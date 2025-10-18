ClickUp blog

Ingyenes Miro felhasználói folyamat sablonok az UX tervezés egyszerűsítéséhez

2025. október 18.

Egy termékfejlesztő csapat hetekig vitatta, hogy miért nem működik az új regisztrációs folyamatuk.

Az űrlapok egyszerűnek tűntek, a szöveg világos volt, és a gombok pontosan ott voltak, ahol a felhasználók szerint lennie kellett.

De amikor feltérképezték a felhasználók által ténylegesen végzett lépéseket, rájöttek a probléma okára: a felhasználók félúton kiléptek, mert az út túl sok felesleges kattintással volt tele. 🫤

A belépési pontoktól a döntési pillanatokig a Miro felhasználói folyamat sablonok mindent vizuálisan ábrázolnak, így könnyebb felismerni az akadályokat és intuitív élményeket tervezni.

Fedezzük fel a legjobb sablonokat, amelyeket azonnal használatba vehet.

Ráadásul megnézzük néhány kiváló ClickUp sablont is, amelyek növelik a folyamatok hatékonyságát és a csapatok közötti együttműködést. 🤩

A legjobb felhasználói folyamat sablonok egy pillantásra

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb Miro és ClickUp felhasználói folyamat sablonokról:

Sablon neveSablon letöltéseLegjobb funkciókIdeálisVizuális formátum
Miro felhasználói folyamat sablonTöltse le ezt a sablontElőre elkészített formák, végtelen vászon, valós idejű együttműködés, prezentációs módUX-tervezők, projektmenedzserek, fejlesztők, akik a felhasználói utakat térképezik felMiro tábla
Miro UI folyamatábra sablonTöltse le ezt a sablontUI elemek, navigációs térkép, csoportosított szakaszok, lépésről lépésre bemutatóUX/UI tervezők, projektmenedzserek, interfészeket fejlesztő programozókMiro tábla
Miro képernyőfolyamat-sablonTöltse le ezt a sablontVázlatok sorrendje, navigációs útvonalak, valós idejű visszajelzésekUX-tervezők, projektmenedzserek, fejlesztők, akik a folyamatokat validáljákMiro tábla
Miro ügyfélút sablonTöltse le ezt a sablontÉrintési pontok feltérképezése, problémás pontok, úszósávok, megvalósítható vizuális elemekMarketing, termék, CX csapatokMiro tábla
Miro folyamatábra sablonokTöltse le ezt a sablontSzabványos alakzatok, függőségek, testreszabható folyamatokElemzők, projektmenedzserek, fejlesztők, akik munkafolyamatokat térképeznek felMiro tábla
ClickUp felhasználói folyamat sablonIngyenes sablon letöltéseTöbbképernyős térképek, címkék/színek, feladatok összekapcsolása, valós idejű együttműködésPM-ek, UX-tervezők, marketingcsapatokClickUp Whiteboard
ClickUp folyamatábra sablonIngyenes sablon letöltéseÚszósávok, párhuzamos feladatok, ellenőrzőpontok, kommunikációs térképekHR, műveletek, funkcióközi csapatokClickUp Whiteboard
ClickUp adatáramlási diagram sablonIngyenes sablon letöltéseDFD jelölés, redundancia felismerés, üzleti/technológiai hídRendszerelemzők, fejlesztők, üzleti csapatokClickUp Whiteboard
ClickUp koncepciótérkép-sablonIngyenes sablon letöltéseKözponti koncepció, címkézett csatlakozók, színkódolásOktatók, termékfejlesztő csapatok, kutatókClickUp Whiteboard
ClickUp ügyfélútvonal-sablonIngyenes sablon letöltéseFázisok lebontása, érzelmek nyomon követése, csapat felelősségvállalásMarketing, CX, termékcsapatokClickUp Whiteboard
ClickUp úszósávos folyamatábra sablonIngyenes sablon letöltéseÚszósávok, átadás-térképek, hatékonysághiányok nyomon követéseMűveletek, projektmenedzsment, beilleszkedés, osztályok közötti munkafolyamatokClickUp Whiteboard
ClickUp UML tevékenység sablonIngyenes sablon letöltéseUML jelölés, párhuzamos folyamatok, használati esetek lebontásaSzoftverfejlesztők, mérnöki csapatokClickUp Whiteboard
ClickUp UX útvonalterv sablonIngyenes sablon letöltéseKutatási összehangolás, szakaszok nyomon követése, többféle nézetUX-tervezők, termékcsapatok, vezetőkClickUp Whiteboard, Lista
ClickUp használhatósági teszt sablonIngyenes sablon letöltéseMunkamenet-tervezés, visszajelzési mezők, több nézetUX/UI csapatok, terméktervezők, elemzőkClickUp Whiteboard, Lista

Mik azok a Miro felhasználói folyamat sablonok?

A Miro felhasználói folyamat sablon egy vizuális keretrendszer, amely feltérképezi, ábrázolja és dokumentálja azokat a lépéseket, amelyeket a felhasználó egy adott feladat elvégzéséhez vagy egy cél eléréséhez egy digitális termék vagy szolgáltatáson belül megtesz.

Ez segít az UX- és termékcsapatoknak a felhasználói útvonalak, döntési pontok és interakciók ábrázolásában, megkönnyítve a felhasználói élmények közös tervezését, felülvizsgálatát és optimalizálását.

🧠 Érdekesség: A „felhasználói élmény” kifejezést 1993-ban Donald Norman alkotta meg az Apple-nél végzett munkája során, ami jelentős változást jelentett a tervezés fókuszában: az esztétikáról a felhasználóközpontú funkcionalitásra helyeződött a hangsúly.

Mi jellemzi a jó Miro felhasználói folyamat sablont?

Íme, mire kell figyelnie a jó Miro felhasználói folyamat példákban:

  • Világos vizualizáció minden felhasználói lépésről, döntési pontról és eredményről.
  • Könnyű testreszabás különböző felhasználási esetekhez és termékcélokhoz
  • Logikus szervezés a belépéstől a kilépésig, jól jelölt kezdettel és végével.
  • Szabványosított folyamatábra szimbólumok használata (ovális alakzatok a kezdéshez/befejezéshez, téglalapok a műveletekhez, rombuszok a döntésekhez, nyilak a folyamat irányához)
  • Együttműködési funkciók a kollégák visszajelzéseihez, megjegyzésekhez és aszinkron csapatbeviteli adatokhoz
  • Összpontosítson a felhasználói és üzleti célokra, és tartsa a folyamatokat célorientáltnak és felhasználóközpontúnak.

🔍 Tudta? Az 1980-as években a grafikus felhasználói felület (GUI) forradalmasította a tervezést azzal, hogy a hangsúlyt a statikus esztétikáról az interaktív élményekre helyezte. Ez megteremtette az alapját a modern UX-tervezésnek.

5 Miro felhasználói folyamat sablon

Íme néhány Miro sablon, amelyet használhat:

1. Miro felhasználói folyamat sablon

Miro felhasználói folyamat sablon: vizualizálja, hogyan navigálnak a felhasználók egy webhelyen vagy alkalmazásban, hogy szervezett maradjon és eseményeket tervezhessen.
a Miro-n keresztül

A Miro felhasználói folyamat sablon segít a csapatoknak lépésről lépésre feltérképezni a felhasználói utakat, a belépési pontoktól a döntésekig és az eredményekig. Beépített alakzatokkal, összekötőkkel és együttműködési eszközökkel egyszerűsíti a felhasználók és a termék közötti interakciót, és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Tervezzen strukturált felhasználói folyamatokat előre elkészített alakzatok és összekötők segítségével.
  • Térképezze fel a komplex, többszintű utazásokat egy végtelen vásznon
  • Egyszerűsítse az együttműködést valós idejű megjegyzésekkel, említésekkel és közös szerkesztéssel.
  • Kössd össze a folyamatokat a termékismertetőkkel, kutatási összefoglalásokkal vagy értekezletjegyzetekkel a kontextus érdekében.
  • A felhasználói folyamatábra „Prezentáció” módjával zökkenőmentesen mutathatja be a felhasználói útvonalakat az érdekelt feleknek.

📌 Ideális: UX-tervezőknek, akik onboarding folyamatokat hoznak létre, termékmenedzsereknek, akik navigációs útvonalakat finomítanak, és fejlesztőknek, akiknek világos vizuális tervre van szükségük a felhasználói interakciókhoz.

📖 Olvassa el még: UX kutatási módszerek a felhasználói élmény javításához

2. Miro UI folyamatábra sablon

Miro felhasználói folyamat sablon: térképezze fel a felhasználói választásokat hüvelykujj méretű webes elrendezésekben, hogy lássa, hogyan kezdődik a folyamat.
a Miro-n keresztül

A Miro UI Flowchart Template segít a csapatoknak a digitális termékek struktúrájának és navigációjának feltérképezésében. Megjeleníti a képernyőket, műveleteket és döntési pontokat, megkönnyítve a felhasználóbarát felületek tervezését és a navigációs hiányosságok feltárását a fejlesztés megkezdése előtt.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Intuitív termékfolyamatokat tervezhet előre elkészített UI-elemekkel és csatlakozókkal.
  • Vizualizálja a képernyők közötti navigációs útvonalakat, hogy korán felismerje a használhatósági problémákat.
  • Szervezze meg a komplex folyamatokat csoportosított szakaszokkal az adminisztrátorok, a bejelentkezett felhasználók vagy az ügyfelek számára.
  • Mutassa be a folyamatokat az érdekelt feleknek egy világos, lépésről lépésre bemutató útmutató segítségével.

📌 Ideális: UX/UI tervezőknek, akik UX stratégiákat hoznak létre alkalmazásfelületek építéséhez, termékmenedzsereknek, akik navigációs logikákat tesztelnek, és fejlesztőknek, akik a folyamatokat funkcionális tervekké alakítják.

🧠 Érdekesség: 1955-ben Henry Dreyfuss ipari mérnök megjelentette a Designing for People című könyvét, amelyben hangsúlyozta az emberközpontú tervezés fontosságát a termékfejlesztésben.

3. Miro képernyőfolyamat-sablon

Miro felhasználói folyamat sablon: Kövesse nyomon, hogyan mozognak az adatok a képernyőkön, amikor a felhasználó a probléma megoldásához szükséges műveleteket választja.
a Miro-n keresztül

A Miro Screen Flow Template segít a csapatoknak feltérképezni, hogy a felhasználók hogyan mozognak egy alkalmazásban vagy weboldalon, képernyőről képernyőre.

Ez a vázlat sablon a vázlatokat sorrendben rendezi el, és összeköti őket a Miro táblán található navigációs útvonalakkal. Ez megkönnyíti a tervezési logika érvényesítését, a zsákutcák azonosítását és a felhasználói utazás finomítását a fejlesztés előtt.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Kössön össze képernyőket nyilakkal, hogy egyértelműen megmutassa a felhasználói műveleteket és átmeneteket.
  • Térképezze fel a regisztráció, bejelentkezés, keresés és profilkezelés részletes folyamatát.
  • Valós időben együttműködhet tervezőkkel, termékmenedzserekkel és fejlesztőkkel a gyors visszajelzések érdekében.

📌 Ideális: UX-tervezőknek, akik a layout logikáját tesztelik, termékmenedzsereknek, akik a navigációs folyamatokat ellenőrzik, és fejlesztőknek, akik biztosítják, hogy a képernyőátmenetek megfeleljenek a követelményeknek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔

A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat.

💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

4. Miro ügyfélút sablon

Miro felhasználói folyamat sablon: Vázolja fel a felhasználók által végzett lépéseket, hogy információkat szolgáltassanak és szervezettek maradjanak az események tervezése során.
a Miro-n keresztül

A Miro ügyfélút sablon segít feltérképezni az ügyfél és a termék vagy szolgáltatás közötti minden érintkezési pontot. Különböző szakaszokat, célokat és problémás pontokat térképezhet fel, hogy könnyen azonosíthassa a fejlesztési lehetőségeket, és összehangolhassa a funkciók közötti csapatokat az ügyfelek igényeivel.

A marketing, az értékesítés, a termékfejlesztés és a támogatás csapatai mind ugyanazon a felhasználói élménytérképen dolgozhatnak.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Tervezze meg a végpontok közötti ügyfélinterakciókat több szakaszban és csatornán keresztül.
  • Rögzítse a felhasználói célokat, problémás pontokat és érzelmeket vizuális elemekkel és öntapadós jegyzetekkel.
  • Szervezze meg az utazási tevékenységeket strukturált úszósávokban a pontosabb elemzés érdekében.
  • Mutassa be az utakat egyértelmű vizuális ábrázolással, amely a vevői adatokat felhasználhatóvá teszi.

📌 Ideális: kampányokat finomító marketingcsapatok, a funkciókat az ügyfelek igényeihez igazító termékmenedzserek és az általános élményt javító CX-szakemberek számára.

🔍 Tudta? A 2008-ban kifejlesztett felhasználói élmény kérdőív (UEQ) egy széles körben használt eszköz a digitális termékek felhasználói élményének minőségének értékeléséhez.

5. Miro folyamatábra sablon

Miro felhasználói folyamat sablon: Tervezzen vizuális folyamatokat, amelyek segítenek a felhasználóknak a megfelelő sablon kiválasztásában.
a Miro-n keresztül

A Miro Flow Diagrams Template sablon egyszerűsíti a komplex folyamatokat azáltal, hogy minden lépést vizuálisan ábrázol. Nem számít, hogy rendszert, munkafolyamatot vagy döntéshozatali folyamatot dokumentál. A folyamatábra-szoftver egyértelmű struktúrát biztosít a kétértelműségek csökkentése érdekében.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Hozzon létre folyamatábrákat szabványosított alakzatokkal, például döntésekkel, műveletekkel és összekötőkkel.
  • Vizualizálja a függőségeket és a sorrendeket, hogy korán felismerje a szűk keresztmetszeteket.
  • A folyamatokat szöveggel, színekkel és címkékkel testreszabhatja az egyértelműség és az összehangoltság érdekében.

📌 Ideális: üzleti elemzőknek a műveletek egyszerűsítéséhez, projektmenedzsereknek a munkafolyamatok feltérképezéséhez és fejlesztőknek a rendszer logikájának tisztázásához.

🔍 Tudta? 1947-ben az Amerikai Gépészmérnökök Társasága elfogadta a folyamatábrák standard szimbólumait (amelyek Gilbreth munkájából származnak), amelyek megalapozták a modern folyamatábra- és UX-diagram-konvenciókat.

A Miro felhasználói folyamatok tervezéséhez való használatának korlátai

A Miro számos korlátozással rendelkezik, amelyek hatással lehetnek a munkafolyamatok hatékonyságára és a csapat tapasztalataira. Nézzük meg néhányat, amelyet el kell kerülnie:

  • A nagy vagy összetett táblák lassú teljesítménye, különösen a funkciókban gazdag tartalom esetén, akadályozhatja a valós idejű együttműködést és iterációt.
  • A funkciók túlterheltsége megterhelő lehet a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára, ami megnehezíti a bevezetést és az alapvető használatot.
  • A formák korlátai (például 6000 szimbólum táblánként) korlátozzák a kiterjedt felhasználói folyamatok vagy folyamatábrák méretét.
  • A navigáció és a kiválasztás sajátosságai (húzással történő kiválasztás vs. objektumok mozgatása) gyakori véletlen szerkesztéseket okozhatnak és frusztrálhatják a felhasználókat.
  • A strukturálatlan táblák szervezése rendetlenséget eredményez a munkaterületeken, mivel a táblák mappákba vagy alprojektekbe rendezése nehézkes.
  • Nincs fejlett grafikai tervezési funkciója, ezért nem alkalmas finom vizuális vagy nagy pontosságú tervezési munkákhoz.

Alternatív felhasználói folyamat sablonok

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás , amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Íme néhány kiváló sablon, amelyet a felhasználói nyomon követő szoftver kínál:

1. ClickUp felhasználói folyamat sablon

ClickUp felhasználói folyamat sablon: Vizualizálja a felhasználói interakciókat és a folyamat lépéseit a zökkenőmentes navigáció és az áttekinthetőség érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
Hozzon létre zökkenőmentes felhasználói élményt, és azonosítsa a problémás pontokat a ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével.

A ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével könnyen vizualizálhatja, hogyan mozognak a felhasználók a termékében, webhelyén vagy szolgáltatásában. A belépési pontoktól a döntésekig és a cselekvésekig ez a sablon segít dokumentálni és optimalizálni a felhasználói utat. Mivel a ClickUp Whiteboards-ban készült, a folyamatokat közvetlenül összekapcsolhatja a feladatokkal, visszajelzésekkel és a projekt végrehajtásával.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Térképezze fel a több képernyőt és a felhasználói döntéseket, hogy felismerje a webdesign munkafolyamatában fellépő súrlódási pontokat.
  • Testreszabhatja a folyamatokat címkékkel, szöveggel és színekkel a gyors felismerés és összehangolás érdekében.
  • Ossza meg professzionális, kifinomult felhasználói folyamatokat az érdekelt felekkel, hogy a fejlesztés megkezdése előtt egyeztessék a tervezési döntéseket.

📌 Ideális: Onboarding élményeket tervező termékmenedzserek, felhasználói utakat validáló UX tervezők és konverziós csatornákat feltérképező marketingcsapatok számára.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Whiteboards segítségével felvázolhatja a felhasználói utakat, feltérképezheti a döntési pontokat, és valós időben vizuálisan összekapcsolhatja minden lépést a csapatával. Ráadásul az AI-alapú képalkotásnak köszönhetően külső vizuális eszközök nélkül is azonnal életre keltheti az absztrakt fogalmakat vagy képernyőket. 👇🏼

2. ClickUp folyamatábra sablon

ClickUp folyamatábra sablon: térképezze fel a folyamatokat a szakaszok, döntések és feladat-sorozatok hatékony azonosítása érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
Készítsen vizuális diagramokat a napi folyamatairól a ClickUp folyamatábra-sablon segítségével.

A ClickUp folyamatábra-sablon segít a komplex munkafolyamatokat világos, lépésről lépésre bemutató vizuális ábrákra bontani. Ábrázolhatja a felvételi folyamatokat, a jóváhagyási folyamatokat és a csapatok közötti átadásokat. Ahelyett, hogy csak a tevékenységeket és az eredményeket mutatná be, a feladatokat szerepkörök szerint rendezi. Így láthatja a felvételi vezetők, toborzók, potenciális munkavállalók vagy bármely más csapat felelősségi köreit.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Rendezze a folyamatokat úszósávok szerint, hogy a különböző szerepek vagy csapatok közötti felelősségek egyértelműek legyenek.
  • Kövesse nyomon a párhuzamos feladatokat és az érdekelt felek közötti átfedéseket, ne csak a egymást követő lépéseket.
  • Adjon hozzá elutasítási, jóváhagyási vagy ellenőrzési útvonalakat, hogy láthatóvá tegye, mi történik, ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak.
  • Dokumentálja a döntéshozatali és kommunikációs érintkezési pontokat egyetlen folyamatban.

📌 Ideális: a toborzási szakaszokat egységesítő HR-csapatok, a folyamatok megfelelőségét biztosító operatív vezetők és a többfunkciós csapatok számára.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain egy AI-alapú projektmenedzser, amely segít egyszerűsíteni az UX-tervezési munkafolyamatokat.

Szerezzen kontextusfüggő betekintést ezzel az AI-alapú asszisztenssel, hogy pontosan felépíthesse a felhasználói folyamatokat.
Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon megvalósítható fejlesztéseket a felhasználói folyamatokhoz

Például a felhasználói folyamatok feltérképezésekor felteheti a következő kérdéseket:

  • Készítsen felhasználói folyamatot a fizetési folyamatra a legújabb UX-kutatásaink alapján.
  • Javasoljon fejlesztéseket erre a céloldal áramlására, hogy csökkentsék a kilépések számát.
  • Készítsen feladatlistát az új bevezetési folyamat megvalósításához.

Az AI eszköz elemzi a meglévő feladatokat, dokumentumokat és munkafolyamatokat, majd másodpercek alatt megvalósítható ajánlásokat ad.

3. ClickUp adatáramlási diagram sablon

ClickUp adatáramlási diagram sablon: Mutassa meg, hogyan mozognak az információk a rendszerek és folyamatok között egy világos vizuális elrendezésben.
Ingyenes sablon letöltése
Térképezze fel az adatáramlást, és ismerje meg a felhasználói viselkedést, az adatforrásokat és a célállomásokat a ClickUp adatáramlási diagram sablonjával.

A ClickUp adatáramlási diagram sablon segít feltérképezni, hogyan mozognak az információk a rendszeren belül. Az adatbevitelre, tárolásra és kimenetre összpontosít, így ideális eszköz rendszertervezők, fejlesztők és elemzők számára. Strukturált módon vizualizálhatja, hogyan jönnek létre, alakulnak át és osztják meg az információkat a folyamat szimbólumok, adattárolók és külső entitások segítségével.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Szabványosítsa a DFD jelöléseket (entitások, folyamatok, adattárolók, áramlások), hogy a diagramok mindenki számára érthetőek legyenek.
  • A rendszer bevezetése előtt keresse meg a redundanciákat, a hatékonysági hiányosságokat vagy a hiányzó kapcsolatokat.
  • Dokumentálja az adatok mozgását úgy, hogy hidat képezzen az üzleti és a műszaki csapatok között.

📌 Ideális: Adatarchitektúrát dokumentáló rendszerelemzők, integrációkat tervező fejlesztők és az információk alkalmazások közötti áramlását tisztázó üzleti csapatok számára.

4. ClickUp koncepciótérkép-sablon

ClickUp koncepciótérkép-sablon: Szervezze meg ötleteit és kapcsolatait, hogy egyszerűsítse a komplex koncepciókat és munkafolyamatokat.
Ingyenes sablon letöltése
Készítsen koncepciótérképet a ClickUp koncepciótérkép-sablon drag-and-drop felületével.

A ClickUp koncepciótérkép-sablon segít az ötletek rögzítésében, rendszerezésében és összekapcsolásában.

Ez a folyamatábra-sablon lehetővé teszi, hogy egy központi koncepcióval induljon, abból alkoncepciókra ágazzon, és azokat ötletekhez és eredményekhez kapcsolja. Ez különösen hatékonnyá teszi brainstorminghoz, tudásfeltérképezéshez és absztrakt vagy komplex témák feltárásához.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Kezdje egy központi koncepcióval, majd ágazzon el alkoncepciókra, ötletekre és eredményekre a nem lineáris gondolkodás érdekében.
  • Vizualizálja a kapcsolatokat címkézett összekötőkkel (pl. „vezet”, „szolgál”, „lehet”) a jelentés megragadása érdekében.
  • Alakítsa át az elvont brainstorming üléseket világos vizuális térképekké, amelyek cselekvésre ösztönöznek.
  • A csomópontokat és csatlakozókat színekkel és címkékkel testreszabhatja az egyértelműség és a kontextus érdekében.

📌 Ideális: oktatók számára, akik fogalmakat magyarázzák, termékcsapatok számára, akik funkciókat brainstormingolnak, felhasználói kutatók számára, akik tudásterületeket térképeznek fel, és stratégák számára, akik ötleteket kapcsolnak össze eredményekkel.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Mind Maps segítségével ötleteit dinamikus vizuális munkafolyamatokká alakíthatja.

Gyorsan térképezze fel a felhasználói utakat, ötleteljen alternatív folyamatokat, vagy kapcsolja össze a tervezési elemeket egyetlen interaktív térben. Minden csomópont átalakítható végrehajtható feladattá, dokumentumokhoz kapcsolható vagy csapat tagoknak rendelhető, így a együttműködés zökkenőmentessé válik.

ClickUp gondolattérképek: Cserélje le a Miro felhasználói folyamat sablonokat
Vizualizálja ötleteit és munkafolyamatait a ClickUp Mind Maps segítségével

5. ClickUp ügyfélútvonal-sablon

Ügyfélútvonal-sablon: Vázolja fel az ügyfelek érintkezési pontjait és interakcióit az élmény és az elkötelezettség javítása érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
A Clickup ügyfélút-sablon segítségével azonosíthatja az ügyfélút érintési pontjait és súrlódási pontjait.

A ClickUp ügyfélútvonal-sablon segít Önnek abban, hogy termékét vagy szolgáltatását az ügyfél szemével lássa. Ossza fel az egész utat fázisokra: tudatosság, mérlegelés és konverzió. Emellett nyomon követheti, hogy az ügyfelek mit csinálnak, mit éreznek és mit tapasztalnak az egyes lépések során.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Vizualizálja az ügyfél utazását egyértelmű szakaszokra, összehangolt cselekvésekkel, érintési pontokkal és élményekkel.
  • Rögzítse az ügyfelek érzelmeit, hogy felismerje a súrlódási pontokat és az örömteli pillanatokat.
  • Rendeljen tulajdonjogot, hogy az út minden szakaszáért egy felelős csapatvezető feleljen.

📌 Ideális: kampányokat fejlesztő marketingcsapatok, ügyfélelégedettséget növelő CX-vezetők és a funkciókat a valódi felhasználói igényekhez igazító termékcsapatok számára.

6. ClickUp úszósávos folyamatábra sablon

ClickUp Swimlane folyamatábra sablon: Válassza szét a feladatokat és a felelősségeket a csapatok között a strukturált munkafolyamat-kezelés érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
Vizualizálja a folyamatokat és biztosítsa a projektek időbeni megvalósítását a ClickUp Swimlane Process Map Template sablon segítségével.

A ClickUp Swimlane Process Map Template sablon egyértelművé teszi a komplex, többfunkciós folyamatokat. A felelősségeket „sávokra” osztja az egyes szerepek, osztályok vagy érdekelt felek szerint. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy ki miért felelős, hogyan mozognak a feladatok a csapatok között, és hol fordulhatnak elő szűk keresztmetszetek.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Ossza fel a folyamatokat úszósávokra, hogy megmutassa, melyik csapat vagy szerepkör felelős az egyes lépésekért.
  • Térképezd fel a feladatátadásokat, hogy feltárd a késedelmeket, átfedéseket vagy a félreértések kockázatát.
  • A csapatok vagy osztályok közötti munkafolyamatok nyomon követésével azonosítsa a hatékonysági hiányosságokat.

📌 Ideális: műveleti csapatok, projektmenedzserek, HR beilleszkedési folyamatok, osztályok közötti kezdeményezések és bármely olyan munkafolyamat, amely több átadást igényel.

📖 Olvassa el még: A legjobb Miro alternatívák és versenytársak

7. ClickUp UML tevékenység sablon

ClickUp UML tevékenység sablon: Ábrázolja a rendszer tevékenységeit és munkafolyamatait a jobb megértés és együttműködés érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
Tervezzen tevékenységeket bármilyen folyamathoz a ClickUp UML tevékenység sablonjával.

A ClickUp UML Activity Template segít a részletes munkafolyamatok feltérképezésében és a szoftverek vagy üzleti folyamatok áramlási logikájának ellenőrzésében. Az egyszerűbb folyamatábrákkal ellentétben ez lehetővé teszi a feltételes útvonalak, hurkok, párhuzamos műveletek és átmenetek rögzítését, az Unified Modeling Language (UML) meghatározásainak megfelelően.

Ezenkívül, mivel ez a ClickUp Whiteboards-ba van beépítve, beágyazhatja ezt a diagramot az általános projekttervébe, és összekapcsolhatja a feladatokkal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Ábrázolja a komplex felhasználói viselkedést: elágazások, csatlakozások, döntési ágak, párhuzamos folyamatok és objektumfolyamatok.
  • Használjon olyan formális struktúrát, amely mind a technikai csapatok (fejlesztők, építészek), mind a nem technikai érdekelt felek számára ismerős.
  • Bontsa le a használati eseteket vagy funkciókat részletes tevékenységi lépésekre, hogy feltárja a rejtett logikát vagy szélsőséges eseteket.

📌 Ideális: Szoftverfejlesztőknek, akik dokumentálják a felhasználási esetek munkafolyamatait, és mérnöki csapatoknak, akik a fejlesztés előtt modellezik a viselkedést.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX új szintre emeli az AI projektmenedzsmentet, segítve az UX tervezőket abban, hogy a statikus folyamatokat megvalósítható, optimalizált munkafolyamatokká alakítsák. Többet tehet, mint egyszerűen feladatokat létrehozni: elemzi a terveit, javításokat javasol, és még a szűk keresztmetszeteket is előre jelzi, mielőtt azok bekövetkeznének.

ClickUp Brain MAX: Szüntesse meg az AI terjedését, és szerezzen kontextusba helyezett betekintést a munkaterületébe.
Egységes AI-munkaterületet kaphat a ClickUp Brain MAX segítségével

Bízzon benne:

  • Talk-to-text technológia: Konvertálja a kimondott ötleteket feladatokká, megjegyzésekké vagy jegyzetekké menet közben.
  • AI sprawl kezelés: Több LLM-et egyesítsen egy eszközbe
  • Munkafolyamat-optimalizálás: Végezzen mélyreható elemzést a folyamatokról, és szerezzen betekintést a fejlesztési lehetőségekbe, alternatív útvonalakba vagy potenciális szűk keresztmetszetekbe.

8. ClickUp UX útvonalterv sablon

ClickUp UX Roadmap sablon: Tervezze meg és vizualizálja az UX mérföldköveit és projektjeit, hogy összehangolja a csapat prioritásait és céljait.
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp UX Roadmap sablon segítségével vizualizálhatja a termék fejlődését az idő függvényében.

A ClickUp UX Roadmap sablon segít megtervezni, vizualizálni és nyomon követni az UX-tervezési folyamatot az idő múlásával. Akár valami újat épít, akár egy meglévő terméket fejleszt, ez a sablon egyértelművé teszi hosszú távú UX-céljait.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Végezzen felhasználói kutatást az ötletek és az üzleti célok összehangolása érdekében, hogy a munka a fontos dolgokra összpontosuljon.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást olyan szakaszokkal, mint Nyitott, Befejezett és mások, hogy minden UX-feladatot figyelemmel kísérhessen.
  • Tervezzen és ötleteljen többféle nézet segítségével, beleértve a brainstorminghoz alkalmas Whiteboard View nézetet és a bevezetéshez szükséges Getting Started Guide útmutatót.

📌 Ideális: UX-tervezők, termékcsapatok, vezetők és több részleg érintettjei számára, akiknek közös referenciára van szükségük a közelgő UX-munkához.

9. ClickUp használhatósági teszt sablon

ClickUp használhatósági teszt sablon: Kövesse nyomon és elemezze a használhatósági teszteket a tervezés, a funkcionalitás és a felhasználói elégedettség javítása érdekében.
Ingyenes sablon letöltése
Tervezze meg és szervezze meg a felhasználói tesztelési munkameneteket a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával.

A ClickUp használhatósági teszt sablon teret biztosít a használhatósági tesztek tervezéséhez, szervezéséhez és futtatásához. Így láthatja, hogyan interagálnak a valódi felhasználók a termékével, és hol tapasztalnak nehézségeket, hogy tájékozott javításokat hajthasson végre.

🌟 Miért fog tetszeni?

  • Tervezze meg részletesen a felhasználói tesztelési üléseket a célok, feladatok, eredmények, résztvevők és megjegyzések mezőinek segítségével.
  • A testreszabható mezők segítségével kategorizálja a használhatósági tesztelési példákat és visszajelzéseket, hogy az érdekelt felek átláthassák a fontosabb szempontokat.
  • Váltson több ClickUp nézet között, például Whiteboard, List, Gantt, Calendar, Workload és mások között, hogy azok illeszkedjenek Ön és csapata gondolkodásmódjához és munkamódszereihez.

📌 Ideális: UX/UI csapatok, terméktervezők és üzleti elemzők számára, akik egyértelmű, megvalósítható használhatósági betekintést szeretnének közvetlenül a felhasználói interakciókból.

Íme, mit mond Bazza Gilbert, az AccuWeather termékmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

Tervezze meg folyamatát a ClickUp segítségével

A felhasználói folyamatok meghatározzák, hogy az egyének hogyan interagálnak a termékével. Az olyan eszközök, mint a Miro felhasználói folyamat sablonok, kiválóan alkalmasak az utazások vázlatos megtervezésére és a problémás pontok korai felismerésére.

A ClickUp segítségével, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazással, ezeket a folyamatokat valódi projektekbe alakíthatja.

Használja arra, hogy ötleteit feladatokra bontsa, azokat csapattársainak kiosztja, a haladást irányítópultokkal kövesse nyomon, és akár valós időben is együttműködjön. Itt találkozik a tervezés a menedzsmenttel, és itt válnak a nagyszerű UX-tervek nagyszerű felhasználói élménnyé.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

