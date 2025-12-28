Hogyan használhatja a ClickUp asztali alkalmazást a maximális termelékenység érdekében?

A modern munka fragmentált. Csak azért, hogy elvégezd az alapvető munkafolyamatokat, a csevegés, a megbeszélések, a dokumentumok, az e-mailek és a projekteszközök között kell váltogatnod, és ez a fragmentáltság lassítja a végrehajtást.

Ez kimerítő. És nem csak Ön érez így. 😮‍💨

Kutatások szerint a csapatok idejük 61%-át információk keresésével vagy eszközök frissítésével töltik, míg a munkavállalók naponta 1200-szor váltanak alkalmazások között, és csak a koncentráció visszanyerésére heti 4 órát veszítenek.

De mi lenne, ha nem kellene így lennie?

A ClickUp asztali alkalmazás egy konvergált AI munkaterületbe egyesíti feladatait, kommunikációját, dokumentumait és irányítópultjait, így megszünteti az eszközök szétszóródását.

Ebben az útmutatóban megtanulhatja, hogyan használhatja ki teljes mértékben az alkalmazás előnyeit, hogy gyorsabban haladjon, koncentrált maradjon, és végre újra hatékonyan tudjon dolgozni.

A ClickUp asztali alkalmazás telepítése

Kövesse ezeket a gyors lépéseket a desktop alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez a számítógépére.

Rendszerkövetelmények

A ClickUp asztali alkalmazás telepítése előtt győződjön meg arról, hogy készüléke megfelel a minimális rendszerkövetelményeknek:

Windows: Windows 10 vagy újabb verzió szükséges

macOS: macOS X 10. 16 vagy újabb verzió szükséges

Linux: Az alkalmazás Linuxra is elérhető (AppImage formátumban).

❗Megjegyzés: A ClickUp asztali alkalmazás minden ClickUp-csomagban elérhető, és minden felhasználó, beleértve a vendégeket is, használhatja.

Egy Reddit-felhasználó megosztja véleményét a ClickUp asztali alkalmazásáról:

A desktop előnye, hogy közelebb van, nem kell keresned a ClickUp böngésző fülét, csak rákattintasz, és megnyílik az alkalmazás. Emellett gyorsabbnak is tűnik, mivel ha megnyitod, a ClickUp-nak nem kell betöltenie. Emellett gyorsbillentyűket is biztosít a keresés megnyitásához (CMD J) vagy feladat létrehozásához (CMD E), függetlenül attól, hogy melyik alkalmazás van megnyitva, ami nagyon szórakoztató és a böngészőben nem lehetséges. A keresési funkció rendkívül hasznos a ClickUp gyakori felhasználói számára. Én többnyire az asztali alkalmazást használom, de időnként a böngészőben is dolgozom.

A desktop előnye, hogy közelebb van, nem kell keresned a ClickUp böngésző fülét, csak rákattintasz, és megnyílik az alkalmazás. Emellett gyorsabbnak is tűnik, mivel ha megnyitod, a ClickUp-nak nem kell betöltenie. Emellett gyorsbillentyűket is biztosít a keresés megnyitásához (CMD J) vagy feladat létrehozásához (CMD E), függetlenül attól, hogy melyik alkalmazás van megnyitva, ami nagyon szórakoztató és a böngészőben nem lehetséges. A keresési funkció rendkívül hasznos a ClickUp gyakori felhasználói számára. Én többnyire az asztali alkalmazást használom, de időnként a böngészőben is dolgozom.

Letöltés és telepítés lépései

A ClickUp asztali alkalmazást közvetlenül a ClickUp webhelyéről vagy bizonyos platformok esetében az alkalmazásáruházakból telepítheti.

📌 Windows esetén:

1. Lépjen a ClickUp letöltési oldalára.

Látogasson el a ClickUp letöltési oldalára, és kattintson a „Letöltés Windowshoz” gombra.

Látogasson el a ClickUp weboldalára, és kattintson a „Letöltés Windowshoz” gombra a folyamat elindításához.

2. Töltse le a telepítőt a Microsoft Windows rendszerhez

A Microsoft Store-ba fog átirányítani. Kattintson a „Letöltés” gombra a ClickUp alkalmazás letöltéséhez.

A Microsoft Store-ba fog átirányítani. Kattintson a „Letöltés” gombra, hogy letöltse a ClickUp alkalmazást a forrásból.

3. Futtassa a telepítőt

Nyissa meg a letöltött ClickUp telepítő (.exe) fájlt. Ha a rendszer kéri, kattintson az „Install” (Telepítés) gombra a Microsoft Store felugró ablakában.

Kattintson a ClickUp Installer.exe fájlra, hogy megnyissa azt a forrásból.

A Microsoft Store felugró ablakában kattintson az „Install” (Telepítés) gombra, hogy elindítsa a ClickUp telepítését a számítógépére a forrásból.

4. Várja meg a telepítést

Az alkalmazás automatikusan letöltődik és települ. A telepítés befejezése után a Start menüből indíthatja el a ClickUp alkalmazást.

Várja meg a letöltés befejezését. A ClickUp forrásból történő letöltése közben megjelenik a haladásjelző sáv.

📌 Mac esetén:

Töltse le a macOS telepítőt

Lépjen a ClickUp letöltési oldalára, és válassza a „Letöltés Mac-hez” lehetőséget.

Látogasson el a ClickUp weboldalára, és kattintson a „Letöltés Windowshoz” gombra a folyamat elindításához.

2. Nyissa meg a letöltött fájlt

Kattintson duplán a letöltött .zip fájlra a kibontásához.

Kattintson duplán a . exe fájlra a telepítés megkezdéséhez.

3. Telepítse a ClickUp alkalmazást

Kattintson duplán a „ClickUp telepítése” alkalmazásra, és kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Kattintson a Megnyitás gombra a ClickUp telepítésének folytatásához a macOS rendszeren.

A letöltés megkezdése után egy haladási sáv jelzi, hogy a ClickUp letöltése folyamatban van a számítógépére. A letöltés befejezése után folytathatja a telepítést.

A ClickUp telepítő letöltése folyamatban van – kérjük, várjon, amíg a legújabb verzió letöltődik.

📌 Apple Mac M1 és M2 esetén:

1. Töltse le az M1/M2 dedikált telepítőjét ugyanarról az oldalról.

2. Kattintson duplán a . dmg fájlra, és húzza a ClickUp alkalmazást az Alkalmazások mappába.

3. Az Alkalmazások közül kattintson duplán a ClickUp lemezképre a telepítés befejezéséhez.

Kezdeti beállítás és bejelentkezés

Miután letöltötte az alkalmazást, a következő lépés a munkaterület beállítása a kezdéshez.

Indítsa el az alkalmazást: Nyissa meg a ClickUp asztali alkalmazást az Alkalmazások (Mac/Linux) vagy a Start menü (Windows) menüpontból.

Írja be ClickUp hitelesítő adatait a bejelentkezéshez

Munkaterület kiválasztása: Ha több munkaterülethez tartozik, a rendszer kéri, hogy válassza ki, melyik munkaterülethez szeretne hozzáférni. Engedélyek beállítása: Az alkalmazás engedélyeket kérhet az értesítésekhez és a rendszerintegrációkhoz. A legjobb élmény érdekében engedélyezze ezeket. Beállítások személyre szabása: A jobb felső sarokban található avatárjára kattintva, majd a Desktop settings (Asztali beállítások) lehetőséget kiválasztva érheti el az asztali számítógépekre vonatkozó beállításokat. Itt a következőket teheti:

Indítás engedélyezése/letiltása a rendszer indításakor

Értesítések testreszabása

Billentyűparancsok beállítása

A munkaterület láthatósága és a rendelkezésre álló beállítások a felhasználói szerepkörtől és jogosultságoktól függenek:

Kattintson a „Beállítások” vagy a „Személyek” ikonra a munkaterület és a személyek oldal beállításainak kezeléséhez.

Vendégek és korlátozott jogú tagok hozzáférhetnek a Munkaterület szemétkosárához, az App Centerhez és a sablonokhoz.

A tagok, rendszergazdák és tulajdonosok láthatják a Kezelés részt, amely tartalmazza az alkalmazásokat, az egyéni mezőket, az automatizálásokat és egyebeket.

Rendeljen hozzá egyéni szerepkört a Szerepkör oszlopban a felhasználó mellett található legördülő menüből.

Most már készen áll arra, hogy a ClickUp teljes funkcionalitását egy dedikált asztali környezetben használja!

🧠 Érdekesség: Az első „asztali alkalmazás” valójában nem asztali számítógépen futott. 1964-ben az IBM kiadta a Magnetic Tape Selectric Typewriter írógépet, amely mágneses szalagra tudott szöveget tárolni, így az emberek szerkeszthették és újranyomtathatták a dokumentumokat anélkül, hogy az egész oldalt újra kellett volna írniuk.

A desktop felületen való navigálás

A desktop alkalmazás telepítése után itt az ideje megérteni, hol található minden, hogy már az elejétől fogva hatékonyabban tudjon dolgozni.

Globális navigációs sáv

A globális navigációs sáv a desktop alkalmazás bal szélén található függőleges menü. Ez a központi eleme, amely lehetővé teszi a Spaces, eszközök és együttműködési területek elérését anélkül, hogy lapot vagy ablakot kellene váltania.

📌 Itt található, amire itt hozzáférhet:

Főoldal Oldalsáv

Tér oldalsáv

Egyéb funkciók, például csevegés, dokumentumok, irányítópultok, táblák és mások.

A funkciók rögzítésével vagy rögzítésének megszüntetésével testreszabhatja a sávon megjelenő elemeket

⭐ Bónusz: Minden csapat másképp dolgozik, és a ClickApps segít az alkalmazásnak alkalmazkodni. Ezek olyan funkciókapcsolók, amelyek lehetővé teszik a munkaterület tulajdonosainak, hogy a munkafolyamatukhoz igazodóan aktiváljanak bizonyos funkciókat. A csapatok kedvencei között szerepelnek a következők: Prioritási szintek

Szálba rendezett megjegyzések

Zoom integráció

Folyamatban lévő munkák (WIP) korlátai

Egyéni feladatazonosítók

A Főoldal és a Terek oldalsáv áttekintése

A globális navigációs sávon belül két fő oldalsáv található, amelyek irányítják a munkafolyamatot. Íme egy rövid összefoglaló arról, hogyan működnek és mikor érdemes használni őket.

Főoldal oldalsáv

A testreszabható Home oldalsáv segítségével különválaszthatja a személyes feladatokat a csapat munkameneteitől.

A Home Sidebar (Kezdőlap oldalsáv) egy helyen tárolja mindazt, ami személyesen releváns az Ön számára. Ez a következőket tartalmazza:

Bejövő levelek : Hozzáférés az értesítésekhez, említésekhez, hozzárendelt megjegyzésekhez

Saját feladatok : Az Önnek kiosztott összes feladat megtekintése

Válaszok : Tekintse meg a követett csevegési szálakra adott válaszokat.

Terek : Böngésszen a teljes hierarchiában

Csatornák és közvetlen üzenetek: Kommunikáljon a csapatával

Spaces oldalsáv

Bontsa ki/zárja be az elemeket a részletek megnyitásához/bezárásához, és tartsa rendben a munkáját

A Spaces Sidebar strukturált áttekintést nyújt a munkaterületén zajló összes eseményről. A ClickUp hierarchiája alapján lett kialakítva, amely az összes munkáját szervező alapvető keretrendszer.

A ClickUp Hierarchy segítségével szervezze és strukturálja teljes munkafolyamatát

Itt megtalálja:

Minden feladat: A vállalatának minden munkájának otthona

Terek: Csoportok osztályok és csapatok számára

Mappák: Opcionális rétegek a kapcsolódó listák szervezéséhez a Spaces-en belül

Listák: közös céllal vagy munkafolyamattal rendelkező feladatcsoportok

Feladatnézet

Új feladatokat a + Feladat hozzáadása gombbal vagy a Cmd + E (Mac) és Ctrl + E (Windows) billentyűparancsokkal adhat hozzá.

A Feladatkezelő panel a fő munkaterület, ahol a Sidebar (Oldalsáv) menüből kiválasztott Space (Tér), Folder (Mappa) vagy List (Lista) után a ClickUp Feladatokkal dolgozhat.

A feladatok a munkád alapkövei, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek rögzítését, a részletek hozzáadását, az együttműködést és a munka befejezését.

A ClickUp Task alkalmazásból közvetlenül delegálhatja a felelősségeket és rangsorolhatja a munkaterhelést.

Feladatokat rendelhet egy vagy több személyhez, vagy akár egész csapatokhoz vagy vendégekhez, ha a jogosultságok ezt lehetővé teszik. Hozzáadhat követőket is, akik nem tulajdonosai a feladatnak, de tájékozódniuk kell róla. És hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő munkára koncentrálhasson, a ClickUp feladatprioritások négy szintet tartalmaznak (Sürgős, Magas, Normál és Alacsony), így egy pillantással könnyen meg lehet állapítani a fontosságukat.

Testreszabhatja munkaterületét, hogy a ClickUp egyéni állapotokkal és mezőkkel növelje az áttekinthetőséget

A prioritás mellett minden feladat gazdag, konfigurálható attribútumokat támogat, amelyek teljes mértékben testreszabhatók, hogy megfeleljenek a csapat munkamódszerének.

Például létrehozhat ClickUp egyéni állapotokat, mint Scripting, Filming, Editing, Review és Published egy videóprodukciós folyamat számára, ahelyett, hogy a szokásos „teendő, folyamatban, kész” megközelítést alkalmazná.

Ugyanazon feladatban a ClickUp egyéni mezők segítségével nyomon követhet olyan részleteket, mint a foglalt tehetségek, a platform (YouTube, Instagram, TikTok), a becsült futási idő és a költségvetés jóváhagyási állapota.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Views segítségével nézőpontot válthat anélkül, hogy bármilyen adatot megváltoztatna vagy elveszítene. Például a ClickUp List View-ban szervezheti a munkát, a Kanban Board-on kezelheti a munkafolyamatot, a Gantt vagy a Timeline segítségével tervezheti az ütemtervet, a Calendar-ban ütemezheti a határidőket, a Table layout-ban tekintheti át az adatokat, vagy a Mind Map segítségével térképezheti fel az ötleteit. Használja a ClickUp nézeteket, hogy a munkáját a legérthetőbb módon láthassa

Dokumentumok és jegyzettömb

A projektmenedzsment szoftver két beépített jegyzetkészítő eszközt kínál, amelyek mindegyike különböző típusú tartalmakhoz lett tervezve.

ClickUp Docs

A ClickUp dokumentumai segítenek létrehozni egy egységes tudásbázist, ahol a dokumentáció közvetlenül támogatja a munkafolyamatokat és a projektek végrehajtását.

Lehetővé teszi a csapattagokkal való valós idejű együttműködést, gazdag formázási lehetőségekkel, mint például fejléc, ellenőrzőlista, táblázat, beágyazás, banner és még sok más.

Csatolja a ClickUp dokumentumokat feladatokhoz, listákhoz, mappákhoz vagy terekhez a gyorsabb megtalálás érdekében

📌 Így érheti el a Dokumentumokat:

A Globális navigációs sáv > Dokumentumok menüpontból

Bármely térből , mappából vagy listából , amely rendelkezik Doc nézettel.

Dokumentumok létrehozása feladatok belül mellékletként

ClickUp jegyzettömb

Hozzon létre magának egy személyes teret a ClickUp Notepad alkalmazásban. Ideális ötletek, vázlatos jegyzetek és napi tervezés feljegyzésére.

A gyors ötleteket bármikor megvalósítható munkává alakíthatja, ha feljegyzi őket a ClickUp Notepad-be

A Notepad alkalmazásban a következőket teheti:

Írjon gyors jegyzeteket rich text formátumban

Készítsen ellenőrzőlistákat a személyes teendőkhöz

Fájlok és kiegészítő anyagok csatolása

Ha készen áll a megosztásra, alakítsa át a jegyzetet feladattá vagy dokumentummá.

❗️ Megjegyzés: A jegyzettömb titkos marad, hacsak nem osztja meg kifejezetten a tartalmát konvertálással.

Csevegés és együttműködés

A ClickUp Chat központosítja az üzenetküldést, a visszajelzéseket és a dokumentumalapú együttműködést, így csapata külső kommunikációs eszközökre támaszkodás nélkül tud együtt dolgozni.

Formázott bejelentéseket és strukturált frissítéseket oszthat meg a ClickUp Chat Posts funkciójával

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

A Csatornák segítségével rendezheti a beszélgetéseket projekt, téma vagy csapat szerint.

Csevegjen privátban vagy kis csoportokban a Direct Messages segítségével.

Tartsa a beszélgetéseket fókuszáltan a Szálak és a szálakhoz tartozó Válaszok segítségével.

Értesítsen embereket vagy egész csapatokat a @mentions segítségével.

Feladatok azonnali létrehozása bármely csevegőüzenetből

Rendezzen élő aszinkron audio-/videotalálkozókat a Chat with ClickUp SyncUps alkalmazásból.

💡 Profi tipp: A hatékony együttműködés nem állhat meg a post-it cetliknél. A ClickUp Whiteboards segítségével csapata együtt vázolhat, összekapcsolhat vagy kidolgozhat ötleteket. Whiteboard létrehozása az asztali alkalmazásban: Írja be a /Whiteboard parancsot egy feladatba vagy dokumentumba, hogy beágyazza azt.

Használja a Whiteboards Hub funkciót a táblák szervezéséhez, kereséséhez és új táblák létrehozásához.

Hozzon létre teret, mappát vagy listát a + ikon segítségével.

A + Hozzáadás gombbal bármely helyre Nézetként hozzáadhatja a Nézetek sávban. A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa át ötleteit és strukturálja azokat feladatokká

Értesítések és emlékeztetők

Irányítsa a koncentrációját a ClickUp értesítési beállításaival

A tájékozottság nem járhat a koncentráció rovására. A ClickUp értesítésekkel naprakész maradhat a feladatok változásairól, megjegyzésekről, feladatokról, említésekről, csevegési tevékenységről, határidők változásairól és egyebekről.

📌 Ezeket a következő helyeken találja meg:

Bejövő levelek (az értesítések vezérlőközpontja)

Asztali/böngésző felugró ablakok

E-mail

Mobil push értesítések

🔔 Az alábbiakkal hangolja össze a figyelmeztetéseket a munkastílusához:

Értesítési beállítások: Alapértelmezett, Fókuszált, Csak említések vagy Teljesen testreszabott

Munkaterületenkénti szabályok: Különböző koncentrációs stílusok különböző csapatok számára

Csatornánkénti csevegésvezérlés: Csendesítse a csoportos csevegést, és figyeljen a közvetlen kérdésekre.

Intelligens értesítések: Késleltesse az értesítéseket, amíg aktív a ClickUp alkalmazásban.

Szüneteltetés, törlés, szálak követésének megszüntetése: Tartsa rendben és áttekinthetővé a beérkező levelek mappáját.

A ClickUp emlékeztetők tökéletesek olyan gyors emlékeztetőkre, mint egy nyomon követés elküldése, egy fájl letöltése vagy egy csapattaggal való egyeztetés, anélkül, hogy teljes feladatot kellene létrehozni.

Egyszerűsítse munkafolyamatát a befejezett ClickUp emlékeztetőket kipipálva

📌 Íme, mit tehet:

Emlékeztetőket hozhat létre bárhonnan (gyorsbillentyű: R )

Adjon hozzá megbízottakat, határidőket, jegyzeteket és mellékleteket.

Ha a feladat terjedelme növekszik, alakítsa át az emlékeztetőket feladatokká.

Amikor a emlékeztetők esedékessé válnak, automatikusan megjelennek az Elsődleges beérkező levelek fülön.

🧠 Érdekes tény: Az AI Sprawl egyértelműen megmutatkozik abban a tényben, hogy csak a csapatok 7,2%-a tartja hatékonynak az AI-beállításait, és pontosan itt jön képbe a ClickUp.

A csapatok nem szeretnének többé szétszórt halmazokkal bajlódni, hanem egy olyan helyet szeretnének, ahol a munkájuk és a mesterséges intelligencia valóban együtt él. A ClickUp egységes megközelítése csökkenti a folyamatos kontextusváltást, amely a legtöbb felesleges erőfeszítés okozója.

A ClickUp funkciók használata asztali számítógépen

Most, hogy már ismeri a felületet, itt az ideje, hogy ténylegesen használatba vegye a ClickUp alkalmazást.

Ez a szakasz bemutatja a legfontosabb funkciókat, amelyek segítségével a ClickUp alkalmazást személyes feladatokhoz használhatja anélkül, hogy lapot kellene váltania. 📝

ClickUp Brain és BrainGPT

A ClickUp Brain a ClickUp beépített mesterséges intelligenciája. Összefoglalja a feladatokat és a szálakat, segít a tartalom megírásában és átírásában, valamint a munkaterületen már meglévő kontextus felhasználásával válaszol a kérdésekre.

A ClickUp Brainhez az AI parancssoron, az AI oldalsávon, az eszköztáron, a helyfejlécekben, valamint a Dokumentumok, Feladatok, Beérkező levelek és Megjegyzések menüpontokban férhet hozzá.

📌 Így használhatja a ClickUp AI-t:

Foglalja össze a feladatokat, dokumentumokat, csevegési szálakat és hosszú értesítéseket

Új tartalmak, projektfrissítések, standupok és csapataktivitási összefoglalók létrehozása

Tartalom azonnali fordítása, bárhol a ClickUp-ban

Keresés az interneten és a csatlakoztatott alkalmazásokban, például a Google Drive-ban vagy a GitHub-ban

A pontos válaszok érdekében közvetlenül említsd meg a feladatokat, dokumentumokat és személyeket a promptokban.

Bárhol aktiválhatja az AI-t az @brain beírásával, hogy gyors műveleteket vagy intelligens összefoglalókat kapjon.

Használja az /AI Slash parancsokat szövegek javításához, tartalmak átírásához vagy új ötletek kitalálásához, pontosan a kurzor helye alapján.

A ClickUp Brain segítségével azonosítsa a megakadt munkákat, és konszolidálja a munkatételeket a feladatokban.

ClickUp BrainGPT

Most jön az izgalmas rész. Ha a ClickUp Brain az alkalmazáson belüli intelligencia, akkor a ClickUp BrainGPT a hangvezérelt, AI-alapú asztali társad, amely az egész számítógépeden működik.

Kérdezzen, hozzon létre tartalmat vagy keressen munkájában anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot a ClickUp BrainGPT segítségével

Mivel több AI modellt támogat, kiválaszthatja a feladathoz legmegfelelőbb agyat, például a ClickUp Brain-t a kontextusban adott válaszokhoz, vagy átválthat a ChatGPT-re, a Claude-ra vagy a Gemini-re, ha másfajta gondolkodásmódra vagy kreativitásra van szüksége.

Hangvezérelt termelékenység

Az egyik leghasznosabb mindennapi segédeszköz? A ClickUp Talk-to-Text, amely akár négyszer gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé.

A gépelési fáradtságra vonatkozó statisztikák szerint a munkavállalók 72%-a tapasztal gépeléssel kapcsolatos kellemetlenségeket. Ezzel a funkcióval azonban a billentyűzetet meg sem érintve elkészítheti a jelentéseket, standupokat, szkripteket vagy az érdekelt felek számára szóló frissítéseket. Csak nyomja meg az fn gombot, és kezdjen el beszélni.

A BrainGPT ClickUp Talk-to-Text funkciójával kéz nélkül diktálhatja a feladatfrissítéseket és üzenetvázlatokat.

Mivel ez a kontextusfüggő AI szuperalkalmazás kapcsolódik a munkájához, elég csak azt mondania, hogy „@Jamie”, vagy hivatkozni egy feladatra vagy dokumentumra, és az alkalmazás automatikusan mindenhez helyesen kapcsolódik. Ráadásul a BrainGPT több mint 50 nyelven ír folyékonyan.

Egyszerűsítse a kutatást és a feladatkezelést a ClickUp BrainGPT segítségével

A keresés is jelentős fejlesztésen esett át. Ahelyett, hogy egyenként kellene átkutatnia az alkalmazásokat, a BrainGPT univerzális keresést biztosít a ClickUp, az internet és a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive vagy a GitHub között.

📌 Így telepítheti a ClickUp BrainGPT alkalmazást

Kattintson a „Letöltés asztali gépre” gombra, hogy a ClickUp BrainGPT-t asztali gépre töltse le.

Látogasson el a ClickUp BrainGPT hivatalos oldalára, és töltse le a BrainGPT-t macOS vagy Windows rendszerhez. Telepítse a számítógépére

macOS esetén:

Töltse le a .dmg telepítőt

Nyissa meg a letöltött fájlt

Húzza a BrainGPT alkalmazást az Alkalmazások mappába.

Indítsa el a BrainGPT alkalmazást az Alkalmazásokból.

Windows esetén:

Töltse le az .exe telepítőt

Kattintson duplán a telepítőre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jelentkezzen be a ClickUp-fiókja adataival.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a álmodozik egy „mesterlapról”, amely egyszerre mindent kezel. A logika egyszerű: agyunk nem arra van tervezve, hogy több tucat nyitott lapot kezeljen, és minden új ablak finom stresszt és kognitív terhet jelent, még akkor is, ha nem vesszük észre. 🧠 A ClickUp BrainGPT segítségével központosíthatja az információkat, több AI-modellben is kereshet, és azonnal megtalálhatja, amire szüksége van. Ez az AI asztali társ egy egyetlen hozzáférési pontot biztosít, anélkül, hogy mindent nyitva kellene tartania. Kevesebb rendetlenség, kevesebb stressz, több kontroll. ✨

AI ügynökök

Az Autopilot Agents és a Super Agents segítik a munkaterület önálló működését, így a frissítések nem vesznek el a csevegésben, és a teendők nem tűnnek el a találkozók jegyzetében.

Autopilot Agents (szabályalapú, mindig aktív segítők)

Az Autopilot Agents az Ön által meghatározott szabályok alapján meghatározott helyeken, például egy térben, mappában, listában vagy csevegőcsatornában hajthat végre műveleteket. Például ismétlődő frissítéseket tehetnek közzé, összefoglalhatják a tevékenységeket, megválaszolhatják az ismétlődő kérdéseket, vagy üzeneteket strukturált munkává alakíthatnak, amikor egy kiváltó esemény bekövetkezik.

Amikor beállít egy munkaterületet, általában a következőket határozza meg:

Kiváltó ok: egy előre megadott időpont, új üzenet, létrehozott/frissített feladat stb.

Feltételek: Opcionális szabályok arra vonatkozóan, hogy az ügynök mikor kell cselekednie (kulcsszavak, prioritás, állapot, megbízott és egyebek).

Műveletek: Mit kell tennie (összefoglalót közzétenni, feladatot létrehozni vagy frissíteni, tulajdonost kijelölni, megjegyzést hozzáadni stb.)

Tudás: Mire hivatkozhat (az Ön által engedélyezett feladatok, dokumentumok és csatornák)

Adja hozzá a ClickUp automatizálási feltételeket az ügynök indító alatt

Ha gyorsan szeretne elkezdeni, engedélyezheti az előre elkészített ügynöki opciókat (a rendelkezésre állás a munkaterülettől és a csomagtól függ), például:

Heti jelentésügynök

Napi jelentésügynök

Team StandUp Agent

Auto-Answers Agent

A ClickUp Agents segítségével pillanatok alatt válaszolhat a csapat kérdéseire

Szuper ügynökök (speciális, szerepkörhöz hasonló ügynökök a mélyebb végrehajtáshoz)

A szuperügynökök egy fejlett réteg, amely speciális, „szerepkörhöz hasonló” ügynökök létrehozására szolgál, például a beérkező ügyek osztályozására, a projektek koordinálására vagy az eskalációk kezelésére.

A Super Agents különlegessége, hogy világosabb utasításokat és meghatározott ismereteket adhat nekik, így következetesen viselkednek és összetettebb, több lépésből álló munkafolyamatokat is képesek kezelni. A „összefoglaló AI” helyett a Super Agents „a folyamat lebonyolítását segítő AI” céljára lett kifejlesztve.

Példa: Egy indítócsatornában az emberek olyan frissítéseket tesznek közzé, mint „a tervezés leállt” vagy „péntekig jóváhagyásra van szükségünk”. A Super Agent felismeri a kérést, létrehozza vagy frissíti a megfelelő feladatot, kijelöli a felelőst, meghatározza a határidőt vagy az eskalációs szabályt, és továbbviszi a tervet.

Hozzon létre egyedi AI-ügynököket előre konfigurált utasításokkal és személyiségekkel a ClickUp Super Agents segítségével.

Az ügynökök aktiválása és kezelése

Keresse meg azt a teret, mappát, listát vagy csevegőcsatornát, ahol az ügynöknek dolgoznia kell. Kattintson az Ügynökök ikonra (robot/AI szimbólum). Válasszon egy előre elkészített opciót, vagy válassza a Saját ügynök létrehozása lehetőséget. Állítsa be a Trigger → Conditions → Actions → Knowledge (Kiváltó ok → Feltételek → Műveletek → Tudás) beállítást, majd kapcsolja be.

Fedezze fel a legjobb AI-ügynököket az értékesítési termelékenység és a CRM-automatizálás területén. 👇🏼

Műszerfalak és jelentések

A ClickUp Dashboards kártyák (minden Dashboard alapelemei) segítségével egyesíti a mutatókat, frissítéseket és betekintéseket. Minden kártya valós, élő adatokat gyűjt a munkaterületéről, és azokat vizuális, nyomon követhető és felhasználható formába alakítja.

Testreszabhatja a haladás nyomon követését a ClickUp Dashboards with Cards segítségével

A kártyák kategóriákba vannak rendezve, így gyorsan megtalálhatja a vizualizálni kívánt adatokat:

Kiemelt: Népszerű és új kártyák, amelyeket gondolkodás nélkül hozzáadhat

AI kártyák : Vezesse be a ClickUp Brain-t a jelentéseibe olyan kártyákkal, mint: AI Brain: Futtasson egyéni parancsokat, hogy betekintést vagy összefoglalásokat kapjon AI StandUp: Mutassa meg, min dolgozott egy kiválasztott időszak alatt AI Team StandUp: Összefoglalók csoportosítva a kiválasztott csapattagok szerint Vezesse be a ClickUp Brain-t a jelentéseibe olyan kártyákkal, mint:Futtasson egyéni parancsokat, hogy betekintést vagy összefoglalásokat kapjonMutassa meg, min dolgozott egy kiválasztott időszak alattÖsszefoglalók csoportosítva a kiválasztott csapattagok szerint

AI Brain: Futtasson egyedi parancsokat, hogy betekintést nyerjen vagy összefoglalásokat készítsen.

AI StandUp: Mutassa meg, min dolgozott egy kiválasztott időszak alatt.

AI Team StandUp: A kiválasztott csapattagok szerint csoportosított összefoglalók

AI Brain: Futtasson egyedi parancsokat, hogy betekintést nyerjen vagy összefoglalásokat készítsen.

AI StandUp: Mutassa meg, min dolgozott egy kiválasztott időszak alatt.

AI Team StandUp: A kiválasztott csapattagok szerint csoportosított összefoglalók

Végezzen magas szintű állapotellenőrzést a ClickUp AI Executive Summary Card segítségével

Egyedi (diagramok): Készítse el saját vizuális jelentéseit. Néhány lehetőség: oszlop-, kör- és vonaldiagramok

Sprint kártya: Agilis módszerekhez igazodó haladáskövetés, például Burndown diagramok, sebességdiagramok és sprint munkaterhelés

Időkövetés: Kiválóan alkalmas számlázáshoz és erőforrás-kezeléshez. Az órákat megbízott, feladat vagy projekt szerint csoportosítva tekintheti meg.

A csomagjától függően az egyes kártyákat PDF, PNG, JPEG, SVG vagy akár CSV formátumban is exportálhatja. Az egész nézetet szeretné megosztani? Exportálja a teljes irányítópultot PDF formátumban a gyors offline hozzáférés érdekében.

🔍 Tudta? A Forrester Total Economic Impact™ (TEI) tanulmánya megállapította, hogy egy ClickUp-ot használó összetett szervezet 384%-os ROI-t ért el és 92 400 produktív órát takarított meg a 3. évre az automatizálás és a mesterséges intelligencia segítségével. Ez nagyjából ~44 teljes munkaidős alkalmazott év kapacitásának felel meg (feltételezve, hogy egy teljes munkaidős alkalmazott évente 2080 órában dolgozik), amelyet a 3. évre érnek el.

Integrációk

Ha csapata munkája tucatnyi különböző alkalmazás között oszlik meg, a ClickUp integrációk segítségével mindezt egy helyen összegyűjtheti, anélkül, hogy a SaaS-szolgáltatások szétszórt használatával kellene bajlódnia.

A ClickUp több tucatnyi, azonnal használható integrációt kínál olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár, a GitHub, az e-mail, a HubSpot, a Calendly, az Office 365 és még a Notion is, megoldva ezzel a ClickUp-on belüli munkaterhelés elszórt voltát.

A ClickUp Slack integráció használata:

A Slack üzeneteket ClickUp feladatokká alakíthatja anélkül, hogy elhagyná a csevegést.

Valós idejű feladatfrissítéseket kaphat a választott csatornákon.

Indítson el Slack értesítéseket az Automatizálás funkcióval (például a határidő változásai esetén).

Mit tehet a különböző ClickUp Google Workspace integrációkkal:

Csatoljon, hozzon létre és keressen Google Drive-fájlokat a ClickUp-on belül.

Szinkronizálja a Google Naptár eseményeit és feladatait mindkét irányban

Kereshet a Gmail beérkező levelei között anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp GitHub integrációval való munka:

Csatlakoztassa a reposztóriumokat a Spaces-hez az automatikus láthatóság érdekében a problémák és PR-ek tekintetében.

Kössön össze commitokat, ágakat és pull requesteket a ClickUp feladatokkal

GitHub-fájlok keresése a Connected Search segítségével

Tippek a termelékenység maximalizálásához

A ClickUp asztali alkalmazás gyorsabb módszereket kínál a feladatok elvégzéséhez. Használja ezeket a gyors tippeket, hogy koncentrált maradjon, zökkenőmentesen válthasson a feladatok között, és a munkát a terv szerint haladjon.

Több ablakos munkafolyamatok

Ha több prioritással kell egyszerre foglalkoznia, a lapok közötti váltogatás lelassíthatja a munkát. A ClickUp asztali alkalmazás megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi a Dokumentumok, Feladatok és Műszerfalak egymás mellett történő megnyitását.

Így hozhatja ki a legtöbbet a ClickUp többablakos termelékenységéből:

Hivatkozás és frissítés egyszerre: Tartsa nyitva a projekt dokumentumot, miközben egy másik ablakban frissíti a kapcsolódó feladatokat.

Párhuzamos figyelés és végrehajtás: Nézze meg a 30 percenként frissülő irányítópultokat, és kövesse nyomon az időt az egész munkaterületen.

Könnyű keresztreferencia: dokumentumok összehasonlítása, több feladat áttekintése vagy részletek ellenőrzése különböző forrásokból.

Maradjon szervezett a maga módján: tartsa szem előtt a prioritást élvező feladatokat, hogy semmi ne maradjon ki.

Maradjon produktív offline módban

Nincs Wi-Fi? Semmi gond.

A ClickUp offline módja akkor is biztosítja a munkavégzés folytonosságát, ha megszakad az internetkapcsolat, így ez az egyik olyan otthoni munkavégzéshez elengedhetetlen eszköz, amelynek fontosságát csak akkor veszi észre, ha már nincs más választása. Minden csomagban elérhető, és a weben, az asztali alkalmazásban és a mobilalkalmazásban is működik.

Amikor a ClickUp észleli, hogy offline vagy, értesít téged, így folytathatod a munkát anélkül, hogy lemaradnál valamir.

📌 Íme, mit tehet offline:

1️⃣ Feladatok és emlékeztetők létrehozása

Folytassa az ötletek rögzítését és dolgozzon úgy, mintha online lenne.

Az új feladatok és emlékeztetők automatikusan szinkronizálódnak, amint a kapcsolat helyreáll.

Gyors figyelmeztetés: offline állapotban nem hozhat létre alfeladatokat, de a feladatokat később alfeladatokká alakíthatja.

2️⃣ A legutóbb megnyitott feladatok és jegyzetek megtekintése

Minden, ami helyileg tárolva van, hozzáférhető marad.

Ellenőrizze a részleteket, olvassa el a jegyzeteket, és tartsa rendben a dolgait bárhonnan.

Használjon gyorsbillentyűket a gyorsabb munkavégzéshez

Itt található a ClickUp asztali alkalmazásban a hatékony navigáláshoz és műveletek végrehajtásához szükséges alapvető gyorsbillentyűk átfogó listája:

Megjegyzés: A ClickUp legtöbb billentyűparancsa általános alapértelmezéseket használ, és nem testreszabható. Azonban néhány asztali alkalmazás parancs (például „Új feladat létrehozása” és „Parancsközpont megnyitása”) megváltoztatható az asztali alkalmazás beállításaiban. A rendelkezésre álló parancsok megtekintéséhez vagy beállításához ellenőrizze személyes vagy munkaterületi beállításait.

Globális gyorsbillentyűk

Cselekvés Mac gyorsbillentyű Windows gyorsbillentyű Új feladat létrehozása Cmd + E Ctrl + E Emlékeztető létrehozása R R Open AI parancssor (asztali számítógépen) Cmd + J Ctrl + J Nyissa meg az AI parancssort (az alkalmazáson belül) Cmd + K Ctrl + K Nyissa meg a Jegyzettömböt N vagy P N vagy P Oldalsáv megjelenítése/elrejtése Cmd + \ Ctrl + \ Görgessen az oldalsáv aktuális pozíciójához Cmd + I Ctrl + I

Megjegyzés: A Cmd/Ctrl + J billentyűkombinációval az AI parancssor bárhonnan megnyitható a számítógépen, ha az asztali alkalmazás fut. A Cmd/Ctrl + K billentyűkombinációval az alkalmazás ablakán belül nyitható meg.

Megjegyzés: A Cmd/Ctrl + J billentyűkombinációval az AI parancssor bárhonnan megnyitható a számítógépen, ha az asztali alkalmazás fut. A Cmd/Ctrl + K billentyűkombinációval az alkalmazás ablakán belül nyitható meg.

Feladatgyorsbillentyűk

Cselekvés Gyorsbillentyű Állapot módosítása Shift + S Hozzászólás hozzáadása Shift + M Dátum beállítása Shift + D Feladatot rendelni Shift + A Feladat hozzárendelése magának M Hozzáadás a prioritásokhoz Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Időzítő Shift +. Címke Shift + L Alfeladat Shift + T Prioritás Shift + P Váltson a feladatok között egy listában Ctrl + Shift + balra/jobbra nyíl

Szövegszerkesztő gyorsbillentyűk

Cselekvés Mac gyorsbillentyű Windows gyorsbillentyű Slash parancsok / / Felhasználó megemlítése @ @ Feladat megemlítése @@ @@ Mention Doc @@@ @@@ Legutóbbi megjegyzés szerkesztése Fel nyíl Fel nyíl Emoji hozzáadása : : Szöveg/képek beillesztése Cmd + V Ctrl + V Hiperhivatkozás (kiemelt szöveg) Cmd + K Ctrl + K Kiválasztott szöveg másolása Cmd + D Ctrl + D Szöveg balra igazítása Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Szöveg jobbra igazítása Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Szövegközpontosítás Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Beágyazott kódformázás Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Pontokból álló lista létrehozása Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Ellenőrzőlista létrehozása Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Számozott lista létrehozása Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Cím létrehozása Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Csevegési gyorsbillentyűk

Cselekvés Mac gyorsbillentyű Windows gyorsbillentyű Üzenet írása Cmd + G Ctrl + G Üzenetek keresése Cmd + F Ctrl + F Ugrás az első olvasatlan üzenetre Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

ClickUp Brain gyorsbillentyűk

Cselekvés Mac gyorsbillentyű Windows gyorsbillentyű Nyissa meg a ClickUp Brain alkalmazást Option + K Alt + K Open AI parancssor (asztali alkalmazás) Cmd + J Ctrl + J Open AI parancssor (böngésző) Cmd + K Ctrl + K Használja az /ai Slash parancsot /ai bármely szövegmezőben /ai bármely szövegmezőben

💡 Profi tipp: Engedélyezze/tiltsa le a billentyűparancsokat, és fedezze fel az összes rendelkezésre álló parancsot közvetlenül a beállításokból. Kattintson a személyes avatárjára > Billentyűparancsok, majd böngésszen a bal oldalon található kategóriák között, hogy megtekintse az összes használható parancsot.

Automatizálja az ismétlődő lépéseket

A ClickUp Automations kezeli az ismétlődő műveleteket, így a csapatának nem kell ezzel foglalkoznia. Reagálnak a frissítésekre, érvényesítik a folyamat szabályait, és automatikusan előreviszik a munkát, így a projektek szervezettek és a terv szerint haladnak, anélkül, hogy folyamatos manuális nyomon követésre lenne szükség.

Minden automatizálás egyszerű, hatékony struktúrát követ:

Kiváltó esemény: Az automatizálást elindító esemény (pl. állapotváltozás, határidő elérése).

Feltételek: Opcionális szűrők (pl. prioritás: Sürgős, címke tartalmazza a „Felülvizsgálat” szót)

Műveletek: Amit a rendszernek automatikusan meg kell tennie (pl. felhasználó hozzárendelése, feladat áthelyezése, e-mail küldése)

Készítsen réteges automatizálásokat, amelyek egymást követő műveleteket indítanak el a ClickUp Automations segítségével

Az aktiválás után a szabály kódolás nélkül, önállóan fut.

Ha termelékenységét új szintre szeretné emelni, az AI segítségével automatizálhatja a feladatokat a ClickUp Brain segítségével. Ezzel teljesen új kategóriájú műveletek válnak elérhetővé, többek között:

AI Assign: Az Ön által megadott kritériumok alapján automatikusan kiválasztja a feladatra legalkalmasabb személyt.

AI Prioritize: Állítsa be a megfelelő prioritást az egyéni kritériumok alapján (például „jelölje sürgősnek, ha tartalmazza a „ügyfél-eskaláció” kifejezést”).

AI-ügynök: Kérje meg az ügynököt, hogy végezzen el több lépésből álló munkát.

AI mezők: Hozzon létre AI mezőket, hogy a feladat tartalma alapján összefoglalásokat, fordításokat, teendőket és egyebeket generáljon.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az automatizálás tulajdonjogának gyors finomhangolásához

📖 Olvassa el még: Hogyan teszi a Live Intelligence az AI-t okosabbá a valós idejű kontextussal?

Gyakori problémák és hibaelhárítás

Íme egy rövid hibaelhárítási útmutató, amely segít a leggyakoribb problémák gyors diagnosztizálásában és kijavításában.

Bejelentkezési problémák

Ha nem tud bejelentkezni (a betöltés megakad, ismételt hibák jelentkeznek vagy üres a képernyő), először próbálja meg az alapvető lépéseket: ellenőrizze újra a hitelesítő adatait, és győződjön meg arról, hogy stabil a hálózati kapcsolat.

Néha a probléma a sérült helyi adatokból ered. Az alkalmazás cache-ének törlése (vagy a ClickUp mappa törlése a rendszeradatokból), majd az alkalmazás újraindítása gyakran megoldja a tartós bejelentkezési problémákat. Győződjön meg arról is, hogy az alkalmazás legújabb verzióját futtatja.

Ha feladataid vagy frissítéseid nem jelennek meg az összes eszközön, először ellenőrizd, hogy csatlakozol-e az internethez, és hogy a ClickUp szerverei működnek-e (nem globális üzemszünet van).

Ezután győződjön meg arról, hogy az alkalmazás frissítve van. A régebbi verziókban szinkronizálási hibák előfordulhatnak. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg manuálisan frissíteni vagy újra megnyitni az asztali alkalmazást. Ha mobil eszközön vagy böngészőben végzett módosításokat, jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra más eszközökön, ami gyakran új szinkronizálást indít el.

Az értesítések nem jelennek meg

Gyakran előfordul, hogy az értesítések hiánya egyszerűen csak beállítási probléma. Először ellenőrizze, hogy az asztali értesítések engedélyezve vannak-e.

Ezután ellenőrizze az operációs rendszer értesítési engedélyeit, és győződjön meg arról, hogy a ClickUp push értesítéseket küldhet.

Ha ez sem segít, jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra, vagy indítsa újra az alkalmazást.

Az alkalmazás összeomlik

Ha a ClickUp összeomlik, lefagy vagy nem indul el, ellenőrizze, hogy a legújabb verziót használja-e a „ClickUpról” vagy a frissítési menüben.

Ha a frissítés nem segít, a teljes újratelepítés törölheti a sérült fájlokat. MacOS rendszeren törölje a felhasználói adatmappát (~/Library/Application Support/ClickUp), majd indítsa újra az alkalmazást. Windows rendszeren távolítsa el az alkalmazást, törölje a %AppData%\Roaming\ClickUp mappát, majd telepítse újra.

Ezenkívül ellenőrizze a rendszer erőforrásainak felhasználását. Ha a számítógép memóriája vagy CPU-ja alacsony, a ClickUp elindítása előtt más nagy terhelésű alkalmazások bezárása javíthatja a stabilitást.

Maximalizálja a hatékonyságot a ClickUp asztali alkalmazással

A távoli és hibrid munkavégzés egyedi kihívásokkal jár: szétszórt eszközök, elveszett kontextus és végtelen alkalmazásváltás.

A ClickUp asztali alkalmazás ezt úgy oldja meg, hogy minden, amire a csapatának szüksége van, egy egységes munkaterületen található. A valós idejű frissítések, automatizálások és offline hozzáférés segítségével csapata zökkenőmentesen együttműködhet, függetlenül attól, hogy tagjai hol tartózkodnak.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és alakítsa fragmentált munkafolyamatait egyetlen termelékenységi forrásává.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, a ClickUp támogatja az offline módot asztali számítógépen. Megtekintheti a legutóbb megnyitott feladatokat és jegyzeteket, és akár új feladatokat vagy emlékeztetőket is létrehozhat offline állapotban. Amint újra csatlakozik, minden automatikusan szinkronizálódik.

Általában igen. Az asztali verzió általában gyorsabb, és elkerüli a késleltetést és az erőforrás-túlterhelést, ami néha előfordulhat a ClickUp böngészőben való futtatásakor.

A legtöbb alapvető funkció, például a Feladatok, Dokumentumok, Csevegés, AI és Értesítések, a desktop alkalmazásban is működik. Néhány dolog azonban kissé eltérően viselkedhet a webes verzióhoz képest (pl. bizonyos böngészőalapú integrációk vagy beágyazások).

A BrainGPT (korábban Brain MAX) a ClickUp kiegészítő mesterséges intelligencia-élménye, amely támogatja a hangalapú rögzítést és a gyorsabb hozzáférést, hogy segítsen Önnek a feladatok, dokumentumok és kapcsolódó kontextusok között dolgozni.

Igen, az ügynökök a ClickUp-ban konfigurált triggerek és utasítások alapján tudnak cselekedni. A fejlett beállításokhoz Super Agents használható speciálisabb munkafolyamatokhoz.