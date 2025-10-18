A kreativitást ösztönző 10 legjobb Notion hangulatlap-sablon

A kreativitás az intelligencia szórakozása.

A kreativitás az intelligencia szórakozása.

Sok tervező, termékmarketinges és kreatív szakember számára azonban ez a szórakozás gyakran frusztrációvá válik, ha az ötletek nincsenek rendszerezve.

A tervezők vázlatokban gondolkodnak, a marketingesek üzenetekben, a termékmenedzserek pedig ütemtervekben. Ez lassítja a haladást, és a projektek befejezetlennek tűnnek.

A Notion hangulatlap-sablonok megkönnyítik a többfunkciós csapatok összehangolását és az inspirációtól a megvalósításig vezető utat.

Íme a legjobb Notion sablonok, amelyekkel kreatív elképzeléseit konkrét eredményekké alakíthatja.

A legjobb hangulatlap-sablonok egy pillanat alatt

Íme egy összefoglaló táblázat a legjobb Notion és ClickUp hangulatlap-sablonokról:

Mi jellemzi egy jó Notion hangulatlap-sablont?

A megfelelő Notion hangulatlap-sablon segít rendszerezni ötleteit, miközben elég rugalmas ahhoz, hogy a projektjével együtt fejlődjön. A legjobb hangulat- vagy inspirációs lapok valóban zökkenőmentesebbé teszik a kreatív folyamatot. Íme, mire érdemes figyelnie: 👇

Vizuális inspirációs szakaszok : Válasszon egy sablont, amely lehetővé teszi a vizuális elemek különálló szakaszokba rendezését, így könnyen rétegezheti a képeket, színeket, betűtípusokat és textúrákat egy egységes hangulatba. Ezek hasznosak a hangulat vagy inspiráció egyetlen koherens témába történő összeállításához.

Világos kategorizálás : Válasszon egy Notion sablont, amely az ötleteket külön szekciókba csoportosítja, így referenciái rendezettek és könnyen áttekinthetők maradnak – ez különösen hasznos, ha inspirációs táblákat készít eseményekhez vagy kampányokhoz.

Szín- és betűtípus-blokkok : A Notion sablonjának helyet kell biztosítania a márka színeinek és betűtípusainak dokumentálásához, hogy a tervezési irányvonal konzisztens maradjon és inspirálja a kreativitást a projekt során.

Jegyzetek és ötletek rögzítése : Használjon olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik a szöveges kontextus és a vizuális elemek rögzítését, így minden ötletet jegyzetek vagy hivatkozások támasztanak alá. Ez segít abban, hogy gyorsan betekintést nyerjen anélkül, hogy elveszítené a választásai mögötti történetet.

Együttműködési lehetőségek : Hívja meg csapattársait vagy ügyfeleit, hogy közvetlenül a táblán adjanak visszajelzést. Notion oldala így egy élő fórummá válik, ahol megvitathatják és finomíthatják ötleteiket.

Rugalmas testreszabás : A Notion sablon lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatához igazítsa az elrendezést, bővítse vagy egyszerűsítse a szakaszokat, amíg a sablon az Ön stílusához igazodik.

Munkafolyamat-integráció : Győződjön meg arról, hogy a választott Notion-sablon összekapcsolódik az ügyfélportálokkal és a technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel, hogy az adatok zökkenőmentesen áramolhassanak.

Verziókövetés : Ahhoz, hogy nyomon követhesse az ötletek időbeli fejlődését, Notion sablonjának verziókezeléssel kell rendelkeznie.

Előre elkészített blokkok : időt takaríthat meg a beállítás során, ha olyan Notion sablont választ, amely beépített galériákkal, rácsokkal, kapcsoló listákkal és egyéb funkciókkal rendelkezik.

Hozzáférhetőség: Az inspiráció bármikor megérkezhet, ezért fontos, hogy a Notion hangulatlap-sablon könnyen elérhető legyen asztali számítógépen és mobilon egyaránt.

💡 Pro Insight: A The State of Fashion szerint a tervezés és a termékfejlesztés a generatív mesterséges intelligencia legfontosabb értéknövelő tényezői közé tartoznak , a divatiparban a potenciális értékének körülbelül egynegyede a tervezési felhasználási esetekből származik. Ez azt jelenti, hogy a hangulat táblák hamarosan AI-alapúak lesznek, olyan rendszerekkel, amelyek képesek új kreatív irányokat javasolni, hogy új ötleteket keltsenek a csapatában.

Ingyenes Notion hangulatlap-sablonok

Íme a legjobb Notion hangulatlap-sablonok, amelyek ötvözik az esztétikát és a funkcionalitást.

Nézzük meg, mit tartalmaznak az egyes sablonok, milyen kiemelkedő funkciókkal rendelkeznek és milyen esetekben ideálisak, hogy megtalálja a kreatív projektjeihez leginkább megfelelőt.

1. Egyszerű dizájn hangulatlap-sablon

via Notion

A Notion Egyszerű dizájn hangulatlap sablon tiszta vizuális felületet biztosít, ahol összegyűjtheti és bemutathatja hangulati ötleteit egy kényelmes helyen. Hozzáadhat képeket, amelyek megragadják érzelmeit és hangulatát, hogy kialakítsa az általános hangulatot. A vizuális elemek mellett tipográfiai mintákat is hozzáadhat, amelyek segítenek meghatározni projektje személyiségét és hangvételét.

És hogy minden egy egységes színpalettához illeszkedjen, akár színmintákat is hozzáadhat a Notion sablonhoz.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Állítsa be a galéria nézetet alapértelmezettként, így minden képe és vizuális eleme egy rácsban jelenik meg, amelyen végiggörgethet.

A címkék alapján történő szűréssel gyorsan előhívhatja az elemeket témák szerint (pl. „sötét”, „vintage”, „minimalista”).

Támogatja a képek közvetlen feltöltését (a számítógépéről vagy URL-en keresztül), így nem kell több eszköz között váltogatnia.

Minden kártyához csatoljon egy jegyzetmezőt, amelyben megjegyzéseket, linkeket vagy az egyes képekhez kapcsolódó ötleteket tárolhat.

✅ Ideális: Branding csapatok vagy kreatív tervezők számára, akik konzisztens színekkel, betűtípusokkal és stílusokkal vizuális identitás projektet építenek.

💡 Profi tipp: Amikor képeket rendez a hangulat táblán, ne csak véletlenszerűen helyezze el őket. Helyezze a kapcsolódó képeket közelebb egymáshoz, és tolja a gyengébb ötleteket a szélére. A „Hangulat tábla összeállítása felhasználói visszajelzésekkel a Concept Space-ben” című tanulmány kimutatta, hogy az eszközök tanulhatnak abból, ahogyan a felhasználók elrendezik a képeket, és így jobb párosításokat javasolhatnak. Még AI nélkül is ez a szokás segít abban, hogy táblája egyértelműbb kreatív irányba fejlődjön.

2. Hangulatlap-sablon

via Notion

Szeretné kihasználni a Notion beépített Unsplash integrációját? A Mood Board Template ezt lehetővé teszi. Válasszon több ezer kiváló minőségű fotó közül, és helyezze őket közvetlenül a táblájára. Használja, amikor vizuális térre van szüksége a kreatív irányvonal kialakításához, legyen szó projektről, termékről vagy kampányról. Vizuális elrendezése és tiszta szakaszai lehetővé teszik, hogy a figyelmet a tökéletes hangulat kialakítására összpontosítsa, zavaró tényezők nélkül.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kereshet az Unsplash beépített könyvtárában, amely több mint 950 000 ingyenes képet tartalmaz, közvetlenül a Notion oldalán belül.

Rendezze a vizuális elemeket kategóriákba (helyszín, téma vagy stílus), hogy az ötletek strukturáltak maradjanak.

A galéria vagy lista nézetek segítségével testreszabhatja az elrendezéseket, attól függően, hogy hogyan szeretné megjeleníteni az eszközöket.

Címkézze meg a bejegyzéseket címkékkel a gyors szűrés és a projektek közötti egyszerű navigáció érdekében.

✅ Ideális: Marketingcsapatok vagy márkamenedzserek számára, akik kampányokhoz vagy rendezvényekhez szükséges, egységes képanyagot készítenek.

⚡ Sablonarchívum: Miután beállította a Notion hangulatlapját, párosítsa azt brainstorming sablonokkal, hogy az inspirációt strukturált ötletekké és tervekké alakítsa. Íme, mit tehet velük: Rögzítse az ötletelés során felmerülő zavaros gondolatokat, és rendezze őket vizuálisan.

Kössd össze a hangulatlapok képeit gondolattérképekkel vagy folyamatábrákkal a mélyebb kontextus érdekében.

Alkalmazható koncepciókká alakítsa kreatív ötleteit marketingkampányokhoz vagy tervezéshez.

3. Személyes hangulatlap-sablon

via Notion

A Notion Személyes hangulatlap-sablonját tekintsd digitális albumodnak, amelyben rendszerezheted véletlenszerű inspirációs villanásaidat. Képeket menthetsz, vagy ötleteidet, például gyors jegyzeteket, koncepciókat vagy vázlatokat tárolhatsz, amelyek segítenek nyomon követni az inspirációd mögött álló gondolatokat.

Ha pedig érdekes webes találatokra bukkansz (cikkek, linkek vagy online források), azokat is hozzáadhatod, így a tábla egyre növekvő hangulat- és stíluskönyvtárrá válik. Idővel ez egy személyes archívummá válik, ahová bármikor visszatérhetsz, ha új inspirációra van szükséged.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használja a kategorizált galériákat, hogy témák, hangulatok vagy projekttípusok szerint rendezze az inspirációkat.

A Notion Web Clipper segítségével könnyedén menthet képeket közvetlenül az internetről.

Rendezze a bejegyzéseket címkék, dátumok vagy egyéni szűrők szerint, hogy gyorsan megtalálja a konkrét ötleteket.

Átméretezheti a kártyákat vagy elrejtheti a címeket, hogy vizuálisabb és minimalistább táblázati nézetet hozzon létre.

✅ Ideális: szabadúszók, diákok vagy hobbisták számára, akik mindennapi kreatív inspirációt gyűjtenek személyes projektekhez vagy vizuális naplózáshoz.

⭐ Bónusz: Fokozza inspirációjának rögzítését a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával. Néha az ötletek akkor jönnek, amikor nem ül a képernyő előtt. A ClickUp Brain Max Talk to Text funkciójával azonnal leírhatja gondolatait, leírhatja tervezési ötleteit, vagy beszélhet egy hangulatról, amelyet épp a való életben vett észre. Ahelyett, hogy elveszítené az ihletet, a kimondott szavakat szöveggé alakítja, és közvetlenül a munkaterületére helyezi. Onnan ezeket a jegyzeteket összekapcsolhatja a személyes hangulatlapjával vagy projektterületével.

4. Marketing hangulatlap sablon

via Notion

Minden erős kampány egy világos vízióval kezdődik. A Notion Marketing Mood Board Template sablonja tökéletes helyet biztosít a marketingeseknek ennek meghatározásához. A sablon mindent, a vizuális referenciáktól és a tervezési ötletektől az átfogó témákig, egyetlen, szervezett központba egyesít.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyűjtsd össze minden kreatív referenciádat kategóriákba sorolt galériákban, hogy a marketingötletek és a márkaeszközök rendezettek maradjanak.

Rendezze az inspirációkat témák szerint, például helyszín, termék vagy tartalomtípus szerint.

Egyszerűsítse az együttműködést azzal, hogy lehetővé teszi csapattársainak, hogy ötleteket és jegyzeteket adjanak hozzá a megosztott galériákhoz.

✅ Ideális: Marketingcsapatok vagy kreatív stratégák számára, akik hangulat- vagy inspirációs táblákat állítanak össze rendezvényekhez, termékekhez, márkakampányokhoz és egyebekhez.

📚 További információ: Vizuális együttműködési szoftverek

5. Újévi víziótábla sablon

via Notion

Az új év új célokat jelent, és az Újévi víziótábla sablon segít megvalósítani az elhatározásait. Összefogja a célok nyomon követését inspiráló vizuális elemekkel, így könnyen megtervezheti az olyan prioritásokat, mint az egészség, a pénzügyek vagy a személyes fejlődés.

A beépített címkékkel jelölheti a haladást és világosabban láthatja a mintákat. Az idővonalak pedig megmutatják, hogyan alakulnak a célok hétről hétre, segítve Önt a folyamatos lendület fenntartásában. Ezek a funkciók együttesen láthatóvá és vonzóvá teszik személyes céljait, és interaktív táblává alakítják az elhatározásokat, amelyek egész évben motiválják Önt.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Állítson fel célokat olyan kategóriákban, mint a fizikai egészség, a mentális egészség és a személyes pénzügyek.

Csatoljon részletes jegyzeteket minden egyes célhoz, hogy rögzíthesse ötleteit vagy a haladását nyomon követhetővé tevő lépéseket.

Adjon hozzá nyomkövetőket vagy mini vizuális táblákat, hogy vizuálisan követhesse a mérföldköveket, és egyértelmű célirányosságával motivált maradjon.

✅ Ideális: Azok számára, akik célorientált víziótáblát készítenek, hogy egész évben nyomon követhessék egészségügyi, életmódbeli és pénzügyi céljaikat.

👀 Tudta? A hangulat táblák nem csak vizuális segédeszközök. A tervezői képzésben kutatási eszközként is használják őket a következő célokra: Tesztelje az érzelmi visszhangot azzal, hogy megmutatja, a vizuális elemek kiváltják-e a nézőkben a kívánt érzéseket.

Kezdeményezzen vitát, és adjon a diákoknak és a csapatoknak egy közös kiindulási pontot, ahol megvitathatják az ötleteket és megkérdőjelezhetik a feltételezéseket.

Adjon hozzá klaszter témákat, hogy a minták egyértelműbbé váljanak, és a tervezési irányok könnyebben meghatározhatók legyenek. Röviden: ezek kreatív és analitikus eszközök egyben.

6. Viziótábla a célok és az élet megvalósításához sablon

via Notion

A Célok és életmegvalósítás sablon motivációs központként lett kialakítva, ahol az álmok konkrét lépésekké válnak. Túlmutat a statikus vizuális elemeknél, mivel olyan erőteljes megerősítéseket sző bele, amelyek megerősítik a hitet és a fókuszt, valahányszor visszatér a táblájához.

Hozzáadhat olyan idézeteket is, amelyek motiválnak a nehéz pillanatokban, és segítik megőrizni a pozitív gondolkodásmódot.

Emellett a személyes víziók számára fenntartott hely segít megtervezni, hogy milyen a siker az élet különböző területein, így tisztább képet kaphat az összképről. Annak érdekében, hogy minden megvalósítható legyen, a sablon összekapcsolja ezeket az inspirációkat gyakorlati lépésekkel, így egyensúlyt teremtve a motiváció és a felelősségvállalás között.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendezze elképzeléseit világos kategóriákba, amelyek lefedik a karriert, az életmódot vagy a személyes fejlődést.

Kövesse nyomon az előrehaladást a mérföldkövek felé vezető utat bemutató, célalapú elrendezésekkel.

Személyre szabhatja a táblákat olyan képekkel, amelyek tükrözik az Ön törekvéseit vagy napi szokásait.

✅ Ideális: Célkitűzéseket és manifesztációkat gyakorló egyének számára, akik napi teret szeretnének álmaik vizualizálására, és napi szokásaikat a hosszú távú sikerhez igazítani.

👀 Tudta? Egy 14 napos ökológiai pillanatnyi értékelésen alapuló kutatás kimutatta, hogy azok az emberek, akik erősebb életcélt jelentenek, alacsonyabb pillanatnyi stresszt tapasztalnak a mindennapi életükben. A céljaidhoz és szándékaidhoz igazodó víziótábla nem csak inspirál, hanem hozzájárulhat a nyugodtabb, koncentráltabb gondolkodásmódhoz is.

7. Ragasztós jegyzetlap sablon

via Notion

Élénk színek, gyors gondolatok és azonnali áttekinthetőség – ez az a hangulat, amelyet a Notion Sticky Notes Board Template sablon nyújt. Az egyszerű post-it cetliket digitális táblává alakítja, ahol minden részlet a helyére kerül.

Az ötleteket rögzítheti abban a pillanatban, amikor eszébe jutnak, így biztonságos teret biztosítva kreativitásának kibontakozásához. Ezt az egyszerű sablont személyes és szakmai célokra egyaránt felhasználhatja. Minden jegyzet olyan, mint egy mini feladatlap, amelyet mozgathat, így praktikus és vizuálisan is vonzó.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készítsen korlátlan számú jegyzetet, hogy mindent rögzíthessen, a napi feladatoktól a gyors emlékeztetőig és az átmeneti ötletekig.

Rendezze a jegyzeteket kategóriákba, például feladatok, bevásárlási lista, linkek vagy személyes ötletek szerint.

Az egyes jegyzeteket színekkel jelölje meg, hogy könnyebben felismerhetőek legyenek és jobban láthatóak legyenek.

Átrendezheti a jegyzeteket a drag-and-drop funkcióval, hogy azok megfeleljenek a változó prioritásoknak.

✅ Ideális: elfoglalt szakemberek, diákok vagy csapatok számára, akik napi feladatokat kezelnek, vagy vizuális módon tartanak brainstorming üléseket.

💡 Profi tipp: Az ötletek leírása csak az első lépés. A varázslat a megvalósítás során történik. A ClickUp Brain segítségével a vázlatos jegyzeteket azonnal cselekvési tételekké alakíthatja. Csak jelölje ki a dokumentumban vagy feladatban a post-it stílusú ötletet, majd kérje meg a Brain-t, hogy bővítse azt teendőlistává, adjon hozzá határidőket, vagy akár vázolja fel a következő lépéseket. Kreativitásának szikrái szervezett, nyomon követhető feladatokká válnak, amelyeket valóban végre is hajthat. Készítsen teendőlistát a jegyzetek mellé a ClickUp Brain segítségével.

8. Storyboard tervezési ellenőrzőlista sablon

via Notion

A nagyszerű történetek nem a véletlen műve. Az első felvétel elkészítése előtt megtervezik, megalkotják és finomítják őket.

A Storyboard tervezési ellenőrzőlista sablon a produkció kísérőjeként működik, végigvezetve Önt a storyboard készítés minden szakaszán, a narratív ív kialakításától a technikai követelmények feltérképezéséig. Részletes ellenőrzőlistákkal és strukturált szakaszokkal segít átalakítani az absztrakt kreatív ötleteket egy világos, megvalósítható tervvé, amely készen áll a végrehajtásra.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg projektje alapjait egy útmutatóval ellátott előkészítési ellenőrzőlistával.

Szervezze meg a feladatokat a történetmesélés folyamatában, hogy az írás, a karakterek kidolgozása és a tervezési részletek szinkronban haladjanak.

Tervezze meg előre a gyártáshoz szükséges összes lépést, a nélkülözhetetlen erőforrásoktól a megfelelőségi követelményekig, hogy a folyamat zökkenőmentesen zajlódjon.

Támogassa a posztprodukciót strukturált lépésekkel a finomítás és a terjesztés érdekében.

✅ Ideális: tartalomalkotók, videóproducerek és marketingcsapatok számára, akik filmek vagy márkás videokampányok storyboardját kezelik.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú asszisztens, mint például a ClickUp Brain, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal megvalósítható feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

9. Napi napló sablon

via Notion

A Notion Daily Journal Template (Napi napló sablon) egy egyszerű felület, ahol minden nap leírhatja gondolatait és reflexióit. Gondosan megfogalmazott kérdésekkel segíti az írást és megkönnyíti a naplózás megkezdését.

A hála kifejezésére ösztönző feladatok például arra buzdítanak, hogy álljon meg egy pillanatra, és vegye észre az életében lévő pozitívumokat, legyenek azok bármilyen kicsinyek is. Az önbizalom erősítésére ösztönző feladatok segítenek abban, hogy magabiztos és felemelő hangulatot teremtsen a következő napra. A napi kiemelt események részben helyet kapnak a legfontosabb pillanatok, sikerek vagy produktív eredmények, így a hétköznapi napok is értelmes feljegyzésekké válnak.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a hangulatváltozásokat az idő múlásával, hogy azonosítsa az érzelmi mintákat és a jólét trendjeit.

Szervezze meg teendőlistáit nap, hét vagy hónap szerint, hogy strukturált naplózási szokást alakítson ki.

Készítsen kategória vagy idővonal szerinti jelentéseket a növekedés és az előrehaladás vizualizálása érdekében.

✅ Ideális: Azok számára, akik tudatos naplózási gyakorlatot alakítanak ki, hogy önreflexióval és érzelmi tudatossággal egyensúlyba hozzák és javítsák termelékenységüket.

💡 Profi tipp: Míg a Napi napló sablon strukturált módszert kínál gondolatainak rögzítésére és az előrehaladás nyomon követésére, ha nagyobb rugalmasságot szeretne, kipróbálhatja a speciális digitális naplóalkalmazásokat is. Ezek az alkalmazások gyakran tartalmaznak olyan funkciókat, mint a szokások nyomon követése, hangulatnapló, emlékeztetők, sőt, útmutatók is, amelyek megkönnyítik a naplózást.

10. Moodboard 2. 0 sablon

via Notion

A Notion Moodboard 2. 0 sablon a hangulatlapok koncepcióját egy lépéssel továbbviszi, ötvözve a vizuális inspirációt a projekt kontextusával. Teret biztosít a kreatív referenciák összegyűjtéséhez, miközben meghatározza, kinek szól a munka, mik a célok, és hogyan kapcsolódik össze minden.

Az eredmény egy olyan tábla, amely nemcsak a projekt megjelenését és hangulatát rögzíti, hanem közvetlenül összekapcsolja azt a stratégiával, így könnyebbé téve az ötletek megvalósítását.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyűjtsd össze egy helyen minden kreatív referenciádat, a vizuális elemektől és színektől kezdve a tervezési ötletekig.

Kövesse nyomon az irányvonalát megerősítő kiegészítő jegyzeteket, hivatkozásokat és inspirációkat.

A teljes képet megkapja, ha a kreatív hangulatot és a stratégiai briefet egymás mellett látja.

✅ Ideális: Kreatív csapatok vagy projektvezetők számára, akiknek olyan vizuális táblára van szükségük, amely ötvözi az inspirációt a projektstratégiával.

⚡ Sablonarchívum: Néha a hangulatlap nem elég. Az ötleteket, témákat és koncepciókat strukturált módon is össze kell kapcsolni. Ebben segíthetnek a koncepciótérkép-sablonok: Ne csak gyűjtsd össze az ötleteket, hanem vizualizáld is a köztük lévő kapcsolatokat!

Rendezze gondolatai csoportokba, amelyek feltárják a rejtett összefüggéseket.

Teremts egyértelmű alapot a brainstorminghoz, stratégia kidolgozásához vagy kutatáshoz.

A Notion korlátai

A Notion hatékony és rugalmas, de sok felhasználó rámutat a platform valódi hátrányaira. Az alábbiakban felsoroljuk a G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice és más értékelő platformokról összegyűjtött leggyakrabban említett korlátozásokat:

Lassú teljesítmény vagy késleltetés nagy adatbázisokkal rendelkező oldalakon, különösen AI használata vagy nagy méretű tartalom beágyazása esetén.

Megtanulása nehéz , ha kezdőként próbálja elsajátítani a linkelést és a komplex elrendezéseket.

A táblázatok használata nehézkes , mivel a képletek és a nagy adathalmazok támogatása korlátozott az Excelhez vagy a Google Sheetshez képest.

Gyenge offline hozzáférés , mivel sok funkció nem működik megbízhatóan internetkapcsolat nélkül.

Integrációk hiánya, mivel a harmadik féltől származó alkalmazások csatlakoztathatósága nem olyan kiterjedt, mint egyes versenytársaké.

Egy Notion felhasználó szavai szerint a testreszabás nehézségei a következők:

A Notion unalmas lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs türelmük a kódoláshoz. Még a rendelkezésre álló sablonok esetén is kritikus gondolkodás szükséges ahhoz, hogy azokat a saját igényeidhez igazítsd.

A Notion unalmas lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs türelmük a kódoláshoz. Még a rendelkezésre álló sablonok esetén is kritikus gondolkodás szükséges ahhoz, hogy azokat a saját igényeidhez igazítsd.

A sablonok komplexitásáról egy Reddit-felhasználó a következőket jegyzi meg:

A legtöbb sablon vagy annyira egyszerű, hogy akár saját maga is elkészíthette volna, vagy annyira túlterhelt, hogy végül a funkciók felét törli.

A legtöbb sablon vagy annyira egyszerű, hogy akár saját maga is elkészíthette volna, vagy annyira túlterhelt, hogy végül a funkciók felét törli.

Alternatív Notion sablonok

Az egyik legnagyobb frusztráció, amelyet a tervezők a felmérésekben megosztanak, a „munkafolyamat szivárgás ”, azaz a kontextus elvesztése, amikor eszközök között váltanak, vagy újra importálják az eszközöket, csak azért, hogy a projektek haladjanak.

Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik, mint a legjobb megoldás.

A ClickUp, amelyet gyakran a legjobb Notion-alternatívák között tartanak számon, nemcsak megoldja ezeket a munkafolyamatbeli hiányosságokat, hanem továbbfejleszti a hangulat táblákat azáltal, hogy azokat közvetlenül integrálja a projekttervezésbe, a feladatkezelésbe és az együttműködésbe.

A G2 egyik értékelője így foglalja össze:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatokról. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatokról. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom.

Íme a legjobb ClickUp hangulatlap-sablonok, amelyek praktikus és szervezett alternatívát kínálnak a Notion sablonokhoz.

1. ClickUp hangulatlap-sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja a felhasználói felületet, az ikonokat, a színeket és a betűtípusokat a ClickUp hangulatlap-sablonjával.

A statikus táblákkal ellentétben a ClickUp hangulatlap-sablon interaktív teret hoz létre, ahol az ötletek valódi tervekké válhatnak. A ClickUp Whiteboards-on belül épül fel, és nem csupán vizuális elemek rögzítésére szolgál. Ikonokat, színeket, weboldalakat és betűtípusokat hozhat össze egy digitális vásznon, hogy egyértelmű vizuális útmutatót hozzon létre.

Különlegessége abban rejlik, hogy milyen zökkenőmentesen köti össze a kreativitást a cselekvéssel. A tábla inspirációs központként szolgál, de közvetlenül kapcsolódik a ClickUp tervezési projektmenedzsment funkcióihoz is, így a munkafolyamat megszakítása nélkül alakíthatja döntéseit feladatokká.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használjon gondolattérképeket, szövegblokkokat és hivatkozásokat közvetlenül a táblán, hogy a szétszórt ötleteket koherens kreatív irányokká kapcsolja össze.

A ClickUp Tasks segítségével zökkenőmentesen haladhat a brainstormingtól a projekt végrehajtásáig, a feladatok, prioritások és határidők kiosztásával.

Rendezze el az inspirációkat tiszta szakaszokba, amelyek megkönnyítik a tervezési döntések összehangolását, mielőtt a projektek gyártásba kerülnek.

✅ Ideális: Grafikusok vagy termékfejlesztő csapatok számára, akik olyan vizuális identitást alakítanak ki, amely zökkenőmentesen átalakul a koncepciótól a kivitelezésig.

⚡ Sablonarchívum: A ClickUp hangulat táblái a Whiteboards-ban kelnek életre, így teret adva az ötletelésnek, az ötletek feltérképezésének és a valós idejű együttműködésnek. Ha a vizuális elemeknél tovább szeretne lépni, ezek a whiteboard sablonok kész elrendezéseket tartalmaznak a következőkre: Térképezd fel a felhasználói utakat vagy a kreatív folyamatokat közvetlenül egy megosztott vásznon.

Dolgozzon együtt csapattársaival post-it cetlik, alakzatok és összekötők segítségével.

A brainstorming során született ötleteket azonnal megvalósítható ClickUp feladatokká alakíthatja. ▶️ Szeretné látni, hogyan működik? Nézze meg ezt a videót, hogy megismerje a ClickUp Whiteboards működését, és kipróbálhassa a vizuális építkezés és együttműködés élményét.

2. ClickUp víziótábla sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye könnyebben érthetővé célpiacát a ClickUp Vision Board Template sablonjával.

A termékfejlesztés során gyakran a legnehezebb feladat a tisztánlátás, és ebben segít a ClickUp Vision Board Template. A csapatoknak közös rálátást biztosít a nagy képre, a sikerkritériumokat egyértelmű felelősségi körökké alakítva, így az üzleti célok mindig a középpontban maradnak.

Az eredmény egy vizuális útiterv, amely összehangolja az összes résztvevőt, és bizalmat ad a döntéshozóknak a továbblépéshez.

Hogy még hatékonyabbá tegye, párosíthatja a táblát a ClickUp Docs-szal. Ez a kollaboratív felület lehetővé teszi, hogy részletesen kibontsa elképzeléseit bannerek hozzáadásával, elválasztók használatával, sőt, feladatok közvetlen összekapcsolásával a dokumentumon belül. Együttesen biztosítják, hogy elképzelései ne csak vizuálisak legyenek, hanem dokumentálva is legyenek, és készen álljanak a csapatban való megvalósításra.

Készítsen hatékony jövőképeket a ClickUp Docs segítségével, együttműködve másokkal.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Fordítsa le a magas szintű koncepciókat egyértelmű kategóriákká, amelyek megkönnyítik az együttműködést, a vízió felvázolásától a célok és a közönség igényeinek meghatározásáig.

Hagyja, hogy csapata közvetlenül a táblán dolgozzon: ossza meg a feladatokat, ossza meg a frissítéseket és adjon hozzá médiát.

Használja a beépített prioritáskezelő funkciókat, hogy értékelje, mely termékötletek a legfontosabbak, rangsorolja munkáját , és döntse el, melyeket érdemes továbbvinni.

Kössd össze a vizuális tábládat a ClickUp tervezőeszközeivel, például a Docs és a Whiteboards alkalmazásokkal, így a brainstorming természetesen átalakul végrehajtássá.

✅Ideális: Termékfejlesztő csapatok és vállalkozók számára, akik összehangolni szeretnék a jövőképüket, a kommunikációs céljaikat és a végrehajtást.

📚 További információ: A legjobb whiteboard szoftverek az együttműködéshez

3. ClickUp Vision Whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezz világosan és állítsd be a megfelelő irányt következő projektedhez a ClickUp Vision Whiteboard Template segítségével.

A ClickUp Vision Whiteboard sablon azoknak a csapatoknak készült, akik a brainstorming és a tervezés során a vizuális és interaktív megközelítést részesítik előnyben.

A ClickUp Vision Board Template-től eltérően, amely strukturált vizuális útitervet nyújt a célok és a felelősségek összehangolásához, a Whiteboard Template egy üres vászon, amelyen az ötletek szabadon áramolhatnak.

Összeállíthatja az ötleteit, áthelyezheti az elemeket, és finomíthatja őket a csapattagjaival. A sablon tartalmazza a vízió, a közönség, az igények, a termék és a célok szakaszait is. Miközben útmutatást ad, hogy mit érdemes hozzáadni, teret hagy a kreativitásnak és az iterációnak is.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Dolgozzon együtt valós időben, akár egy helyen, akár távolról, elősegítve a dinamikus megbeszéléseket.

Adjon hozzá vagy módosítson ikonokat, képeket és stílusokat, hogy tükrözze márkája egyedi identitását.

Ossza meg visszajelzéseit közvetlenül a táblán, hogy minden részleg véleményét figyelembe vehesse.

Exportálja PDF-ként vagy fizikai poszterként offline brainstorming üléseken és csapatmunkákhoz.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek a kreativitást strukturált célkitűzéssel szeretnék ötvözni, és értékelik a digitális táblák rugalmasságát.

⭐ Bónusz: Automatizálja a tervezési munkafolyamatokat a ClickUp előre elkészített Autopilot Agents segítségével. A visszajelzések és jóváhagyások kezelése több időt vehet igénybe, mint maga a tervezési munka. A ClickUp előre elkészített Autopilot Agents funkciójával automatizálhatja az ismétlődő lépéseket, például a feladatok áthelyezését a „Revízió” szakaszba, amikor visszajelzés érkezik, az érintettek értesítését, amikor a makett jóváhagyásra kerül, vagy a bevezetés utáni nyomonkövetési feladatok létrehozását. Tartsa mozgásban a tervezőtábláját anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene frissítenie. Hagyja, hogy csapata a kreativitásra koncentráljon. Az első ügynök beállításához nézze meg ezt a videót.

4. ClickUp storyboard sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Storyboard Template segítségével alakítsd át a nyers koncepciókat hatékony történetekké.

Egyszerűen fogalmazva, a storyboard egy strukturált hangulatlap. Nemcsak az ötlet megjelenését és hangulatát rögzíti, hanem azt is, hogy az egyik pillanatról a másikra hogyan alakul. A ClickUp Storyboard Template vizuális felületet biztosít, ahol képkockáról képkockára ábrázolhatja koncepcióit, így könnyen összehangolhatja a kreatív „hangulatot” a tényleges cselekvések vagy események sorrendjével.

Emellett a drag-and-drop egyszerűségével és több kerettel a kreatív folyamatot együttműködésen alapuló, könnyen kezelhetővé teszi.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Bontsa le narratíváját vagy projektjét különálló jelenetekre vagy lépésekre, így a komplex ötletek könnyebben emészthetővé válnak.

Írja le a forgatókönyv jegyzeteket, a karakterek párbeszédeit és a képernyőn megjelenő cselekvéseket közvetlenül az egyes képkockákba.

Átrendezheti vagy lemásolhatja a jeleneteket, hogy finomítsa a tempót és igazítsa a narratíva folyását annak fejlődésével.

Ossza meg a storyboardokat a csapatával, hogy valós időben gyűjthessen visszajelzéseket, biztosítva az összhangot minden szakaszban.

✅ Ideális: Filmesek, marketingesek és üzleti csapatok számára, akiknek strukturált storyboardra van szükségük a projekt elképzelésének és kivitelezésének összehangolásához.

⚡ Sablonarchívum: Használja ezeket az ingyenes storyboard sablonokat, hogy rendszert teremtsen ötletei között. Segítenek abban, hogy a hangulatlap ihletet egyértelmű sorrendbe rendezze, amelyet az egész csapat könnyedén követhet.

5. ClickUp történetvázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, szervezze és kövesse nyomon története minden fejezetét a ClickUp Story Outline Template segítségével.

A hangulatlapok jól visszaadják a projekt hangulatát, de mi történik ezután? A ClickUp történetvázlat-sablon segítségével a vizuális energiát konkrét történetté vagy ütemtervvé alakíthatja. Ez a sablon hidat képez az inspiráció és a megvalósítás között.

Ha például a hangulatlapja egy márkakampány témáit emeli ki, akkor ezzel a sablonnal ezeket az ötleteket fejezetekbe, jelenetekbe vagy fázisokba rendezheti, így biztosítva, hogy egyetlen részlet sem maradjon ki.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készíts karakter- vagy személyiségtáblát vizuális elemekkel kiegészítve, amely kiválóan alkalmas marketingkampányokhoz vagy történetmesélő projektekhez.

Használja a Kanban táblát, hogy több szögből is láthassa, hogyan alakul a története.

Használja a színkóddal jelölt haladáskövetést, hogy meglássa, mely részei vannak már készen a kampányának vagy történetének, és melyek azok, amelyeken még dolgozni kell.

✅ Ideális: Tartalomalkotók és stratégák számára, akik a hangulatlapok inspirációját strukturált kampányokká vagy lépésről lépésre végrehajtható tervekké szeretnék alakítani.

6. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói történet-térkép sablonjával vizualizálhatja, hogyan interagálnak a felhasználók a termékével.

Az ötletek brainstormingja vagy a kreatív folyamatok feltérképezése során könnyű szem elől téveszteni, hogy mi hogyan kapcsolódik össze. A ClickUp User Story Mapping Template sablon a rendezetlen gondolatokat strukturált vizuális utazássá alakítja. Ezzel a sablonnal lépésről lépésre csoportosíthatja ötleteit, hasonlóan egy hangulatlap összeállításához, de a felhasználói útvonalra összpontosítva. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy a funkciók, ötletek vagy tervezési döntések hogyan befolyásolják az általános élményt.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Bontsa fel a komplex projekteket kisebb, kezelhetőbb szakaszokra a ClickUp segítségével. Egyéni mezők személyiségek, célok vagy problémák számára

Használja megbízható forrásként, az összes történetet és ötletet egy központi nézetben tárolva.

A Story Map View segítségével lépésről lépésre vizualizálhatja a funkciók vagy kreatív elemek hatását.

✅ Ideális: Csapatok, vezetők vagy marketingesek számára, akik hangulatlap-stílusú teret szeretnének a felhasználói utak feltérképezéséhez és a tervezési ötletek összekapcsolásához a valódi vásárlói viselkedéssel.

7. ClickUp tervezőtábla sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Design Board sablont a tervezési szakaszok, jóváhagyások, prioritások és módosítások nyomon követéséhez a projekt ütemtervében.

A tervezési projektek ritkán követnek egyenes utat; az ötletek fejlődnek, a visszajelzések irányt váltanak, és az inspiráció folyamatosan változik. A ClickUp Design Board Template sablon úgy lett kialakítva, hogy ezt a folyamatot rögzítse és rendszerezze.

Összegyűjtheti a kreatív referenciákat, miközben nyomon követheti, hogyan haladnak a tervezési folyamat egyes szakaszaiban. A márka vizuális elemei, makettek, visszajelzések és jóváhagyások mind egy táblán vannak összekapcsolva, így minden lépés könnyen követhető.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Bontsa a tervezési folyamatot szakaszokra: eligazítás, márkaépítés, tervezés, bevezetés és visszajelzés.

Kövesse nyomon a jóváhagyásokat és a módosításokat egyértelmű állapotjelzőkkel (függőben, jóváhagyva, módosítás).

Használjon Kanban-stílusú táblákat a tervezési feladatok csoportosításához és az előrehaladás vizualizálásához.

Hozzászólásokat, linkeket és médiafájlokat közvetlenül a feladatokhoz adhat hozzá a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

✅ Ideális: Kreatív csapatok, márkamenedzserek és szabadúszó tervezők számára, akik strukturált hangulatlap-rendszert szeretnének a tervezési projektek teljes körű kezeléséhez és nyomon követéséhez.

A ClickUp segítségével a hangulatlapok ihletét valódi projektekbe alakíthatja

A Notion hangulatlap-sablonok akkor hasznosak, ha csak egy egyszerű hangulatlapra van szüksége az ötletek összegyűjtéséhez. De a testreszabás bonyolultsága megnehezíti a dolgot.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp sablonokat. Kezdőbarátok. Egyszerűen csak adja meg az adatait, és máris kezdhet is.

Ezek a sablonok ötvözik a kreativitást és a struktúrát, így a hangulat táblák nem csak inspirációként szolgálnak, hanem megvalósítható tervekké is alakulnak. A rugalmas nézetek, a használatra kész táblák és az együttműködési funkciók segítségével a ClickUp segítségével könnyedén átléphet a brainstormingból a megvalósításba.

Ha egy átfogó hangulatlap-eszközt szeretne, amely a háttérmunkát is kezeli, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!