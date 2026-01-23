Hogyan lehet áttérni a Smartsheet-ről a ClickUp-ra

A Smartsheet táblázatos felülete első ránézésre egyszerűnek tűnik, cellákkal, sorokkal és szűrőkkel.

De sok újonc panaszkodik a meredek tanulási görbére, ami feszültséget okoz a projektekben és csökkenti a platform általános kihasználtságát.

A felhasználók gyakran megjegyzik, hogy a Smartsheet hatékony eszköz, ha egyszer megtanultuk a használatát. Ez a táblázatkezelő szakemberek számára megfelelő, de kevésbé alkalmas azoknak a leterhelt csapatoknak, akiknek már ezen a héten szükségük van a lendületre.

Mivel a nagy átállások kockázatosak, érdemes gondosan megtervezni a váltást. Az Oracle jelentése szerint az adatmigrációs projektek több mint 80%-a nem tartja be a határidőket és felborítja az ütemtervet.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan lehet átállni a Smartsheet-ről a ClickUp-ra anélkül, hogy a projektek leállnának: tiszta exportálás, oszlopok hozzárendelése a ClickUp egyéni mezőihez és importálás egy áttekinthető struktúrába.

Megnézzük azt is, hogyan lehet újjáépíteni a vezetők által használt nézeteket, és hogyan lehet egyszerű automatizálásokat hozzáadni, hogy a frissítések időben megtörténjenek. A végén egy olyan munkaterületet kapsz, amelyet az egész csapat megért.

Miért váltanak a csapatok a Smartsheet-ről a ClickUp-ra?

Az automatizálás és a jelentések készítése terén a meredek tanulási görbe mellett a felhasználók több fül kezelését is említik a munkájuk nyomon követése érdekében.

Emellett tapasztalják, hogy a mobilalkalmazás elmarad a desktop verziótól, és funkcióbeli hiányosságokkal szembesülnek, ami miatt gyakran kell eszközt váltaniuk.

Az eredmény? A munka elszaporodása.

Az emberek idejük 60%-át linkek megosztásával, frissítések keresésével és a projektadatok összehangolásával töltik az alkalmazások között, ahelyett, hogy a munkát előre vinnék. Amikor ez a normális, a projektmenedzserek elkezdik keresni azt a helyet, ahol tervezhetnek, megbeszélhetnek és eredményeket érhetnek el.

A ClickUp megoldja ezt a kihívást azzal, hogy egy konvergált AI munkaterület, amely egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést egy platformon.

Gondoljon a ClickUp-ra úgy, mint egy vezérlőközpontra, amelyben minden munkafolyamatot elemezhet és gyorsabb döntéseket hozhat anélkül, hogy eszközök vagy harmadik féltől származó alkalmazások között kellene váltania. Ez segít Önnek

A beszélgetésből cselekvésbe : egyetlen kattintással bármilyen jegyzetet, csevegést vagy értekezlet összefoglalót feladattá alakíthat.

Tartsa meg a munka kontextusát : rögzítse a releváns csevegési szálakat a feladatokhoz és projektekhez, hogy a döntések, fájlok és következő lépések egy helyen legyenek.

Bármit gyorsan megtalálhat : Használja : Használja az Enterprise Search funkciót , hogy dokumentumok, feladatok és integrált alkalmazások között keressen válaszokat, és kihagyja a fülök közötti váltást.

A csapat helyzetének áttekintése egy pillanat alatt: a Teams Hub kiemeli, mi készült el, ki túlterhelt és hol kell változtatni, így magabiztosan tervezhet.

Segít csökkenteni a váratlan problémák előfordulásának esélyét.

Jobb kommunikáció a csapat tagjai között

A feladatok és mérföldkövek könnyebb azonosítása

A felkészülés eredményeként hatékonyabban használhatók az erőforrások

Áttérés előtti ellenőrzőlista

Mielőtt bármit is áthelyezne, ellenőrizze, hogy mivel rendelkezik és mire van ténylegesen szüksége.

A Smartsheet-állomány gyors ellenőrzése megakadályozza a meglepetéseket az importálás közben, és segít a ClickUp-ban a hasonló elemek feltérképezésében. Töltsön el itt egy órát, és napokat takaríthat meg később.

Ellenőrizze a Smartsheet beállításait

Listák : Aktív projektek, tulajdonosok és azok, akik még mindig használják az egyes lapokat.

Oszlopok megjegyzése : Ezek a ClickUp-ban : Ezek a ClickUp-ban egyéni mezők lesznek (egyszeri kiválasztás, számok, személyek)

Határozza meg a legfontosabb dátumokat: (kezdés, határidők, tényleges dátumok) és az azokat szabályozó szabályokat.

Kapcsolatok rögzítése : elődök, összekapcsolt sorok és bármilyen lapok közötti hivatkozások

Átviendő tartalom : leírások, megjegyzések és mellékletek

Képernyőképek a fontos nézetekről és szűrőkről : Az importálás után ezekre lesz szükséged a visszaállításhoz.

Automatizálások rögzítése: A gyakran használt kiváltó események és az azokat kiváltó események

Ellenőrizze a jogosultságokat: Ezt tegye meg lapok és munkaterületek szerint, hogy a megfelelő felhasználók a költözés után is megőrizzék hozzáférési jogosultságaikat.

Döntse el, mit archivál és mit exportál a Smartsheetből : csak az aktuális és értékes adatokat migrálja

Lépésről lépésre: Hogyan lehet áttérni a Smartsheet-ről a ClickUp-ra

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a Smartsheet-ről a ClickUp-ra való áttéréshez és a meglévő PM szoftverről való váltáshoz (másodpercek alatt).

1. lépés: Exportálja Smartsheet adatait

A Smartsheet alkalmazásban bármely táblázatot vagy jelentést exportálhat a következő formátumokba:

Microsoft Excel

PDF

Kép (PNG) (csak Gantt-diagram)

Google Táblázatok

Microsoft Project (Gantt-diagram csak XML formátumban)

A lap vagy jelentés exportálása után a böngésző elmenti azt a számítógépére. Az exportált fájlt a böngésző beállításainak megfelelő mappába tárolja.

Az export nem tartalmaz mindent. A csoportosítások és az összefoglaló sorok nem kerülnek át, a mellékletek pedig elvésznek. A mellékletek átviteléhez inkább készítsen biztonsági másolatot a tábláról.

2. lépés: Adatainak előkészítése

Állítson be egyéni mezőket a ClickUp-ban, hogy azok megfeleljenek a Smartsheet oszlopainak, és így simább legyen az importálás

Nyissa meg az exportált fájlt Excelben vagy Google Sheetsben, normalizálja az oszlopneveket, és döntse el, mely elemek kerüljenek az egyéni mezőkbe (legördülő menük, számok, személyek), és melyek a feladatleírásba.

Ezután konvertálhatja a képleteket értékekké, feloszthatja a többszörös kiválasztású cellákat különálló bejegyzésekre, és biztosíthatja a kezdő és a határidők dátumformátumainak konzisztenciáját. Ezután helyettesítheti az elődképleteket egy egyszerű „Depends on” (Függ) azonosító listával, amelyet importálás után függőségekként újra létrehozhat.

Ezután ellenőrizze, hogy a kijelölt személyek valóban ClickUp-felhasználók-e, és gyűjtsön össze minden mellékletet és megjegyzést, amelyet szükség esetén újra hozzáadhat. Végül törölje az archivált sorokat, hogy csak az élő projektadatok kerüljenek átvitelre.

3. lépés: Adatok importálása a ClickUpba

Használja a Spreadsheets Importer : Töltse fel Excel/CSV/XML/JSON/TSV/TXT fájlját, és rendelje hozzá az oszlopokat a ClickUp feladatmezőkhez vagy egyéni mezőkhez. Válassza ki a célt: ClickUp Space → ClickUp Folder → ClickUp List, majd erősítse meg, hogy minden sor feladatok létrehozását eredményezi, megjelölve a felelősöket, az állapotokat és a határidőket. Tekintse meg a projekt adatait, javítsa ki az esetleges eltéréseket, majd futtassa az importálást. : Töltse fel Excel/CSV/XML/JSON/TSV/TXT fájlját, és rendelje hozzá az oszlopokat a ClickUp feladatmezőkhez vagy egyéni mezőkhez. Válassza ki a célt: ClickUp Space → ClickUp Folder → ClickUp List, majd erősítse meg, hogy minden sor feladatok létrehozását eredményezi, megjelölve a felelősöket, az állapotokat és a határidőket. Tekintse meg a projekt adatait, javítsa ki az esetleges eltéréseket, majd futtassa az importálást.

A hierarchia megőrzése (szülők + alfeladatok): A struktúra átviteléhez adjon hozzá egy útvonal oszlopot (például Mappa neve/Útvonal) olyan értékekkel, mint [FeladatA, AlfeladatA]. Az importáló program az első szintű alfeladatokat a szülőhöz csatolja, így a hierarchia megmarad az áthelyezés után is. Az importálás után ellenőrizze a kapcsolatokat, és szükség szerint alakítsa át a felesleges szinteket beágyazott feladatokká vagy függőségekké.

📽️ Nézze meg a videót: Szeretné beállítani a hierarchiáját a ClickUp-ban? Olvassa el ezt a bevált gyakorlatokról szóló útmutatót a kezdéshez:

A bal felső sarokban kattintson a munkaterület avatárjára, majd válassza a Beállítások lehetőséget. Az Összes beállítás oldalsávon válassza az Importálás/Exportálás lehetőséget. Ha a munkaterületén nincs importálási vagy exportálási előzmény, megnyílik az Import forrásának kiválasztása oldal. Az Alkalmazásokból importálás részben válassza a Táblázatot.

Az Importálás célhelye oldalon a Hely kiválasztása legördülő menüből válassza ki a helyet. Ha egyéni mezőadatokat szeretne importálni, akkor az egyéni mezőtípusnak léteznie kell a térben. A kiválasztott térben létrejön egy Spreadsheet Import (Táblázat importálása) nevű lista. A Év-Hónap-Nap legördülő menüből válassza ki a dátumformátumot. Amikor megnyílik a Spreadsheets importáló, húzza át vagy töltse fel a táblázatot. Az adatokat manuálisan is beviheti. A sikeres feltöltés után megnyílik a Mezők leképezése oldal.

4. lépés: Nézetek újbóli létrehozása

Mielőtt elkezdené a nézeteket, le kell képeznie az adatokat. A leképezés azt jelenti, hogy a táblázatkezelő szoftver oszlopait össze kell illeszteni a ClickUp feladatmezőkkel és egyéni mezőkkel. Az importáló egyszerűsíti ezt az adatokat automatikusan a megfelelő mezőkhez igazítva. A Smartsheet-ről a ClickUp-ra történő importálás során ellenőrizheti ezeket az illesztéseket a pontosság biztosítása érdekében. Az Ön által választott helyen minden mező elérhető.

💡 Profi tipp: Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen működjön, győződjön meg arról, hogy minden csapattag e-mail címe a Smartsheetben megegyezik a ClickUpban szereplő e-mail címével. Ha az e-mail címek nem egyeznek, a feladatok nem hozzárendelt bejegyzéseként importálódhatnak.

1. Rács → Lista nézet

Használja a ClickUp listanézetét a feladatok csoportosításához, oszlopok szerkesztéséhez, feladatokkal való interakcióhoz és egyebekhez

Cél: Mindkettő táblázat/spreadsheet formátumban jeleníti meg a feladatokat.

Hogyan lehet újra létrehozni:

A ClickUp alkalmazásban lépjen a Tér, Mappa vagy Lista menüpontra.

Használja a felső nézetek sávját, és kattintson a „+ Nézet” gombra.

Válassza a „ Lista nézet ” lehetőséget.

Az oszlopok testreszabása a Smartsheet rácsához (mezők hozzáadása/eltávolítása, oszlopok átrendezése)

Szűrők és csoportosítások használata a Smartsheet elrendezésének tükrözéséhez

Mentse el a nézetet, és szükség esetén állítsa be alapértelmezettként.

2. Kártya → Tábla nézet

Használja a ClickUp táblázatos nézetét a feladatok állapot szerinti megjelenítéséhez.

Cél: A feladatok oszlopokban (Kanban) kártyákként való megjelenítése.

Hogyan lehet újra létrehozni:

lehetőséget. A ClickUp felületén kattintson a „+ Nézet” gombra, majd válassza a „Tábla nézet

Válassza ki, hogy a kártyákat állapot, felelős személy, prioritás vagy egyéni mező szerint csoportosítsa.

Húzza át a feladatokat az oszlopok között, hogy frissítse azok állapotát vagy csoportosítását.

A kártyamezők testreszabása a Smartsheet kártyák legfontosabb információinak megjelenítéséhez

3. Naptár → Naptár nézet

A ClickUp naptár nézetével hozzáférhet a nem ütemezett, esedékes és késedelmes feladatokhoz

Hogyan lehet újra létrehozni:

Kattintson a „+ Nézet” gombra, és válassza a „Naptár nézet” lehetőséget.

Válassza ki a megjelenítendő dátummezőt (kezdő dátum, határidő stb.)

Állítsa be az időtartamot (nap, hét, hónap)

Szűrje a feladatokat, hogy csak a releváns elemek jelenjenek meg

A feladatok áthúzásával közvetlenül a naptárban módosíthatja a dátumokat.

4. Gantt → Gantt nézet

A projekt mérföldköveinek vizualizálása a ClickUp Gantt View segítségével

Cél: Projekttervezés, függőségek, ütemtervek

Hogyan lehet újra létrehozni:

lehetőséget. Kattintson a „+ Nézet” gombra, és válassza a „Gantt nézet

Győződjön meg arról, hogy a feladatoknak van kezdési és befejezési dátuma.

Szükség esetén állítson be függőségeket a feladatok között.

Állítsa be az idővonalat, a nagyítást és a szűrőket, hogy azok megfeleljenek a Smartsheet Gantt-diagramjának.

Ha statikus pillanatképeket szeretne megosztani, exportálja azokat PDF formátumban.

5. Jelentések → Műszerfalak

Projektidő és növekedés nyomon követése a ClickUp Dashboards segítségével

Ez segít az egyéni jelentések, elemzések és projektáttekintések elkészítésében.

Hogyan lehet újra létrehozni:

Lépjen a ClickUp Dashboards (ClickUp irányítópultok) szakaszra a ClickUp alkalmazásban.

Kattintson a „+ Új műszerfal” gombra.

Widgetek (feladatlista, kördiagram, oszlopdiagram, időkövetés stb.) hozzáadása a Smartsheet-jelentések replikálásához

Konfigurálja az egyes widgeteket úgy, hogy azok az adatok a megfelelő terekből, mappákból vagy listákból kerüljenek lekérésre.

Ossza meg vagy exportálja ClickUp irányítópultját szükség szerint

Tippek a zökkenőmentes átálláshoz

A nézetek újbóli létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy az összes adat (feladatok, dátumok, egyéni mezők) importálásra került a ClickUpba.

Használja a ClickUp sablonjait és egyéni mezőit, hogy azok megfeleljenek a Smartsheet struktúrájának.

Szükség szerint módosítsa az egyes nézetek engedélyeit és megosztási beállításait.

5. lépés: A függőségek és automatizálások újbóli létrehozása a ClickUp-ban

1. A feladatok függőségeinek újjáépítése

Könnyedén delegálhatja a munkát úgy, hogy a feladatokat közvetlenül a csapatnak rendeli hozzá, vagy @megemlíti őket egy megjegyzésben, hogy gondolatai cselekvési tételekké váljanak.

Nyissa meg a függőséget igénylő ClickUp feladatot

Keresse meg a „Kapcsolatok” vagy „Függőségek” részt a ClickUp Feladat oldalsávon.

Kattintson a „Hozzáadás” gombra, és válassza ki, hogy ez a ClickUp feladat „blokkolja” vagy „várja” egy másik ClickUp feladatot.

Válassza ki a kapcsolni kívánt releváns ClickUp feladatokat

Ismételje meg az összes függőséget a Smartsheet projektjéből.

Az automatikus ütemezéshez engedélyezze a „Reschedule Dependencies” ClickApp alkalmazást, hogy a dátumváltozások átterjedjenek a függő ClickUp feladatokra.

2. Cserélje ki a Smartsheet képleteket ClickUp mezőkkel/automatizálásokkal

Használja a ClickUp egyéni mezőkben található fejlett képleteket

A ClickUp egyéni mezőket használhat strukturált adatok hozzáadásához a ClickUp feladatokhoz (pl. legördülő menük, számok és dátumok). Ezenkívül a ClickUp képletmezőket használhat számítások elvégzéséhez, például összegek, különbségek vagy karakterlánc-manipulációk elvégzéséhez, hasonlóan a Smartsheet képletekhez.

Hogyan lehet újra létrehozni:

Azonosítsa az összes általad használt Smartsheet képletet

A ClickUp alkalmazásban adjon hozzá egy megfelelő típusú egyéni mezőt a területéhez, mappájához vagy listájához.

Számításokhoz adjon hozzá egy ClickUp Formula Field mezőt, és állítsa össze a képletet a rendelkezésre álló mezők és funkciók segítségével.

Tesztelje a képletet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel-e a Smartsheet logikájának.

Megjegyzés: Nem minden Smartsheet-képletnek van közvetlen megfelelője a ClickUp-ban, de a legtöbb alapvető számítás és karakterlánc-manipuláció támogatott.

Használja a ClickUp AI Assign, AI Prioritize és AI Cards funkcióit a feladatkezelés automatizálásához és a valós idejű betekintés azonnali megjelenítéséhez.

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja az ismétlődő műveleteket, például a ClickUp feladatok létrehozását, az állapotok módosítását, a felhasználók hozzárendelését vagy a határidők frissítését.

Hogyan lehet újra létrehozni:

Lépjen a mappába vagy listába, ahová automatizálásokat szeretne hozzáadni.

Kattintson az „Automate” (Automatizálás) gombra (villám ikon).

Válasszon egy kiváltó eseményt (pl. „Amikor ClickUp feladat jön létre”, „Amikor a ClickUp feladat állapota megváltozik”, „Amikor a határidő lejár”)

Szükség esetén feltételeket is hozzáadhat (pl. csak bizonyos ClickUp feladatokra vagy megbízottakra).

Válasszon műveleteket, például: Új ClickUp feladat létrehozása Feladat státuszának módosítása ClickUp feladat hozzárendelése egy felhasználóhoz Határidő frissítése Megjegyzés hozzáadása vagy értesítés küldése

Új ClickUp feladat létrehozása

Feladat státuszának módosítása

ClickUp feladat hozzárendelése egy felhasználóhoz

A határidő frissítése

Hozzászólás hozzáadása vagy értesítés küldése

Mentse el az automatizálást, és tesztelje, hogy a kívánt módon működik-e. Több műveletet is összekapcsolhat, és komplex munkafolyamatokat állíthat be, hogy azok megfeleljenek a Smartsheet automatizálásainak.

Új ClickUp feladat létrehozása

Feladat státuszának módosítása

ClickUp feladat hozzárendelése egy felhasználóhoz

A határidő frissítése

Hozzászólás hozzáadása vagy értesítés küldése

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a kommenteket egy áttekinthető változásnaplóba vagy következő lépések ellenőrzőlistájába, így a tervezők és az írók pontosan láthatják, mi változott a különböző verziók között. A ClickUp Brain segítségével a kommentekből áttekinthető ellenőrzőlisták készíthetők

6. lépés: Űrlapok újbóli létrehozása (ha használja)

ClickUp űrlapok beállítása termékekkel kapcsolatos visszajelzésekhez

Ha korábban a Smartsheet űrlapjait használta adatok vagy kérések gyűjtésére, akkor most itt az ideje, hogy azokat ClickUp űrlapokként újra létrehozza.

Először azonosítsa az egyes Smartsheet űrlapokat és az azok által tartalmazott mezőket. A ClickUp alkalmazásban keresse meg a megfelelő részt, és adjon hozzá egy ClickUp űrlap nézetet. A mezőket az eredeti struktúrához igazodva húzhatja és helyezheti el, beleértve a legördülő menüket, szövegmezőket, dátumokat és egyebeket.

Testreszabhatja az űrlap megjelenését, beállíthatja a kötelező mezőket és konfigurálhatja a beküldési beállításokat. A ClickUp Forms automatikusan létrehozza a ClickUp feladatok minden beküldésből, így egyszerűsítve a befogadást és a nyomon követést.

A ClickUp űrlapokat nyilvános linkeken keresztül is megoszthatja, vagy beágyazhatja webhelyére, így biztosítva a zökkenőmentes átállást a csapat és az érdekelt felek számára.

7. lépés: Szerepkörök és jogosultságok konfigurálása

Miután kialakította a struktúrát és a munkafolyamatokat, elengedhetetlen a szerepkörök és jogosultságok beállítása a hozzáférés és az együttműködés ellenőrzése érdekében.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy olyan szerepköröket rendeljen hozzá, mint tulajdonos, rendszergazda, tag és vendég, amelyek mindegyike sajátos jogosultságokkal rendelkezik. Ez a részletes ellenőrzés biztosítja, hogy az érzékeny információk védve maradjanak, miközben a megfelelő személyek hozzájárulhatnak a munkához.

Áttérés utáni beállítások a ClickUp-ban

1. Dashboardok létrehozása

KPI-dashboard létrehozása a ClickUp-ban

Most, hogy a feladatok be vannak töltve, alakítsa a jelentéseket statikus exportok helyett élő nézetekké. A ClickUp Dashboards segítségével keverheti a kártyákat a munkaterhelés, a burnup/burndown, a sprint sebesség, a nyomon követett idő és a megbízott által megadott állapot szerint.

Készítsen vezetői pillanatképeket az előrehaladásról és a költségvetésről, majd egy külön „ops” irányítópultot a blokkoló tényezőkről, a késedelmes tételekről és a ciklusidőről. Ugyanazokat a összesítéseket tükrözheti, amelyeket a Smartsheet jelentésekben használt, anélkül, hogy több táblázatot kellene kezelnie.

2. Cserélje ki a Smartsheet képleteket ClickUp mezőkkel/automatizálásokkal

Használja könnyedén a fejlett képleteket a ClickUp egyéni mezőkben

A legtöbb táblázatkezelő programban végzett matematikai művelet a ClickUp-ban struktúrába és logikába alakul át. A numerikus összesítéseket (pl. történetpontok, költségek) helyezze át a Szám vagy Pénznem ClickUp egyéni mezőkbe, és a Dashboard kártya összesítéseinek segítségével jelenítsen meg összegeket.

A képletalapú állapotok átalakítása ClickUp automatizálásokká: ha egy függőség teljesült, állítsa az állapotot „Kész” értékre, vagy ha egy mező átlép egy küszöbértéket, adjon hozzá prioritást és figyelőt.

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján AI segítségével.

Biztosítsa a mindennapi sikereket, hogy csapata ne kelljen a táblát babysitterként felügyelni. Hozzon létre automatizálásokat a következőkre:

Alfeladat-ellenőrzőlista létrehozása, amikor egy feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül

Automatikus hozzárendelés a megfelelő felhasználókhoz, amikor az állapot „Kész a tervezésre/minőségbiztosításra” változik.

A beérkező kérelmeket az űrlapokról a megfelelő listára irányítsa az SLA-k segítségével.

Értesítse a tulajdonosokat, ha egy feladat veszélyben van vagy elmarad

Adjon hozzá egy utolsó védelmi réteget, kötelező mezőket az állapotváltozáshoz, alapértelmezett felelősöket listánként és ismétlődő feladatokat a heti rituálékhoz. Így új munkaterülete a bővülés során is kiszámítható marad.

Smartsheet kontra ClickUp: Mi fog változni?

A Smartsheet-ről a ClickUp-ra való áttéréssel a táblázatokra épülő modelltől egy összekapcsolt végrehajtásra tervezett, mindent magában foglaló alkalmazásra vált. Íme, mi változik az első napon, és miért érzik a projektmenedzserek gyorsan a javulást.

Táblázatok → Többféle nézetbeállítású listák A táblázatok strukturált listákká válnak, amelyekben feladatokat hozhat létre, majd válthat a lista, táblázat, Gantt-diagram, naptár és idővonal között. Mindezt a projektadatok duplikálása nélkül.

Képletek → Automatizálás + számítások A ClickUp automatizálása a kézi képleteket if/then szabályokkal és mezőlogikával helyettesíti. Hozzáférhet az automatikusan frissülő határidőkhöz, prioritásokhoz és megbízottakhoz, miközben a ClickUp Dashboards-on összeadhatja a számokat az élő mutatókhoz, ahelyett, hogy újraszámolná őket.

Megjegyzések → Szálakba rendezett beszélgetések A ClickUp Chat a sorjegyzeteket szálakba rendezett beszélgetéssé alakítja. @megemlítse a felhasználókat, oldja meg a szálakat, és tartsa a döntéseket a munkához kapcsolódóan. Nincs többé keresgélés a csevegőalkalmazásokban vagy a táblázatokban.

Jelentések → Univerzális irányítópultok A ClickUp irányítópultok valós idejű kártyákra (tulajdonos szerinti állapot, munkaterhelés, nyomon követett idő, burndown) cserélik a jelentések exportját. Szűrjön tér/mappa/lista vagy ClickUp egyéni mezők szerint, hogy egy pillanat alatt áttekintse a portfólió állapotát.

Mellékletek → Szervezett feladat szintű tárolás A ClickUp Tasks fájlok a munkával együtt élnek – előnézet, verzió és mellékletek rögzítése feladat, lista vagy dokumentum szinten. Nincs többé szétszórt linkek a lapok között.

Együttműködés → Dokumentumok, táblák, csevegés a ClickUp-on belülA ClickUp Docs segítségével valós idejű szerkesztéssel, slash parancsokkal és feladatbeágyazásokkal közösen készítheti el a specifikációkat, az SOP-kat és a briefeket. Ezután egy kattintással alakíthatja át a kiemelt elemeket végrehajtható tételekké. A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatja a felhasználói áramlásokat, a függőségeket és az ütemterveket, feladatokat csatolhat az alakzatokhoz, és a brainstorming eredményeit a megvalósításhoz kapcsolhatja. Az ötletek, visszajelzések és végrehajtás egy munkaterületen maradnak összekapcsolva.

ClickUp dokumentum beágyazása a ClickUp Whiteboardba

A zökkenőmentes áttérés legjobb gyakorlata

Kezelje az áttérést egy rövid, jól szervezett projektként. Így elkerülheti az újramunkálást, megőrizheti a lendületet, és segíthet a projektmenedzsereknek abban, hogy magabiztosan kezdjék el használni a ClickUp-ot.

Íme egy rövid útmutató a Smartsheet-ről a ClickUp-ra való áttéréshez:

✅ Kezdje kicsiben, először egy kísérleti listával, majd ellenőrizze a leképezéseket, és végül növelje a méretet.

✅ Előre rendelje hozzá az oszlopokat az egyéni mezőkhez (egyszeri kiválasztás, szám, személyek), és dokumentáljon minden választást megosztott hozzáféréssel.

✅ Normalizálja a dátumokat az importálás előtt, hogy a határidők és a kezdési dátumok minden nézetben következetesen jelenjenek meg.

✅ Szándékosan őrizze meg a hierarchiát úgy, hogy eldönti, mi lesz feladat és mi lesz alfeladat, és használja a kapcsolatokat, ahol összekapcsolt sorok léteztek.

✅ Tartsa a fájlokat a munkához közel – helyezze át a mellékleteket a feladatokba, hogy a kontextus az eszközzel együtt mozogjon.

✅ Csak azokat a nézeteket hozza létre újra, amelyeket az emberek használnak, a többit pedig archiválja, hogy az első naptól kezdve csökkentsék a zavaró tényezőket.

✅ Cserélje ki a képleteket könnyű automatizálásokra és egyértelmű tulajdonosokra; ellenőrizze a kiváltókat egy sandboxban.

✅ Állítson be korlátokat a kötelező mezőkkel az állapotváltozás, az alapértelmezett megbízottak és a munkaterületenkénti névadási konvenciók tekintetében.

Végül, tervezzen be egy 10–14 napos kettős futási időszakot. A Smartsheet-et csak olvasásra engedélyezze, és a visszajelzéseket a ClickUp Docs-ban rögzítse.

Gyakori problémák a Smartsheet-ről a ClickUp-ra való áttérés során

Még alapos felkészülés esetén is előfordulhatnak kisebb problémák. Íme néhány gyors megoldás, amelyet azonnal alkalmazhat.

Duplikált feladatok : A legtöbb duplikáció akkor fordul elő, amikor egy exportot kétszer importálnak. A Lista nézetben csoportosítson feladatnév szerint, hogy megtalálja a klónokat, majd a Tömeges műveletek eszköztár segítségével távolítsa el őket egyszerre.

Hiányzó egyéni mezők : Ha egy mező nem került át, akkor általában ez egy leképezési probléma. Nyissa meg újra az importálót, térképezze át a Smartsheet oszlopokat a ClickUp mezőkre, és csak az érintett lapot importálja újra. Mentse el a javított leképezést sablonként a jövőbeli futtatásokhoz.

Felhasználói hozzárendelési hibák : A hozzárendelés nélküli elemek általában azt jelzik, hogy a Smartsheet e-mail címe nem egyezik a ClickUp fiókkal. Ellenőrizze a pontos e-mail címeket, majd tömegesen rendelje hozzá a megfelelő felhasználókhoz. A profi megoldás az, ha az átállás során egy segítő táblázatban tárolja az e-mail címek és a felhasználók közötti megfeleléseket.

Megszakadt függőségek : A Smartsheet előzményei nem kerülnek automatikusan átvitelre. Hozza létre őket újra a ClickUp Relationships vagy Dependencies funkcióval, majd ellenőrizze az ütemtervet a Gantt nézetben. A linkek újjáépítésekor adjon hozzá egy gyors linket a feladat leírásához, amelyben elmagyarázza a függőséget, hogy elkerülje a zavart.

Elveszett struktúra: Ha a feladatok rossz helyre kerültek, húzza őket a megfelelő mappába vagy listába, majd a következő futtatás előtt állítsa be az importáló célhelyét, hogy a hierarchia sértetlen maradjon.

👀 Tudta? Az importálás során az adatok végpontok közötti titkosítással vannak védve. Ha bármilyen tartós problémát tapasztal, ügyfélszolgálatunk mindig készen áll a segítségére, és vállalati fiókokhoz dedikált migrációs szakértőket is biztosítunk.

A ClickUp funkciói, amelyek javítják a Smartsheet munkafolyamatait

A ClickUp a statikus rácsokat élő projektmenedzsment sablonokká és központokká alakítja, ahol a projektadatok nézetek, automatizálások és mesterséges intelligencia között áramlanak. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes funkciók hogyan javítják a tervezés, a feladatok létrehozása, a jelentések készítése és a folyamatos fejlesztés módját.

Több ClickUp nézet listánként

A ClickUp-ban a több mint 15 nézet mindegyike saját szűrőket, csoportosításokat és rendezéseket ment, így a felhasználók csak azt látják, amire szükségük van.

Lista nézet és táblázat nézet a feladatok és átadások kezeléséhez a napi projektmenedzsmentben

Gantt-nézet és idővonal-nézet a függőségek feltérképezéséhez és a határidők drag-and-drop funkcióval történő pontos betartásához.

Naptár nézet a kapacitás és az ismétlődő munkák tervezéséhez anélkül, hogy el kellene hagynia a listát.

Táblázatos nézet a mezők és a projektadatok rácsos ellenőrzéséhez, amikor szükség van rá

Munkaterhelés-nézet a feladatok egyensúlyba hozására, mielőtt szűk keresztmetszetek alakulnának ki

ClickUp beágyazott alfeladatok és kapcsolatok

A nagy feladatok átalakítása világos, megvalósítható struktúrává. A munkát alfeladatokra bonthatja, és beágyazott alfeladatokat (alfeladatok alfeladatai) adhat hozzá, hogy tükrözze a valós folyamatokat, anélkül, hogy elveszítené a kontextust vagy a tulajdonjogot.

Hozzon létre alfeladatokat (és mélyebb beágyazásokat) a feladat eszköztárából, majd rendeljen hozzá tulajdonosokat, határidőket és részleteket minden szinten, hogy a végrehajtás pontos legyen.

Összecsukja/kibontja a hierarchiát, hogy áttekintse az állapotot szülőelemek szerint, összesítse az időt, és észrevegye a hiányosságokat, mielőtt azok késedelmekhez vezetnének.

Használja a Kapcsolatok funkciót a kapcsolódó munkák összekapcsolásához – kapcsolja össze a feladatokat más feladatokkal (vagy magasabb szintű elemekkel), hogy a felülvizsgálók az egyik elemtől a másikhoz ugorhassanak anélkül, hogy keresgélniük kellene.

Adjon hozzá könnyű függőségeket (Blokkolás/Blokkolja) a kritikus útvonalak tükrözése és a rendszer megbízhatóságának fenntartása érdekében, amikor a menetrendek változnak.

Speciális ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével a törékeny képleteket egy pillanat alatt áttekinthető, eseményvezérelt logikával helyettesítheti.

Határozza meg a kiváltó tényezőket, az opcionális feltételeket és a konkrét műveleteket, majd ismételje meg a folyamatot anélkül, hogy megzavarná a rendszer működését. Használja az AI Automation Builder alkalmazást, hogy egyszerű nyelven leírja a szabályt, és hagyja, hogy az alkalmazás megtervezze a munkafolyamatot.

Indítson műveleteket állapotváltozások, mezőfrissítések, megbízottak vagy időalapú események alapján; adjon hozzá feltételeket (Business+), hogy a szabályok csak akkor lépjenek életbe, amikor az helyénvaló.

E-mailek küldésének összehangolása, sablonok alkalmazása, függőségek létrehozása és frissítések közzététele, a munka és a külső kapcsolatok szinkronizálása integrációk és webhookok (Slack, GitHub, HubSpot, Twilio és mások) segítségével.

Gyors beállítás több mint 100 sablonnal, dinamikus megbízottakkal és projektparancsikonokkal, majd egyetlen Automatizálás kezelése nézetből történő beállítás auditnaplókkal és használatkövetéssel.

ClickUp Docs, ClickUp Tasks és ClickUp Dashboards

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot az összes munkafolyamatához

Ha elhagyja a táblázatokat, a ClickUp egy munkaterületet biztosít, ahol a tervek, a végrehajtás és a jelentések valóban együtt léteznek, így nem kell ugrálnia a dokumentumkezelő eszköz, a feladatkezelő alkalmazás és a különálló jelentéskészítő között. Íme, hogyan működik ez a mindennapokban:

ClickUp Docs → Dokumentáció : Vázlatok és SOP-k készítése, valós idejű közös szerkesztés, valamint szövegek nyomon követhető feladatokká alakítása közvetlenül a Docs-ból. Munkafolyamat-widgetek hozzáadása az állapotok vagy a feladatok átruházottjainak frissítéséhez anélkül, hogy el kellene hagyni az oldalt, minden szervezése a Docs Hub-ban, valamint biztonságos megosztás vendégekkel vagy nyilvános linkekkel. Ezzel elkerülhető a tervezés és a végrehajtás közötti „másolás-beillesztés” ciklus.

ClickUp feladatok → Végrehajtás : Központosítsa a munkát állapotokkal, megbízottakkal, határidőkkel és többféle nézettel (lista, tábla, Gantt, naptár). A feladatok visszakapcsolódnak a forrásdokumentumhoz és továbbítják a downstream munkához, így a mellékletek, megjegyzések és kontextus a munkával együtt haladnak, ahelyett, hogy elvesznének az e-mailekben.

ClickUp Dashboards → Visibility: Készítsen élő dashboardokat ugyanabból a feladat- és dokumentum-ökoszisztémából, keverje össze a munkaterhelés, a sebesség és az idővonal kártyákat, hogy nyomon követhesse a projekt ütemtervét és eredményeit. Mivel ezeket valódi feladatadatok táplálják, nem kell külön eszközben újraterveznie a diagramokat.

ClickUp AI a munkafolyamat optimalizálásához

Ha a kézi frissítések és szétszórt képletek helyett AI-támogatott munkamódszerekre tér át, kevesebb átadásra lesz szükség, és pontosabb döntéseket hozhat.

A ClickUp mesterséges intelligenciája kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy segítsen automatizálni a rutin lépéseket, a megfelelő időben felhozni a megfelelő részleteket, és a valóság változásainak megfelelően módosítani a terveket.

A ClickUp Brain mint döntéshozatali segéd: A ClickUp Brain segítségével a legtöbb AI-funkciónkhoz hozzáférhet. A ClickUp-ba integrálva kérdésekre válaszol, műveleteket hajt végre és keresést végez a munkaterületén. Emellett a hosszú kommentfolyamokat azonnal végrehajtható műveletekké összegzi.

Csatlakoztassa a munkát, ne csak az eszközöket: Ez feladatokra, dokumentumokra, emberekre és még sok másra vonatkozik. Ez csökkenti az alkalmazások közötti váltást, és a projektek fejlődésével megőrzi az eszközök közötti kapcsolatokat.

AI ügynökök (Super Agents és Autopilot Agents): A Super Agents AI-alapú csapattagok, akik több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, és emberhez hasonló módon tudnak interakcióba lépni a munkaterülettel. Az Autopilot Agents meghatározott kiváltó események és feltételek alapján működnek, automatizálva a műveleteket a terekben, mappákban, listákban és csevegésekben.

A Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, és emberhez hasonló módon tudnak interakcióba lépni a munkaterülettel.

Az Autopilot Agents meghatározott kiváltó események és feltételek alapján működik, automatizálva a műveleteket a terekben, mappákban, listákban és csevegésekben.

AI-kártyák: Ezeket hozzáadhatja a műszerfalakhoz és az áttekintésekhez, hogy a csapata munkájának kontextusát felhasználva jelentéseket, standupokat és összefoglalókat készítsen. Segítenek automatizálni a jelentéskészítést, és közvetlenül a munkaterületén belül nyújtanak betekintést.

Vállalati keresés : Tegyen fel egy kérdést, és megbízható válaszokat kapjon feladatok, dokumentumok, csevegések és kapcsolódó alkalmazásokból – teljes kontextussal. A mélyreható, szervezet-szintű keresés lerövidíti a keresési időt, és pontosan akkor jeleníti meg a szükséges fájlt, üzenetet vagy feladatot, amikor szüksége van rá. Tegyen fel egy kérdést, és megbízható válaszokat kapjon feladatok, dokumentumok, csevegések és kapcsolódó alkalmazásokból – teljes kontextussal. A mélyreható, szervezet-szintű keresés lerövidíti a keresési időt, és pontosan akkor jeleníti meg a szükséges fájlt, üzenetet vagy feladatot, amikor szüksége van rá.

AI jegyzetelő és értekezletek: automatikusan csatlakozik a Zoomhoz, a Google Meethez vagy a Teamshez, rögzíti és leírja a megbeszéléseket, és összefoglalók, tanulságok és következő lépésekkel ellátott privát dokumentumokat készít. A teendők manuális jegyzetek nélkül kerülnek a munkaterületére. Támogatja a több platformon történő rögzítést és a kereshető átiratokat a gyors nyomon követés érdekében. automatikusan csatlakozik a Zoomhoz, a Google Meethez vagy a Teamshez, rögzíti és leírja a megbeszéléseket, és összefoglalók, tanulságok és következő lépésekkel ellátott privát dokumentumokat készít. A teendők manuális jegyzetek nélkül kerülnek a munkaterületére. Támogatja a több platformon történő rögzítést és a kereshető átiratokat a gyors nyomon követés érdekében.

A Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, és emberhez hasonló módon tudnak interakcióba lépni a munkaterülettel.

Az Autopilot Agents meghatározott kiváltó események és feltételek alapján működik, automatizálva a műveleteket a terekben, mappákban, listákban és csevegésekben.

A ClickUp AI-jével minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető.

Robusztus sablonok a ClickUp-tól

Használja a ClickUp sablonok különböző importálási lehetőségeit

A ClickUp sablonok segítségével az áttérés után azonnal elindulhat. Válasszon sablont a terekhez, mappákhoz, listákhoz, dokumentumokhoz vagy nézetekhez, majd igazítsa a mezőket és állapotokat a projektjeihez.

A Sablonközpontban felhasználási esetek (PMO, kreatív, pénzügyek stb.) szerint böngészhet, és bevált elrendezéseket alkalmazhat, amelyek már tartalmaznak nézeteket, feladatokat és jelentési vázlatokat. Ha korábbi munkákat importál, azokat sablonos munkaterületre helyezheti. Így a csapatok ismerős környezetbe kerülnek: szabványosított mezők a tulajdonjogokhoz és a dátumokhoz, a státuszok összefoglalásához kapcsolódó irányítópultok, valamint a stratégiákhoz és az SOP-khoz kapcsolódó dokumentumok.

Az eredmény: gyorsaság és következetesség. Nem kell minden új kezdeményezés indításakor újra felépíteni a struktúrát, és az ütemterv és a jelentések minden csapatnál egységesek maradnak.

Ahogy Jessie Whitman, a Convene rendezvényekért felelős vezetője fogalmaz:

A Click Up esetében számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen azonos élményben részesülnek.

A hiányosságok elemzése a ClickUp adatmigrációs hiányosság-elemzési sablonjával

A hiányosságok elemzése során a következő előnyökkel számolhat:

Minimalizálja az adatvesztést és biztosítsa a zökkenőmentes átállást az aktuális és a célrendszer közötti eltérések és hiányosságok azonosításával.

Átfogó terv és ütemterv készítésével egyszerűsítheti az adatátviteli folyamatot.

Időt és erőforrásokat takaríthat meg azáltal, hogy a potenciális problémákat még azok bekövetkezte előtt megoldja.

Az adatok minőségének és integritásának javítása az adatok következetlenségeinek azonosításával és megoldásával

Növelje a felhasználói elégedettséget a zökkenőmentes átállással és a fontos funkciókhoz való folyamatos hozzáféréssel.

Felhasználói szerepkörök és jogosultságok

A ClickUp példaképe lehetővé teszi a hozzáférés ellenőrzését a teljesítés lassítása nélkül. A munkaterület szintjén:

Tulajdonosokat és rendszergazdákat rendel hozzá a korlátok beállításához.

Míg a tagok a napi projekteket és feladatokat kezelik

A vendégek csak azokon a projektekben működnek együtt, amelyekre meghívást kaptak.

Finomabb ellenőrzésre van szükség? Alkalmazzon jogosultságokat a Space, Folder, List, Doc vagy task (Tér, Mappa, Lista, Dokumentum vagy Feladat) szinten, hogy eldöntse, ki hozhat létre, szerkeszthet, törölhet vagy oszthat meg tartalmakat – így a külső felhasználók csak azt látják, amit a csapata jóváhagy.

Szabályozott munkák esetén használjon (tervtől függő) egyéni szerepköröket, hogy a létrehozás/törlés, a mezőszerkesztés és a megosztási jogokat a folyamatához igazítsa. Az eredmény egy tiszta együttműködés a résztvevők között és kevesebb „ki változtatta meg ezt?” pillanat.

Váltson át és szerezzen okosabb táblázatokat a ClickUp segítségével!

Megtudta, miért nőnek ki a csapatok a táblázatokból, hogyan lehet tiszta exportokat előkészíteni, és hogyan lehet importálni a hierarchiát megőrizve, hogy mindenki hatékonyan tudjon dolgozni az első naptól kezdve.

A legnagyobb előny nem csupán a projektadatok áthelyezése. Csökkenti az eszközök közötti váltást, így a frissítések, beszélgetések és döntések egy helyen történnek. Így időt takaríthat meg, nagy léptékben szervezhet, és fenntarthatja a lendületet, miközben portfóliója növekszik.

A ClickUp egyértelmű utat kínál a kísérleti fázistól a bevezetésig, lehetőséget biztosítva a folyamatok alkalmazkodására a csapat fejlődésével. Készen állsz a munka összevonására és a haladás nyomon követésére ott, ahol a munka ténylegesen zajlik?

✅ Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen . Kezdjen egy projekttel, és már ezen a héten érezni fogja a különbséget.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nem közvetlenül. Az exportálás értékeket hoz, nem képleteket. Cserélje le a táblázat matematikai műveleteit a ClickUp egyéni mezőivel, a ClickUp műszerfalok összesítéseivel és a ClickUp automatizálásokkal (ha/akkor szabályok), így a számítások és az állapotfrissítések a feladatokkal és a projektadatokkal együtt maradnak.

Az elődök nem kerülnek automatikusan áttelepítésre. Az importálás után állítsa be újra a függőségeket a ClickUp-ban (Blokkolás/Blokkolva), majd erősítse meg az ütemtervét a Gantt-diagramban vagy az idővonalon. Tipp: Készítsen egy leképezési táblázatot, hogy gyorsan újra összekapcsolhassa a kritikus útvonalakat és a határidőket a kapcsolódó feladatok között.

Tömeges exportálás a Smartsheetből, majd a ClickUp Spreadsheets Importer használata a mentett mező-leképezéssel. Az importálás listánkénti futtatása a hierarchia megőrzése érdekében, majd sablon alkalmazása a nézetekhez és állapotokhoz, hogy minden lista termeléskész állapotban legyen.

Nem. A Smartsheet szabályok nem vihetők át. Hozza létre őket újra ClickUp automatizálásként (kiváltó esemény → feltétel → művelet). Kezdje az alapvető dolgokkal – állapotváltozások, feladatok és dátumváltozások –, majd bővítse ki, ha a munkaterület struktúrája stabil.

Ha egy helyen szeretné kezelni a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat, a csevegést és a jelentéseket, a ClickUp csökkenti az eszközök közötti váltást és segíti a projektmenedzserek munkáját. A bonyolult táblázatok modellezése esetén a Smartsheet előnyösebb. A legtöbb PMO profitál a ClickUp egységes végrehajtásából, átláthatóságából és irányításából.

A beépített importálás benne van az árban. Az Ön költsége az idő: tisztítás, egyéni mezők leképezése és a függőségek/automatizálások újjáépítése. Az opcionális professzionális szolgáltatások vagy a belső munkaórák száma a lapok számától, a felhasználók számától és a folyamat bonyolultságától függ.