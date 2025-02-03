A 10 legjobb ügyfélkommunikációs menedzsment szoftver 2025-ben

Képzelje el, hogy megnyitja a beérkező levelek mappáját, és egy áradatnyi e-mail, SMS és közösségi média üzenet várja, mindegyik olyan ügyféltől, aki sürgősen a figyelmét igényli. Én is jártam már így!

Olyan érzés, mintha állandó egyensúlyozási gyakorlatot végeznénk, minden üzenet figyelmet igényel. Legjobb erőfeszítéseim ellenére is néhány üzenet elkerülhetetlenül elsikkad, ami frusztrált ügyfelekhez és állandó aggodalomhoz vezet, hogy cserbenhagyom a csapatomat.

Rájöttem, hogy hatékonyabb módszert kell találnom az ügyfeleimmel való kapcsolattartásra, ezért áttértem a Customer Communication Management (CCM) szoftver használatára a szervezetemben.

A kommunikációkezelő eszközök segítségével javítottam az ügyfelekkel való kommunikációt a különböző csatornákon, központosítottam az adatkezelést, létrehoztam egy ügyfélút térképet, nyomon követtem az ügyfelekkel való interakciókat, és időben, tökéletesen teljesítettem a szállításokat.

Ha Ön is javítani és optimalizálni szeretné ügyfélkommunikációs menedzsmentjét, akkor jó helyen jár. Ebben a blogban felsoroltam a 10 legjobb CCM szoftvert, amelyekkel növelheti az ügyfél-elégedettséget.

Mit kell keresnie az ügyfélkommunikációs menedzsment szoftverben?

Az ügyfélkommunikációs menedzsment szoftver kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy olyan megoldást találjon, amely zökkenőmentesen integrálja a hatékonyságot, a személyre szabást és a skálázhatóságot a kommunikációs stratégiájába. Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennie:

Többcsatornás támogatás: Keressen olyan ügyfélkommunikációs menedzsment megoldást, amely segít egyszerűsíteni a különböző csatornákon, például a közösségi médián, e-maileken, szöveges üzeneteken és ügyfélszolgálati jegyekben zajló kommunikációt.

Csapatmunka: Válasszon olyan platformot, amely megkönnyíti az együttműködést. Ez segít a munkaterhelés kezelésében és az ügyfelek problémáinak gyorsabb megoldásában.

Ügyfélút térkép: Válasszon olyan megoldást, amely nyomon követi és elemzi az ügyfelek interakcióit és tapasztalatait az összes érintkezési ponton. Ezzel azonosíthatja azokat a területeket, ahol javítani kell az ügyfélkommunikációt.

Automatizálás: Válasszon olyan CCM szoftvert, amely AI integrációs funkciókkal rendelkezik, hogy automatizálja az ügyfelekkel való bejövő és kimenő interakciókat, és gyors ügyfélválaszokat biztosítson.

Személyre szabás: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a kommunikáció személyre szabását. A legjobb ügyfélkommunikációs menedzsment szoftvernek képesnek kell lennie az ügyfelek viselkedésének, lekérdezéseinek, profiljának és interakciós előzményeinek részletes elemzésére, hogy személyre szabott üzeneteket tudjon összeállítani.

A 10 legjobb ügyfélkommunikációs menedzsment szoftver

Most nézzük meg a legjobb ügyfélkommunikációs platformokat azok legfontosabb jellemzői, áraik, korlátaik és az ügyfelek véleményei alapján.

1. ClickUp (A legjobb kommunikációkezeléshez és együttműködéshez)

Kezelje az összes ügyféladatot egy helyen, hogy javítsa az ügyfélkommunikációt a ClickUp CRM megoldással

Az ügyfélélmény javításának első lépése a hatékony ügyféladat-kezelés. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg. Régebben a csapatom pontatlan és hiányos ügyféladatokra támaszkodott, és nem értettük, miért nem voltak az ügyfeleink olyan elégedettek és fogékonyak, mint vártuk.

Végül a ClickUp segítségével sikerült leküzdenem az ügyfélkezelés kihívásait. A ClickUp CRM megoldása egyszerűsíti az ügyféladatok kezelését egy központi adatbázis létrehozásával, ahol minden ügyfélkapcsolatot és kérdést megtekinthetek.

Segít vizualizálni az ügyfélkapcsolatokat, elküldeni a projektfrissítéseket az ügyfelek számára, és bevonni az ügyfeleket – mindezt egyetlen platformon keresztül.

A hatékony ügyfélkommunikáció és az ügyfelek elvárásainak teljesítése szempontjából egy másik hasznos funkció a ClickUp e-mail integráció. Ez segít abban, hogy az ügyfelek e-mailjeit közvetlenül a ClickUp-on belül küldhessem és fogadjam, így mindent egy helyen elintézhetek, ahelyett, hogy lapokat kellene váltogatnom.

Feladatokat hozhatok létre és megjelölhetem a csapattagjaimat, e-maileket csatolhatok a feladatokhoz a jobb kontextus érdekében, válaszolhatok az értesítésekre, projektfrissítéseket küldhetek az ügyfeleknek és automatizálhatom a feladatokat.

Ne váltson több fül között, hanem kezelje az összes ügyfélkommunikációt egy helyen a ClickUp e-mail integrációval!

A ClickUp ügyfélszolgálati megoldás segít csapatomnak jobban kezelni a munkafolyamatokat az egyéni mezők hozzáadásával. Most már kategorizálhatják az információkat az ügyfél, a jegyek vagy a problémák alapján, hogy nyomon kövessék és javítsák az ügyfélélményt és az interakciókat.

Ráadásul a címkék segítenek azonosítani a gyakori problémákat, így azokat prioritásként kezelhetjük. A feladatok delegálása is sokkal könnyebbé vált, mivel egy feladathoz több felelőst is hozzárendelhetek.

Használja a ClickUp ügyfélszolgálati megoldását, hogy támogatást nyújtson az üzleti felhasználóknak és növelje az ügyfél-elégedettséget

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense, egy másik ok, amiért a ClickUp-ot részesítem előnyben ügyfélkommunikációs platformként. Az ügyfeleknek szóló e-mailek generálására, az ügyfeleknek szóló válaszok megfogalmazására, ügyfél-felmérések készítésére és az ügyfelek hívásainak összefoglalására használom.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az ügyfél-e-mailek megírásához és az ügyfélhívások összefoglalásainak elkészítéséhez

Az a megközelítés, amely segített javítani az ügyfélkommunikációt, az érdekelt felek profiljának meghatározása, egyértelmű kommunikációs irányelvek kidolgozása és kommunikációs célok kitűzése kommunikációs terv sablonok segítségével.

Kipróbálhatja a ClickUp kommunikációs terv sablonját, hogy megvalósítható kommunikációs tervet készítsen. Ez segít a kommunikációs célok kitűzésében, a kommunikációs stratégia kidolgozásában, a vevők számára vonzó üzenetek létrehozásában, a megfelelő kommunikációs csatornák azonosításában és a kommunikációs erőfeszítések hatásának mérésében.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre és valósítson meg hatékony ügyfél-elkötelezettségi és kommunikációs stratégiát a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Adatvizualizáció: A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja az ügyféladatokat és nyomon követheti azok élettartam-értékét, hogy személyre szabhassa a kommunikációt. A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja az ügyféladatokat és nyomon követheti azok élettartam-értékét, hogy személyre szabhassa a kommunikációt.

Vizualizálja az ügyfelekkel való interakciót a ClickUp Dashboards segítségével

Munkafolyamat-automatizálás: Hozzon létre automatizált ügyfélkommunikációs feladatokat a folyamat minden szakaszához, és tegyen azonnali lépéseket Hozzon létre automatizált ügyfélkommunikációs feladatokat a folyamat minden szakaszához, és tegyen azonnali lépéseket a ClickUp Automations segítségével.

Fiókkezelés: Külön mappákat és listákat hozhat létre a különböző fiókokhoz, és megoszthatja azokat a megfelelő csapattal a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

Ügyfél-visszajelzéskezelés: Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp Forms segítségével, hogy megtalálja a fejlesztendő területeket, és az ügyfelek válaszait nyomon követhető feladatokká alakítsa.

Használja a ClickUp Forms szolgáltatást az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtéséhez

Különböző csatornákkal való integráció: Használja a ClickUp és az Intercom integrációját, hogy automatikus feladatokat hozzon létre, amikor egy potenciális ügyfél konvertál. Ez segít csapatának gyors válaszokat küldeni az ügyfeleknek.

Készítsen és kapcsoljon össze ClickUp feladatokat közvetlenül az Intercom beérkező levelek mappájából, és gyorsan tegyen lépéseket azáltal, hogy automatikusan elküldi őket a kiválasztott ClickUp listára

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a ClickUp kiterjedt funkciói miatt tanulási görbe lehet tapasztalható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. Front (A legjobb az ügyfélbeszélgetések egy helyen történő kezeléséhez)

via Front

A Front az Omnichannel Inbox funkciójával egy helyen központosítja az összes ügyfélkommunikációt. Nem kell attól tartania, hogy lemarad az ügyfelek üzeneteiről, mivel a Fronton megtekintheti és kezelheti az összes beszélgetést a különböző kommunikációs csatornákról, beleértve az e-maileket, SMS-eket, Instagramot, Slacket és WhatsAppot.

A Front automatikusan rangsorolja az ügyfélbeszélgetéseket, így Ön több csatornán is a sürgős üzenetekre koncentrálhat. Ügyféljelentési funkciója gyors áttekintést nyújt az aktív és új beszélgetésekről, ami segít nyomon követni a csapat hatékonyságát és jobban elosztani az erőforrásokat.

A Front kiválóan alkalmas a munkafolyamatok kezelésére és automatizálására is. Automatikusan továbbítja és kiosztja az üzeneteket a különböző csapattagoknak, hogy lerövidítse a megoldási időt.

A Front legjobb funkciói

Állítson be emlékeztetőket a csevegések újbóli megtekintésére, hogy egyetlen üzenet se maradjon figyelmen kívül.

Szűrje az ügyfélbeszélgetéseket, hogy a kritikus teendőkre koncentrálhasson

Használja a beépített elemző eszközöket a csapat teljesítményének figyelemmel kísérésére és számos KPI és mutató automatikus nyomon követésére, például az óránkénti üzenetkezelésre, a válaszadási időre stb.

Hozzon létre AI-alapú csevegőrobotokat a kimenő kommunikációhoz, oldja meg az ügyfelek kérdéseit, és javítsa az ügyfélélményt azonnal.

Elsődleges korlátozások

A keresési funkció néha lassú, ezért az üzeneteket manuálisan kell megkeresni.

Elsődleges árazás

Ingyenes: 7 napos próba

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 79 USD/hó felhasználónként

Ár: 99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Premier: 229 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Elsődleges értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

3. Intercom (a legjobb az ügyfélkommunikáció AI-val történő automatizálásához)

via Intercom

Az Intercom egy AI-alapú ügyfélszolgálati platform, amely segít a valós idejű ügyfélkommunikációs stratégia megvalósításában. Intuitív felülete ötvözi az AI-alapú ügyfélszolgálatot, az AI-botot és a proaktív támogatást, hogy a legjobb ügyfélélményt nyújtsa. A platform rendelkezik egy közös beérkező levelek mappával is, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy platformon közösen kezeljék az e-maileket és üzeneteket.

Gyakran használom a Business Messenger élő csevegési funkcióját, hogy személyre szabott üzeneteket küldjek az ügyfelek konverziója és bevonása érdekében. Az Intercom használatának legnagyobb előnye, hogy a csapatom minden ügyfélhívást a beérkező üzenetei között talál, így minden kontextust ismernek, és gyorsan megoldhatják az ügyfelek kérdéseit.

Az Intercom legjobb funkciói

Készítsen egyetlen jegyet a több felhasználót érintő problémákhoz

Helyezze el az ügyfelek problémáit csevegéssel, telefonhívásokkal, videohívásokkal és képernyőmegosztással az ügyfélélmény és preferenciák alapján.

Az AI chatbot segítségével azonnal megoldhatja az ügyfelek kérdéseit.

Küldjön jegyformanyomtatványokat egy boton keresztül vagy közvetlenül a termékében, hogy javítsa a kommunikációt és csökkentse az oda-vissza e-mailek számát.

Az Intercom korlátai

Az Intercomban a támogatási jegyek útválasztási és automatizálási folyamata összetett lehet, és további erőfeszítéseket igényel a konfiguráláshoz.

Korlátozott e-mail testreszabási funkciókkal rendelkezik.

Intercom árak

Ingyenes: 14 napos próba

Essential: 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 139 USD/hó felhasználónként

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

4. Respond. io (A legjobb a potenciális ügyfelek chateken keresztüli konvertálásához)

A Respond. io egy ügyfélkommunikáció-kezelő szoftver, amely segít új potenciális ügyfeleket szerezni, a potenciális ügyfeleket valódi ügyfelekké alakítani és az ügyfeleket megtartani. Tömeges frissítési e-maileket, promóciós tartalmakat és hírleveleket küldhetek a meglévő ügyfelekkel való interaktív kommunikáció érdekében.

Tetszett a Respond. io kattintásos csevegési hirdetése, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára, hogy közvetlenül a hirdetéseinken keresztül lépjenek kapcsolatba velünk. Ahelyett, hogy átirányítanám őket a weboldalunkra, azonnal kapcsolatba léphetek a potenciális ügyfelekkel és konvertálhatom a leadeket.

Lenyűgözőnek találtam az élő csevegéshez használt mesterséges intelligenciáját és a természetes nyelvfeldolgozását. Mesterséges intelligencia-segítő funkciója automatikus ügyfélválaszokat küld, az ügyfélszolgálati tartalmakból származó információk alapján.

A Respond.io legjobb funkciói

Használja a Respond AI-t az ügyfelek kérdéseire adott automatikus és azonnali válaszokhoz.

Kérje meg az AI ügynököt, hogy konkrét válaszokat adjon az ügyfeleknek.

Szerezzen be beszélgetési összefoglalókat, hogy azonosítsa a gyakori ügyfél-visszajelzéseket és javítsa az ügyfélkapcsolatokat.

Kövesse nyomon az ügyfélszolgálati ügynökök beszélgetéseit, teljesítményét és munkaterhelését valós időben.

A Respond.io korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform lassan töltődik be, különösen akkor, ha nagy mennyiségű adatot töltenek le.

Nem támogat bizonyos fejlett funkciókat, például a már elküldött üzenetek szerkesztését.

Respond. io árak

Ingyenes: 7 napos próba

Starter: 99 USD/hó, 5 felhasználót tartalmaz

Növekedés: 199 USD/hó, 5 felhasználót tartalmaz

Advanced: 349 USD/hó, 5 felhasználóval

Respond. io értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (10+ értékelés)

5. Help Scout (A legjobb proaktív üzenetküldés és önkiszolgáló támogatás biztosításához)

via Help Scout

A Help Scout segítségével könnyű lesz hatékony ügyfélkezelési stratégiákat kidolgozni. Segít kezelni a különböző csatornákon, például e-mailben és élő csevegésben zajló kommunikációt, miközben proaktív üzenetküldési és önkiszolgáló támogatási eszközöket is kínál.

Emellett kezeli a támogatási jegyeket, rendszerezett postafiókokba irányítja őket, és biztosítja, hogy minden támogatási kérelem figyelembe legyen véve és hatékonyan legyen kezelve. Különböző mutatók, sablonok és magánjegyzetek kínálatával javítja a felhasználói élményt.

A Help Scout legjobb funkciói

Az ügyfélprofilok és a beszélgetési előzmények elemzése után személyre szabott üzenetküldést és ügyfélszolgálatot kínálhat.

Csevegésen keresztül valós időben lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel, biztosítva az azonnali válaszokat a sürgős kérdésekre.

A beépített jelentések segítségével nyomon követheti az üzenetek mennyiségét, az ügyfelek elégedettségét, a válaszadási időket és még sok mást.

A Help Scout korlátai

Nem támogatja natívan a kommunikációs csatornák széles skáláját, mint például a közösségi média vagy az SMS.

A vállalkozásoknak időt és erőforrásokat kell fordítaniuk az integrációk munkafolyamataiknak megfelelő beállítására.

Help Scout árak

Ingyenes: Próbaverzió elérhető

Alapcsomag: 25 USD/hó felhasználónként

Plusz: 50 USD/hó felhasználónként

Előny: 65 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. Zoho Desk (A legjobb irányított ügyfélbeszélgetésekhez)

via Zoho Desk

A Zoho Desk egyszerűsíti a potenciális ügyfelekkel való kommunikációt azáltal, hogy az e-maileket szervezett jegyekké alakítja. Kontextusgazdag felületei részletes információkat nyújtanak az ügyfélélményről, a korábbi interakciókról és más fontos adatokról más Zoho alkalmazásokból, segítve az ügyintézőket a személyre szabott és tájékozott ügyfélválaszok megadásában.

Emellett sandbox környezet funkciót is kínál, amely megkönnyíti az ügyfélszolgálat fejlesztéseinek és javításainak tesztelését és kidolgozását anélkül, hogy zavarná a valós idejű műveleteket.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Javítsa az ügyfelek önkiszolgálási élményét irányított beszélgetésekkel

A jegyeket a megfelelő osztályokhoz továbbítja, valamint megkönnyíti az ügynökök teljesítményének, válaszadási és megoldási idejének nyomon követését az egyes osztályoknál.

Használja a Blueprint Builder funkciót a jegyek minden lépésének testreszabásához, a létrehozástól a lezárásig.

A Zoho Desk korlátai

Nincs asztali alkalmazása.

A jegyrendszere nem kínál lehetőséget az áfa és egyéb díjak hozzáadására.

Zoho Desk árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 15,55 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 25 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 38,29 USD/hó felhasználónként

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Adobe Experience Manager (a legalkalmasabb reszponzív űrlapok létrehozására)

via Adobe Experience Manager

Az Adobe Experience Manager egy digitális dokumentumkészítő megoldás, amely lehetővé teszi komplex űrlapok egyszerű tervezését kódolási ismeretek nélkül.

Segít nekem a különböző digitális csatornákon keresztül kommunikálni ügyfeleimmel, mivel a headless adaptív űrlapok segítségével bármilyen alkalmazásba, weboldalba, csevegőalkalmazásba és máshová integrálhatók.

A platform automatizált „Forms Conversion” funkciója gyorsan átalakíthatja a régi PDF-formanyomtatványokat mobilbarát formanyomtatványokká.

Az Adobe Experience Manager legjobb funkciói

Optimalizálja és hozzon létre új űrlapokat a felhasználói bevitelek alapján az Adobe Sensei GenAI segítségével.

Üzleti szabályok alapján generáljon és szállítson személyre szabott dokumentumokat tömeges kommunikációhoz.

Használja a vizuális drag-and-drop megközelítést és a kód nélküli adatleképezést, hogy néhány kattintással egységesítse a kritikus háttérrendszereket és adatforrásokat.

Az Adobe Experience Manager korlátai

Platforminstabilitási problémák, például leállások, üzemszünetek, hibák vagy teljesítményromlás léphetnek fel.

A források regionális elérhetősége, a nyelvi támogatás és a szolgáltatási idő kihívást jelenthet.

Az Adobe Experience Manager árai

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Adobe Experience Manager értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

8. Podium (A legjobb a véleményekre való válaszadás folyamatának egyszerűsítéséhez)

via Podium

A Podium egy másik kiváló ügyfélkommunikációs menedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak telefonon, SMS-ben, e-mailben, közösségi média csatornákon és weboldalakon keresztül kapcsolatba lépni az ügyfelekkel.

Az AI Employee funkcióval azonnal válaszolhat az ügyfeleknek, így biztosítva, hogy a beszélgetés szöveges üzenetek formájában folytatódjon, még akkor is, ha az ügyfelek már elhagyták a webhelyet. A szoftver legnagyobb előnye, hogy 30 másodpercen belül válaszol a potenciális ügyfeleknek.

Amikor valaki kitölti a „Kapcsolat” űrlapot a vállalat weboldalán, a rendszer automatikus szöveges üzenetet küld neki, hogy elindítsa a kommunikációs folyamatot.

A Podium legjobb funkciói

Kezelje és válaszoljon a Google és a Facebookhoz hasonló platformokról érkező értékelésekre közvetlenül a Podiumon belül.

Személyre szabott ügyfélélményt biztosíthat a sablonokból összeállított, testreszabott üzenetekkel.

Küldjön automatikus szöveges üzeneteket a hívóknak, hogy újra bevonja őket, és biztosítsa, hogy minden potenciális ügyfél megmaradjon.

A Podium korlátai

A potenciális ügyfelek CRM-rendszerekbe való átvitele lassú lehet

Keresési funkciója csak akkor teszi lehetővé a felhasználók számára a régi beszélgetések felkutatását, ha emlékeznek a beszélgetőpartnerük nevére, ami kényelmetlen lehet.

Podium árak

Alap: 399 USD/hó felhasználónként

Előny: 599 USD/hó felhasználónként

Aláírás: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Podium értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

9. Quadient Inspire (a legjobb márkán belüli személyre szabott üzenetek küldésére)

via Quadient Inspire

A Quadient Inspire egy eszköz, amely több csatornán keresztül személyre szabja az ügyfélkommunikációs stratégiákat.

Az Inspire Evolve, a Quadient SaaS ügyfélkommunikációs menedzsment platformja négy komponenssel egyszerűsíti az ügyfelekkel való kapcsolattartást:

Tartalom szerzője: Használja sablonok létrehozására és kezelésére tömeges kommunikációhoz.

Front Office: Miután a gyakori ügyfélkommunikáció sablonjai jóváhagyásra kerültek, az ügyfélszolgálati képviselők az ügyféladatok alapján személyre szabják a tartalmat, és e-mailben vagy PDF formátumban elküldik azt.

Generálás: Ez a komponens segít az ügyfelek e-mailjeinek és üzeneteinek tömeges elküldésében.

Archívum: Segít a régi sablonok tárolásában és kezelésében.

Szintén tetszett a Quadient Inspire iForms használata az ügyféladatok gyűjtéséhez és az ügyfélkommunikáció személyre szabásához. Ráadásul a Quadient Inspire Journey segít feltérképezni az ügyfél utazását és részletes ügyfél-információkat nyújt, így a megfelelő projekteket tudom prioritásként kezelni, hogy a legjobb minőségű támogatást nyújthassam.

A Quadient Inspire legjobb funkciói

Intelligens űrlapok segítségével kapcsolja össze az ügyféladatokat, hogy átfogó ügyfélút-térképet készíthessen, és biztosítsa a következetes kommunikációt az ügyfelekkel.

A Quadient Inspire Evolve funkcióval könnyedén tervezhet és biztosíthat biztonságos, személyre szabott és előírásoknak megfelelő kommunikációt, amely megfelel az egyes ügyfelek igényeinek.

Használja az on-demand szolgáltatást, hogy ügyfelei bármikor személyre szabott üzenetet kapjanak, gyorsan és megbízhatóan.

A Quadient Inspire korlátai

A szoftver összeomolhat, ha nagy adatmennyiségekkel dolgozik.

Nehézségekbe ütközik a Mac eszközökön való zökkenőmentes futtatás

Quadient Inspire árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Quadient Inspire értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

10. LiveAgent (a legjobb ügyféljegyek megoldásához)

via LiveAgent

Szeretné nyomon követni az ügyfelektől beérkező összes kommunikációt, és azokat jegyzetekké alakítani a könnyebb kezelés érdekében? Próbálja ki a LiveAgentet. Robusztus jegyzetrendszert biztosít élő csevegő alkalmazással, amely segít a csapatnak valós időben válaszolni az ügyfelek üzeneteire és a webhely látogatóira.

Nyomon követheti az üzenetek elemzését is, hogy megtekintse az ügyfelek gyakori kéréseit vagy visszajelzéseit, a válaszadási időt és egyéb adatokat. A többnyelvű szoftver segítségével 40 nyelven testreszabhatja a csevegőablakokat.

A LiveAgent webhelyfigyelő funkcióval láthatja, hogyan böngészik a látogatók a webhelyén, így személyre szabott csevegési meghívókat küldhet nekik.

A LiveAgent legjobb funkciói

Az integrált videohívás funkció segítségével személyesen léphet kapcsolatba az ügyfelekkel.

Használja a jegykezelő rendszerét, hogy a kéréseket jegyekké alakítsa, és azokat a csapat tagjai között ossza szét a gyorsabb ügyfélkommunikáció érdekében.

Kezelje az ügyfelek kéréseit különböző támogatási csatornákon keresztül, beleértve az e-maileket, az élő csevegést, a közösségi üzeneteket, a telefonhívásokat, a videohívásokat, a fórumüzeneteket és a kapcsolatfelvételi űrlapokat egy helyen.

A LiveAgent korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek üzleti rendszerekkel

Nem kínál AI chatbotokat az ügyfelek üzeneteire adott automatikus válaszokhoz.

LiveAgent árak

Ingyenes örökre

Kis: 9 USD/hó felhasználónként

Közepes: 29 USD/hó felhasználónként

Nagy: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

LiveAgent értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Javítsa az ügyfélkommunikációt a ClickUp segítségével

A CCM-megoldások használata a legjobb módszer az ügyfélkapcsolatok javítására, az ügyfélszolgálati költségek csökkentésére és arra, hogy alkalmazottai a legfontosabb feladatokra koncentrálhassanak.

Ha egyetlen platformon szeretné optimalizálni az ügyfelekkel és a csapatokkal való kommunikációkezelést, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A szoftver bármilyen típusú munka kezelésére alkalmas, a csapatok közötti együttműködés javításától és a kommunikáció automatizálásától a termelékenység növeléséig és a működési hatékonyság javításáig.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy koherens vagy azonnali üzenetküldő rendszert fejlesszen ki ügyfelei számára, és mélyebb kapcsolatokat építsen ki velük minden csatornán.