Létrehoztuk a ClickUp Brain-t. Aztán azonnal elkezdtük használni a ClickUp-nál, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásban.

Rekurzívnak tűnik, de hallgasson végig minket. Pontosan ugyanaz a problémánk volt, mint Önnek: a munka elszaporodása. Vagyis több ezer feladat több tucat projektben, időzónákra szétszórt csapatok, több tucat alkalmazásban elszórt hatalmas mennyiségű történeti adat, amelyek hasznos információkat tartalmazhatnak – ha csak rájönnénk, hogy melyek azok.

A ClickUp Brain összekapcsolta azokat a pontokat, amelyeket valós időben nem tudtunk látni. Például, hogy mely típusú függőségek teszik tönkre a határidőket, mely jóváhagyási lépések okoznak szűk keresztmetszeteket, és mely csapatok vannak túlterhelve.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk, hogyan használja a ClickUp a ClickUp Brain-t az adatok hasznosítható információkká alakításához. Íme, mi változott számunkra, és mi változhat az Ön számára. 🪄

Mi az a ClickUp Brain?

Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től az @említésekkel kapcsolatban a ClickUp feladatokban és a ClickUp csevegésben

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely beépítve van a ClickUp-ba, és segít Önnek okosabban és gyorsabban dolgozni. A ClickUp Brain-nel úgy léphet kapcsolatba, hogy @Brain-t említ a feladat megjegyzéseiben vagy a csevegésben, ugyanúgy, ahogy egy csapattagot említene. Íme, mire képes:

Adjon utasításokat és válaszoljon kérdésekre a munkaterület kontextusának felhasználásával.

Összegezze a munkaterület elemeit, például a ClickUp feladatait , megjegyzéseit, csevegéseit és dokumentumait.

Végezzen olyan műveleteket, mint feladatok létrehozása, a haladás állapotának frissítése, megjegyzések közzététele, feladatok vagy dokumentumok összefoglalása, a munkaterület keresése és még sok más.

Hozzáférés a munkaterületén található nyilvános és (engedéllyel) magánjellegű elemekhez, hogy relevánsabb és kontextusba illeszkedő válaszokat adhasson.

A ClickUp Brain-t a munkaterületen belül különböző helyeken használhatja, például az eszköztáron, a helyfejlécekben, a Feladatok, a Dokumentumok és a Csevegés menüpontokban. Úgy tervezték, hogy mindenben segítsen, a feladatok kezelésétől az összefoglalók készítéséig, sőt a webes keresésig.

Használja a ClickUp Brain MAX-ot, hogy kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát hozzon az asztali számítógépére

Még nagyobb teljesítményért használja a ClickUp Brain MAX-ot, az asztali számítógépéhez tartozó kiegészítőt, amely AI-alapú termelékenységet biztosít az egész munkafolyamatához, nem csak a ClickUp-on belül.

A munkavállalók 46,5%-a kénytelen két vagy több AI-eszköz között váltogatni egy feladat elvégzéséhez.

A Brain MAX megszünteti az AI-szétszóródást is, mivel az összes AI-eszközt és munkafolyamatot egy helyen központosítja. Egyetlen egységes felületről kereshet, hozhat létre és hajthat végre műveleteket a ClickUp-ban, a csatlakoztatott munkaalkalmazásokban (például Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) és az interneten.

Ez egy mesterséges intelligencia az összes munkájához.

Ismerje meg a működését ebben a rövid videóban:

Miért fontosak a hasznosítható betekintések?

Az irány nélküli adatok senkinek sem segítenek. Olyan betekintésre van szükségünk, amelyet felhasználhatunk – olyanra, amely megmutatja, mit kell tennünk, és nem csak azt, hogy mi történt korábban.

Íme, miért olyan fontosak a hasznosítható betekintések. 👇

A túlzott és alulhasznosítás felismerése

Egyes csapattagok túlterheltek, míg másoknak van még kapacitásuk. Átláthatóság nélkül ezt teljesen elmulasztjuk. A hasznosítható betekintés gyorsan feltárja ezeket az egyensúlyhiányokat.

Láthatjuk, ki van túlterhelve és ki tud még többet vállalni. Ez segít nekünk a munka méltányos újraelosztásában és a kiégés megelőzésében, mielőtt az bekövetkezne.

A nagy hatással bíró munkák prioritásba helyezése

Nem minden feladatnak ugyanolyan súlya van. Néhányuk változást hoz, mások csak elfoglalnak minket.

A világos betekintés lehetővé teszi számunkra, hogy könyörtelenek legyünk. Megmutatja, melyik projekt növeli a bevételt, melyik funkciót követelik az ügyfelek, és melyik kezdeményezés tűnt jónak a tervezési megbeszélésen, de hat hónap múlva már nem lesz jelentősége.

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt

Ha a döntések elhúzódnak, a lendület elvész. Az információk kéznél létével elkerüljük a késedelmet, és akkor rendelkezünk a szükséges információkkal, amikor szükségünk van rájuk. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan és magabiztosan haladjunk, a projekteket a terv szerint végrehajtsuk, és a csapatok összehangoltan működjenek.

Alistair Croll és Ben Yoskvitz, a Lean Analytics szerzői így fogalmaznak:

Ha az adatok magyarázásával van elfoglalva, akkor nem lesz ideje azok alapján cselekedni.

A ClickUp által megkérdezett alkalmazottak ötöde szerint már az is segítene nekik a gyorsabb munkavégzésben, ha tudnák, mikor születnek a döntések (jobb kommunikáció). A mozgalmas napok rohanásában azonban a határidők kommunikálása gyakran elmarad.

Itt jön be a ClickUp Brain. Az AI-alapú munkatársaként automatikusan összegyűjti a feladatok, szálak és dokumentumok frissítéseit, és napi összefoglalókat, döntési összefoglalókat és összefoglaló megjegyzéseket szállít, így végre nem kell többé embereket (vagy információkat) hajszolnia.

A ClickUp Brain legfontosabb funkciói a hasznosítható betekintés érdekében

Így integráltuk a ClickUp Brain-t a saját munkafolyamatainkba, hogy gyorsabban haladhassunk, korábban felismerjük a problémákat és összehangoltan tudjon működni a csapat. 📋

Fedezze fel a projekt problémáit, mielőtt azok továbbterjednek

A legdrágább válság az, amelyet nem látunk előre. A ClickUp Brain segítségével feltárjuk azokat a figyelmeztető jeleket, amelyeket általában nem vennénk észre.

Kezelje a projekteket a ClickUp Brain „Find tasks that are stuck” (Megakadt feladatok keresése) funkciójával

Vegyünk egy valós példát: termékcsapatunk elindított egy funkciót, amely három egymással összekapcsolt munkamenettől függött. A ClickUp Brain „Find tasks that are stuck” (Megakadt feladatok keresése) funkciója észlelte, hogy a tervezési átadási feladat 12 napja nem frissült. Ez az egyetlen riasztás megakadályozta, hogy két hétig tartó késések sorozata alakuljon ki a folyamat későbbi szakaszaiban.

Megtaláltuk az akadályt, átruháztuk a felelősséget, és a bevezetés a terv szerint haladt tovább. Ezen átláthatóság nélkül csak a sprint felülvizsgálatán fedeztük volna fel a problémát – túl későn ahhoz, hogy helyrehozzuk.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Keresse meg a „Q4 Campaign” projektben azokat a feladatokat, amelyek több mint 10 napja nem lettek frissítve, és jelölje ki azokat, amelyek késedelmet szenvedhetnek.

💡 Profi tipp: Töltsön fel Excel fájlokat közvetlenül egy új ClickUp Brain csevegésbe, és tegyen fel kérdéseket az adatokkal kapcsolatban. Ezenkívül beilleszthet egy táblázat linkjét (például a Google Sheetsből) az információk kinyeréséhez. Ez segít a táblázatok azonnali elemzésében anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületet.

Helyettesítse az órákig tartó állapotjelentéseket

A vezetői összefoglalók elkészítése az a feladat, amelynek elvégzésével a legtöbb csapat órákat veszteget el kézi munkával. Mi mostantól automatikusan generáljuk őket.

Összegezze a munkaterületén végzett feladatokat és helyszíni tevékenységeket a ClickUp Brain segítségével

Minden sprint végén megkérjük a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a fejlesztési terünket, kiemelve, hogy mi készült el, mi van még folyamatban és mi blokkolt. A teljes térben található feladatállapotokból, megjegyzésekből és mellékletekből merít, és ezeket egy olvasható frissítésbe sűríti, amelynek áttekintése 30 másodpercet vesz igénybe, ahelyett, hogy 30 percet kellene fordítani az összeállítására.

Ráadásul, amikor a főnökünk elolvassa az összefoglalót, a tényleges előrehaladást látja, nem pedig egy állapotok listáját.

Azt mondjuk nekik: „Három funkciót szállítottunk, feloldottuk a fizetési integráció blokkolását a háttérfeladat újraelosztásával, és egy blokkoló van az iOS-verzión, amely külső API-hozzáférést vár.” Ez egy döntésre kész frissítés.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Készítsen összefoglalót a „Mobilalkalmazás-fejlesztés” területről, amely tartalmazza a befejezett funkciókat, a nyitott kérdéseket és a legutóbbi sprintben felmerült akadályokat.

Hozzon kiegyensúlyozott döntéseket a munkaterhelésről

Az egyenetlen munkaterhelés gyakran kiégéshez, szűk keresztmetszetekhez és határidők elmulasztásához vezet. Mi a ClickUp Brain segítségével egyensúlyt teremtünk, mielőtt ez bekövetkezne.

Míg a ClickUp Workload View személyenkénti kapacitást mutat, az AI asszisztens ennél tovább megy. Mindent elemz, beleértve a feladatmennyiséget, a határidőket, a komplexitási jeleket és a függőségeket. Tehát amikor a ClickUp Brain látja, hogy az egyik csapattag 12 sürgős feladatot visz, míg a másiknak négy van, konkrét átcsoportosításokat javasol.

A ClickUp Brain munkaterhelési betekintéseinek segítségével egyensúlyba hozhatja a csapat kapacitását

Az elmúlt negyedévben ezt alkalmaztuk a tervezőcsapatunkra.

A ClickUp Brain jelzett, hogy egy tervező végezte a legtöbb magas prioritású munkát, míg másoknak volt kapacitásuk. Stratégiailag újraelosztottuk a munkát. Meg tudtuk előzni a legjobb teljesítményű munkatársunk kiégését, és a teljesítmény is nőtt, mert a munka egyenletesebben haladt a csapatban.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Tekintse át a tervezőcsapat munkaterhelési nézetét, és tegyen javaslatot arra, hogyan lehet a feladatokat átcsoportosítani a héten a kiegyensúlyozottság fenntartása érdekében.

Készítsen olyan irányítópultokat, amelyek megmutatják, mi a fontos

Megtanultuk, hogy azok a műszerfalak, amelyeket az emberek használnak, még a legbonyolultabb adatok elemzését is rendkívül egyszerűvé teszik. Képzelje el, hogy a műszerfalak nem csak számok listáját adják meg Önnek, hanem azok értelmezését is, hogy azok a számok valójában mit jelentenek. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő műszerfala pontosan ezt teszi.

Az AI kártyák segítenek nekünk:

Az AI Team StandUp Card segítségével automatikusan lekérheti a csapat tevékenységével kapcsolatos frissítéseket egy adott időszakról.

Készítsen magas szintű áttekintéseket a projekt állapotáról, előrehaladásáról és a következő lépésekről az AI Project Update Card segítségével, amely vezetői stílusú pontozást alkalmaz.

Hozzon létre egyedi utasításokat, hogy ad hoc betekintést nyerjen, vagy különböző műveleteket hajtson végre az AI Brain Card segítségével.

Legfrissebb vezetői összefoglalók a vezetőség számára az AI Executive Summary Card segítségével.

Összegezze saját legutóbbi tevékenységeit standupokhoz vagy jelentésekhez az AI StandUp Card segítségével.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain által működtetett AI kártyák gondolkodjanak helyette a Dashboardokon

Marketingcsapatunk minden hétfő reggel frissíti a műszerfalát. Egyszerű nyelven láthatják a kampány előrehaladásának összefoglalóját, a késedelmes feladatokat és a blokkolt csatornákat.

Emellett mesterséges intelligenciával működő irányítópultokat is létrehoztunk az ügyfelek problémáinak kezeléséhez, a sprinttervezéshez és a termékelemzéshez. Mindegyik pontosan azt jeleníti meg, amire a csapatnak szüksége van a döntések meghozatalához.

Az értékesítési irányítópult megmutatja, mely ügyletek haladnak előre és melyek akadtak el. A műszaki irányítópult megmutatja, mely szolgáltatások működnek jól és melyek igényelnek figyelmet. Amikor egy vezérigazgató szeretné tudni, hogy áll a projekt, akkor nem értekezletet szervezünk, hanem az irányítópultra mutatunk.

Kössön össze a betekintést a cselekvéssel automatizálások és célok segítségével

A probléma felismerése semmit sem ér, ha senki nem tesz ellene. Az információkat a munkafolyamatok kezdetének tekintjük, nem a végének.

Vegyen proaktív lépéseket a ClickUp Brain használatával a Docs-ban

Amikor az AI azonosít egy kritikus, késedelmes feladatot, a ClickUp Automation azonnal értesíti a projektmenedzsert. Amikor a ClickUp Docs-ban dokumentáljuk a posztmortem tanulságait, megkérjük a ClickUp Brain-t, hogy vonja le a legfontosabb tanulságokat, és kapcsolja össze azokat a folyamatos fejlesztési céljainkkal.

Az információk részévé válnak intézményi tudásunknak, és a cselekvés automatikussá válik.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Összefoglalja a legújabb utólagos elemző dokumentumot, és kapcsolja össze a legfontosabb betekintéseket a „Folyamatos fejlesztés” céllal.

Több AI-modellhez való hozzáférés

Néha könnyebb másképp gondolkodni, ha különböző AI eszközökre támaszkodunk a különböző típusú feladatok megoldásához.

Használjon több AI modellt egyetlen felületről a ClickUp Brain-ben.

Amikor kampányok szempontjairól brainstormingolunk, gyors ötletelésre van szükségünk. Amikor termékkel kapcsolatos döntést hozunk, mély logikai gondolkodásra van szükségünk. Amikor valami speciálisat kutatunk, szükségünk lehet egy másképp kiképzett eszközre. Téves lenne azt feltételezni, hogy egy modell mindegyiket egyformán jól kezeli.

A Brain MAX segítségével hozzáférhetünk a Claude-hoz mélyreható érvelési feladatokhoz, a ChatGPT-hez kreatív ötletekhez és a Gemini-hez speciális területekhez. Az adott pillanatban megoldani kívánt feladat alapján választunk.

Használja a ChatGPT-t a ClickUp Brain MAX-ban kreatív ötleteléshez

Termékfejlesztő csapatunk a Claude-ot használja, amikor komplex kompromisszumokat mérlegelünk a funkciók prioritásait illetően, míg marketingcsapatunk a ChatGPT-re vált, amikor kampányirányokat vizsgál.

💡 Mi működik nálunk: A Brain MAX + ClickUp Whiteboards-ot használjuk kreatív irányítóközpontként. Például, felvesszük a nyers ötleteket a desktop companion-ból, majd átrakjuk őket a ClickUp Whiteboard-ra. Ezután valós idejű vizuális elemeket használunk, összekapcsoljuk őket a feladatokkal és dokumentumokkal, és hagyjuk, hogy a csapat átdolgozza, finomítsa és végrehajtsa őket anélkül, hogy elhagyná a vásznat. Ötleteljen és alakítsa ötleteit gyorsan megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

Keresés az általunk használt összes eszközben

A mai csapatok többféle eszközt használnak: a Figma a terveket, a GitHub a kódot, a Google Drive a stratégiai dokumentumokat, a SharePoint a jogi dokumentumokat, a ClickUp pedig minden mást tárolja.

A szükséges információk megtalálásához lapokat kell megnyitni, kontextust váltani, emlékezni arra, hol láttuk utoljára valamit, és remélni, hogy a megfelelő helyen kerestük.

Kérje meg a ClickUp Brain MAX-ot, hogy keresse meg a Figma vagy a Google Drive fájljait

A Brain MAX ezt megváltoztatja, mert egyszerre keres az összes alkalmazásában. Beírjuk, hogy „Mutasd meg a Figma terveket a 2.1-es kiadáshoz, és kapcsold össze őket a műszaki specifikációval és az ügyfelektől kapott visszajelzésekkel”, és a program visszaküldi a Figma makettjeit, előhívja a kapcsolódó dokumentumokat a ClickUpból és a Drive-ból, és megjeleníti azokat a beszélgetéseket, amelyekben megvitattuk, hogy az ügyfelek valójában mit várnak el ettől a kiadástól.

Minden egy helyen jelenik meg, és minden összekapcsolódik.

Beszéljen hangosan a termelékenység érdekében

Gyorsabban gondolkodunk, mint gépelünk, ezért rögzítjük az ötleteket, miközben azok kialakulnak, ahelyett, hogy elveszítenénk őket, miközben a billentyűzetet keressük.

Diktálja a frissítéseket kéz nélkül, miközben a ClickUp Brain MAX megtanulja a szókincsét az intelligens átírás érdekében

A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciója lehetővé teszi, hogy négyszer gyorsabban dolgozzunk, mert a gépelés korlátai nem lassítják le a gondolkodásunkat.

Csak kimondjuk, amit gondolunk, és gondolataink formázva és rendszerezve megjelennek a Brain MAX-ban.

Ráadásul az egyéni szótár biztosítja, hogy az AI felismerje az általunk használt neveket, szakszavakat és hivatkozásokat. „Q4 push”. „Bob API”. „A UX audit”. A rendszer pontosan azt írja le, amit mondunk, ahelyett, hogy fonetikusan értelmezné. Ez a különbség a diktálás újdonsága és a diktálás mint gondolkodás rögzítésének módja között.

Nézze meg, hogyan használja egyik felhasználónk a ClickUp Brain MAX-ot a leghatékonyabban:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, ahogyan több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. A leginkább az tűnik ki, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

Végezzen a valóságon alapuló kutatást

Minden nap információk alapján hozunk döntéseket, például arról, hogy mit csinálnak a versenytársaink és hogyan változnak a piacok. Ha ezek az információk helytelenek, akkor minden, ami ezekből következik, szintén helytelen. Ha nem tudja nyomon követni, honnan származnak az információk, akkor nem tudhatja, hogy helyesek-e.

*A ClickUp Brain MAX segítségével valós idejű webes betekintést nyerhet, minden válaszhoz átlátható hivatkozásokkal.

A Brain MAX átkutatja az internetet, és az eredményeket forrásmegjelöléssel adja vissza. Minden forrásra rákattinthat. Amikor kutatások alapján hozunk döntéseket, azokat visszakapcsoljuk a dokumentációnkhoz, hogy a csapat mind az információkat, mind a bizonyítékokat láthassa.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Keressen friss jelentéseket a távoli csapatok termelékenységi trendjeiről, és foglalja össze a legfontosabb megállapításokat a források megjelölésével.

Védje a koncentrációra szánt idejét

A koncentrációs időt ugyanúgy védjük, ahogyan a megbeszéléseket is. A ClickUp Plannerben található ClickUp Brain megtekinti az ütemtervét, megérti, mikor van szüksége mély munkára, és automatikusan lefoglalja azt az időt.

Hagyja, hogy a ClickUp Planner automatikusan blokkolja a prioritásos feladatokat, és dinamikusan igazítsa az ütemtervét

Ennél is fontosabb, hogy átütemezi az alacsonyabb prioritású feladatokat, hogy azok illeszkedjenek a védett fókuszblokkokhoz, így nem kell folyamatosan prioritásokat felállítania.

Ha valami sürgős feladat merül fel, és veszélyezteti a koncentrációját, a ClickUp Brain intelligensen átütemezi a feladatait, ahelyett, hogy egyszerűen csak betöltené őket egy összevissza naptárba. Megérti a függőségeket és a határidőket, így nem mozgatja el a holnapra esedékes feladatokat, és nem akadályozza más munkák elvégzését.

Az eredmény: zavartalan idő a valódi munkára.

Rögzítse a megbeszéléseket anélkül, hogy a jegyzetekbe kellene belemerülnie

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a feljegyzések rögzítéséhez, leírásához és a követő feladatok hozzárendeléséhez

Órákat töltünk megbeszéléseken, és még több órát azzal, hogy megpróbáljuk felidézni, mi történt. A legtöbbje nem marad meg. Valaki jegyzeteket írt, míg mindenki más nézte, ami azt jelenti, hogy a megbeszélés a beszélgetés helyett a dokumentálásról szólt. A megbeszélés után valakinek rendbe kell tennie a jegyzeteket, ki kell emelnie a teendőket, feladatokat kell létrehoznia és el kell osztania az információkat.

Ez órányi munka, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie.

A ClickUp AI Notetaker alkalmazása a hívás alatt fut, és mindent rögzít:

Jegyzetek, hogy pontosan megkereshesse, ki mit mondott

Intelligens összefoglalók, amelyek a hívás lényegét sűríti

A ClickUp Brain segítségével automatikusan hozzárendelt feladatokká alakítható cselekvési tételek

Mindez megjelenik a Dokumentumokban, így kapcsolódik a munkájához, ahelyett, hogy elszigetelten és feledésbe merülve maradna egy jegyzetalkalmazásban.

Hogyan használják csapataink a ClickUp Brain-t?

Íme, hogyan használjuk a ClickUp Brain-t nap mint nap a csapatainkban – a futtatott parancsok, a megoldott problémák és az elkerült munkák. 😌

Projektmenedzsment és operációs csapat

A ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt megtalálhatja a háttérben futó feladatokat

A hét elején PMO-csapatunk ugyanazt a parancsot futtatja: Keresse meg az Operations Space-ben azokat a feladatokat, amelyek 7 napnál régebben nem lettek frissítve, és két héten belül esedékesek.

Ezzel felismerhetők azok a feladatok, amelyeknél a munka megakadt. A múlt hónapban egy jogi felülvizsgálati feladat került elő, amely több mint egy hete érintetlenül hevert. A projektmenedzser azt hitte, hogy a jogi osztály már elvégezte, míg a jogi csapat azt hitte, hogy a projektmenedzserre várnak. Időben észrevettük a problémát, így a termék bevezetése a tervek szerint haladhatott tovább.

Mire használjuk a ClickUp Brain-t:

Heti vezetői összefoglalók készítése az Operations Space-ből

A több munkamenetet blokkoló függőségek azonosítása, mielőtt bárki észrevenné azokat.

A projektek állapotának összefoglalása a vezetői értékelésekhez

💡 Mi működik nálunk: PMO-nkban AI egyéni mezőket használunk, hogy időt takarítsunk meg és a projekteket a terv szerint haladjuk. Összefoglaló AI mezőt hozunk létre, amely automatikusan összefoglalja a feladatleírásokat, megjegyzéseket és alfeladatokat egy gyors áttekintés formájában.

Egy másik AI Field az alfeladatok és ellenőrzőlisták elemzésével követi nyomon az előrehaladást, így mindig tudjuk, hol tartunk egy feladatban, anélkül, hogy bármit is manuálisan frissítenünk kellene.

Azonnali feladatösszefoglalók és automatikus haladáskövetés az AI Custom Fields segítségével a ClickUp-ban

Marketing és kreatív csapat

Készítsen márkájához illeszkedő közösségi média bejegyzéseket (feliratokat és képeket) a ClickUp Brain segítségével

Kampányokat futtatunk blogtartalmak, közösségi média, e-mailek, fizetett hirdetések, események és partnerségek területén egyszerre. Amikor valaki megkérdezi, hogy „Mi a helyzet a webinárium-kampánnyal?”, közvetlenül a ClickUp Brain-t kérdezzük meg.

Hogyan használjuk AI marketing eszközünket:

A blogbejegyzésekhez fűzött visszajelzések összefoglalása, hogy az írók pontosan tudják, mit kell változtatniuk.

Kampányteljesítmény-adatok több forrásból egy koherens frissítésbe történő összegyűjtése

A legfontosabb tanulságok kivonása a bevezetés utáni visszatekintésekből a jövőbeli kampányok javítása érdekében

Kreatív csapatunk is használja a ClickUp Brain-t, hogy képeket generáljon közösségi bejegyzésekhez, blog fejlécéhez és kampányokhoz. Ha gyors koncepcióképre vagy hősgrafikára van szükségük, leírják, mire van szükségük, és a ClickUp Brain azonnal generálja azt.

Ez különösen hasznos a korai vázlatok, a különböző koncepciók A/B tesztelése esetén, vagy amikor helyőrző képekre van szükség a végleges tervek elkészültéig.

Termékcsapat

Tegyen fel a ClickUp Brainnek konkrét kérdéseket a műszaki dokumentációjával kapcsolatban

Termékmenedzsereink folyamatosan egyensúlyoznak az ügyfelek igényei, a technikai adósság, a stratégiai kezdeményezések és a csapat kapacitása között. A ClickUp Brain segít nekik felismerni a termékfejlesztési folyamat során megjelenő mintákat.

A ClickUp mesterséges intelligenciájára támaszkodnak a következő területeken:

Az értékesítési hívásokban, támogatási jegyekben és visszajelzési űrlapokban említett ügyfélproblémák összekapcsolása

A mérnöki csapat kapacitásának ellenőrzése a sprint munkára való elköteleződés előtt

A technikai dokumentáció összefoglalása , amikor meg kell érteniük a rendszer korlátait

A terv kidolgozásakor a következő kérdést teszik fel: Mutasd meg az elmúlt negyedévben az „enterprise-customer” címkével ellátott összes funkciókérés. A ClickUp Brain az ügyfelek visszajelzéseiből, az értékesítési jegyzetekből és a támogatási jegyekből merít, hogy megmutassa, mely problémák merülnek fel újra és újra.

Az elmúlt negyedévben kiderült, hogy több vállalati ügyfél is jobb SSO-vezérlést kért. Csapatunk ezeket a kéréseket külön-külön rögzítette, és nem vette észre, hogy mind ugyanarra az alapvető igényre utalnak. Prioritást adtunk nekik, megvalósítottuk őket, és azonnal visszajelzést kaptunk azoktól az ügyfelektől, akik pontosan erre vártak.

Értékesítési és ügyfélszolgálati csapat

Értelmezze, hogyan használja a ClickUp a ClickUp Brain-t, hogy az adatokat hasznosítható információkká alakítsa, elősegítve az okosabb döntéseket és a termelékenység növelését.

A ClickUp Brain segítségével egy pillanat alatt mindent megtudhat potenciális ügyfeleiről

Így minden potenciális ügyfél felhívása előtt az értékesítők a következőket kérik: Összegezzünk mindent, amit a [Cégnév]ról tudunk. A ClickUp Brain a feladatkommentekben, szinkronizált e-mailekben és naplózott interakciókban tárolt hívásjegyzetekből merít. Így egy perc alatt teljes körű tájékoztatást kapnak, ahelyett, hogy régi feladatokat kutatnának át és megpróbálnának emlékezni a részletekre.

Az értékesítési vezetők másképp használják. Megkérdezik: Mutassa meg a „Proposal Sent” (Elküldött ajánlat) mappában azokat az ügyleteket, amelyeknél az elmúlt 10 napban nem történt semmi. Ez pontosan megmutatja nekik, hol akadtak el az ügyletek: hiányzó beszerzési dokumentumok, elfeledett nyomon követések, hallgatag belső támogatók.

🔍 Tudta? Az 1960-as években a Procter & Gamble úttörő szerepet játszott a márkamenedzsment és a fogyasztói betekintés nyomon követésében. A „márkaembereik” rendszerezte, hogyan gyűjtötték és használták fel a csapatok a fogyasztói adatokat. Ez alapvetően a modern marketingelemzés születése volt, mielőtt a számítógépek megkönnyítették ezt a feladatot.

Mérnöki csapat

Mérnökeink folyamatosan félbeszakították egymást „gyors kérdésekkel” a rendszerek működéséről. Most már először a ClickUp Brain-t kérdezik.

Hogyan használja a mérnöki csapatunk:

A rendszer architektúrájának megértése anélkül, hogy zavarná a rendszert fejlesztő mérnököt

A korábbi incidensek jelentéseinek keresése és azok megoldásának módja

Átfogó sprint-összefoglalók készítése retrospektívákhoz

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy mutassa meg Önnek a ClickUp Listában található akadályokat

Incidensek esetén a következő kérdéseket teszik fel: Mutassa meg a [rendszer neve] rendszerrel kapcsolatos korábbi incidenseket és azok megoldását. A ClickUp Brain megjeleníti a korábbi incidensekkel kapcsolatos feladatokat, utólagos elemzéseket és a javítás részleteit. Nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenünk a hibaelhárítást, ami gyorsabb helyreállítást jelent.

A sprint retrospektívák során, ahelyett, hogy mindenkit megkérnénk, hogy idézze fel, mi történt két héttel ezelőtt, a ClickUp Brain segítségével összefoglaljuk, mi került kiszállításra, milyen akadályok merültek fel, és hol változott a sebesség. A retrospektívákra tényleges adatokkal érkezünk.

💡 Mi működik nálunk: Megnyitunk egy feladatot a ClickUp-ban, és megkérjük a Brain-t, hogy generáljon alfeladatokat. Ez egy világos, lépésről lépésre haladó tervet ad nekünk a sprintekhez vagy az incidensekhez, így nem kell egymást zavarnunk a részletek miatt. A ClickUp Brain segítségével világos, automatikusan generált alfeladatokhoz juthat a feladataidhoz

HR és People Ops csapat

A People Ops csapatunk a ClickUp Brain segítségével teszi hozzáférhetővé az információkat anélkül, hogy azok minden kérdésnél akadályt jelentenének.

A ClickUp Brain a következőképpen segít:

Az alkalmazottak kérdéseinek azonnali megválaszolása a szabályzatokkal, juttatásokkal és eljárásokkal kapcsolatban

A ténylegesen elvégzett munkák teljesítményértékelési adatainak összeállítása

A csapatok munkaterhelésének elemzése a felvételi döntések indoklásához

A ClickUp Brain segítségével biztosítsa, hogy az alkalmazottak azonnali választ kapjanak a sürgető kérdéseikre

Az új alkalmazottak közvetlenül a ClickUp Brain-hez fordulnak: Mi a szabadságolási szabályzat? vagy Hogyan nyújtsam be a költségjelentéseket? A rendszer a Docs alkalmazásban található alkalmazotti kézikönyvből merít, és a megfelelő űrlapokra irányítja őket. Az alkalmazottak azonnal választ kapnak, nem kell megvárniuk a HR válaszát.

Ráadásul a ClickUp előre elkészített ügynökei, mint például az Answers Agent, további támogatást nyújtanak azzal, hogy megválaszolják a ClickUp Chat csatornákon ismétlődően felmerülő kérdéseket. Amikor valaki megjelöli az ügynököt egy csevegési szálban, és a juttatásokról, a beilleszkedési lépésekről vagy a szerepkörrel kapcsolatos elvárásokról kérdez, az ügynök a kézikönyvből, a szabályzatokból vagy a feladatjegyzetekből származó pontos információkkal válaszol.

Adja vissza a csapatoknak értékes idejüket a ClickUp Answers Agent in Chat segítségével

Minden válasz tartalmazza az eredeti forrást, így a munkavállalók biztosak lehetnek abban, hogy a szabályzat helyes változatát kapják meg.

A teljesítményértékelési időszakban a vezetők a következőket kérik: Összegezze [alkalmazott neve] munkáját ebben a negyedévben, beleértve a befejezett projekteket, hozzájárulásokat és kapott visszajelzéseket. A ClickUp Brain összeállítja az összes feladatot, a teljesítményre vonatkozó megjegyzéseket és a csapatcsatornákon elhangzott dicséreteket.

A értékelések teljesebbé és objektívebbé válnak, mert a tényleges munkán alapulnak, és nem csak az elmúlt két hét eseményein.

💡 Mi működik nálunk: A ClickUp Brain segítségével könnyedén lefordítjuk és lokalizáljuk tartalmainkat. Ezenkívül HR-irányelvek, munkavállalói kézikönyvek, termékismertetők és ügyfél-bevezető anyagok fordítására is használjuk angol, francia, spanyol, portugál, német, olasz, svéd, holland, koreai, japán, kínai és arab nyelvekre, miközben megőrizzük a hangnemet, a jelentést és a formázást.

A ClickUp Brain integrálása a ClickUp funkciókkal

A ClickUp Brain munkánk középpontjában áll. Jelen van az egész munkaterületünkön, így minden információ közvetlenül beépül a munkánkba. 🔄

Feladatok automatizálása és AI-ügynökök

A valódi változás akkor következett be számunkra, amikor a ClickUp Brain átállt a dolgok megmutatásáról a dolgok tényleges elvégzésére.

Az alapvető automatizálással kezdtük, egyszerű „ha-akkor” szabályokkal, amelyek akkor működtek, ha a helyzetek pontosan illeszkedtek a kategóriákba. Aztán rájöttünk, hogy a legtöbb automatizálni kívánt feladat megkövetelte, hogy ténylegesen eldöntsük, mi legyen a következő lépés.

A ClickUp AI ügynökök figyelemmel kísérik a konkrét helyzeteket, és manuális beavatkozás nélkül cselekszenek.

Automatizálja a kontextust figyelembe vevő műveleteket a ClickUp Brain-be integrált AI ügynökök segítségével

Van egy ügynökünk, aki a vevői visszajelzések listáját kezeli. Amikor valaki kitölti az űrlapot, az ügynök elolvassa a megjegyzéseket, kitalálja, melyik kategóriába tartoznak, és feladatokat hoz létre a támogató csapat számára a további intézkedésekhez.

Egy másik ügynök minden sprint elején elindul. Összegyűjti az összes dokumentumot, amelyet csapatunk írt arról, amit építünk, kiválasztja a fontos részeket, és összefoglalót tesz közzé a csapat csatornáján, mielőtt bárki megérkezne a munkába.

Ez régebben a sprint tervezés első órája volt; most már az összefoglaló készen áll. Ezek az ügynökök azért működnek, mert megértik a kontextust.

Az AI-ügynök felépítése egy beszélgetéshez hasonlít. Megadjuk az ügynöknek, hogy mit keressen, mely információk fontosak, és milyen lépéseket tegyen. A kódolás nélküli építő segítségével a csapat bármely tagja technikai szakértelem nélkül beállíthat egy AI-ügynököt az adatok elemzéséhez.

Klipek átírása és összefoglalása

Folyamatosan rögzítünk klipeket a ClickUp-ban – mérnökök magyarázzák a technikai architektúrát, tervezők bemutatják a maketteket, termékmenedzserek demonstrálják a funkciókat, ügyfélszolgálati munkatársak osztják meg a hívásokból kapott visszajelzéseket.

Rögzítse minden részletet a ClickUp Brain automatikus átírási funkciójával a Clips alkalmazásban

A ClickUp Brain automatikusan leírja minden általunk létrehozott klipet. Minden képernyőfelvétel és hangklip kereshető szöveggé válik. Átnézhetjük a leiratot, ugorhatunk bizonyos időpontokra, és másolhatunk részleteket anélkül, hogy újra meg kellene néznünk az egész videót.

Mérnöki csapatunk klipeket rögzít, amikor a kódot vagy a rendszer architektúráját vizsgálja. A ClickUp Brain összefoglalja a legfontosabb pontokat, így a csapat tagjai 30 másodperc alatt elolvashatják az összefoglalót, és csak akkor nézik meg a teljes klipet, ha mélyebb kontextusra van szükségük.

A ClickUp Brain klipekről készített összefoglalói segítségével azonnal áttekintést kaphat

A ClickUp Brain potenciáljának maximális kihasználásához szükséges bevált gyakorlatok

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet csapatunk alkalmaz a ClickUp mesterséges intelligencia eszközeinek potenciáljának maximális kihasználása érdekében:

Hatékony utasítások mentése és újrafelhasználása: A következetesen jó eredményeket hozó utasításokat elmentjük jövőbeli felhasználás céljából, és megosztjuk a csapattal. A ClickUp Brain támogatja az újrafelhasználható utasításokat, így mindenki fenntarthatja a következetességet és időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok során.

Több interakció összekapcsolása: Csapatunk olyan folyamatokat tervez, ahol az egyik AI kimenete a következő feladat bemenetévé válik. Kezdeti ötleteket generálunk, megkérjük a ClickUp Brain-t, hogy értékelje azokat, majd az értékelés alapján finomítjuk őket. Ez tükrözi az emberi együttműködési folyamatokat gépi sebességgel.

Rendszeres felülvizsgálat és finomítás: Fontosnak tartjuk, hogy időről időre felülvizsgáljuk a meglévő ClickUp Brain utasításokat, munkafolyamatokat és AI-ügynököket. A folyamatos finomítás biztosítja, hogy az AI összhangban maradjon üzleti céljainkkal, és tükrözze csapatunk aktuális helyzetét.

Használja az AI-t stratégiai ördög ügyvédjeként: A csapat a stratégiák kidolgozása után arra kéri a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a hibákat, kockázatokat és vakfoltokat. Például tegye fel a kérdést: „Melyek a három legnagyobb okok, amelyek miatt ez kudarcot vallhat?”, hogy megerősítse az ötleteket a megvalósítás előtt.

Próbálja ki az időbeli promptingot a forgatókönyv-tervezéshez: Különböző jövőbeli forgatókönyveket modellezünk azzal, hogy megkérdezzük a ClickUp Brain-t: „Hogyan teljesítene ez a stratégia, ha a gazdasági feltételek romlanának a harmadik negyedévben?” Ez az előretekintő megközelítés segít nekünk rugalmasabb stratégiák kidolgozásában.

Hagyjuk, hogy az AI legyen a személyes elfogultság-detektorunk: Ezután megkérjük a ClickUp Brain-t, hogy azonosítsa a rejtett feltételezéseket, kognitív elfogultságokat és logikai tévedéseket. Az AI objektív tükörré válik azoknak a mentális csapdáknak, amelyek gyakran szabotálják az emberi ítélőképességet.

Optimalizálja a szerepkörökön alapuló hozzáférést: Csapatunk felülvizsgálja és módosítja a csapat jogosultságait a ClickUp Brainben, biztosítva, hogy mindenki hatékonyan tudja használni a mesterséges intelligenciát. Gondoskodunk arról, hogy az adminisztrátorok/tulajdonosok teljes hozzáféréssel rendelkezzenek, míg a vendégek/korlátozott jogosultságú tagok számára a biztonság és a munkafolyamatok konzisztenciája érdekében megfelelő korlátozások maradjanak érvényben.

Összekapcsolja a pontokat (+ az adatokat) a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain-t úgy alakítottuk ki, hogy úgy gondolkodjon, ahogy mi. Minden nap segít nekünk meglátni, amit az ösztöneink figyelmen kívül hagynak, és amit a csapatainknak szükségük van, mielőtt megkérdeznék. Nem pazaroljuk az időt táblázatok elemzésével vagy frissítések keresésével; beszélünk a ClickUp Brain-nel, és ő fontos válaszokkal reagál.

Számunkra az AI a munka lélegzete. Felismeri a mintákat, mielőtt azok problémává válnának, felületre hozza a döntéseket élesítő betekintéseket, és valós időben összekapcsolja a beszélgetéseket a kontextussal. Amikor egy bevezetést tervezünk, egy sprintet zárunk le, vagy egy ilyen blogbejegyzést írunk, a ClickUp Brain minden döntés mögött ott áll, hogy szervezzen, finomítson és emlékeztessen.

Minden feladat, megjegyzés és beszélgetés megtanítja a rendszernek, hogyan gondolkodunk és mit jelent számunkra a minőség. A ClickUp Brain és a Brain MAX a munkánkon keresztül tanul, és ezt a tanulást élesebb fókusszal és gyorsabb áttekinthetőséggel adja vissza.

Ha szeretné megtapasztalni, milyen az, amikor a munka Önnel együtt tanul, regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A ClickUp Brain a világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny, AI-alapú asszisztense, amely a ClickUp-ba van beépítve. Segít Önnek kérdések megválaszolásában, információk összefoglalásában, jelentések készítésében és feladatok automatizálásában a munkaterületén található adatok felhasználásával. A munkaterületén bárhol, ahol feladatok fogadhatók, például feladatok, csevegések, helyfejlécek vagy az eszköztár segítségével léphet kapcsolatba vele, és azonnali, kontextusérzékeny betekintést és műveleteket biztosít.

A ClickUp Brain elemzi a csapat munkaterhelését, és jelzi, ha valaki túlterhelt vagy alulhasznosított. Javasolhatja a feladatok újraelosztását, hogy mindenki kezelhető munkaterheléssel rendelkezzen, segítve ezzel a csapat egyensúlyának és termelékenységének fenntartását.

Igen. A ClickUp Brain képes azonosítani a trendeket és jelölni azokat a feladatokat vagy projekteket, amelyek késedelmet szenvedhetnek, azáltal, hogy elemzi a késedelmes elemeket, a frissítések hiányát vagy a szűk keresztmetszeteket. Ez lehetővé teszi, hogy intézkedjen, mielőtt a késedelmek nagyobb problémákká válnának.

AI-alapú kártyákat adhat hozzá a műszerfalához, amelyek valós idejű összefoglalókat, projektfrissítéseket és a ClickUp Brain által generált vezetői áttekintéseket jelenítenek meg. Ezek a kártyák automatikusan frissülnek, és testreszabhatók, hogy a szükséges információkat mutassák.

Igen. Testreszabhatja a promptokat, a műszerfal kártyákat és a jelentéseket, hogy az egyes csapatok számára legfontosabb adatokra és betekintésekre összpontosítson. Ez biztosítja, hogy minden csapat releváns, hasznosítható információkat kapjon, amelyek az ő igényeikhez vannak igazítva.