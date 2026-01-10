A 10 legjobb FlowSavvy alternatíva az intelligens ütemezéshez 2025-ben

A FlowSavvy segítségével a személyes automatikus ütemezés gyerekjáték lesz. A feladatok varázslatos módon beilleszkednek, a koncentrációs idő védettnek tűnik, és egy időre végre értelmet nyer a naptár.

De gyakran nem elégséges, ha a napok komplex projekteket, csapatmunkát vagy dinamikus határidőket tartalmaznak. Az átfedések, a rejtett konfliktusok és a gyakori kontextusváltások gyorsan csökkenthetik a termelékenységet.

Ha kizárólag a platformra támaszkodunk, az korlátozónak tűnik, és ekkor kezdődik a keresés valami okosabb után.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb FlowSavvy alternatívát, amelyek túlmutatnak az egyszerű automatikus ütemezésen. Kezdjük! 📅

A legjobb Flowsavvy alternatívák egy pillantásra

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes Flowsavvy alternatívát ebben a blogban. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one termelékenység, ütemezés, feladatvégrehajtás és projektmunkafolyamatok kis csapatok és nagyvállalatok számára. Egységes munkaterület, amely összeköti a ClickUp naptárat több nézettel, a ClickUp Brain-t a kontextusérzékeny prioritások és összefoglalókhoz, az Automations-t az egyéni munkafolyamatokhoz és az AI Agents-et. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Reclaim. ai Mesterséges intelligenciával támogatott automatikus ütemezés feladatokhoz, szokásokhoz és koncentrációs blokkokhoz tudásmunkások és termelékenység-rajongók számára. Mesterséges intelligenciával támogatott időblokkolás, intelligens értekezletek ütemezése, időgazdálkodási eszközök, ütközésekkel számoló átütemezés, szokások és szünetek védelme Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik. Motion Automatikus prioritásmeghatározás, átütemezés és integrált naptároptimalizálás csapatok és egyének számára. Mesterséges intelligenciával támogatott ütemezés, valós idejű átütemezés, feladatprioritizáló motor A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 29 dollártól kezdődik. Sunsama Strukturált napi tervezés, tudatos időbeosztás és naptárak közötti feladatintegráció szakemberek számára. Napi tervezési irányítópult naptár/feladat összevonással, időkeretezés drag-and-drop funkcióval, reggeli és napvégi rituálék Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Akiflow Központosított feladatfelvétel, természetes nyelvű ütemezés és több alkalmazás koordinálása azok számára, akik több termelékenységi eszközből származó adatokat kezelnek. Univerzális beérkező levelek mappa több mint 3000 integrációból származó feladatokhoz, mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztens (Aki) természetes nyelvű feladat létrehozásához, intelligens ütemezés. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 9,5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás). Notion Rugalmas munkaterület, amely adatbázisokat, jegyzeteket, naptárakat és egyedi munkafolyamatokat kombinál diákok, alkotók és tudásmunkások számára. Notion Agent és AI funkciók, testreszabható adatbázisok, naptár és idővonal nézetek, AI-alapú értekezletjegyzetek Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik. Fantastical Fejlett naptár, esemény létrehozás és naptárak közötti szinkronizálás Apple és Windows felhasználók számára. Természetes nyelvű bevitel, több részletes nézet (nap/hét/hónap/év), ütemezési linkek, gazdag widgetek Ingyenes; a fizetős csomagok ára 6,99 USD/hó/felhasználó Todoist Feladatlisták, ismétlődő feladatok és prioritások kezelése egyének és csapatok számára, akik szervezett feladatkövetést keresnek. Projektek/szakaszok/címkék, ismétlődő dátumok és emlékeztetők, együttműködés a megbízottakkal/megjegyzések, szűrők és naptárnézet szinkronizálása Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik (éves számlázás). TickTick Feladat- és szokáskezelés Pomodoro-val, naptárnézetek és emlékeztetők a személyes termelékenység iránt érdeklődők számára. Feladatlisták emlékeztetővel, Pomodoro időzítő. Szokáskövető; Eisenhower-mátrix, együttműködés Ingyenes; a fizetős csomagok ára 35,99 USD/év/felhasználó Google Naptár Egyszerű eseményütemezés, Gmail-integráció és egyértelmű idővizualizáció egyének és professzionális csapatok számára. Esemény létrehozása emlékeztetővel, ismétlődő események, intelligens javaslatok és célok a koncentráció fenntartása érdekében Ingyenes

Mit kell keresnie a Flowsavvy alternatíváiban?

Sok felhasználó eléri a Flowsavvy használatának határait, ha munkája projektekkel, változó prioritásokkal vagy több eszközzel jár. Az alternatívák értékelésekor keressen olyan funkciókat, amelyek ezeket a hiányosságokat pótolják, és együttesen támogatják a tervezést és a végrehajtást. 👀

Teljes feladat- és projektstruktúra: Támogatja a projekteket, alfeladatokat, függőségeket, egyéni állapotokat (például Backlog, In Progress vagy Blocked) és Támogatja a projekteket, alfeladatokat, függőségeket, egyéni állapotokat (például Backlog, In Progress vagy Blocked) és munkaidő-nyilvántartási sablonokat

Beépített együttműködés: Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a közös láthatóságot és Lehetővé teszi a feladatok kiosztását, a közös láthatóságot és a csapaton belüli kommunikációt , ahelyett, hogy csak önálló naptártervezésre korlátozódna.

Rugalmas ütemezési vezérlés: Lehetővé teszi az időblokkok, időtartamok és prioritások manuális beállítását, ahelyett, hogy csak az automatikusan generált ütemtervekre támaszkodna.

Többféle munkamegjelenítés: lista, naptár, idővonal vagy táblázat megjelenítéssel a munka tervezéséhez, nyomon követéséhez és áttekintéséhez.

Mesterséges intelligenciával támogatott tervezés: Segít összefoglalni a munkát, javaslatokat tenni a prioritásokra és módosítani az ütemtervet, ha a feladatok megváltoznak.

Automatizálás a karbantartáshoz: automatikusan frissíti a feladatokat, állapotokat vagy ütemezéseket a munka változásainak megfelelően, csökkentve a kézi átütemezéssel járó többletmunkát.

🔍 Tudta? Az interrupció tudomány területe akkor kezdődött, amikor a kutatók rájöttek, hogy a feladatok közötti váltás, például a naptári feladatok vagy a megbeszélések közötti váltás, mérhető mentális költségekkel jár.

A legjobb Flowsavvy alternatívák

Rugalmasabb módszert keres a napja megtervezéséhez és a valódi munkák kezeléséhez?

Íme a legjobb FlowSavvy alternatívák, amelyek az automatikus ütemezésen túlmutatnak az intelligens feladatkezeléssel, a dinamikus tervezéssel és az AI-naptárakkal. 🎯

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység, ütemezés, feladatvégrehajtás és projektmunkafolyamatokhoz)

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a feladatok rögzítéséhez, a határidők, a megbízottak, az állapotok és egyéb fontos részletek megadásával.

Ahogy a munka a személyes feladatokon túl projektekre, nyomon követésre és változó prioritásokra is kiterjed, az ütemezés gyakran eszközök túlburjánzásához vezet.

A ClickUp egy lépéssel tovább megy, és egyesíti az ütemezést, a feladatkezelést, a projektnézeteket, az automatizálást és a mesterséges intelligenciát. Így a naptár a munkájával együtt fejlődik, ahelyett, hogy statikus, különálló tervvé válna. A világ első konvergens mesterséges intelligenciával ellátott munkaterületeként a tervezést, a projektmenedzsmentet és a végrehajtást egyetlen, összekapcsolt környezetbe hozza.

Bontsa le a komplex feladatokat

Ennek a feladatütemező szoftvernek minden eleme a ClickUp Tasks-szal kezdődik. Az alapvető teendőlistáktól eltérően a ClickUp Tasks a valós életbeli tervezéshez készült, ahol a prioritások változnak és a munka több napra terjed ki.

Így segítenek:

Modellezze a valós munkafolyamatokat: Vezesse át a munkát olyan szakaszokon, mint Backlog , Planned , In Progress , Waiting és Done a ClickUp Custom Statuses segítségével, hogy a feladatok tükrözzék a munkafolyamatot. Vezesse át a munkát olyan szakaszokon, mintésa ClickUp Custom Statuses segítségével, hogy a feladatok tükrözzék a munkafolyamatot.

Kontextus hozzáadása: Rögzítse a prioritást, a feladathoz szükséges erőfeszítést, az időbecslést, az energiaszintet vagy a kategóriát Rögzítse a prioritást, a feladathoz szükséges erőfeszítést, az időbecslést, az energiaszintet vagy a kategóriát a ClickUp egyéni mezők segítségével minden egyes feladatnál.

Automatizálja a rutinmunkát: Állítsa be Állítsa be a ClickUp ismétlődő feladatait idő szerint (naponta, hetente, havonta) vagy esemény szerint, például állapotváltozáskor.

Tervezzen egynapos feladatokon túl: Bontsa nagy munkákat alfeladatokra, rendeljen hozzájuk függőségeket, és ossza el a munkát több napra.

Párosítsa a ClickUp AI Notetaker alkalmazásával, és hirtelen egy hatékony kombináció áll a rendelkezésére!

A tervezett munkák vizualizálása

Miután munkáját egyértelműen meghatározta a ClickUp Tasks alkalmazásban, a ClickUp Calendar lesz az a réteg, ahol a munka és az idő találkozik. A feladatok, a határidők és a prioritások közvetlenül bekerülnek az ütemtervébe.

Azokkal az eszközökkel ellentétben, amelyek csak automatikusan elhelyezik a feladatokat a megbeszélések köré, a ClickUp lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa, hogyan jelennek meg a feladatok a naptárában.

Például a tervezési felülvizsgálati feladatot áthúzhatja egy 2 órás reggeli blokkba, megtekintheti azt az ügyfélhívások és a jelentési határidők mellett, és könnyedén áthelyezheti délutánra, ha egy megbeszélés túllép a tervezett időtartamon. Kicsinyítse a képet heti vagy havi nézetre, hogy felismerje a potenciális szűk keresztmetszeteket, egyensúlyba hozza a prioritásokat, és megbizonyosodjon arról, hogy semmi sem csúszik el a ClickUp és a szinkronizált Google vagy Outlook naptárak között.

AI-képességek beépítése

A ClickUp Brain, az AI-alapú asszisztens, közvetlenül a kontextusfüggő munkaterületébe van beépítve. Figyelembe veszi a prioritásokat, a határidőket, a függőségeket és még a személyes munkamódszereit is, hogy az ütemezése okosabb és reálisabb legyen.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a határidőkkel kapcsolatos javaslatokról az aktuális munkaterhelés, prioritások és a meglévő ütemezés alapján

Például, egy mozgalmas hét után hétfő reggel megnyitja a ClickUp alkalmazást. Ahelyett, hogy több tucat feladatot, lejárt tételt és naptárbejegyzést átnézne, megkérdezi a ClickUp Brain-t: „Mire kellene ma koncentrálnom?”

Három nagy hatással bíró elemet emel ki, elmagyarázza, miért fontosak ezek ma, és jelzi azt a feladatot, amely elmarad, mert egy függő felülvizsgálat még nem történt meg.

Észrevesz egy projektet, amely nehezebbnek tűnik a vártnál, ezért megnyitja és megkérdezi: Összefoglalja ezt a projektet, és mondja el, mi akadályozza a haladást.

A Brain másodpercek alatt generál egy rövid, vezetői stílusú összefoglalót, kinyeri a kontextust a feladatokhoz fűzött megjegyzésekből és a dokumentumokból, és kiemeli, hogy két nyomon követés késedelmes. Az egyiket magas prioritású ClickUp feladattá alakítja, és megkéri az AI eszközt, hogy a hét többi részét átütemezze, hogy helyet csináljon.

📌 Példa promptok: Átütemezem a lejárt feladataimat a hét hátralévő részére, hogy kiegyensúlyozzam a munkaterhelésemet.

Hozzon létre egy feladatot, hogy csütörtökön nyomon kövesse az ügyfél ajánlatát, és jelölje meg azt magas prioritásúként.

Javasoljon javításokat a jelenlegi heti ütemezésemhez, hogy elkerülhető legyen a túlterhelés.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

Miután a ClickUp Brain segítségével megszervezte feladatait és optimalizálta ütemezését, a ClickUp Automations átveszi az időigényes munkát, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat a ClickUp Automations alkalmazásban, hogy az ismétlődő feladatokat pontosan úgy kezelje, ahogyan Ön szeretné

Íme, mit tehet a ClickUp Automations segítségével:

A feladatállapotok frissítésének automatizálása: A feladatok áthelyezése a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” között olyan kiváltó események alapján, mint a határidők, megjegyzések vagy feladatkiosztások.

Értesítések és emlékeztetők küldése: automatikusan értesítse a csapattagokat, a kollaboránsokat vagy saját magát, ha közeledik a határidő vagy változnak a feladatok.

Feladatok kiosztása: A meghatározott feltételek teljesülése esetén automatikusan rendeljen feladatokat konkrét személyekhez vagy csapatokhoz.

Külső alkalmazások integrálása: Csatlakoztassa a ClickUp-ot e-mailhez, Slackhez vagy más népszerű eszközökhöz, hogy automatikusan elindítsa a külső munkafolyamatokat.

Hozzon létre komplex automatizált munkafolyamatokat

A ClickUp Super Agents egy lépéssel tovább viszi a tervezést és az automatizálást, intelligens asszisztensként működve, amely a munkát, az elemzéseket kezeli, és automatizálja az ismétlődő feladatokat az Ön nevében.

Személyre szabott ClickUp AI ügynököket tervezhet, amelyek egyetlen sor kód írása nélkül is képesek végrehajtani az egyedi automatizálásokat.

Folyamatosan figyeli a munkaterületét, hogy frissítéseket javasoljon, feladatokat átütemezzen és fontos határidőket jelöljön ki, még mielőtt megkérdezné. Komplex munkafolyamatokat hajthat végre automatikusan, például új feladatokat hozhat létre e-mailek alapján, projektterveket készíthet vagy jelentéseket generálhat a feladatadatokból.

A ClickUp legjobb funkciói

Jelentés, felülvizsgálat és munkaidő rögzítése: Timesheets Hub -ban jóváhagyhatja vagy módosíthatja azokat, rögzítheti a végleges munkaidőt a szabályoknak való megfelelés érdekében, és valós időben követheti az eredményeket. A ClickUp Timesheets segítségével közvetlenül a feladatokból származó időadatokat küldhet el, a-ban jóváhagyhatja vagy módosíthatja azokat, rögzítheti a végleges munkaidőt a szabályoknak való megfelelés érdekében, és valós időben követheti az eredményeket.

Időkövetés bárhonnan: Indítsa el és állítsa le az időzítőt asztali számítógépen, mobilon vagy böngészőben Indítsa el és állítsa le az időzítőt asztali számítógépen, mobilon vagy böngészőben a ClickUp Project Time Tracking segítségével, adjon hozzá időt utólag jegyzetekkel és címkékkel, jelölje meg a bejegyzéseket „számlázhatónak” az ügyfélnek történő számlázáshoz , és összesítse az időt a feladatok és alfeladatok között.

A munka minden szögből történő vizualizálása: Váltson a Lista, Naptár, Idővonal, Kanban vagy egyéni elrendezések között Váltson a Lista, Naptár, Idővonal, Kanban vagy egyéni elrendezések között a ClickUp Views segítségével, hogy ütemezéseket tervezzen , prioritásokat hasonlítson össze és a munka megjelenítését módosítsa.

Egységesítse a munkafolyamatokat az eszközök között: szinkronizálja a Google vagy az Outlook naptárat, csatlakoztassa az időkövető alkalmazásokat, mint például a Toggl vagy a Harvest, és vonja be a külső eszközökből származó munkákat egy munkaterületbe szinkronizálja a Google vagy az Outlook naptárat, csatlakoztassa az időkövető alkalmazásokat, mint például a Toggl vagy a Harvest, és vonja be a külső eszközökből származó munkákat egy munkaterületbe a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp korlátai

A számos funkció és testreszabási lehetőség miatt eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a munkafolyamatához leginkább megfelelő beállításokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a vélemény mindent elárul:

Frissítem a véleményemet, mert a ClickUp továbbra is lenyűgöz, különösen a legutóbbi jelentős átalakításával, a ClickUp 4. 0-val. A kedvenc részem – az egyszerű, de hatékony Slash Command (/) a leírási és megjegyzés mezőkben – még jobb lett, és most már olyan fejlett funkciók belépési pontjaként szolgál, mint a ClickUp AI (/ai) és a globális AI Command Bar. Ezzel a gyors formázás (például a mellékletekhez használt számozás) és a komplex műveletek egyaránt könnyen megvalósíthatók mind a munkahelyi, mind a személyes projektekben.

Bár a Free Forever csomag nagylelkűen korlátlan számú tagot engedélyez, a korlátozások egyre szembetűnőbbé válnak. Továbbra is értékelem, hogy több munkaterületet (mindegyik 5 ingyenes területtel) hozhatok létre nagy projektjeim szegmentálására. Azonban az olyan kulcsfontosságú funkciók korlátozásának bevezetése, mint az automatizálás, az egyéni mezők és a szigorú 100 MB-os tárolási korlát azt jelenti, hogy jobban oda kell figyelnem a platform használatára, mielőtt frissítést fontolnék meg.

📮 ClickUp Insight: A felhasználók 24%-a úgy érzi, hogy a koncentrációs időt túlértékelik, és inkább a többfeladatos munkavégzést részesíti előnyben, míg 39% szerint a mély koncentráció az egyetlen módja annak, hogy értelmes munkát végezzenek. Bármilyen munkastílusod is legyen, a ClickUp egy AI-alapú irányító központ, amely alkalmazkodik hozzád. Több feladatot kell egyszerre végezni? A ClickUp-ból kilépés nélkül kezelheted a projekteket, cseveghetsz a csapatoddal, és akár valós időben is kereshetsz az interneten. 🤹🏽 Inkább a mély koncentrációt részesíti előnyben? Az olyan funkciók, mint a ClickUp Calendar, segítenek elkerülni a zavaró tényezőket, míg az ügynökök automatizálják a rutin feladatokat, így Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat!

2. Reclaim. ai (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott automatikus ütemezéshez, szokásokhoz és koncentrációs blokkokhoz)

Ahelyett, hogy minden feladatot manuálisan időbeosztana, a Reclaim. ai folyamatosan értékeli a Google vagy Outlook naptárát, és Ön helyett hozza meg a döntéseket. A sürgősség és a prioritás alapján a munkát, a rutinokat és a megbeszéléseket a legmegfelelőbb helyre helyezi.

Ahogy az ütemterve változik, ez a Clockwise alternatíva átrendezi a rugalmas elemeket, így a határidők változatlanok maradnak, anélkül, hogy egész nap a naptárát kellene figyelnie.

Az AI-alapú Habits segítségével megőrizheti rutinjait manuális beállítások nélkül, mivel az alkalmazás automatikusan átütemezi a feladatokat és csökkenti a kiégést. Kerülje el a túlzott kontextusváltást a Buffer Time segítségével, amely automatikusan szüneteket és átmeneti időket ad hozzá.

Reclaim. ai legjobb funkciói

Védje meg automatikusan a mély munkát a Focus Time funkcióval, amely rugalmasan alkalmazkodik a magasabb prioritású eseményekhez.

Feladatütemezés segítségével. A prioritásalapú teendőkből élő projektmenedzsment naptárblokkokat hozhat létre az Asana és a ClickUp eszközökből szinkronizáltsegítségével.

Az AI Scheduling Links segítségével gyorsabban foglalhat konfliktusmentes találkozókat, amelyek rugalmasan igazodnak az elérhetőséghez.

Koordinálja intelligensen az ismétlődő csapatértekezleteket a Smart Meetings segítségével, amely alkalmazkodik a szabadságokhoz és a naptárváltozásokhoz.

Reclaim. ai korlátai

Korlátozott naptárszabás, feladat színekkel való jelölés vagy rugalmas színsémák nélkül, ellentétben a Reclaim.ai alternatíváival.

A szokások nem úgy működnek, mint a valódi ismétlődő feladatok, és további lépésekre van szükség a megtekintésükhöz vagy a befejezésük jelöléséhez.

Reclaim. ai árak

Ingyenes

Starter: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Reclaim. ai vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaim. ai-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Élvezem az ütemezési funkciót. Lehetővé teszi, hogy különböző csoportokhoz különböző ütemezési formátumokat használjak. […] Nagyon értékelem a szokások részt; nagy segítségemre volt. […] Észrevettem, hogy a tervezett események mindenhol megduplázódnak. Hasznos lenne, ha jobb utasítások lennének a személyes és a munkahelyi naptárak közötti események duplikációjának kezelésére. Sok duplikációt tapasztalok, amikor az alkalmazásukkal és a Google Naptár beállításaimmal dolgozom. Az írásbeli utasítások nem egyértelműek és nagyon zavarosak.

🎥 Fedezze fel a legjobb naptárkezelő platformok közül néhányat:

3. Motion (A legjobb automatikus prioritásmeghatározáshoz, átütemezéshez és integrált naptárhoz)

via Motion

A Motion egy olyan termelékenységi rendszer, amelyben a tervezés, a prioritások meghatározása és a végrehajtás automatikusan történik. Mesterséges intelligenciája folyamatosan elemzi a határidőket, a feladatok időtartamát, a függőségeket és a rendelkezésre álló időt, hogy optimalizált napirendet állítson össze, majd a változásoknak megfelelően folyamatosan újraszámolja azt.

A FlowSavvy adaptív időblokkolásra való összpontosításához képest a Motion több lépéssel tovább megy, mivel előre jelzi a projekt befejezésének dátumát, újraelosztja a munkát az emberek között, és jelzi a túlterhelést.

Intelligens értekezletkezelő eszközei AI-alapú ütemezési linkeket kínálnak, amelyek csak az optimális tervéhez valóban illeszkedő időintervallumokat jelenítenek meg, miközben megvédik a koncentrációs időt és puffereket adnak hozzá.

A Motion legjobb funkciói

Az AI Tasks segítségével automatikusan rangsorolhatja a napi feladatokat, amely a határidők, a feladatokhoz szükséges erőfeszítés és a tényleges kapacitás alapján átrendezi az ütemtervet.

Hajtsa végre automatikusan a projekteket az AI Project Manager segítségével, amely megoldja a függőségeket és jelzi a leállt munkákat.

Tartsa pontosnak az ütemtervet valós időben az AI Gantt Chart segítségével, amely a munka előrehaladtával frissül.

Csökkentse a koordinációs terheket az AI Meeting Assistant segítségével, amely betartatja a találkozók időkorlátait és az optimális foglalási időintervallumokat.

Mozgáskorlátozások

Az új funkciók, például az AI Employees kezelése nehéz, mivel nincs egyértelmű dokumentáció.

A szerszám személyes használatra túlfejlesztettnek tűnhet, mivel számos funkciója üzleti csapatok számára készült.

Mozgásalapú árazás

Pro AI: 49 USD/hó felhasználónként (magánszemélyek)

Üzleti AI: 69 USD/hó felhasználónként (magánszemélyek)

Pro AI: 29 USD/hó felhasználónként (csapatok)

Üzleti AI: 49 USD/hó felhasználónként (Csapatok)

Motion értékelések

G2: 4,2/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Íme egy valós felhasználói visszajelzés:

A Motion beállítása nagyon egyszerű, csak a menetrendeket kellett helyesen beállítanom. A feladatok kezelése sokkal könnyebbé vált, mivel azok fontossági sorrendben vannak rendezve. […] A Motionba történő adatbevitel számomra kihívást jelent, mert túl sok gomb van a feladatlistán, ami megnehezíti a kiválasztást és a kategorizálást egy adott projekt alatt. Ezenkívül a szoftver néha lassú lehet, ami megnehezíti a nagy számú feladat bevitelét. Egy másik hátrány a magas ár, ami olyan diákok számára, mint én, akik orvosi egyetemre járnak és korlátozott anyagi forrásokkal rendelkeznek, megfizethetetlen lehet.

🧠 Érdekesség: Az antropológusok leírják a kronemikát, vagyis azt, hogy a különböző kultúrákban hogyan értelmezik és értékelik az időt, az egyes társadalmak szigorú pontosságra vonatkozó normáitól kezdve a mások rugalmasabb megközelítéseiig. Ezek a felfogások befolyásolják, hogy az emberek hogyan ütemezik, rangsorolják és használják a tervezési eszközöket.

4. Sunsama (A legjobb strukturált napi tervezéshez és tudatos időbeosztáshoz)

via Sunsama

A Sunsama szándékosan emberi megközelítést alkalmaz az ütemezéshez. Minden reggel áttekinti az Asana, Jira, Slack és Gmail eszközökből behozott feladatokat, majd eldönti, hogy mi valósítható meg ma. A feladatok közvetlenül a naptárába kerülnek, ami természetes kompromisszumokra készteti Önt, és segít elkerülni a túlzott elkötelezettség csapdáját.

Ahelyett, hogy mesterséges intelligenciával automatikusan átrendezné a napját, a Sunsama a tudatos döntéshozatalt és a munkavégzés átláthatóságát hangsúlyozza. Az időbecslések, a napi célok és a munkaterhelés-mutatók egyértelművé teszik, ha túl sok feladatot vállal, míg az olyan funkciók, mint a nap végi leállási rituálék és az előrehaladás összefoglalói, megerősítik az egészséges határokat.

A Sunsama legjobb funkciói

A napi tervezési rituálék segítségével tudatos tervezést valósíthat meg, amelyek a munka megkezdése előtt feltárják a prioritásokat.

Tartsa fenn a koncentrációját a Zavarmentes mód és az alkalmazás némításának vezérlőivel.

Építsen ki fenntartható munkarütmuszt a Pomodoro Timer támogatásával.

Kövesse nyomon az erőfeszítéseket és a mintákat a napi és heti elemzések segítségével.

A Heti célok segítségével hangolja össze a rövid távú munkát a nagyobb célokkal.

A Sunsama korlátai

A feladatok beállítása nehézkesnek tűnhet, mivel az alfeladatokat a fő feladat létrehozása után kell hozzáadni.

Nincs robusztus, hosszú távú jegyzetelési funkciója, szemben a dedikált feladat- vagy jegyzetalkalmazásokkal, mint például a Todoist.

Sunsama árak

14 napos ingyenes próba

Éves előfizetés: 16 USD/hó (éves számlázás)

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Sunsama vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés az Ön számára:

Egyéni vállalkozóként gyakran kihívást jelent a napi feladatok elvégzése. A Sunsama emlékeztet a szünetekre, reális képet ad arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és heti összefoglalót készít arról, hogyan töltöm az időmet. Egy helyen tudom összefogni a személyes és üzleti naptáraimat, a wellness tevékenységeket és a családdal töltött időt. Ez segít abban, hogy a céljaim és szándékaim mellett maradjak... Néha elfelejtem a feladatot a megfelelő csatornához rendelni. Bárcsak ez könnyebb/szembetűnőbb lenne. Emellett be kell írni a feladatot, majd visszatérni hozzá, hogy alfeladatokat is hozzáadjon. Szeretném, ha ez a folyamat zökkenőmentesebb lenne.

🧠 Érdekes tény: Egyesek úgy érzik, hogy az idő repül, amikor koncentrálnak, míg mások úgy érzik, hogy az idő lassan telik. Ez a szubjektív érzékelés befolyásolja, hogyan osztjuk be az időt vagy tervezzük meg a feladatokat. Az időtudatosság és -becslés gyakorlása javítja az ütemezés pontosságát és csökkenti a stresszt.

📖 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti felügyeleti szoftverek

5. Akiflow (A legjobb központosított feladatfelvételhez, ütemezéshez és több alkalmazás koordinálásához)

via Akiflow

Az Akiflow a flowtime technika koncepcióján alapul, és olyan helyekről, mint a Slack, a Gmail, az Asana és a Trello, feladatok, üzenetek és események kerülnek a parancsközpontjába. Minden egy univerzális beérkező levelek mappába kerül, ahol eldöntheti, mi érdemel ma időt, majd időblokkolással közvetlenül a naptárába helyezheti.

Az Akiflow-t a FlowSavvy alternatívájaként az teszi különlegessé, hogy egyensúlyt teremt a kontroll és az automatizálás között.

Csökkenti a kognitív terhelést azáltal, hogy a szétszórt adatokat strukturált időblokkokká alakítja. Ráadásul a beépített AI-asszisztens, Aki, egy beszélgetési réteget is hozzáad, amely lehetővé teszi a rutinok természetes nyelven történő tervezését, átütemezését vagy automatizálását.

Az Akiflow legjobb funkciói

Pontosan osztja be az idejét a fejlett időbeosztással és a testreszabható időintervallumokkal.

AI Workflows segítségével, amely promptokból és előre elkészített AI Automatizálja az ismétlődő műveleteket asegítségével, amely promptokból és előre elkészített AI időkövetési sablonokból épül fel.

Ossza meg könnyedén elérhetőségét a valódi naptárához szinkronizált Meeting Links segítségével.

Tekintse át az előrehaladást és javítsa tervezési szokásait a Stats és a napi rituálék segítségével.

Az Akiflow korlátai

Az alapvető funkciók még mindig hiányosnak tűnnek, a felhasználók az új AI-funkciók helyett inkább az alapvető funkciókat, például az egyéni emlékeztetőket szeretnék prioritásként kezelni.

A feladatok nem támogatják az időspecifikus határidőket, ami jelentős hiányosság a pontos tervezés szempontjából.

Akiflow árak

Egyedi árazás

Akiflow vélemények

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Akiflow-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó:

Imádom, hogy az Akiflow integrálódik a Clickup-fiókommal, így világosan láthatom, mi van beütemezve a naptáramba és több munkaterületen, így tudom, hogy semmi nem maradt ki. […] Amit nem szeretek, az az, hogy amikor valamit kipipálok, nincs lehetőség arra, hogy az eseményre fordított idő automatikusan hozzáadódjon a ClickUp-ban nyomon követett időhöz. Azonban amikor az Akiflow-ban befejezettként jelölöm, akkor egyenesen a ClickUp feladathoz visz. A másik dolog, amit szeretnék látni, az az, hogy a ClickUp feladataimat könnyen csoportosíthassam aszerint, hogy honnan származnak a ClickUp-ban.

🔍 Tudta? Az ötlet, hogy a napot meghatározott tevékenységi blokkokra osszuk fel, nem új keletű. A korai naptárak a mezőgazdasági ciklusokhoz igazodtak, lényegében a szezonokhoz kötődő alapvető napi munkák korai blokkos ütemezését jelentették.

6. Notion (A legjobb rugalmas munkaterülethez, amely adatbázist, jegyzeteket és naptárakat kombinál)

via Notion

A Notion nem egy hagyományos értelemben vett ütemezési alkalmazás. Inkább egy rugalmas tudásmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi, hogy saját tervezési rendszert alakítson ki.

A FlowSavvy előre meghatározott szabályai helyett adatbázisokat, oldalakat, naptárakat és most már mesterséges intelligencia alapú ügynököket is felhasználó építőelemeket kínál. A Notion Calendar elindításával a feladatok, a határidők és a találkozók egymás mellett létezhetnek. Különösen jól működik, ha az ütemezése nagyobb rendszerekhez kapcsolódik, mint például tartalomcsatornák, tanulmányi tervek, ügyfélmunkák vagy hosszú távú projektek.

A Notion legjobb funkciói

Építsen egyedi tervezési rendszereket adatbázisok , nézetek és naptár elrendezések segítségével.

Automatizálja az ismétlődő munkákat a Notion AI és a Notion Agents segítségével.

Rögzítse, összefoglalja és szervezze meg a találkozókat az AI Meeting Notes segítségével.

Az Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a válaszokat a dokumentumokban és eszközökben.

Csatlakoztassa a csapatok munkaterületeit részletes jogosultságokkal és megosztott oldalakkal.

A Notion korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás, ami megnehezíti a tartalom elérését vagy frissítését internetkapcsolat nélkül.

Az AI funkciók néha zavaróak lehetnek, és a platform korlátozott lehetőséget kínál azok teljes letiltására.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói véleményből:

A legjobb funkció az, hogy szeretem a Notion projekteket, mert a projekt létrehozása közben beállíthatom a projekt állapotát, majd a projekt határidejét, végül pedig azt, hogy a projekt prioritás-e vagy sem. Ezután a projekt százalékos arányban megjeleníti, hogy mennyi van még hátra... Eleinte a Notion elég bonyolult, mert sok funkciója van, ezért egyenként szeretnénk felépíteni. A Notionnak vannak fizetős szolgáltatásai is, de tapasztalatom szerint nem érdemes fizetni, a ingyenes verzió is elég.

🚀 ClickUp előnye: Vigye az ütemezést az alapvető automatikus tervezésen túlra azáltal, hogy valódi intelligenciát ad a munka létrehozásának, módosításának és nyomon követésének módjához a ClickUp BrainGPT segítségével. Ahelyett, hogy csak felvenné a feladatokat a naptárba, megérti a kontextust, a prioritásokat, a megbeszéléseket, a függőségeket és a munkaterhelést, így a tervek reálisak maradnak, még akkor is, ha a hete megváltozik. Optimalizálja ütemezését valós időben a ClickUp BrainGPT intelligens javaslataival Így segít: A Talk-to-Text segítségével alakítsa hangparancsokat feladatokká, értekezletjegyzetekké vagy naptáreseményekké, hogy az ötletek ne vesszenek el a nap közepén.

Kapjon javaslatokat az intelligens határidők és az újratervezéshez az aktuális munkaterhelés és függőségek alapján, egyszerű természetes nyelvű utasítások segítségével.

Váltson a vezető AI-modellek , például a ChatGPT, a Claude és a Gemini között egy munkaterületen belül, hogy különböző tervezési vagy gondolkodási feladatokhoz illeszkedjen.

Hívja le a kapcsolódó harmadik féltől származó alkalmazások kontextusát, így a feladatok és a találkozók manuális szinkronizálás nélkül is naprakészek maradnak.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Elemezze a feladataimat, határidőimet, függőségeket és találkozóimat. Azonosítsa az ütközéseket, rangsorolja át a feladatokat a hatások alapján, és javasoljon új ütemezést, ahol szükséges.

7. Fantastical (A legjobb fejlett naptár, esemény létrehozás és naptárak közötti szinkronizáláshoz)

via Fantastical

A Fantastical egy prémium naptár- és feladatkezelő alkalmazás, amely a sebességre, az áttekinthetőségre és a dizájnra helyezi a hangsúlyt. Az Ön által már használt egyéb eszközök, például az iCloud, a Google vagy az Exchange felett helyezkedik el, és egyszerűbb módot kínál az események hozzáadására és megtekintésére.

Minden szinkronizálódik Mac, iPhone, iPad, Apple Watch és még Apple Vision Pro eszközökön is.

A FlowSavvy alternatívájaként a Fantastical azoknak szól, akik kényelmesen szeretnék irányítani az időbeosztásukat, nem pedig automatizált átütemezéssel. Nem rendezi át a napját, de megkönnyíti a tervezést, a rendelkezésre állás megosztását és a másokkal való koordinációt. Különösen jól működik szakemberek, kreatív szakemberek és Apple-termékeket előnyben részesítő felhasználók számára.

A Fantastical legjobb funkciói

Ossza meg elérhetőségét az Openings segítségével, hogy oda-vissza levelezés nélkül foglalhasson időpontokat.

Javasoljon több találkozási időpontot a résztvevők rendelkezésre állása alapján a Javaslatok funkcióval.

Váltson a DayTicker , a nap, a hét, a hónap, a negyedév és az év nézetek között.

Csatoljon fájlokat és fényképeket közvetlenül az eseményekhez a felhővel szinkronizált mellékletek segítségével.

Szűrje ki a zajt a Naptárkészletek és a Fókuszszűrők segítségével.

Fantastical korlátai

Az ingyenes verzió nagyon korlátozott, a legfontosabb funkciók csak a fizetős csomagban érhetők el.

A feladatkezelési funkciók alapszintűek és elmaradnak a dedikált feladat- vagy termelékenységi eszközöktől.

Fantasztikus árak

Ingyenes

Egyéni: 6,99 USD/hó felhasználónként

Család: 10,49 USD/hó (legfeljebb öt felhasználó)

Csapat: 6,99 USD/hó felhasználónként

Fantasztikus vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Fantasticalról a valódi felhasználók?

Valódi felhasználók osztják meg tapasztalataikat:

Imádom, hogy egyetlen eszközzel egyszerre kezelhetem az összes naptáramat. És imádom, hogy természetes nyelven gépelve hozhatok létre új eseményeket és feladatokat... Valamiért az órám csak a telefonon végzett frissítéseket szinkronizálja, az iPad-en végzett frissítéseket nem, ami azt jelenti, hogy amikor az iPad-en befejezettként jelölöm a feladatokat, azok az órámon nem jelennek meg befejezettként, amíg a telefonon is befejezettként nem jelölöm őket.

🧠 Érdekesség: Még jóval a naptárak és alkalmazások megjelenése előtt az ókori filozófusok, például a sztoikusok, hangsúlyozták az idő mint fegyelem fontosságát. Seneca arról írt, hogy az időt úgy kell kezelni, hogy az életünknek értelmet adjon, és hangsúlyozta, hogy az aktívan nem irányított idő elvesztegetett idő.

8. Todoist (A legjobb teendőlisták, ismétlődő feladatok és prioritások kezeléséhez)

via Todoist

A Todoist egy tiszta, megbízható napi tervezőalkalmazás, amely a komplex ütemezési logika helyett az egyszerűséget és a következetességet hangsúlyozza. Feladat-előtérbe helyező megközelítése lehetővé teszi, hogy az ötleteket, emlékeztetőket és teendőket azonnal rögzítsd, amint felmerülnek. Így a feladatokat prioritás, határidő, címke és projekt szerint rendezheted.

Az ismétlődő feladatok, a prioritási szintek és a természetes nyelvű bevitel olyan funkciók, amelyek gyorsabbá és zökkenőmentesebbé teszik a tervezést, míg a Ma és Közelgő nézetek világos képet adnak a előttünk álló feladatokról.

A könnyű csapatmunka-funkciók, mint például a megosztott projektek és megjegyzések, alkalmassá teszik kis csapatok számára anélkül, hogy a teljes projektmenedzsment szoftver által okozott többletköltségeket jelentene.

A Todoist legjobb funkciói

Szervezze munkáját projektek, szakaszok, címkék és alfeladatok segítségével.

A P1-P4 prioritási szintek segítségével rangsorolja a fontos feladatokat.

Zökkenőmentes szinkronizálás web, asztali számítógép, mobil, hordható eszközök és böngészőbővítmények között.

A Todoist korlátai

Más platformokhoz képest hiányzik belőle a beépített időkövetés és a fejlett projektmenedzsment funkciók.

Az értesítések nem mindig működnek megfelelően, és egyes felhasználók arról számolnak be, hogy emlékeztetőket nem kaptak meg vagy azok késve érkeztek meg.

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Todoist vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó így foglalja össze:

A legjobb termék, amellyel ebben a kategóriában találkoztam. Feladatkezelést, teendőlistát és emlékeztető beállítást kínál. Felhasználói felülete nagyon interaktív és rendkívül könnyen kezelhető. Ezenkívül biztosítja az adatok titkosságát és a magánélet védelmét is. Az ügyfélszolgálat is gyors és nagyon segítőkész... A szoftver jobban integrálható lenne más eszközökkel. Emellett a termék kissé drága. Egyébként kiváló és hasznos termék.

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektfeladat-lista sablonok

9. TickTick (A legjobb feladat- és szokáskezelés Pomodoro-val)

via TickTick

A TickTick egy sokoldalú termelékenységi alkalmazás, amely feladatkezelést, naptártervezést, szokások nyomon követését és koncentrációs eszközöket ötvöz. Ez megkönnyíti mind a napi teendők, mind a hosszú távú rutinok kezelését.

A feladatokat természetes nyelvű bevitellel vagy hanggal gyorsan rögzítheti, majd prioritások, címkék, listák és határidők segítségével rendszerezheti, hogy minden megvalósítható legyen.

A platform ötvözi a feladatokat az időtudatossággal. Munkáját több naptárnézetben, idővonalon vagy napirendszerű elrendezésben is megjelenítheti. Az intelligens és ismétlődő emlékeztetők biztosítják, hogy a fontos feladatok ne maradjanak el, még akkor sem, ha a menetrend változik. Beépített Pomodoro időzítői, fókuszstatisztikái és szokáskövetése ösztönzik a mély munkavégzést és a következetességet.

A TickTick legjobb funkciói

Váltson a lista, Kanban, idővonal és Eisenhower-mátrix nézetek között.

Rutint alakítson ki a szokáskövető segítségével, részletes statisztikákkal.

Soha ne hagyjon ki feladatokat a folyamatos, ismétlődő, helyalapú és e-mailes emlékeztetővel.

Személyre szabhatja beállításait több mint 40 témával és platformok közötti szinkronizálással.

A TickTick korlátai

Az egyéb feladatkezelő programokról való áttérés nehézkes lehet, gyakran megköveteli a listák és a beágyazott feladatok kézi újbóli létrehozását.

Nincs fejlett elemzési és termelékenységi betekintés azoknak a csapatoknak, amelyek részletes teljesítményjelentésekre szorulnak.

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év felhasználónként

TickTick vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó így magyarázza:

Tartalmaz felhasználóbarát funkciókat, amelyek támogatnak minket a tesztesetekben. Például az alfeladatok funkció különösen hasznos a komplex esetek kisebb, kezelhetőbb lépésekre bontásában, ami megkönnyíti azok nyomon követését és hatékony végrehajtását. A fájlok csatolásával és linkek hozzáadásával minden feladathoz nyomon követhetjük a vonatkozó dokumentumokat és a teszt eredményeinek bizonyítékait is... Ez egy remek alkalmazás a napi feladatok kezeléséhez, de egy hátránya, hogy nem rendelkezik kifinomult adatelemzési funkciókkal, amelyek mélyreható információkat nyújtanának a csapat termelékenységéről.

🧠 Érdekesség: Az antropológusok megkülönböztetik a monokronikus kultúrákat (amelyek szigorúan ütemezik és szegmentálják az időt) a polikronikus kultúráktól (amelyek az időt inkább folyékonyabbnak és relációsnak tekintik).

📖 Olvassa el még: A legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftverek

10. Google Naptár (a legjobb egyszerű eseményütemezéshez és Gmail-integrációhoz)

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár egy egyszerű, felesleges sallangoktól mentes találkozókezelő szoftver, amelynek célja, hogy segítsen az időgazdálkodásban anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodnia. Lehetővé teszi események létrehozását, emlékeztető beállítását, emberek meghívását, helyszínek hozzáadását és ismétlődő találkozók kezelését, mindezt azonnal szinkronizálva a weben és a mobil eszközökön.

Mivel szorosan integrálva van a Gmail és a Google Workspace szolgáltatással, az olyan események, mint repülőjáratok, találkozók és foglalások automatikusan megjelenhetnek, csökkentve ezzel a kézi bevitel és a kihagyott részletek számát.

Különösen hasznos azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akik már a Google Workspace-t használják, és megbízható naptár-optimalizáló eszközt keresnek, amely jól együttműködik az e-mailekkel, a találkozókkal és a megosztott rendelkezésre állással.

A Google Naptár legjobb funkciói

Tervezze meg személyes szokásait a naptárához igazodó Célok segítségével.

Védje a mély munkát a Focus Time funkcióval, amely automatikusan elutasítja az ütköző találkozókat.

Csatlakozzon videotalálkozókhoz egyetlen kattintással a beépített Google Meet integrációval.

Használja a Gemini alkalmazást a Google Naptár eseményeinek megtekintéséhez, létrehozásához és kezeléséhez közvetlenül a Gmailen és a Gemini alkalmazáson keresztül, természetes nyelvű parancsok segítségével.

A Google Naptár korlátai

Az emlékeztető beállítások nem mindig konzisztensek, az értesítések néha nem a várt módon jelennek meg.

Több Google-fiók kezelése zavaros és nehezen szervezhető lehet.

A Google Naptár árai

Ingyenes

Egyedi árazás

Google Naptár értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 47 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3800 értékelés)

Mit mondanak a Google Naptárról a valódi felhasználók?

Íme egy kis ízelítő a felhasználók véleményéből:

Használata egyszerű és ingyenes, emellett számos más alkalmazással és platformmal is integrálható, így könnyebb ütemezni és emlékezni a megbeszélt időpontokra. Soha nem volt problémám azzal, hogy összeomlott volna vagy meghibásodott volna, még akkor sem, ha a rendszeremet frissíteni kellett. Igazi harcos!…A Google naptár kiválóan alkalmas az egyszerű napi ütemezéshez, de hiányzik belőle minden olyan komponens, amely igazi projektmenedzsment alkalmazássá tenné. Ráadásul, ha a fiókját feltörik, akkor az egész ütemezése odavész.

🔍 Tudta? A fogyasztói magatartással kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a szabadidős tevékenységek, például a mozi vagy a kávészünet ütemezése miatt azok inkább munkának tűnnek, és kevésbé spontán élvezetnek, ami rámutat az idő túlzott strukturálásának érdekes pszichológiai költségére.

Válassza ki a ClickUp-ot a naptárában!

A megfelelő ütemezési eszköz megtalálása megváltoztathatja a napjaid tervezésének módját.

Ezek az eszközök önmagukban is hatékonyak, de sokan váltanak a Flowsavvy-ról, hogy egy all-in-one projektmenedzsment megoldást találjanak. Ez azt jelenti, hogy a feladatok, projektek, ütemezés és automatizálás kezelése az alkalmazások közötti váltás nélkül történik. Pontosan ezt kínálja a ClickUp.

A ClickUp Brain intelligens feladatjavaslatokat és újratervezést kínál, míg a ClickUp Automations segít egyedi AI-munkafolyamatok létrehozásában. Ráadásul a ClickUp Calendar egy helyen vizualizálja és módosítja az ütemtervét, így egy összekapcsolt rendszert kap, amely alkalmazkodik a valós munkához.

