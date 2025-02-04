10 digitális naplóalkalmazás a 2025-ös bullet journalinghez

A naplózás gyakran hatékony módszer a megfigyeléseid rögzítésére, az erősségeid megértésére és az időbeli előrehaladásod mérésére. A digitális naplóalkalmazások segítségével könnyebb, mint valaha, hogy létrehozd és teljesen személyre szabd a digitális bullet journal (vagy bujo) élményedet.

Számtalan naplóalkalmazás és naplóalkalmazás-opció áll rendelkezésre, bármire is legyen szüksége. De ennyi választék közül hogyan tudja, melyik a megfelelő az Ön számára?

Ezzel az útmutatóval a legjobbakat kínáljuk Önnek, ha papírnaplóról digitális naplóalkalmazásra szeretne áttérni.

Találjuk meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő digitális bullet journal alkalmazást. ?️

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp (A legjobb a közös naplózáshoz)

Day One (A legjobb a napi reflexiókhoz)

Diaro (A legjobb adatvédelem és biztonság szempontjából)

Reflectly (A legjobb hangulatkövetéshez)

Five Minute Journal (A legjobb gyors naplózáshoz)

Notion (A legjobb testreszabható napló sablonokhoz)

Momento (A legjobb a közösségi média integrációhoz)

Daylio (A legjobb hangulat- és tevékenységkövetéshez)

Diarium (A legjobb multimédiás naplózáshoz)

Grid Diary (A legjobb vizuális naplózáshoz)

Mit kell keresni egy digitális naplóalkalmazásban?

Bármely jegyzetelő alkalmazásban könnyű naplót kezdeni – csak egy üres oldalra van szükség. A naplóalkalmazások azonban funkcionalitást, könnyű használatot, időbeli nyomon követést és testreszabhatóságot kínálnak.

A legjobb naplóalkalmazások összehasonlításakor vegye figyelembe a következőket:

Stílus: Tetszik az alkalmazás stílusa?

Könnyű használat: A szoftver rendelkezik-e könnyen használható felülettel, amely lehetővé teszi a napi napló vagy más tartalom több eszközön történő vezetését?

Funkciók: Ez a digitális naplóalkalmazás rendelkezik-e az összes szükséges ingyenes vagy prémium funkcióval?

Árak: Van ingyenes verzió, és tartalmazza mindazt, amire szükségem van?

Személyre szabás : Személyre szabhatom a napló megjelenését? Használhatok színeket, GIF-eket vagy matricákat, hogy még élvezetesebbé tegyem a használatát?

Kompatibilitás: Mac-alkalmazásról van szó, vagy Android-eszközökkel is kompatibilis? Használható-e az iOS-alkalmazás mobil eszközökön (iPhone vagy iPad)? Csak az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban érhető el? Van-e webes vagy asztali verziója is?

Adatvédelem: Az alkalmazás Touch ID vagy jelszóval védett?

Mindenki másra vágyik a digitális naplóalkalmazásában. Lehet, hogy Ön egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes felületet szeretne. Más felhasználók inkább a testreszabási lehetőségeket, színeket, digitális matricákat és jegyzeteket preferálják.

Bármelyik megközelítést is részesíted előnyben, biztosan találsz magadnak megfelelő naplóalkalmazást.

A 10 legjobb digitális naplóalkalmazás

Készen állsz arra, hogy javítsd digitális naplózásod élményét? Íme a legjobb, jelenleg elérhető alkalmazások listája.

Mindegyik biztonságos helyet kínál a napi jegyzetek írásához, ezért keresse meg azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek a naplózáshoz szükséges igényeinek.

A legjobb közös naplózáshoz

Kezdjen el jobban naplózni a ClickUp Docs segítségével Használja a Slash parancsokat és a rich text szerkesztést, hogy gyorsan rendszerezze jegyzetét a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp rendkívül hasznos eszköz a termelékenység, a projektmenedzsment és a projektdokumentáció rögzítése szempontjából. Emellett ideális hely a digitális napló számára is. A dokumentumok létrehozását és az előrehaladás nyomon követését megkönnyítő funkcióival természetesen alkalmas digitális tervezőalkalmazásként is.

Használja a ClickUp Docs funkcióit, mint például a rich text formázás, a képek beágyazása, a beágyazott oldalak és a könyvjelzők, hogy olyan digitális tervezési rendszert építsen, amely kiegészíti az írásmódját, és lehetővé teszi, hogy minden pillanatát rögzítse a napjának.

Használja a ClickUp AI-t a Docs-ban írási asszisztensként, hogy jegyzeteket hozzon létre vagy összefoglaljon digitális naplójában. Az íráson túl a ClickUp AI segítségével a feladatok és dokumentumok kontextusa alapján azonnal létrehozhat cselekvési elemeket és alfeladatokat.

Kérd meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a naplóbejegyzéseidet.

Rendezze el az egyes naplóbejegyzéseket, címkékkel kategorizálja őket, és idővel építsen fel egy napi vagy heti bejegyzésekből álló könyvtárat. Döntse el, hogy megosztja-e bejegyzéseit, vagy magánnaplókat vezet, az egyes oldalakra vonatkozó adatvédelmi és megosztási beállítások segítségével.

A beépített Fókusz mód bekapcsolásával elkerülheti a figyelemelterelő tényezőket, vagy az időkövető funkcióval nyomon követheti, mennyi időt tölt naplóírásra, ami egy időgazdálkodási technika.

Ha gyors jegyzetet szeretnél hozzáadni, vagy a napló mellett teendőlistát vagy ellenőrzőlistát szeretnél készíteni, használd a ClickUp Notes alkalmazást. A jegyzetek bárhonnan könnyen elérhetők, így soha többé nem veszítheted el a post-it cetliket vagy a jegyzetfüzet bejegyzéseit.

Könnyedén rögzítheti a jegyzeteket, gazdag formázással szerkesztheti őket, és nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, amelyek bárhonnan elérhetők a ClickUp Notepad alkalmazásban.

A jegyzetfüzetbe írt bejegyzéseket pillanatok alatt nyomon követhető feladatokká alakíthatja, határidővel ellátva – ideális, ha nyomon szeretné követni a célok elérésének előrehaladását, motiválni szeretné magát a cselekvésre, vagy kezelni szeretné prioritásait.

A ClickUp nemcsak személyes naplózáshoz, hanem munkához is ideális. Használhatja folyamatok dokumentálására szolgáló szoftverként, hogy nyilvántartást vezessen az SOP-król és a használati útmutatókról.

Otthon, az irodában vagy útközben is megteheti a ClickUp segítségével. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre napi vagy heti naplót a ClickUp Docs alkalmazásban.

Személyre szabhatod a naplóbejegyzéseket gazdag médiaelemekkel és szövegformázással.

Szervezze gondolatai fejlécekkel, könyvjelzőkkel és címkékkel

Keresd meg a korábbi naplóbejegyzéseket a címkék segítségével.

A ClickUp mobilalkalmazással útközben is hozzáadhat bejegyzéseket a naplójához.

Használja a ClickUp Goals és a ClickUp Tasks egyéb funkcióit, hogy digitális naplóját teljes értékű termelékenységi rendszerré alakítsa.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználóknak eltarthat egy ideig, mire teljesen személyre szabják a naplót a saját igényeiknek megfelelően.

A ClickUp kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék személyre szabni a naplózás módját, de ez nem feltétlenül ideális megoldás azok számára, akik kész naplózási élményt szeretnének.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Day One

A legjobb a napi reflexiókhoz

via Day One

A Day One magát „a legjobb naplóalkalmazásnak” nevezi. Az alkalmazás büszke díjnyertes, modern és minimalista kialakítására. A felhasználókat arra ösztönzi, hogy minden nap vezessenek naplót, és használják az alkalmazást visszatekintő eszközként, amelyben visszatérhetnek a korábbi napokhoz, hogy elgondolkodjanak rajtuk. ✏️

A Day One legjobb funkciói

Fényképeket, rajzokat, hang- és videofájlokat is hozzáadhat a naplóbejegyzésekhez.

Hozzon létre több naplót az alkalmazáson belül az életének különböző területeihez.

Összpontosítson a biztonságra jelszavak, biometrikus biztonsági funkciók és végpontok közötti titkosítás segítségével.

Automatikus biztonsági mentés, amelynek köszönhetően az adatok bármikor könnyen exportálhatók.

A Day One korlátai

Az alkalmazás napi naplózáshoz készült, így azoknak a felhasználóknak, akik céljaikat vagy szokásaikat szeretnék nyomon követni, máshol kell keresniük.

A Day One elsősorban iOS és Android alkalmazás, így a webes verzió még béta állapotban van.

A Day One árai

Ingyenes

Prémium: 2,92 USD/hó

Day One értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Diaro

A legjobb adatvédelem és biztonság szempontjából

via Diaro

A Diaro egy egyszerű digitális naplóalkalmazás, amely felhasználóbarát felületének köszönhetően elősegíti a naplóírás szokásának kialakítását. A felhasználók naplóbejegyzéseket adhatnak hozzá, jegyzeteket rendezhetnek, korábbi bejegyzéseket kereshetnek, és idővel egy oldalakból álló könyvtárat építhetnek fel. ?

A Diaro legjobb funkciói

Szervezze napló- vagy naplóbejegyzéseit mappákkal és címkékkel

Képeket és helyszíneket is hozzáadhat a naplóbejegyzésekhez.

Több mint 30 nyelven kompatibilis

Szinkronizálja a Diaro iOS vagy Android alkalmazást és a webes verziót a Dropbox segítségével.

A Diaro korlátai

A Diaro alkalmazásban nem elérhető a szövegformázás, így nem használhatja a vastag, dőlt vagy aláhúzott betűket a jegyzetek személyre szabásához vagy kiemeléséhez.

A felhasználók szerint az alkalmazáson belül csak egy napló lehet.

A Diaro árai

Ingyenes

Diaro Pro: 8,99 dollártól/hónap

Diaro értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Reflectly

A legjobb hangulatkövetéshez

via Reflectly

A Reflectly „a világ első intelligens naplójának” nevezi magát, mivel a tudatosságra, a mentális egészségre és a hangulat nyomon követésére összpontosít. A felhasználók hozzáférhetnek napi naplóbejegyzésekhez, a haladás nyomon követéséhez, motiváló idézetekhez és napi kihívásokhoz.

Ha pedig digitális naplóalkalmazást szeretne bevezetni a munkahelyén, hamarosan elérhető lesz a Reflectly for Work. ?

A Reflectly legjobb funkciói

Válaszolj a hangulatoddal és jóléteddel kapcsolatos napi kérdésekre.

Inspirálódj az íráshoz a napi naplóbejegyzésekkel

Olvasd el és gondold át a korábbi naplóbejegyzéseket!

Kövesse nyomon hangulatát és szokásait az idő múlásával

A Reflectly korlátai

Az alkalmazás erősen a tudatosságra összpontosít, ezért lehet, hogy nem a legjobb választás, ha hagyományos digitális naplóalkalmazást keres.

A Reflectly csak az App Store-ban és a Google Play áruházban érhető el, webes vagy asztali verziója nincs.

Reflectly árak

Ingyenes

Reflectly Premium: 9,99 dollártól/hónap

Reflectly értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kapsz a munkaterületen, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megmarad a munkaterület egészének kontextusa.

5. Ötperces napló

A legjobb gyors naplózáshoz

via Five Minute Journal

A Five Minute Journal alkalmazás a népszerű nyomtatott napló digitális változatát kínálja. Az ötlet az, hogy mindössze öt percet szánjon a naplóírásra és a nap folyamán felmerült gondolatainak rögzítésére.

Az alkalmazás segítségével ezek a rövid bejegyzések könnyen megírhatók a naplóíráshoz nyújtott útmutatások, napi emlékeztetők, inspiráló idézetek és heti kihívások segítségével, amelyek motiválják Önt. ?

A Five Minute Journal legjobb funkciói

Használja az útmutatót, hogy egyszerűbbé tegye a naplózás élményét.

Navigálj az idővonal vagy a naptár nézet segítségével

Kövesse nyomon az előrehaladását és a mintákat

A Five Minute Journal egy privát naplóalkalmazás, biztonságos jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel.

A Five Minute Journal korlátai

A Five Minute Journal alkalmazásnak nincs webes vagy asztali verziója, ezért a felhasználóknak iOS vagy Android eszközön kell naplót vezetniük.

Bár létezik ingyenes verzió is, a felhasználóknak fizetős csomagra van szükségük ahhoz, hogy képeket vagy videókat adhassanak hozzá a napi naplóbejegyzésekhez.

A Five Minute Journal ára

Ingyenes

Prémium: 9,99 dollártól/hónap

Ötperces napló értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Notion

A legjobb testreszabható napló sablonokhoz

via Notion

A Notion egy digitális munkaterület és tervezőalkalmazás, amely több napló- és szokáskövető sablonnal rendelkezik, így könnyen elkészítheti saját naplóját. Akár gondolatokat és érzéseket, akár fontos ötleteket gyűjt, ez a remek naplóalkalmazás egyszerű szövegalapú rendszert használ, így adatbázisokkal átfogóbb rendszert hozhat létre, amelyben nyomon követheti bejegyzéseinek vagy feladataik előrehaladását az idő múlásával. ?

A Notion legjobb funkciói

Kezdje egy üres oldallal, vagy használjon bullet journal sablont a napló beállításához.

Személyre szabhatja a naplózást színekkel, képekkel, fejlécokkal, adatbázisokkal és beágyazott funkciókkal.

Rendezze fotóit, videóit és egyéb emlékeztetőit a mindennapi életéből és nyaralásairól.

Több napló létrehozása egy munkaterületen belül

AI-funkciók, amelyek segítenek összefoglalni a naplóbejegyzéseket, javaslatokat adni és még sok mást.

A Notion korlátai

A Notion inkább szövegszerkesztő eszköznek tűnik, mint naplóalkalmazásnak, ami vizuálisan nem feltétlenül vonzó a személyes naplót írók számára.

Egyes felhasználók eleinte túl soknak találhatják a Notion funkcióinak sokaságát.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Momento

A legjobb a közösségi média integrációhoz

via Momento

A Momento egy iOS-exkluzív digitális naplóalkalmazás, amely ösztönzi a napi naplóírást és automatikusan összegyűjti a közösségi média alkalmazások tartalmát. A Momento feedeket használ, hogy tartalmakat szedjen össze olyan alkalmazásokból, mint az Instagram, a Spotify vagy a Goodreads, és így segítsen Önnek pillanatok alatt képet festeni az életéről. ?️

A Momento legjobb funkciói

Rendezze el összes naplóbejegyzését és emlékeit egy helyen

A közösségi hálózatok és szórakoztató alkalmazások feedjeinek integrálásával teljesebb képet kaphat minden napról.

Válassza ki, hogy mely pillanatokat szeretné megosztani másokkal

Keress rá a korábbi naplóbejegyzésekre, és gondold át őket!

A Momento korlátai

A Momento csak iOS-en érhető el, így Androidon, weben vagy asztali számítógépen nem használható.

A továbbfejlesztett biztonsági funkciók, mint például a jelszavak vagy a Touch ID, a Momento alkalmazás fizetős kiegészítői.

Momento árak

Ingyenes

Prémium: 14,99 dollártól/hónap

Momento értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Daylio

A legjobb hangulat- és tevékenységkövetéshez

via Daylio

A Daylio önmagát önellátó digitális bullet journal alkalmazásként hirdeti, amelynek középpontjában a hangulat, a boldogság és a célok nyomon követése áll. A felhasználóknak ki kell választaniuk a hangulatukat, le kell írniuk a napjukat, és meg kell határoznia azokat a célokat, amelyeket idővel mérni tudnak. ?

A Daylio legjobb funkciói

Vegyen részt az önápolásban és a tudatosságban, miközben naplót vezet a beépített hangulatkövetővel.

Vizualizálja hangulatát és előrehaladását az idő múlásával vonzó naptárnézetekkel.

Szerezzen fejlett statisztikákat, és kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását az idő múlásával.

Személyre szabhatja az élményt különböző színű témákkal.

A Daylio korlátai

A naplóalkalmazás elsősorban a tudatosság és az önellátás céljára szolgál, ezért nem alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik standard digitális bullet journal alkalmazásokat keresnek.

A Daylio nem érhető el asztali vagy böngészőalkalmazásként, ezért iOS vagy Android eszközön kell használnia.

Daylio árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó

Daylio értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Diarium

A legjobb multimédiás naplózáshoz

via Diarium

A Diarium egy hagyományosabb stílusú digitális naplóalkalmazás. Platformok között átjárható, ami azt jelenti, hogy bárhol könnyen elindíthatja és folytathatja a naplót. Beágyazhat fotókat, videókat és hangjegyzeteket, és a rich text formázással személyre szabhatja bejegyzéseit. ?

A Diarium legjobb funkciói

Írj napi vagy heti naplót, és lapozz végig a korábbi bejegyzéseken!

Adj hozzá helyszíneket és címkéket, hogy térképen láthasd, hol jártál már.

Értesítést kaphat arról, hogy mit csinált ezen a napon az előző évben.

Személyre szabhatod a naplódat színekkel, betűtípusokkal, címkékkel és intelligens integrációkkal.

A Diarium korlátai

A Diarium inkább hasonlít egy hagyományos naplóra, mint más, modern, egyszerűsített változatok.

Nincs beépített szokás- vagy célkövetés, ezért erre a célra más alkalmazást érdemes választani.

A Diarium árai

Ingyenes

Lifetime Pro: 7,99 dollár

Diarium értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Grid Diary

A legjobb vizuális naplózáshoz

via Grid Diary

A Grid Diary egy modern, egyszerűsített módszer a naplóírás megkezdéséhez. Az alkalmazás reflektív kérdéseket és napló sablonokat használ, hogy hatékonyabbá tegye a folyamatot. Az egyedi rácsos formátum inspirálja Önt arra, hogy életének különböző aspektusait vegye figyelembe. ?

A Grid Diary legjobb funkciói

Lépj túl az írói blokkon egy irányított írási élmény segítségével!

Indítson több naplót egy alkalmazáson belül

Használja a beépített útmutatásokat a hála, a reflexió és a fejlődés elősegítésére.

Személyre szabhatod digitális naplódat matricákkal, beágyazott képekkel és szövegformázással.

A Grid Diary korlátai

Egyes felhasználók a hagyományos naplózás módszerét részesíthetik előnyben a rendszer egyedi megoldásaival szemben.

Nincs webes verzió, ezért az alkalmazás használatához Android- vagy iOS-eszközre, illetve Mac-re lesz szükséged.

A Grid Diary árai

Ingyenes

Fizetős: 2,99 USD/hó

A Grid Diary értékelései és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Legyen szervezett a legjobb digitális naplóalkalmazásokkal

A digitális naplózás könnyebb, mint valaha, és rengeteg alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek motiválnak és ösztönöznek a mindennapi életed rögzítésére. Akár a tudatosságra, a naplóírásra vagy a szokások nyomon követésére koncentrálsz, ebben a listában biztosan találsz olyan alkalmazást, amely megfelel a céljaidnak.

Vidd online naplódat a következő szintre a saját személyre szabott digitális termelékenységi rendszereddel, amikor ingyenesen kipróbálod a ClickUp alkalmazást.

Egy zavaró tényezőktől mentes, teljes funkcionalitású teret kapsz, ahol rögzítheted napi gondolataidat és érzéseidet, és ahol ezeket a gondolatokat tettekké alakíthatod. ✨