedelmeket, átfedéseket vagy a félreértések kockázatát.

A csapatok vagy osztályok közötti munkafolyamatok nyomon követésével azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat.

📌 Ideális: műveleti csapatok, projektmenedzserek, HR beilleszkedési folyamatok, osztályok közötti kezdeményezések és bármely olyan munkafolyamat, amely több átadást igényel.

7. ClickUp UML tevékenység sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen tevékenységeket bármilyen folyamathoz a ClickUp UML tevékenység sablonjával.

A ClickUp UML Activity Template segít a részletes munkafolyamatok feltérképezésében és a szoftverek vagy üzleti folyamatok áramlási logikájának ellenőrzésében. Az egyszerűbb folyamatábrákkal ellentétben ez lehetővé teszi a feltételes útvonalak, hurkok, párhuzamos műveletek és átmenetek rögzítését, az Unified Modeling Language (UML) meghatározásainak megfelelően.

Ezenkívül, mivel ez a ClickUp Whiteboards-ba van beépítve, beágyazhatja ezt a diagramot az általános projekttervébe, és összekapcsolhatja a feladatokkal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

🌟 Miért fog tetszeni?

Ábrázolja a komplex felhasználói viselkedést: elágazások, csatlakozások, döntési ágak, párhuzamos folyamatok és objektumfolyamatok.

Használjon olyan formális struktúrát, amely mind a technikai csapatok (fejlesztők, építészek), mind a nem technikai érdekelt felek számára ismerős.

Bontsa le a használati eseteket vagy funkciókat részletes tevékenységi lépésekre, hogy feltárja a rejtett logikát vagy szélsőséges eseteket.

📌 Ideális: Szoftverfejlesztőknek, akik dokumentálják a felhasználási esetek munkafolyamatait, és mérnöki csapatoknak, akik a fejlesztés előtt modellezik a viselkedést.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX új szintre emeli az AI projektmenedzsmentet, segítve az UX tervezőket abban, hogy a statikus folyamatokat megvalósítható, optimalizált munkafolyamatokká alakítsák. Többet tehet, mint egyszerűen feladatokat létrehozni: elemzi a terveit, javításokat javasol, és még a szűk keresztmetszeteket is előre jelzi, mielőtt azok bekövetkeznének. Egységes AI-munkaterületet kaphat a ClickUp Brain MAX segítségével Bízzon benne: Talk-to-text technológia: Konvertálja a kimondott ötleteket feladatokká, megjegyzésekké vagy jegyzetekké menet közben.

AI sprawl kezelés: Több LLM-et egyesítsen egy eszközbe Több LLM-et egyesítsen egy eszközbe

Munkafolyamat-optimalizálás: Végezzen mélyreható elemzést a folyamatokról, és szerezzen betekintést a fejlesztési lehetőségekbe, alternatív útvonalakba vagy potenciális szűk keresztmetszetekbe.

8. ClickUp UX útvonalterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp UX Roadmap sablon segítségével vizualizálhatja a termék fejlődését az idő függvényében.

A ClickUp UX Roadmap sablon segít megtervezni, vizualizálni és nyomon követni az UX-tervezési folyamatot az idő múlásával. Akár valami újat épít, akár egy meglévő terméket fejleszt, ez a sablon egyértelművé teszi hosszú távú UX-céljait.

🌟 Miért fog tetszeni?

Végezzen felhasználói kutatást az ötletek és az üzleti célok összehangolása érdekében, hogy a munka a fontos dolgokra összpontosuljon.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan szakaszokkal, mint Nyitott , Befejezett és mások, hogy minden UX-feladatot figyelemmel kísérhessen.

Tervezzen és ötleteljen többféle nézet segítségével, beleértve a brainstorminghoz alkalmas Whiteboard View nézetet és a bevezetéshez szükséges Getting Started Guide útmutatót.

📌 Ideális: UX-tervezők, termékcsapatok, vezetők és több részleg érintettjei számára, akiknek közös referenciára van szükségük a közelgő UX-munkához.

9. ClickUp használhatósági teszt sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg és szervezze meg a felhasználói tesztelési munkameneteket a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával.

A ClickUp használhatósági teszt sablon teret biztosít a használhatósági tesztek tervezéséhez, szervezéséhez és futtatásához. Így láthatja, hogyan interagálnak a valódi felhasználók a termékével, és hol tapasztalnak nehézségeket, hogy tájékozott javításokat hajthasson végre.

🌟 Miért fog tetszeni?

Tervezze meg részletesen a felhasználói tesztelési üléseket a célok, feladatok, eredmények, résztvevők és megjegyzések mezőinek segítségével.

A testreszabható mezők segítségével kategorizálja a használhatósági tesztelési példákat és visszajelzéseket, hogy az érdekelt felek átláthassák a fontosabb szempontokat.

Váltson több ClickUp nézet között, például Whiteboard, List, Gantt, Calendar, Workload és mások között, hogy azok illeszkedjenek Ön és csapata gondolkodásmódjához és munkamódszereihez.

📌 Ideális: UX/UI csapatok, terméktervezők és üzleti elemzők számára, akik egyértelmű, megvalósítható használhatósági betekintést szeretnének közvetlenül a felhasználói interakciókból.

Íme, mit mond Bazza Gilbert, az AccuWeather termékmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

Tervezze meg folyamatát a ClickUp segítségével

A felhasználói folyamatok meghatározzák, hogy az egyének hogyan interagálnak a termékével. Az olyan eszközök, mint a Miro felhasználói folyamat sablonok, kiválóan alkalmasak az utazások vázlatos megtervezésére és a problémás pontok korai felismerésére.

A ClickUp segítségével, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazással, ezeket a folyamatokat valódi projektekbe alakíthatja.

Használja arra, hogy ötleteit feladatokra bontsa, azokat csapattársainak kiosztja, a haladást irányítópultokkal kövesse nyomon, és akár valós időben is együttműködjön. Itt találkozik a tervezés a menedzsmenttel, és itt válnak a nagyszerű UX-tervek nagyszerű felhasználói élménnyé.

