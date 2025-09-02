A legkiválóbb mesterséges intelligencia-ügynökök az adatelemzéshez az okosabb betekintés érdekében

🔎 Tudta? A világ adatainak 90%-a mindössze két év alatt, 2022 és 2024 között keletkezett, és 2025-re további 150%-os növekedés várható. Ez nem csak egy statisztikai adat, hanem egy figyelmeztető jelzés.

Minden másodpercben a vállalkozások, az ügyfelek és a rendszerek hatalmas mennyiségű adatot generálnak. De a megfelelő eszközök nélkül ez csak zaj. A hagyományos adatelemzési módszerek nehezen tudnak lépést tartani, így az információk áttörések helyett inkább akadályokat jelentenek.

Az adatelemzéshez használt AI-ügynökök forradalmasítják a területet. Automatizálják az unalmas feladatokat, azonosítják a mintákat, és a nyers adatokat hasznos információkká alakítják, így segítve Önt abban, hogy gyorsabban hozzon okosabb döntéseket. Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk az adatelemzést forradalmasító legjobb AI-alapú eszközöket.

A legjobb AI adatelemző ügynökök áttekintése

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp • Autopilot ügynökök az automatizált adatelemzéshez • Dashboardok és több mint 15 nézet a vizualizáláshoz • Előre elkészített elemzési sablonok • Többmodellű AI-hozzáférés A legjobb megoldás minden csapat számára (magánszemélyek, kkv-k, nagyvállalatok), akiknek AI-alapú projektmenedzsmentre és adatelemzésre van szükségük egy munkaterületen belül. Ingyenes csomag elérhető; Vállalati: Egyedi árazás IBM Cognos Analytics • Egységes strukturált és strukturálatlan adatok• AI-alapú mintázatfelismerés• Szerepkörökön alapuló hozzáférés és megfelelőségi ellenőrzés• Hibrid telepítési rugalmasság A legjobb megoldás közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára, akik üzleti intelligencia jelentésekre és vállalati szintű biztonságra van szükségük. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 10,60 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Tableau AI • Automatizált anomália-felismerés • Prediktív elemzés és szimulációk • Adat-előfeldolgozás és -tisztítás • CRM és munkafolyamat-integráció Ideális adatelemzők és üzleti csapatok számára, akik interaktív vizualizációra és valós idejű irányítópultokra van szükségük. Ingyenes próba elérhető; egyedi árazás ChatGPT • Hosszú jelentések összefoglalása • Természetes nyelvű kérdések és válaszok • Python szkriptek generálása • Rejtett betekintések brainstormingja A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akiknek mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzésre van szükségük, de nem rendelkeznek irányítópulttal. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hó; vállalati csomag: egyedi árazás Polymer AI • 8+ dinamikus widget az elemzéshez • Több adatkészlet összehasonlítása • Biztonságos API-alapú hozzáférés • Egyedi márkajelzés a műszerfalakhoz A legjobb megoldás az e-kereskedelem, az értékesítés és a marketing csapatok számára, akiknek dinamikus termékelemzésre van szükségük. A fizetős csomagok ára 50 dollártól kezdődik havonta; Enterprise API: egyedi árazás DataRobot • Automatizált gépi tanulás (AutoML)• Optimalizálja a modell kiválasztását és teljesítményét• Automatizált adat-előfeldolgozás• Felhőben, helyszínen, hibrid környezetben történő telepítés A legjobb megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek saját adatelemző csapattal, és automatizált gépi tanulásra és prediktív modellezésre van szükségük. Ingyenes próba elérhető; egyedi árazás KNIME • Nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálás • Előre elkészített munkafolyamat-sablonok • Integrálható Python, R és Java programokkal • Automatizálja a teljes gépi tanulási életciklust A legjobb megoldás azoknak az adatelemzőknek és elemzőknek, akik az open source, kódmentes vagy alacsony kódszükségletű adatelemzési munkafolyamatokat részesítik előnyben. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 99 USD/hó áron; vállalati csomag: egyedi árazás Qlik • Valós idejű adatszinkronizálás a források között • Asszociatív elemzés a rejtett minták feltárásához • Természetes nyelvű lekérdezések támogatása • Rugalmas telepítés (felhő/hibrid) A legjobb megoldás valós idejű elemzéseket és asszociatív kutatásokat igénylő vállalatok és BI-csapatok számára. Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 200 USD/hó áron; vállalati csomagok: egyedi árazás Snowflake AI Data Cloud • Skálázható, többfelhőalapú adattárolás • AI-alapú munkaterhelés-optimalizálás • ML-munkaterhelések automatikus skálázása • Strukturált és strukturálatlan adatok támogatása A legjobb megoldás nagyvállalatok számára, amelyek felhőalapú, AI-alapú adattárolásra szorulnak. Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 2 dollár/kredit áron; vállalati csomagok: egyedi árak RapidMiner • Prediktív elemzés és automatizálás • Digitális iker szimulációk • Ügyfélszegmentálás • Az AI segítségével lebontja az adatsilókat A legjobb megoldás közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára, akiknek prediktív modellezésre és AI-vezérelt döntéshozatalra van szükségük. Ingyenes próba elérhető; egyedi árazás

Mit kell keresnie az adatelemzéshez szükséges mesterséges intelligencia ügynökökben?

🔎 Tudta? Az AI-ügynökök várhatóan a nagyvállalatok adatelemzési feladatait több mint 80%-ban fogják ellátni, szemben a 2021-es 20%-kal. Ez néhány év alatt négyszeres növekedést jelent!

Az adatelemzéshez használt AI-ügynökök fejlett, többügynökös rendszerek, amelyek gépi tanulás (ML), nagy nyelvi modellek (LLM) és természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével nagy mennyiségű nyers adatfolyamot alakítanak valós idejű, prediktív betekintéssé.

De nem minden AI-alapú big data eszköz nyújt ugyanolyan értéket. Ha maximalizálni szeretné befektetését, összpontosítson az alábbi kulcsfontosságú szempontokra:

Valós idejű betekintés: Válasszon olyan AI ügynököt, amely automatizálja a manuális adatfeldolgozást és élő frissítéseket biztosít. Ez különösen fontos a pénzügyi, kiberbiztonsági és e-kereskedelmi szektorokban, ahol akár egy másodperc késés is több millió veszteséget jelenthet.

Több forrásból származó adatok integrálása: bontsa le az adatsilókat. A legjobb AI-ügynökök több adatforrásból, például felhőalapú adatbázisokból, CRM-ekből, BI-eszközökből és API-kból gyűjtik az információkat, így 360°-os hozzáférést biztosítva az adatokhoz.

Fejlett adatvizualizáció: Tapasztalja meg az adatokat úgy, ahogy még soha! Az AI-alapú irányítópultok a nyers számokat és szövegeket interaktív diagramokká, hőtérképekké és jelentésekké alakítják. Ezzel Tapasztalja meg az adatokat úgy, ahogy még soha! Az AI-alapú irányítópultok a nyers számokat és szövegeket interaktív diagramokká, hőtérképekké és jelentésekké alakítják. Ezzel a kvantitatív és kvalitatív adatelemzés könnyedén elvégezhetővé válik.

NLP-képességek: Végezzen komplex elemzési feladatokat egyszerű, természetes nyelvű lekérdezésekkel. Tegyen fel kérdéseket egyszerű angol nyelven („Hogyan alakultak a harmadik negyedévi értékesítéseink a második negyedévhez képest?”) és kapjon azonnali, emberhez hasonló válaszokat, kódolás nélkül.

Skálázhatóság: Elemezzen több ezer (vagy milliárd) adatpontot! Válasszon olyan AI-ügynököt, amely alkalmazkodik vállalkozása növekedéséhez, hasonlóan az Amazon infrastruktúrájához, amely naponta Elemezzen több ezer (vagy milliárd) adatpontot! Válasszon olyan AI-ügynököt, amely alkalmazkodik vállalkozása növekedéséhez, hasonlóan az Amazon infrastruktúrájához, amely naponta 12 millió megrendelést kezel.

Prediktív elemzés: Túlmutasson a korábbi értékesítési adatokon! A legjobb AI-ügynökök előrejelzik a jövőbeli trendeket, felismerik az anomáliákat és optimalizálják a készleteket az okosabb üzleti döntések érdekében.

Együttműködési funkciók: Az információkat tegye cselekvéssé. A megosztott irányítópultok, a valós idejű megjegyzések és a jelentések megosztása lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt és a csapatmunkát minden részlegen.

Robusztus biztonság: Védje adatai integritását és hírnevét. A GDPR, HIPAA és SOC-2 előírásoknak megfelelő AI eszközök vállalati szintű titkosítást biztosítanak, megvédve az érzékeny információkat a biztonsági résekkel és a kiberfenyegetésekkel szemben.

🧠 Ne feledje: az AI nem csak az adatok feldolgozásáról szól, hanem a viselkedés előrejelzéséről is. A Netflix például AI-vezérelt adatelemzést használ, hogy előre jelezze, mit fognak a felhasználók legközelebb nézni, és valós időben személyre szabja az ajánlásokat, hogy fenntartsa az érdeklődésüket. Az adatelemzéshez használt AI-ügynökökkel felfedezheti minden kattintás, megtekintés és konverzió mögött rejlő okokat! És itt kezdődik az igazi, adatokon alapuló siker!

A 10 legjobb AI-ügynök az adatelemzéshez

A nyers adatok valós idejű, hasznosítható információkká alakítása időt és erőfeszítést igényel. Az AI segítségével ez gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Mielőtt bemutatnánk a legjobb eszközöket, íme egy rövid áttekintés arról, hogyan lehet az AI-t felhasználni az adatelemzéshez:

Automatizálja az adatok gyűjtését több forrásból, hogy átfogó, kiváló minőségű bemeneti adatokat kapjon.

Javítsa ki az inkonzisztenciákat és egyszerűsítse az információkat a megbízható valós idejű adatelemzés érdekében.

Készítsen élő jelentéseket, amelyek javítják az adatok hozzáférhetőségét és felgyorsítják a döntéshozatalt.

Készen áll arra, hogy felfedezze a legkiválóbb AI adatelemző ügynököket, amelyek mindezt lehetővé teszik? Akkor vágjunk is bele!

1. ClickUp (A legjobb adatvezérelt, AI-alapú projektmenedzsmenthez)

Kezdje el az adatok elemzését a ClickUp AI segítségével! A ClickUp úgy működik, mint az adatok másodpilótája, segítve Önt abban, hogy a nyers számokból olyan döntéseket hozzon, amelyek valóban eredményeket hoznak.

Bármely eszköz képes számokat feldolgozni. De csak néhányuk képes azokat intelligens, gyorsabb és hatékonyabb döntések kontextusába helyezni.

Pontosan ebben tűnik ki a ClickUp. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen egyesíti a csapatokat, a folyamatokat és az adatokat. Használhatja kritikus KPI-k nyomon követésére, a munkafolyamatok optimalizálására és az üzleti eredmények szempontjából fontos adatok valós idejű vizualizálására.

A ClickUp újragondolja az adatelemzés fogalmát a ClickUp Autopilot Agents segítségével – ezek olyan AI-társak, akik nemcsak támogatják a munkáját, hanem el is végzik azt Ön helyett. Gondoljon rájuk úgy, mint a munkaterületén belül proaktív operátorokra, akik a ClickUp Brain AI rétegét használják az adatok elemzésére, összefoglalására, sőt, azok feldolgozására is, majd az eredményeket közvetlenül cselekvésbe fordítják.

Elemezze és foglalja össze az adatokból nyert betekintéseket – a ClickUp Brain másodpercek alatt megadja a legfontosabb következtetéseket

Így működik: feltölt egy friss értékesítési adatsort a ClickUpba. Ahelyett, hogy manuálisan számolgatna, bekapcsolódik az egyéni Autopilot ügynök. Ez futtat egy Python szkriptet (amelyet a Brain generál, ha Önnek nincs ilyenje), megtisztítja az adatokat, és kivonja a legfontosabb információkat.

Ezután egy egyszerű nyelvű összefoglalót helyez el a vonatkozó ClickUp feladatba, alfeladatokat hoz létre a további vizsgálatokhoz, és jelzi a csapatának az anomáliákat. Végül az ügynök az eredményeket egy ClickUp irányítópultra helyezi, ahol a KPI-k valós időben frissülnek, hogy a vezetőség áttekintse őket.

Válasszon a kész ügynökök közül, vagy hozzon létre saját ügynököt a ClickUp-ban az adatelemzési munkafolyamatok automatizálásához

A ClickUp Dashboards egyszerűbbé és érdekesebbé teszi az adatok vizualizálását. Figyelje a ROI-t, mérje fel a várható trendeket, állítson be anomália-riasztásokat, vagy mélyedjen el a legfontosabb mutatókban – anélkül, hogy unalmas táblázatok korlátoznák.

Az adatok elemzéséhez igazítsa a vizualizációkat – értékelje a marketing teljesítményét, a projekt előrehaladását, a költségtervezést és a csapat munkaterhelését a ClickUp Dashboards segítségével

Akár átfogó képet, akár mélyreható elemzést szeretne, a ClickUp több mint 15 nézetével ez könnyen megvalósítható. És a legjobb az egészben? Nem kell az adatelemzési folyamatot a nulláról kezdenie!

A ClickUp előre elkészített elemzési sablonjai komplex adatkészleteket strukturált, könnyen olvasható jelentésekké alakítanak, így órákat spórolhat meg a kézi munkával. Nézze meg ezeket a sablonokat, hogy előnyt szerezzen:

ClickUp Analytics jelentéssablon: Könnyedén vizualizálja a legfontosabb adatokat. Azonosítsa a trendeket, fedezze fel a rejtett mintákat, és vizualizálja a legfontosabb mutatókat intuitív grafikonokkal és táblázatokkal.

ClickUp adatelemzési jelentés sablon: Előrejelzés az értékesítésről, üzleti teljesítmény figyelemmel kísérése vagy nagy mennyiségű adat feldolgozása egyedi állapotok, mezők és dinamikus nézetek segítségével.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX, az asztali AI-társával nem korlátozódik egyetlen AI-modellre – a lekérdezéseket több modell (GPT, Claude, Gemini és mások) között is továbbíthatja, hogy gazdagabb, pontosabb betekintést nyerjen. Ez igazán akkor jön jól, ha olyan összekapcsolt alkalmazásokból származó adatokat elemzünk, mint a Google Sheets, a HubSpot vagy a Slack. A Brain például lekérheti az ügyfél-elkötelezettségre vonatkozó adatokat a HubSpotból, összevetheti a kampánykiadásokat a Sheetsből, és egyszerű nyelven összefoglalhatja a trendeket. A különböző modellek erősségeinek kihasználásával – az egyik a következtetéshez, a másik az összefoglaláshoz – mélyebb, megbízhatóbb elemzést kaphat az AI terjedése nélkül. Váltson a legjobb AI modellek között a ClickUp-on belül a Brain MAX segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson fel célokat, kövesse nyomon az előrehaladást és mérje a sikert a ClickUp Goals segítségével – így biztosítva, hogy minden releváns adatpont cselekvésre ösztönözze.

Használja a ClickUp Forms alkalmazást strukturálatlan és strukturált adatok gyűjtésére az ügyfélszolgálati interakciókból, a felhasználói visszajelzésekből és egyéb üzleti adatforrásokból.

Szegmentálja az ügyfeleket a tranzakciós adatok, az elkötelezettség szintje és a korábbi minták alapján, hogy optimalizálja a visszajelzések gyűjtését az átfogó elemzéshez.

Dokumentálja az adatok előfeldolgozását és a statisztikai elemzési munkafolyamatokat a ClickUp Docs segítségével, hogy az adatok hozzáférhetősége megmaradjon.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet kezdők számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 áttekintés kiemeli:

Az elmúlt néhány évben a Clickup-ot használtam elsődleges szervezési eszközként. Ez lehetővé tette számomra az adatelemzést, amellyel pénzt takarítottam meg és jobb döntéseket hoztam, integráltam a csapataimat és felelősségre vonhatóságot teremtettem, kevesebb, de hatékonyabb és boldogabb emberrel vezettem a vállalatot, és végül okosabban növekedtem és kreatívabban gondolkodtam, hogy megoldjak sok olyan problémát, amely sok időt és pénzt igényelt volna!

Az elmúlt néhány évben a Clickup-ot használtam elsődleges szervezési eszközként. Ez lehetővé tette számomra az adatelemzést, amellyel pénzt takarítottam meg és jobb döntéseket hoztam, integráltam a csapataimat és felelősségre vonhatóságot teremtettem, kevesebb, de hatékonyabb és boldogabb emberrel vezettem a vállalatot, és végül okosabban növekedtem és kreatívabban gondolkodtam, hogy megoldjak sok olyan problémát, amely sok időt és pénzt igényelt volna!

🎥 P. S. Szeretne saját ClickUp Autopilot ügynököt beállítani az adatelemzéshez? Ez az oktatóanyag segíthet:

2. IBM Cognos Analytics (a legjobb üzleti intelligencia jelentésekhez)

via IBM

Az IBM Cognos Analytics automatizált jelentéskészítéssel alakítja át a nyers adatokat mesterséges intelligenciával támogatott üzleti intelligenciává. Képessége, hogy megértse és válaszoljon a természetes nyelvű lekérdezésekre, vonzóvá teszi mind az adatelemzők, mind az üzleti felhasználók számára.

Akár adatokat elemz, akár műveleteket optimalizál, akár bevételt jelez előre, a Cognos egyszerűsíti a döntéshozatalt azáltal, hogy automatizálja a feltárást és a vizualizációt. A drag-and-drop műszerfal-készítő megszünteti az unalmas beállításokat, míg a vállalati szintű biztonság védi az adatait.

Az IBM Cognos Analytics legjobb funkciói

Egységesítse a strukturált és strukturálatlan adatforrásokat egyetlen megbízható forrásba

Használja az AI-alapú mintázatfelismerést a hatékonysági hiányosságok felismerésére, mielőtt azok súlyosbodnának.

Vezessen be szerepköralapú hozzáférés-vezérlést, SSO hitelesítést és AI-vezérelt megfelelőségi ellenőrzést az érzékeny adatok védelme érdekében.

Telepítse helyben, a felhőben vagy hibrid megoldásként – minimális átalakítással.

Az IBM Cognos Analytics korlátai

Az árak magasak a kisebb vállalkozások vagy a szűkös költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

Rendkívül nagy vagy összetett adatkészletek esetén feldolgozási késleltetés léphet fel.

IBM Cognos Analytics árak

Standard: 10,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 42,40 USD/hó felhasználónként

IBM Cognos Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak az IBM Cognos Analyticsről a valós felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a különböző forrásokból származó adatokat, és személyre szabott jelentéseket készítsen, amelyeket valós időben megoszthat... Licencének költsége magasabb, mint a hasonló platformoké. A tanulási görbe meredek, és a felhasználói felületen még sok a fejlesztési lehetőség.

Lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a különböző forrásokból származó adatokat, és személyre szabott jelentéseket készítsen, amelyeket valós időben megoszthat... Licencének költsége magasabb, mint a hasonló platformoké. A tanulási görbe meredek, és a felhasználói felületen még sok a fejlesztési lehetőség.

💡Profi tipp: Kombinálja az IBM Cognos-t az AI-alapú prediktív elemző szoftverrel, hogy mélyebb betekintést nyerjen a feltáró adatelemzésből, a hangulatelemzésből és a statisztikai modellezésből – ezáltal megalapozottabb, adatalapú döntéseket hozhat!

3. Tableau AI (A legjobb interaktív adatvizualizációhoz és irányítópultokhoz)

via Tableau AI

A listánk következő eleme a Tableau, amely az adatvizualizációhoz legalkalmasabb mesterséges intelligencia eszközök között megbízható névnek számít. A Tableau nem csupán egyszerűen értelmezhető táblázatokkal és grafikonokkal egyszerűsíti az adatokat, hanem segít felfedezni az adatokban rejlő rejtett mintákat is. Használja trendek azonosítására és adatokon alapuló előrejelzések készítésére interaktív irányítópultokkal.

Mi különbözteti meg a többitől? A Tableau Pulse, egy valós idejű riasztási rendszer, amely azonnal értesíti Önt a legfontosabb üzleti mutatók változásáról. Korán észlelje a rendellenességeket, gyorsabban reagáljon és előzze meg a kockázatokat – mindezt az Einstein Trust Layer segítségével biztosítva az adatok biztonságát.

A Tableau legjobb funkciói

Az automatizált mintázatfelismerés és anomália-riasztások segítségével valós időben észlelheti a trendeket.

Modellezze a jövőbeli forgatókönyveket prediktív elemzések és „mi lenne, ha” szimulációk segítségével.

Használja adat-előfeldolgozó ügynökként a nyers adatkészletek tisztításához, strukturálásához és optimalizálásához az elemzéshez.

Integrálja az információkat könnyedén a CRM-rendszerekbe, jelentésekbe és üzleti munkafolyamatokba.

A Tableau korlátai

A nagy fájlok betöltése időbe telik, és néha a szoftver összeomlását okozhatják.

A licencelési költségek nagyobb csapatok vagy fejlett telepítések esetén összeadódnak.

A Tableau AI árai

Tableau Viewer: Egyedi árazás

Tableau Explorer: Egyedi árazás

Tableau Creator: Egyedi árazás

Tableau AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a Tableau AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó így osztja meg tapasztalatait:

Intuitív és rendkívül interaktív módszert kínál az adatok vizualizálására. A drag-and-drop felület segítségével komplex irányítópultok is könnyen létrehozhatók, anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre lenne szükség. A több adatforráshoz való csatlakozás jelentős előnyt jelent, a hatékony vizualizációs képességek pedig világos és informatív adatbemutatást tesznek lehetővé.

Intuitív és rendkívül interaktív módszert kínál az adatok vizualizálására. A drag-and-drop felület segítségével komplex irányítópultok is könnyen létrehozhatók, anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre lenne szükség. A több adatforráshoz való csatlakozás jelentős előnyt jelent, a hatékony vizualizációs képességek pedig világos és informatív adatbemutatást tesznek lehetővé.

4. ChatGPT (A legjobb AI-alapú adatelemzéshez)

via ChatGPT

A ChatGPT olyan, mintha egy adatelemző állna rendelkezésre. Segít az adatok feltárásában, értelmezésében és finomításában természetes beszélgetés útján. Ahelyett, hogy a műszerfalakat böngészné vagy bonyolult lekérdezéseket írna, egyszerűen tegyen fel kérdéseket közérthető nyelven, és azonnali, hasznosítható betekintést kap.

Akár hosszú jelentéseket foglal össze, akár új trendeket kutat, akár Python szkripteket generál az adatfeldolgozáshoz, a ChatGPT automatizálja a rutinmunkát, így Ön az optimális, adatalapú döntések meghozatalára koncentrálhat.

A ChatGPT legjobb funkciói

Hosszú jelentéseket másodpercek alatt összefoglalhat – nincs szükség kézi válogatásra vagy technikai szakértelemre.

Fordítsa le a komplex adatkészleteket világos, könnyen érthető betekintéssé!

Fedezze fel a rejtett trendeket és összefüggéseket az AI-vezérelt brainstorming segítségével!

Tegyen fel nyitott kérdéseket, és kapjon azonnali, adatokkal alátámasztott ajánlásokat!

A ChatGPT korlátai

Esetenként hihetőnek tűnő, de helytelen információkat generálhat.

Nincs beépített irányítópult és közvetlen adatmegjelenítés

ChatGPT árak

Plusz: 20 USD/hó

Csapat: 25 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Több hónapos fizető előfizetőként naponta többször is használtam a ChatGPT-t, többek között Python kód írásához. Adatelemzési képességei, különösen ha összekapcsoljuk azokat a komplex diagramok és képek értelmezésére és magyarázására való képességével, kiváló eszközzé teszik a domain-specifikus témák tanulásához és megértéséhez.

Több hónapos fizető előfizetőként naponta többször is használtam a ChatGPT-t, többek között Python kód írásához. Adatelemzési képességei, különösen ha összekapcsoljuk azokat a komplex diagramok és képek értelmezésére és magyarázására való képességével, kiváló eszközzé teszik a domain-specifikus témák tanulásához és megértéséhez.

5. Polymer AI (A legjobb dinamikus adat-hozzáférhetőség és termékelemzéshez)

via Polymer

Nehéz értelmezni az ügyféladatokat? A Polymer AI megkönnyíti a termékelemzést az e-kereskedelmi, marketing és értékesítési csapatok számára. Segít nyomon követni a felhasználói viselkedést, az értékesítési teljesítményt és a piaci trendeket valós időben.

A hagyományos BI eszközökkel ellentétben a Polymer AI egyszerűsíti az adatelemzést: töltsön fel egy adatkészletet vagy csatlakoztasson egy forrást, és az AI mindent elrendezi Ön helyett!

Meg kell osztania az információkat? Ágyazza be a Polymer irányítópultokat közvetlenül webhelyekbe, alkalmazásokba vagy prezentációkba a csapatokkal vagy külső érdekelt felekkel való zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Polymer AI legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 8 dinamikus widgethez, beleértve oszlopdiagramokat, hőtérképeket és idősoros grafikonokat a mélyebb betekintés érdekében.

Hasonlítsa össze és elemezze több adatkészletet egymás mellett, hogy az üzleti mutatókat egy helyen egyesítse.

Kezelje a felhasználói jogosultságokat biztonságos API-n keresztül, biztosítva, hogy csak a megfelelő személyek férhessenek hozzá a kritikus adatokhoz.

Testreszabhatja a felületet márkájának logóival, színeivel és betűtípusaival a zökkenőmentes élmény érdekében.

A polimerek korlátai

Az interfész első használatkor túlterhelőnek tűnhet.

Használhatná a szélesebb sablonkönyvtárat

Polimer árak

Starter: 50 USD/hó szerkesztőnként

Pro: 100 USD/hó szerkesztőnként

Csapatok: 250 USD/hó 3 szerkesztőnként

API-hozzáférés: Egyedi árak 500 USD/hó-tól

Polymer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Polymerről a valós felhasználók?

Közvetlenül egy G2-es értékelésből:

A Polymer felhasználóbarát és intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan elemezzem az adataimat. Imádom, hogy képes elemezni a táblázatkezelő cellákban található tömböket, ami Excelben vagy Google Sheetsben nem lehetséges. Az új dashboard funkciójuk segítségével gyönyörű dashboardokat készíthetek, amelyeket gyorsan összeállíthatok és megoszthatok.

A Polymer felhasználóbarát és intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan elemezzem az adataimat. Imádom, hogy képes elemezni a táblázatkezelő cellákban található tömböket, ami Excelben vagy Google Sheetsben nem lehetséges. Az új dashboard funkciójuk segítségével gyönyörű dashboardokat készíthetek, amelyeket gyorsan összeállíthatok és megoszthatok.

📮ClickUp Insight: Felmérésünkből kiderült, hogy a válaszadók 62%-a olyan beszélgetős AI-eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude, tartalomgenerálás, adatelemzés és egyéb feladatok elvégzéséhez. Azonban a folyamatos lapváltás az AI-nek feltett kérdésekhez adó- és kontextusváltási költségekkel jár, ami lassítja a munkát. A ClickUp Brain segítségével ez nem lehetséges! A program közvetlenül a munkaterületébe van beépítve, megérti a sima szöveges utasításokat, és a munkafolyamat megszakítása nélkül ad feladatspecifikus válaszokat. A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét! 🚀

6. DataRobot (A legjobb automatizált gépi tanuláshoz és prediktív modellezéshez)

via DataRobot

Nincs megbízható adatelemző csapata? Semmi gond! A DataRobot egy automatizált gépi tanulási (AutoML) megoldás, amely technikai szakértelem nélkül is segít AI-modellek építésében, tesztelésében és bevezetésében.

A pénzügyi előrejelzéstől és a csalások felderítésétől az ellátási lánc optimalizálásáig a DataRobot automatizálja a mesterséges intelligencia teljes életciklusát, segítve a vállalkozásokat az információk kinyerésében, a kockázatok csökkentésében és a hatékonyság javításában.

A DataRobot legjobb funkciói

Több algoritmus és hiperparaméter tesztelésével optimalizálja a modell teljesítményét, hogy megtalálja az adatokhoz leginkább illeszkedőt.

Automatizálja a modellek építését a kézi lépések kiküszöbölése érdekében, ezzel felgyorsítva a fejlesztési folyamatot.

Használja ki az AutoML képességeit az adat-előfeldolgozás, a jellemzők kidolgozása és a modellválasztás optimalizálásához.

Telepítsen modelleket felhőalapú, helyszíni vagy hibrid környezetekbe minimális erőfeszítéssel.

A DataRobot korlátai

Nagy adatfeldolgozási teljesítményt igényel, ami lassíthatja a rendszer teljesítményét.

A 100 GB-os teljes és az adatkészletenkénti 11 GB-os korlát nagy léptékű adatelemzés esetén korlátozó lehet.

A DataRobot árai

Egyedi árazás

DataRobot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DataRobotról a valós felhasználók?

Íme egy G2 felhasználó véleménye:

Ez egy automatizált technológia, amely segít az adatok előfeldolgozásában, a legjobb modell kiválasztásában és még a hiperparaméterek beállításában is. Időmegtakarítást jelent és nagy adatmennyiségeket is képes kezelni.

Ez egy automatizált technológia, amely segít az adatok előfeldolgozásában, a legjobb modell kiválasztásában és még a hiperparaméterek beállításában is. Időmegtakarítást jelent és nagy adatmennyiségeket is képes kezelni.

➡️ További információ: Projektmenedzsment irányítópult példák és sablonok

7. KNIME (A legjobb nyílt forráskódú adattudományi és munkafolyamat-automatizálási megoldás)

via KNIME

A KNIME egyszerűsíti az adatintegrációt, a munkafolyamatok automatizálását és a gépi tanulást egy nyílt forráskódú, kódolásmentes/alacsony kódolási igényű megközelítéssel. Adattudósok, elemzők és üzleti csapatok számára készült, és lehetővé teszi a felhasználók számára az adatkezelési munkafolyamatok létrehozását, automatizálását és méretezését.

Az AutoML támogatásával a vállalkozások minimális manuális erőfeszítéssel képezhetik, értékelhetik és telepíthetik a gépi tanulási modelleket. Drag-and-drop felületével összekapcsolja az adatforrásokat, átalakításokat és gépi tanulási algoritmusokat strukturált, reprodukálható munkafolyamatokká, biztosítva a nyomonkövethetőséget és az irányítást.

A KNIME legjobb funkciói

Integrálja a nagy adathalmazok keretrendszereivel, felhőszolgáltatásokkal és AI/ML könyvtárakkal a páratlan hozzáférhetőség érdekében.

Gyorsítsa fel az adatok feltárását előre elkészített munkafolyamat-sablonokkal és AI-ajánlásokkal.

Bővítse a képességeket egyedi KNIME csomópontokkal és natív szkripteléssel Python, R és Java nyelveken.

Automatizálja a teljes ML életciklust – a telepítéstől a monitorozáson és az újratanításon át a felhőalapú skálázhatóságig.

A KNIME korlátai

Még az alapvető Excel műveletekhez is komplex beállítás szükséges.

Az oszlop típusának felismerése több fájl esetén nehézkes, ami kézi javításokat tesz szükségessé.

A KNIME árai

KNIME Analytic Platform: Ingyenes

Community Hub Personal Plan: Ingyenes

KNIME Community Hub Team Plan: 99 USD/hó áron

KNIME Business Hub: 39 900 USD/évtől

KNIME értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a KNIME-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Vizuális munkafolyamat-felülete jelentősen csökkenti a nem programozók számára jelentkező akadályokat, miközben továbbra is fejlett bővíthetőséget biztosít a szakértők számára.

Vizuális munkafolyamat-felülete jelentősen csökkenti a nem programozók számára jelentkező akadályokat, miközben továbbra is fejlett bővíthetőséget biztosít a szakértők számára.

8. Qlik (A legjobb valós idejű elemzéshez és asszociatív adatfeltáráshoz)

via Qlik

A legtöbb BI-eszköz merev, előre meghatározott lekérdezési útvonalakra kényszeríti a felhasználókat, ami azt jelenti, hogy értékes betekintések gyakran észrevétlenek maradnak. A Qlik asszociatív elemző motorja megfordítja a forgatókönyvet, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy hatékonyan vizsgálják az adatokat, és felfedezzék a váratlan trendeket, mintákat és összefüggéseket.

Akár komplex adatkészleteket vizualizál, ad hoc elemzéseket futtat, vagy AI-elemzéseket generál, a Qlik zökkenőmentessé teszi az adatok felfedezését. Ráadásul a több adatforrás közötti valós idejű szinkronizálásnak köszönhetően döntéseit mindig a legfrissebb adatok támasztják alá.

A Qlik legjobb funkciói

Szinkronizálja az adatokat valós időben több adatelemző között, manuális frissítés nélkül.

Fedezze fel a rejtett összefüggéseket a standard lekérdezéseket meghaladó, mesterséges intelligenciával támogatott asszociatív elemzésekkel.

A Qlik intuitív Insight Advisor segítségével alakítsa át a közérthető nyelvű lekérdezéseket betekintéssé!

Zökkenőmentesen alkalmazkodjon az infrastruktúrájához igazított felhőalapú, helyszíni vagy hibrid telepítésekhez.

A Qlik korlátai

A fejlett elemzési megközelítés miatt több bevezetési időre van szükség.

Qlik árak

Qlik Cloud Analytics Standard: 200 USD/hó

Qlik Cloud Analytics Standard: 825 USD/hó

Qlik Cloud Analytics Premium: 2750 USD/hó

Qlik Cloud Analytics Enterprise: Egyedi árazás

Qlik értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (260+ értékelés)

Mit mondanak a Qlikről a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-vélemény:

A Qlik Sense telepíthető mind helyben, mind felhőben, ami lehetővé teszi a használó szervezet számára, hogy jobban ellenőrizze, hol tárolják és honnan érhetik el az adatokat, ami nagy előny, ha az adatokat biztonságban és helyben szeretné tárolni. A Qlik Sense másik nagy előnye, hogy egy kis idő alatt nagyon világos és jó irányítópultokat lehet létrehozni, amelyek bemutatják a szervezet üzleti adatait.

A Qlik Sense telepíthető mind helyben, mind felhőben, ami lehetővé teszi a használó szervezet számára, hogy jobban ellenőrizze, hol tárolják és honnan érhetik el az adatokat, ami nagy előny, ha az adatokat biztonságban és helyben szeretné tárolni. A Qlik Sense másik nagy előnye, hogy egy kis idő alatt nagyon világos és jó irányítópultokat lehet létrehozni, amelyek bemutatják a szervezet üzleti adatait.

➡️ További információ: A legjobb felmérési elemző szoftverek

9. Snowflake AI Data Cloud (a legjobb AI-ügynök a skálázható adattároláshoz)

via Snowflake

A hagyományos adattárak gyakran küszködnek a sebességgel, a skálázhatósággal és a valós idejű elemzéssel. A Snowflake AI Data Cloud újragondolja a játékot az azonnali rugalmasság, az AI-alapú elemzés és a zökkenőmentes többfelhős hozzáférés kombinálásával – mindezt egyetlen platformon.

Felejtse el a kézi teljesítmény-beállítást és a lassú adatlekérdezéseket – a Snowflake automatizálja a munkaterhelés optimalizálását, így könnyedén futtathat mesterséges intelligencia modelleket, elemezhet hatalmas adathalmazokat, és egységesítheti a strukturált és strukturálatlan adatfeldolgozást.

A Snowflake AI Data Cloud legjobb funkciói

Egyetlen, skálázható motorral biztosítson magas teljesítményt nagy mennyiségű adat, felhasználó és munkaterhelés esetén.

Érje el a zökkenőmentes többfelhő-integrációt az AWS, Azure és Google Cloud között – redundáns másolatok nélkül.

Automatikus méretezés a számítási erőforrásokhoz, hogy valós időben kezelje az AI és ML munkaterheléseket

Feldolgozza és elemezze a strukturálatlan adatokat mesterséges intelligencia által vezérelt munkafolyamatok, ügynöki alkalmazások vagy modellek képzése céljából.

A Snowflake AI Data Cloud korlátai

Korlátozott beépített támogatás strukturálatlan adatokhoz

Kihívás azok számára, akik még nem ismerik a felhőalapú adattárolást

Snowflake AI Data Cloud árak

Standard, Enterprise, Business Critical: 2 dollár/kredit áron kezdődik; az ár a helyszíntől és a platformtól függően eltérő lehet.

Igény szerinti tárolás: Havi 23 USD/TB-tól; az ár régiónként változhat.

Virtual Private Snowflake: Egyedi árazás

Snowflake AI Data Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Snowflake AI Data Cloudról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A Snowflake minimális beállítással megkönnyíti az adatok betöltését, lekérdezését és elemzését. Más megoldásokkal ellentétben nincs szükség infrastruktúra kód írására. Az adatmegosztás hatékony, és gyakorlatilag kiküszöbölte a szállítói adatok integrációjának terheit.

A Snowflake minimális beállítással megkönnyíti az adatok betöltését, lekérdezését és elemzését. Más megoldásokkal ellentétben nincs szükség infrastruktúra kód írására. Az adatmegosztás hatékony, és gyakorlatilag kiküszöbölte a szállítói adatok integrációjának terheit.

10. RapidMiner (A legjobb AI-alapú prediktív modellezéshez és automatizáláshoz)

via RapidMiner

Végül, de nem utolsósorban, az Altair RapidMiner az AI-alapú kapu az innovatívabb, gyorsabb, adatközpontú döntésekhez. Minden szintű csapat számára tervezve, egyesíti az analitikát, az automatizálást és az AI-t anélkül, hogy megzavarná a meglévő rendszereit.

Törje le az adatsilókat és fedezze fel a rejtett betekintéseket fejlett adatszerkezeti eszközökkel. Szüksége van a PDF-ekbe, jelentésekbe és régi fájlokba elrejtett „sötét adatokra”? A RapidMiner automatizált kivonási képességei a figyelmen kívül hagyott információkat forradalmian új üzleti intelligenciává alakítják.

A RapidMiner legjobb funkciói

Skálázza az AI modelleket egy rugalmas architektúrával, amely támogatja a hagyományos és a következő generációs technológiákat.

Szimulálja az üzleti folyamatokat digitális ikrekkel a jobb döntéshozatal és együttműködés érdekében.

Jósolja meg a trendeket és fedezze fel a lehetőségeket intuitív prediktív elemző eszközökkel!

Optimalizálja az elérést intelligens ügyfélszegmentációval a marketingcsatornákon keresztül.

A RapidMiner korlátai

A többszintű árképzés korlátozó lehet kisvállalkozások vagy egyéni felhasználók számára.

Nincs GPU-gyorsítás, ami lassíthatja a számításigényes modellek teljesítményét.

RapidMiner árak

Egyedi árazás

RapidMiner értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a RapidMinerről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Fejlett gépi tanulási és adatelemzési funkcióival támogatja szervezetünket, lehetővé téve az intelligens döntéshozatalt. Automatizálása és prediktív modellezése egyszerűsíti a komplex adatfeldolgozást, javítva a hatékonyságot.

Fejlett gépi tanulási és adatelemzési funkcióival támogatja szervezetünket, lehetővé téve az intelligens döntéshozatalt. Automatizálása és prediktív modellezése egyszerűsíti a komplex adatfeldolgozást, javítva a hatékonyságot.

🌈 ClickUp Hack: A PwC Global Crisis and Resilience Survey 2023 felmérése szerint a szervezetek 91%-a tapasztalt legalább egy zavaró eseményt – a világjárványokat kivéve – az elmúlt két évben. Az adatelemzéshez használt AI-ügynökök segítenek a rejtett kockázatok felismerésében, a trendek előrejelzésében és a döntéshozatal finomításában – de az információk önmagukban nem védik meg vállalkozását. Kombinálja az adatelemzést a kockázatkezelő szoftverrel, hogy még a kockázatok eszkalálódása előtt cselekedhessen. A ClickUp segítségével mindkét világ legjobbjait egy platformon kapja meg! Könnyedén beállíthat valós idejű figyelést, automatikus riasztásokat és strukturált munkafolyamatokat az agens AI segítségével, hogy az AI-ból nyert betekintést proaktív kockázatcsökkentéssé alakítsa.

Külön említésre méltó További ügynökös AI eszközöket keres az adatelemzéshez? Ezeket érdemes megnézni: H2O.ai : Ötvözi a generatív és prediktív elemzést, teljes ellenőrzést biztosítva az adatok, modellek és telepítés felett – akár helyszíni, air-gapped, akár felhőalapú megoldásokról van szó. Ötvözi a generatív és prediktív elemzést, teljes ellenőrzést biztosítva az adatok, modellek és telepítés felett – akár helyszíni, air-gapped, akár felhőalapú megoldásokról van szó. Julius AI : Beszélgessen az adataival természetes nyelven, és szerezzen azonnali betekintést – kódolás vagy lekérdezések nélkül. Beszélgessen az adataival természetes nyelven, és szerezzen azonnali betekintést – kódolás vagy lekérdezések nélkül. Databricks Lakehouse: Egységesíti az adattavakat és adattárakat a zökkenőmentes adatkezelés, gépi tanulás és elemzési munkafolyamatok érdekében. Egységesíti az adattavakat és adattárakat a zökkenőmentes adatkezelés, gépi tanulás és elemzési munkafolyamatok érdekében.

