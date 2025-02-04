10 digitális naplóalkalmazás a 2025-ös bullet journalinghez

A naplózás gyakran hatékony módszer a megfigyeléseid rögzítésére, az erősségeid megértésére és az időbeli előrehaladásod mérésére. A digitális naplóalkalmazások segítségével könnyebb, mint valaha, hogy létrehozd és teljesen személyre szabd a digitális bullet journal (vagy bujo) élményedet.
Számtalan naplóalkalmazás és naplóalkalmazás-opció áll rendelkezésre, bármire is legyen szüksége. De ennyi választék közül hogyan tudja, melyik a megfelelő az Ön számára?
Ezzel az útmutatóval a legjobbakat kínáljuk Önnek, ha papírnaplóról digitális naplóalkalmazásra szeretne áttérni.
Találjuk meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő digitális bullet journal alkalmazást. ?️
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp (A legjobb a közös naplózáshoz)
- Day One (A legjobb a napi reflexiókhoz)
- Diaro (A legjobb adatvédelem és biztonság szempontjából)
- Reflectly (A legjobb hangulatkövetéshez)
- Five Minute Journal (A legjobb gyors naplózáshoz)
- Notion (A legjobb testreszabható napló sablonokhoz)
- Momento (A legjobb a közösségi média integrációhoz)
- Daylio (A legjobb hangulat- és tevékenységkövetéshez)
- Diarium (A legjobb multimédiás naplózáshoz)
- Grid Diary (A legjobb vizuális naplózáshoz)
Mit kell keresni egy digitális naplóalkalmazásban?
Bármely jegyzetelő alkalmazásban könnyű naplót kezdeni – csak egy üres oldalra van szükség. A naplóalkalmazások azonban funkcionalitást, könnyű használatot, időbeli nyomon követést és testreszabhatóságot kínálnak.
A legjobb naplóalkalmazások összehasonlításakor vegye figyelembe a következőket:
- Stílus: Tetszik az alkalmazás stílusa?
- Könnyű használat: A szoftver rendelkezik-e könnyen használható felülettel, amely lehetővé teszi a napi napló vagy más tartalom több eszközön történő vezetését?
- Funkciók: Ez a digitális naplóalkalmazás rendelkezik-e az összes szükséges ingyenes vagy prémium funkcióval?
- Árak: Van ingyenes verzió, és tartalmazza mindazt, amire szükségem van?
- Személyre szabás: Személyre szabhatom a napló megjelenését? Használhatok színeket, GIF-eket vagy matricákat, hogy még élvezetesebbé tegyem a használatát?
- Kompatibilitás: Mac-alkalmazásról van szó, vagy Android-eszközökkel is kompatibilis? Használható-e az iOS-alkalmazás mobil eszközökön (iPhone vagy iPad)? Csak az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban érhető el? Van-e webes vagy asztali verziója is?
- Adatvédelem: Az alkalmazás Touch ID vagy jelszóval védett?
Mindenki másra vágyik a digitális naplóalkalmazásában. Lehet, hogy Ön egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes felületet szeretne. Más felhasználók inkább a testreszabási lehetőségeket, színeket, digitális matricákat és jegyzeteket preferálják.
Bármelyik megközelítést is részesíted előnyben, biztosan találsz magadnak megfelelő naplóalkalmazást.
A 10 legjobb digitális naplóalkalmazás
Készen állsz arra, hogy javítsd digitális naplózásod élményét? Íme a legjobb, jelenleg elérhető alkalmazások listája.
Mindegyik biztonságos helyet kínál a napi jegyzetek írásához, ezért keresse meg azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek a naplózáshoz szükséges igényeinek.
1. ClickUp
A legjobb közös naplózáshoz
A ClickUp rendkívül hasznos eszköz a termelékenység, a projektmenedzsment és a projektdokumentáció rögzítése szempontjából. Emellett ideális hely a digitális napló számára is. A dokumentumok létrehozását és az előrehaladás nyomon követését megkönnyítő funkcióival természetesen alkalmas digitális tervezőalkalmazásként is.
Használja a ClickUp Docs funkcióit, mint például a rich text formázás, a képek beágyazása, a beágyazott oldalak és a könyvjelzők, hogy olyan digitális tervezési rendszert építsen, amely kiegészíti az írásmódját, és lehetővé teszi, hogy minden pillanatát rögzítse a napjának.
Használja a ClickUp AI-t a Docs-ban írási asszisztensként, hogy jegyzeteket hozzon létre vagy összefoglaljon digitális naplójában. Az íráson túl a ClickUp AI segítségével a feladatok és dokumentumok kontextusa alapján azonnal létrehozhat cselekvési elemeket és alfeladatokat.
Rendezze el az egyes naplóbejegyzéseket, címkékkel kategorizálja őket, és idővel építsen fel egy napi vagy heti bejegyzésekből álló könyvtárat. Döntse el, hogy megosztja-e bejegyzéseit, vagy magánnaplókat vezet, az egyes oldalakra vonatkozó adatvédelmi és megosztási beállítások segítségével.
A beépített Fókusz mód bekapcsolásával elkerülheti a figyelemelterelő tényezőket, vagy az időkövető funkcióval nyomon követheti, mennyi időt tölt naplóírásra, ami egy időgazdálkodási technika.
Ha gyors jegyzetet szeretnél hozzáadni, vagy a napló mellett teendőlistát vagy ellenőrzőlistát szeretnél készíteni, használd a ClickUp Notes alkalmazást. A jegyzetek bárhonnan könnyen elérhetők, így soha többé nem veszítheted el a post-it cetliket vagy a jegyzetfüzet bejegyzéseit.
A jegyzetfüzetbe írt bejegyzéseket pillanatok alatt nyomon követhető feladatokká alakíthatja, határidővel ellátva – ideális, ha nyomon szeretné követni a célok elérésének előrehaladását, motiválni szeretné magát a cselekvésre, vagy kezelni szeretné prioritásait.
A ClickUp nemcsak személyes naplózáshoz, hanem munkához is ideális. Használhatja folyamatok dokumentálására szolgáló szoftverként, hogy nyilvántartást vezessen az SOP-król és a használati útmutatókról.
Otthon, az irodában vagy útközben is megteheti a ClickUp segítségével. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre napi vagy heti naplót a ClickUp Docs alkalmazásban.
- Személyre szabhatod a naplóbejegyzéseket gazdag médiaelemekkel és szövegformázással.
- Szervezze gondolatai fejlécekkel, könyvjelzőkkel és címkékkel
- Keresd meg a korábbi naplóbejegyzéseket a címkék segítségével.
- A ClickUp mobilalkalmazással útközben is hozzáadhat bejegyzéseket a naplójához.
- Használja a ClickUp Goals és a ClickUp Tasks egyéb funkcióit, hogy digitális naplóját teljes értékű termelékenységi rendszerré alakítsa.
A ClickUp korlátai
- A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználóknak eltarthat egy ideig, mire teljesen személyre szabják a naplót a saját igényeiknek megfelelően.
- A ClickUp kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék személyre szabni a naplózás módját, de ez nem feltétlenül ideális megoldás azok számára, akik kész naplózási élményt szeretnének.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Day One
A legjobb a napi reflexiókhoz
A Day One magát „a legjobb naplóalkalmazásnak” nevezi. Az alkalmazás büszke díjnyertes, modern és minimalista kialakítására. A felhasználókat arra ösztönzi, hogy minden nap vezessenek naplót, és használják az alkalmazást visszatekintő eszközként, amelyben visszatérhetnek a korábbi napokhoz, hogy elgondolkodjanak rajtuk. ✏️
A Day One legjobb funkciói
- Fényképeket, rajzokat, hang- és videofájlokat is hozzáadhat a naplóbejegyzésekhez.
- Hozzon létre több naplót az alkalmazáson belül az életének különböző területeihez.
- Összpontosítson a biztonságra jelszavak, biometrikus biztonsági funkciók és végpontok közötti titkosítás segítségével.
- Automatikus biztonsági mentés, amelynek köszönhetően az adatok bármikor könnyen exportálhatók.
A Day One korlátai
- Az alkalmazás napi naplózáshoz készült, így azoknak a felhasználóknak, akik céljaikat vagy szokásaikat szeretnék nyomon követni, máshol kell keresniük.
- A Day One elsősorban iOS és Android alkalmazás, így a webes verzió még béta állapotban van.
A Day One árai
- Ingyenes
- Prémium: 2,92 USD/hó
Day One értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Diaro
A legjobb adatvédelem és biztonság szempontjából
A Diaro egy egyszerű digitális naplóalkalmazás, amely felhasználóbarát felületének köszönhetően elősegíti a naplóírás szokásának kialakítását. A felhasználók naplóbejegyzéseket adhatnak hozzá, jegyzeteket rendezhetnek, korábbi bejegyzéseket kereshetnek, és idővel egy oldalakból álló könyvtárat építhetnek fel. ?
A Diaro legjobb funkciói
- Szervezze napló- vagy naplóbejegyzéseit mappákkal és címkékkel
- Képeket és helyszíneket is hozzáadhat a naplóbejegyzésekhez.
- Több mint 30 nyelven kompatibilis
- Szinkronizálja a Diaro iOS vagy Android alkalmazást és a webes verziót a Dropbox segítségével.
A Diaro korlátai
- A Diaro alkalmazásban nem elérhető a szövegformázás, így nem használhatja a vastag, dőlt vagy aláhúzott betűket a jegyzetek személyre szabásához vagy kiemeléséhez.
- A felhasználók szerint az alkalmazáson belül csak egy napló lehet.
A Diaro árai
- Ingyenes
- Diaro Pro: 8,99 dollártól/hónap
Diaro értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Reflectly
A legjobb hangulatkövetéshez
A Reflectly „a világ első intelligens naplójának” nevezi magát, mivel a tudatosságra, a mentális egészségre és a hangulat nyomon követésére összpontosít. A felhasználók hozzáférhetnek napi naplóbejegyzésekhez, a haladás nyomon követéséhez, motiváló idézetekhez és napi kihívásokhoz.
Ha pedig digitális naplóalkalmazást szeretne bevezetni a munkahelyén, hamarosan elérhető lesz a Reflectly for Work. ?
A Reflectly legjobb funkciói
- Válaszolj a hangulatoddal és jóléteddel kapcsolatos napi kérdésekre.
- Inspirálódj az íráshoz a napi naplóbejegyzésekkel
- Olvasd el és gondold át a korábbi naplóbejegyzéseket!
- Kövesse nyomon hangulatát és szokásait az idő múlásával
A Reflectly korlátai
- Az alkalmazás erősen a tudatosságra összpontosít, ezért lehet, hogy nem a legjobb választás, ha hagyományos digitális naplóalkalmazást keres.
- A Reflectly csak az App Store-ban és a Google Play áruházban érhető el, webes vagy asztali verziója nincs.
Reflectly árak
- Ingyenes
- Reflectly Premium: 9,99 dollártól/hónap
Reflectly értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel.
A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kapsz a munkaterületen, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megmarad a munkaterület egészének kontextusa.
5. Ötperces napló
A legjobb gyors naplózáshoz
A Five Minute Journal alkalmazás a népszerű nyomtatott napló digitális változatát kínálja. Az ötlet az, hogy mindössze öt percet szánjon a naplóírásra és a nap folyamán felmerült gondolatainak rögzítésére.
Az alkalmazás segítségével ezek a rövid bejegyzések könnyen megírhatók a naplóíráshoz nyújtott útmutatások, napi emlékeztetők, inspiráló idézetek és heti kihívások segítségével, amelyek motiválják Önt. ?
A Five Minute Journal legjobb funkciói
- Használja az útmutatót, hogy egyszerűbbé tegye a naplózás élményét.
- Navigálj az idővonal vagy a naptár nézet segítségével
- Kövesse nyomon az előrehaladását és a mintákat
- A Five Minute Journal egy privát naplóalkalmazás, biztonságos jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel.
A Five Minute Journal korlátai
- A Five Minute Journal alkalmazásnak nincs webes vagy asztali verziója, ezért a felhasználóknak iOS vagy Android eszközön kell naplót vezetniük.
- Bár létezik ingyenes verzió is, a felhasználóknak fizetős csomagra van szükségük ahhoz, hogy képeket vagy videókat adhassanak hozzá a napi naplóbejegyzésekhez.
A Five Minute Journal ára
- Ingyenes
- Prémium: 9,99 dollártól/hónap
Ötperces napló értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Notion
A legjobb testreszabható napló sablonokhoz
A Notion egy digitális munkaterület és tervezőalkalmazás, amely több napló- és szokáskövető sablonnal rendelkezik, így könnyen elkészítheti saját naplóját. Akár gondolatokat és érzéseket, akár fontos ötleteket gyűjt, ez a remek naplóalkalmazás egyszerű szövegalapú rendszert használ, így adatbázisokkal átfogóbb rendszert hozhat létre, amelyben nyomon követheti bejegyzéseinek vagy feladataik előrehaladását az idő múlásával. ?
A Notion legjobb funkciói
- Kezdje egy üres oldallal, vagy használjon bullet journal sablont a napló beállításához.
- Személyre szabhatja a naplózást színekkel, képekkel, fejlécokkal, adatbázisokkal és beágyazott funkciókkal.
- Rendezze fotóit, videóit és egyéb emlékeztetőit a mindennapi életéből és nyaralásairól.
- Több napló létrehozása egy munkaterületen belül
- AI-funkciók, amelyek segítenek összefoglalni a naplóbejegyzéseket, javaslatokat adni és még sok mást.
A Notion korlátai
- A Notion inkább szövegszerkesztő eszköznek tűnik, mint naplóalkalmazásnak, ami vizuálisan nem feltétlenül vonzó a személyes naplót írók számára.
- Egyes felhasználók eleinte túl soknak találhatják a Notion funkcióinak sokaságát.
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
7. Momento
A legjobb a közösségi média integrációhoz
A Momento egy iOS-exkluzív digitális naplóalkalmazás, amely ösztönzi a napi naplóírást és automatikusan összegyűjti a közösségi média alkalmazások tartalmát. A Momento feedeket használ, hogy tartalmakat szedjen össze olyan alkalmazásokból, mint az Instagram, a Spotify vagy a Goodreads, és így segítsen Önnek pillanatok alatt képet festeni az életéről. ?️
A Momento legjobb funkciói
- Rendezze el összes naplóbejegyzését és emlékeit egy helyen
- A közösségi hálózatok és szórakoztató alkalmazások feedjeinek integrálásával teljesebb képet kaphat minden napról.
- Válassza ki, hogy mely pillanatokat szeretné megosztani másokkal
- Keress rá a korábbi naplóbejegyzésekre, és gondold át őket!
A Momento korlátai
- A Momento csak iOS-en érhető el, így Androidon, weben vagy asztali számítógépen nem használható.
- A továbbfejlesztett biztonsági funkciók, mint például a jelszavak vagy a Touch ID, a Momento alkalmazás fizetős kiegészítői.
Momento árak
- Ingyenes
- Prémium: 14,99 dollártól/hónap
Momento értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Daylio
A legjobb hangulat- és tevékenységkövetéshez
A Daylio önmagát önellátó digitális bullet journal alkalmazásként hirdeti, amelynek középpontjában a hangulat, a boldogság és a célok nyomon követése áll. A felhasználóknak ki kell választaniuk a hangulatukat, le kell írniuk a napjukat, és meg kell határoznia azokat a célokat, amelyeket idővel mérni tudnak. ?
A Daylio legjobb funkciói
- Vegyen részt az önápolásban és a tudatosságban, miközben naplót vezet a beépített hangulatkövetővel.
- Vizualizálja hangulatát és előrehaladását az idő múlásával vonzó naptárnézetekkel.
- Szerezzen fejlett statisztikákat, és kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását az idő múlásával.
- Személyre szabhatja az élményt különböző színű témákkal.
A Daylio korlátai
- A naplóalkalmazás elsősorban a tudatosság és az önellátás céljára szolgál, ezért nem alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik standard digitális bullet journal alkalmazásokat keresnek.
- A Daylio nem érhető el asztali vagy böngészőalkalmazásként, ezért iOS vagy Android eszközön kell használnia.
Daylio árak
- Ingyenes
- Prémium: 4,99 USD/hó
Daylio értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Diarium
A legjobb multimédiás naplózáshoz
A Diarium egy hagyományosabb stílusú digitális naplóalkalmazás. Platformok között átjárható, ami azt jelenti, hogy bárhol könnyen elindíthatja és folytathatja a naplót. Beágyazhat fotókat, videókat és hangjegyzeteket, és a rich text formázással személyre szabhatja bejegyzéseit. ?
A Diarium legjobb funkciói
- Írj napi vagy heti naplót, és lapozz végig a korábbi bejegyzéseken!
- Adj hozzá helyszíneket és címkéket, hogy térképen láthasd, hol jártál már.
- Értesítést kaphat arról, hogy mit csinált ezen a napon az előző évben.
- Személyre szabhatod a naplódat színekkel, betűtípusokkal, címkékkel és intelligens integrációkkal.
A Diarium korlátai
- A Diarium inkább hasonlít egy hagyományos naplóra, mint más, modern, egyszerűsített változatok.
- Nincs beépített szokás- vagy célkövetés, ezért erre a célra más alkalmazást érdemes választani.
A Diarium árai
- Ingyenes
- Lifetime Pro: 7,99 dollár
Diarium értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Grid Diary
A legjobb vizuális naplózáshoz
A Grid Diary egy modern, egyszerűsített módszer a naplóírás megkezdéséhez. Az alkalmazás reflektív kérdéseket és napló sablonokat használ, hogy hatékonyabbá tegye a folyamatot. Az egyedi rácsos formátum inspirálja Önt arra, hogy életének különböző aspektusait vegye figyelembe. ?
A Grid Diary legjobb funkciói
- Lépj túl az írói blokkon egy irányított írási élmény segítségével!
- Indítson több naplót egy alkalmazáson belül
- Használja a beépített útmutatásokat a hála, a reflexió és a fejlődés elősegítésére.
- Személyre szabhatod digitális naplódat matricákkal, beágyazott képekkel és szövegformázással.
A Grid Diary korlátai
- Egyes felhasználók a hagyományos naplózás módszerét részesíthetik előnyben a rendszer egyedi megoldásaival szemben.
- Nincs webes verzió, ezért az alkalmazás használatához Android- vagy iOS-eszközre, illetve Mac-re lesz szükséged.
A Grid Diary árai
- Ingyenes
- Fizetős: 2,99 USD/hó
A Grid Diary értékelései és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Legyen szervezett a legjobb digitális naplóalkalmazásokkal
A digitális naplózás könnyebb, mint valaha, és rengeteg alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek motiválnak és ösztönöznek a mindennapi életed rögzítésére. Akár a tudatosságra, a naplóírásra vagy a szokások nyomon követésére koncentrálsz, ebben a listában biztosan találsz olyan alkalmazást, amely megfelel a céljaidnak.
Vidd online naplódat a következő szintre a saját személyre szabott digitális termelékenységi rendszereddel, amikor ingyenesen kipróbálod a ClickUp alkalmazást.
Egy zavaró tényezőktől mentes, teljes funkcionalitású teret kapsz, ahol rögzítheted napi gondolataidat és érzéseidet, és ahol ezeket a gondolatokat tettekké alakíthatod. ✨