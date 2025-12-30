Hogyan tudják a növekedési menedzserek méretezni az UGC-t és a közösség által vezérelt tartalmakat

A marketing már nem csak számok a műszerfalon. Hanem bizalom.

Egy felmérésben a szolgáltatásvásárlók 13%-a azt mondta, hogy elállna a vásárlástól, ha nem lenne felhasználók által generált tartalom. A vélemények, fotók és valódi felhasználói tartalmak olyan társadalmi bizonyítékként szolgálnak, amire a hagyományos reklámok nem képesek.

Ez a cikk segít megérteni, hogyan tudják a növekedési menedzserek szándékosan méretezni az UGC-t és a közösség által vezérelt tartalmakat.

Megtudhatja azt is, hogy a felhasználók által generált tartalom (UGC) hogyan illeszkedik marketingstratégiájába, hogyan aktiválhatja a közösség tagjait, és hogyan mérheti a hatást.

⭐ Kiemelt sablon Unod már, hogy táblázatok és e-mailek segítségével próbálsz közösséget működtetni? Használd a ClickUp közösségkezelési sablonját, hogy egy munkafolyamatban szervezd a beszélgetéseket, a tartalmakat és a nyomon követéseket, így gyorsabban reagálhatsz és fenntarthatod a tagok érdeklődését. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp közösségkezelési sablonjával a szétszórt közösségi munkát egy világos, nyomon követhető rendszerré alakíthatja.

Mi az a közösség által vezérelt növekedés és az UGC?

A Duolingo a virális közösségi médiát és a társszerzőként működő közösséget ötvözve ösztönzi a növekedést. A TikTokon történő szórakoztatás és a hatalmas felhasználói bázis segítségével napi 46,6 millió aktív felhasználót és több mint 10 millió fizető előfizetőt értek el.

Ez a siker azt mutatja, hogy a szórakozás, a rajongás és a visszajelzések kombinálása hogyan hoz létre fenntartható növekedést, amely felülmúlja a hagyományos reklámozást.

Hogyan csinálják?

Újrafelhasználható virális történetek : Ismétlődő „futó poénok” (például Duo szerelme Dua Lipa iránt) segítségével a csapat gyorsan átállhat az aktuális trendekre anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Közösség által vezérelt alkotás : Az Incubator program keretében a Duolingo kétnyelvű önkénteseket bízott meg azzal, hogy felépítsék és méretezzenek a tényleges tanfolyam tartalmát.

Offline → online hurkok: 2020 előtt a csapat hetente körülbelül 600 rendezvényt szervezett 113 országban – ezek a találkozók ösztönözték a társak közötti tanítást.

Ez a koncepció áll a növekedési menedzserek által az UGC és a közösség által vezérelt tartalmak méretezésének középpontjában.

🧐 UGC vs. közösség által vezérelt növekedés

A felhasználók által generált tartalom, vagy UGC, bármely olyan nyilvános tartalom, amelyet a vállalatán kívüli személyek hoznak létre. Ide tartoznak a vélemények, fotók, videók, útmutatók, sablonok és sikertörténetek.

A jó UGC általában kreatív erőfeszítéseket tükröz, a közösségi média platformokon vagy a webhelyén jelenik meg, és nem a márkán belül valakinek a munkájának részeként készül.

A közösség által vezérelt növekedés egy olyan piacra lépési stratégia, amelynek keretében a közösség tagjai folyamatos programok révén segítik az ügyfelek megszerzését, aktiválását és megtartását. Gondoljon például AMA-kra, meetupokra, alkotói körökre, irodai ügyfélszolgálati órákra és nagyköveti bejegyzésekre.

De itt van a különbség: az UGC a tartalom. A közösség által vezérelt tartalom pedig az a rendszer, amely biztosítja annak folyamatos áramlását.

Az UGC hiteles tartalmat és társadalmi bizonyítékot nyújt. A közösségi programok promptokat, korlátokat, moderálást és jogokat biztosítanak, így több csatornán is publikálhat anélkül, hogy a csapatot kimerítené vagy a tartalomra szánt költségvetést túllépné.

Például a Figma közösség egy beépített UGC-platform: a tervezők fájlokat/plugineket tesznek közzé, mások pedig lemásolják és adaptálják azokat. A platform méretezhető (közzététel, lemásolás, statisztikák), így a felhasználók által létrehozott tartalom minimális erőfeszítéssel terjed a termékben és a közösségi médiában.

📖 Olvassa el még: A legjobb marketing AI eszközök a termelékenység fenntartásához

Miért fontos az UGC és a közösség által vezérelt tartalom méretezésének növelése?

A felhasználók által generált és a közösség által vezérelt tartalmak méretezésének növelése nem hiábavaló játék.

Ha Ön egy növekedési menedzser, aki komolyan dolgozik az UGC és a közösség által vezérelt tartalom méretezésén, akkor az eredmények a társadalmi bizonyítékokban, alacsonyabb beszerzési költségekben és gyorsabb termékfejlesztésekben fognak megmutatkozni.

Nézzük meg, hogyan használják az UGC-t és a közösségi programokat olyan márkák, mint a Nike, az Airbnb, a Dove és a Figma!

1. Bizalom és hitelesség építése nagy léptékben

A hagyományos reklámok kifinomultak, de nem mindig hisznek nekik. Az UGC azért működik, mert valódi emberek valódi kontextusban nyújtott társadalmi bizonyíték. Gyorsabban alakítja a márka megítélését, mint a hagyományos marketingcsatornák.

A Bazaarvoice kutatása szerint a termékoldalakon a vásárlók túlnyomórészt jobban bíznak az UGC-ben, mint a márkás tartalmakban.

Különösen az e-kereskedelmi márkák esetében a vásárlás pillanatához közeli UGC (termékfotók, videókat tartalmazó vélemények és kérdések-válaszok) csökkentheti a vásárlók aggodalmát és javíthatja az ügyfél-elégedettséget.

Egyszerűen fogalmazva: a felhasználók által generált tartalom javítja a konverziót, és pontosan így tudják a növekedési menedzserek növelni az UGC és a közösség által vezérelt tartalmakat anélkül, hogy megnövelnék a gyártási költségvetést.

📖 Olvassa el még: Ingyenes marketingkampány-sablonok

2. Csökkenti a fizetett akvizíciótól való függőséget

Légy önmagad, mert mindenki más már foglalt.

Légy önmagad, mert mindenki más már foglalt.

Az UGC ebből a stratégiából merít ihletet.

Az Emplifi adatai szerint az UGC közel négyszeresére növeli az Instagram standard hirdetéseinek hatását. Ez lehetővé teszi a növekedési menedzserek számára, hogy hatékonyabban érjék el a KPI-ket azáltal, hogy a költségvetést a „megjelenítések” vásárlásáról a „befolyás” építésére fordítják.

📌 Példa: A GoPro olyan versenyei, mint a Line of the Winter, márkás hashtagek és díjak segítségével gyűjtik össze a terepen készült videókat, így a közösségi média csatornáik tele vannak a vásárlók által készített hiteles tartalmakkal.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomstratégiai terv sablonok a tartalomterv egyszerűsítéséhez

3. Elősegíti a márka népszerűsítését és az organikus terjedést

A Nike megmutatja, hogyan lehet a mindennapi vásárlókat márka-nagykövetekké alakítani. A közösségi médiában a rajongókat arra invitálják, hogy tegyenek közzé edzés pillanatokat és jelöljék meg a termékcsaládokat. Ezután a márka kiválasztja a legjobb bejegyzéseket, hogy mind a márkát, mind a közösség tagjait bemutassa.

💯 Az eredmény egy folyamatos, hiteles tartalomáramlás, amely hatékonyabb, mint a hagyományos reklámozás.

Az élelmiszer- és italiparból származó példa a Starbucks Rewards program, amely ösztönzi a visszatérő vásárlást és a hűséges tagok bázisát, akik beszélnek, posztolnak és visszatérnek.

A 2024-es pénzügyi évben a Starbucks 33,8 millió 90 napos aktív tagot jelentett az Egyesült Államokban. Ez az alap organikusan növeli a termékek megjelenését és a szezonális menüket a közösségi média bejegyzéseiben és történeteiben.

Ez olyan közösségi növekedés, amely meghaladja a fizetésekkel elérhető eredményeket.

📖 Olvassa el még: A legjobb kampánykezelő szoftverek

4. Folyamatos visszacsatolási ciklusokat hoz létre a termékfejlesztés érdekében

A közösség által vezérelt tartalom egy élő kutatási csatorna a termékek és a felhasználói élmény számára. A Microsoft ezt hivatalossá tette nyilvános visszajelzési portáljával, ahol a felhasználók javaslatokat nyújthatnak be és ötleteket szavazhatnak meg a termékekkel kapcsolatban, majd nyomon követhetik a csapatok válaszait.

Ezt a struktúrát felhasználhatja saját UGC-platformjain is, hogy releváns mutatókat, például a beküldött anyagok mennyiségét, a válaszadási időt és a végrehajtott változtatásokat jelenítsen meg.

A Figma egy másik klasszikus példa az UGC termékbe való integrálására.

A „You shaped it” összefoglalója bemutatja, hogy a bevezetett funkciók hogyan alakultak a tervezők visszajelzései, a közösségi fájlok és a folyamatos megbeszélések alapján. Ez ösztönzi a részvételt és megmutatja a közösségnek, hogy véleményük számít.

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Az UGC és a közösségi tartalom méretezésének kihívásai

Egy Reddit-marketinges azt mondta, hogy a legnagyobb problémájuk az, hogy „egyszerre 50 aktív UGC-re kell skálázniuk”, mert minden niche másképp viselkedik, és a ROAS-t még a nyomon követési linkekkel is nehéz meghatározni.

Egy másik cikkben pedig azt mutatták be, hogy az UGC csak akkor működik, ha az alkotók valóban illeszkednek a közönséghez, és hogy a különböző rések közötti konzisztencia az igazi időrabló.

Ez a legtöbb marketingcsapatra igaz .

🚩 Nézzük meg, milyen konkrét akadályokkal szembesülnek a növekedési menedzserek az UGC és a közösség által vezérelt tartalom méretezésénél:

Mérés és sebesség: A ROI hozzárendelése szilárd platformok között nehéz, mert a „last-click” mutatók figyelmen kívül hagyják, hogy az UGC mennyire segíti a végső értékesítést. Ezenkívül a kreatív hangnem „beállítása” érdekében szükséges állandó oda-vissza kommunikáció lassítja a kampány lendületét.

Jogi és jogkezelés: A „nyilvános” tartalom nem „szabadon felhasználható”. A márkák jelentős szerzői jogi és adatvédelmi kockázatokkal szembesülnek, ha a felhasználói értékeléseket vagy videókat kifejezett jogi hozzájárulás és egyértelmű felhasználási feltételek nélkül használják fel más célra.

A közösségek egészségének megőrzése : A közösségek növekedésével a moderálási munkaterhelés is növekszik. Aktív menedzsment és egyértelmű irányelvek nélkül a toxikus viselkedés gyorsabban rombolhatja a márka iránti bizalmat, mint amennyit a csapat reagálni tud a platform szabályzatának változásaira.

Az autenticitás és a márka szabványainak egyensúlya : Az algoritmusok a „szaggatott” tartalmakat jutalmazzák, de az érdekelt felek gyakran a „kifinomult” tartalmakat részesítik előnyben. A legnagyobb akadály az, hogy meggyőzzük a vezetést, hogy a biztonság és a márka értékei megőrzése mellett a valóságot helyezze előtérbe a tökéletességgel szemben .

Beszerzés és logisztika: A megfelelő niche-alkotók megtalálása fontosabb, mint a követők száma, de a manuális „hideg DM-ek” nem hatékonyak. A csapatoknak automatizált rendszerekre van szükségük a briefek, feltöltések és jóváhagyások kezeléséhez, hogy biztosítsák a tartalom folyamatos áramlását.

📖 Olvassa el még: Növekedési terv sablonok a növekedési stratégia kidolgozásához

Hogyan tudják a növekedési menedzserek méretezni az UGC-t és a közösség által vezetett kampányokat

Az Unilever média-költségvetésének 50%-át közösségi és influencer programokra fordította, hogy „nagyméretű vonzerőt” érjen el. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a közösségi és alkotói tartalmak ma már a növekedés középpontjában állnak.

Sok csapat érezte már a munka szétszóródásának terhét, amikor a feladatok, jóváhagyások és eszközök túl sok helyen találhatók, és a kontextus elveszik. Ehhez még hozzáadódik az AI szétszóródása, a munkáját nem ismerő, egymástól független eszközök, és az egyszerű kampányok lassúvá és drágává válnak. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy egy konvergált AI munkaterület, amely végpontok között működik a csapat számára.

Nézzük meg, hogyan tudják a növekedési menedzserek egyszerű promptok és egy könnyű ClickUp stack segítségével méretezni az UGC-t és a közösség által vezetett kampányokat!

📖 Olvassa el még: A legjobb célkövető alkalmazások

1) Szabványosítsa a promptokat, hogy a beküldések egyszerűek (és a márkához illeszkedőek) legyenek.

Kezdje egy heti prompt csomaggal, amelyre a közösség tagjai perceken belül reagálhatnak. Tartsa azt a célközönségéhez és a publikálási platformjaihoz igazítva. Gondoljon TikTok hookra, LinkedIn karusszel szögre, rövid bemutató vázlatra, előtte-utána szkriptre.

Itt a ClickUp Docs segítségével egy helyen tárolhatja a prompt csomagot, a márka értékeit és a teendőket/tilosakat, így nem kell minden kampányhoz újra megírnia az útmutatót.

Dolgozzon együtt csapatával a dokumentumokon, és készítsen jegyzeteket a ClickUp Docs segítségével

Ha visszajelzés érkezik a jogi, termék vagy közösségi részlegtől, kezelje azt a @mentions és a megjegyzések kontextusában. Így a „miért” kérdés a végső briefhez kapcsolódik.

Könnyű módszert keres a közösségi tartalmak kezelésére? A ClickUp közösségkezelési sablonja a közösségépítés mindennapi valóságához igazodik. Tervezze meg a tartalom témáit, reagáljon a közösség tagjainak, és kövesse nyomon, mi működik a marketingcsatornáin.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp közösségkezelési sablonjával a szétszórt közösségi munkát egy világos, nyomon követhető rendszerré alakíthatja.

Használhatja témák tervezéséhez, feladatok kategóriák szerinti szervezéséhez, valamint a jóváhagyási folyamatok láthatóságának biztosításához, a közösségi média bejegyzésektől a virtuális eseményekig.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a közösségi feladatokat egyedi státuszokkal, mint például Jóváhagyva, Blokkolva és Jóváhagyásra vár.

Tervezze meg a közösségi tartalom témáit és az elkötelezettséget elősegítő rutinokat egy megosztott munkafolyamatban.

Váltson a Timeline és a Gantt nézetek között az események idővonalának és a folyamatban lévő kezdeményezések kezeléséhez.

Kategóriák szerint csoportosítva nézet segítségével, hogy a prioritások ne vesszenek el. Szervezze meg a munkát anézet segítségével, hogy a prioritások ne vesszenek el.

Használja az „Első lépések” útmutatót a csapattagok bevonásához és a folyamatok következetességének biztosításához.

📖 Olvassa el még: Digitális víziótábla sablonok, amelyek inspirálják csapatát

2) Hozzon létre egy megbízható benyújtási és jogi folyamatot

Az UGC-kezdeményezések akkor buknak meg, amikor a „nyilvános tartalmat” „szabadon újrahasznosítható” tartalomként kezelik. Hozzon létre egy egyszerű felvételi rendszert, amely a következőket rögzíti:

Ki hozta létre (felhasználói történetek, alkotó neve, meglévő ügyfelek vs. új ügyfelek)

Hol található (közösségi média platformok, webhely forgalom forrása, közösségi bejegyzés)

Hogyan használhatja (csak organikus vs. fizetett, használati ablak, régiók)

Engedély igazolása (hozzájárulási azonosító, közzétételi link, üzenet képernyőképe)

A struktúra kialakítása után a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követhetőek az operatív szűk keresztmetszetek. Kövesse nyomon, mi lassítja a munkát: a felülvizsgálatra fordított idő, a közzétételi jogok aránya és a szerkesztésre váró eszközök.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a mutatók és célok nyomon követéséhez a ClickUp Dashboards segítségével

Az AI kártyákat a műszerfalakhoz is felhasználhatja, hogy gyorsabban frissíthesse és összefoglalhassa az adatokat, amikor hetente jelentést készít az érdekelt feleknek.

📖 Olvassa el még: A legjobb stratégiai tervezési szoftvereszközök

3) A közösségi programokat alakítsa „tartalmi rituálékká”

A közösség növekedése előre jelezhetővé válik, ha ismétlődő műveleteket hajt végre egy ütemterv szerint:

Havi AMA vagy irodai ügyfélszolgálati idő (közösségi elkötelezettség + termékvisszajelzések)

„Mutassa meg a munkafolyamatát” kihívás (létrehozott tartalom + társadalmi bizonyíték)

Oktatóanyag-hét (készítsen oktatóanyagokat, amelyek csökkentik a potenciális ügyfelek ellenállását)

Virtuális események összefoglaló bejegyzésekkel (értékes betekintés + népszerűsítés)

💡 Profi tipp: A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja a műszerfalon megjelenő információkat a következő negyedévre vonatkozó cselekvési tervvé alakítja. Az első 30 napot a tisztításra és a gyors eredményekre, a következő 30 napot az ismételhető folyamatokra, az utolsó 30 napot pedig a méretezésre és a feladatok delegálására szánja. Legyen praktikus: határozza meg a felelősöket, állítson fel két vagy három mérhető célt, és hetente értékelje a helyzetet.

4) Kísérletek segítségével skálázza azt, ami működik, ne azt, ami hangos

Amikor a közösségi média csatornákon posztol, egy „jó ötlet” is kudarcot vallhat, ha a csalogató, a formátum vagy a CTA nem megfelelő az adott platformhoz.

Ebben a lépésben a ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template sablonra támaszkodhat a kísérletek végrehajtásához. Ez segít vizualizálni a folyamatot és egyszerűvé tenni az együttműködést, amikor több érdekelt fél is részt vesz a folyamatban.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp növekedési kísérletek táblás sablonjával alakítsa a „meg kellene próbálni” gondolatot egy világos kísérleti tervvé.

A rendszer úgy is kialakításra került, hogy a teljes folyamatot támogassa: ötletelés a táblán, prioritások meghatározása, felelősök kijelölése és a megvalósítás során az előrehaladás nyomon követése.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Térképezze fel a hipotéziseket, a várható hatásokat és a következő lépéseket egy egyetlen táblán, amelyet a csapata közösen szerkeszthet.

Kövesse nyomon a kísérleteket egyszerű állapotokkal, mint például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy semmi ne álljon le a tesztelés közben.

Kategorizálja a kísérleteket egyéni mezőkkel , hogy a jelentések konzisztensek maradjanak a volumen növekedésével.

Használja a Növekedési kísérletek táblázat nézetet a tesztek prioritásainak meghatározásához és a tulajdonosok kijelöléséhez.

Tartsa csapatát összhangban a Bevezető útmutatóval, hogy a kísérletek felépítése ne változzon személyenként.

📖 Olvassa el még: Ingyenes stratégiai tervezési sablonok a ClickUp, Word és Excel programokban

5) Használja fel egy erős eszközt több csatornán anélkül, hogy elveszítené a kontextust

Ha több felhasználói tartalmat szeretne létrehozni anélkül, hogy emelkednének a tartalomgyártási költségek, akkor egy „egy történet, több formátum” munkafolyamatra van szüksége (rövid videó, karusszel, e-mail kivonat, céloldal bizonyító blokk).

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp tartalomterv sablonját, hogy minden jóváhagyott eszközt hozzárendeljen az újrafeldolgozott verziókhoz és a közzététel dátumához. Ahelyett, hogy a tartalmakat egymástól független dokumentumokban és naptárakban követné nyomon, kap egy lista sablont, amely minden tartalmat összekapcsol a tulajdonosokkal és a jóváhagyásokkal.

6) Tartsa láthatóvá a visszacsatolási hurkot (hogy a tagok újra hozzájáruljanak)

A virágzó közösséged többet hozzátesz, ha látja az eredményeket. Fogd meg a közösségi beszélgetésekből visszatérő témákat, és továbbítsd azokat a termék vagy a CX részlegnek, majd tedd közzé, mi változott.

Ahelyett, hogy minden szálat manuálisan elolvasna, a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja, mi változott egy térben, listában vagy projektben, majd a kimenetet következő lépésekre (tartalmi feladatokra vagy moderálási műveletekre) konvertálhatja.

A ClickUp Brain segítségével részletes összefoglalót kaphat az összes munkaterületi frissítésről.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp ügynököket a felülvizsgálat és a moderálás lassításának csökkentésére. Ezek az AI ügynökök meghatározott terekben, listákban vagy ClickUp csevegőcsatornákon belül futtathatók, és akkor lépnek akcióba, ha a kiváltó okok és feltételek teljesülnek. Az UGC esetében ez úgy nézhet ki, hogy megjelölnek egy beküldést, ellenőrizik, hogy a hozzájárulási mező kitöltve van-e, továbbítják a tartalmat egy felülvizsgálónak, vagy feladatokat hoznak létre a találkozó jegyzetéből.

Az UGC és a közösség hatásának mérése

Ha komolyan gondolja az UGC és a közösség által vezérelt tartalom méretezését, kezdje azzal, hogy a felhasználók által generált tartalmat egyértelmű teljesítménymutatókhoz köti, a hiú számok helyett.

A Deloitte 2025-ös digitális média trendekről szóló jelentése szerint a Z generáció 56%-a és a millenniumi generáció 43%-a tartja a közösségi média tartalmát relevánsabbnak, mint a televíziót. Körülbelül a fele érez erősebb személyes kötődést a tartalomkészítőkhöz, mint a televíziós személyiségekhez.

A közösség tagjai és alkotói maguk a kultúra.

😉 Íme egy egyszerű keretrendszer a jelentésekhez:

Gyűjtés: Központosítsa a felhasználók által létrehozott tartalmakat egyértelmű címkékkel a csatorna, kampány, formátum, termék és piac szerint.

Attribútum: Hasonlítsa össze az UGC és a nem UGC teljesítményét a releváns mutatók alapján.

Társadalmi bizonyítékok felszínre hozatala: Helyezze a jól teljesítő UGC-ket a cselekvésre ösztönző felhívások és a fizetési lépések közelében.

Zárja le a kört: Ismételje meg a visszatérő témákat a termék és a CX számára, majd értesítse a közösség tagjait a kiadott javításokról.

Havonta ismételje meg: Mérje meg a mentéseket és megosztásokat, frissítse a márkás hashtageket, és szűrje ki azokat, amelyek nem eredményeznek konverziót.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet javítani a csapatok együttműködési stílusát?

A ClickUp 1000 munkavállalót megkérdező felmérésében a csapatok körülbelül 45%-a már elhagyta az elmúlt évben bevezetett AI-eszközöket, ami aláhúzza, hogy az eszközök túlterhelése hogyan rontja a bizalmat és az eredményeket.

Nincs szükség túlterhelt eszközökre a felhasználók által generált tartalom és a közösség növekedésének növeléséhez. Az öt megfelelő eszköz lefedi a figyelést és a felfedezést, a jogokat és a szindikációt, a tartalomkészítők műveleteit, valamint a kontextust egy helyen tartó „munka-AI” réteget.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp

Használja a ClickUp összekapcsolt munkaterületét és AI-alapú funkcióit, hogy könnyedén elvégezze munkáját

Az UGC-stratégiája a mennyiség miatt kezd összeomlani: több közösségi média platformról érkeznek bejegyzések, a jóváhagyások a csevegési szálakban találhatók, és a legfontosabb mutatók túl sok fülre vannak szétosztva. A ClickUp egységes munkaterülete megoldja ezt a kihívást.

A ClickUp segítségével a felhasználók által generált tartalmakat nem „véletlenszerű társadalmi bizonyítékként” kezelheti, hanem ismétlődő munkafolyamatként futtathatja. Minden eszköznek van tulajdonosa, státusza és egyértelmű nyoma, amely visszavezethető marketingstratégiájához.

Ezenkívül a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a hosszú közösségi vitákat, kiválaszthatja a frissítésekből a teendőket, és megfogalmazhatja a közösségi média bejegyzéseinek tartalmát.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Ha több csatornán és csapaton átívelő, átlátható folyamatokat szeretne, akkor időre van szükség a megfelelő konfiguráláshoz (néhány értékelő szerint van egy tanulási görbe).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 10 800 értékelés) 4,7/5,0 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (4520+ értékelés) 4,6/5,0 (4520+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy recenzens így írt:

Imádom, hogy minden, amire szükségünk van a szervezettség és a tervszerű haladáshoz, egy helyen található. Nincs többé váltogatás a Google Drive, az e-mailek, a WhatsApp, a „teendőlista” és egy csomó más bosszantó alkalmazás között, amelyek nem működnek együtt megfelelően – szó szerint minden egy helyen történhet.

Imádom, hogy minden, amire szükségünk van a szervezettség és a tervszerű haladáshoz, egy helyen található. Nincs többé váltogatás a Google Drive, az e-mailek, a WhatsApp, a „teendőlista” és egy csomó más bosszantó alkalmazás között, amelyek nem működnek együtt megfelelően – szó szerint minden egy helyen történhet.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy AI-támogatott UGC-műveleti rutint a ClickUp BrainGPT segítségével . Keresés az egész munkaterületen és hozzáférés az összes fájlhoz a ClickUp BrainGPT segítségével Ha nagy léptékben kezeli az UGC-t, a sebesség fontos, de a következetesség még fontosabb. A ClickUp BrainGPT segítségével gyorsabban rögzítheti az ötleteket, és a közösség hozzászólásait ismétlődő briefekké alakíthatja. A Talk to Text funkcióval azonnal rögzítheti az UGC-horgokat és a készítők megjegyzéseit: Használja a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkcióját, hogy bárhol diktálhasson horgokat, CTA-kat vagy rövid leírásokat. Adjon hozzá termékneveket, márkás hashtageket és kampánykifejezéseket a BrainGPT szótárához, hogy rövid leírásai konzisztensek maradjanak. Talk to TextHasználja a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkcióját, hogy bárhol diktálhasson horgokat, CTA-kat vagy rövid leírásokat. Adjon hozzá termékneveket, márkás hashtageket és kampánykifejezéseket a BrainGPT szótárához, hogy rövid leírásai konzisztensek maradjanak.

Tegyen fel olyan kérdéseket, amelyek mintákat tárnak fel, ne csak azt, hogy „mi történt”: Használja a BrainGPT Brain modelljét, ha munkáján alapuló válaszokat szeretne kapni, mivel ez képes keresni a ClickUp-ban, a csatlakoztatott alkalmazásokban és az interneten. Példák használható promptokra: „Melyik UGC-szögek kapták a legtöbb mentést és megosztást ebben a hónapban?” „Mutasd meg a legnépszerűbb felhasználói történeteket, amelyeket több csatornán is újrahasználtunk, és amelyek a legjobban teljesítettek.” „Melyek a leggyakoribb ellenvetések a közösségi vitákban ebben a negyedévben?”

„Melyik UGC-szögek kapták a legtöbb mentést és megosztást ebben a hónapban?”

„Mutassa meg a legnépszerűbb felhasználói történeteket, amelyeket több csatornán is újrahasználtunk, és amelyek a legjobb eredményeket hozták!”

„Melyek a leggyakoribb ellenvetések a közösségi vitákban ebben a negyedévben?” „Melyik UGC-szögek kapták a legtöbb mentést és megosztást ebben a hónapban?”

„Mutassa meg a legnépszerűbb felhasználói történeteket, amelyeket több csatornán is újrahasználtunk, és amelyek a legjobb eredményeket hozták!”

„Melyek a leggyakoribb ellenvetések a közösségi vitákban ebben a negyedévben?” Találja meg a korábbi eszközöket anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat: Használja Használja a ClickUp BrainGPT Enterprise Search funkcióját , hogy előhívja a régebbi összefoglalókat vagy egy témához kapcsolódó korábbi tartalmakat, így újra felhasználhatja a bevált formátumokat, ahelyett, hogy mindent elölről kellene kezdenie. Válassza ki a feladathoz megfelelő modellt: Tartsa bejelölve a Brain opciót, ha munkaterület-érzékeny válaszokra van szüksége, majd váltson át ChatGPT, Claude vagy Gemini módra, ha gyors átírásra vagy alternatív hangnemre van szüksége (ezek a modellek nem férnek hozzá a munkaterületén található információkhoz).

2. Sprout Social

via Sprout Social

A Sprout Social segít megérteni, hogy mi tetszik a közönségének, és új trendeket találni. Emellett segít rendezni a tartalomnaptárait az összes közösségi média fiókján.

Míg a Sprout a posztolást és a jelentéstételt kezeli, általában egy külön rendszerrel működik együtt, amely a kreatív munkát kezeli (például a briefek írását és a jogok megszerzését).

A Sprout Social legjobb funkciói

Kezelje az összes közösségi médiában való posztolási ütemtervét, és szerezze meg a csapat jóváhagyását egy helyen.

Használjon hallgatói eszközöket, hogy megismerje, mit gondolnak az emberek a márkájáról, és mérje az elkötelezettségüket.

Tekintse meg az összes adatát együtt, hogy lássa, melyik közösségi csatorna teljesít a legjobban.

A Sprout Social korlátai

A helyalapú árazás gyorsan megdrágulhat azoknak a csapatoknak, amelyeknek sok együttműködőre van szükségük.

A fejlett hallgatás és a részletes jelentések beállítása időt igényelhet.

Sprout Social árak

Alapcsomag: 199 USD/hónap/felhasználó

Professzionális: 299 USD/hónap/felhasználó

Haladó: 399 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Sprout Socialról?

Egy recenzens így írt:

A Sprout Social értékes eszköz a közösségi média kezelésének egyszerűsítéséhez. Imádom, hogy minden platform egy helyen van összekapcsolva, ami sokkal könnyebbé teszi a tervezést és a posztolást.

A Sprout Social értékes eszköz a közösségi média kezelésének egyszerűsítéséhez. Imádom, hogy minden platform egy helyen van összekapcsolva, ami sokkal könnyebbé teszi a tervezést és a posztolást.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet felhasználóközpontú használati eseteket létrehozni az ideális sikerszenáriókhoz [példákkal]

3. Emplifi

via Emplifi

Az Emplifi ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek mélyreható közösségi adatokra és egyértelmű teljesítménykövetésre van szükségük a közösségi média platformokon. Segít a nagy csapatoknak nyomon követni posztjaik teljesítményét és összehasonlítani azokat más vállalatokéval.

A növekedési menedzserek számára az Emplifi segít mérni és javítani a felhasználók által generált tartalmakat (UGC). Megmutatja, melyik bejegyzések a legjobb „társadalmi bizonyítékok”, és segítenek a követőket ügyfelekké alakítani.

Az Emplifi legjobb funkciói

Jelentse a csatornák közötti elkötelezettségi mutatókat és a létrehozott tartalmakat

Tudja meg, melyik rajongói fotók és videók generálják a legtöbb eladást!

A jelentések egységesítése a régiók és csapatok között a következetes mérés érdekében

Az Emplifi korlátai

Az árak általában ajánlat alapúak, ami megnehezíti a korai szakaszban a költségvetés elkészítését.

Emplifi árak

A közösségi marketing alapjai: 1249 USD/hó

Fejlett közösségi marketing: 2499 USD/hó

Social Care csomagok: Egyedi árak

Szociális kereskedelmi tervek: Egyedi árazás

Emplifi értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Emplifiről?

Egy recenzens így írt:

Tetszik, hogy az összes közösségi médiát és tartalmat egy helyen összegyűjtheti, és a tartalmat közvetlenül az összes vagy egy közösségi médiára is közzéteheti, valamint minden statisztikát egy helyen áttekinthet.

Tetszik, hogy az összes közösségi médiát és tartalmat egy helyen összegyűjtheti, és a tartalmat közvetlenül az összes vagy egy közösségi médiára is közzéteheti, valamint minden statisztikát egy helyen áttekinthet.

📖 Olvassa el még: A legjobb influencer marketing kampányok példái és legfontosabb tanulságok

4. Bazaarvoice

via Bazaarvoice

A Bazaarvoice-t az e-kereskedelmi márkák széles körben használják a felhasználói tartalmak, például értékelések, vélemények és vizuális beadványok gyűjtésére és terjesztésére. Különösen akkor releváns, ha több UGC-t szeretne elhelyezni a konverziós pontok közelében, ahol a társadalmi bizonyíték befolyásolhatja a vásárlási döntéseket.

Támogatja a szindikációt a kiskereskedelmi és partneri ökoszisztémákban is. Ez különösen hasznos, ha e-kereskedelmi stratégiája a saját webhelyén túl több csatornára is támaszkodik.

A Bazaarvoice legjobb funkciói

Gyűjtse össze és jelenítsen meg olyan értékeléseket és véleményeket, amelyek támogatják a vásárlási döntéseket.

Szindikálja az UGC-t kiskereskedők és partnerhálózatok számára, hogy a saját csatornákon túl is bővüljön az elérhetőség.

Találjon alkotókat és kezelje az együttműködéseket a Creator Marketing megoldással.

A Bazaarvoice korlátai

Az árak általában vállalatok számára vannak kialakítva, ami kisebb csapatok számára megterhelő lehet.

Bazaarvoice árak

Egyedi árazás

Bazaarvoice értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Bazaarvoice-ról?

Egy kritikus így írt:

Tetszik, hogy az összes közösségi médiát és tartalmat egy helyen összegyűjtheti, és a tartalmat közvetlenül az összes vagy egy közösségi médiára is közzéteheti, valamint minden statisztikát egy helyen áttekinthet.

Tetszik, hogy az összes közösségi médiát és tartalmat egy helyen összegyűjtheti, és a tartalmat közvetlenül az összes vagy egy közösségi médiára is közzéteheti, valamint minden statisztikát egy helyen áttekinthet.

📖 Olvassa el még: Mi az a márkafigyelés és miért fontos a növekedés szempontjából?

Valós példák a közösség által vezérelt növekedésre

A közösség által vezérelt növekedés mindenütt megfigyelhető, ahol a rajongók közösen hozzák létre a terméket, a tartalmat vagy a stratégiát. Íme öt friss példa, amelyek bemutatják, hogyan néz ki a gyakorlatban egy „virágzó közösség”.

✅ LEGO IdeasA rajongók új LEGO készleteket javasolnak és szavaznak a kedvenceikre. A nyertesek valódi termékekké válnak. 2025 szeptemberében rekordszámú, 146 terv jutott el a végső értékelési szakaszba. Ez azt mutatja, hogy soha nem látott mértékben többen hoznak létre és osztanak meg ötleteket.

✅ Sephora Beauty InsiderA Sephora közösségét használja a növekedéshez. A tagok olyan véleményeket és történeteket osztanak meg, amelyek „társadalmi bizonyítékként” szolgálnak, és másokat vásárlásra ösztönöznek. Ez a közösség segít a vásárlóknak online megtalálni a termékeket, majd megvásárolni azokat a boltokban. Ez a rajongók által vezérelt megközelítés a Sephora titkos fegyvere, amellyel más márkák előtt marad.

✅ RedditA Reddit több mint 100 000 aktív közösségnek ad otthont, ahol az emberek valós időben osztják meg ötleteiket és UGC-jüket. 2024-ben a webhelynek körülbelül 73 millió napi felhasználója volt. Ma ez a szám több mint 100 millióra nőtt, ami jól mutatja, milyen hatékonyak lehetnek a közösség által vezérelt beszélgetések.

✅ DiscordA Discord élő hang- és szöveges csevegést használ, hogy a rajongók és az alkotók minden nap beszélgethessenek egymással. Havonta körülbelül 259 millió felhasználója van. Ezek az emberek csatlakoznak kedvenc alkotóik vagy márkáik által üzemeltetett szerverekhez, hogy valós időben együttműködhessenek és együtt lóghassanak.

✅ GitHubA GitHub megmutatja, hogyan tudnak a közösségek együtt termékeket fejleszteni. Az open source platform több mint 100 millió fejlesztői fiókkal rendelkezik. A közösség tagjai több száz millió projektet hoztak létre. Minden új hozzájárulás jobbá teszi az eszközöket és a könyvtárakat mindenki számára, hatalmas hálózati hatást keltve.

A növekedési menedzserek számára az eredmény a felhasználók által generált tartalom kód formájában, amely nyilvánosan alakítja a termék ütemtervét.

A UGC és a közösségi tartalom méretezésénél elkerülendő buktatók

Az UGC növekedése gyorsan megtorpanni, ha az alapvető elemek, mint a hozzájárulás, a közzététel és a moderálás nem megfelelőek. Gondoljon erre úgy, mint termékfejlesztésre: először biztosítsa a védelmet, majd növelje a méretet.

Először szerezzen engedélyt: Csak akkor használja fel újra a tartalmakat (képeket, neveket vagy hangokat), ha írásbeli joggal rendelkezik. Pontosan rögzítse, mikor és hol használhatja őket.

Legyen őszinte a hirdetésekkel kapcsolatban: Ha fizet egy ajánlásért, mondja meg ezt a videóban vagy az audióban. Ne rejtse el ezt a hosszú feliratban; mindenkinek könnyen láthatónak kell lennie.

Nincsenek hamis értékelések: Soha ne vásároljon vagy adjon el hamis visszajelzéseket. Soha ne vásároljon vagy adjon el hamis visszajelzéseket. Az FTC szabályai súlyos bírságokat szabnak ki, ha egy márka hamis „társadalmi bizonyítékokat” használ a vásárlók megtévesztésére.

Fedezze fel kockázatait: A közösségi média algoritmusai gyorsan változnak. Terjessze tartalmát különböző platformokon, hogy egyetlen frissítés ne tegye tönkre elérhetőségét.

Moderálás tervezése: Korán állapítson meg egyértelmű közösségi szabályokat. Használjon jelentési eszközöket, és készítsen tervet a problémák gyors kezelésére, mielőtt azok károsíthatják márkája iránti bizalmat.

📖 Olvassa el még: B2B marketing példák a való világból: inspiráló stratégiák az üzleti növekedéshez

A közösség által vezérelt növekedés jövője

Három nagy áramlat alakítja a jövőt.

Először is, a kereskedelem egyre inkább a közösségi médiába költözik. A TikTok Shop amerikai GMV-je 2025 júliusában körülbelül 1,1 milliárd dollárra nőtt, és az elemzők további növekedést jósolnak.

Az adatok és a terjesztés újratárgyalás alatt áll, mivel a Reddit több millió dolláros tartalomszerződéseket kötött és megújított a Google-lal és az OpenAI-jal. Ez a közösségeket prémium képzési és felfedezési forrásokként pozícionálja.

Végül, a költségvetések a hatékonyságot követik. A kreatív marketingbe történő befektetések a hagyományos fizetett marketingből vonják el a pénzt, mivel a márkák mérhető ROI-t követelnek a közösségi csatornáktól.

🤔 Mit jelent ez a növekedési menedzserek számára?

Tegye a tartalmakat vásárolhatóvá: Használjon rövid értékeléseket és „hogyan kell” videókat, amelyek közvetlenül a pénztárhoz vezetnek. Helyezze az ügyfelek értékeléseit közvetlenül a „vásárlás” gombok mellé, hogy az emberek gyorsabban tudjanak dönteni.

Legyen ura az adatainak és jogainak: Mindig szerezzen egyértelmű engedélyt az ügyfelek tartalmainak felhasználásához. Gondoskodjon arról, hogy fájljai jól címkézettek és rendezettek legyenek, hogy könnyen megoszthassa őket a keresőmotorokkal és kiskereskedelmi partnereivel.

Kétszeres hiteleség: Fókuszáljon a hitelesített értékelésekre, és legyen őszinte a fizetett partnerségekről. Tekintse a bizalmat növekedési lehetőségként, mivel a valós történetek azok, amelyek a böngészőket vásárlókká alakítják.

Konszolidálja a stacket: Kevesebb eszköz, mélyebb integráció. Futtassa az UGC-munkafolyamatokat egy konvergált munkaterületen, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és csevegéseket, így elkerülheti a kontextusváltást.

Használja a közösséget kutatás-fejlesztésként: Hallgassa meg a rajongók történeteit, hogy ötleteket szerezzen új termékekhez. Ha a visszajelzéseik alapján megold egy problémát, mondja el nekik. Ez növeli a rajongók hűségét és csökkenti az akvizíciós költségeket.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozhatunk létre ügyfél-visszacsatolási hurkot az üzleti növekedés érdekében

UGC az elülső, ClickUp a háttérben

A közösségi történetek és a felhasználók szeretete messzebb viheti a márkát, mint bármelyik reklám. Az igazi feladat egy egyszerű rendszer felépítése, amely ezeket a pillanatokat állandó eredményekké alakítja.

Íme, miért alkalmas a ClickUp erre a feladatra. Egy helyen tartja a munkáját, így semmi sem vész el a csevegésekben vagy a mappákban. A dokumentumok tartalmazzák a tájékoztatást, az automatizálás pedig biztosítja a folyamatok zavartalan működését. Emellett a ClickUp Dashboards megjeleníti azokat a tevékenységeket, amelyek valóban változást hoztak, míg a ClickUp Brain a megbeszéléseket jegyzetekké és feladatokká alakítja, amelyek alapján cselekedhet.

Ha kevesebb lapot, gyorsabb átadást és egyértelmű ROI-t szeretne, regisztráljon most a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Kössük össze a felhasználók által generált tartalmakat a legfontosabb teljesítménymutatókkal, ne csak a lájkolásokkal. Kövessük nyomon az UGC és a nem UGC konverziós arányát, az asszisztált konverziókat, az átlagos rendelési értéket, a kosárba helyezés arányát és a webhely forgalmát a közösségi média bejegyzéseiből. Használjuk a mentéseket és a megosztásokat a siker korai jeleiként. Készítsünk egy irányítópultot, hogy könnyen összehasonlíthassuk a különböző típusú bejegyzéseket, és megnézhessük, mi működik.

Tegye egyszerűvé, konkrétá és jutalmazóvá. Tegyen közzé egyértelmű heti promptokat, mutassa be a sikertörténeteket, és váltson témákat. Használjon márkás hashtageket és egyszerű beküldési űrlapot, majd nyilvánosan ismerje el a közösség tagjainak érdemeit. Csökkentse a mobil eszközökön tapasztalható súrlódást, válaszoljon gyorsan, hogy a közösség elkötelezettségét magas szinten tartsa, és szervezzen átlátható szabályokkal rendelkező versenyeket, hogy több felhasználói tartalmat ösztönözzön.

Igen, ha az automatizálást emberi felülvizsgálattal párosítja. Kezdje a szabályszegések jelölésével kulcsszavak és képek segítségével. A szélsőséges eseteket továbbítsa a moderátoroknak, és a döntéseket rögzítse tanulási célokra. Használjon AI-összefoglalókat, hogy értékes betekintést nyerjen a hosszú szálakból és a közösségi vitákból. Az aktív tagok által létrehozott tartalmakat automatikusan címkézze meg, hogy később könnyebben megtalálja őket. A célja a gyorsabb válaszidő és a biztonságosabb tér, anélkül, hogy a finom árnyalatok elvesznének.

Helyezze előtérbe a valódi hangokat és az átlátható közzétételeket. Kérjen engedélyt, rögzítse a jogokat, és kerülje a felhasználó hangvételét eltüntető jelentős szerkesztéseket. Kedvezzen a felhasználói történeteknek, oktatóanyagoknak és a közösségi média platformokra jellemző „előtte-utána” bejegyzéseknek. Tartsa egyszerűnek az ösztönzőket, emelje ki a közösség számára fontos releváns mutatókat, és a monotonitás elkerülése érdekében mutasson be meglévő ügyfeleket és új közösségi tagokat egyaránt.

Használjon egy konvergált munkaterületet, amely a promptokat, jóváhagyásokat és elemzéseket egy helyen tartja. A ClickUp összefoglalókat hoz a Docs-ba, útvonaltervezést az Automations-ba és teljesítményösszefoglalókat a Dashboards-ba, így mind a márkája, mind az alkotói ugyanazt a forrásból meríthetnek.