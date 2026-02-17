A legjobb felhőalapú termelékenységi eszközök globális ügynökségek számára

A globális ügynökségek időt veszítenek, ha a briefek, visszajelzések, fájlok és a szállítás nyomon követése különböző eszközökben történik. Az időzónák között a kis átadási késések valódi szállítási késésekhez vezetnek.

A Harvard Business School kutatása szerint a szinkron kommunikáció, például a telefonhívások és a videocsevegések, 11%-kal csökkent, amikor a munkatársak közötti időbeli késleltetés egy órával megnőtt.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a globális ügynökségek számára legalkalmasabb felhőalapú termelékenységi eszközöket, azok legfőbb előnyeit, valamint azt, hogyan lehet olyan szállítási rendszert kiépíteni, amely időzónákon átívelően gyors marad. Megmutatjuk azt is, hogyan egyesíti a ClickUp a feladatokat, dokumentumokat, együttműködést, jelentéseket és mesterséges intelligenciát egy munkaterületen, így a globális csapatok kevesebb időt töltenek a feladatok utánajárásával, és többet a szállítással.

Gyors összehasonlítást keres a legjobb felhőalapú termelékenységi eszközökről? Itt talál egy áttekintést a globális ügynökségek számára legalkalmasabb felhőalapú termelékenységi eszközökről és azok jellemzőiről. 📊

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Beépített feladatkezelés, dokumentumok, irányítópultok, időkövetés, automatizálási eszközök és valós idejű együttműködés. Ügynökségek, amelyek egy helyen szeretnék kezelni a feladatokat, nyomon követni a projekteket, dokumentumokat és jelentéseket Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion Dokumentumok és wikik, adatbázisok, projektkövetési nézetek, csapatmunka, sablonok Csapatok, amelyek rugalmas dokumentumokat és egyszerű projektmenedzsmentet szeretnének egy munkaterületen Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive fájlmegosztás, Outlook naptárak Az ügynökségek a Microsoft Office-t és vállalati szintű adminisztrációs ellenőrzéseket szabványosítottak. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 7,20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Google Workspace Google Drive, Google Docs, Google Naptár, Meet videohívások, megosztott meghajtók és rendszergazdai vezérlők Elosztott csapatok, amelyek a Google Docs-ban dolgoznak, és gyors fájlmegosztásra és naptáreseményekre van szükségük. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 8,40 dollár/felhasználó/hónap, éves számlázással. Figma/FigJam Többjátékos tervezés, prototípus-készítés, FigJam workshopok, megjegyzések, verziótörténet Kreatív és termékfejlesztő csapatok, amelyeknek ugyanazon fájlban kell átadniuk a terveket és visszajelzéseket Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 5 dollár/felhasználó-helytől kezdődik. Adobe Creative Cloud Kreatív alkalmazások, megosztott könyvtárak, eszközök tárolása, verziótörténet és adminisztrációs konzol Ügynökségek, amelyek nagy mennyiségű kreatív anyagot állítanak elő csapatok és ügyfelek számára Ingyenes próba elérhető; az árak havi 54,99 dollártól kezdődnek licencenként, éves számlázással. Slack Csatornák, megbeszélések, videohívások, képernyőmegosztás, integrációk és külső együttműködés a Slack Connect segítségével. Ügynökségi kommunikációs eszközök, amelyek gyorsabb átadást és kevesebb hosszú e-mail szálat igényelnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,75 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Airtable Adatbázis-stílusú munkamenedzsment, nézetek, automatizálások, űrlapok, engedélyek és jelentéskészítési funkciók Műveleti és szállítási csapatok, amelyek nagy léptékben kezelik a munkafolyamatokat, az erőforrásokat és az ügyfelek kéréseit Ingyenes csomag elérhető; a csapatcsomag ára felhasználónként havi 24 dollár. Miro Vizuális táblák, sablonok, workshopok, videohívások, szavazások, Talktracks Stratégiai, kutatási és workshop-intenzív csapatok, amelyeknek időzónákon átívelő aszinkron együttműködésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Dropbox Business Fájltárolás, fájlmegosztás, rendszergazdai ellenőrzések, jogosultságok, verziókezelés, helyreállítási lehetőségek Ügynökségek, amelyek megbízható felhőalapú fájltárolásra és strukturált hozzáférésre szorulnak az ügyfelek eszközeihez A fizetős csomagok ára 19,99 dollár/felhasználó/hónap

Ha több régióban irányít projekteket, olyan termelékenységi szoftverre van szüksége, amely segít átláthatóvá tenni az ütemtervet és a feladatokat. Először ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a hatékony projektmenedzsmentet és feladatkezelést anélkül, hogy adminisztratív munkát róna a csapattagokra.

✅ A globális ügynökségek számára a legfontosabb szempontok:

Világos feladat szervezés , így feladatok hozzárendelése, a haladás nyomon követése és a projektkövetés több projektben is következetes maradhat.

Valódi csapatmunka megjegyzésekkel, jóváhagyásokkal és megosztott kontextussal, így csökkentheti a különböző időzónák közötti kommunikációs problémákat.

Megbízható fájlmegosztás fájltárolással, verziókezeléssel és hozzáférés-vezérléssel, hogy az ügyfelek eszközei pontosak és biztonságosak maradjanak.

Beépített időkövetés és részletes jelentések, hogy nyomon követhesse a termelékenységet, megvédhesse a haszonkulcsot és javíthassa az ügyfél-elégedettséget.

Automatizálási eszközök ismétlődő feladatokhoz , hogy csapata termelékenysége átadások során is stabil maradjon.

Kommunikációs eszközök , amelyek támogatják a videohívásokat és a képernyőmegosztást, amikor gyors összehangolásra van szükség, valamint integrálhatók olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Google Naptár és a Microsoft Teams.

Jelentési funkciók és fejlett elemzések , amelyek értékes betekintést nyújtanak a folyamatban lévő projektek munkaterhelésébe, a szállítási kockázatokba és a projekt előrehaladásába.

Üzleti funkciók, mint például adminisztrátori vezérlés, biztonság és egyedi árazás, így a rendszer létszám növekedésével régiókon átívelően skálázható.

Íme a legjobb felhőalapú termelékenységi eszközök, amelyeket globális ügynökségek használhatnak, ha időben szeretnék kezelni projektjeiket és feladataikat.

1. ClickUp (A legjobb a globális szállításban a munka és az AI terjedésének csökkentésére)

Együttműködés csapatokkal felhőalapú platformokon a ClickUp Chats segítségével

A globális ügynökségek időt veszítenek, ha a teljesítés olyan rendszereken múlik, amelyek nem osztják meg a kontextust. A briefek, jóváhagyások, visszajelzések és nyomon követések különböző helyeken végzik. Ezt a fragmentációt munkaszétszóródásnak nevezik, és ez lassítja a távoli csapatok munkavégzését.

Az AI további komplexitást jelenthet, ha a csapatok több AI eszközt használnak közös kontextus nélkül. Ez több váltást, több párhuzamos munkát és kevésbé konzisztens végrehajtást eredményez.

A ClickUp mindkét problémát megoldja azzal, hogy egy konvergált AI-munkaterületként egyesíti az alapvető termelékenységi szoftvereket egy rendszerben. Ez segít a végrehajtásnak a kontextushoz kapcsolódni, és segít létrehozni egy olyan munkafolyamatot, amelyben kevesebb a kommunikációs hiányosság.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan segíthet a ClickUp ennek elérésében.

Tartsa a beszélgetéseket kapcsolatban a teljesítéssel a ClickUp Chat és a ClickUp SyncUps segítségével.

Kommunikáljon csapatával, és hozzon létre feladatokat a csevegőablakban a ClickUp Chat segítségével.

Ha a csevegés a projektmenedzsment eszközökön kívül zajlik, a frissítések elsikkadnak, és a teendők elmaradnak. A ClickUp Chat úgy lett kialakítva, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a végrehajtással, így az üzeneteket feladatokká alakíthatja, a szálakat a kapcsolódó munkákhoz kötheti, és csökkentheti az oda-vissza üzeneteket.

Szinkronizálja a feladatokat és a jegyzeteket a ClickUp SyncUp segítségével a hívások során.

A valós idejű összehangoláshoz, amikor arra szükség van, a ClickUp SyncUps beépített audio-/videohívásokat és képernyőmegosztást kínál ugyanabban a környezetben, amelyet csapata a projektek kezeléséhez használ, így eszközváltás nélkül léphet át a megbeszélésről a feladatkiosztásra.

📌 Példa: A New York-i fiókvezetője ügyfélváltozási kérelmet tesz közzé a csevegőben, létrehoz egy feladatot az üzenetből, megjelöli az APAC tervezőjét, és a csapat egy rövid SyncUp segítségével megerősíti a hatókört a nap végi átadás előtt.

Végezzen megbízható feladatkezelést és projektkövetést a ClickUp Tasks segítségével.

Automatizálja feladatait és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével

Az ügynökségek teljesítménye romlik, ha a feladatok szervezése nem egységes a csapatok között. A ClickUp Tasks megkönnyíti a feladatok kiosztásának egységesítését és a projektek nyomon követésének egyszerűsítését több projekt esetén is. A munkát a tulajdonosok, a határidők, az állapotok és a komplex projektekhez szükséges részletességi szint alapján strukturálhatja, anélkül, hogy a csapatokat merev munkafolyamatokba kényszerítené.

Ez különösen hasznos, ha ugyanazon ügyfél munkájában különböző régiókból származó csapat tagok vesznek részt.

A ClickUp Docs segítségével egy helyen tárolhatja a briefeket, visszajelzéseket és döntéseket.

Csatlakoztassa dokumentumait a felhőben lévő munkafolyamatához a ClickUp Docs segítségével

A globális ügynökségek munkája kiterjedt dokumentációt igényel: a briefek, ügyféljegyzetek, kampánytervek, kreatív irányelvek, megbeszélések eredményei és a felülvizsgálati kontextus különböző mappákban találhatók.

A ClickUp Docs a dokumentációt a kézbesítéshez közel tartja, így a csapatok nem veszítenek időt a legújabb verzió keresésével. Valós időben együttműködhet, megjegyzéseket fűzhet a felülvizsgálatokhoz, és a dokumentációt kapcsolhatja a támogatott munkához.

Ez csökkenti a távoli csapatoknál a munka újramegoldását, mert a feladat mögötti „miért” továbbra is elérhető marad, amikor egy másik régió órával később átveszi azt.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs Hubot „átadási könyvtárként” minden ügyfél számára. Készítsen dokumentumokat és wikiket egy központi helyről a ClickUp Docs Hub segítségével Ha csapata különböző időzónákban dolgozik, a leggyorsabb módja a felesleges munkának elkerülésére az, ha a „legfrissebb briefet” könnyen megtalálhatóvá teszi. A Docs Hub egy központi helyet biztosít a dokumentumok és wikik szervezéséhez, kereséséhez és létrehozásához, így az APAC (Ázsia-Csendes-óceáni) csapata nem egy elavult fájlból kezdi meg a munkát, amelyet az amerikai csapata éjszaka frissített.

Biztosítson átláthatóságot az operatív csapatok számára a ClickUp Dashboards segítségével.

Készítsen egyedi jelentéseket a láthatóság és a nyomon követés érdekében a ClickUp Dashboards segítségével

Az operatív vezetőknek és a szállítási menedzsereknek gyors és megbízható jelentésekre van szükségük. A ClickUp Dashboards segítségével ügyfélportálokat és teljesítménynézeteket hozhat létre, amelyek több projekt előrehaladását követik nyomon anélkül, hogy manuálisan kellene frissíteni a státuszokat.

Ha az időkövetés fontos a haszonkulcs szempontjából, a ClickUp Dashboards időalapú jelentéseket és időalapú nézeteket is támogat, így kevesebb táblázatkezelési munkával válaszolhat olyan kérdésekre, mint „Mennyi időbe telt?”.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI kártyákat az időzónák közötti aszinkron állapotfrissítések kezeléséhez. Adjon hozzá AI-alapú jelentéseket a műszerfalaihoz és áttekintéseihez a ClickUp AI Cards segítségével Adjon hozzá egy AI Project Update (AI projektfrissítés) vagy AI Executive Summary (AI összefoglaló) kártyát a ClickUp Dashboardhoz, így extra hívások ütemezése nélkül is megoszthatja a projekt előrehaladásának áttekinthető pillanatképet. A kártyát egy adott listára, mappára vagy térre is irányíthatja, majd átadás előtt újra futtathatja, hogy a frissítés mindig naprakész legyen.

Csökkentse az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Automatizálja feladatait és munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével

Ha az átadások a memóriától függenek, a globális szállítás lelassul. A ClickUp Automations segít automatizálni a rutin munkafolyamatokat (például az állapotok frissítését, a munkák továbbítását, a felülvizsgálók értesítését vagy a tulajdonosok kijelölését), így az előre meghatározott műveletek automatikusan végrehajthatók, ha a feltételek teljesülnek.

A ClickUp több mint 100 használatra kész munkafolyamat-automatizálási sablont is kínál a beállítás felgyorsításához. Ez az egyik legpraktikusabb módszer az ismétlődő feladatok csökkentésére, miközben a végrehajtásért való felelősség megmarad.

Védje a haszonkulcsot a ClickUp időkövető és munkaterhelés-megjelenítő funkcióival.

A ClickUp Workload Views segítségével vizualizálhatja csapata kapacitását az idő függvényében

A globális ügynökségek számára az időkövetés nem csupán egy munkaidő-nyilvántartási követelmény. Ez egy árrés- és kapacitásjelző.

A ClickUp támogatja a feladatok időkövetését időzítők vagy kézi bejegyzések segítségével, beleértve a munkaidő-nyilvántartásokat és a műszerfal kártyákat, így az időadatokat a tényleges munkához kötheti.

A kapacitástervezéshez a Workload nézet segít a csapatoknak vizualizálni, hogy ki rendelkezik túlzott vagy alacsony kapacitással, és lehetőséget nyújt a kapacitáskorlátok beállítására, valamint a munkaterhelés naponkénti, heti vagy havi megtekintésére.

Tartsa az AI-t hasznosnak a ClickUp Brain és a ClickUp Enterprise Search segítségével.

A ClickUp Brain segítségével azonnali összefoglalót kaphat projektjeiről és munkaterületéről

Az AI javíthatja a sebességet, de csak akkor, ha tiszteletben tartja a kontextust és a jogosultságokat. A ClickUp Brain AI réteget ad feladataidhoz és projektjeidhez, amely egységes jogosultságokkal és adatvédelmi beállításokkal köti össze a dokumentumokat és a csapat tagjait.

A ClickUp mesterséges intelligencia-irányelvei megakadályozzák, hogy harmadik fél mesterséges intelligencia-szolgáltatók az Ön adataival végezzenek képzést, és nem engedélyezik harmadik felek általi adatmegőrzést. Ez fontos azoknak az ügynökségeknek, amelyek érzékeny adatokkal dolgoznak.

Ha a nagyobb kérdés az, hogy „Hol van a legfrissebb válasz?”, a ClickUp Enterprise Search egy helyről támogatja a kapcsolódó eszközök és alkalmazások (például Drive, Slack és Gmail) közötti keresést, így a csapatok öt különböző rendszert sem kell újra megnyitniuk a kontextus megtalálásához.

💡 Profi tipp: Gyorsabb állapotfrissítéseket és szinkronizált átadásokat hajthat végre a ClickUp Brain MAX segítségével. Használja az AI diktálást bármely alkalmazásban a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióval A ClickUp Brain MAX segít a szétszórt frissítéseket strukturált szállítási jelzésekre alakítani, ami pontosan az, amire szükség van, amikor a távoli csapatok nem egyszerre vannak online.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új csapattagok eleinte túlterhelteknek érezhetik magukat, mert a platform számos konfigurációs lehetőséget kínál.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4530+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2- felhasználó pozitív véleményt osztott meg a ClickUp-ról:

Tetszik a ClickUp integrációs rendszere és platformja. Ez valóban megkönnyíti és egyszerűsíti a folyamatot. Néha a felület nem a leginkább felhasználóbarát, és a munkaidő-nyilvántartás részben nem jelennek meg a feladataim, hacsak nem keresem meg őket szó szerint. A kezdeti beállítás is hosszadalmas volt.

2. Notion (A legjobb közös tudásközpontok és ügyfélorientált munkaterületek létrehozásához)

Via Notion

Amikor egy globális ügynökség több projektet is futtat, a leggyorsabb módja az időveszteségnek, ha a „valóság forrása” dokumentumok és csevegési szálak között szétszóródik. A Notion azért hasznos, mert lehetővé teszi a projekt kontextusának és a szállítási dokumentációnak az együttes tárolását, így a távoli csapatok a legfrissebb brief vagy döntés után kutatás nélkül is felvehetik a munkát.

A projektmenedzsment terén a Notion erőssége az adatbázisai. Beállíthat egy feladatadatbázist állapotokkal, felelősökkel és határidőkkel, majd ugyanazt a munkát táblázatként, táblaként, naptárként vagy idővonalaként megtekintheti, attól függően, hogy a projektmenedzserek hogyan szeretik a projekt nyomon követését.

A Notion a Notion Calendar segítségével a naptárkezelésben is segítséget nyújt. A Notion adatbázis elemeit a Google Calendar eseményei mellett is meg tudja jeleníteni, ami akkor hasznos, ha a feladatok határidejét időzónákon átívelő naptári eseményekhez kell igazítani.

A Notion legjobb funkciói

Szervezze meg a feladatokat és a projektmenedzsment munkafolyamatokat olyan adatbázisok segítségével, amelyek alfeladatokat és egyéni tulajdonságokat támogatnak a feladatok egyértelműbb szervezése érdekében.

Csatlakoztasson több naptárat, hogy egy helyen kezelhesse a naptári eseményeket és a szállítási ütemterveket.

Csatlakoztassa az olyan eszközöket, mint a Slack és a Google Drive, hogy csökkentse a manuális fájltárolási lépéseket és biztosítsa az együttműködés zavartalan folytatását.

Ellenőrizze, ki férhet hozzá mihez, ami segít az ügyfelek számára elérhető oldalak és a belső szállítási dokumentumok kezelésében, ha sok csapattaggal dolgozik együtt.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület eleinte bonyolultnak tűnhet, és a beállítás megtanulása időbe telik a nagyobb csapatok számára.

A teljesítmény gyakran romlik, amikor az adatbázisok és az oldalak mérete megnő, ami hatással lehet a csapatok napi termelékenységére.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 dollár tagonként havonta

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2670+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

„Nagyon rugalmasan módosítható/kihasználható a projektmenedzsmenttől és a feladatkövetéstől a CRM-igényeket is lefedve.”

„Nagyon rugalmasan módosítható/kihasználható a projektmenedzsmenttől és a feladatkövetéstől a CRM-igényeket is lefedve.”

3. Microsoft 365 (A legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyek a Microsoft Teams és a Microsoft Office használatát szabványosítják)

A Microsoft 365 segítségével

Ha ügynöksége már Microsoft Office-ban készíti az ajánlatokat és jelentéseket, a Microsoft 365 csökkentheti a munkafolyamatok zavarait, mivel az alapvető írási és táblázatkezelési feladatok ugyanazon a csomagon belül maradnak, amelyet csapata már jól ismer.

A Microsoft Teams általában a csapatok együttműködésének központjává válik, csevegéssel, videohívásokkal és képernyőmegosztással az ügyfelek általi felülvizsgálatok és a belső átadásokhoz. A fájlmegosztáshoz a OneDrive és a SharePoint támogatja a felhőalapú fájltárolást és a hozzáférés-vezérlést, ami segít a külső érdekelt felekkel való együttműködés során.

A Microsoft 365 a közös szerzés terén válik igazán hasznossá a decentralizált munkavégzésben. Ha a fájlokat a OneDrive-ba, a SharePointba vagy a Teamsbe mentik, több ember is egyszerre dolgozhat ugyanazon a Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájlon. Ez csökkenti a verziókezelési problémákat, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a csapatok időzónákon átküldik a mellékleteket.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

Vezessen videohívásokat és ossza meg képernyőjét ügyfél-áttekintésekhez, belső megbeszélésekhez és időzónák közötti átadásokhoz.

Dolgozzon együtt Word-, Excel- és PowerPoint-dokumentumokon valós idejű közös szerzéssel, amikor a fájlok a OneDrive-ban vagy a SharePointban vannak tárolva.

A fájlverziók keveredésének problémáját a verziótörténet és a megosztott munkák strukturált dokumentumverzió-kezelése oldja meg.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a rutin értesítéseket és az egyszerű munkafolyamatokat, kiegészítő licenccel a szélesebb körű vállalati forgatókönyvekhez.

A Microsoft 365 korlátai

Ha mélyebb projektkövetésre, erőforrás-tervezésre vagy komplex projektek támogatására van szüksége, külön projektmenedzsment szoftverre van szükség.

További beállítási munkát igényel, ha a Teams, a OneDrive és a SharePoint alkalmazásokban egységes irányítást szeretne megvalósítani nagy léptékben.

Sok beállításban harmadik féltől származó opcióktól függ az időkövetés és az ügynökségspecifikus termelékenységi jelentések készítése.

A Microsoft 365 árai

Business Basic: 7,20 USD felhasználónként havonta

Üzleti alapcsomag: 15,00 USD/felhasználó/hónap

Business Premium : 26,40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomagok: Egyedi árak

Ingyenes próba: elérhető

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (5680+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 980+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft 365-ről?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

„A Microsoft 365 kiváló ár-érték arányú, különösen a több eszköz egyetlen előfizetésbe csomagolva. A fájlmegosztás és a dokumentumkezelés tökéletesen működik a OneDrive és a SharePoint segítségével. A könnyű használat a ügyfélszolgálat mellett egy másik erőssége.”

„A Microsoft 365 kiváló ár-érték arányú, különösen a több eszköz egyetlen előfizetésbe csomagolva. A fájlmegosztás és a dokumentumkezelés tökéletesen működik a OneDrive és a SharePoint segítségével. A könnyű használat a ügyfélszolgálat másik erőssége.”

4. Google Workspace (A legjobb azoknak az ügynökségeknek, amelyek a Google Drive, a Google Docs és a Google Calendar segítségével biztosítják az ügyfelekkel való együttműködést)

A Google Workspace segítségével

Azoknál az ügynökségeknél, amelyek sok felülvizsgálati munkát végeznek, a Google Workspace gyakran kiváló választás, mivel az alapfunkciók a valós idejű együttműködésen alapulnak. A Google Drive támogatja a felhőalapú fájltárolást és fájlmegosztást, míg a Google Docs megkönnyíti a távoli csapatok számára a briefek és munkadokumentumok közös szerkesztését anélkül, hogy e-mailben kellene oda-vissza küldözgetniük a különböző verziókat.

A Google Naptár is nagy szerepet játszik abban, hogy a globális csapatok miért választják a Workspace-t. A megosztott naptárak megkönnyítik az időzónák közötti ütemterv-kezelést, mivel a találkozók időpontja az egyes személyek helyi idejéhez és rendelkezésre állásához igazodik.

A Google Meet pedig videohívásokkal és képernyőmegosztással támogatja azokat a fontos élő pillanatokat, mint például a kreatív áttekintések és az érdekelt felek bejelentkezései.

A Google Workspace legjobb funkciói

Irányítsa a fájlmegosztási jogosultságokat mappaszinten, beleértve a csoportokkal és együttműködési terekkel való megosztást is.

Tartsa mozgásban a funkciók közötti felülvizsgálatokat a valós idejű együttműködéssel a szétszórt csapat tagjai számára.

Koordinálja a naptári eseményeket a különböző régiókban a globális ütemtervekhez tervezett időzóna-beállításokkal.

Végezzen videohívásokat képernyőmegosztási opciókkal, amelyek támogatják az ügynökségek áttekintésigényes munkafolyamatait.

Adjon hozzá megosztott meghajtókat és fejlett dokumentumverziókezelést, amikor magasabb fizetésű csomagokra vált.

A Google Workspace korlátai

Ha beépített feladatkezelési funkciókat, Gantt-diagramokat vagy végpontok közötti feladat szervezést szeretne, akkor dedikált projektmenedzsment eszközökre van szüksége.

Erős irányításra van szükség, hogy elkerülhető legyen a kaotikus külső megosztás, ahogy az ügyfelek és a szabadúszók közötti együttműködés bővül.

Az alapvető adminisztrációs jelentéseken túlmutató időkövetéshez és fejlett elemzésekhez kiegészítőkre vagy kapcsolódó rendszerekre támaszkodik.

A Google Workspace árai

Business Starter: 8,40 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 16,80 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 26,40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomagok: Egyedi árak

Ingyenes próba: 14 napos ingyenes próba elérhető

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (47 390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (17 380+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Google Workspace-ről?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozott:

„Úgy gondolom, hogy a Google Workspace egy kiváló csapatkezelő munkaterület. Rendkívül egyszerű navigálni a 20 megosztott meghajtó között, amelyekkel minden fióktelepünk rendelkezik. Könnyedén áthelyezhetem a dokumentumokat. Az e-mailek küldéséhez használható speciális @ jel használata hatékonnyá teszi a csapat kommunikációját.”

„Úgy gondolom, hogy a Google Workspace egy kiváló csapatkezelő munkaterület. Rendkívül egyszerű navigálni a 20 megosztott meghajtó között, amelyekkel minden fióktelepünk rendelkezik. Könnyedén áthelyezhetem a dokumentumokat. Az e-mailek küldéséhez használható speciális @ jel hatékonyabbá teszi a csapat kommunikációját.”

5. Figma/FigJam (A legjobb valós idejű tervezési együttműködéshez különböző időzónákban)

Via Figma

Amikor a tervezők és az ügyfelek különböző időzónákban dolgoznak, a visszacsatolási ciklusok szűk keresztmetszetté válhatnak. A Figma segít, mert a csapatok egyetlen felhőalapú fájlból dolgoznak, ami csökkenti a „rossz verzió” problémáját, és a megjegyzéseket a megvitatott tervezési elemhez köti.

A Figma szintén élő, fájlon belüli együttműködésre lett kialakítva. A kurzor chat segítségével az emberek ideiglenes üzeneteket írhatnak a tervezési fájlba, hogy gyors kérdéseket és megerősítéseket tegyenek közzé az átfedő órákban, ami csökkentheti a koncentrációt megzavaró rövid videohívások számát.

A jogosultságok a megtekintési és szerkesztési hozzáféréshez vannak kötve, így meghívhatja a megfelelő csapattagokat anélkül, hogy mindenkinek teljes ellenőrzést adna. Műhelymunkákhoz és a tervezés korai szakaszához a FigJam támogatja a kollaboratív táblázást, élő csevegés, megjegyzések és hang opciókkal.

A Figma/FigJam legjobb funkciói

Beszélje meg a visszajelzéseket a fájlon belül, anélkül, hogy kommunikációs eszközt kellene váltania.

Irányítsa, hogy a csapat tagjai mit tehetnek a View, Collab, Dev és Full hozzáféréssel.

Támogassa a nagy felülvizsgálati csoportokat, amelyek több száz együttműködővel rendelkeznek egy fájlban.

Ossza meg munkáját linkeken keresztül, hogy a felülvizsgálatok a megfelelő kontextushoz kapcsolódjanak.

A Figma/FigJam korlátai

A teljesítmény lassulhat komplex projektek esetén, ha nagyobb fájlokat kell kezelni.

Az offline funkciók korlátozottak, ami utazás közben problémát jelenthet.

Figma/FigJam árak

Starter: Ingyenes csomag

Professzionális: 5 USD (Collab) / 15 USD (Dev) / 20 USD (Full) havonta, felhasználónként

Szervezet: 5 USD (Collab) / 25 USD (Dev) / 55 USD (Full) havonta, felhasználónként

Vállalati: 5 USD (Collab) / 35 USD (Dev) / 90 USD (Full) havonta, felhasználónként

Figma/FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (840+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Figma/FigJam-ről?

Egy G2 -értékelő így fogalmazott:

„A csapat tagokkal való együttműködés zökkenőmentes, így gondosan kidolgozott ötleteinket valósággá tudjuk alakítani. Ez az eszköz támogatja UX-kutatási tevékenységeinket, például a felhasználói utak feltérképezését, a brainstorming üléseket és a tervezési kritika elvégzését. ”

„A csapat tagokkal való együttműködés zökkenőmentes, így gondosan kidolgozott ötleteinket valósággá tudjuk alakítani. Ez az eszköz támogatja UX-kutatási tevékenységeinket, például a felhasználói utak feltérképezését, a brainstorming üléseket és a tervezési kritika elvégzését. ”

💡 Profi tipp: Ha ügynökségspecifikusabb képet szeretne kapni arról, hogy a ClickUp hogyan támogatja ezt a működési modellt, a ClickUp for Creative Agencies segít a munka tervezésében és bemutatásában egy helyen. Fokozza a termelékenységet és végezze el a feladatokat gyorsabban a ClickUp for Creative Agencies segítségével

6. Adobe Creative Cloud (A legjobb a márkás kreatív produkciók nagy léptékű kezeléséhez)

A nagy mennyiségű kreatív anyagot szállító globális ügynökségek gyakran szembesülnek ugyanazzal a problémával: a fájlok és a márkaelemek szétszóródnak, és a lektorok nem tudják biztosan, melyik verzió lett jóváhagyva. Az Adobe Creative Cloud for teams kifejezetten ilyen környezetre lett kifejlesztve, és a legfontosabb kreatív alkalmazásokat olyan üzleti vezérlőelemekkel párosítja, amelyek segítenek az ügynökségeknek az eszközök kezelésében és a csapat tagjai közötti hozzáférésben.

A napi kreatív munkákhoz fontosak a megosztott könyvtárak. Az Adobe Creative Cloud segítségével a csapatok hozzáférhetnek a „vállalat tulajdonában lévő könyvtárakhoz”, amelyek segítik a márkaeszközök, például a színek és az összetevők konzisztens használatát több projektben is.

Az adminisztrátori oldalon a felhasználók hozzáférést kapnak egy webalapú adminisztrátori konzolhoz, valamint lehetőséget arra, hogy visszaszerezzék az eszközöket, ha valaki távozik. Ez hasznos azoknak az ügynökségeknek, amelyek szabadúszókkal, rotációs csapatokkal vagy gyakori személyzeti változásokkal dolgoznak, mert a tulajdonjog és a hozzáférés az üzleti ellenőrzés alatt maradhat, ahelyett, hogy személyes fiókokban lenne.

Az Adobe Creative Cloud legjobb funkciói

Tárolja a megosztott eszközöket és színpalettákat, hogy a projektek során megőrizze a márka egységességét.

A fájlok korábbi verzióinak visszaállítása akár 180 napig

Központilag kezelje a licenceket, és szerepkörök változása esetén visszaszerezze a vállalat eszközeit.

Tartsa a munkafájlokat a felhőben elérhetővé a távoli csapatok számára

Az Adobe Creative Cloud korlátai

A csapatoknak gyakran képzési időre van szükségük, hogy teljes mértékben elsajátítsák a szükséges ismereteket.

Az árak magasnak tűnhetnek, különösen kis csapatok esetében, ahol sok a felhasználói hely.

Az Adobe Creative Cloud árai

Creative Cloud Standard: 54,99 USD/licenc/hónap, éves számlázással

Creative Cloud Pro: 69,99 USD/licenc/hónap, éves számlázással

Creative Cloud Pro csapatok számára: 99,99 USD/licenc/hónap, éves számlázással

Adobe Creative Cloud értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (7300+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Adobe Creative Cloudról?

A G2 egyik értékelője így fogalmazott:

„A napi munkámhoz tartozik rövid órákon, oktatóvideókon, betegek számára készült útmutatókon és online oktatási foglalkozásokon való részvétel. Az Adobe Creative Cloud segítségével étrendtáblázatokat, betegek számára készült oktatóanyagokat és különböző betegségekkel kapcsolatos egészségügyi vizuális anyagokat készítek, amelyeket rendszeresen felhasználok klinikai tanácsadás, oktatóanyagok és online oktatási foglalkozások során.”

„A napi munkámhoz tartozik rövid órákon, oktatóvideókon, betegek számára készült útmutatókon és online oktatási foglalkozásokon való részvétel. Az Adobe Creative Cloud segítségével étrendtáblázatokat, betegek számára készült oktatóanyagokat és különböző betegségekkel kapcsolatos egészségügyi vizuális anyagokat készítek, amelyeket rendszeresen felhasználok klinikai tanácsadásban, oktatóanyagokban és online oktatási foglalkozásokon.”

7. Slack (A legjobb gyors kommunikációhoz ügyfelek és belső csatornák között)

A Slacken keresztül

Amikor egy globális ügynökség időzónákon átnyúlóan végzi tevékenységét, a legnagyobb lassulást általában a frissítések közötti hézagok okozzák. Az emberek egy helyen hoznak döntéseket, valaki nem ismeri a kontextust, és a következő régió az első óráját azzal tölti, hogy azt kérdezi: „Mi változott?”

A Slack nem lineáris, aszinkron kommunikációra lett tervezve, így a csapatok online állapotban tudnak frissítéseket közzétenni, ahelyett, hogy a „megfelelő átfedési ablakra” várnának, vagy hosszú e-mail szálakra válaszolnának.

Ahelyett, hogy az információk véletlenszerű DM-ekben és beérkező levelekben terjednének, a Slack megközelítése ösztönzi a projekt vagy téma szerinti szervezett vitákat, ami csökkenti annak kockázatát, hogy a kulcsfontosságú csapattagok kimaradjanak a folyamatból. Ez javíthatja a csapat termelékenységét, amikor több projekt párhuzamosan halad, és naponta történnek átadások. A Slack akkor is jól működik, amikor az ügynökségeknek külső érdekelt felekkel kell együttműködniük.

A Slack legjobb funkciói

Dolgozzon együtt ügyfeleivel és partnereivel megosztott csatornákon anélkül, hogy megnyitná a teljes munkaterületét.

Futtasson audio- és videohívásokat képernyőmegosztással a gyors jóváhagyások és átadások érdekében.

Tartsa a üzeneteket, fájlokat és beszélgetéseket kereshető formában, hogy a projektmenedzserek gyorsan megtalálhassák a döntéseket.

Csatlakoztasson több mint 2600 alkalmazást, beleértve a Google Drive-ot is, hogy a fájlmegosztás a beszélgetésekhez kapcsolódjon.

A Slack korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza az üzenetek és fájlok előzményeit, ami csökkentheti a hosszú távú ügyfélmunkák átláthatóságát.

A Slack nem projektmenedzsment szoftver, ezért továbbra is szükség van projektmenedzsment eszközökre a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Slack árak

Pro: 8,75 USD felhasználónként havonta

Business+ : 18 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (37 990+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 975+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Slackről?

Egy G2-értékelő a következő megjegyzést fűzte hozzá:

„Az általam használt kommunikációs szoftverek közül a Slack egyértelműen a legteljesebb, legintuitívabb és legszebb felülettel rendelkezik. Nem tudok olyan területet említeni, ahol javításra szorulna... Az a lehetőség, hogy csatornákat hozhatok létre a szervezeten belüli és kívüli emberekkel, egyszerűen fantasztikus!”

„Az általam használt kommunikációs szoftverek közül a Slack egyértelműen a legteljesebb, legintuitívabb és legszebb felülettel rendelkezik. Nem tudok olyan területet említeni, ahol javításra szorulna... Az a lehetőség, hogy csatornákat hozhatok létre a szervezeten belüli és kívüli emberekkel, egyszerűen fantasztikus!”

🎥 Nézze meg a videót: A tudásmunkások idejének 60%-a csak az információkereséssel telik. A megoldás? Egy AI tudásbázis, amely a csapata digitális agyának szerepét tölti be.

Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni egy AI tudásbázist.

8. Airtable (A legjobb strukturált munkafolyamatokhoz és kampányok lebonyolításához)

Az Airtable üzleti alkalmazások fejlesztésére és a munkafolyamatok és adatok végpontok közötti összekapcsolására szolgáló platformként pozícionálja magát, ami hasznos azoknak az operatív csapatoknak, amelyeknek egyetlen rendszerre van szükségük az ismétlődő munkafolyamatok futtatásához.

Az ügynökségek számára a valódi előny a kontroll és a következetesség. Szabványosíthatja a munkák nyomon követését a különböző régiókban, és csökkentheti a jelentésekkel kapcsolatos zűrzavart, amely akkor jelentkezik, amikor a szállítási információk több eszközön is megduplázódnak. Ez teszi az Airtable-t praktikus termelékenységi eszközzé azoknak a csapatoknak, amelyek komplex feladatokat és folyamatos projekteket kezelnek nagy léptékben.

Az Airtable is hangsúlyozza a platformjának részeként a irányítást és a biztonságot, ami fontos, ha elosztott csapat tagok között kezeli az ügyféladatokat és a strukturált operatív adatokat.

Az Airtable legjobb funkciói

Alapokat alakítson szerepkörökön alapuló nézetekké kreatívok, operatív munkatársak és ügyfélkapcsolati vezetők számára.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az állapotfrissítések, értesítések és jóváhagyások.

Váltson a rácsos és más elrendezések között a különböző munkafolyamatok támogatásához.

Gyűjtse össze az ügyfelek kéréseit és a belső briefeket egységes formátumban.

Az Airtable korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a bonyolultabb feladatokhoz való első beállításkor tanulási görbe tapasztalható.

A véleményezők gyakran megjegyzik, hogy az árak emelkednek, ha fejlett funkciókra vagy több tárhelyre van szükség.

Airtable árak

Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 54 USD/felhasználó/hónap

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (3180+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2210+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Airtable-ről?

Egy G2 -es értékelő így fogalmazott:

„Akkor kezdtem el használni az Airtable-t, amikor rájöttem, hogy kimerítettem az Excel által kínált lehetőségeket. Számtalan kísérlet után, hogy adatbázis-struktúrát kényszerítsem a táblázatokba, végül rátaláltam az Airtable-re, és közel tíz évvel később sem bántam meg a döntésemet. Az Airtable hihetetlenül könnyen kezelhető a kezdetektől fogva.”

„Akkor kezdtem el használni az Airtable-t, amikor rájöttem, hogy kimerítettem az Excel által kínált lehetőségeket. Számtalan kísérlet után, hogy adatbázis-struktúrát kényszerítsem a táblázatokba, végül rátaláltam az Airtable-re, és közel tíz évvel később sem bántam meg a döntésemet. Az Airtable hihetetlenül könnyen kezelhető a kezdetektől fogva.”

9. Miro (A legjobb workshopokhoz, összehangoláshoz és vizuális együttműködéshez)

Via Miro

Az elosztott ügynökségekben az összehangolási munka gyakran rejtett projektté válik. A Miro egy nagyítható online táblára épül, amely támogatja a szinkron és az aszinkron együttműködést is, így könnyebb a tervezési munkát láthatóvá és újrafelhasználhatóvá tenni az időzónák között.

Ügynökségvezetők számára a Miro akkor a legértékesebb, ha homályos információkat kell közös tervvé alakítani. A csapatok brainstorminghoz, munkafolyamatok feltérképezéséhez és strukturált workshopok lebonyolításához használják, ami segít csökkenteni a félreértéseket az átadások során. Sablonkönyvtára is segít a csapatoknak gyorsabban elindulni, ahelyett, hogy minden táblát a semmiből kellene felépíteniük.

A Miro is az aszinkron magyarázatra támaszkodik, nem csak az aszinkron szerkesztésre. A Talktrack segítségével a csapatok olyan áttekintéseket rögzíthetnek, amelyek beágyazva maradnak a táblában, így más régióban tartózkodók is megérthetik a döntéseket és szándékokat anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene szervezniük.

A Miro legjobb funkciói

Tartson interaktív workshopokat olyan segédeszközökkel, mint az időzítő és a szavazás.

Rögzítsen aszinkron bemutatókat a Talktrack segítségével, hogy más időzónákban lévő csapatok is közvetlenül követni tudják a döntéseket a táblán.

Együttműködés a Microsoft Teams értekezleteken a Miro élményével a Teams-ben

Táblalapú videohívások szervezése képernyőmegosztással, naptárintegrációval és élő átírással egy dokumentumba (béta)

A Miro korlátai

A Miro jól támogatja az együttműködést, de a feladatkezeléshez, az időkövetéshez és a teljesítési jelentésekhez továbbra is projektmenedzsment eszközökre van szükség.

A táblák nagy léptékben nehezen kezelhetők lehetnek erős munkaterületi szabványok és tulajdonjogok nélkül.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 330 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1670+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Miro-ról?

Egy G2 -értékelő így fogalmaz:

„Imádom, hogy a Miro segítségével könnyen és természetesen lehet az ötleteket vizuálisan megvalósítani. Olyan, mintha egy végtelen fehér tábla lenne, amelyhez mindenki hozzáférhet. Sok workshopot tartok reklámszakmai ügyfelek számára, és a Miro segít a valós idejű együttműködésben.”

„Imádom, hogy a Miro segítségével könnyen és természetesen lehet az ötleteket vizuálisan megvalósítani. Olyan, mintha egy végtelen fehér tábla lenne, amelyhez mindenki hozzáférhet. Sok workshopot tartok reklámügynökségek ügyfeleinek, és a Miro segít nekem a valós idejű együttműködésben.”

10. Dropbox Business (A legjobb fájltároláshoz, megosztáshoz és verziókezeléshez)

A globális ügynökségek sok fájlt mozgatnak, és a fájlhibák drágák. Amikor a csapatok kreatív eszközöket osztanak meg a régiók között, gyorsan felmerül a „legújabb verzió” problémája, és egy rossz feltöltés visszavetheti a projektet.

A Dropbox Business biztonságos felhőalapú tárolóként pozícionálja magát üzleti csapatok számára, fájl-visszaállítási és előzmény-követési funkciókkal, amelyek segítenek csökkenteni a véletlen felülírások és törlések kockázatát az aktív munka során.

Az operatív vezetők számára a Dropbox gyakran „stabilitási eszköz”. Segít előre jelezni a fájlmegosztást, csökkenti az eszközvesztés kockázatát, és tisztább irányítást biztosít az ügyfelekkel kapcsolatos mappák körül. Ha ügynöksége már rendelkezik máshol projektmenedzsment szoftverrel, a Dropbox Business továbbra is a távoli csapatok megbízható fájltárolásának gerincét képezheti.

A Dropbox Business legjobb funkciói

5 TB tárhely biztosítása a Standard csomagban az ügynökség közös eszközei számára

A Standard csomaggal akár 180 napig visszaállíthatja a törölt fájlokat, ami jobb verziókezelési gyakorlatot tesz lehetővé.

A Standard csomagban akár 100 GB-os fájlokat is átvihet nagy kreatív projektekhez.

Kezelje a csapatok megosztását és engedélyeit az ügyfelekkel kapcsolatos munkákhoz

A Dropbox Business korlátai

A Dropbox segít az eszközök tárolásában és megosztásában, de a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez továbbra is szükség van projektmenedzsment szoftverre.

Ha ügynökségének mélyebb kreatív felülvizsgálati munkafolyamatokra van szüksége, akkor az Adobe Creative Cloudra vagy más együttműködési eszközökre támaszkodhat.

Dropbox Business árak

Professzionális: 19,99 USD havonta

Standard: 18 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Dropbox Business értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 30 850 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (21 670+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Dropbox Businessről?

Egy G2 -értékelő így fogalmaz:

„A Dropboxban leginkább a páratlan megbízhatóságát és az igazi „beállít-és-elfelejti” érzést szeretem. Számomra a delta-szinkronizálási technológiája továbbra is az arany standard: csak a fájl megváltozott részeit tölti fel, ami lenyűgözően gyors frissítéseket tesz lehetővé, még akkor is, ha nagy adathalmazokkal dolgozom.”

„A Dropboxban leginkább a páratlan megbízhatóságát és az igazi „beállít-és-elfelejti” érzést szeretem. Számomra a delta-szinkronizálási technológiája továbbra is az arany standard: csak a fájl megváltozott részeit tölti fel, ami lenyűgözően gyors frissítéseket tesz lehetővé, még akkor is, ha nagy adathalmazokkal dolgozom.”

Ha az alapvető eszközök már megvannak, ez a három felhőalapú termelékenységi eszköz kitöltheti azokat a „közbülső” réseket, amelyekkel a globális ügynökségek szembesülnek, különösen a virtuális értekezletek és a több eszközön végzett ismétlődő feladatok automatizálása terén.

Zoom : Virtuális értekezlet-eszköz, amely akkor hasznos, ha az ügyfelek még mindig élő bemutatókat igényelnek. A Zoom támogatja a képernyőmegosztással ellátott videohívásokat, így a csapatok együtt áttekinthetik a prezentációt vagy a jelentési irányítópultot anélkül, hogy tucatnyi változatot küldenének oda-vissza.

Loom : Aszinkron videóüzenetküldő eszköz a gyorsabb átadáshoz időzónák között. A Loom segítségével rögzítheti a képernyőjét (kamerával vagy anélkül), azonnal megoszthatja a linket, és összegyűjtheti a megjegyzéseket, ami jól működik kreatív visszajelzések esetén, amikor a csapattagok nem egyszerre vannak online.

Zapier : Munkafolyamat-automatizáló eszköz, amely összeköti az ügynöksége által már használt alkalmazásokat. A Zapier segítségével automatizált munkafolyamatokat hozhat létre trigger-and-action beállításokkal, és több mint 7000 alkalmazás integrációját támogatja, ami akkor hasznos, ha a szállítási folyamat olyan eszközöket ölel fel, mint a Google Drive, a Slack és a táblázatok.

Globális ügynökségi szolgáltatások nyújtása a ClickUp segítségével

A globális ügynökségek számára a felhőalapú termelékenységi eszközök kiválasztása nem csak a fájlok tárolásáról vagy a videohívásokról szól. Arról szól, hogy a feladatok, a kontextus, a jóváhagyások és a jelentések összekapcsolva maradjanak, így a munka akkor is folytatódhat, ha a csapatok különböző régiókban offline állapotban vannak.

A ClickUp akkor működik jól, ha csökkenteni szeretné az eszközök közötti váltást, és egyetlen, időzónákon átívelő, megbízható szállítási rendszert szeretne kiépíteni. Központosíthatja a feladatok végrehajtását a Tasks alkalmazásban, a briefeket és döntéseket a Docs alkalmazásban tárolhatja, és a Dashboards alkalmazáson keresztül valós időben megoszthatja az információkat. Az automatizálás segít a folyamatok következetes átadásában, a ClickUp Brain pedig AI-támogatást biztosít ugyanazon a munkaterületen, ahol a szállítás ténylegesen megtörténik.

Ha készen áll a globális szállítások kevesebb hézaggal és gyorsabb átadásokkal történő lebonyolítására, regisztráljon a ClickUp-ra, és hozzon létre egy olyan munkafolyamatot, amelyet csapata kontextusvesztés nélkül tud átvenni.