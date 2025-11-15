A 13 legjobb ügyfélfigyelő szoftvereszköz

Sam Walton, a Walmart társalapítója egyszer azt mondta: „Csak egy főnök van, az ügyfél. ”

És őszintén szólva, ez minden vállalkozás lényege: hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése.

De az ügyfelek jó kiszolgálása már nem olyan egyszerű, mint régen. Valójában a szolgáltatók 86%-a és a mobil munkavállalók 74%-a szerint az ügyfelek elvárásai csak növekedtek 📈.

Az előny megőrzésének egyik módja az, ha figyelmesen követjük, hogyan haladnak az ügyfelek az ügyfélút során.

Ha megérti az ügyfelek cselekedeteit, kérdéseit és szokásait, akkor jobban megértheti őket, és még mielőtt észrevennék, megoldhatja a problémákat. Ez az a fajta átgondolt szolgáltatás, amelyre az ügyfelek általában emlékeznek.

Ebben a cikkben bemutatunk néhányat a legjobb ügyfélszolgálati szoftverek közül, amelyek segítenek nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat, javítani az ügyfélelégedettséget és tartós kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel.

A legjobb ügyfélfigyelő szoftverek áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb ügyfélfigyelő megoldásokról, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Munkafolyamat-irányítás és csapatmunka AI-alapú irányítópultok, CRM-sablonok, űrlapok és automatizálások, ügyfélriasztások Örökre ingyenes csomag. Fizetős csomagok is elérhetők. Hotjar Az ügyfelek viselkedésének és visszajelzéseinek nyomon követése Hő térképek, munkamenet-visszajátszások, valós idejű visszajelzések, felmérések, tölcsér elemzés A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik. Fullstory Viselkedési adatok és munkamenet-elemzések Automatikus munkamenet-lejátszás, útvonal- és tölcsérelemzés, AI-összefoglalók, felhasználói szegmentálás, alkalmazáson belüli együttműködés Egyedi árazás Mixpanel Termékelemzés és ügyfél-trendek Valós idejű használatkövetés, megtartási kohorszok, önkiszolgáló irányítópultok, visszajátszási link, adattár-integrációk Egyedi árazás Crazy Egg Vizuális webhely-viselkedéskövetés Hő- és görgetési térképek, munkamenet-felvételek, A/B tesztelés, forgalom szegmentálás, egyszerű címkekezelő beállítás A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 29 dollártól kezdődik. ChurnZero Ügyfél-siker csapatok és megtartás Egészségügyi pontszámok, automatizált forgatókönyvek, beépített felmérések, valós idejű riasztások, mély CRM-integrációk Egyedi árazás Userpilot Alkalmazáson belüli felhasználói elkötelezettség és bevezetés Kontextusfüggő áttekintések, termékelemzések, munkamenet-visszajátszás, alkalmazáson belüli felmérések és NPS, adatszinkronizálási integrációk A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 299 dollártól kezdődik. Intercom Mesterséges intelligenciával támogatott ügyfélszolgálat és proaktív üzenetküldés Fin AI ügynök, élő csevegés és beérkező üzenetek, kódolás nélküli munkafolyamatok, célzott üzenetek, részletes jelentések A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik. Sprinklr Nagyvállalatok, amelyek egységes ügyfélélmény-kezelésre szorulnak Omnichannel szolgáltatás és közösségi média, AI minőség-figyelés, közösségi média figyelés, munkafolyamat-automatizálás, több mint 30 csatorna támogatása Egyedi árazás Zendesk Omnichannel ügyfélszolgálat automatizálással Többcsatornás jegyrendszer, AI-ügynökök, egyedi munkafolyamatok, elemzések, több mint 1000 integráció A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik. HubSpot All-in-one CRM CMS-sel és elemzési funkciókkal CMS-tárhely, egyedi irányítópultok, csevegőrobotok és élő csevegés, marketing automatizálás, AI-tartalomkezelő eszközök A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 45 dollártól kezdődik. Richpanel E-kereskedelmi márkák, amelyek célja a támogatási költségek csökkentése AI önkiszolgálás, egységes beérkező levelek mappa, munkafolyamat-automatizálás, bevételre gyakorolt hatásról szóló jelentések, márkás súgó A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 69 dollártól kezdődik. Pipedrive Az értékesítési csapatok minden üzletet nyomon követnek Vizuális folyamatábra, automatizált nyomon követés, előrejelzések, több mint 500 alkalmazásintegráció, opcionális lead- és dokumentum-kiegészítők A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik. Churn360 A megtartási adatokra összpontosító SaaS-csapatok Valós idejű állapotértékelés, viselkedésalapú szegmensek, egyedi irányítópultok, felmérések, CRM-adatok szinkronizálása Egyedi árazás

Mit kell keresnie az ügyfélfigyelő szoftverekben?

Az olyan eszközökkel, mint a mesterséges intelligencia, a big data és a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszerek, könnyebb, mint valaha, betekintést nyerni az ügyfelek viselkedésébe és preferenciáiba.

A megfelelő CRM-mutatók nyomon követése és az ügyféladatokból nyerhető hasznos információk kinyerése azonban szorosan összefügg azzal, hogy tudjuk, mit szeretnénk javítani.

Ahogy JD Rico, a Digitalist Hub szerkesztője és kockázati partnere fogalmaz: „Ha jobban ismeri ügyfeleit, jobban tud nekik szolgálni.” Ha megérti, mit szeretnek ügyfelei (és mit nem), elkerülheti, hogy mindenkinek ugyanazt az e-mailes marketingüzenetet küldje el vagy ugyanazokat a telefonhívásokat kezdeményezze.

Az ideális ügyfélfigyelő eszköznek a következőket kell tudnia:

✅ Kezelje a potenciális ügyfeleket, a kapcsolattartási adatokat, kövesse nyomon az ügyfélkapcsolatokat, és tekintse meg a kommunikációs előzményeket egy helyen.

✅ Használjon ügyfélkövető szoftvert és CRM-et az értékesítési folyamatok kezelésének figyelemmel kíséréséhez, a potenciális ügyfelek és üzletek nyomon követéséhez, valamint az értékesítési folyamat áttekintéséhez.

✅ Kezelje a támogatási jegyeket, automatizálja a válaszokat, és kezelje az ügyfélkommunikációt.

✅ Gyűjtse össze központilag az ügyféladatokat, és készítsen egyszerű jelentéseket az ügyfelek viselkedéséről és elkötelezettségéről.

✅ Hozzáférés valós idejű jelentésekhez és zökkenőmentes integráció a CRM eszközével, marketing automatizálási vagy munkafolyamat-eszközeivel.

A legjobb ügyfélfigyelő szoftverek

Íme a 13 legjobb ügyfélfigyelő szoftver, amely ma a piacon elérhető. Vessünk egy pillantást erősségeikre és gyengeségeikre, hogy megnézzük, alkalmasak-e a csapatának.

1. Hotjar (a legjobb az ügyfelek viselkedésének és visszajelzéseinek nyomon követéséhez)

via Hotjar

Senki sem szereti találgatni, hogy a látogatók miért hagyják el a weboldalát. És mivel a fogyasztók 73%-a néhány rossz élmény után készen áll arra, hogy átálljon a versenytársra, nincs sok ideje kitalálni. Ebben segít a Hotjar.

Ez az eszköz világos képet ad arról, hogy az emberek hogyan mozognak a webhelyén, hova kattintanak, hol haboznak és hol távoznak.

A hőtérképek, munkamenet-felvételek és valós idejű visszajelzési eszközök segítségével a Hotjar segít csapatának a problémákat korán felismerni és kijavítani, még mielőtt az ügyfelek eszükbe jutna az oldal frissítése vagy elhagyása.

A Hotjar legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hőtérképek és felhasználói felvételek segítségével valós időben figyeljék az ügyfelek interakcióit.

Gyűjtsön közvetlen visszajelzéseket felmérések és visszajelzés gombok segítségével, anélkül, hogy megzavarná az ügyfélélményt.

A tölcsér elemzés és a viselkedés nyomon követése segítségével felismerheti az értékesítési folyamatban bekövetkező kieséseket.

AI-alapú felmérési javaslatokat és betekintést nyújt marketingkampányok javításához.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot, a Slack és a Zendesk, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatok automatizálását.

A Hotjar korlátai

A telepítési folyamat nem fejlesztők számára bonyolult lehet.

Egyes felhasználók lassú ügyfélszolgálati válaszokról számolnak be.

A nyomon követési szkriptek hatással lehetnek a weboldal betöltési sebességére.

Hotjar árak

Ingyenes : Örökre ingyenes

Növekedés : 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : Egyedi árazás

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Hotjar értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 530 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hotjarról?

A G2 értékelésében kiemelték:

A Hotjar a legjobb eszköz a weboldalon történő felhasználói élmény nyomon követéséhez. A Hotjarban leginkább azt szeretem, hogy megnézhetem egy valódi felhasználó munkamenetének videóját.

A Hotjar a legjobb eszköz a weboldalon történő felhasználói élmény nyomon követéséhez. A Hotjarban leginkább azt szeretem, hogy megnézhetem egy valódi felhasználó munkamenetének videóját.

2. Fullstory (A legjobb viselkedési adatok és munkamenet-elemzésekhez)

via Fullstory

Néha a felhasználók webhelyén végzett tevékenységei többet árulnak el, mint bármelyik felmérés. A Fullstory segít megragadni ezeket a kimondatlan pillanatokat azáltal, hogy pontosan rögzíti, hogyan mozognak, kattintanak, görgetnek vagy akadnak el az emberek.

Valós idejű viselkedési adatokkal, munkamenet-visszajátszásokkal és mesterséges intelligenciával támogatott betekintéssel ez az ügyfélkezelő nyomonkövető szoftver világos képet ad csapatának az ügyfélútvonalról.

A Fullstory segít a termék-, tervező- és támogató csapatoknak magabiztosan dolgozni, a problémás pontok felismerésétől kezdve annak megértéséig, hogy mi tartja vissza az ügyfeleket. Emellett automatikusan rögzíti minden interakciót, így előzetes címkézés nélkül is mélyrehatóan elemezheti a felhasználói munkameneteket.

A Fullstory legjobb funkciói

A fejlett munkamenet-lejátszás segítségével automatikusan rögzítheti minden felhasználói interakciót.

Elemezze az ügyfélút térképeket és a konverziós tölcséreket, hogy megértse a teljes ügyfélutat.

Használja az AI-alapú összefoglalókat az ügyfélviselkedés gyors megismeréséhez.

Szegmentálja a felhasználókat viselkedés, eszköz vagy frusztrációs jelek alapján a célzott elemzés érdekében.

Együttműködés a csapatok között jegyzetekkel, kiemelt részekkel és közvetlen megosztási funkciókkal

A Fullstory korlátai

Az árak kisebb vállalkozások számára magasak lehetnek.

Egyes viselkedési jelek, például a dühös kattintások, nem feltétlenül pontosak.

Nagy adathalmazok kezelése esetén előfordulhat, hogy az adatok betöltése néha lassú.

Fullstory árak

Egyedi árazás

Fullstory értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Fullstory-ról?

A Capterra értékelése szerint:

Nagyon sokat segít a konkrét piaci szegmentációs viselkedés meghatározásában, ami segített nekünk eldönteni, mi hiányzik a piacunkról. Jó eszköz a felhasználók viselkedésének megismeréséhez, valamint ahhoz, hogy hogyan lehet alkalmazkodni az igényeikhez és sokkal jobbá tenni az élményüket.

Nagyon sokat segít a konkrét piaci szegmentációs viselkedés meghatározásában, ami segített nekünk eldönteni, mi hiányzik a piacunkról. Jó eszköz a felhasználók viselkedésének megismeréséhez, valamint ahhoz, hogy hogyan lehet alkalmazkodni az igényeikhez és sokkal jobbá tenni az élményüket.

👀 Érdekesség: A „ügyfélút térkép” koncepciója valójában a 1990-es évek szolgáltatástervezéséből származik, nem pedig az értékesítésből vagy a marketingből. Először a légitársaságok és a vendéglátóipari csapatok használták a bejelentkezés és a beszállás élményének javítására.

3. Mixpanel (A legjobb termékelemzéshez és ügyféltrendekhez)

via Mixpanel

Az egy dolog, hogy meghallgatja, mit mondanak az ügyfelek a termékéről. De egészen más dolog látni, hogy mit csinálnak vele valójában. A Mixpanel segít Önnek ebben.

Megmutatja, hogyan használják az emberek a termékét, mely funkciókat kedvelik, hol hagyják abba a használatát, és hogyan változik a viselkedésük az idő múlásával. Az ügyféladatok, a termékelemzések és a munkamenet-visszajátszások összevonásával a Mixpanel segít a csapatoknak okosabb döntéseket hozni anélkül, hogy jelentésekre kellene várniuk.

A Mixpanel legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek tevékenységét, a termékhasználatot és a trendeket valós időben

Elemezze az ügyfélmegtartást kohortjelentésekkel és viselkedéskövetéssel

Ossza meg könnyedén az információkat az egész csapat számára elérhető önkiszolgáló irányítópultokkal.

Kössön össze munkamenet-visszajátszásokat termékelemzésekkel, hogy teljes képet kapjon az ügyfél utazásáról.

Integrálja adatraktárával, CRM szoftverével és marketing automatizálási eszközeivel.

A Mixpanel korlátai

A költségek az események nagy számával együtt növekedhetnek.

Az új felhasználóknak időbe telhet a megtanulása.

Egyes fejlett funkciókhoz az adatszakértői csapatok támogatása szükséges.

Mixpanel árak

Örökre ingyenes

Növekedés : Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Mixpanelről?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Mixpanel robusztus elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével a vállalkozások mélyrehatóan megérthetik a felhasználói viselkedést és adat alapú döntéseket hozhatnak. Különösen lenyűgöző az a képessége, hogy valós időben követi és elemzi a felhasználói interakciókat különböző digitális platformokon.

A Mixpanel robusztus elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével a vállalkozások mélyrehatóan megérthetik a felhasználói viselkedést és adat alapú döntéseket hozhatnak. Különösen lenyűgöző az a képessége, hogy valós időben követi és elemzi a felhasználói interakciókat különböző digitális platformokon.

4. Crazy Egg (A legjobb vizuális webhely-viselkedéskövetéshez)

via Crazy Egg

A fogyasztók több mint fele szerint a kiváló szolgáltatás fontosabb, mint az ár. Ez nagy nyomást jelent azoknak a csapatoknak, akik az ügyfelek hűségét szeretnék elnyerni. A Crazy Egg segítségével azonban nem kell találgatnia, hogy mi működik jól a webhelyén.

A Crazy Egg pontosan megmutatja, hogyan mozognak, kattintanak és görgetnek a látogatók az oldalain. Hő térképek, munkamenet-felvételek és A/B tesztelés segítségével segít felismerni a problémákat, kijavítani azokat, és simább felhasználói élményt teremteni, mielőtt a kis problémák ügyfélvesztéshez vezetnének.

A Crazy Egg legjobb funkciói

Hő- és görgetési térképekkel láthatja az ügyfelek kattintásait, görgetéseit és aktivitását.

Nézze meg a valódi felhasználói utazásokat a munkamenet-felvételek segítségével, hogy felismerje a problémás pontokat.

Végezzen A/B teszteket, hogy megnézze, melyik dizájn eredményez jobb ügyfél-interakciókat.

Szegmentálja a forgalmat eszköz, forrás vagy kampány szerint a célzott betekintés érdekében.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Google Tag Manager, a Shopify és a WordPress, hogy könnyen beállíthassa.

A Crazy Egg korlátai

Egyes felhasználók a versenytársakhoz képest korlátozott elemzési mélységről számolnak be.

Az árak csak éves alapon érvényesek, ami első használatkor zavaró lehet.

Az ügyfélszolgálat válaszideje lassú lehet

Crazy Egg árak

Starter : 29 USD/hó felhasználónként

Plusz : 99 USD/hó felhasználónként

Pro : 249 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 499 USD/hó felhasználónként

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Crazy Eggről?

A Capterra áttekintése a következőket tartalmazta:

Konkrét, mérhető adatokat kapok arról, hogy a közönségem hogyan használja a weboldalamat naponta. Felvételeket kapok az ügyfelek valós idejű látogatásairól. Kiváló split testing funkciókat kapok alapos elemzésekkel, amelyeket felhasználhatok a tartalom látogatóim igényeihez való igazításához.

Konkrét, mérhető adatokat kapok arról, hogy a közönségem hogyan használja a weboldalamat naponta. Felvételeket kapok az ügyfelek valós idejű látogatásairól. Kiváló split testing funkciókat kapok alapos elemzésekkel, amelyeket felhasználhatok a tartalom látogatóim igényeihez való igazításához.

📮 ClickUp Insight: A vezetők körülbelül 31%-a támaszkodik vizuális táblákra, míg mások a Gantt-diagramokat, a műszerfalakat vagy a munkaterhelés-nézeteket részesítik előnyben. A kihívás? A legtöbb eszköz arra kényszerít, hogy egyhez ragaszkodjon. És ha egy nézet nem illeszkedik a munkamódszeréhez, az csak lassítja a munkát.

5. ChurnZero (A legjobb ügyfélsiker-csapatok és ügyfélmegtartás számára)

via ChurnZero

Senki sem akar ügyfelet veszíteni valami miatt, amit nem látott előre.

Ahelyett, hogy megvárná a problémák felmerülését, a ChurnZero segítségével pontosan tudni fogja, mikor kell beavatkozni és megerősíteni a kapcsolatokat.

A ChurnZero segít Önnek előnyt szerezni azzal, hogy az ügyfélsiker-csapatoknak valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek állapotába, elkötelezettségébe és elégedettségébe.

Ez segít a csapatoknak nyomon követni a használati mintákat, visszajelzéseket gyűjteni, sőt megújításokat is előre jelezni.

A ChurnZero legjobb funkciói

Figyelje az ügyfelek interakcióit és állapotát AI-alapú pontozással

Automatizálja a sikeres stratégiákat, a megújítások nyomon követését és az új ügyfelek bevonásának munkafolyamatait.

Gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket a beépített felmérési eszközökkel (NPS, CSAT, CES)

Azonnali riasztások a legfontosabb ügyfélakciókról vagy kockázatokról

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce és a Snowflake, hogy jobban összehangolja a csapat munkáját.

A ChurnZero korlátai

A beállítás és a testreszabás új felhasználók számára időigényes lehet.

Egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók megtanulása időbe telik.

Az UI frissítések időnként befolyásolják a használhatóságot.

ChurnZero árak

Egyedi árazás

ChurnZero értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1420+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ChurnZero-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A ChurnZero olyan eszközöket adott a kezünkbe, amelyekkel objektíven és szubjektíven is pontosan nyomon követhetjük ügyfeleink véleményét. Adminisztrátorként rengeteg adatot gyűjtöttem az egyéni irányítópultok létrehozásával, amelyek segítségével megalapozott döntéseket hozhatok, amelyek hatással vannak ügyfeleinkre és csapatunk tagjaira.

A ChurnZero olyan eszközöket adott a kezünkbe, amelyekkel objektíven és szubjektíven is pontosan nyomon követhetjük ügyfeleink véleményét. Adminisztrátorként rengeteg adatot gyűjtöttem az egyéni irányítópultok létrehozásával, amelyek segítségével megalapozott döntéseket hozhatok, amelyek hatással vannak ügyfeleinkre és csapatunk tagjaira.

6. Userpilot (A legjobb az alkalmazáson belüli felhasználói elkötelezettség és bevezetés terén)

via Userpilot

Azok a vállalatok, amelyek az ügyfeleket helyezik előtérbe, 41%-kal gyorsabban növekednek, mint azok, amelyek nem. De hogyan lehet biztosítani, hogy minden ügyfél érezze, hogy figyelnek rá és értékelik? Ilyen eredményeket úgy érhet el, ha személyre szabott élményt nyújt ügyfeleinek.

A Userpilot pontosan ebben segít Önnek.

Az alkalmazáson belüli üzenetek, bevezetési folyamatok és visszajelzési eszközök segítségével közvetlenül a termékén belül támogathatja és irányíthatja felhasználóit.

A Userpilot legjobb funkciói

Segítsen a felhasználóknak kontextusfüggő bevezetéssel, eszköztippekkel és termékbemutatókkal.

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést a termékelemzések és a használati trendek segítségével.

Ismételje meg a munkameneteket, hogy felismerje a használhatósági problémákat és megértse a felhasználói utakat.

Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket az alkalmazáson belüli felmérésekkel és NPS eszközökkel.

Integrálja technológiai rendszerébe az adatok szinkronizálása és szegmentálása érdekében.

A Userpilot korlátai

A fejlett funkciók, mint például a munkamenet visszajátszás és a mobil elkötelezettség, kiegészítő szolgáltatások.

Időbe telik a személyre szabott folyamatok és elemzések beállítása.

A belépési ár kis csapatok számára magas lehet.

Userpilot árak

Starter : 299 USD/hó felhasználónként

Növekedés : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Userpilot értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Userpilotról?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

Ez az eszköz számos növekedési lehetőséget nyitott meg számunkra, hogy csökkentsük az onboarding időt és költségeket, növeljük a konverziót és a megtartást, elemezzük felhasználóink tevékenységét, összegyűjtsük visszajelzéseiket és felmérjük az NPS-t.

Ez az eszköz számos növekedési lehetőséget nyitott meg számunkra, hogy csökkentsük az onboarding időt és költségeket, növeljük a konverziót és a megtartást, elemezzük felhasználóink tevékenységét, összegyűjtsük visszajelzéseiket és felmérjük az NPS-t.

7. Intercom (A legjobb AI-alapú támogatás és proaktív üzenetküldés)

via Intercom

Amikor az ügyfelek kapcsolatba lépnek, gyakran két egyszerű dologra számítanak: gyors segítségre és emberi válaszra, amelytől értékesnek érzik magukat.

Az Intercom ezeket egyesíti AI-alapú ügyfélszolgálati eszközeivel, mint például a Fin AI Agent.

Az intelligens automatizálás, a barátságos élő csevegés és a beszélgetések egyetlen helyről történő kezelése révén az Intercom segít a növekvő csapatoknak megőrizni személyes jellegüket, még akkor is, ha bővülnek.

Az Intercom legjobb funkciói

A Fin AI Agent segítségével AI-alapú támogatást kínálhat, amely automatikusan megoldja a gyakori kérdéseket.

Használja az élő csevegést és a megosztott beérkező levelek mappát, hogy mindig naprakész legyen az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekkel kapcsolatban.

Készítsen egyedi munkafolyamatokat és automatizálja a rutin feladatokat kódolás nélkül.

Proaktív üzeneteket, termékbemutatókat és célzott frissítéseket küldhet az ügyfelek viselkedése alapján.

Részletes elemzések és egyedi jelentések segítségével nyomon követheti a támogatás teljesítményét és az elkötelezettséget.

Az Intercom korlátai

A széles körű funkciók miatt első használatkor túlterhelőnek tűnhet.

Az árak kisvállalkozások számára magasak lehetnek, különösen az AI-megoldások esetében, amelyek használatonkénti árazásúak.

Intercom árak

Ingyenes próba elérhető

Egyedi árazás

Intercom értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (több mint 1120 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Intercomról?

A Capterra áttekintése kiemelte:

Összességében az Intercom fantasztikus élmény volt. Megoldja vállalkozásunk legfőbb igényét, amely a felhasználóink számára folyamatos és gyors támogatás nyújtása.

Összességében az Intercom fantasztikus élmény volt. Megoldja vállalkozásunk legfőbb igényét, amely a felhasználóink számára folyamatos és gyors támogatás nyújtása.

👀 Érdekesség: A visszacsatolási ciklusok első használata az ügyfélélmény javítása érdekében a japán gyártásban történt az 1960-as években, ahol a „Kaizen” ösztönözte az első vonalbeli munkavállalókat, hogy javaslatokat tegyenek az ügyfélélmény javítására.

8. Sprinklr (A legjobb nagyvállalatok számára, amelyek egységes ügyfélélmény-kezelésre szorulnak)

via Sprinklr

Ha vállalkozása több csatornán működik, és naponta több ezer ügyféllel kerül kapcsolatba, akkor nem könnyű feladat mindent szinkronban tartani.

Itt jön be a Sprinklr. A Sprinklr egy hatékony platformon egyesíti az ügyfélszolgálatot, a marketinget, a közösségi médiát és az elemzéseket. A közösségi beszélgetéseket, az ügyfélkérdéseket, a piaci betekintéseket és a kampányokat anélkül kezelheti, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

A Sprinklr legjobb funkciói

Kezelje az ügyfélszolgálatot, a közösségi média aktivitást és a marketinget egyetlen egységes platformról.

Használja az AI-alapú minőség-ellenőrzést és a beszélgetéselemzést az ügyfélélmény javításához.

Fejlett közösségi médiafigyelés és elemzés segítségével szerezzen piaci, termék- és ügyfél-információkat.

Automatizálja a szolgáltatási munkafolyamatokat és javítsa az ügynökök termelékenységét AI-vezérelt eszközökkel.

Támogassa az ügyfélkapcsolatokat 30 vagy több digitális és hangcsatornán keresztül

A Sprinklr korlátai

A platform mélységének és összetettségének köszönhetően a tanulási görbe meredek lehet.

Az egyedi árazás miatt a kisebb csapatok számára nehéz lehet előre megítélni a megfizethetőséget.

Sprinklr árak

Egyedi árazás

Sprinklr értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 1120 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Sprinklr-ről?

Ez a G2-értékelés megosztotta:

A Sprinklr valóban megváltoztatta a közösségi média tevékenységünk nyomon követésének és kezelésének módját. A felhasználóbarát kialakításának köszönhetően csapatunk már az első naptól kezdve rendkívül könnyen tudta használni – nem volt szükség hosszú tanulási folyamatra, a bevezetés zökkenőmentesen zajlott.

A Sprinklr valóban megváltoztatta a közösségi média tevékenységünk nyomon követésének és kezelésének módját. A felhasználóbarát kialakításának köszönhetően csapatunk már az első naptól kezdve rendkívül könnyen tudta használni – nem volt szükség hosszú tanulási folyamatra, a bevezetés zökkenőmentesen zajlott.

9. Zendesk (A legjobb az omnichannel ügyfélszolgálathoz, erős automatizálási funkciókkal)

via Zendesk

A Zendesk régóta megbízható név azoknak a vállalkozásoknak, amelyek megbízható ügyfélszolgálatot szeretnének biztosítani minden csatornán. Segít a csapatoknak az e-mailek, csevegések, közösségi média és hangüzenetek kezelésében, mindezt egy helyen.

Az AI-alapú ügynökeik emberi csapatokkal együttműködve azonnal megoldják a gyakori kérdéseket, míg az automatizálási funkciók csökkentik a rutin feladatokat és segítik a help desk zökkenőmentes működését. A Zendesk az alkalmazotti szolgáltatást is támogatja, így a belső csapatok ugyanolyan hatékonysággal kezelhetik a kéréseket.

A Zendesk legjobb funkciói

Központosítsa az ügyfélszolgálatot az omnichannel jegyrendszerrel és a valós idejű üzenetküldéssel.

Használjon mesterséges intelligencia alapú ügynököket és automatizálási eszközöket a megoldási idők csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, a kiváltókat és az automatizálásokat, hogy azok megfeleljenek az Ön támogatási igényeinek.

Szerezzen betekintést az előre elkészített irányítópultok, elemző és jelentéskészítő eszközök segítségével.

Integrálható több mint ezer alkalmazással, beleértve a Microsoft Teams és a Salesforce alkalmazásokat is.

A Zendesk korlátai

Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

Az ügyfélszolgálat minősége és a válaszadási idők vegyes értékeléseket kaptak.

Zendesk árak

Suite Team : 25 USD/hó felhasználónként

Suite Growth : 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional : 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (6220+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zendeskről?

A Capterra áttekintése a következőket hozta napvilágra:

Kiváló az első naptól kezdve. A Gmailen keresztül minden egyes ügyfélnek külön-külön válaszolni, és nem tudni összehasonlítani a válaszokat, vagy könnyen megtalálni a korábbi interakciókat, az egyetlen helyen, egy nagyszerű keresőfunkcióval, egyszerűen fantasztikus.

Kiváló az első naptól kezdve. A Gmailen keresztül minden egyes ügyfélnek külön-külön válaszolni, és nem tudni összehasonlítani a válaszokat, vagy könnyen megtalálni a korábbi interakciókat, az egyetlen helyen, egy nagyszerű keresőfunkcióval, egyszerűen fantasztikus.

10. HubSpot (A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek CMS-sel és elemzési funkciókkal ellátott, all-in-one CRM-et keresnek)

via HubSpot

Elég nehéz egy vállalkozást vezetni anélkül, hogy különböző eszközökkel kellene bajlódni a tartalom, az ügyfélszolgálat és a jelentések terén. A HubSpot mindent egy helyre gyűjt össze.

Ez az eszköz egyetlen felületet biztosít csapatának a marketing, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a weboldal kezeléséhez.

Kezelheti a kapcsolatokat, jelentéseket készíthet, feladatokat automatizálhat, sőt, AI-alapú tartalmakat is létrehozhat anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

A HubSpot legjobb funkciói

Biztonságos webhely-tárolás beépített CMS Hub-bal

Készítsen testreszabható irányítópultokat és jelentéseket az egész csapat számára.

Kezelje az ügyfélcsevegéseket élő csevegéssel, csevegőrobot-készítővel és e-mail-követéssel.

Automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését és a marketing munkafolyamatokat

Használjon ingyenes eszközöket, mint például a céloldal-készítők, a találkozó-ütemezők és az AI-tartalom-készítők.

A HubSpot korlátai

A költségek emelkedhetnek, ha prémium csomagra vált.

A részletes jelentések és munkafolyamatok beállítása némi megszokást igényelhet.

HubSpot árak

Starter : 45 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 270 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 900 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a HubSpotról?

A G2 áttekintésében szerepelt:

Nagyra értékelem, hogy a HubSpot e-mail sablonjai egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat és segítik a kommunikációban a márka egységes megjelenését. Az elkötelezettségi mutatók – például a megnyitások, elküldések és visszapattanások – nyomon követésének képessége különösen hasznos volt a stratégia finomításában és a közönség viselkedésének megértésében.

Nagyra értékelem, hogy a HubSpot e-mail sablonjai egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat és segítik a kommunikációban a márka egységes megjelenését. Az elkötelezettségi mutatók – például a megnyitások, elküldések és visszapattanások – nyomon követésének képessége különösen hasznos volt a stratégia finomításában és a közönség viselkedésének megértésében.

11. Richpanel (A legjobb választás azoknak az e-kereskedelmi márkáknak, amelyek csökkenteni szeretnék a támogatási költségeket)

via Richpanel

Ha egy márka jól kezeli a személyre szabást, az ügyfelek ezt észreveszik. Valójában azok a vállalatok, amelyek ebben kiemelkednek, 71%-kal nagyobb valószínűséggel tapasztalnak erősebb lojalitást. De a szolgáltatás személyre szabottá tétele könnyebb mondani, mint megtenni, különösen akkor, ha a támogató csapatok naponta nagy mennyiségű ügyet kezelnek.

A Richpanel megkönnyíti a munkát.

Az önkiszolgáló opciók és az intelligens automatizálás ötvözésével segít az e-kereskedelmi márkáknak a gyakori kérdések kezelésében, miközben az ügyintézőknek teret ad arra, hogy jelentősebb módon lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.

A Richpanel legjobb funkciói

Biztosítson AI-alapú ügyfélszolgálatot automatizálással és önkiszolgáló folyamatokkal.

Kezelje az e-mailes, csevegő, közösségi média, SMS és telefonos beszélgetéseket egyetlen beérkező levelek mappából.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat botokkal, feladatokkal és AI-vezérelt válaszokkal.

Kínáljon fejlett jelentéseket a beszélgetésekről, a csapat tevékenységéről és a bevételekre gyakorolt hatásról.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat egy kódolás nélküli építővel és márkás súgóközponttal.

A Richpanel korlátai

Idő és támogatás szükséges a komplex önkiszolgáló folyamatok beállításához.

Az olyan vállalati funkciók, mint a több üzlet és márka, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A jelentési lehetőségek széleskörűek, de eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek.

Richpanel árak

Pro : 69 USD/hó felhasználónként

Pro Max : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Richpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Richpanelről?

Ez a G2-értékelés megosztotta:

A Richpanel teljesen átalakította azt, ahogyan megértjük és kapcsolatba lépünk ügyfeleinkkel. Az a mód, ahogyan különböző forrásokból és csatornákból származó ügyféladatokat konszolidál, forradalmi változást jelent.

A Richpanel teljesen átalakította azt, ahogyan megértjük és kapcsolatba lépünk ügyfeleinkkel. Az a mód, ahogyan különböző forrásokból és csatornákból származó ügyféladatokat konszolidál, forradalmi változást jelent.

12. Pipedrive (A legjobb azoknak az értékesítési csapatoknak, akik minden üzletet nyomon akarnak követni)

via Pipedrive

Amikor az értékesítési csapat több tucat potenciális ügyféllel foglalkozik, könnyen előfordulhat, hogy valami elkerül a figyelmüket. A Pipedrive segít abban, hogy minden egy helyen legyen.

A nyomon követéstől az előrejelzésekig, ez a szoftver világos képet ad csapatának minden üzletről és arról, mire kell figyelni. Az egyszerű vizuális folyamatábrával és barátságos AI-segítségével a Pipedrive még a legforgalmasabb napokon is kezelhetővé teszi az értékesítési folyamatot.

Ami kiemeli a többi közül, az a fókuszáltsága. A Pipedrive nem próbál mindenre kiterjedő eszköz lenni. Egyszerűen csak segít az értékesítési csapatoknak a szervezettségben, a feladatok automatizálásában és több üzlet lezárásában, anélkül, hogy ez extra gondot okozna.

A Pipedrive legjobb funkciói

Szervezze és kövesse nyomon az üzleteket a értékesítési folyamat szakaszait vizuálisan ábrázoló eszközzel.

Automatizálja a potenciális ügyfelek és feladatok nyomon követését és emlékeztetőit

Hozzáférés egyértelmű jelentésekhez, előrejelzésekhez és teljesítményre vonatkozó betekintéshez

Több mint 500 alkalmazással integrálható, beleértve az e-mail és üzenetküldő eszközöket is.

Használjon olyan kiegészítőket, mint a LeadBooster és a Smart Docs a nagyobb rugalmasság érdekében.

A Pipedrive korlátai

A fejlett jelentések és előrejelzések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Telefonos ügyfélszolgálat csak prémium előfizetéssel érhető el.

Pipedrive árak

Lite : 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 34 USD/hó felhasználónként

Prémium : 64 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 89 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (2560+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Pipedrive-ról?

A Capterra áttekintése kiemelte:

Megnyithat egy potenciális ügyfél adatait, és megnézheti a szemszínét, kedvenc ételét, hol találkozott vele, és akár be is írhat egy megjegyzést, amelyben részletesen leírja a beszélgetésük során elhangzott fontos részleteket, amelyeket a következő beszélgetés során felhasználhat.

Megnyithat egy potenciális ügyfél adatait, és megnézheti a szemszínét, kedvenc ételét, hol találkozott vele, és akár be is írhat egy megjegyzést, amelyben részletesen leírja a beszélgetésük során elhangzott fontos részleteket, amelyeket a következő beszélgetés során felhasználhat.

13. Churn360 (A legjobb SaaS-csapatok számára, akik az ügyfélmegtartásra és az ügyfélelemzésekre koncentrálnak)

via Churn360

Az ügyfélvesztés minden SaaS-vállalat csendes gondja. A Churn360 egyértelmű küldetéssel lép színre: segíti a csapatokat a figyelmeztető jelek korai felismerésében és az ügyfelekkel való szorosabb kapcsolatok kiépítésében.

Az eszköz ezt úgy teszi, hogy a sikermenedzsereknek teljes áttekintést nyújt minden fiókról, nyomon követi az egészségi állapotot, és megkönnyíti a cselekvést, mielőtt túl késő lenne.

A platform különösen kiemelkedik átgondolt elemzéseivel és azzal, ahogyan különböző forrásokból származó ügyféladatokat gyűjt össze.

A Churn360 legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek egészségi állapotát és elkötelezettségét valós időben

Szegmentálja az ügyfeleket viselkedésük és elkötelezettségük alapján

Állítson be egyedi irányítópultokat a legfontosabb ügyfélélmény-mutatók figyelemmel kíséréséhez.

Személyre szabott kampányok és ügyfél-felmérések küldése

Integrálja a CRM-ekkel, és gyűjtsön össze az ügyféladatokat egy nézetben.

A Churn360 korlátai

Más ügyfél-sikerességi eszközökhöz képest korlátozott automatizálás

Egyes felhasználók eleinte bonyolultnak találhatják a felületet.

A jelentéskészítési funkciók fejlett igényeket tekintve alapszintűnek tűnhetnek.

Churn360 árak

Egyedi árazás

Churn360 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Churn360-ról?

A Capterra értékelése a következőket emelte ki:

A Churn360 segít csökkenteni az ügyfélvesztést, mert jelzi, mely ügyfelek vannak veszélyben. Ez azt jelenti, hogy több ügyfelet tudunk kezelni, mint a Churn360 nélkül, ezáltal növelve bevételeinket.

A Churn360 segít csökkenteni az ügyfélvesztést, mert jelzi, mely ügyfelek vannak veszélyben. Ez azt jelenti, hogy több ügyfelet tudunk kezelni, mint a Churn360 nélkül, ezáltal növelve bevételeinket.

A legtöbb ügyfélfigyelő eszköz egy területen kiemelkedő teljesítményt nyújt, legyen az munkamenet-követés, termékelemzés, visszajelzésgyűjtés vagy az ügyfelek sikerességével kapcsolatos betekintés.

De amikor a csapatoknak több alkalmazás között kell váltogatniuk, csak hogy teljes képet kapjanak, a kontextus elveszik, a nyomon követés elmarad, és az ügyfelek valós története töredezett marad.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot, mint a világ első konvergens AI munkaterületét ✅.

Ahelyett, hogy több, egymástól független eszközzel, azaz munkaterületek szétszóródásával követné nyomon az ügyfélút több részét, a ClickUp mindent egy adaptálható munkaterületbe hoz össze. Az ügyfél-visszajelzések rögzítésétől és az egészségügyi pontszámok nyomon követésétől a nyomon követések automatizálásáig és a CRM-frissítések szinkronizálásáig a ClickUp strukturált, mégis rugalmas módot kínál csapatának az ügyfél-interakciók nyomon követésére és kezelésére.

Vessünk egy pillantást a részletekre, és nézzük meg, hogyan teheti hatékonyabbá ügyfélfigyelő munkafolyamatait:

Naplózza a problémákat és az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp Forms és Tasks segítségével

A ClickUp-ban az űrlapok és a feladatok kéz a kézben járnak.

Tegyük fel, hogy ügyfélszolgálati csapata egyszerű módot szeretne az ügyfelek számára a problémák bejelentésére. Beállíthat egy ClickUp űrlapot, amely minden beérkező bejelentést feladattá alakít az ügyfélszolgálati folyamatban.

Gyűjtse össze a felhasználói élményre vonatkozó visszajelzéseket, és tegye azokat hasznosíthatóvá a ClickUp Forms segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével könnyen hozzárendelhető a felelősség, nyomon követhető az előrehaladás, és biztosítható, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. Ha egy ügyfél visszajelzési űrlapon rosszul értékeli tapasztalatait, a ClickUp ezt követési feladatként jelölheti meg az ügyfélkapcsolati menedzser számára.

Az onboardingot kezelő csapatok is ugyanezt tehetik, minden lépést nyomon követhető feladattá alakítva, a kezdeti telefonhívásoktól az átadási megbeszélésekig.

Ez az egyszerű kapcsolat az űrlapok és a feladatok között biztosítja a munkafolyamatok zavartalan működését és garantálja, hogy minden ügyfélkapcsolatot nyomon kövessenek.

Tartsa átláthatóvá a belső beszélgetéseket a ClickUp Comments és a ClickUp Chat segítségével

Részletes ügyfélfrissítéseket, visszajelzéseket és döntéseket közvetlenül a feladat megjegyzéseiben rögzíthet a ClickUp Assign Comments segítségével.

A ClickUp kétféle lehetőséget kínál a valós idejű kommunikációra: feladat szintű megjegyzések és csapat csevegés. Mindkettőnek megvan a maga szerepe az ügyfélfigyelő munkafolyamatokban.

Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, ha egy adott ügyfélfeladathoz kapcsolódó beszélgetéseket szeretne naplózni.

📌 Példa: Ha egy támogatási jegyhez mérnöki beavatkozás szükséges, az ügyintéző közvetlenül megjegyzést fűzhet a feladathoz, megjelölheti a megfelelő fejlesztőt, és dokumentálhatja a megoldás lépéseit. Minden frissítés a feladathoz kapcsolódik, így ha az eset később eszkalálódik, minden érintett személy megtekintheti a teljes előzményeket anélkül, hogy e-maileket kellene keresnie.

A ClickUp Chat viszont úgy működik, mint egy megosztott csatorna a csapat tagjai közötti valós idejű beszélgetésekhez.

Képzelje el azt a helyzetet, amikor az ügyfélkezelő és a támogató csapatoknak gyorsan össze kell hangolniuk tevékenységüket, mert egy fontos ügyfél problémát jelez. Ahelyett, hogy külön szálat vagy üzenetet indítanának, közvetlenül bekapcsolódhatnak a munkaterületbe, meghatározzák a következő lépéseket, és azonnal kioszthatják a feladatokat vagy a követendő lépéseket.

Készítsen ügyfél-állapotot bemutató irányítópultokat a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével összesítse az összes ügyfél-KPI-t egy nézetben

Az ügyfélsiker-csapatok, termékmenedzserek és ügyfélszolgálati vezetők számára a kockázatok előrejelzése gyakran attól függ, hogy rendelkeznek-e a megfelelő adatokkal, anélkül, hogy szétszórt jelentéseket kellene átnézniük.

A ClickUp Dashboards egyértelmű, testreszabható képet ad az ügyfélmutatókról, amelyek valóban hatással vannak az eredményekre.

Könnyedén feltárhatja a legfontosabb információkat, mint például a kockázatos fiókokat, az elégedettségi trendeket vagy a követési határidőket – anélkül, hogy adatelemzőre lenne szüksége.

📌 Példa: A SaaS sikerközpontú menedzser létrehozhat egy irányítópultot, amely valós időben jeleníti meg az ügyfelek egészségi állapotát egy bizonyos küszöbérték alatt, az élő NPS-visszajelzéseket és a késedelmes bevezetési feladatokat. Ahelyett, hogy eszközök között váltogatnának, egyetlen nézetet kapnak, amely segít nekik beavatkozni, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

A ClickUp Automations és az AI ügynökök segítségével biztosítsa az ügyfélriasztások és feladatok zavartalan áramlását

Automatizálja a rutin jellegű nyomon követéseket és ügyfélriasztásokat, hogy időt takarítson meg a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations segít a csapatoknak gyors reagálásban, anélkül, hogy extra adminisztratív munkát igényelne. Képzelje el a következő helyzetet: egy ügyfél egészségi állapota egy meghatározott küszöbérték alá csökken, amit egy egyéni mező segítségével nyomon követnek.

A ClickUp automatikusan létrehozhat egy feladatot az ügyfélkapcsolati menedzser számára, értesítheti a támogatási vezetőt, és akár Slack-frissítést is küldhet. Emellett emlékeztetőket állíthat be megújításokra, felmérések nyomon követésére, vagy jelölheti azokat a jegyeket, amelyekre túl sokáig nem érkezik válasz.

A ClickUp Brain és a ClickUp Agents segítségével az egész folyamat kissé könnyebbé válik a csapat számára. Összegyűjti az ügyfelek frissítéseit, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és még a fiókokkal kapcsolatos gyors kérdésekre is válaszol – mindezt közvetlenül a ClickUp-on belül.

Adjon hozzá egy intelligencia réteget a munkafolyamatához a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A Brain MAX egy mesterséges intelligenciával működő asztali társ, amely intelligenssé és hatékonnyá teszi az ügyfélfigyelést.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a CRM-jéhez és a támogatási rendszeréhez

Végül, több mint 1000 integrációjával a ClickUp még hasznosabbá válik a csapatod és a meglévő munkafolyamataik számára.

Ha csapata az Intercom, a Zendesk vagy a HubSpot szoftvert használja, akkor szinkronizálhatja az adatokat, így az ügyfélbeszélgetések, az üzletkötésekkel kapcsolatos frissítések vagy a támogatási jegyek közvetlenül a ClickUpba kerülnek.

Szinkronizálja ügyféladatait CRM-jéből vagy ügyfélszolgálatából a ClickUpba, hogy teljes, valós idejű képet kapjon ügyfeleiről.

📌 Példa: Amikor egy jegy kerül fel a Zendeskbe, egy megfelelő feladat megjelenhet a ClickUpban a nyomon követés és a csapatmunka érdekében. Így a csapatok ugyanazokkal az információkkal dolgoznak.

A ClickUp CRM-sablonja még egy lépéssel tovább megy, és strukturált, azonnal használható munkaterületet biztosít a csapatoknak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez az első kapcsolatfelvételtől a szerződésmegújításig.

Ingyenes sablon letöltése Kerülje el a kimaradt utánkövetéseket, az elfelejtett potenciális ügyfeleket és a kézi állapotfrissítéseket a ClickUp CRM-sablonjával.

A valódi értéke? Kiküszöböli a zavaró tényezőket. Íme, hogyan:

Központosítsa a potenciális ügyfeleket, a kapcsolatokat és az üzletkötési folyamatokat egy szervezett munkaterületen, hogy a csapatok mindig teljes körűen ismerjék az ügyfelek helyzetét.

Priorizálja a feladatokat az értékesítési szakasz és az ügyfél igényei szerint, így biztosítva, hogy egyetlen lehetőség vagy nyomon követés se maradjon ki.

Kössön össze kapcsolattartási adatokat, beszélgetéseket és frissítéseket közvetlenül a feladatokkal, így zökkenőmentessé téve az értékesítési, ügyfélszolgálati és fiókkezelő csapatok közötti együttműködést.

👀 Érdekesség: Az IKEA-hoz hasonló kiskereskedők megfigyelték, hogyan mozognak a vásárlók a boltokban, és rájöttek, hogy a hosszú, kanyargós útvonalak növelik a termékek láthatóságát – ez egy offline példa az ügyfélút figyelemmel kísérésére, amely világszerte formálta a boltok kialakítását.

Íme három további ügyfélfigyelő eszköz, amely segít a viselkedés nyomon követésében és az ügyfelek sikerességében:

Amplitude : Segít a csapatoknak megérteni a felhasználói viselkedést, a megtartást és a konverziót fejlett kohortelemzéssel.

Freshdesk : Jegykezelés, omnichannel támogatás és AI-alapú automatizálás, tökéletes egyszerűsített támogatási munkafolyamatokhoz.

Heap : automatikusan rögzíti az összes felhasználói interakciót a webhelyén vagy alkalmazásában, manuális eseménycímkézés nélkül.

Alakítsa az ügyfél-érintkezési pontokat ClickUp ellenőrzési pontokká

A kiváló szolgáltatás nem annyira a problémák megoldásáról szól, hanem inkább azok észleléséről, mielőtt azok felmerülnének.

A vevőfigyelő eszközök pontosan ebben segítenek. Lehetővé teszik, hogy felismerje a mintákat, észrevegye a vevőelvándorlás korai jeleit, és valóban megértse, mire van szüksége az ügyfeleinek.

A megfelelő eszközökkel kapcsolatot teremthet. Itt jön be a ClickUp, amely csendesen kiemelkedik a többi közül. 🌟

A ClickUp egy rugalmas felület, ahol az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok nyomon követhetik a visszajelzéseket, nyomon követhetik a problémákat, automatizálhatják a nyomon követést, és együtt dolgozhatnak anélkül, hogy szem elől tévesztenék a nagy képet.

Ha készen áll arra, hogy ügyfélfigyelését és -követését egy helyen összpontosítsa, regisztráljon most a ClickUp-on!

Gyakran ismételt kérdések

A legjobb ügyfélkezelő szoftverek közé tartozik a Salesforce, a HubSpot CRM, a Zoho CRM, a Monday Sales CRM, az Insightly és a Bitrix24. Ezek a platformok számos funkciót kínálnak, például értékesítési folyamatok kezelését, ügyfélkommunikációt, munkafolyamat-automatizálást és integrációkat. A megfelelő választás az üzleti méretétől és az egyedi igényeitől függ. Például a Salesforce robusztus funkcióiról és integrációiról ismert, míg a HubSpot CRM és a Zoho CRM felhasználóbarát felületükről és ingyenes csomagjaikról népszerűek.

A CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) a vállalat jelenlegi és potenciális ügyfeleivel való interakcióinak kezelésére összpontosít, beleértve az értékesítést, a marketinget és a támogatást. A CSM (ügyfélsiker-kezelés) viszont arról szól, hogy az ügyfelek a termékével vagy szolgáltatásával elérjék a kívánt eredményeket. Míg a CRM a kapcsolatok és adatok szervezéséről és nyomon követéséről szól, a CSM proaktív, az ügyfelek bevonására, képzésére, valamint az ügyfélérték és az ügyfélmegtartás maximalizálására összpontosít.

A legjobb ügyfélkövető alkalmazások közé tartozik a ClickUp, a HubSpot CRM, a Zoho CRM és a Pipedrive. A HubSpot CRM központi platformot kínál a kapcsolatok, ügyletek és feladatok kezeléséhez, olyan funkciókkal, mint az e-mailek nyomon követése és a találkozók ütemezése. A Zoho CRM értékesítési automatizálást és többcsatornás kommunikációt biztosít, míg a Pipedrive vizuális értékesítési folyamatkezeléséről ismert. A ClickUp minden eszközt egy központi munkaterületen egyesít, így minden egy helyen marad.

Igen, több ingyenes CRM-opció is rendelkezésre áll. A ClickUp örökre ingyenes csomagot kínál AI-funkciókkal. A HubSpot CRM robusztus ingyenes verziót kínál kapcsolattartás-kezeléssel, e-mail nyomon követéssel és élő csevegéssel. A Zoho CRM ingyenes csomagot kínál legfeljebb három felhasználó számára, beleértve a potenciális ügyfelek és az üzletek kezelését. A Bitrix24 szintén ingyenes csomagot kínál CRM-mel, feladatkezeléssel és kommunikációs eszközökkel, bár a tanulási görbe meredekebb lehet.