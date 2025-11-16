A legjobb Miro ügyfélút sablonok az UX vizualizálásához

Gondolkodott már azon, hogy miért állítják a legtöbb vállalat, hogy az ügyfelek igényeinek megértése a legfontosabb prioritásuk, mégis nehezen tudják pontosan meghatározni, hogy a felhasználók hol lépnek ki?

A probléma nem az adatok hiánya, hanem a tisztázatlanság. Végzett ügyfélinterjúkat, gyűjtött visszajelzéseket és azonosította a problémás pontokat. De vizuális ügyfélút-térkép nélkül ezek az információk szétszórtan maradnak a táblázatokban és az e-mailek között.

Pontosan ezért fordulnak a csapatok a Miro ügyfélút sablonjaihoz. Ahelyett, hogy vitatkoznának arról, hogy milyen az ügyfélélmény, ezek a sablonok lehetővé teszik annak feltérképezését – az érzelmekkel, érintési pontokkal és azokkal a kritikus pillanatokkal együtt, amikor a felhasználók vagy konvertálnak, vagy elhagyják a webhelyet.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb Miro ügyfélút sablonokat, és megosztunk néhány ingyenes ClickUp sablont is.

👀 Tudta? A ClearVoice felmérése szerint a vállalatok körülbelül 48%-a rendelkezik valamilyen formájú ügyfél- vagy vásárlói útvonal-térképpel. Azonban csak 43%-uk validálta ezeket a térképeket valós adatokkal, például CRM-rekordokkal vagy értékesítési mutatókkal. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb útvonal-térkép inkább feltételezéseken, mint tényekön alapul.

Ügyfélút sablonok áttekintése

Itt találja a blogban szereplő összes sablon áttekintését:

Mi teszi jóvá a Miro ügyfélút sablonokat?

Amikor ügyfélút sablont választ a Miroban, tartsa szem előtt ezeket a szempontokat, hogy ne pazarolja az idejét a nem megfelelő sablonra: 👇

Egyértelműség: Válasszon olyan sablont, amely egyértelműen bemutatja az utazás minden szakaszát, hogy nyomon követhesse, hogyan halad a felhasználó a tudatosságtól a döntésig.

Testreszabás: Győződjön meg arról, hogy a sablon könnyen szerkeszthető, például több érintési pont hozzáadásával vagy lépések kivágásával, így az Ön termékéhez vagy szolgáltatásához igazodik, és nem fordítva.

UX fókusz: Válasszon olyan sablont, amely nemcsak az üzleti célokat, hanem a felhasználói igényeket, frusztrációkat és érzelmeket is kiemeli. Így a feltérképezés középpontjában a valódi élmények javítása áll.

Alkalmazkodóképesség: Keressen olyan sablont, amely több iparágban is használható. Illeszkednie kell az alkalmazás regisztrációs folyamatához, az online fizetéshez, vagy akár a bolti szolgáltatásokhoz is.

Előre elkészített szakaszok: Válasszon olyan sablonokat, amelyek előre elkészített területeket tartalmaznak a személyiségek, célok, érintkezési pontok és csatornák számára.

Együttműködés: Ellenőrizze, hogy a sablon lehetővé teszi-e a csapatának a valós idejű szerkesztést, megjegyzések hozzáadását és zavartalan közreműködést.

Ingyenes Miro ügyfélút sablonok

Minden felhasználói útvonal-sablon úgy lett kialakítva, hogy ösztönözze az együttműködést, egyszerűsítse a feltérképezést, és világos képet adjon csapatának a teljes ügyfélélményről. Fedezzük fel őket együtt:

1. Viselkedés-tervezési térkép (út) sablon

A Miro Behaviour Design Mapping (Journey) Template sablonja az ügyfélút egy kis részére összpontosít. Egy adott cselekvésre vagy viselkedésre irányul, amelyet a felhasználóktól elvár. Ezt követően a COM-B modell (képesség, lehetőség, motiváció → viselkedés) segítségével visszamenőlegesen elemezheti azt a cselekvést, hogy meglássa, mi segíti vagy gátolja a felhasználókat abban, hogy azt végrehajtsák. Ezzel a feltérképezéssel könnyebb azonosítani, hol merülnek fel problémák, majd ötleteket gyűjteni arra, hogyan lehetne azokat kiküszöbölni vagy okosan, szándékosan kihasználni.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Térképezze fel a szakaszokat, a tevékenységeket és a problémás pontokat, hogy pontosan lássa, hol akadtak el a felhasználók.

Brainstormingozzon beavatkozási stratégiákról közvetlenül a táblán, az egyes súrlódási pontokhoz vagy akadályokhoz kapcsolódóan.

Helyezze ezt a mikro-utazást egy magasabb szintű térképre, hogy összhangba kerüljön az általánosabb UX-folyamatokkal.

✅ Ideális: UX-kutatók és termékfejlesztő csapatok számára, akik az onboarding vagy a fizetési folyamatokat újratervezik, és szeretnék feltárni azokat a viselkedési akadályokat, amelyek megakadályozzák a felhasználókat a legfontosabb műveletek végrehajtásában.

💡 Profi tipp: Az ügyfélút térképének minden szakaszában (tudatosság → mérlegelés → vásárlás → megtartás → hűség) végezzen egy gyors COM-B ellenőrzést. Használjon zöld/sárga/piros jelölőket a C-O-M-hoz. Ez pontosan megmutatja, miért történnek a lemorzsolódások, és mit kell először kijavítani. Például az ügyfelek tudhatják, hogyan kell felhasználni egy kupont (képesség), de ha a fizetési átjáró folyamatosan meghibásodik (lehetőség), vagy nem bíznak teljesen a webhelyében a kártyaadataik megadásával kapcsolatban (motiváció), akkor is el fogják hagyni a vásárlást.

2. Az ügyfélút sablon

Ha átfogó képet szeretne kapni arról, hogy az ügyfelek hogyan kapcsolódnak az üzleti tevékenységéhez a különböző érintkezési pontokon, a Miro ügyfélút sablon mindent bemutat. Ezzel könnyen megfogalmazhatja az ügyfelek cselekedeteit, feltérképezheti az előnyöket és hátrányokat, és rögzítheti az ügyfelek érzelmi hangulatát az egész folyamat során. Használhatja kezdőcsomagként, hogy összehangolja a csapatokat a valódi ügyfélélményt illetően, az első kapcsolatfelvételtől a hosszú távú hűségig.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vezesse csapatát egy strukturált „Keret, cselekvés, érzés” folyamaton keresztül, hogy rögzítse a cselekvéseket, érintési pontokat és érzelmeket.

Végezzen el kész workshopokat, amelyek 90–120 perc alatt elvégezhetők, világos, lépésről lépésre megadott utasításokkal.

Testreszabhatja a sablont saját márkájával, offline nyomtatási formátumokkal vagy további R Sprint tevékenységekkel.

✅ Ideális: Termékmenedzserek és UX-csapatok számára, akik felfedező vagy összehangoló workshopokat tartanak, és strukturált módszert keresnek az ügyfélút teljes folyamatának rögzítésére és az érdekelt felek számára történő bemutatására.

🎁 Bónusz: A Zendesk ügyfélélmény (CX) trendekről szóló jelentése szerint az AI-alapú ügyfélélményt alkalmazó márkák 22%-kal magasabb ügyfélmegtartási arányt és 49%-kal több keresztértékesítési lehetőséget tapasztalnak. Az ügyfélút-térképek segítenek azonosítani a problémás pontokat, de az igazi előny akkor jelentkezik, ha ezeket a térképeket összekapcsolja a tényleges munkakörnyezetével. Itt jön be a ClickUp Brain. Egyesíti a feladatokat, jegyzeteket, csevegéseket, CRM-adatokat és összekapcsolja az ügyfelek visszajelzéseit. A Brain segítségével bármely ügyfélút-térképet felvehet, és megjegyzéseket fűzhet hozzá a „személyre szabható pillanatokhoz”. A Brain elemzi a visszajelzéseket és a csapat megjegyzéseit, hogy megjelölje azokat a kapcsolódási pontokat, ahol egy személyre szabott üzenet, termékajánlás vagy támogatási intézkedés a legnagyobb hatást érheti el. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy személyre szabottá tegye ügyfélút-térképét.

3. Történetábrázolási sablon

A Miro Story Mapping Template célja, hogy egy nagy termékötletet kisebb, kezelhető lépésekre bontson, amelyeket a csapata ténylegesen végre tud hajtani. Ahelyett, hogy egyből a fejlesztésbe ugrana, ez a sablon segít a csapatoknak feltérképezni, kik a felhasználók, milyen cselekvéseket hajtanak végre és milyen feltételezéseket tesznek, így a nagyobb kép is világossá válik.

Teresa Torres Continuous Discovery Habits című könyve alapján ez a megközelítés segít abban, hogy a homályos funkciókérések strukturált felhasználói történetekké alakuljanak, amelyeket magabiztosan rangsorolhat és kockázatmentessé tehet.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Készítsen feltételezéseket közvetlenül a történet térképéből, hogy korán felfedje a kockázatokat

Értékelje ezeket a feltételezéseket azáltal, hogy összehasonlítja azok fontosságát a rendelkezésre álló bizonyítékokkal.

Könnyítse meg a termékekkel kapcsolatos döntéshozatalt azáltal, hogy csapatát a legnagyobb értéket képviselő változások felé irányítja.

✅ Ideális: Termékmenedzserek, UX-tervezők és agilis csapatok számára, akiknek a fejlesztés megkezdése előtt a vásárlói igényeket megvalósítható történetekké kell alakítaniuk.

💡 Profi tipp: Ne csak térképezze fel a történeteket, hanem kövesse nyomon őket élőben is. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy megnézze, melyik felhasználói történet halad előre, melyik feltételezés nem lett még tesztelve, és hol halmozódnak a kockázatok. Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy teljes áttekintést kapjon az ügyfélút térképéről. Párosítsa a ClickUp Brain alkalmazással, hogy azonnal összefoglalja az interjúkat, feltárja az információkat, és a nyers jegyzeteket hasznosítható történetekké alakítsa. Együttesen intelligens és önfrissülő utazási térképeket hoznak létre.

4. Storyboard az ügyfélút sablonhoz

Ha gyakorlati módon szeretné felfedezni az ügyfélútvonalat, akkor a Miro Storyboard for Customer Journey Template kiváló választás. Segít felvázolni az egész narratívát arról, hogy az ügyfél mit lát, mit érez és mit csinál minden egyes szakaszban.

Az első hirdetéstől a vásárlás utáni követő e-mailig ez a sablon vizuális történettá alakítja az utazást, ahol az érzelmek, cselekvések és problémás pontok jelenetről jelenetre bontakoznak ki, segítve a csapatokat a hiányosságok és a fejlesztési lehetőségek felismerésében.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg az ügyfélszemélyiségeket demográfiai adatok, igények és problémás pontok alapján, mielőtt feltérképezné az utazást.

Bontsa le az utazást egyértelmű szakaszokra, mint például a tudatosság, a mérlegelés, a vásárlás, a szállítás és a vásárlás utáni szakasz.

Rögzítse az érzelmeket, érintési pontokat és ügyfélcselekvéseket minden szakaszban a mélyebb betekintés érdekében

Emelje ki a lehetőségeket és a frusztrációkat, hogy irányt mutasson a termék, szolgáltatás vagy kommunikáció fejlesztéséhez.

✅ Ideális: Marketingstratégák, UX-kutatók és ügyfélsiker-csapatok számára, akiknek részletes áttekintésre van szükségük a teljes ügyféléletciklusról, hogy javítsák az elégedettséget és hosszú távú lojalitást építsenek ki.

5. Ügyfélút-sablon

A fogyasztók 70%-a azt állítja, hogy rossz ügyfélélmény esetén átállna a versenytárshoz. Ezért az ügyfélút feltérképezése nem csupán tervezési feladat, hanem inkább a versenyképesség megőrzéséhez szükséges túlélési készség.

A Miro ügyfélút-sablon segít vizualizálni, hogy az ügyfelek mit látnak és mit tesznek az egyes érintkezési pontokon, valamint azokat a háttérfolyamatokat, amelyek ezeket a pillanatokat lehetővé teszik. Olyan tényezők beépítésével, mint a fenntarthatóság és a hosszú távú hatások, segít túllépni az egyszerű út lépésein, és azonosítani, mi örvendezteti meg az ügyfeleket, hol vannak súrlódások, és hol vannak a fejlesztési lehetőségek.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használjon kettős úszósávokat, hogy egymás mellett hasonlítsa össze az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységeket és a belső támogatási folyamatokat.

Kövesse nyomon az érzelmi hullámvölgyeket az ügyfélút során a beépített érzelem-térképezés segítségével

Exportálja a táblát megosztható vászonként workshopokhoz, kutatási üléseken vagy az érdekelt felek általi felülvizsgálatokhoz.

✅ Ideális: UX-tervezők, szolgáltatástervezők és termékmenedzserek számára, akik kapcsolatot szeretnének teremteni az ügyfélélmény, a belső munkafolyamatok és a fenntartható üzleti növekedés között.

📮 ClickUp Insight: Adataink szerint a szakemberek közel 40%-a érzi úgy, hogy minden megbeszélés után nyomást kell gyakorolnia a teendők nyomon követésére. Kimerítő feladat a lendület fenntartása. A ClickUp segítségével elkerülheti a találkozó utáni zűrzavart, különösen a hosszú felhasználói interjúk után. Automatikusan alakítsa a találkozó jegyzeteket cselekvési tételekké, ossza ki a feladatokat valós időben, és tartsa mindenki figyelmét a célra – anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania. Hagyja, hogy a munkafolyamatok kezeljék a nyomon követést, így Ön a nagy képre koncentrálhat.

6. Fly UX ügyfélút-sablon

A repülőjegy foglalása önmagában is egy mini utazásnak tűnhet, a légitársaságok weboldalainak keresésétől a jegy végleges kifizetéséig. A Miro Fly UX ügyfélút-sablon eredetileg egy UX Design tanúsítás részeként készült, és lépésről lépésre ábrázolja ezt a folyamatot.

Tiszta, minimalista elrendezést használ, amely kiemeli a célokat, a viselkedést, a kontextust, a problémás pontokat és még a valódi felhasználói véleményeket is. Bár légitársaságok használhatósági tesztjein alapul, rugalmas kialakítása miatt szinte bármely iparágban könnyen alkalmazható, ahol részletes ügyfélútvonalakat szeretnének feltérképezni.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A előre strukturált utazási szakaszok segítségével vizualizálja a foglalás és a fizetés teljes folyamatát.

Építsd be a valódi használhatósági teszt eredményeit és az ügyfelek véleményét, hogy a térkép bizonyítékokon alapuljon.

Testreszabhatja a betűtípusokat, színeket és címkéket, hogy az utazási térképet különböző iparágakhoz vagy felhasználási esetekhez igazítsa.

✅ Ideális: UX-kutatók, termékfejlesztő csapatok és szolgáltatástervezők számára, akik utazási, e-kereskedelmi vagy szolgáltatóiparban dolgoznak, és gyakorlati, kutatásokon alapuló sablonra van szükségük a felhasználói folyamatok elemzéséhez és fejlesztéséhez.

📌 Tudta? A Baymard Institute kutatása szerint a fizetési folyamatok űrlapjainak tervezésének javítása, például a mezők számának csökkentése, átlagosan 35%-kal növelheti az e-kereskedelmi konverziós arányokat. Az olyan foglalási folyamatoknál, mint a repülőjegyek vásárlása, ahol hosszú űrlapok és több lépés jellemző, a kis UX-módosítások nagy különbséget jelenthetnek abban, hogy hány ügyfél végzi el a folyamatot.

7. Felhasználói útvonal térképészeti műhely sablon

Néha a legjobb módszer a felhasználók megértésére az, ha összehívja a csapatát, és közösen térképezik fel az utazást. A Miro User Journey Mapping Workshop Template (Felhasználói utazás térképezési műhely sablon) egy kész, több mint 90 perces műhelymunka-folyamatot kínál, amely strukturált és produktív munkát biztosít.

Ezzel a segítségével együttműködő környezetben vezetheti csapatát a személyiségek meghatározásán, a célok kitűzésén, a legfontosabb lépések feltérképezésén és a lehetőségek feltárásán keresztül. A szétszórt post-it cetlik és félig kidolgozott ötletek helyett egy világos, mindenki által elfogadott és megvalósítható utazási térképpel távozik.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Végezzen el egy kész workshopot nyolc irányított lépésben, a bevezetéstől a lezárásig.

Segítse elő a személyiségépítést és az empátia gyakorlatokat, hogy feltárja a felhasználók céljait és problémáit

Vonja be a többfunkciós csapatokat a brainstormingba, a feltérképezésbe és a lehetőségek megvitatásába

Összegezze az információkat egy világos, megvalósítható útvonal-térképen, amely segít a tervezési döntések meghozatalában.

✅ Ideális: UX-facilitátorok, tervezési vezetők és termékcsapatok számára, akiknek gyakorlati, együttműködésen alapuló módszerre van szükségük az érdekelt felek összehangolásához és átfogó utazási térképek valós idejű létrehozásához.

8. Az ügyfél hangja sablon

Az ügyfelek 37%-a úgy véli, hogy a felmérésekben megadott visszajelzéseiket nem értékelik és nem veszik komolyan, ami minden márka számára nagy kockázatot jelent. A Miro Voice of the Customer Template (Ügyfélhang sablon) segít megszüntetni ezt a hiányosságot azáltal, hogy szisztematikus, átlátható módon rögzíti a visszajelzéseket, így az ügyfelek tudják, hogy véleményük számít.

Ez a sablon a bevitt adatokat egyértelmű kategóriákba rendezi, így könnyebb megtalálni a mintákat és azok alapján cselekedni. Az adatok gyűjtésén túlmenően biztosítja, hogy a visszajelzések valódi változásokat eredményezzenek. Az információkat olyan témákba csoportosítva, mint a szükségletek, a frusztrációk és a lehetőségek, a csapatok validálhatják az ügyfélút térképeket, finomíthatják az érintési pontokat, és a feltételezések helyett a bizonyítékokra épülő élményeket tervezhetnek.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyűjtse össze az ügyfelek megjegyzéseit, a felmérések eredményeit vagy a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket közvetlenül egy áttekinthető táblázatba.

Elemezze a visszajelzéseket közösen, hogy megtalálja a visszatérő mintákat vagy hiányosságokat a kínálatában

Kössön össze betekintéseket a vásárlói személyiségekkel és az ügyfélút térképekkel, hogy gazdagabbá tegye az általánosabb UX-kutatást.

✅ Ideális: UX-kutatók, termékmenedzserek és marketingcsapatok számára, akik a tervezési és üzleti döntéseiket inkább hiteles ügyfél-visszajelzésekre, mint feltételezésekre szeretnék alapozni

⚡ Sablonarchívum: Párosítsa az ügyfélút sablonokat a visszajelzési űrlap sablonokkal, hogy lássa mind az ügyfelek által bejárt utat, mind az általuk adott visszajelzéseket. A leghatékonyabban így működnek: Mielőtt jelentős UX-változásokat hajtana végre, győződjön meg arról, hogy a döntések az ügyfelek visszajelzésein alapulnak.

Miután feltérképezte az utazásokat, hogy megerősítse, hogy a problémás pontok és az érzelmek tükrözik-e a tényleges ügyfélélményeket

Termékbevezetések során, hogy összegyűjtsd az első benyomásokat és felismerd a korai problémákat

Az onboarding utáni vagy támogatási interakciók az elégedettség mérésére és a kapcsolódási pontok javítására

9. Ügyfél-érintkezési pontok térképe sablon

Minden ügyfél-interakció nyomot hagy, legyen az egy gyors hirdetésmegjelenítés, egy csevegés az ügyfélszolgálattal vagy a fizetési folyamat. A Miro Ügyfél-érintkezési pontok térkép sablon segít rendezni ezeket az interakciókat, így láthatja, mely érintkezési pontok működnek zökkenőmentesen, és melyeket kell javítani.

A tágabb utazási térképektől eltérően ez a sablon azokra a konkrét csatornákra és lépésekre fókuszál, ahol az ügyfelek találkoznak a márkájával, így könnyebb prioritást rendelni azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek közvetlenül alakítják az ügyfelek élményét.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Térképezze fel az összes ügyfél-érintkezési pontot a vásárlás különböző fázisaiban, például a vásárlás előtt, a vásárlás során és a vásárlás után.

Világos vizuális ábrázolással emelje ki, mi működik és mi nem, így a felhasználók érzelmei könnyebben olvashatók lesznek.

Több ügyfélútvonalat rétegezve láthatja, hogy a különböző személyiségek hogyan interagálnak a márkájával.

Exportálja vagy mutassa be a térképet, hogy a csapatok egyeztessék, mely érintési pontokat kell először optimalizálni

✅ Ideális: UX-tervezők, marketingesek és ügyfélsiker-csapatok számára, akik részletesen szeretnék elemezni az érintési pontokat, és minden csatornán egységes élményt szeretnének teremteni.

10. Ügyfél-megfigyelő sablon

A kiváló ügyfélélmény kiváló betekintéseken alapul, és a Miro Customer Insights Tracker Template biztosítja, hogy ezeket soha ne veszítse el. Központi csomópontként működik, ahol minden ügyfél-visszajelzés, felmérési válasz, használhatósági megállapítás és funkciókérés összegyűjtésre kerül. Ezeket aztán rendszerezni, címkézni lehet, és tovább alakítani olyan betekintésekké, amelyek iránymutatásul szolgálnak a termékekkel kapcsolatos döntésekhez. Ezzel a sablonnal strukturált képet kap, amelyből könnyen látható, hogy mi a legfontosabb az ügyfelei számára, és hogyan kell cselekedni ennek alapján.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rendszeresen gyűjtsön betekintést interjúkból, támogatási jegyekből, felmérésekből és kutatási ülésekről.

Címkézze és kategorizálja a visszajelzéseket téma, sürgősség vagy ügyféltípus szerint a könnyű szűrés érdekében

A Miro Tables szűrési és rendezési funkcióival gyorsan feltárhatja a mintákat, és vizualizálhatja az eredményeket.

Ossza meg a megállapításokat valós időben a csapatok között, hogy a termék, a tervezés és a támogatás összhangban maradjon

✅ Ideális: Termékmenedzserek, UX-kutatók és ügyfélsiker-csapatok számára, akik szeretnék központosítani a visszajelzéseket, összekapcsolni az ügyféladatok közötti összefüggéseket és bizonyítékokon alapuló termékdöntéseket hozni.

⚡ Sablonarchívum: Az ügyfelekről szóló betekintések megszerzése csak a munka fele. A másik fele annak biztosítása, hogy az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok következetesen cselekedjenek ezek alapján. Ehhez szilárd CRM-beállításra van szükség. Ahelyett, hogy ezt manuálisan végezné, időt takaríthat meg a CRM beállításával, amelyhez kész sablonok állnak rendelkezésre a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok és az üzletek hatékonyabb kezeléséhez. Az értékesítési folyamatoktól az ügyfelek nyomon követéséig, ezek az ingyenes CRM-sablonok előnyt biztosítanak csapatának a strukturált, skálázható munkafolyamatok kialakításában.

A Miro korlátai

Bár az emberek dicsérik a Miro-t az együttműködési lehetőségek, a sablonok és a vizuális gazdagság miatt, a felhasználóknak vannak visszatérő aggályaik. Ezek a legfontosabb korlátozások, amelyek gyakran felbukkannak a véleményekben:

A teljesítmény romlik a nagy táblákon: A felhasználók gyakran szembesülnek lassú betöltéssel, késéssel és navigációs problémákkal, amikor a táblák tele vannak keretekkel, képekkel vagy részletes tartalommal.

A keresési, kiválasztási és exportálási funkciók korlátozottak: Nehéz megtalálni a konkrét tartalmakat, és a kiválasztott keretek exportálása vagy az elemek pontos másolása korlátozott.

A fejlett eszközök megtanulása nehéz: Az egyszerű feladatok könnyűek, de a felhasználók szerint a fejlett munkafolyamatok, integrációk vagy AI-funkciók elsajátítása és megértése időbe telik.

Verziókezelés és szervezési korlátozások: Az elágazások és a robusztus verziókezelés hiánya megnehezíti a változások nyomon követését anélkül, hogy a táblákat duplikálnák.

Stabilitás/offline hozzáférés és biztonsági mentés: A felhasználók attól tartanak, hogy a betöltési problémák vagy az offline funkciók hiánya miatt elveszítik munkájukat, ezért erősebb biztonsági mentési lehetőségeket szeretnének.

Alternatív Miro ügyfélút sablonok

Az ügyfelei tapasztalatai nem lehetnek megoldhatatlan rejtélyek. De ha az ügyfélinterjúkból származó visszajelzések a Notionban vannak, a felhasználói útvonal térképe a Miroban van eltemetve, és a teendők e-mailekben vannak szétszórva, akkor vakon repül.

A ClickUp megváltoztatja ezt. Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot. Az ügyfélútvonalat közvetlenül összekapcsolhatja a projektekkel, feladatokkal, mérföldkövekkel és csapatcélokkal ugyanazon a munkaterületen belül. Megtalálta a bevezetés során felmerülő súrlódási pontot? Alakítsa azt feladattá. Visszaesést észlel az ügyfélinterjúk után? Rendelje hozzá a tervezéshez – ugyanazon a munkaterületen. Így a ClickUp megszünteti a munkaterületek szétszóródását, 100%-os kontextust biztosít, és egyetlen helyet kínál az emberek és az ügynökök együttműködéséhez.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 sablonból álló könyvtárral rendelkezik, amelyek közül választhat. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb ClickUp ügyfélút sablonokat, amelyeket azonnal használatba vehet a Miro tábláinak okosabb alternatíváiként.

Minden sablon úgy lett kialakítva, hogy a feltérképezés együttműködőbb és könnyebben megvalósítható legyen. Kezdjük!

1. ClickUp ügyfélút-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélút-sablon segítségével lépésről lépésre vizualizálhatja ügyfelei élményét.

A jelentőségteljes élmények megteremtésének középpontjában az áll, hogy megértsük, hogyan interagálnak az ügyfelek a márkáddal. A ClickUp ügyfélút-sablon strukturált és megvalósíthatóvá teszi ezt a folyamatot. Az ügyfélutat tudatosság, mérlegelés és konverzió szakaszokra bontja. Minden szakaszban útmutatásokat kínál az ügyfélakciók, érintési pontok, élmények és megoldások feltérképezéséhez. A beépített rugalmasságnak köszönhetően linkekkel, jegyzetekkel vagy integrált eszközökkel gazdagíthatja a felhasználói élménytérképet, így biztosítva, hogy az zökkenőmentesen illeszkedjen csapata munkafolyamataiba, miközben az egész életciklus átlátható és nyomon követhető marad.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Rögzítse, mit éreznek, mivel küzdenek és mit várnak az ügyfelek az egyes szakaszokban, hogy jobban kielégíthesse igényeiket.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást , hogy a marketing-, értékesítési és termékfejlesztési csapatokat ugyanazon vizuális keretrendszerbe vonja be.

Csatlakoztassa a dokumentumokat, webhelyeket vagy tervezési fájlokat közvetlenül az érintési pontokhoz, hogy a csapatok a táblát elhagyása nélkül is rendelkezzenek a kontextussal.

Fordítsa a megszerzett betekintéseket élesebb üzenetekké és felhasználói élményekké, amelyek valós interakciókon alapulnak.

✅ Ideális: Ügyfélélmény-menedzserek, marketingcsapatok és stratégák számára, akik teljes körű utazási áttekintés révén szeretnék finomítani az ügyfélkapcsolatokat és javítani a lojalitást.

💡 Profi tipp: Az utazási térképek akkor a leghatékonyabbak, ha mindenki láthatja és közösen alakíthatja őket. A ClickUp Whiteboards funkciójával csapata valós időben, vizuálisan együttműködhet, jegyzeteket hozzáadhat, kapcsolatokat rajzolhat és feladatokat kapcsolhat össze közvetlenül a tábláról. Ez egy rugalmas tér, ahol a marketing-, értékesítési és termékcsapatok könnyedén összehangolhatják az ügyfelekkel kapcsolatos betekintéseket. Nézze meg itt, hogyan működnek a ClickUp Whiteboards:

2. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói történet-térkép sablonjával összehangolhatja az egész csapatot a felhasználók számára legfontosabb dolgok körül, és akkor, amikor az fontos.

Az ügyfélközpontú termékek fejlesztése gyakran többet igényel, mint a feladatok felsorolása. Fontos megérteni, hogy ezek a feladatok hogyan illeszkednek az ügyfélútvonalba. A ClickUp felhasználói történet-térkép sablonja leegyszerűsíti ezt a folyamatot, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a komplex felhasználói igényeket kisebb, kezelhetőbb részekre bontsák.

A csapatok a felhasználók termékkel való tényleges interakciója alapján tervezhetik meg a funkciókat, így biztosítva, hogy a fejlesztési prioritások összhangban legyenek a valós ügyfélviselkedéssel és eredményekkel.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A ClickUp egyéni mezőivel , például a felhasználói személyiséggel és a probléma leírásával, bontsa kisebb feladatokra a nagy felhasználói történeteket a strukturáltabb tervezés érdekében.

A Story Map View segítségével megnézheti, hogy az egyes funkciók vagy lépések hogyan hatnak a végfelhasználókra, így egyértelművé válik, melyik változtatások hoznak a legtöbb értéket.

A Task Board View segítségével előre azonosíthatja a lehetséges akadályokat, hogy a sprintek zökkenőmentesen zajlódjanak.

✅ Ideális: Termékmenedzserek és agilis csapatok számára, akik a felhasználók igényeit előtérbe helyező termékfejlesztést szeretnének megvalósítani szervezett sprinttervezéssel.

3. ClickUp empátia térkép táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Dolgozzon együtt kollégáival a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segítségével, hogy rögzítse az ügyfelek viselkedését, problémáit és céljait.

Ha meg kell értenie az ügyfelek gondolkodásmódját, és érzelmi és viselkedési szempontból meg kell értenie az ügyfélútjukat, akkor a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template sablon a megfelelő választás.

A sablon a felhasználók gondolatait, érzéseit és cselekedeteit hat irányított szakaszba rendezi, amelyek lefedik, hogy mit gondolnak, látnak, hallanak, mondanak/csinálnak, mi okozza nekik fájdalmat és mi hoz nekik hasznot. Ez a világosság segít a csapatoknak nemcsak azt azonosítani, hogy mit csinálnak az ügyfelek, hanem azt is, hogy miért csinálják, lehetővé téve a felhasználóközpontúbb stratégiák és megoldások kidolgozását.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Részletes betekintést nyerhet az ügyfelek érzelmeibe, aggodalmaiba és motivációiba, hogy empatikusabb képet kapjon az ügyfélútjáról.

Különbséget tegyen az ügyfelek frusztrációi és a sikertényezők között, hogy hatékonyan rangsorolhassa a fejlesztéseket.

Használjon öntapadós jegyzeteket, táblázatos nézeteket és kategorizálási funkciókat, hogy a csapatok együtt brainstormingolhassanak és összehangolhassák a felhasználói igényeket.

Konvertálja megfigyeléseit feladatokká, állítsa be a prioritásokat, és ossza ki a felelősségeket, hogy a megoldások ne csak elméleti síkon maradjanak.

✅ Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik értékelni szeretnék az ügyfelek problémáit, és azokat megvalósítható fejlesztésekbe szeretnék átalakítani.

📌 Tudta? Ha az ügyfelek úgy érzik, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs őszinte empátiát tanúsít a telefonos ügyfélszolgálati hívás során, az elégedettségi pontszám 35%-kal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy: Az empátia közvetlenül befolyásolja az ügyfélhűséget

Az érzelmi érintkezési pontok feltérképezése révén kiderülhet, hol a legfontosabb az empátia.

Az empátia tréning vagy forgatókönyvek hozzáadásával a konfliktusok pozitív pillanatokká alakíthatók

4. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A Customer Success Plan Template segítségével gyorsabban nyomon követheti, hol tartanak az ügyfelek a folyamatban.

A fogyasztók közel 80%-a nem tér vissza egy rossz vásárlás utáni élmény után. A ClickUp ügyfél-siker terv sablon segít a csapatoknak feltérképezni a vásárlás utáni élmény minden szakaszát, biztosítva, hogy az ügyfelek következetes értéket és támogatást kapjanak.

Az ügyféladatok nyomon követését, az elégedettség figyelemmel kísérését és a proaktív kapcsolattartás tervezését lehetővé tevő funkciókkal ez a sablon strukturált megközelítést kínál a vállalkozásoknak az ügyfelekkel való hosszú távú kapcsolatépítéshez.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon az ügyfeleket az onboarding, a megtartás, a folyamatos támogatás vagy az inaktív státusz alapján a jobb átláthatóság érdekében.

Tárolja a legfontosabb adatokat, például a kapcsolattartási információkat, a szolgáltatás típusát, a megállapodott árakat és a haladási sávokat a gyors hozzáférés érdekében.

Határozza meg az ügyfél-elégedettséghez kapcsolódó célokat, és kövesse nyomon azokat a ClickUp Goals segítségével, hogy biztosítsa az összhangot a sikermutatókkal.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást emlékeztető beállításához, az elégedettség méréséhez és a módosításra szoruló területek jelöléséhez

✅ Ideális: Ügyfélsiker-menedzserek és támogató csapatok számára, akik strukturált sikertervezés révén szeretnék növelni az ügyfélmegtartást, az elégedettséget és hűséges ügyfeleket szeretnének építeni.

📚 További információ: A legjobb ügyfélkezelési nyomonkövető szoftverrendszerek

5. ClickUp Voice Of The Customer sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze, rendszerezze és elemezze az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp Voice of the Customer sablon segítségével.

A ClickUp Voice Of The Customer Template egy strukturált módszer, amellyel meghallgathatja felhasználóit, és visszajelzéseiket értelmes cselekvéssé alakíthatja. A sablon az e-mailekből, felmérésekből vagy ügyfélinterjúkból gyűjtött összes betekintést egy vizuális táblán összpontosítja.

Emellett biztosítja, hogy minden összegyűjtött visszajelzés szabványosított folyamaton menjen keresztül. A Kanban-stílusú munkafolyamatok és az egyéni nézetek segítségével rendszerezheti a kéréseket, elemezheti az ismétlődő mintákat, és a megfelelő csapatoknak rendelheti hozzá a követési feladatokat. Így az ügyfelek hangja nem csak meghallgatásra kerül, hanem aktívan alakítja a döntéseket, a termékfrissítéseket és a stratégiákat.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Gyűjtsön betekintést felmérésekből, ügyfélszolgálati hívásokból és termékértékelésekből, és kövesse nyomon azokat egy központi helyen

Használja a ClickUp táblázatos és listás nézetét az ismétlődő problémák vagy kérések felismeréséhez és a megoldási folyamatok vázlatos kidolgozásához.

Adjon ki feladatokat, állítson be prioritásokat és kövesse nyomon az állapotot, hogy minden ügyfélkérdés egyértelmű következő lépéshez vezessen.

Használja az egyéni mezőket, mint például az ügyfél igénye, a VoC forrás és a megoldás, hogy prioritást adjon a fejlesztéseknek.

✅ Ideális: Termék-, UX- és ügyfélsiker-csapatok számára, akik szisztematikusan szeretnék összegyűjteni és felhasználni az ügyfelek visszajelzéseit a lojalitás és a jobb felhasználói élmény elősegítése érdekében.

6. ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon segítségével alakítsa az ügyfelek problémáit innovációs lehetőségekké.

Az ügyfelek problémáinak megértése az első lépés a valódi problémákat megoldó termékek fejlesztése felé. A ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon segít felismerni az ismétlődő ügyfélproblémákat, azokat világos leírásokba rendezni és megoldani.

A sablon a problémákat azok kiváltó okaira bontja és kontextusba ágyazott betekintést nyújt, így biztosítva, hogy csapata a legsürgetőbb kihívások megoldására összpontosítson. Ezáltal a problémamegoldás bizonyítékokon alapul, és megakadályozza, hogy a csapatok feltételezésekkel vesztegessék az idejüket.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Dokumentálja az ügyfélprofilokat olyan részletekkel, mint a demográfiai adatok, a célok és az ügyfél elvárásai, hogy minden problémát a kontextusba helyezhessen.

Rendezze a problémás pontokat fülekbe vagy kategóriákba, hogy ne maradjon ki semmi fontos.

Kapcsolja össze a problémákat a hátralékos tételekkel vagy a termékfunkciókkal, hogy a megoldások összhangban legyenek a fejlesztéssel.

Adjon hozzá érvényesítést visszajelzések, panaszok vagy munkamenet-naplók segítségével, hogy a valódi problémákat helyezze előtérbe.

✅ Ideális: Termékcsapatok, SaaS startupok és ügyfélszolgálati munkatársak számára, akik részletesen szeretnék dokumentálni az ügyfelek kihívásait, és azokat megvalósítható megoldásokká alakítani.

🎁 Bónusz: Az ügyfelek problémáinak egyértelmű leírása zavarosnak tűnhet, mert gyorsan kell rögzítenie a részleteket, megőrizve a kontextust és biztosítva a pontos fordítást. Mindez lehetséges a Brain MAX Talk-to-Text segítségével, amely lehetővé teszi, hogy a beszélt visszajelzéseket, jegyzeteket vagy ötleteket azonnal tiszta, strukturált szöveggé alakítsa. Használja a ClickUp Brain MAX beszéd-szöveggé alakító funkcióját, hogy gondolatai strukturált jegyzetekké alakuljanak

7. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen konzisztens és problémamentes bevezetési folyamatot a ClickUp ügyfélbevezetési sablonjával

A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon célja, hogy segítse a csapatokat minden ügyfél számára zökkenőmentes és személyre szabott bevezetést biztosítani. Az ügyféltípus, a szolgáltatási csomag és a bevezetési hívás dátuma olyan egyéni mezők segítségével testreszabhatja az egyes ügyfelek bevezetési útját.

A személyre szabás mellett központosítja az ügyfélkontextust, így az értékesítési, szolgáltatási és termékcsapatok az egész ügyfélút során összehangoltan működhetnek. Az automatikusan elinduló forgatókönyvek és automatizált nyomon követések révén csökkennek a súrlódások, így az ügyfelek már a kezdetektől támogatást és bizalmat éreznek.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Használjon előre elkészített űrlapokat az adatok begyűjtéséhez és a oda-vissza kommunikáció csökkentéséhez

Kövesse nyomon a feladatokat és az állapotokat strukturált listákkal, amelyek az onboarding minden lépését lefedik, a felvételtől a kezdésig.

Központosítsa a tudást azáltal, hogy a márkairányelveket, a legfontosabb kapcsolattartókat és a projektjegyzeteket megosztott dokumentumokban tárolja.

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy nyomon követhesse a követő lépéseket, előkészítő feladatokat rendeljen hozzá, és biztosítsa az ügyfelek időben történő átadását.

✅ Ideális: Szolgáltatásalapú csapatok számára, amelyek különböző típusú ügyfeleket kezelnek, és amelyeknek központosított, automatizált rendszerre van szükségük az ügyfél-bevonás egyszerűsítéséhez, a haladás nyomon követéséhez és a következetes méretezhetőséghez.

8. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon segítségével alakítsa a problémákat pozitív élményekké

Az eskalációk gyors és hatékony kezelése döntő jelentőségű lehet az ügyfélélmény szempontjából. A ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablonja egy olyan rendszert biztosít, amely segítségével a támogatási kérelmeket rögzítheti, nyomon követheti és megoldhatja, mielőtt azok nagyobb problémákká fajulnának.

A sürgős jegyek megfelelő személyhez való továbbításától az összes frissítés osztályok közötti láthatóságának biztosításáig ez a megoldás garantálja, hogy minden eskalációt következetesen kezeljenek. Emellett segít a csapatoknak egységesíteni a válaszokat, egyértelmű állapotokat meghatározni és az SLA-kat figyelemmel kísérni, így a kritikus problémák láthatóak maradnak.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A magas prioritású jegyek automatikus továbbítása a megfelelő csapatnak vagy vezetőnek a gyorsabb intézkedés érdekében

Szabványosítsa a válaszokat beépített űrlapokkal és előre megírt válaszokkal, hogy gyorsabbá tegye a problémamegoldást.

Kövesse nyomon a kritikus problémákat valós időben az eskalációs irányítópultok és az SLA-követés segítségével

Csökkentse az ismétlődő eskalációkat azáltal, hogy strukturált eskalációs adatok segítségével azonosítja a kiváltó okokat.

✅ Ideális: Ügyfélszolgálat vagy olyan szolgáltató csapatok számára, amelyek nagy kockázatú kéréseket kezelnek, és egyértelmű, automatizált rendszerre van szükségük az eskalációk késedelem nélküli megoldásához.

🎥 Nézze meg: Hogyan használható az AI az ügyfélszolgálatban?

📚 További információ: A legjobb eszközök a kiváló ügyfélszolgálathoz

9. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa mozgásban az üzleteket azáltal, hogy a ClickUp Sales Pipeline Template segítségével kezeli az értékesítési folyamat minden lépését.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja teljes áttekintést nyújt az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelekről, az üzletekről és a bevételi lehetőségekről. Minden információt egyetlen, testreszabható folyamatba egyesít, ahol nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, rangsorolhatja a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és pontosabban előre jelezheti az értékesítést.

Ez nem csak segít az értékesítőknek a potenciális ügyfeleket az egyes szakaszokon átvezetni, hanem biztosítja azt is, hogy a vezetők világos áttekintést kapjanak a folyamatról. A drag-and-drop szakaszokkal, automatizált munkafolyamatokkal és egyedi állapotokkal a sablon megszünteti a zavart, és segít a csapatának a kiemelt fontosságú ügyletekre koncentrálni.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon minden potenciális ügyfelet az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig egyetlen, vizuális irányítópulton.

A potenciális ügyfeleket sürgősség, potenciális érték vagy a csapat által meghatározott egyéni szabályok alapján rangsorolja.

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, például a nyomonkövetési emlékeztetőket vagy az e-mailes értesítéseket, hogy időt takarítson meg.

Testreszabhatja az állapotokat (pl. minősített, bemutató, ajánlat, lezárt) és a nézeteket a teljes rugalmasság érdekében.

✅ Ideális: Értékesítési vezetők és csapatok számára, akik megbízható rendszert keresnek a potenciális ügyfelek kezeléséhez, az előrejelzések javításához és az üzletek gyorsabb lezárásához.

💡 Profi tipp: Egy erős értékesítési csatorna csak annyira jó, mint az azt tápláló adatok, és itt jön újra képbe a CRM. A CRM-ek központi szerepet játszanak minden potenciális ügyfél, üzlet és érintkezési pont nyomon követésében, biztosítva, hogy az értékesítési csatorna pontos és megvalósítható maradjon. A legjobb CRM szoftver kiválasztásával és a CRM munkafolyamat automatizálására való beállításával azonnal frissítheti a potenciális ügyfelek státuszát, hozzárendelheti a követési feladatokat, és manuális beavatkozás nélkül szinkronizálhatja az adatokat a csapatok között.

10. ClickUp DMAIC sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp DMAIC sablon segítségével könnyedén kezelheti a meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés és ellenőrzés ciklusát.

Az üzleti folyamatok javítása gyakran kaotikusnak tűnik, de a ClickUp DMAIC sablon strukturált, Six Sigma-inspirált megközelítésével egyszerűsíti azt. A DMAIC a „Define, Measure, Analyze, Improve, and Control” (meghatározás, mérés, elemzés, javítás és ellenőrzés) rövidítése, és ez a sablon világos útmutatást ad az egyes lépések zavartalan végrehajtásához.

Világosan meghatározhatja a problémát, nyomon követheti a KPI-ket, elemezheti a kiváltó okokat, ötleteket gyűjthet a fejlesztésekhez, és ellenőrző mechanizmusokat állíthat be a siker fenntartása érdekében. Az eredmény egy megismételhető keretrendszer, amely nemcsak a mai problémákat oldja meg, hanem a hosszú távú munkafolyamatokat is erősíti.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a KPI-ket és az eredményeket egyéni mezők, jegyzetek és színkódolt vizuális elemek segítségével

Valós időben együttműködhet a táblákon, hogy együtt elemezze az adatokat és tesztelje a megoldásokat.

Hozzon létre ismételhető munkafolyamatokat a fejlesztések nyomon követéséhez és a problémák újbóli felmerülésének megelőzéséhez

✅ Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek szisztematikus, lépésről lépésre haladó megközelítést szeretnének alkalmazni a hatékonysági problémák megoldására és az üzleti folyamatok javítására, mérhető eredményekkel.

Könnyítse meg az ügyfélútvonalat a ClickUp segítségével

Az ügyfélút térképek létrehozása vagy az üzleti folyamatok javítása nem feltétlenül bonyolult feladat.

A ClickUp használatra kész ügyfélút sablonjaival egyszerű, strukturált eszközöket kap, amelyekkel elkerülheti a találgatásokat és órákat spórolhat a kézi munkával.

Segítenek az ötletek rendszerezésében, a feladatok nyomon követésében és a csapat tagjainak összehangolásában. Szilárd alapot biztosítanak, amelyet a munkafolyamatához igazíthat. Így a legfontosabb dolgokra koncentrálhat, azaz kiváló ügyfélélményt nyújthat és magabiztosan bővítheti vállalkozását.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, mennyivel könnyebbé válik az ügyfélútvonalak kezelése.